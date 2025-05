les 10 meilleures alternatives à Granola IA à découvrir en 2025

Granola AI est un bloc-notes alimenté par l'IA conçu pour améliorer la productivité des réunions en combinant les notes saisies par l'utilisateur avec des transcriptions générées par l'IA. Il crée des résumés personnalisés, fournit du contexte et met l'accent sur la confidentialité en évitant les robots intrusifs.

Malgré ses points forts, Granola IA a des limites. Certains utilisateurs font état de problèmes de reconnaissance des locuteurs, d'absence d'enregistrement vidéo et d'une assistance limitée de la plateforme (actuellement uniquement sur Mac). D'autres trouvent que la courbe d'apprentissage des nouvelles fonctionnalités est abrupte et que l'absence d'applications mobiles limite l'utilisation en déplacement.

Si vous êtes également confronté à des problèmes similaires et que vous cherchez à abandonner Granola, nous avons terminé le travail préparatoire. Dans ce guide, nous aborderons les 10 meilleures alternatives à Granola en matière d'IA pour améliorer la productivité de vos réunions.

Que rechercher dans les alternatives à Granola IA ?

Lorsque vous recherchez des alternatives à Granola IA, il est important de vous concentrer sur les fonctionnalités qui améliorent réellement votre productivité et s'adaptent à votre flux de travail. Voici ce qu'il faut garder à l'esprit pour les applications de prise de notes :

📌 Facilité d'utilisation : recherchez une application qui semble intuitive dès le départ. Une interface claire et une navigation simple pour la saisie de notes peuvent faire toute la différence

📌 Synchronisation fiable entre les appareils : Vos notes doivent être accessibles partout, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur portable ou votre tablette. Assurez-vous que l'application se synchronise correctement sans perdre de données ni causer de retards

📌 Recherche et organisation efficaces : Une bonne application de prise de notes basée sur l'IA doit vous aider à trouver rapidement vos notes. Recherchez des étiquettes intelligentes, une recherche avancée avec des filtres et des systèmes de dossiers qui permettent de tout garder en ordre

📌 Confidentialité et sécurité : Choisissez une application avec un cryptage fort et des politiques de confidentialité claires pour protéger vos données

📌 Options de personnalisation : Chacun travaille différemment et utilise des outils de collaboration et de communication différents. La meilleure alternative à Granola IA doit vous permettre de personnaliser les modèles ou les flux de travail en fonction de vos besoins personnels

Les 10 meilleures alternatives à Granola IA

Il n'y a pas besoin de faire de compromis avec les limites de Granola AI Notetaker ; voici quelques alternatives à Granola AI :

1. ClickUp (Idéal pour la prise de notes et les réunions tout-en-un)

Obtenez des transcriptions consultables avec la combinaison ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

Vous jonglez avec différentes applications pour les réunions, les notes et les tâches ? Le résultat est l'inefficacité, la perte de productivité et la dispersion des informations.

ClickUp, l'application « Tout pour le travail », combine la prise de notes, la gestion des tâches et la collaboration en équipe, le tout optimisé par l'IA.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker agit comme votre assistant personnel de réunion alimenté par l'IA qui capture, résume et organise facilement les discussions. Il enregistre les comptes rendus de réunion, extrait les informations clés et crée des listes de tâches à faire

Mieux encore, il s'intègre parfaitement à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, ce qui en fait le compagnon idéal de vos réunions.

Automatisation de la génération de transcriptions, de résumés et d'éléments d'action avec ClickUp AI Notetaker

Documents ClickUp

De plus, vous obtenez l'enregistrement et la transcription complets de la réunion afin de pouvoir revoir votre appel à tout moment pour obtenir un contexte détaillé ! Tous les enregistrements et les notes sont soigneusement stockés dans des documents ClickUp privés, où vous pouvez les étiqueter, les mettre en forme et les partager selon vos besoins.

Avec ClickUp, vous pouvez :

Mettre en forme les notes pour une meilleure lisibilité

Utilisez la liaison bidirectionnelle pour lier des notes à des tâches

Collaborez avec votre équipe en temps réel

Gérez les enregistrements, les notes et les résumés des réunions dans ClickUp Docs

ClickUp Brain

Associez-le à ClickUp Brain, l'assistant IA qui fait passer la prise de notes à un niveau supérieur. Il peut résumer de longues transcriptions de réunions en points d'action concis, générer des tâches et des sous-tâches à partir des notes de réunion, reformater les notes pour une meilleure structure et clarté, et même traduire les notes de réunion.

Résumez et affinez vos notes, et gardez tout structuré avec ClickUp Brain

Ces fonctionnalités avancées, associées à la collaboration par IA, transforment vos notes de réunion en informations exploitables qui stimulent la productivité.

Modèles de réunion

Prendre des notes est une chose, les structurer efficacement en est une autre. ClickUp propose un intervalle de modèles, y compris le modèle de notes de réunion ClickUp, pour vous aider à gérer les agendas de réunion, enregistrer les comptes-rendus de réunion et documenter les suivis.

Obtenez un modèle gratuit Gardez vos agendas, vos points clés et vos suivis bien organisés grâce au modèle de notes de réunion ClickUp

Avec ClickUp, vos réunions, notes et réflexions restent toujours organisées et accessibles, ce qui facilite la mise en pratique de vos idées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Organisez des réunions, définissez des agendas, prenez des notes et attribuez des éléments d'action, le tout avec ClickUp Meetings . Plus besoin de passer d'une application à l'autre pour assurer le suivi des discussions et des actions à faire

Discutez, échangez sur les tâches, partagez les mises à jour et collaborez en temps réel sans perdre le suivi des détails importants. Contrairement aux messages éparpillés dans d'autres applications, ClickUp Chat garde tout lié à vos projets

Transformez les discussions de réunion en tâches réelles avec des dates d'échéance, des assignés et des priorités. Avec les tâches ClickUp , chaque élément d'action est suivi, pour que rien ne soit oublié

Notez vos idées, rappels et tâches importantes sans interrompre votre flux de travail avec le bloc-notes ClickUp

Limites de ClickUp

Il présente une courbe d'apprentissage abrupte en raison d'un large intervalle de fonctionnalités

Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Contact pour les tarifs

ClickUp Brain : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour 7 $ par utilisateur

ClickUp AI Notetaker : Ajoutez-le à n'importe quel forfait payant pour seulement 6 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4. 7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4. 6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp ?

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour la planification et les mises à jour des évènements ne nous prend plus qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps à consacrer à des priorités marketing plus importantes.

C'est incroyable le temps que nous avons gagné en réunions depuis que nous avons adopté ClickUp. Ce qui nous prenait trois heures par semaine pour la planification et les mises à jour des évènements ne nous prend plus qu'un peu plus d'une heure. Les équipes concernées ont désormais plus de temps à consacrer à des priorités marketing plus importantes.

2. Fireflies. ai (Idéal pour la transcription de réunions en toute sécurité)

via Fireflies

Fireflies. ai est un assistant de réunion populaire basé sur l'IA qui vous permet de transcrire, résumer et analyser les discussions avec une grande précision. Il capture les réunions sur des plateformes telles que Zoom, Google Meet et MS Teams, transformant les discussions en une base de connaissances structurée et consultable.

De plus, vous bénéficiez d'un assistant alimenté par ChatGPT qui génère des e-mails de suivi, des tâches et des résumés à la demande, améliorant ainsi la productivité après les réunions. Fireflies répond également aux normes de sécurité des entreprises avec un cryptage de bout en bout, la certification SOC 2 Type 2 et la conformité HIPAA/GDPR, garantissant ainsi un traitement sécurisé des données. De plus, grâce à des intégrations dans plus de 50 applications d'entreprise, vous pouvez automatiser les flux de travail des réunions sans effort manuel.

Fireflies. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Localisez des moments spécifiques lors de réunions grâce à une fonction de recherche qui scanne les transcriptions et les fichiers audio de l'ensemble de votre bibliothèque

Ajoutez des termes spécifiques à votre secteur d'activité au dictionnaire de l'IA pour obtenir des transcriptions et des résumés plus précis

Envoyez les notes, les éléments d'action et les résumés des réunions directement vers des CRM tels que Salesforce, ce qui réduit l'entrée manuelle des données

Transcrivez des réunions dans plus de 100 langues avec une précision de transcription de plus de 95 %

Limites de Fireflies. ai

Certains utilisateurs rapportent qu'il manque des informations détaillées sur l'IA à travers plusieurs réunions, ce qui entrave une analyse complète

Le forfait gratuit a des fonctionnalités limitées, pas d'enregistrement vidéo ni de stockage, et certains utilisateurs trouvent que les robots qui rejoignent les réunions sont ennuyeux

Tarification de Fireflies. ai

Free

Pro : 18 $/mois

Entreprise : 29 $/mois

Enterprise : 39 $/mois

Évaluations et avis sur Fireflies. ai

G2 : 4. 8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Fireflies. ai ?

J'adore le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur et un participant actif aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon cahier. J'apprécie également le fait que si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour déterminer ce qui s'est réellement passé. La mise en œuvre et l'intégration dans nos réunions ont été très faciles et tout le monde dans notre bureau finit par l'utiliser plusieurs fois par semaine. »

J'adore le fait que Fireflies me permette d'être un auditeur et un participant actif aux réunions qu'il enregistre et transcrit. Je ne suis plus lié à mon stylo et à mon cahier. J'apprécie également le fait que si je manque une réunion, je puisse lire le résumé et la transcription pour déterminer ce qui s'est réellement passé. La mise en œuvre et l'intégration dans nos réunions ont été très faciles et tout le monde dans notre bureau finit par l'utiliser plusieurs fois par semaine. »

💡Conseil de pro : Paramétrez des mots-clés et des déclencheurs personnalisés dans votre preneur de notes IA pour signaler les points critiques. Par exemple, si vous suivez souvent les délais, configurez l'IA pour qu'elle mette en évidence des expressions telles que « à rendre avant », « date limite » ou « date d'envoi ».

3. Fathom (Idéal pour obtenir des informations automatisées sur les réunions et l'intégration CRM)

via Fathom

Fathom enregistre et transcrit toutes les réunions d'équipe et les appels de découverte en un seul endroit. Cela permet aux équipes commerciales d'analyser les appels et d'identifier les meilleurs messages de vente ou de déterminer quels membres de l'équipe ont besoin de plus de formation.

Vous pouvez l'intégrer directement à des CRM et à des plateformes de documentation telles que Google Docs, Notion et Asana pour garantir une automatisation ininterrompue du flux de travail. De plus, grâce à des fonctionnalités telles que la transcription en direct, la prise en charge de plusieurs langues et la possibilité de télécharger instantanément les réunions, Fathom élimine le besoin de prendre des notes manuellement, ce qui rend l'analyse post-réunion plus rapide et plus précise.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Accédez immédiatement à des transcriptions précises et structurées pendant les appels

Identifiez et catégorisez les points clés, les décisions et les tâches, réduisant ainsi le besoin de suivi manuel

Partagez facilement le résumé des appels de l'équipe commerciale à l'équipe de réussite client

Comprendre les limites

Les résumés de réunion générés sont parfois inexacts ou incomplets, ce qui peut entraîner des malentendus

Fathom est disponible uniquement avec Zoom

Comprendre la tarification

Standard : 29 $/mois

Pro : 39 $/mois

Évaluer les évaluations et les avis :

G2 : 5/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Fathom dans la vraie vie?

Les éléments d'action post-réunion sont précieux. La fonctionnalité « Ask Fathom » est également incroyable. Poser des questions telles que « Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles Michael ne voudrait pas aller de l'avant avec ma solution ? » est fantastique.

Les éléments d'action post-réunion sont précieux. La fonctionnalité « Ask Fathom » est également incroyable. Poser des questions telles que « Quelles sont les trois principales raisons pour lesquelles Michael ne voudrait pas aller de l'avant avec ma solution ? » est fantastique.

🧠 Le saviez-vous ? Le marché de la prise de notes par IA est en plein essor ! D'une valeur de 450 millions de dollars en 2023, il devrait dépasser les 2,3 milliards de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel impressionnant de 18,7 %.

4. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel et l'analyse de plusieurs réunions)

Otter. ai, une puissante plateforme de transcription basée sur l'IA, convertit la parole en texte en temps réel. Elle traite l'audio des réunions virtuelles, applique le traitement du langage naturel (TLN) pour structurer les transcriptions et permet une collaboration en direct avec des mises en évidence, des commentaires et des horodatages.

Vous pouvez intégrer Otter. ai à des calendriers, automatiser les résumés de réunions et interroger des transcriptions antérieures à l'aide de son chatbot IA. Grâce à l'assistance à l'analyse de plusieurs réunions, à un vocabulaire personnalisé et à des enregistrements simultanés, Otter. ai constitue un outil puissant pour les équipes qui traitent des données utilisateur complexes.

Otter. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Capturez instantanément le contenu parlé avec Otter. Le moteur de transcription en direct de l'IA

Extrayez des informations à partir de plusieurs réunions simultanément. Effectuez des recherches dans les transcriptions à l'aide de requêtes basées sur l'IA pour identifier les modèles et les discussions clés

Entraînez Otter. ai à reconnaître le jargon spécifique à un domaine, les acronymes et la terminologie de l'entreprise

Demandez au chatbot IA d'Otter des résumés, des décisions ou des éléments d'action instantanés issus de réunions passées

Limites de Otter. IA

Nécessite un minimum de 10 places pour l'intégration CRM, ce qui le rend moins adapté aux petites équipes

Capture audio uniquement, avec enregistrement vidéo disponible uniquement sur le forfait Enterprise

Assistance à la transcription en temps réel principalement en anglais, avec une assistance limitée pour les autres langues

Prix de Otter. ai

Free

Pro : 16,99 $/mois

Entreprise : 30 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter. ai

G2 : 4. 3/5 (290 avis)

Capterra : 4. 4/5 (plus de 90 avis)

*que disent les utilisateurs d'Otter. ai ?

Ce qui me place dans les favoris d'Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à ceux avec qui je suis en connexion lors d'un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent devenir plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations parce que je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

Ce qui me place dans les favoris d'Otter, c'est que je peux accorder toute mon attention à ceux avec qui je suis en connexion lors d'un appel, sans avoir à prendre des notes en permanence. Les discussions peuvent devenir plus fluides, je peux poser plus de questions et obtenir beaucoup plus d'informations parce que je sais qu'Otter prendra des notes et enregistrera une transcription audio.

5. MeetGeek. ai (Idéal pour extraire les éléments d'action des notes de réunion)

via MeetGeek

MeetGeek. ai rejoint de manière autonome les réunions programmées, capture les discussions grâce à une reconnaissance vocale de haute précision et génère des résumés structurés. Il est équipé d'une détection en temps réel des éléments d'action et de transcriptions consultables pour une récupération rapide des informations clés.

Il a la capacité de traduire des transcriptions dans plus de 30 langues et s'intègre à des plateformes telles que Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il peut également aider les gestionnaires de projets à automatiser les flux de travail en intégrant l'intelligence des réunions dans les CRM et les systèmes de gestion des tâches.

MeetGeek. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Convertissez la parole en transcriptions précises et horodatées sans appuyer sur « Enregistrer »

Le traitement basé sur l'IA garantit une qualité de transcription élevée dans plus de 30 langues prises en charge

Passez à n'importe quelle partie de la discussion sans avoir à parcourir manuellement les fichiers vidéo

Limites de MeetGeek. ai

Les enregistrements et les transcriptions des réunions ne peuvent pas être exportés au format PDF, ce qui limite la possibilité de les mettre en forme

L'absence d'organisation par dossier (playlist) signifie que les utilisateurs ne peuvent pas classer ou regrouper les réunions, ce qui rend la gestion du contenu plus difficile

Tarifs MeetGeek. ai

Free

Pro : 19 $/mois

Entreprise : 39 $/mois

Enterprise : 59 $/mois

Évaluations et commentaires sur Miro

G2 : 4. 6/5 (plus de 400 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de MeetGeek.ai ?

J'adore le fait de ne pas avoir à griffonner, prendre des notes et même essayer de comprendre ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y sera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! C'est encore mieux quand on peut savoir à quel moment précis de l'enregistrement se trouve un sujet spécifique. C'est vraiment génial ! Ça permet de rester organisé et d'avoir toujours une longueur d'avance !

J'adore le fait de ne pas avoir à griffonner, prendre des notes et même essayer de comprendre ce que j'ai manqué, car même si je ne suis pas présent à la réunion, MeekGeek y sera à ma place et résumera tout dans les moindres détails ! C'est encore mieux quand on peut savoir à quel moment précis de l'enregistrement se trouve un sujet spécifique. C'est vraiment génial ! Ça permet de rester organisé et d'avoir toujours une longueur d'avance !

💡Conseil de pro : Certains outils d'IA vous permettent de prendre des notes à l'aide d'invites, d'instructions personnalisées. Essayez de paramétrer des rappels pour les échéances, de signaler les décisions ou de demander des résumés par sujet pour obtenir des informations plus ciblées.

6. Avoma (Idéal pour la veille commerciale et l'analyse des discussions)

via Avoma

Avoma signifie « A Very Organized Meeting Assistant » (un assistant de réunion très organisé) et permet de traiter et d'analyser efficacement les discussions de votre équipe commerciale. Il s'agit d'une plateforme de veille commerciale basée sur l'IA, conçue pour les prévisions en temps réel et la gestion des transactions. En tirant parti de l'apprentissage automatique, Avoma attribue des scores de santé aux transactions, surveille les changements de pipeline et automatise les mises à jour CRM.

Avoma assure également le suivi des méthodologies de vente et prévoit les résultats en termes de chiffre d'affaires en se basant sur les données des discussions. Grâce à son copilote basé sur l'IA, vos équipes commerciales peuvent éliminer les approximations, atténuer les risques liés aux transactions et affiner la précision des prévisions sans intervention manuelle.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Détectez les tendances dans les appels de l'équipe commerciale, les e-mails et les réunions pour évaluer la santé des affaires

Capturez et enregistrez chaque interaction de l'équipe commerciale en temps réel

Mise à jour des enregistrements CRM avec les notes de réunion, les décisions clés et les éléments d'action, garantissant que les équipes travaillent avec les dernières données

Limites d'Avoma

Le processus d'accès à des extraits d'appels spécifiques est fastidieux, nécessitant une recherche manuelle dans les listes de lecture sans possibilité de télécharger directement

Le preneur de notes de l'IA retarde parfois son arrivée aux réunions et peut mal identifier les intervenants, ce qui affecte la précision des transcriptions

Tarification d'Avoma

Assistant de réunion IA : 29 $/mois

Intelligence conversationnelle : 69 $/mois

Revenue Intelligence : 99 $/mois

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4. 6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs d'Avoma dans la vraie vie?

Il est très facile à utiliser. Les paramètres avec Zoom et d'autres systèmes de visioconférence sont très simples. Non seulement il enregistre la discussion, mais il en fait également un résumé et vous permet de lire la transcription. Je l'utilise au moins trois fois par semaine. C'est une véritable bouée de sauvetage !

Il est très facile à utiliser. Les paramètres avec Zoom et d'autres systèmes de visioconférence sont très simples. Non seulement il enregistre la discussion, mais il en fait également un résumé et vous permet de lire la transcription. Je l'utilise au moins trois fois par semaine. C'est une véritable bouée de sauvetage !

7. tl;dv (Idéal pour traduire les notes de réunion en plusieurs langues)

tl;dv est un preneur de notes alimenté par l'IA, conçu pour les équipes qui ont besoin de plus que de simples transcriptions. Il enregistre, transcrit et extrait les informations clés des réunions, s'intégrant de manière transparente aux CRM, aux systèmes de billetterie et à plus de 5 000 outils.

tl;dv prend en charge l'enregistrement des réunions dans Google Meet, Zoom et Microsoft Teams. De plus, il met automatiquement à jour les champs CRM et transmet les éléments d'action à des outils tels que Jira et Slack. Idéal pour les équipes commerciales des PME, tl;dv est également utile aux équipes produit, ingénierie et réussite client grâce à une assistance multilingue, des fonctionnalités de sécurité et des outils de coaching.

tl;dv meilleures fonctionnalités

Détectez automatiquement les intervenants, résumez les discussions et catégorisez les informations pour une référence rapide

Synchronisez les informations sur les appels directement dans les champs CRM tels que Salesforce et HubSpot, ce qui élimine l'entrée manuelle des données et permet de tenir les enregistrements à jour

Marquez les moments clés des réunions avec des horodatages et des étiquettes des membres de l'équipe, en les notifiant instantanément par e-mail avec des liens de lecture directe

Compilez les informations de plusieurs réunions à la fois grâce à des rapports programmés directement dans votre boîte de réception

tl;dv limitations

L'application mobile est moins intuitive que la version de bureau, ce qui rend son utilisation difficile en déplacement

La transcription en temps réel n'est pas disponible, ce qui limite l'accès immédiat au contenu des réunions

tl;dv tarification

Free

Pro : 29 $/mois

Entreprise : 98 $/mois

Enterprise : Tarification personnalisée

évaluations et avis sur tl;dv

G2 : 4. 7/5 (plus de 330 avis)

Capterra : Aucun avis disponible

Que disent les utilisateurs réels de tl;dv ?

tl;dv est le meilleur outil que j'ai utilisé pour enregistrer des discussions en français. Il excelle même avec un débit rapide et un son de mauvaise qualité en capturant avec précision la discussion. Il est incroyable pour passer en revue les points clés grâce à des résumés horodatés, offre des modèles personnalisables pour le partage d'informations pertinentes et dispose d'une interface facile à utiliser avec des tutoriels utiles. De plus, la possibilité d'organiser les enregistrements par projet permet de tout rationaliser.

tl;dv est le meilleur outil que j'ai utilisé pour enregistrer des discussions en français. Il excelle même avec un débit rapide et un son de mauvaise qualité en capturant avec précision la discussion. Il est incroyable pour passer en revue les points clés grâce à des résumés horodatés, offre des modèles personnalisables pour le partage d'informations pertinentes et dispose d'une interface facile à utiliser avec des tutoriels utiles. De plus, la possibilité d'organiser les enregistrements par projet permet de tout rationaliser.

8. Wudpecker (Idéal pour une assistance illimitée aux réunions en temps réel)

Wudpecker est un assistant de réunion basé sur l'IA qui utilise un traitement avancé du langage naturel et la technologie GPT-3 pour extraire des informations et des éléments d'action utiles pour les réunions, et rédiger des e-mails de suivi.

L'une de ses fonctionnalités phares est son système de requêtes basé sur l'IA qui vous permet de poser des questions en cours de réunion et d'obtenir des réponses en temps réel et adaptées au contexte. De plus, l'enregistrement multiplateforme de Wudpecker, qui fonctionne aussi bien pour les discussions virtuelles qu'en personne, ne dépend pas de robots.

Les meilleures fonctionnalités de Wudpecker

Extrayez des informations clés, des éléments d'action et des décisions des réunions sans révision manuelle

Posez des questions en temps réel pendant les réunions et obtenez des réponses instantanées et adaptées au contexte

Enregistrez un nombre illimité de réunions sans restriction de stockage ni de temps sur tous les appareils

Intégrez Slack, Notion, HubSpot et bien d'autres pour conserver vos notes là où vous en avez besoin

Limites de Wudpecker

Les transcriptions contiennent souvent des fautes de frappe, des erreurs d'attribution et des erreurs, nécessitant une révision manuelle avant le partage

Il n'y a pas d'option pour exclure le preneur de notes de certaines réunions récurrentes, ce qui nécessite une intervention manuelle à chaque fois

Tarification de Wudpecker

Free

Plus : 19 $/mois

Pro : 32 $/mois

Évaluations et avis sur Wudpecker

Pas assez d'avis

9. Chorus. ai (Idéal pour analyser les interactions avec les clients)

via Zoom Marketplace

Chorus. ai, de ZoomInfo, est une plateforme d'intelligence conversationnelle qui aide les entreprises à améliorer les performances de leur équipe commerciale en analysant les interactions avec les clients. Elle enregistre, transcrit et étudie les discussions en temps réel. Résultat ? Une augmentation du pipeline et des revenus.

La plateforme permet de rejoindre des réunions en ligne, même non programmées, et de capturer à la fois l'audio et le partage d'écran. Elle utilise l'IA pour identifier les points de discussion clés, tels que les prix ou les objections, et s'intègre facilement à des outils tels que Salesforce et Zoom pour fournir des informations exploitables aux équipes commerciales.

Chorus. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Accédez à des transcriptions d'appel précises immédiatement après les réunions, ce qui facilite la mise à jour des CRM ou l'envoi d'e-mails de suivi

Mettre en évidence les risques, les opportunités et les sujets critiques tels que les prochaines étapes ou les objections au cours des discussions

Suivi des interactions avec les clients, des retours positifs et des phrases de validation pour aider les équipes à conclure des affaires plus rapidement et à aligner les actions sur les objectifs des équipes commerciales

Limites de Chorus. ai

Le téléchargement de l'enregistrement peut prendre plusieurs heures/jours

Les résumés de réunion peuvent manquer de détails clés

Tarification de Chorus. ai

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chorus. ai

G2 : 4. 5/5 (plus de 2 960 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

*que disent les utilisateurs de Chorus.ai ?

Chorus me permet de prendre des extraits de sections importantes des réunions avec les clients et de les envoyer directement à mes clients. Ils m'ont également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions et les mettre en forme de manière à les rendre plus faciles à lire, et se sont révélés inestimables pour prendre des notes.

Chorus me permet de prendre des extraits de sections importantes des réunions avec les clients et de les envoyer directement à mes clients. Ils m'ont également été d'une aide précieuse pour organiser les détails des réunions et les mettre en forme de manière à les rendre plus faciles à lire, et se sont révélés inestimables pour prendre des notes.

10. Krisp (Meilleur pour la suppression du bruit par IA avec transcription en direct)

via Krisp

Si le bruit de fond pendant les réunions est votre principale préoccupation, Krisp est la solution. Krisp est un assistant de réunion basé sur l'IA, conçu pour améliorer la qualité audio et automatiser la prise de notes. Contrairement aux outils de transcription standard, il offre une annulation du bruit en temps réel grâce à l'IA, la localisation des accents et l'interprétation en direct par l'IA.

La prise de notes par IA sans bot de Krisp permet aux utilisateurs de générer des résumés et des éléments d'action sans ajouter de participant supplémentaire à leurs appels.

Les meilleures fonctionnalités de Krisp

Supprimez en temps réel les bruits de fond tels que les clics de clavier ou les bavardages dans les cafés, pour un son d'une clarté cristalline

Traduisez des discussions en déplacement dans plus de 20 langues, éliminant ainsi le besoin d'interprètes humains

Convertissez les accents en six voix générées par l'IA, pour améliorer la communication au sein des équipes internationales et les interactions avec les clients

Accédez à la transcription en temps réel avec expurgation automatique des informations personnelles identifiables, pour plus de sécurité et de compatibilité avec les plateformes UCaaS et CCaaS

Limites de Krisp

Certains utilisateurs ont trouvé que la fonctionnalité de suppression du bruit de fond était incompatible avec les appareils Bluetooth et autres casques

Les ordinateurs équipés de processeurs moins puissants se plaignent du ralentissement du système

Prix Krisp

Free

Pro : 8 $/mois

Entreprise : 15 $/mois

Évaluations et avis de Krisp

G2 : 4. 7/5 (560 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

*que disent les utilisateurs de Krisp ?

J'adore la facilité avec laquelle il s'intègre à n'importe quelle plateforme de visioconférence. Il est simple à utiliser et le service client est également excellent. Je recommande vraiment ce logiciel pour une utilisation quotidienne sur votre lieu de travail. Il pourrait ralentir un peu votre système si vous n'avez pas un bon processeur.

J'adore la facilité avec laquelle il s'intègre à n'importe quelle plateforme de visioconférence. Il est simple à utiliser et le service client est également excellent. Je recommande vraiment ce logiciel pour une utilisation quotidienne sur votre lieu de travail. Il pourrait ralentir un peu votre système si vous n'avez pas un bon processeur.

Boostez la productivité de vos réunions grâce à l'IA de ClickUp Notetaker

Prendre des notes tout en restant concentré est difficile, et le fait de manquer des détails importants peut vous ralentir. Si vous ne préférez pas Avoma, il existe de nombreuses alternatives. Cependant, si vous recherchez un outil tout-en-un pour l'enregistrement de réunions, la gestion des tâches et la collaboration en équipe grâce à l'IA, essayez ClickUp.

ClickUp AI Notetaker participe automatiquement à vos réunions, écoute et capture les points essentiels, pour que vous n'ayez pas à le faire. Vous n'avez plus besoin de vous débattre avec des notes désordonnées ou de perdre le suivi des éléments d'action. Au lieu de cela, vous obtenez des résumés clairs et structurés qui vous permettent de tout garder à l'esprit.

Avec ClickUp, vous pouvez vous concentrer sur la discussion pendant que l'IA fait le gros du travail. Inscrivez-vous à ClickUp et changez votre façon de prendre des notes en réunion.