les 10 meilleurs logiciels d'intelligence conversationnelle en 2025

Chaque appel commercial, interaction avec le service d'assistance ou réunion d'équipe regorge d'informations précieuses. Le problème ? La plupart de ces informations se perdent dans le contexte.

C'est là qu'interviennent les logiciels d'intelligence conversationnelle. Ils vous aident à saisir, analyser et agir rapidement dans les moments critiques.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs logiciels de conversation intelligence pour affiner votre processus commercial, améliorer le coaching et suivre les moments clés des transactions. 👀

Les meilleurs logiciels d'intelligence conversationnelle en un coup d'œil

Outil Idéal pour Fonctionnalités clés Tarifs ClickUp Analyse des discussions basée sur l'IA Prise de notes IA, informations ClickUp Brain, CRM, documents, discussion, création automatisée de tâches Gratuit ; 7 à 12 $/utilisateur/mois ; Brain + 7 $ ; Enterprise : personnalisé Gong Analyse commerciale avancée Prévision des revenus, enregistrement des appels, scores de probabilité de conclusion d'une vente, automatisation des flux Tarification personnalisée Chorus Coaching commercial et informations sur l'exécution des transactions Transcription, suivi des transactions, points forts des appels, fiches d'évaluation du coaching Tarification personnalisée Avoma Analyse des appels basée sur l'IA Transcription en temps réel, résumés de réunions, listes de lecture des discussions Tarification personnalisée Jiminny Notation automatisée des appels Notation IA, tableaux de bord des transactions, informations de coaching Tarification personnalisée Salesloft Processus commerciaux unifiés Planification cadencée, communication multicanale, suivi des performances, coaching pendant les appels Tarification personnalisée Otter. ai Transcription en temps réel Résumés de réunion, identifiant des intervenants, modification en cours, intégration Zoom Gratuit ; Pro : 16,99 $/utilisateur/mois ; Business : 30 $ ; Enterprise : personnalisé ExecVision Coaching de performance Alertes intelligentes, tableaux de bord de coaching, bibliothèques de discussions Tarification personnalisée Fireflies. ai Notes de réunion alimentées par l'IA Transcription dans plus de 69 langues, extraits audio consultables, outils de collaboration Gratuit ; Pro : 10 $/utilisateur/mois Salesforce Sales Cloud Informations CRM intégrées Suivi des opportunités, prévisions basées sur l'IA, CRM mobile, notation des prospects 25 $ à 500 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Qu'est-ce qu'un logiciel de conversation intelligence ?

Les logiciels d'intelligence conversationnelle sont des technologies qui utilisent l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel (NLP) pour enregistrer, analyser et interpréter les interactions avec les clients sur différents canaux de communication.

Il fournit des informations sur les modèles de discussion, le sentiment des clients et leurs intentions. Cela permet aux entreprises d'améliorer l'engagement client, d'augmenter les performances commerciales, d'obtenir des informations sur les revenus et d'optimiser les opérations du service client.

Que rechercher dans un logiciel d'intelligence conversationnelle ?

Lorsque vous choisissez un logiciel d'intelligence conversationnelle, recherchez les fonctionnalités clés suivantes :

Analyse des sentiments : utilise l'IA pour le service client afin de comprendre les émotions des appelants pendant les interactions et d'identifier leur satisfaction ou leur frustration

Conversion de la parole en texte : transcrit automatiquement les discussions pour faciliter l'analyse et la consultation

Détection de mots-clés et d'expressions : Identifie les termes clés pour découvrir les préoccupations et les intérêts des clients

Retour en temps réel : Fournit aux agents des suggestions instantanées pour améliorer leurs performances

Intégration CRM : Synchronise les données des discussions avec votre système de gestion de la relation client (CRM) afin d'améliorer les profils clients et les flux de travail

Enregistrement et analyse des appels : Enregistre les appels à des fins de conformité, d'assurance qualité et de formation

🧠 Anecdote : Les utilisateurs attribuent souvent des qualités humaines aux agents conversationnels, un phénomène connu sous le nom d'« effet Eliza ». Cette tendance peut conduire les utilisateurs à surestimer les capacités des CIS, ce qui souligne l'importance de concevoir ces systèmes de manière responsable afin de gérer les attentes des utilisateurs.

Le meilleur logiciel d'intelligence conversationnelle

La journée d'un responsable commercial est souvent bien remplie entre le suivi des risques liés aux transactions, le coaching des commerciaux et l'analyse des tendances clients. Le bon logiciel d'intelligence conversationnelle transforme les conversations commerciales quotidiennes en informations stratégiques, vous aidant ainsi à conclure davantage de transactions et à affiner votre coaching.

Voici les meilleurs logiciels d'intelligence conversationnelle qui vous permettront d'y parvenir :

1. ClickUp (Idéal pour l'analyse des discussions basée sur l'IA)

Certaines discussions font naître des idées. D'autres concluent des contrats. Mais ces moments précieux peuvent vous échapper lorsque vous êtes submergé d'appels et de messages.

ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, les place au centre de vos préoccupations et transforme les interactions quotidiennes en informations qui font bouger les choses.

Voici comment il accompagne le parcours client, du premier point de contact à la signature du contrat.

ClickUp CRM

Tout d'abord, vous avez besoin d'un endroit où gérer votre pipeline et vos interactions avec les clients. ClickUp CRM organise chaque prospect pour vous permettre de suivre les discussions commerciales critiques et de gérer les relations clients en un seul endroit.

Une fois vos prospects enregistrés dans le système, le suivi de la progression des ventes est essentiel.

Le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp vous aide à surveiller les pipelines, à établir des prévisions de revenus et à suivre les performances commerciales grâce à des informations en temps réel. Que vous gériez un cycle de vente long ou que vous concluez des contrats rapidement, il vous offre une visibilité sur chaque opportunité.

ClickUp AI Notetaker

Obtenez instantanément des résumés de transcription et des éléments d'action à partir de vos appels commerciaux avec ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker transcrit automatiquement vos réunions commerciales avec le libellé des intervenants, capture les éléments d'action et organise tout dans des résumés consultables.

Vous avez besoin de vous rappeler un concurrent mentionné lors de la présentation à un client la semaine dernière ? Ou vous recherchez les tendances en matière d'objections dans votre pipeline ? Utilisez l'IA dans l'équipe commerciale pour relier instantanément les points et analyser les appels afin d'obtenir un coaching commercial, des résumés automatisés des transactions et des informations en temps réel qui vous aideront à prendre des décisions plus intelligentes.

ClickUp Brain

Mais les transcriptions brutes ne suffisent pas : vous avez besoin d'informations qui vous permettent d'agir. ClickUp Brain extrait les décisions clés, suggère des suivis et identifie même les risques potentiels liés à vos réunions. Considérez-le comme votre assistant commercial alimenté par l'IA, qui vous aide à prendre des décisions plus intelligentes en fonction de vos discussions.

Extrayez les informations, les décisions et les données essentielles de vos réunions avec ClickUp Brain

Vous devez mettre à jour votre équipe ? L'IA peut automatiquement publier des résumés et des éléments d'action dans les canaux de discussion ClickUp, afin que tout le monde reste sur la même page.

Rédigez et envoyez des messages plus rapidement grâce à l'IA dans ClickUp Chat

Maintenant que vous savez ce qu'il y a à faire, il est temps de passer à l'action. Vous pouvez créer des tâches ClickUp pour attribuer des suivis, des propositions ou des étapes suivantes avec des délais et des propriétaires clairement définis.

Documents ClickUp

Gardez vos documents à jour pour faciliter la vente avec ClickUp Docs

De plus, ClickUp Docs rassemble les stratégies, les notes sur les transactions et les commentaires des clients dans un espace collaboratif unique. Il est facile de créer des documents évolutifs pour les guides commerciaux, les stratégies de réussite client et les notes de réunion, tous liés à des tâches et des flux de travail.

Vous pouvez également étiqueter les parties prenantes, définir des dates d'échéance et intégrer des outils de suivi des transactions dans le logiciel de gestion de la communication client afin d'assurer le bon déroulement des approbations et des suivis.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Personnalisez vos tableaux de bord : Utilisez Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les indicateurs clés tels que les performances commerciales, les taux de conversion des prospects et les scores de satisfaction client

Suivez les jalons : Définissez, suivez et atteignez vos objectifs commerciaux en alignant les efforts de votre équipe sur les objectifs de l'organisation à l'aide de Définissez, suivez et atteignez vos objectifs commerciaux en alignant les efforts de votre équipe sur les objectifs de l'organisation à l'aide de ClickUp Objectifs

Automatisez les processus : Attribuez automatiquement des tâches lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre, déclenchez des rappels pour les suivis ou configurez des alertes avec Attribuez automatiquement des tâches lorsqu'une transaction passe d'une étape à l'autre, déclenchez des rappels pour les suivis ou configurez des alertes avec les automatisations ClickUp

Centralisez les flux de travail commerciaux : Gérez Gérez la génération de prospects grâce à l'IA , suivez les interactions avec les clients et supervisez le pipeline commercial au sein d'une plateforme unique

Limites de ClickUp

Les utilisateurs peuvent rencontrer une courbe d'apprentissage abrupte en raison de ses nombreuses fonctionnalités et options de personnalisation

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 qualifie ClickUp de « révolutionnaire » :

L'équipe avait du mal à suivre les notes, les dates d'achèvement, les tâches, les tactiques publicitaires et la catégorisation pour l'ensemble de notre processus. L'utilisation des calendriers Google, des tâches, des feuilles Excel (tableaux croisés dynamiques) et des présentations PowerPoint était inefficace...*Click-Up nous permet de suivre les changements de contenu critiques, un calendrier publicitaire, les notes et les résultats des réunions, les données marketing et publicitaires ainsi que les objectifs et les cibles de vente !

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées souhaitent tirer parti de l'IA pour exceller professionnellement en l'appliquant aux réunions, aux e-mails et aux projets. Si la plupart des applications de messagerie électronique et des plateformes de gestion de projet intègrent l'IA comme fonctionnalité, celle-ci n'est pas toujours suffisamment fluide pour unifier les flux de travail entre les différents outils. Mais ClickUp a trouvé la solution ! Grâce à nos fonctionnalités de gestion des réunions basées sur l'IA, vous pouvez facilement créer des éléments d'agenda, prendre des notes pendant les réunions, attribuer des tâches à partir des notes de réunion, transcrire des enregistrements, et bien plus encore. Gagnez jusqu'à 8 heures de réunion par semaine, tout comme nos clients chez Stanley Security!

2. Gong (Idéal pour l'analyse commerciale avancée)

via Gong

Gong transforme les discussions avec les clients en informations exploitables. Agissant comme un participant virtuel à une réunion, il enregistre et transcrit les appels téléphoniques, les e-mails et les visioconférences de l'équipe commerciale à l'aide de la reconnaissance vocale automatique (ASR) et du traitement du langage naturel (NLP).

Mais ce n'est pas tout : Gong analyse également ces interactions afin d'identifier les signaux qui vous permettront de remporter des contrats, qu'il s'agisse d'objections, de mentions de concurrents ou d'intentions d'achat. Son intégration transparente avec les systèmes CRM et les applications de calendrier aide les équipes commerciales à affiner leur approche, à établir des prévisions de revenus et à conclure davantage de contrats.

Les meilleures fonctionnalités de Gong

Enregistrez les appels commerciaux et les réunions pour analyser les interactions avec les clients et améliorer les stratégies commerciales

Prévoyez vos revenus avec précision en tirant parti de l'IA pour prédire les résultats commerciaux

Donnez la priorité aux transactions à fort impact grâce aux scores de probabilité de conclusion

Automatisez la prospection à grande échelle grâce à la fonctionnalité « Flux »

Limites de Gong

La fonction de recherche peut s'avérer peu fiable lorsque vous recherchez des mots-clés ou des comptes spécifiques

Il n'est pas facile de télécharger un enregistrement, et leur fonctionnalité de conversion automatique en texte n'est généralement pas très précise

Tarifs Gong

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Gong

G2 : 4,8/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Gong ?

Une critique de G2 souligne :

Je pense que l'une des meilleures fonctionnalités de Gong est l'aperçu des appels qui s'affiche une fois les réunions avec les clients achevées. Un aspect plus récent qui ne m'a pas vraiment plu est le nombre d'e-mails de rappel envoyés le jour de mes réunions. J'ai vu jusqu'à 4 rappels envoyés à chaque client. […]

Je pense que l'une des meilleures fonctionnalités de Gong est l'aperçu des appels qui s'affiche une fois les réunions avec les clients achevées.

Un aspect plus récent qui ne m'a pas vraiment plu est le nombre d'e-mails de rappel envoyés le jour de mes réunions. J'ai vu jusqu'à 4 rappels envoyés à chaque client. […]

🧠 Anecdote : Les appels commerciaux remontent à la fin du XIXe siècle, avec John H. Patterson de NCR. Il a introduit des processus de vente structurés, des scripts de présentation et une organisation territoriale, donnant ainsi forme aux techniques commerciales modernes.

3. Chorus (Idéal pour le coaching commercial et les informations sur l'exécution des transactions)

via Chorus

Chorus aide les équipes commerciales à enregistrer et transcrire automatiquement les appels et les réunions commerciales, en mettant en évidence les moments clés afin d'améliorer le contenu de votre aide à la vente.

Au-delà du simple suivi des discussions, Chorus fournit des analyses permettant d'identifier les tendances, les opportunités de coaching et les risques. Les managers peuvent partager des extraits d'appels, utiliser des tableaux de bord pour évaluer les performances et identifier les bonnes pratiques évolutives. Ses outils d'exécution des transactions suivent les phrases de validation et les étapes suivantes, garantissant ainsi un suivi toujours pertinent.

Les meilleures fonctionnalités de Chorus

Débloquez les données de transfert de fonds pour obtenir des informations commerciales et des analyses qui vous permettront de créer et d'acheminer des tâches

Découvrez les informations commerciales en analysant les données clients afin de mieux comprendre les tendances commerciales et les informations sur la concurrence

Réalisez des prévisions commerciales fiables en capturant et en synchronisant automatiquement les contacts et les communications dans votre CRM

Limites de Chorus

Il n'est pas possible d'envoyer des textes en masse à l'équipe

Pas d'assistance pour définir des champs personnalisés ou importer automatiquement des données

Tarifs Chorus

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Chorus

G2 : 4,5/5 (plus de 2 900 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

💡 Conseil de pro : Appliquez le cadre « TALK » en intégrant des sujets, des questions, de la légèreté et de la gentillesse dans vos discussions afin de favoriser de meilleures relations et une meilleure compréhension. Commencez par des sujets communs pour établir une connexion, montrez un intérêt sincère en posant des questions pertinentes, ajoutez une touche d'humour pour détendre l'atmosphère et faites preuve de compassion et de respect dans vos interactions.

4. Avoma (le meilleur pour l'analyse des appels basée sur l'IA)

via Avoma

Avoma utilise l'IA pour analyser les appels en écoutant, en transcrivant et en mettant en évidence les moments clés des discussions. Il s'intègre parfaitement à des outils tels qu'Aircall pour capturer des informations en temps réel sur les discussions : qui parle, de quoi il est question et quelles actions doivent être suivies.

Au fil du temps, Avoma devient plus intelligent et affine ses recommandations pour aider les équipes commerciales et marketing à développer leur communication sans effort. Le logiciel de collaboration commerciale aide les équipes à repérer les tendances sur plusieurs appels, rendant ainsi les efforts commerciaux et d'assistance plus stratégiques.

Les meilleures fonctionnalités d'Avoma

Automatisez la prise de notes avec AI Meeting Assistant, qui enregistre, transcrit et résume les réunions

Utilisez la transcription en temps réel dans plus de 40 langues pour suivre les discussions en direct

Détectez des sujets tels que les « prochaines étapes » ou les « points sensibles » pour naviguer plus facilement dans les longues discussions

Créez des listes de lecture des moments clés des réunions à des fins de formation

Limites d'Avoma

Le logiciel est parfois lent lorsque vous essayez de rejoindre une réunion

La précision de la transcription peut varier si la qualité audio n'est pas optimale

Tarifs Avoma

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 300 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Avoma ?

Un avis G2 dit :

Avoma étant une plateforme récente, elle évolue rapidement, ce qui signifie qu'il peut y avoir parfois des bugs mineurs ou que de nouvelles fonctionnalités doivent être demandées. Cependant, nous n'avons rencontré aucun problème majeur et leur équipe est très réactive aux commentaires, déployant régulièrement les mises à jour que nous suggérons.

Avoma étant une plateforme récente, elle évolue rapidement, ce qui signifie qu'il peut y avoir parfois des bugs mineurs ou que de nouvelles fonctionnalités doivent être demandées. Cependant, nous n'avons rencontré aucun problème majeur et leur équipe est très réactive aux commentaires, déployant régulièrement les mises à jour que nous suggérons.

💡 Conseil de pro : Avant de répondre à la question ou à l'objection d'un prospect, marquez une pause de cinq secondes. En suivant cette « règle des 5 secondes », vous montrez que vous réfléchissez à la question et vous vous assurez que votre réponse est mesurée et pertinente.

5. Jiminny (le meilleur pour la notation automatisée des appels)

via Jiminny

Le système de notation automatique des appels (ACS) de Jiminny élimine les approximations dans l'évaluation des appels. Au lieu de passer en revue manuellement chaque discussion, il note automatiquement les appels en fonction des critères de réussite de votre équipe. Ainsi, les efforts de coaching sont concentrés là où ils sont le plus nécessaires, ce qui rend les sessions de formation plus efficaces et plus percutantes.

Il identifie également les lacunes en matière de performances, permettant ainsi aux responsables de se concentrer sur les domaines qui nécessitent une attention particulière. Cette approche basée sur les données améliore l'efficacité commerciale, garantit de meilleures interactions avec les clients et permet d'économiser des heures de révision manuelle.

Les meilleures fonctionnalités de Jiminny

Analysez les interactions avec les clients grâce à *Call Capture, qui analyse les appels vidéo et audio pour en extraire des informations précieuses

Utilisez les informations fournies par l'IA avec Ask Jiminny pour automatiser les tâches administratives, obtenir des informations après les appels et recevoir des commentaires de coaching

Accédez aux données relatives aux transactions grâce à un tableau de bord clair et exploitable qui offre un aperçu des risques, des activités et des solutions pour améliorer les performances commerciales

Limites de Jiminny

Se désynchronise parfois avec d'autres systèmes, ce qui provoque des perturbations

Difficultés à comprendre tous les accents et toutes les langues

Tarifs Jiminny

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jiminny

G2 : 4,6/5 (plus de 700 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? 83 % des équipes commerciales utilisant l'IA ont constaté une augmentation de leur chiffre d'affaires, contre 66 % de celles qui n'y ont pas recours. De plus, 80 % des commerciaux affirment que l'IA les aide à accéder aux informations sur les clients, tandis que seulement 54 % d'entre eux estiment pouvoir y parvenir sans IA.

6. Salesloft (Idéal pour unifier les processus commerciaux)

via Salesloft

Salesloft rationalise les flux de travail des équipes commerciales afin que les commerciaux passent moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à conclure des ventes. Il intègre des informations basées sur l'IA dans un flux de travail unique, met automatiquement à jour les champs CRM, gère les activités de prospection et réduit les erreurs humaines.

Le résultat ? Une amélioration plus rapide du processus commercial.

Cette plateforme d'intelligence conversationnelle permet aux équipes commerciales d'optimiser l'engagement, d'organiser les tâches quotidiennes et de générer sans effort des flux de travail intelligents. Grâce à des fonctionnalités telles que les recommandations pour l'étape suivante, le suivi des opportunités et les outils de coaching, les commerciaux savent toujours quelle est la prochaine étape.

Les meilleures fonctionnalités de Salesloft

Gérez vos communications multicanales (e-mails, appels téléphoniques et réseaux sociaux) à partir d'une seule plateforme

Analysez les performances à l'aide d'outils d'analyse et de rapports qui suivent les indicateurs clés tels que l'engagement par e-mail et la productivité des équipes

Créez des forfaits de prospection structurés avec Cadence Scheduling sur différents canaux

Améliorez les interactions avec vos clients grâce à un coaching en temps réel et à des notifications pendant les appels et les réunions

Limites de Salesloft

Les SMS ne sont pas fluides et nécessitent un effort manuel lorsque vous contactez des prospects

Les messages vocaux ont un délai, ce qui entraîne parfois la perte d'une partie des messages de l'entreprise

Tarifs Salesloft

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Salesloft

G2 : 4,5/5 (plus de 4 100 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Salesloft ?

Un avis publié sur Capterra fait état d'avis mitigés :

Ce que j'aime le plus chez Salesloft, c'est sa grande facilité d'utilisation et le fait qu'il m'aide à cibler et à suivre davantage de clients grâce à des e-mails automatisés et personnalisés. Ce que je n'aime pas, c'est le numéroteur. Je le trouve vraiment basique, mais cela n'affecte pas mes performances.

Ce que j'aime le plus chez Salesloft, c'est sa facilité d'utilisation et le fait qu'il m'aide à cibler et à suivre davantage de clients grâce à des e-mails automatisés et personnalisés. Ce que je n'aime pas, c'est le composeur. Je le trouve très basique, mais cela n'affecte pas mes performances.

7. Otter. ai (Idéal pour la transcription en temps réel)

Otter. ai facilite la transcription en transformant les mots prononcés en texte en temps réel. Il s'intègre même à Zoom et enregistre automatiquement les transcriptions pour faciliter leur consultation.

Le logiciel permet de rechercher, partager et organiser les discussions. Si les bruits de fond ou les accents prononcés peuvent nuire à la précision, sa technologie d'IA s'améliore en permanence, ce qui en fait l'un des outils d'intelligence conversationnelle les plus fiables du marché.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.ai

Personnalisez le vocabulaire en ajoutant des noms, des acronymes et des orthographes uniques pour améliorer la précision de la transcription

Générez des résumés et des plans de réunion, offrant un aperçu concis des points clés et des éléments à retenir

Modifiez et annotez les transcriptions en temps réel, ce qui permet un retour d'information et des clarifications immédiats

Identifiez automatiquement les locuteurs et attribuez clairement qui a dit quoi pendant les réunions

Limitations d'Otter.ai

Il a du mal avec les accents prononcés, les bruits de fond ou les schémas linguistiques irréguliers

Assistance multilingue limitée

Tarifs Otter.ai

Free

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter

G2 : 4,2/5 (plus de 290 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

💡 Conseil de pro : après avoir posé une question cruciale ou présenté une proposition, marquez une pause intentionnelle. Ce silence encourage le prospect à partager davantage d'informations ou à prendre des décisions, ce qui vous permet d'obtenir des informations plus approfondies et exploitables sur ses pensées et ses préférences.

8. ExecVision (Idéal pour le coaching de performance)

via ExecVision

ExecVision aide votre équipe commerciale à affiner ses compétences grâce à des commentaires ciblés, à l'analyse des discussions et à l'identification des points à améliorer. Les responsables commerciaux peuvent même utiliser des tableaux de bord personnalisables pour suivre les progrès et mettre en évidence les moments clés des discussions.

Grâce à des tableaux de bord détaillés, ExecVision offre une image claire de l'efficacité du coaching. Les équipes peuvent voir où elles excellent et où elles doivent travailler, ce qui garantit que les efforts de formation restent efficaces.

Les meilleures fonctionnalités d'ExecVision

Utilisez des alertes intelligentes pour recevoir des notifications en temps réel ou sur les tendances concernant l'activité des discussions, les mots-clés, les expressions ou les actions sur les comptes et les opportunités

Analysez l'impact grâce à des tableaux de bord de performance qui quantifient l'impact du coaching commercial

Créez une bibliothèque de discussions pour enregistrer les discussions à des fins de formation, d'intégration, de perfectionnement et d'orientation produit

Limites d'ExecVision

La fonctionnalité de filtrage des appels n'est pas intuitive

L'outil de recherche est trop complexe, ce qui frustre les utilisateurs

Tarifs ExecVision

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur ExecVision

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,3/5 (plus de 300 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'ExecVision ?

Un utilisateur Capterra partage son expérience :

J'ai trouvé cela très utile lorsque j'ai commencé à apprendre des autres, à entendre comment ils positionnent notre produit, traitent les objections et définissent les étapes suivantes. Je dirais que ce produit est un « bon début ». Il remplit son objectif, mais il existe de nombreuses autres entreprises qui offrent des fonctionnalités plus robustes en matière de transcription, d'analyse et de fonctionnalités.

J'ai trouvé cela très utile lorsque j'ai commencé à apprendre des autres, à entendre comment ils positionnent notre produit, gèrent les objections et définissent les étapes suivantes. Je dirais que ce produit est un « bon début ». Il remplit son objectif, mais il existe de nombreuses autres entreprises qui offrent des fonctionnalités plus robustes en matière de transcription, d'analyse et de fonctionnalités.

9. Fireflies. ai (Idéal pour les notes de réunion basées sur l'IA)

Fireflies. ai est votre mémoire de réunion en pilote automatique. Il capture, transcrit et organise les discussions afin que vous ne manquiez jamais les points clés. Grâce à son intégration transparente avec Zoom, Google Meet et Microsoft Teams, il garantit que les informations de chaque réunion sont stockées et consultables.

Au-delà de la prise de notes, Fireflies met en évidence les éléments d'action et assure le suivi des sujets clés sur plusieurs réunions. Que vous collaboriez avec une équipe ou que vous ayez simplement besoin d'un assistant personnel pour les suivis, cet outil basé sur l'IA rend les réunions plus productives sans travail manuel.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Transcrivez vos réunions dans plus de 69 langues grâce à la détection automatique de la langue

Recherchez rapidement des transcriptions grâce à une fonctionnalité de recherche robuste, incluant des horodatages et la mise en évidence des intervenants

Collaborez en partageant les notes de réunion et en créant des extraits audio pour mettre en évidence les moments importants

Limites de Fireflies.ai

Pas de possibilité de personnaliser les arrière-plans Zoom

Les résumés quotidiens des réunions ne sont pas disponibles

Tarifs Fireflies.ai

Free

Pro : 10 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 600 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

🔍 Le saviez-vous ? Plus de la moitié des technologies émergentes dans le domaine du service client se trouvent dans la « phase de désillusion », une phase où leur adoption est lente, car les entreprises ont du mal à les mettre en œuvre efficacement malgré leur impact potentiel. Cela souligne la nécessité d'une planification stratégique, d'une innovation continue et de cas d'utilisation clairs pour combler le fossé entre le battage médiatique et l'application dans le monde réel.

10. Salesforce Sales Cloud (Idéal pour des informations CRM intégrées)

via Salesforce

Salesforce Sales Cloud facilite la gestion des relations clients en enregistrant toutes les interactions au même endroit. Ses analyses basées sur l'IA, telles que la notation des prospects et les prévisions de pipeline, aident les équipes à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. De plus, son intégration approfondie avec d'autres outils Salesforce garantit que tout fonctionne ensemble sans effort.

Grâce à Sales Cloud, les commerciaux peuvent suivre les transactions, analyser les opportunités et obtenir des informations en temps réel sur les performances. Les recommandations basées sur l'IA éliminent les approximations dans les ventes, aidant ainsi les responsables commerciaux et les équipes à se concentrer sur les activités à fort impact.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Sales Cloud

Rationalisez le suivi des transactions grâce à la gestion des opportunités pour éviter de passer à côté de prospects

Accédez aux données essentielles où que vous soyez grâce à l'accessibilité mobile

Optimisez votre processus commercial grâce à la gestion des contacts et des prospects pour suivre et organiser les informations clients

Limites de Salesforce Sales Cloud

L'interface utilisateur peut être difficile à naviguer

Il prend en charge les outils low-code, mais ceux-ci ne répondent parfois pas entièrement aux besoins des entreprises sans un codage plus avancé

Tarification Salesforce Sales Cloud

Suite Starter : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Suite Pro : 100 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Enterprise : 165 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Unlimited : 330 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Einstein 1 équipe commerciale : 500 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et avis sur Salesforce Sales Cloud

G2 : 4,2/5 (plus de 23 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 18 700 avis)

Que disent les utilisateurs réels de Salesforce Sales Cloud ?

Un utilisateur G2 déclare :

Je n'ai jamais eu de problème avec SF Sales Cloud, il fonctionne très bien et je n'ai jamais rencontré de ralentissements ou quoi que ce soit d'autre... Parfois, lorsque nous mettons en place de nouveaux outils, il est très difficile de les synchroniser avec SF, mais au final, tout fonctionne toujours sans problème.

Je n'ai jamais eu de problème avec SF Sales Cloud, il fonctionne très bien et je n'ai jamais rencontré de ralentissements ou quoi que ce soit d'autre... Parfois, lorsque nous mettons en place de nouveaux outils, il est très difficile de les synchroniser avec SF, mais au final, tout fonctionne toujours sans problème.

💡 Conseil de pro : Appliquez la méthode « Teach-Don't-Sell » (enseignez, ne vendez pas) en vous positionnant comme un conseiller qui informe les prospects sur les tendances du secteur ou les défis potentiels auxquels ils pourraient être confrontés. Cela établit votre crédibilité et déplace l'attention de la vente vers la valeur ajoutée.

Prenez la décision intelligente : choisissez ClickUp

Certaines plateformes d'intelligence conversationnelle se concentrent sur la transcription des appels, d'autres analysent les sentiments, et beaucoup offrent des fonctionnalités de coaching pour les équipes commerciales.

Le choix approprié dépend de ce qui importe le plus à votre équipe : capturer des informations, améliorer les interactions avec les clients ou rationaliser les suivis. Il peut être difficile de faire le tri parmi toutes les options, mais les meilleurs outils combinent plusieurs fonctionnalités pour offrir une réelle valeur ajoutée.

Mais pourquoi se contenter de collecter des informations alors que vous pouvez les utiliser pour obtenir des résultats concrets ?

ClickUp rationalise la communication, assure le suivi des discussions et garantit la cohésion des équipes.

Avec ClickUp AI Notetaker, les équipes peuvent automatiquement résumer les réunions et capturer les informations clés. ClickUp Docs permet une collaboration transparente, tandis que les outils de gestion des tâches transforment les informations en actions, le tout sur une seule plateforme.

