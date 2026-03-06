Les meilleurs outils d'IA pour les équipes soucieuses de la confidentialité

88 % des entreprises déclarent désormais utiliser régulièrement l'IA dans au moins une fonction métier, contre 78 % il y a seulement un an.

Avec l'accélération de l'adoption de l'IA, celle-ci ne se limite plus à des expériences ou à des cas d'utilisation marginaux. L'IA touche désormais le travail quotidien, comme les documents, les analyses, les réunions, les données clients et les communications internes.

Cette adoption rapide soulève également une question cruciale pour les équipes soucieuses de la protection des données : où vont vos informations lorsque vous utilisez l'IA ? De nombreux Outils d'IA sont optimisés pour la rapidité et la commodité, mais négligent la confidentialité et le contrôle à long terme des données.

Pour les équipes qui traitent des informations sensibles ou réglementées, ces lacunes introduisent des risques à grande échelle.

Dans cet article, nous allons découvrir des outils d'IA conçus pour les équipes soucieuses de la confidentialité, en mettant l'accent sur la manière dont ils appliquent les contrôles d'accès et favorisent une utilisation responsable de l'IA.

Pour vous aider à comparer rapidement les différentes options, voici une vue d'ensemble des meilleurs outils de confidentialité des données et de leurs performances.

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp IA contextuelle avec ClickUp Brain, compagnon de bureau Brain MAX, Super Agents avec contrôles de permission, tâches et documents alimentés par l'IA, contrôles d'accès basés sur les rôles, gouvernance IA conforme à la norme ISO 42001 et garanties zéro formation ou conservation des données. Équipes soucieuses de la confidentialité qui ont besoin d'un environnement de travail sécurisé et tout-en-un avec une IA contextuelle intégrée directement dans leur travail quotidien. Free Forever ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Lumo (par Proton AG) Aucun enregistrement des discussions, aucun apprentissage par défaut des modèles, chiffrement sans accès pour les discussions enregistrées, entièrement open source, conformité au RGPD et à la loi HIPAA, certifié ISO 27001 et SOC 2. Équipes qui souhaitent disposer d'un assistant IA axé sur la confidentialité pour la rédaction, la résumation et la recherche sans risque de collecte de données. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12,99 $ par utilisateur et par mois. Duck. /IA Aucun compte requis, aucun stockage immédiat ni apprentissage de modèle, stockage local des discussions avec contrôle de la suppression, cache crypté de 15 minutes, option de partage de l'emplacement au niveau de la ville. Les personnes et les équipes qui souhaitent disposer d'un chatbot IA gratuit et anonyme avec des paramètres de confidentialité par défaut élevés. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 9,99 $/mois. Quill Transcription locale complète des réunions, résumés en temps réel, notes structurées avec suivi, capture d'écran pendant le partage d'écran, aucun routage audio vers le cloud. Équipes soucieuses de la confidentialité qui ont besoin d'une transcription sécurisée de leurs réunions sans envoyer de données à des serveurs externes Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 7,99 $/mois. Notes standard Notes cryptées de bout en bout, synchronisation cryptée côté appareil, historique des révisions à long terme, sauvegardes cryptées des e-mails, authentification en deux étapes (2FA) et verrouillage biométrique. Équipes et particuliers qui ont besoin d'un stockage sécurisé à long terme de leurs notes et d'une gestion cryptée des connaissances Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 63 $/an. Tutanota (Tuta) E-mail et calendrier cryptés de bout en bout, architecture zéro connaissance, cryptographie post-quantique, recherche cryptée, inscription anonyme, authentification en deux étapes (2FA) Équipes qui ont besoin d'un e-mail professionnel et d'un Calendrier sécurisé avec un cryptage puissant par défaut Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 3,60 € par mois. Skiff E-mails et documents cryptés de bout en bout, lignes d'objet cryptées, collaboration en temps réel dans Skiff Pages, blocage des trackers, domaines personnalisés et alias. Équipes à la recherche d'une alternative sécurisée et cryptée aux environnements de travail traditionnels pour les e-mails et les documents Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 4 $/mois. Obsidian Stockage Markdown local, affichage graphique interactif, accès hors ligne, contrôle granulaire de la synchronisation, Canvas pour la planification visuelle Les personnes et les équipes qui souhaitent contrôler entièrement la gestion des connaissances sans avoir recours à un stockage cloud contrôlé par un fournisseur. Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 5 $ par utilisateur et par mois (Synchronisation) SimpleLogin Alias d'e-mail open source, assistance pour le chiffrement PGP, domaines personnalisés, routage multi-boîtes aux lettres, authentification en deux étapes (2FA) avec TOTP et WebAuthn. Équipes et particuliers qui souhaitent réduire le suivi des e-mails et protéger l'identité de leur boîte de réception principale. Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 4 $ par utilisateur et par mois. Protecto Automatisation de la détection, du masquage et de la tokenisation des informations personnelles identifiables (PII), des informations médicales protégées (PHI) et des données de paiement (PCI), rédaction avec conservation du format, contrôle d'accès basé sur le contexte (CBAC), assistance à la conformité (HIPAA, RGPD, CPRA, DPDP) Entreprises qui ont besoin d'une couche de protection des données entre leurs systèmes internes et leurs modèles d'IA Tarification personnalisée

L'adoption de l'IA échoue rapidement lorsque les équipes ne savent pas où vont leurs données ni comment elles pourraient être utilisées. Pour les organisations qui stockent des informations sur leurs clients ou des données sensibles réglementées , une IA axée sur la confidentialité est indispensable pour une utilisation sûre et évolutive.

Voici pourquoi vous devriez privilégier la bonne solution de confidentialité des données :

Propriété et isolation claires des données : garantit que vos invites, fichiers et résultats restent confinés à votre environnement de travail et ne sont jamais mélangés avec des données publiques ou les environnements d'autres clients.

Contrôle explicite de l'entraînement des modèles : vous permet de désactiver l'utilisation des données à des fins d'entraînement par défaut et d'exiger un consentement explicite lorsque l'entraînement est autorisé.

Contrôles d'accès et auditabilité renforcés : applique des permissions basées sur les rôles, des journaux d'activité et une visibilité sur l'utilisation afin que l'accès à l'IA corresponde à vos politiques applique des permissions basées sur les rôles, des journaux d'activité et une visibilité sur l'utilisation afin que l'accès à l'IA corresponde à vos politiques de gouvernance des données et de sécurité interne.

Conformité réglementaire dès la conception : fournit l'assistance nécessaire pour répondre aux exigences fournit l'assistance nécessaire pour répondre aux exigences de conformité des projets telles que les normes GDPR, HIPAA, SOC 2 ou ISO afin d'intégrer des mesures de sécurité des données directement dans les flux de travail quotidiens.

Confidentialité cohérente entre les modèles et les fonctionnalités : applique les mêmes règles de sécurité et de gouvernance des données, même lorsque plusieurs modèles ou capacités d'IA sont utilisés en arrière-plan.

Continuité opérationnelle et pérennité : protège vos flux de travail à mesure que les réglementations sectorielles se durcissent et que l'IA fait l'objet d'une surveillance accrue, vous évitant ainsi des retouches ou des migrations précipitées ultérieurement.

Passons en revue les meilleurs outils de confidentialité des données en comparant leurs avantages, leurs inconvénients, leurs fonctionnalités et leurs prix.

1. ClickUp (idéal pour une productivité optimisée par l'IA avec une sécurité et une conformité de niveau entreprise)

L'adoption de l'IA crée souvent des risques cachés. Vous générez des résultats dans des outils déconnectés, perdant ainsi la visibilité sur les personnes qui peuvent utiliser ou accéder aux informations sensibles. Pour les équipes soucieuses de la confidentialité, cette fragmentation rend la gouvernance de l'IA et la conformité réglementaire plus difficiles à mettre en œuvre.

ClickUp change la donne en fonctionnant comme un espace de travail IA convergent alimenté par une IA contextuelle. L'IA est directement intégrée à la plateforme sur laquelle vous travaillez déjà, ce qui réduit le risque de partager des informations sensibles avec des outils inconnus. Elle offre également des fonctionnalités de sécurité robustes, notamment des contrôles d'accès stricts et des permissions structurées pour protéger vos données.

Examinons de plus près comment ClickUp donne la priorité à la sécurité et la soutient avec des capacités de niveau entreprise pour vous aider à éviter les défis liés à l'adoption de l'IA.

Bénéficiez d'une confidentialité et d'une sécurité de niveau professionnel par défaut.

ClickUp considère la confidentialité et la sécurité comme des éléments fondamentaux pour toutes les fonctionnalités sur lesquelles vous comptez dans la plateforme. Vos données sont hébergées sur une infrastructure de niveau entreprise hébergée sur Amazon Web Services (AWS), avec une surveillance continue intégrée et des contrôles d'accès restreints.

ClickUp est également conforme aux normes GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 et ISO 27018, qui vérifient de manière indépendante ses pratiques en matière de sécurité. Les données sont cryptées à la fois en transit et au repos, ce qui garantit que les informations que vous stockez dans ClickUp restent protégées contre tout accès non autorisé.

🎖️ L'avantage stratégique : ClickUp surveille en permanence la sécurité. La plateforme contrôle la sécurité et les performances 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, et effectue en continu des évaluations automatisées des risques. Elle collabore également avec des tiers indépendants pour réaliser régulièrement des tests de pénétration.

Générez des résultats IA sans exporter de données sensibles.

ClickUp Brain n'est pas un chatbot ou un plug-in distinct. Il s'agit d'un assistant IA intégré qui comprend vos tâches, vos documents, vos chats et vos données de projet comme un travail que vous possédez et contrôlez déjà.

Plutôt que d'exporter les données vers des Outils d'IA externes et de dupliquer les informations sensibles, ClickUp Brain utilise la structure et le contenu réels de votre environnement de travail pour générer des résultats.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain de différentes manières :

Rédigez des rapports structurés, des messages rapides, des e-mails et même des articles de blog avec un ton et une mise en forme clairs.

Créez des descriptions de tâches, des sous-tâches et des résumés de réunion à partir d'instructions en langage clair.

Posez des questions en langage naturel pour obtenir des informations précises sur votre travail à partir de différentes tâches, documents et discussions passées.

Vous pouvez convertir directement les résultats de l'IA en tâches ClickUp, attribuer des propriétaires, des délais et des dépendances, et transformer les informations fournies par l'IA en tâches responsables. De plus, utilisez les champs personnalisés pour saisir des détails tels que le statut, le niveau de risque ou les informations sur les clients, et définissez des priorités pour mettre en évidence ce qui nécessite une attention particulière.

Transformez les résultats de l'IA en actions responsables en organisant et en hiérarchisant le travail avec les tâches ClickUp.

Pour les contenus plus longs, stockez les résultats de l'IA dans ClickUp Docs et conservez-les dans un format consultable ou liez-les directement au travail qu'ils soutiennent.

💡 Conseil de pro : lorsque vous partagez des documents ClickUp, vous pouvez contrôler précisément qui peut les consulter et les modifier. Vous pouvez garder un document privé et le partager uniquement avec des personnes ou des équipes spécifiques, l'ouvrir à tous les membres de votre environnement de travail ou inviter des collaborateurs externes par e-mail ou via des liens. Vous pouvez également combiner des permissions spécifiques avec le bouton pour activer ou désactiver la fonction Protect Doc pour empêcher toute modification accidentelle ou non autorisée, ce qui permet de garantir la sécurité et l'intégrité des politiques et des procédures opératoires normalisées de votre entreprise.

Empêchez la prolifération de l'IA avec ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX étend les capacités contextuelles de l'IA de ClickUp à un puissant compagnon de bureau qui réduit la prolifération de l'IA et centralise le travail intelligent. Au lieu de passer d'un outil d'IA à l'autre, vous pouvez rechercher et générer du contenu à partir d'un environnement contrôlé ancré à votre environnement de travail ClickUp.

Rédigez du contenu et analysez des informations directement dans votre flux de travail avec ClickUp BrainMAX.

Vous bénéficiez également :

Recherche IA d'entreprise : effectuez des recherches dans ClickUp, sur le Web et dans des applications connectées telles que Google Drive, Figma, GitHub et SharePoint à partir d'un seul endroit pour localiser instantanément des tâches, des documents, des fichiers et des détails essentiels.

Actions basées sur l'IA : utilisez des requêtes en langage naturel pour résumer des documents, créer des tâches, planifier des réunions, générer du contenu ou publier des mises à jour directement dans ClickUp.

Talk to Text : dictez vos tâches, vos messages et vos requêtes de recherche en mode mains libres tandis que BrainMAX les transcrit et les exécute en temps réel. dictez vos tâches, vos messages et vos requêtes de recherche en mode mains libres tandis que BrainMAX les transcrit et les exécute en temps réel.

Plusieurs modèles d'IA : accédez à plusieurs modèles d'apprentissage automatique (LLM) tels que ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek et Gemini, et choisissez celui qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation spécifique.

ClickUp soutient ses capacités d'IA avec une gouvernance claire des données et des mesures de protection applicables. La plateforme est certifiée ISO 42001, une norme mondiale pour une gestion responsable et sécurisée de l'IA. De plus, ClickUp AI n'est pas entraînée à partir des données de votre environnement de travail, et les accords de licence avec les partenaires IA interdisent explicitement l'utilisation des données des clients pour l'entraînement des modèles.

Automatisez votre travail avec Super Agents, sans perdre le contrôle.

Les super agents IA de ClickUp sont des coéquipiers alimentés par l'IA qui opèrent directement dans votre environnement de travail, en utilisant le contexte réel du projet pour vous aider à faire avancer le travail.

Vous pouvez interagir avec les Super Agents comme vous le feriez avec un collègue. Attribuez-leur des tâches, @mentionnez-les dans des discussions ou demandez-leur de compiler des documents et d'assurer automatiquement le suivi du travail.

Effectuez l'automatisation des tâches routinières et collaborez avec vos collègues IA tout en gardant un contrôle total sur les permissions et la supervision.

Les super agents fonctionnent sous le contrôle direct de l'homme, avec des limites clairement définies. Lorsque vous en créez un, vous pouvez configurer précisément la manière dont il peut interagir avec votre environnement de travail (y compris les outils qu'il peut utiliser).

Toute personne ayant la permission de gérer les accès peut mettre à jour cette configuration à tout moment et assurer une surveillance continue. Si les super agents reçoivent automatiquement les données de l'environnement de travail public pour rester à jour, l'accès à des zones spécifiques ou sensibles doit être accordé de manière explicite.

💡 Conseil de pro : vérifiez l'accès à Super Agent via vos rôles existants dans l'environnement de travail afin de garder un contrôle strict et prévisible. Gérez soigneusement les accès au niveau des membres : les membres, les administrateurs et les propriétaires peuvent créer, déclencher et gérer des Super Agents publics par défaut. Vérifiez donc régulièrement qui occupe ces rôles.

Protégez automatiquement vos données privées : utilisez des permissions basées sur les rôles pour masquer les informations de profil Super Agent que les utilisateurs ne sont pas autorisés à afficher.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez vos réunions sans effort : utilisez utilisez ClickUp AI Notetaker pour générer des résumés et des éléments d’action qui restent liés aux tâches et aux documents de votre environnement de travail.

Collaborez visuellement avec des garde-fous : réfléchissez et planifiez dans réfléchissez et planifiez dans les tableaux blancs ClickUp qui héritent des permissions de l'environnement de travail et restent liés au travail.

Gardez les discussions dans leur contexte : communiquez dans communiquez dans ClickUp Chat au sein de votre environnement de travail plutôt que d'utiliser des outils de chat autonomes qui fragmentent le contexte et peuvent compromettre la sécurité.

Surveillez le travail en toute sécurité : visualisez des informations en temps réel grâce visualisez des informations en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp tout en appliquant un accès basé sur les rôles aux données sensibles.

Limitations de ClickUp

Sa large gamme de fonctionnalités peut demander un certain temps d'adaptation aux nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 080 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 540 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'IA Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts pour les configurer correctement.

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'IA Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières. Je trouve également les modèles utiles pendant le processus d'installation, même si cela demande beaucoup de temps et d'efforts pour les configurer correctement.

2. Lumo (le meilleur choix pour une IA axée sur la confidentialité, sans enregistrement de données ni apprentissage de modèles)

via Lumo

Développé par l'équipe à l'origine de Proton Mail et Proton Drive, Lumo est un assistant IA qui gère des tâches telles que la rédaction, la résumation et l'analyse.

Proton a conçu cet outil pour qu'il fonctionne sans collecter vos données. Il n'enregistre pas vos discussions et ne réutilise pas vos interactions à des fins de personnalisation. La plateforme ne peut pas non plus voir ce que vous demandez ni ce que l'assistant répond, et elle n'utilise jamais vos données pour créer des profils ou entraîner des modèles d'IA.

Les discussions sont enregistrées avec un cryptage sans accès, de sorte que seul votre appareil peut les décrypter. L'outil étant entièrement open source, vous ou votre équipe de sécurité pouvez examiner le code de manière indépendante, ce qui renforce la confiance dans les mesures de protection de la confidentialité intégrées au système lui-même.

Les meilleures fonctionnalités de Lumo

Commencez à discuter instantanément sans vous connecter ni créer de compte, pour un accès rapide et sans friction.

Conformez-vous aux exigences réglementaires telles que le RGPD et la loi HIPAA, grâce aux certifications ISO 27001 et SOC 2 de Proton.

Gardez vos données entièrement confidentielles en empêchant le partage des discussions avec des tiers ou des prestataires d'IA externes.

Limites de Lumo

Peut produire des résultats incohérents pour des calculs précis, les requêtes répétées renvoyant des réponses différentes pour la même entrée.

Tarifs Lumo

Free

En plus : 12,99 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Lumo

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Lumo ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

J'ai utilisé Lumo AI pour mes recherches. C'est une IA très performante à cet effet. Je l'utilise toutefois en combinaison avec Mistral. Je lui ai demandé de détailler les sujets sur lesquels je souhaitais en savoir plus après des instructions détaillées, et j'ai trouvé qu'elle était directe et pragmatique.

J'ai utilisé Lumo AI pour mes recherches. C'est une IA très performante à cet effet. Je l'utilise toutefois en combinaison avec Mistral. Je lui ai demandé de détailler les sujets sur lesquels je souhaitais en savoir plus après des instructions détaillées, et j'ai trouvé qu'elle était directe et pragmatique.

3. Duck. IA (Idéal pour les discussions anonymes et les résumés rapides sans compte ni suivi)

Duck. ai est un chatbot IA gratuit axé sur la confidentialité lancé par DuckDuckGo en 2025. Il vous permet d'interagir avec plusieurs grands modèles linguistiques tels que GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku et Llama 4, tout en garantissant que vos invites ne sont pas enregistrées ni utilisées pour l'entraînement des modèles.

Vous pouvez utiliser cet outil pour générer des réponses et résumer des textes sans créer de compte ni lier d'identité personnelle. Contrairement aux outils traditionnels qui stockent les discussions sur des serveurs distants, Duck.ai conserve les discussions récentes localement sur votre appareil, ce qui vous permet de les supprimer à tout moment.

Duck. ai comprend également des contrôles de confidentialité bien pensés pour la pertinence contextuelle. Vous pouvez activer/désactiver l’option « Utiliser la localisation approximative » pour partager uniquement les données d’emplacement au niveau de la ville avec les fournisseurs de modèles. Votre emplacement précis et votre adresse IP restent masqués, et le paramètre est désactivé par défaut pour vous donner un contrôle total sur la gouvernance des données.

Les meilleures fonctionnalités de Duck.ai / IA

Épinglez les discussions importantes en conservant jusqu'à cinq discussions en haut de votre liste de discussions récentes pour y accéder rapidement et les protéger contre la suppression par le bouton Fire.

Affinez le contexte de la réponse en partageant des informations limitées afin que les réponses correspondent aux bonnes unités, dates et fuseaux horaires.

Stockez temporairement les données de session dans un cache crypté pendant 15 minutes maximum afin de résoudre les problèmes de connexion, puis supprimez-les définitivement.

Limites de Duck.ai

L'outil peut fournir des réponses moins personnalisées et moins pertinentes, nécessitant des informations supplémentaires pour obtenir le résultat souhaité.

Tarifs Duck.ia

Free

Abonnement : 9,99 $/mois

Évaluations et avis sur Duck.ai / IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. Quill Meetings (idéal pour la transcription de réunions privées qui s'exécute entièrement sur votre appareil)

via Quill Réunions

Si vous recherchez une IA de réunion qui n'envoie pas vos discussions à des systèmes externes, Quill offre une solution axée sur la confidentialité.

Il transcrit les discussions en temps réel et les transforme en résumés structurés et en éléments de suivi, aidant ainsi votre équipe à consigner les décisions sans avoir à prendre de notes manuellement.

Au lieu de participer à des réunions en tant que bot ou d'acheminer l'audio via des environnements multi-cloud, Quill fonctionne entièrement sur votre Mac ou votre PC. De plus, l'audio ne quitte jamais votre appareil, ce qui garantit la confidentialité des discussions et rend l'outil flexible pour les réunions en personne ou même les sessions de brainstorming en solo.

L'outil capture également automatiquement le contexte visuel. Lorsqu'une personne partage son écran pendant une réunion, il prend des captures d'écran et ajoute ces informations directement à vos notes.

Les meilleures fonctionnalités de Quill

Recherchez et affichez des informations clés à l'aide d'une interface simple qui vous aide à trouver et à mettre en évidence rapidement les informations importantes.

Recevez chaque semaine des résumés et des suggestions d'amélioration, ainsi qu'une liste claire des projets nécessitant un suivi.

Extrayez des indicateurs à partir de discussions pour les organiser dans des tableaux et générer du contenu pour des podcasts, des présentations ou des conférences.

Limites de Quill

Quill fonctionnant sur votre appareil, ses performances dépendent de votre matériel et peuvent être ralenties sur les machines plus anciennes.

Tarifs Quill

Free

Lite : 7,99 $/mois

Unlimited : 19,99 $/mois

Équipes : 15 $ par place et par mois

Évaluations et avis sur Quill

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quill ?

Un utilisateur de G2 déclare :

En tant que consultant chargé de gérer de nombreux appels avec des fondateurs, des dirigeants et des entretiens avec des clients dans le cadre d'études de marché, Quill Meetings m'a été d'une aide précieuse pour gérer tous les suivis et les étapes suivantes. Le fait que tout soit géré localement garantit la confidentialité de mes clients, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de stratégies sensibles en matière de croissance et de commercialisation.

En tant que consultant chargé de gérer de nombreux appels avec des fondateurs, des dirigeants et des entretiens avec des clients dans le cadre d'études de marché, Quill Meetings m'a été d'une aide précieuse pour gérer tous les suivis et les étapes suivantes. Le fait que tout soit géré localement garantit la confidentialité de mes clients, ce qui est essentiel lorsqu'il s'agit de stratégies sensibles en matière de croissance et de commercialisation.

5. Standard Notes (idéal pour la prise de notes sécurisée et cryptée et le stockage à long terme des connaissances)

via Standard Notes

Standard Notes est une application de prise de notes cryptée de bout en bout, conçue pour le stockage sécurisé et à long terme des connaissances. Vous pouvez commencer par du texte simple pour écrire sans distraction, puis passer au texte enrichi, aux feuilles de calcul, aux tâches, aux listes de choses à faire, à Markdown, aux mots de passe et aux jetons.

Toutes les notes sont cryptées sur votre appareil avant d'être synchronisées, ce qui garantit que seuls vous et vos collaborateurs explicitement autorisés pouvez y accéder. L'historique des révisions à long terme complète et sert de fonction d'annulation infinie, vous permettant de revoir et de restaurer n'importe quelle version d'une note depuis sa toute première ébauche.

Afin de renforcer la gouvernance des données, l'outil propose des sauvegardes cryptées quotidiennes par e-mail de l'ensemble des notes contenues dans votre boîte de réception. Il prend également en charge l'authentification à deux facteurs à l'aide de jetons temporaires afin d'empêcher les fuites de données et de protéger les informations sensibles.

Les meilleures fonctionnalités de Standard Notes

Organisez efficacement vos notes en épinglant celles qui sont importantes ou en les déplaçant vers la corbeille avec des options de récupération ou de suppression définitive.

Verrouillez vos notes individuelles à l'aide d'un mot de passe supplémentaire afin d'ajouter une couche de protection supplémentaire pour le contenu sensible.

Sécurisez l'accès aux applications à l'aide d'un code d'accès dédié ou d'une authentification biométrique, telle que Face ID ou la reconnaissance d'empreintes digitales, afin d'empêcher tout affichage non autorisé.

Limitations de Standard Notes

La synchronisation et le déchiffrement des notes sur mobile peuvent parfois être lents et provoquer occasionnellement le plantage de l'application.

Tarifs Standard Notes

Standard : Gratuit

Productivité : 63 $/an

Professionnel : 84 $/an

Notes et évaluations sur Standard Notes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Standard Notes ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie le fait qu'ils accordent la priorité à la confidentialité avant tout grâce à leur canal crypté hautement sécurisé qui permet de synchroniser les données et les notes au sein d'un appareil. Et j'adore le fait qu'ils proposent des outils de développement. Ce même outil de développement se trouve sur les navigateurs, et il est également présent sur ce logiciel. Cela signifie que je peux vérifier en arrière-plan certaines divergences de code et certains problèmes de style dans mes notes.

J'apprécie le fait qu'ils accordent la priorité à la confidentialité avant tout grâce à leur canal crypté hautement sécurisé qui permet de synchroniser les données et les notes au sein d'un appareil. Et j'adore le fait qu'ils proposent des outils de développement. Ce même outil de développement se trouve sur les navigateurs, et il est également présent sur ce logiciel. Cela signifie que je peux vérifier en arrière-plan certaines divergences de code et certains problèmes de style dans mes notes.

6. Tutanota (Idéal pour les e-mails et calendriers cryptés de bout en bout pour les équipes soucieuses de la confidentialité)

via Tutanota

Tuta est une plateforme de e-mail et de calendrier cryptée conçue pour les équipes et les particuliers qui ont besoin d'une sécurité renforcée sans sacrifier la facilité d'utilisation.

Lorsque vous envoyez un e-mail à d'autres utilisateurs de Tuta, un chiffrement de bout en bout est automatiquement appliqué à l'aide d'un chiffrement asymétrique. Pour les messages envoyés en dehors de la plateforme, les e-mails peuvent toujours être sécurisés à l'aide d'un mot de passe partagé à usage unique utilisant un chiffrement symétrique, que le destinataire utilise pour déchiffrer le message.

Au niveau architectural, l'outil suit un modèle zéro connaissance et utilise la cryptographie post-quantique. Cette approche protège vos données même si les serveurs sont compromis et contribue à pérenniser les communications face aux cybermenaces émergentes.

Les meilleures fonctionnalités de Tutanota

Assistance pour plusieurs alias de e-mail et domaines personnalisés pour gérer les identités et maintenir une présence professionnelle.

Assurez la sécurité de votre compte grâce à l'authentification à deux facteurs et à l'inscription anonyme sans numéro de téléphone ni enregistrement d'adresse IP.

Protégez vos données contre le phishing et garantissez le respect de la politique de votre entreprise en matière d'IA grâce aux filtres intégrés et aux bloqueurs de suivi de Tuta Mail.

Limitations de Tutanota

Ne prend pas en charge les sous-dossiers pour l'organisation des e-mails, ce qui peut entraîner une boîte de réception moins structurée.

Tarifs Tutanota

Personnel : Free Révolutionnaire : 3,60 € / mois (4,18 $ / mois) Légende : 9,60 € / mois (11,14 $ / mois)

Free

Révolutionnaire : 3,60 € / mois (4,18 $ / mois)

Légende : 9,60 € / mois (11,14 $ / mois)

Entreprise : Essentiel : 7,20 € / utilisateur par mois (8,35 $ / utilisateur par mois) Avancé : 9,60 € / utilisateur par mois (11,14 $ / utilisateur par mois) Unlimited : 14,40 € / utilisateur par mois (16,70 $ / utilisateur par mois)

Essentiel : 7,20 € / utilisateur par mois (8,35 $ / utilisateur par mois)

Avancé : 9,60 € / utilisateur par mois (11,14 $ / utilisateur par mois)

Unlimited : 14,40 € par utilisateur et par mois (16,70 $ par utilisateur et par mois)

Free

Révolutionnaire : 3,60 € / mois (4,18 $ / mois)

Légende : 9,60 € / mois (11,14 $ / mois)

Essentiel : 7,20 € / utilisateur par mois (8,35 $ / utilisateur par mois)

Avancé : 9,60 € / utilisateur par mois (11,14 $ / utilisateur par mois)

Unlimited : 14,40 € par utilisateur et par mois (16,70 $ par utilisateur et par mois)

Évaluations et avis sur Tutanota

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tutanota ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Nous l'utilisons pour communiquer en toute confidentialité avec nos patients (chiffrement de bout en bout). Nous avons mis en place une boîte mail partagée qui permet à plusieurs employés d'accéder à l'historique complet des communications avec nos patients. Cela facilite grandement notre travail quotidien.

Nous l'utilisons pour communiquer en toute confidentialité avec nos patients (chiffrement de bout en bout). Nous avons mis en place une boîte mail partagée qui permet à plusieurs employés d'accéder à l'historique complet des communications avec nos patients. Cela facilite grandement notre travail quotidien.

7. Skiff (Idéal pour les e-mails cryptés et la collaboration sur des documents avec une protection renforcée de l'identité)

via Skiff

Le partage d'e-mails et de documents sensibles via des outils qui analysent le contenu ou effectuent le suivi de l'activité crée des risques inutiles. Skiff résout ce problème en proposant un espace de travail sécurisé basé sur le chiffrement et le contrôle des utilisateurs.

Il applique un chiffrement de bout en bout par défaut, afin que vos e-mails et leurs objets ne soient visibles que par les destinataires prévus. Skiff Pages étend cette même protection aux documents, vous permettant de créer, modifier et partager du contenu en temps réel tout en conservant un chiffrement complet.

Grâce à des fonctionnalités telles que les domaines personnalisés, les alias d'e-mail, le blocage des traceurs et l'organisation de la boîte de réception par dossiers, vous pouvez collaborer de manière professionnelle tout en conservant un contrôle total sur les méthodes de collecte de données et votre identité.

Les meilleures fonctionnalités de Skiff

Synchronisez automatiquement les évènements de votre calendrier en ajoutant des invitations, des réponses et des mises à jour directement depuis votre boîte de réception Skiff.

Partagez des fichiers en toute sécurité à l'aide de liens cryptés qui protègent l'accès lors de collaborations externes.

Effectuez l'authentification de manière privée à l'aide d'options de connexion basées sur un portefeuille cryptographique pour la collaboration et le partage.

Limitations de Skiff

Skiff offre actuellement une assistance limitée pour l'intégration avec des plateformes d'e-mail tierces.

Tarifs Skiff

Free

Essentiel : 4 $/mois

Pro : 10 $/mois

Entreprise : 15 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur Skiff

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Skiff ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Le chiffrement de bout en bout, la sécurité totale et l'excellente expérience utilisateur sont les principaux atouts de Skiff Mail. De l'ajout d'alias et du blocage des trackers à l'ajout de filtres ou de domaines personnalisés, Skiff Mail facilite la gestion des e-mails pour les équipes.

Le chiffrement de bout en bout, la sécurité totale et l'excellente expérience utilisateur sont les principaux atouts de Skiff Mail. De l'ajout d'alias et du blocage des trackers à l'ajout de filtres ou de domaines personnalisés, Skiff Mail facilite la gestion des e-mails pour les équipes.

8. Obsidian (idéal pour la gestion des connaissances locales et les bases de connaissances personnelles)

via Obsidian

Obsidian est une plateforme de gestion des connaissances locale conçue pour les personnes qui souhaitent contrôler entièrement leurs informations. Toutes les notes sont stockées sous forme de fichiers Markdown simples sur votre appareil, plutôt que dans un cloud contrôlé par un fournisseur, ce qui vous permet de contrôler directement la gouvernance des données.

Vous pouvez lier des notes entre différents concepts, personnes, lieux, livres et idées afin de créer un système de connaissances personnel qui se développe naturellement au fil du temps. Son affichage graphique interactif représente visuellement ces connexions, vous aidant ainsi à mettre en évidence des schémas qui pourraient autrement passer inaperçus.

Pour les équipes, cet outil offre un contrôle précis de la synchronisation et de la collaboration. Choisissez exactement les fichiers et les préférences à synchroniser entre les appareils, tout en conservant le contenu privé. Les fichiers partagés permettent de collaborer sans transférer toutes les données vers un système central, préservant ainsi des limites claires autour des contenus sensibles.

Les meilleures fonctionnalités d'Obsidian

Suivez les modifications au fil du temps grâce à un historique des versions intégré qui vous permet de consulter et de restaurer les révisions de chaque note (jusqu'à un an d'historique).

Travaillez hors ligne et synchronisez plus tard en effectuant des modifications en cours sur vos notes sans connexion Internet, puis fusionnez automatiquement les modifications lorsque vous êtes de nouveau en ligne.

Organisez vos idées de manière visuelle à l'aide de Canvas pour le brainstorming et la planification avec des notes, des médias et du contenu Web intégrés.

Limites d'Obsidian

Le forfait Free ne permet pas la collaboration en temps réel, et une utilisation efficace nécessite une bonne connaissance de Markdown.

Tarifs Obsidian

Free

Synchronisation : 5 $ par utilisateur et par mois

Publication : 10 $/site par mois

Évaluations et avis sur Obsidian

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,8/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Obsidian ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Le modèle de coffre-fort local élimine la latence et l'angoisse liée aux fuites de données, mais avec Obsidian Sync, je peux reprendre exactement là où je m'étais arrêté sur n'importe quel appareil. L'architecture locale conserve toutes les notes sur mon appareil, ce qui le rend ultra-rapide et beaucoup moins exposé aux menaces de sécurité.

Le modèle de coffre-fort local élimine la latence et l'angoisse liée aux fuites de données, mais avec Obsidian Sync, je peux reprendre exactement là où je m'étais arrêté sur n'importe quel appareil. L'architecture locale conserve toutes les notes sur mon appareil, ce qui le rend ultra-rapide et beaucoup moins exposé aux menaces de sécurité.

9. SimpleLogin (idéal pour protéger l'identité des e-mails et réduire le suivi grâce à des alias sécurisés)

via SimpleLogin

Si vous cherchez à réduire le suivi des e-mails et l'exposition des données, SimpleLogin est un outil open source de création d'alias d'e-mail conçu pour vous aider à protéger votre boîte de réception principale.

Ils fonctionnent en générant des alias d'e-mail qui transfèrent les messages vers votre véritable adresse e-mail. Cela vous permet de vous inscrire à des outils et services sans jamais révéler votre véritable identité.

Chaque adresse alias peut être suspendue, supprimée ou réactivée instantanément, ce qui est particulièrement utile si un alias commence à recevoir des spams ou apparaît dans une violation de données. Vous pouvez également répondre aux e-mails directement à partir d'un alias afin d'éviter les spams et le phishing tout en conservant un flux de communication complet.

Grâce à l'assistance PGP, l'outil chiffre les e-mails entrants à l'aide de votre propre clé PGP avant de les transférer vers votre boîte mail. Ainsi, vous êtes le seul à pouvoir déchiffrer et lire les messages.

Les meilleures fonctionnalités de SimpleLogin

Redirigez les alias vers plusieurs boîtes aux lettres en ajoutant des boîtes de réception existantes et en choisissant où chaque alias doit transférer les e-mails.

Renforcez la sécurité de votre compte en activant l'authentification à deux facteurs avec TOTP et/ou WebAuthn (FIDO) pour vous protéger contre tout accès non autorisé.

Apportez vos propres domaines pour créer des alias de marque tels que contact@votredomaine.com ou bonjour@votredomaine.com tout en gardant votre boîte de réception principale cachée.

Limitations de SimpleLogin

Les domaines personnalisés ne peuvent pas être partagés avec d'autres utilisateurs, ce qui limite la gestion des alias entre les membres d'une même famille ou les équipes.

Tarifs SimpleLogin

Open source

Free

Premium : 4 $ par utilisateur et par mois

Évaluations et avis sur SimpleLogin

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SimpleLogin ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Je l'utilise pour tout depuis plusieurs mois maintenant et je n'ai jamais eu aucun problème. J'utilise également plusieurs noms de domaine personnalisés pour les alias. C'est exceptionnel.

Je l'utilise pour tout depuis plusieurs mois maintenant et je n'ai jamais eu aucun problème. J'utilise également plusieurs noms de domaine personnalisés pour les alias. C'est exceptionnel.

10. Protecto (Idéal pour la protection et la gouvernance des données d'entreprise lors de l'utilisation de modèles d'IA)

via Protecto

Protecto AI est une couche de protection des données de niveau entreprise qui s'intercale entre vos systèmes d'exploitation et les modèles IA que vous utilisez.

Il identifie automatiquement les informations personnelles identifiables (PII), les informations médicales protégées (PHI), les informations de paiement (PCI) et autres informations commerciales confidentielles dans vos documents et ensembles de données. En fonction des politiques que vous définissez, il peut masquer, expurger, tokeniser ou bloquer les éléments sensibles selon les besoins.

Ce niveau de contrôle est rendu possible grâce au contrôle d'accès basé sur le contexte (CBAC). L'outil évalue qui effectue la demande IA et le contexte dans lequel les données sont utilisées, ce qui vous permet d'appliquer des règles précises de manière cohérente dans des environnements complexes.

Grâce à la tokenisation déterministe et au masquage préservant le format, votre structure de données reste intacte, ce qui permet aux modèles IA de continuer à générer des résultats précis et significatifs sans accéder aux valeurs réelles.

Les meilleures fonctionnalités de Protecto

Respectez les réglementations en matière de confidentialité telles que HIPAA, GDPR, DPDP et CPRA en masquant les informations personnelles identifiables et en contrôlant l'accès aux données sensibles.

Analysez et modélisez les données en toute sécurité à l'aide d'ensembles de données masqués sans exposer les informations sensibles.

Remplacez les informations personnelles identifiables (PII) et les informations médicales protégées (PHI) par des jetons sécurisés afin de faciliter l'analyse, le développement de l'IA, le partage et la création de rapports tout en réduisant les risques.

Limites de Protecto

Le traitement de données spécifiques à un domaine ou propriétaires peut nécessiter des schémas personnalisés et des réglages.

Tarifs Protecto

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Protecto

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Réunissez l'exécution de l'IA axée sur la confidentialité au sein d'un système sécurisé avec ClickUp.

L'IA fonctionne mieux lorsqu'elle s'intègre naturellement à votre façon de travailler et reste contrôlée du début à la fin. Pour les équipes soucieuses de la confidentialité, les outils d'IA dispersés créent des risques pour la sécurité et une prolifération de l'IA.

Cependant, ClickUp propose une IA contextuelle qui fonctionne directement dans votre environnement de travail, où les permissions et la gouvernance des données sont déjà en place. De la génération de résultats avec ClickUp Brain à leur exploitation via BrainMAX et Super Agents, chaque interaction avec l'IA reste confinée dans un système d'enregistrement sécurisé.

Vos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles et restent soumises à des contrôles d'accès clairs et à la conformité avec les normes GDPR, SOC 2 et ISO 42001.

Prêt à utiliser l'IA sans perdre le contrôle de vos données ? Commencez dès aujourd'hui à utiliser ClickUp gratuitement et réunissez votre travail et l'IA dans un environnement de travail sécurisé.

FAQ

Aucun LLM n'offre de confidentialité par défaut. La confidentialité dépend de la manière dont le modèle est déployé, géré et restreint. L'approche la plus sûre consiste à utiliser les LLM via une plateforme contrôlée telle que ClickUp. Celle-ci n'utilise pas vos données à des fins de formation, ne les conserve pas après leur traitement et impose un accès via des permissions d'accès à l'environnement de travail strictes et des normes de conformité réglementaire.

Un outil d'IA respectueux de la confidentialité dispose d'une gouvernance claire des données, vous permettant de savoir exactement quelles informations sont collectées et comment elles sont utilisées. Vos données ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles, sauf si vous l'autorisez explicitement. Il dispose de contrôles de sécurité rigoureux, notamment le chiffrement, les contrôles d'accès basés sur les rôles, les journaux d'audit et la conformité aux normes réglementaires reconnues. L'outil suit également les pratiques de minimisation des données en ne collectant que ce qui est nécessaire et en vous donnant le contrôle total pour supprimer vos données si nécessaire.

Oui, certains outils d'IA peuvent s'entraîner sur les données de votre entreprise, mais cela dépend entièrement de la politique de l'outil en matière de données et de vos paramètres. Les outils de gestion de la confidentialité n'utilisent pas vos données pour l'entraînement par défaut et nécessitent un consentement explicite. Si un outil s'entraîne automatiquement sur les données des clients ou cache cela derrière des termes vagues, il ne convient pas aux équipes soucieuses de la confidentialité.

Ce n'est pas par défaut, mais les outils d'IA destinés aux entreprises offrent généralement des contrôles de sécurité plus stricts que les outils grand public. Ces outils de gouvernance des modèles incluent souvent le chiffrement, les contrôles d'accès basés sur les rôles, les journaux d'audit, l'authentification unique (SSO) et la conformité aux réglementations en matière de confidentialité telles que SOC 2 ou RGPD. Ils offrent également de meilleurs contrôles administratifs et une meilleure isolation des données. Cependant, le fait d'être « destiné aux entreprises » ne garantit pas automatiquement la confidentialité. Vous devez toujours examiner les politiques de données et les pratiques de formation de l'outil avant de l'utiliser avec les données de votre entreprise.

Dans certains cas, oui. Si vous travaillez dans un secteur réglementé comme la santé, la finance ou les services juridiques, les outils d'IA publics peuvent présenter des risques de conformité et d'exposition des données. En effet, de nombreux outils grand public peuvent utiliser les données pour améliorer leurs modèles ou ne pas disposer de contrôles d'accès stricts. Les équipes soumises à des réglementations doivent utiliser des outils de gouvernance de l'IA qui offrent des politiques claires en matière de données, aucun apprentissage par défaut des modèles, des mesures de sécurité robustes et une assistance en matière de conformité alignée sur les exigences de leur secteur.

La manière la plus sûre d'utiliser l'IA au travail consiste à la traiter comme n'importe quel système qui traite des données sensibles de l'entreprise. Choisissez des fournisseurs qui ont des politiques transparentes en matière de données, des conditions de conservation claires et qui n'utilisent pas vos données pour former des modèles sans votre consentement explicite. Mettez en place des contrôles d'accès basés sur les rôles, suivez le principe du moindre privilège et ne partagez que le minimum d'informations nécessaires. Plus important encore, établissez des directives internes d'utilisation de l'IA afin que chacun comprenne ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas.