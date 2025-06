les 10 meilleures alternatives à Fellow.app en 2025

Vous venez de terminer une autre réunion productive, mais deux semaines plus tard, la plupart des éléments d'action sont en train de prendre la poussière dans des notes oubliées.

Si cela vous semble familier, vous recherchez peut-être une solution de gestion des réunions plus efficace.

Bien que l'application Fellow. offre une bonne base pour la prise de notes et la gestion des réunions, chaque équipe a des besoins uniques en fonction de ses flux de travail, de ses styles de collaboration et de ses exigences en matière d'intégration.

Certaines équipes privilégient la transcription et l'analyse basées sur l'IA, tandis que d'autres ont besoin d'une intégration robuste de la gestion de projet ou de fonctionnalités spécialisées pour les interactions avec les clients.

Découvrons les meilleures alternatives à l'application Fellow. qui correspondent le mieux aux besoins de votre équipe.

📌 Les meilleures alternatives à Fellow.app en un coup d'œil Outil Meilleures fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp Notes de réunion alimentées par l'IA, gestion des tâches, intégration transparente des documents, projets, discussion et appels Toutes les tailles d'équipe Forfait Free disponible / Essai gratuit pendant 30 jours ; personnalisation disponible pour les entreprises Fathom Transcription de réunions et résumés vidéo grâce à l'IA Équipes ayant besoin d'une analyse IA Forfaits Free / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Notion Documentation de réunion personnalisable, notes liées, modèles Équipes ayant besoin de flux de travail flexibles Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Coda Documents dynamiques avec vote et suivi de la progression Prise de décision collaborative Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Fireflies. ai Transcription automatisée, transcriptions consultables Équipes axées sur la transcription précise Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Otter IA En temps réel, distinction des intervenants, transcriptions consultables Transcription et notes en temps réel Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Notta Multilingue, haute précision, traitement par lots Équipes internationales ayant besoin d'une transcription précise Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises SpinachAI Tickets exploitables, intégration avec Slack, Jira Réunions agiles, collaboration en équipe Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Intervalle Mises à jour asynchrones, humeur/tendances de l'équipe Équipes à distance, check-ins Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises Avoma Analyse des ventes, informations sur les transactions, intégrations de plateformes Équipes commerciales Forfaits gratuits / payants disponibles ; personnalisation disponible pour les entreprises

Pourquoi choisir une alternative à l'application Fellow.app ?

Les outils de prise de notes de réunion doivent résoudre les problèmes, pas en créer de nouveaux. Bien que l'application Fellow offre des fonctionnalités de gestion des réunions, les équipes recherchent souvent des alternatives pour plusieurs raisons :

Limité gestion des tâches : Fellow. app propose des éléments d'action de base, mais les alternatives offrent souvent une intégration plus poussée des projets, un suivi des dépendances et une automatisation plus sophistiquée des flux de travail, ce qui se traduit par une réduction du nombre de réunions

Fonctionnalités IA de base : Fellow.app inclut certaines fonctionnalités IA, mais ses concurrents offrent généralement une meilleure précision de transcription, une détection automatisée des éléments d'action et des résumés générés par IA plus pertinents

Structure tarifaire rigide : les tarifs de Fellow.app peuvent devenir coûteux à mesure que les équipes s'agrandissent, tandis que les alternatives proposent souvent des modèles plus flexibles qui s'adaptent raisonnablement sans pénaliser l'expansion

Personnalisation insuffisante : les modèles et les flux de travail de Fellow.app semblent rigides pour de nombreuses équipes, tandis que les alternatives offrent des structures plus adaptables qui s'alignent sur les processus de réunion uniques

Collaboration à distance limitée : Fellow.app prend en charge le télétravail, mais les alternatives offrent souvent de meilleures capacités asynchrones, la création d'agendas collaboratifs et le suivi des responsabilités

Intégrations limitées : Fellow.app se connecte à des outils courants, mais les alternatives offrent souvent des intégrations plus poussées avec des écosystèmes tels que Microsoft Teams ou Google Workspace, ce qui simplifie la collaboration entre différentes plateformes

Analyses de base : Fellow.app offre des informations limitées, tandis que les alternatives fournissent généralement des indicateurs plus complets sur l'efficacité des réunions, les modèles de participation et le suivi

👀 Le saviez-vous ? Selon une étude réalisée par Microsoft, les personnes interrogées citent les « réunions inefficaces » comme le principal facteur perturbant leur productivité, suivi de près par le nombre trop élevé de réunions, qui arrive en troisième position.

Les 10 meilleures alternatives à l'application Fellow

Le lieu de travail moderne a considérablement évolué en matière de réunions. Les cadres passent désormais près de 57 % de leur temps en réunions, à envoyer des e-mails et à discuter. Ce temps considérable consacré aux réunions rend leur gestion plus cruciale que jamais.

Découvrons les meilleures alternatives à l'application Fellow. et les fonctionnalités clés qui correspondent le mieux aux besoins spécifiques de votre équipe :

1. ClickUp (Meilleur outil de réunion, de gestion des tâches et de collaboration basé sur l'IA)

Gérez mieux vos réunions en attribuant des commentaires exploitables et en créant des tâches obligatoires à accomplir avec ClickUp Meetings

L'écart entre des réunions productives et un travail achevé se résume souvent à une seule chose : des outils déconnectés. Le suivi devient un défi lorsque les notes de réunion de votre projet se trouvent à un endroit, les tâches à un autre et les projets à un troisième.

Contrairement aux outils de réunion traditionnels, ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, crée une connexion transparente entre les réunions et l'exécution réelle du travail.

📮ClickUp Insight : Les équipes peu performantes sont 4 fois plus susceptibles d'utiliser plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à 9 plateformes ou moins. Mais pourquoi ne pas utiliser une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp regroupe vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Avec ClickUp Meetings, les équipes peuvent documenter les discussions, partager des notes, gérer les agendas et attribuer des éléments d'action à partir d'une seule interface.

De plus, l'assistant IA interne de la plateforme, ClickUp Brain, garantit la productivité grâce à son outil ClickUp AI Notetaker. Cet outil transcrit vos réunions, génère des résumés complets, identifie les points clés des discussions et aide à transformer les discussions en listes de tâches.

Demandez à ClickUp AI Notetaker de publier automatiquement des résumés et des éléments d'action dans vos canaux de discussion

Avec AI Notetaker, les équipes peuvent capturer le contenu des réunions sans prendre de notes manuellement, ce qui permet à tout le monde de participer pleinement aux discussions. Cette fonctionnalité fonctionne avec les plateformes de visioconférence populaires, ce qui facilite la documentation des réunions et la conservation des informations importantes.

Après la réunion, AI Notetaker analyse le contenu de la discussion pour mettre en évidence les décisions importantes et les points d'action. En résultat, les équipes peuvent enregistrer les décisions, maintenir la responsabilité et suivre la progression au fil du temps. Cela garantit également que les détails critiques ne sont pas négligés, favorisant ainsi une collaboration transparente.

Les équipes peuvent également documenter les commentaires des clients, créer des tâches, suivre les points de discussion et conserver des historiques détaillés des interactions dans les tâches ClickUp. Cela permet de créer une base de connaissances consultable sur les préférences des clients et l'évolution des projets.

Suivez la progression et assurez que tout le monde reste sur la même page grâce aux statuts personnalisés dans les tâches ClickUp

Le modèle de compte rendu de réunion ClickUp offre une approche structurée pour documenter et organiser les réunions. Ce modèle personnalisé simplifie l'organisation des participants, des agendas et des éléments d'action tout en assurant le suivi et la mise en évidence des points clés pour les parties prenantes et en attribuant sans effort des tâches aux coéquipiers.

Obtenez un modèle gratuit Résumez les réunions importantes grâce au modèle collaboratif de compte rendu de réunion ClickUp

Ce modèle aide les équipes à mieux gérer les réunions en assurant le suivi des éléments d'action et en attribuant directement les responsabilités. Vous pouvez lier des documents et des ressources connexes pour faciliter la consultation, et surveiller efficacement les résultats des réunions et les tâches de suivi.

Pour les équipes qui recherchent une structure supplémentaire, ClickUp propose des modèles spécialisés, tels que le modèle ClickUp Meeting Notes pour une documentation détaillée et le modèle ClickUp Team Meetings pour la synchronisation récurrente des équipes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les éléments d'action des réunions directement dans les échéanciers des projets

Visualisez vos idées, créez des organigrammes et trouvez des solutions en temps réel avec les tableaux blancs ClickUp

Personnalisez les flux de travail des réunions grâce à l'automatisation sans code

Prenez des notes, modifiez et transformez vos entrées en tâches avec le bloc-notes ClickUp

Convertissez vos notes en documents et connectez-les directement à vos flux de travail et tâches avec ClickUp Docs

Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage due aux nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs disent de ClickUp

J'ai des réunions bihebdomadaires avec ma superviseure et nous utilisons ClickUp pour notre agenda. Je me sens plus à l'aise dans mon travail car toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont regroupées ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

2. Fathom (Idéal pour l'analyse et l'engagement des réunions basées sur l'IA)

via Fathom

Dans la plupart des réunions, quelqu'un doit trouver le juste équilibre entre participation active et prise de notes. Cette attention partagée signifie souvent passer à côté de détails cruciaux ou limiter son engagement dans la discussion.

Fathom vous libère de ce fardeau en participant intelligemment à vos réunions, capturant et organisant automatiquement tout ce qui s'y dit. Sa compréhension de l'IA va au-delà des outils de transcription de base, en se concentrant sur le contexte et les nuances pendant que vous vous concentrez sur la discussion.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Créez des notes de réunion à partir de n'importe quelle partie de la discussion grâce à la fonctionnalité « Baguette magique »

Générez instantanément des résumés des moments clés de vos réunions

Recherchez dans les transcriptions de réunions à l'aide du langage naturel

Partagez des notes et des extraits de réunion horodatés en un seul clic

Comprenez les limites

Options d'intégration limitées par rapport à la concurrence

Comprendre les tarifs

Basique : Gratuit

Premium : 19 $/mois par utilisateur

Édition Équipe : 29 $/mois par utilisateur

Team Edition Pro : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis Fathom

G2 : 5/5 (plus de 4 500 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 500 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Fathom

Fathom est l'un des outils les plus importants dans mes fonctions quotidiennes, dont je ne soupçonnais pas l'utilité. Installé il y a environ un mois par mon employeur, je l'utilise tous les jours depuis. Ce produit m'a fait gagner énormément de temps tout en m'aidant à prendre de meilleures notes et en me permettant de les partager avec mes clients.

3. Notion (Idéal pour la documentation personnalisable des réunions)

via Notion

Les comptes rendus de réunion sont souvent des documents isolés, déconnectés des projets et des discussions connexes. Cette fragmentation rend difficile la prise en compte des décisions passées ou le maintien du contexte.

Notion transforme la documentation des réunions en un système de connaissances connecté. La plateforme permet aux équipes de créer des espaces de réunion personnalisés où chaque note est liée de manière dynamique aux projets, aux tâches et aux ressources de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Notion

Créez des notes de réunion imbriquées avec des liens bidirectionnels

Affichez les notes de réunion sous forme de documents traditionnels grâce à son approche basée sur une base de données

Filtrez et triez les notes de réunion selon n'importe quel paramètre

Concevez des modèles de réunion réutilisables avec des propriétés automatisées

Limites de Notion

Nécessite une installation initiale pour créer des systèmes de réunion optimaux

Tarifs de Notion

Free

Plus : 12 $/mois par utilisateur

Business : 18 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Notion IA : Ajoutez-le à votre environnement de travail pour 10 $ par mois et par utilisateur

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,7/5 (plus de 6 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 000 avis)

4. Coda (idéal pour les documents de réunion dynamiques et la prise de décision)

via Coda

Les décisions de groupe sont souvent bloquées lorsque les contributions de plusieurs parties prenantes sont recueillies tout en veillant à ce que tout le monde reste aligné sur le résultat. Les notes de réunion traditionnelles ne permettent pas de saisir efficacement ce processus dynamique ni de recueillir correctement les commentaires.

Coda aborde les réunions d'équipe comme des environnements de travail interactifs où les décisions évoluent naturellement. Il transforme les agendas et les notes de réunion statiques et collaboratifs en environnements décisionnels vivants en combinant des documents collaboratifs avec des éléments dynamiques tels que des outils de vote et des outils de suivi de la progression.

Meilleures fonctionnalités de Coda

Créez des cadres décisionnels interactifs dans vos documents

Concevez des outils automatisés de suivi de la progression pour les résultats des réunions

Tirez parti de la modification en temps réel, mentionnez et étiquetez d'autres utilisateurs, et attribuez des tâches aux membres de l'équipe

Limites de Coda

Courbe d'apprentissage plus raide pour les fonctionnalités avancées

Tarifs Coda

Free

Pro : 12 $/mois par utilisateur

Équipe : 36 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Coda

G2 : 4,7/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 50 avis)

5. Fireflies. ai (Idéal pour la transcription automatisée des réunions)

Les discussions techniques et les réunions d'équipes internationales contiennent souvent des points clés et des informations précieuses qui se perdent dans la traduction en raison d'une terminologie complexe ou de styles d'expression variés.

Fireflies.ai est spécialisé dans la compréhension et l'organisation des discussions dans différents contextes. Son moteur d'IA, surnommé « Fred », excelle dans la capture des discussions techniques, du jargon industriel et des conversations dans différents accents et styles d'expression.

Fireflies. ai meilleures fonctionnalités

Recherchez dans les transcriptions de réunions à l'aide de requêtes en langage naturel

Organisez des réunions par thèmes et canaux personnalisés

Générez automatiquement des résumés de réunion avec les points clés

Limites de Fireflies.ai

Les fonctionnalités de traduction doivent être améliorées pour certaines langues

Tarifs de Fireflies.ai

Gratuit : transcription de base

Pro : 18 $/mois par utilisateur

Business : 29 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Fireflies.ai

G2 : 4,8/5 (plus de 500 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Fireflies. ai

C'est comme avoir un assistant virtuel, je ne saurais trop le recommander, facile à démarrer, facile à utiliser.

6. Otter IA (Idéal pour la transcription et la prise de notes en temps réel lors de réunions)

via Otter IA

Prendre des notes détaillées lors d'une réunion tout en participant activement aux discussions crée une tension constante. Cette distraction a souvent pour résultat des notes incomplètes ou une baisse de l'engagement.

Otter IA résout ce conflit en fournissant des capacités sophistiquées de transcription et d'organisation en temps réel. L'IA avancée de la plateforme peut automatiquement distinguer plusieurs locuteurs, même dans des discussions qui se chevauchent, et créer une transcription riche et consultable avec le libellé des locuteurs.

Meilleures fonctionnalités d'Otter IA

Générez des résumés structurés mettant en évidence les sujets clés, les décisions et les éléments d'action grâce à la fonctionnalité de plan automatisée

Créez des notes collaboratives en direct pendant les réunions grâce à la fonctionnalité de notes en direct

Accédez à des analyses et des informations automatisées sur vos réunions

Ajoutez des images et des captures d'écran aux transcriptions

Limites de l'IA Otter

Fonctionnalités de gestion de projet limitées

Tarifs d'Otter IA

Basique : Gratuit

Pro : 16,99 $/mois par utilisateur

Business : 30 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Otter IA

G2 : 4,3/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 90 avis)

7. Notta (Idéal pour la précision de la transcription IA et l'assistance multilingue)

via Notta

Les services de transcription traditionnels ont souvent du mal à gérer le vocabulaire spécialisé, les locuteurs multiples et les langues autres que l'anglais, ce qui empêche les équipes internationales de documenter correctement leurs réunions.

Notta brise ces barrières grâce à son moteur de transcription IA avancé qui excelle dans le traitement du jargon technique, de plusieurs locuteurs et prend en charge plus de 104 langues. La plateforme offre des capacités de transcription en temps réel qui permettent aux équipes de suivre le texte écrit au fur et à mesure de la progression de la réunion.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Obtenez une transcription précise, même dans des environnements bruyants

Identification automatique des interlocuteurs grâce à la reconnaissance vocale personnalisée

Convertissez des fichiers audio/vidéo en texte grâce au traitement par lots

Planifiez l'enregistrement automatique des réunions récurrentes

Organisez vos transcriptions à l'aide d'étiquettes et de dossiers personnalisés

Pas de limites

Intégration limitée de la gestion de projet par rapport aux autres outils de la liste

Tarifs Notta

Free

Pro : 13,49 $/mois par utilisateur

Business : 27,99 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notta

G2 : 4,5/5 (plus de 150 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs disent de Notta

Glissez-déposez un lien vidéo ou un fichier et obtenez un résumé vidéo complet en quelques secondes. Je peux également glisser-déposer plusieurs fichiers (10 à 20) à la fois, ce que j'apprécie beaucoup. Ensuite, je convertis le tout au format YouTube. Je l'utilise pour les vidéos de cours et c'est un outil indispensable !

8. SpinachAI (Idéal pour améliorer la productivité des réunions grâce à l'IA)

via SpinachAI

Le logiciel de réunion en ligne SpinachAI se concentre sur les réunions agiles telles que les comptes rendus quotidiens, les synchronisations hebdomadaires et les sessions de recherche utilisateur.

La plateforme transcrit les discussions, identifie les éléments à traiter et suggère la création de tickets dans les outils de gestion de projet. Elle prend en charge plus de 100 langues pour une collaboration internationale entre les équipes.

Meilleures fonctionnalités de SpinachAI

Convertissez automatiquement les points de discussion en tickets exploitables

Consultez et personnalisez les résumés de réunion avant leur distribution

Intégrez-les à des outils existants tels que Slack, Jira et des applications de calendrier

Limites de SpinachAI

Fonctionne mieux avec des formats de réunion structurés

Tarifs SpinachAI

Free

Pro : 2,90 $/heure

Business : 29 $/mois par utilisateur

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur SpinachAI

G2 : 4,4/5 (plus de 40 avis)

Capterra : aucune évaluation disponible

Ce que les utilisateurs disent de SpinachAI

Hypercontext est très facile à utiliser et engageant pour les deux parties lors d'une interaction en tête-à-tête. Je l'utilise pour toutes mes interactions en tête-à-tête. L'intégration avec Google Agenda est très pratique.

9. Intervalle (idéal pour les check-ins asynchrones des équipes)

via Intervalle

Les équipes à distance ont besoin d'une communication régulière et de meilleures réunions, mais des réunions constantes peuvent perturber la concentration et la productivité. Il est essentiel de trouver le bon équilibre.

Range révolutionne la communication au sein des équipes en mettant l'accent sur les check-ins asynchrones et les mises à jour de statut afin de réduire le nombre de réunions. Son approche unique combine un logiciel de gestion des réunions avec le suivi de l'humeur de l'équipe et la surveillance des objectifs.

Intervalle des meilleures fonctionnalités

Suivez le moral et l'engagement de votre équipe au fil du temps

Connectez les mises à jour aux objectifs organisationnels

Générez des rapports sur la santé de votre équipe et des informations utiles

Limites d'intervalle

Moins adapté à la gestion de réunions formelles

Intervalle de prix

Free

Standard : 8 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis par intervalle

G2 : aucune évaluation disponible

Capterra : 4,7/5 (plus de 30 avis)

10. Avoma (Idéal pour les réunions commerciales intelligentes)

via Avoma

Avoma se distingue comme l'une des alternatives préférées à Fellow.app grâce à ses capacités d'analyse des réunions commerciales basées sur l'IA.

La plateforme capture et analyse les interactions avec les clients, fournit des informations sur les discussions avec l'équipe commerciale et identifie automatiquement les opportunités de coaching.

Meilleures fonctionnalités d'Avoma

Générez automatiquement des informations sur les transactions à partir des transcriptions de réunions

Suivez le respect de la méthodologie commerciale lors des appels clients

Intégrez des plateformes telles que Salesforce, HubSpot, Zoom et Microsoft Teams

Limites d'Avoma

Principalement axé sur les cas d'utilisation par les équipes commerciales

Tarifs Avoma

Basique : Gratuit

Assistant de réunion IA : 29 $/mois par utilisateur

Conversation Intelligence : 69 $/mois par utilisateur

Revenue Intelligence : 99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Avoma

G2 : 4,6/5 (plus de 1 000 avis)

Capterra : évaluations insuffisantes

Répondez aux nouvelles normes en matière de gestion des réunions avec ClickUp

Le bon outil de réunion ne se contente pas d'enregistrer les discussions, il transforme la manière dont les équipes collaborent et travaillent.

Bien que l'application Fellow. offre des fonctionnalités de gestion des réunions et de collaboration correctes, ces alternatives à Fellow. offrent des capacités uniques qui conviennent mieux aux listes de tâches de votre équipe.

ClickUp se distingue comme une solution complète combinant un logiciel de gestion de réunions alimenté par l'IA avec des fonctionnalités robustes de gestion de projet, des agendas de réunion personnalisables et des modèles d'agenda. Cela en fait un excellent choix pour les équipes qui cherchent à rationaliser l'ensemble du cycle de vie des réunions.

Prêt à transformer l'ensemble de votre processus de réunion ? Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez comment les réunions optimisées par l'IA peuvent révolutionner la collaboration de votre équipe.