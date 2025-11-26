Plus de 15 exemples de campagnes publicitaires qui ont fonctionné

Parfois, vous menez une campagne « parfaite », du moins c'est ce que vous pensez. Elle est humoristique, comporte un slogan accrocheur et contient la bonne quantité d'informations commerciales. Elle génère quelques clics, mais aucune conversion. Et en tant que spécialistes du marketing, nous savons que ce qui compte en fin de compte, c'est de contribuer au chiffre d'affaires.

Nous avons tous déjà vécu cela, et c'est frustrant. Un bon design et un texte intelligent ne suffisent pas si la connexion avec l'idée centrale n'est pas bonne.

Pour susciter un intérêt durable, vous avez besoin d'exemples qui ont attiré l'attention. C'est pourquoi, dans cet article de blog, nous analysons plus de 15 exemples de campagnes publicitaires. Et une fois que vous aurez trouvé l'inspiration, nous vous montrerons comment lancer votre campagne originale avec ClickUp. Alors, c'est parti ! 💁

Qu'est-ce qui garantit la réussite d'une campagne publicitaire ?

En nous appuyant sur des études sectorielles et des campagnes de réussite, voici les ingrédients clés qui permettent de créer des publicités qui se démarquent :

Des objectifs clairs : définissez vos définissez vos objectifs marketing , qu'il s'agisse d'augmenter le nombre de clics, d'inscriptions ou d'achats, et mesurez votre progression à l'aide d'indicateurs de performance clés ciblés.

Connaissance approfondie de votre audience : identifiez les motivations, les difficultés et les comportements de vos acheteurs afin d'adapter votre communication pour qu'elle trouve un véritable écho.

Messages créatifs et mémorables : soyez audacieux, original et engageant sur le plan émotionnel pour garantir une créativité de haute qualité et un impact maximal.

Visuels pertinents et format adapté : adaptez les visuels à votre plateforme (par exemple, Reel, OOH, story) pour rendre votre contenu incontournable.

Appel à l'action et offre forts : utilisez un CTA clair et un message d'urgence tel que « Offre à durée limitée » pour inciter à l'action.

Mesure et optimisation continues : suivez les performances en temps réel, effectuez des tests A/B et itérez rapidement dans votre suivez les performances en temps réel, effectuez des tests A/B et itérez rapidement dans votre logiciel de planification marketing

🧠 Anecdote amusante : le mot « publicité » existe depuis au moins 1426 et trouve ses racines à la fois en français (advertissement) et en italien (avvertimento). À l'origine, il signifiait « avertissement » ou « avis », bien avant de désigner les panneaux d'affichage et les pop-ups flashy.

Plus de 15 exemples de campagnes publicitaires remarquables

Découvrons plus de 15 campagnes publicitaires remarquables qui vous aideront à définir votre stratégie de gestion des campagnes marketing.

1. ClickUp | Campagne de retour au travail

Lorsque les marques B2B jouent la carte de la sécurité, tout commence à se ressembler : mots à la mode, formats de blog et photos de bureau rigides. ClickUp a décidé de changer la donne avec sa campagne « Return to Work » (Retour au travail), qui rend les logiciels d'entreprise plus humains.

Lancée en août 2021, cette campagne multi-vidéos ne mettait pas en avant les fonctionnalités du produit. Elle racontait plutôt des anecdotes hilarantes et familières sur le lieu de travail : rencontres embarrassantes, jargon galvaudé et confusion post-pandémique. Elle a recueilli des millions de vues, suscité des discussions et incité les spécialistes du marketing à repenser le contenu B2B.

2. Michael Cera et la campagne « Is He CeraVe ? » de CeraVe

via Yellow Chili

Pouvez-vous imaginer Michael Cera déambulant dans les rues de New York, un flacon de crème hydratante CeraVe à la main ? Oui, c'était une coïncidence insolite qu'une marque et une célébrité partagent un nom similaire.

CeraVe a misé sur la confusion avec une publicité parodique de luxe dans le style des années 90 et un microsite « I am CeraVe ». Cette campagne ludique a teasé son premier spot publicitaire lors du Super Bowl, alliant l'autorité des dermatologues au charme de la culture pop. Elle a suscité un buzz naturel et a rendu les soins de la peau plus spirituels et plus accessibles pour une marque habituellement clinique.

3. Liquid Death x e. l. f. | Collaboration Corpse Paint

via e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (une entreprise d'eau en canette) s'est associée à e. l. f. Cosmetics pour créer une gamme extravagante de maquillage « corpse paint », intégrant des visuels gothiques métal dans des produits de beauté.

L'association inhabituelle du heavy metal et des soins de la peau a généré plus de 250 millions d'impressions sur les réseaux sociaux et d'innombrables vidéos de réaction, rendant les deux marques virales. Elle se distingue par le fait qu'elle a bouleversé les normes de la catégorie, renforçant l'audace de la marque sans dépenses publicitaires traditionnelles.

🔍 Le saviez-vous ? Le principe de la preuve sociale, qui consiste par exemple à afficher des avis ou des statistiques de popularité, peut renforcer la confiance des consommateurs et augmenter les taux de conversion, en particulier sur les marchés concurrentiels.

4. Chili's Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili's a suscité une grande nostalgie avec sa campagne « Big Smasher BurgerTime », une version ludique du jeu d'arcade classique des années 1980, BurgerTime. Dans cette version de marque, les joueurs incarnaient Joe Chili Head pour combattre des mascottes de fast-food effrontées tout en construisant des hamburgers géants Big Smasher à travers six niveaux pleins d'action.

Mais il ne s'agissait pas seulement de s'amuser. La campagne a habilement mis en avant l'offre repas « 3 For Me » à 10,99 $ de Chili's comme une réponse économique à la hausse des prix de la restauration rapide. Avec plus de 8 000 heures de jeu enregistrées en seulement 20 jours, elle a coché toutes les cases de la checklist des campagnes marketing et a donné à la restauration rapide l'allure d'une expérience d'arcade à part entière.

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % pensent qu'elle pourrait débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur du travail plus approfondi. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures gagnées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, du temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. 💯 Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser vos flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout sur une seule et même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. Utilisez des agents ClickUp AI Autopilot prédéfinis ou créez-en des personnalisés. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter.

5. Grab Philippines | Campagne « No Sweat Summer » (Un été sans transpiration)

via Grab

Face à la chaleur qui règne aux Philippines, Grab a lancé sa campagne « No Sweat Summer » (Un été sans transpiration). Elle mettait en scène un personnage en sueur sauvé par les trajets et les livraisons climatisés de GrabCar.

Le message ludique a trouvé un écho favorable, entraînant un résultat d'augmentation de près de 30 % des transactions GrabCar Saver dans les zones clés. Cela a montré comment la pertinence, l'humour et la connaissance du marché local peuvent générer des récompenses et une croissance réelle.

🔍 Le saviez-vous ? La mentalité de groupe est l'un des moteurs les plus puissants de la publicité. Les gens sont plus enclins à s'engager lorsqu'ils voient d'autres personnes faire ce qu'ils font eux-mêmes.

6. Channel 4 | Que prendre en considération ?

via Channel 4 sur YouTube

La campagne « Considering What? » de Channel 4 pour les Jeux paralympiques de Paris 2024 a redéfini la façon dont le public percevait les athlètes paralympiques. Elle les présentait comme des compétiteurs d'élite confrontés aux mêmes défis que tous les athlètes.

Elle critique les compliments condescendants tels que « Elle est rapide... compte tenu de son handicap ». Les athlètes Aaron Phipps, Dame Sarah Storey et Emmanuel Oyinbo-Coker contribuent à démanteler ces perceptions discriminatoires grâce à leurs performances. Grâce à son déploiement sur plusieurs plateformes, la campagne a été largement saluée et a enregistré une augmentation notable de son audience.

7. LEGO | Une histoire épique écrite par des enfants

via BricksFanz

LEGO a invité les enfants à écrire des histoires se déroulant dans LEGO City. Les meilleurs récits ont été adaptés en vidéos officielles, mettant en avant l'imagination des enfants comme outil de storytelling pour la marque.

Les parents ont encouragé leurs enfants à privilégier la créativité, et la campagne a renforcé l'engagement en transformant le contenu généré par les utilisateurs en un marketing raffiné.

Conseil pratique : vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme votre outil personnel de rédaction publicitaire basé sur l'IA pour générer instantanément plusieurs variantes de titres publicitaires, slogans ou descriptions de produits. Il vous suffit de saisir l'objectif de votre campagne sous forme d'invite, par exemple « Rédiger des titres accrocheurs pour des produits d'entretien écologiques », et de laisser les idées affluer. Lancez votre nouvelle grande idée publicitaire grâce à des suggestions de textes intelligentes et personnalisées à l'aide de ClickUp Brain

8. Old Spice | L'homme dont votre homme pourrait sentir l'odeur

via LinkedIn

La campagne « The Man Your Man Could Smell Like » (L'homme dont votre homme pourrait sentir l'odeur) d'Old Spice a transformé l'image de la marque, qui est passée d'un produit de pharmacie démodé à une marque audacieuse, humoristique et socialement avertie. Mettant en vedette Isaiah Mustafa dans le rôle de l'« Old Spice Man », un homme à la langue bien pendue vêtu d'une serviette, les publicités ciblaient intelligemment les femmes, qui achètent souvent des produits de soins pour hommes.

Ses monologues rapides, son humour absurde et ses transitions surréalistes en une seule prise ont brisé le moule de la publicité masculine traditionnelle. Cependant, ce qui a vraiment fait la différence, c'est que Mustafa répondait directement aux questions des fans en temps réel via des vidéos YouTube personnalisées. Cela a redynamisé l'image de la marque avec une phrase inoubliable : Regardez votre homme, maintenant regardez-moi.

9. Uber Eats | Obtenez presque tout ce que vous voulez

via Uber Eats sur YouTube

Uber Eats a misé sur l'humour et la transparence avec sa campagne « Get Almost, Almost Anything » (Obtenez presque tout), montrant ce qui se passerait s'ils livraient vraiment « Tout ». Dans leurs vidéos YouTube, l'actrice Nicola Coughlan invoque accidentellement un prétendant du XIXe siècle. Tandis que l'acteur Tom Felton passe une commande pour de la « magie ». Cela souligne pourquoi « presque » est souvent suffisant. Les publicités ont habilement mis en avant l'intervalle croissant d'Uber Eats (produits d'épicerie, vente au détail, alcool, etc.) tout en se moquant du chaos que représenterait la livraison de tout et n'importe quoi.

🔍 Le saviez-vous ? La créativité publicitaire est souvent évaluée à l'aide de cinq critères clés : le symbolisme, la simplicité, la précision, l'originalité et le talent artistique. Ceux-ci permettent de déterminer l'efficacité et l'originalité d'une idée créative.

10. British Airways | Panneaux d'affichage Windows

via LBB

British Airways a mené une campagne publicitaire extérieure intitulée « Windows », mettant en scène des photos en gros plan de passagers regardant par le hublot d'un avion. Aucun logo, slogan ou appel à l'action n'apparaissait. Ces publicités ont bouleversé le discours habituel sur les voyages, en mettant l'accent sur les émotions à l'intérieur de l'avion plutôt que sur le paysage extérieur. Et comme BA est considérée comme une marque emblématique, les gens l'ont immédiatement reconnue.

👀 Le saviez-vous ? Selon Forrester Research , sur une période de trois ans, les organisations utilisant ClickUp ont obtenu un retour sur investissement (ROI) estimé à 384 %. Ces organisations ont généré environ 3,9 millions de dollars américains de revenus supplémentaires grâce à des projets rendus possibles ou améliorés par ClickUp.

11. Telstra | Mieux sur un meilleur réseau

via Telstra sur YouTube

La campagne « Better on a Better Network » (Mieux sur un meilleur réseau) de Telstra présente le réseau mobile le plus étendu d'Australie dans une série originale de 26 films en stop motion. Chaque vidéo met en avant une région différente et ses habitants excentriques. Des diables de Tasmanie qui jouent au GN aux cacatoès gothiques adolescents en passant par les fleurs de mimosa viriles, la campagne met en avant les coins les plus caractéristiques du pays. Chaque spot de 15 secondes livre un récit concis qui renforce la couverture de Telstra, le positionnant comme un fil qui assure la connexion entre les Australiens.

🧠 Fait amusant : les publicités chargées d'émotion activent davantage de régions du cerveau, ce qui conduit à un encodage plus fort dans la mémoire et à un meilleur souvenir de la publicité.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

via Volkswagen

La campagne « Think Small » de 1959 a introduit la VW Beetle sur un marché américain obsédé par les voitures grandes et tape-à-l'œil. Cependant, au lieu de masquer la taille de la Beetle, les publicités mettaient en scène une petite voiture entourée d'espace blanc, soulignant son rendement énergétique, son prix abordable et sa fiabilité.

Les responsables créatifs Helmut Krone et Julian Koenig ont mis l'accent sur les faiblesses perçues de la voiture (taille et forme) et les ont transformées en arguments de vente. Ils ont utilisé des slogans terre-à-terre tels que « Lemon » (Citron) ou « It's ugly, but it gets you there » (Elle est moche, mais elle vous emmène à destination).

🔍 Le saviez-vous ? Les entreprises génèrent en moyenne 8 dollars de bénéfices pour chaque dollar dépensé sur Google Ads. Cela démontre la rentabilité de la publicité numérique.

13. Les croquis de la vraie beauté de Dove

via Dove

La campagne émouvante « Real Beauty Sketches » de Dove a été lancée en 2013 sous la forme d'un court métrage. Elle mettait en scène un portraitiste judiciaire qui dessinait des femmes d'abord à partir de leur propre description, puis à partir de descriptions fournies par des inconnus. Les résultats ont révélé que les femmes ont tendance à se juger plus sévèrement que les autres.

Ce contraste a permis de représenter de manière visuelle et percutante le message central de la campagne : la beauté est souvent définie par la perception de soi, et non par la réalité. La vidéo a remporté le Grand Prix du Cannes Lions, ce qui a entraîné un résultat d’augmentation de 6 % des ventes de Dove.

🧠 Anecdote : Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, la publicité existait sous forme de bouche-à-oreille. La première étape vers la publicité moderne a été franchie avec le développement de l'imprimerie aux XVe et XVIe siècles.

14. Heineken | Téléphone ennuyeux / Mode ennuyeux

via Creativepool

La campagne de Heineken encourageait les gens à se déconnecter de leur smartphone et à renouer avec la vie réelle, en particulier lors d'évènements musicaux. Dans le cadre d'une activation remarquable, la marque a utilisé de manière astucieuse la technologie infrarouge pour diffuser des messages cachés visibles uniquement à travers les appareils photo des téléphones.

Lorsque les spectateurs ont brandi leurs téléphones pour enregistrer, ces messages invisibles à l'œil nu sont apparus sur leurs écrans. Dans le cadre de la plateforme Boring Phone, qui propose des fonctionnalités d'échange de téléphones, d'autocollants pour appareils photo et de chasses au trésor hors ligne, elle encourage la détox numérique.

🧠 Anecdote amusante : l'une des affiches publicitaires les plus célèbres de la Première Guerre mondiale montre le maréchal Lord Kitchener demandant aux gens de s'engager dans l'armée britannique. Elle disait « BRITONS : Lord Kitchener Wants You » (Britanniques, Lord Kitchener a besoin de vous) et provenait d'une campagne publicitaire dans un magazine. Son attrait visuel a été repris par d'autres artistes aux États-Unis, l'image de Kitchener étant remplacée par celle de l'Oncle Sam !

15. Starburst | Différent à chaque fois

via Muse by Clios

Après 12 ans de silence, Starburst a fait son retour avec la campagne « Different Every Time ». Il s'agissait d'une campagne dynamique, axée sur la technologie, qui célébrait les possibilités infinies de ces bonbons. Avec plus de 479 millions de combinaisons de saveurs dans un paquet de 12 pièces, la marque a su tirer parti de cette diversité.

La campagne utilise l'IA générative pour créer des publicités en constante évolution. Des lentilles AR Snapchat aux playlists « chews-your-own-adventure » de Spotify, les fans sont invités à découvrir Starburst à travers des parcours personnalisés.

16. Coca-Cola | Partagez un Coca-Cola

via Coca-Cola

La campagne « Share a Coke » de Coca-Cola est l'une des opérations marketing les plus emblématiques de l'histoire récente. Tout a commencé par une idée audacieuse : remplacer le logo classique de Coca-Cola par les prénoms des gens. De l'Australie au reste du monde, les bouteilles et les canettes arboraient des prénoms et des surnoms. Les gens ont adoré le plaisir de repérer leur propre nom dans les rayons ou d'acheter une bouteille pour un être cher.

L'entreprise a su saisir l'occasion en proposant des expériences interactives. Des codes QR sur les emballages et des outils numériques ont permis aux consommateurs de personnaliser leurs bouteilles, de créer des vidéos et des mèmes, et même de partager en ligne leurs souvenirs liés à Coca-Cola.

Types de campagnes courants (et où les utiliser)

Les types de campagnes varient en fonction de l'objectif, du public et de la plateforme. Chacune d'entre elles a un objectif unique et vous aide à communiquer efficacement avec votre public.

Voici quelques-uns des types de campagnes marketing les plus courants et les domaines dans lesquels ils sont les plus efficaces. 👇

Campagnes de notoriété de la marque : visent à présenter ou à renforcer l'identité d'une marque. Elles sont idéales pour les plateformes à large audience telles que la télévision, YouTube et les panneaux d'affichage.

📌 Exemple : la campagne Shot on iPhone d'Apple met en avant la qualité de l'appareil photo tout en renforçant subtilement le prestige de la marque grâce à du contenu généré par les utilisateurs.

Campagnes de lancement de produit : présentez un nouveau produit ou service sur l'ensemble des médias intégrés afin de susciter rapidement l'enthousiasme.

📌 Exemple : Nike a lancé ses chaussures à lacets automatiques en utilisant des teasers sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs et des opérations de relations publiques pour créer le buzz.

Campagnes de marketing à la performance : génèrent des actions spécifiques telles que des clics, des inscriptions ou des achats, et prospèrent sur des plateformes numériques telles que Google Ads, Meta ou les e-mails.

📌 Exemple : la campagne Chili's Big Smasher BurgerTime a fait la promotion de son menu à 10,99 $. Avec plus de 8 000 heures de jeu en seulement 20 jours, la campagne a transformé le divertissement en trafic piétonnier, générant des achats dans le monde réel tout en conservant un aspect ludique.

Campagnes de sensibilisation sociale : sensibilisent le public à des problèmes sociaux ou environnementaux, souvent déployés via les relations publiques, les réseaux sociaux et des partenariats à but non lucratif.

📌 Exemple : le ALS Ice Bucket Challenge, qui est devenu viral dans le monde entier afin de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour la SLA grâce aux réseaux sociaux et à la participation de célébrités.

Campagnes expérientielles : offrent des interactions immersives et réalistes, souvent amplifiées par le partage sur les réseaux sociaux.

📌 Exemple : la campagne Pride in the Park de Lululemon , dans le cadre de laquelle l'entreprise a créé une installation artistique immersive dans le Hudson River Park et organisé des sessions de yoga communautaires, encourageant les participants à partager leur expérience sur Instagram à l'aide du hashtag #ProudAndPresent.

Comment planifier et suivre des campagnes publicitaires réussies

Les meilleures campagnes publicitaires semblent faciles à réaliser : textes pleins d'esprit, visuels époustouflants, timing parfait. Mais derrière chaque publicité mémorable se cache une équipe qui jongle entre les briefs, les révisions, les validations, les calendriers médiatiques et les changements de dernière minute.

Vous ne perdez donc pas seulement en efficacité, vous risquez également des retards de lancement et des malentendus qui peuvent faire échouer même le concept le plus solide.

ClickUp relie les points en tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde. Il sert d'environnement de travail centralisé pour planifier, attribuer, rédiger, réviser et suivre chaque détail de votre stratégie de campagne publicitaire, le tout grâce à l'IA.

Le logiciel de gestion de projet marketing ClickUp élimine également la dispersion du travail en regroupant l'exécution de bout en bout des campagnes dans un seul environnement de travail. Votre équipe dispose d'une visibilité totale à chaque étape, du brief initial aux rapports et au suivi. Les équipes créatives peuvent collaborer sur les ressources tandis que les gestionnaires de comptes suivent les validations et que les équipes médias planifient les placements.

Passons en revue les étapes nécessaires à la planification d'une campagne marketing.

Étape n° 1 : réfléchissez à des idées de campagne avec l'IA

Toute campagne publicitaire réussie commence par une étincelle : une idée, un message ou un concept visuel. C'est là que ces outils de gestion de campagne entrent en jeu.

Ajoutez divers éléments dans les tableaux blancs ClickUp pour améliorer le brainstorming

Utilisez les tableaux blancs ClickUp pour mapper les éléments constitutifs de votre feuille de route marketing:

Créez un nouveau Tableau blanc à partir de la barre latérale → Cliquez sur + Nouveau Tableau blanc

Utilisez des notes autocollantes, des flèches et des formes pour définir les objectifs de la campagne, les points faibles du public, les formats spécifiques à chaque plateforme (comme Instagram Reels vs YouTube Shorts) et les accroches publicitaires.

Collaborez en temps réel et permettez à toute votre équipe de participer, de laisser des commentaires ou de déplacer des éléments.

🚀 Astuce pratique : dans Tableau blanc, ClickUp Brain peut générer des idées de thèmes de campagne à partir de simples instructions (par exemple, Donnez-moi cinq angles pour une campagne de soins de la peau pour l'été) ou même suggérer des concepts visuels ou des images phares pour guider votre équipe de conception. Créez des images dans les Tableaux blancs à l'aide de ClickUp Brain

Rédigez et collaborez à l'aide de documents polyvalents

Une fois que l'orientation de votre campagne est claire, passez à ClickUp Docs + ClickUp Brain pour transformer vos idées en contenu et en plans concrets :

Rédigez des briefs créatifs , écrivez des scripts publicitaires, esquissez votre storyboard vidéo ou dressez la liste des livrables clés.

Marquez les membres de votre équipe pour obtenir leur avis ou attribuez des sections telles que les CTA ou les messages de marque.

Ajoutez des commentaires pour obtenir des retours ou des éclaircissements, afin que tout reste au même endroit.

Si votre document contient un élément à accomplir, il vous suffit de mettre en surbrillance la section correspondante et de l'attribuer à votre rédacteur ou à votre graphiste à l'aide de la fonction « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp.

Imaginons que votre équipe ait terminé une session stratégique sur Tableau blanc pour votre prochaine campagne saisonnière. Ouvrez un document et commencez à rédiger le brief créatif directement dans celui-ci. Le responsable de la marque ajoute le ton et le positionnement, le rédacteur rédige les titres et les scripts, et le designer dresse la liste des livrables clés.

Utilisez ClickUp Brain avec ClickUp Docs pour peaufiner et affiner vos idées et votre contenu.

Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain dans les documents pour :

Générez plusieurs variantes de titres, d'objets d'e-mails ou de légendes pour les réseaux sociaux adaptés à votre ton.

Résumez les longs briefs de campagne en une liste à puces pour examen par la direction.

Améliorez vos messages en demandant à ClickUp Brain de rendre vos textes plus convaincants, plus concis ou mieux adaptés à un profil spécifique.

Utilisez plusieurs modèles LLM, notamment ChatGPT, Gemini, Claude et bien d'autres dans Brain pour les utiliser à des fins de recherche, de modification en cours, etc.

Accédez aux principaux LLM en un seul endroit avec ClickUp Brain, la plateforme d'IA de ClickUp.

Étape n° 2 : planifiez l’échéancier de votre campagne

Une campagne sans échéancier n'est qu'une liste de souhaits. Utilisez la vue Gantt de ClickUp pour mapper visuellement les dépendances. Cela permet d'éviter les goulots d'étranglement et de fixer des délais réalistes.

Affichez les tâches, les échéanciers et les dépendances de tous vos projets grâce à la vue Gantt de ClickUp.

Par exemple, si vous finalisez votre échéancier promotionnel « Rentrée scolaire », vous pouvez utiliser un diagramme de Gantt pour planifier les tâches, définir les dépendances et visualiser votre chemin critique.

Et si vous préférez les listes, vous pouvez utiliser la vue Liste de ClickUp pour gérer les tâches de la campagne avec des priorités, des tâches assignées et des dates d'échéance claires, ce qui est parfait pour les calendriers de contenu, les variantes publicitaires ou les tâches spécifiques à un canal.

ClickUp Brain agit comme votre assistant stratégique

Essayez ClickUp Brain pour rédiger l'ensemble de votre campagne publicitaire.

Voici comment utiliser l'IA dans la publicité lors de la planification des échéanciers :

Dressez la liste des livrables pour le lancement d'un nouveau produit ou une campagne saisonnière (par exemple, que devrions-nous créer pour une campagne Black Friday ?)

Rédigez des échantillons d'échéanciers pour prendre une longueur d'avance dans la planification de vos projets.

Décomposez les idées complexes en tâches faciles à réaliser.

Utilisez ClickUp Brain pour suivre la progression et attribuer des tâches aux membres de votre équipe

Chelsea Bennett, responsable de l'engagement de la marque chez Lulu Press, partage son expérience : Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail. Une plateforme de gestion de projet est essentielle pour une équipe marketing, et nous apprécions particulièrement le fait qu'elle nous aide à rester en contact avec les autres services. Nous utilisons ClickUp littéralement tous les jours, pour tout. Elle a été très utile à notre équipe créative et a amélioré et rendu plus efficace son flux de travail.

Étape n° 3 : réutilisez les flux de travail de campagne à l'aide de modèles

Obtenez un modèle gratuit Regroupez toute la planification de vos campagnes sous un même toit grâce au modèle de gestion des campagnes marketing de ClickUp.

Vous menez des campagnes similaires par e-mail, sur les réseaux sociaux ou dans les médias payants ? Gagnez du temps en utilisant le modèle de gestion de campagne marketing ClickUp. Il comprend sept statuts personnalisés, notamment Bloqué, Annulé, Terminé, Terminé et En cours, pour aider les équipes à suivre l'étape exacte de chaque tâche de la campagne.

Ce modèle de plan marketing comprend également 11 champs personnalisés tels que Contenu final, Brouillon, Référence, Approbation et Équipe assignée. Ceux-ci vous permettent de saisir des informations essentielles sur chaque tâche et de visualiser clairement la progression de la campagne à travers les différentes étapes de révision.

⚡ Archive de modèles : Le modèle de publicité ClickUp est le moyen idéal pour trouver des idées et des stratégies, hiérarchiser les tâches et surveiller les indicateurs de performance. Le modèle de publicité accélère la planification et vous permet d'atteindre votre public cible à temps.

Étape n° 5 : effectuez l'automatisation de votre flux de travail

Si vous en avez assez de courir après les gens pour obtenir des mises à jour, configurez ClickUp Automatisations + IA Agents pour gérer les rappels, attribuer automatiquement des tâches lorsque les statuts changent et avertir les parties prenantes lorsque leur approbation est nécessaire.

Créez des automatisations personnalisées dans ClickUp pour les adapter à vos flux de travail marketing

Voici comment configurer une automatisation personnalisée dans ClickUp :

Cliquez sur le bouton ⚙️ Automatisation (en haut à droite).

Choisissez ou configurez une automatisation : lorsque le statut est À réviser , attribuez la tâche au directeur créatif. Lorsque la tâche est en retard, envoyez un rappel à la personne à qui elle a été attribuée. Lorsqu'une tâche est marquée comme Achevée , passez à la phase suivante.

Lorsque le statut est À réviser , attribuez la tâche au directeur créatif.

Lorsque la tâche est en retard, envoyez un rappel à la personne assignée.

Lorsqu'une tâche est marquée comme Achevée, passez à la phase suivante.

Lorsque le statut est À réviser , attribuez la tâche au directeur créatif.

Lorsque la tâche est en retard, envoyez un rappel à la personne assignée.

Lorsqu'une tâche est marquée comme Achevée, passez à la phase suivante.

Au-delà des automatisations traditionnelles basées sur des règles, les agents ClickUp AI ajoutent une couche plus adaptative et intelligente à votre flux de travail.

Au lieu d'attendre de simples déclencheurs, les agents IA interprètent le contexte des tâches, comprennent les intentions et prennent des mesures proactives en fonction de ce qu'ils trouvent, qu'il s'agisse de signaler des détails manquants dans les briefings, de générer des checklists, de réécrire les descriptions des tâches en utilisant vos normes internes ou de coordonner automatiquement des flux de travail en plusieurs étapes.

Ils peuvent surveiller les tendances, prévoir les retards, réattribuer les tâches, ajuster les échéanciers et communiquer en langage naturel avec des résumés ou des mises à jour qui apportent une touche humaine. En bref, tandis que les automatisations gèrent les éléments prévisibles, les agents IA gèrent les éléments ambigus, faisant passer votre environnement de travail d'un système réactif à une gestion véritablement intelligente des flux de travail.

Étape n° 6 : surveillez les résultats de la campagne à l'aide des tableaux de bord

La visibilité sur les performances des campagnes aide les équipes à rester alignées et à réagir plus rapidement à ce qui compte le plus.

Créez un tableau de bord ClickUp pour votre campagne publicitaire qui affiche les indicateurs clés de performance (KPI), notamment les impressions, les conversions, le statut créatif, le budget marketing, etc. Ajoutez des cartes telles que des barres de progression pour la création d'actifs, le suivi des objectifs pour les livrables de l'équipe et des diagrammes pour les performances spécifiques à la plateforme.

Suivez vos indicateurs marketing et votre retour sur investissement grâce aux tableaux de bord ClickUp

Pour créer un tableau de bord de campagne personnalisé :

Dans la barre latérale → Cliquez sur Tableaux de bord → + Nouveau tableau de bord

Tableau de suivi des tâches : suivez la progression des ressources Suivi des objectifs : surveillez les jalons créatifs Diagrammes circulaires ou à barres : comparez les performances publicitaires et Ajoutez ces cartes :suivez la progression des ressourcessurveillez les jalons créatifscomparez les performances publicitaires et les indicateurs clés de performance marketing

Diagramme de suivi des tâches : suivez la progression des actifs

Suivi des objectifs : surveillez les jalons créatifs importants

Diagrammes circulaires ou à barres : comparez les performances publicitaires et comparez les performances publicitaires et les indicateurs clés de performance marketing

Connectez les listes ou dossiers pertinents pour extraire des données en temps réel.

Diagramme de suivi des tâches : suivez la progression des actifs

Suivi des objectifs : surveillez les jalons créatifs importants

Diagrammes circulaires ou à barres : comparez les performances publicitaires et comparez les performances publicitaires et les indicateurs clés de performance marketing

🚀 Astuce rapide : mener une campagne signifie jongler à la fois avec les ressources, les commentaires, les recherches et les idées créatives. ClickUp Brain MAX vous aide à tout garder sous contrôle. Connectez vos outils tiers pour bénéficier d'un environnement de travail amélioré avec ClickUp Brain MAX Voici comment procéder : Recherchez instantanément des briefs de campagne, des ressources créatives, des plans médias et les commentaires des clients dans ClickUp, Google Drive, Dropbox et toutes vos applications connectées. Plus besoin de fouiller dans vos dossiers lorsqu'un client vous demande la « version 3 » d'un texte publicitaire.

Utilisez Talk to Text pour mettre à jour le statut des campagnes, attribuer des tâches créatives ou réfléchir à des slogans à l'aide de la voix, sans les mains, pendant que vous examinez des maquettes ou préparez des appels clients.

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique et contextuelle qui comprend réellement le contexte de votre campagne, et ne se contente pas de vous donner des conseils marketing génériques. Essayez ClickUp Brain MAX, l'IA qui connaît les directives de votre marque, vos campagnes passées et les flux de travail de votre équipe. Abandonnez dès aujourd'hui la prolifération des outils d'IA.

Leçons tirées des meilleurs exemples de campagnes marketing

Vous voulez que votre prochaine campagne publicitaire soit un succès ? Voici ce que nous enseignent certaines des meilleures stratégies de promotion:

Misez sur la surprise : les collaborations inattendues (comme le maquillage cadavérique + les soins de la peau) attirent rapidement l'attention.

Racontez une histoire : qu'il s'agisse des enfants LEGO ou du « towel guy » d'Old Spice, les histoires marquent les esprits.

Rendez-la interactive : des jeux aux réponses en direct, laissez votre public participer.

Tirez parti de la culture : surfez sur les tendances, la nostalgie ou l'humour local pour créer instantanément un lien.

Restez humain : l'humour, l'émotion et les excentricités de la vie réelle l'emportent toujours sur les spécifications techniques d'un produit.

Changez de scénario : inversez le message habituel ou mettez en avant un nouveau point de vue pour vous démarquer.

N'en faites pas trop : parfois, la subtilité (comme les panneaux publicitaires de BA) suffit à tout dire.

Laissez les utilisateurs prendre les devants : contenu généré par les utilisateurs = engagement authentique et fidélité à la marque.

Donnez vie à vos idées audacieuses avec ClickUp

Derrière chaque campagne mémorable se cache un travail considérable de planification, de coordination et de chaos créatif.

Avec ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit : rédigez des brouillons dans Docs, planifiez vos échéances avec des diagrammes de Gantt, organisez vos ressources et effectuez l’automatisation des tâches répétitives.

Et avec ClickUp Brain, les idées de votre équipe deviennent encore plus intelligentes et plus rapides.

N'attendez pas que la meilleure idée vous vienne, faites preuve de créativité et passez à l'action avec ClickUp.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui ! ✅