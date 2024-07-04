Comment utiliser l'IA dans la publicité (cas d'utilisation et outils)

Le jeu de la publicité est impitoyable. Il s'agit d'un défi de survie où les grandes marques dotées de budgets importants dominent le marché.

Vous devez créer des slogans accrocheurs, cibler le bon public et lancer des campagnes créatives et virales, le tout avec des budgets et des délais serrés.

Cependant, l'utilisation de l'IA dans la publicité change progressivement la donne. ✨

L'IA peut aider les entreprises à se démarquer et à atteindre leur public cible grâce à des publicités personnalisées.

Imaginez que vous ayez un assistant utile pour vos besoins en marketing ! L'IA peut être ce partenaire. De la rédaction de textes publicitaires clairs et convaincants à l'analyse de votre marché et de vos concurrents, les cas d'utilisation ne manquent pas !

Voyons comment vous pouvez utiliser l'IA dans la publicité et faire passer vos campagnes de fades à brillantes.

Comprendre l'IA dans la publicité

L'intelligence artificielle (IA) est la simulation de l'intelligence humaine dans les machines. Elle permet aux machines de détecter des modèles, d'apprendre de leurs erreurs et d'effectuer des actions basées sur des règles prédéfinies.

Outils d'IA

analysent de grandes quantités de données provenant de diverses sources telles que les médias sociaux, le comportement de navigation et l'historique des achats afin de créer des profils détaillés des consommateurs. Ils permettent de créer des campagnes de marketing convaincantes et ciblées qui génèrent un retour sur investissement élevé, d'automatiser les tâches répétitives et fastidieuses et de trouver des opportunités de conversion.

Vous pouvez l'utiliser pour définir plus précisément votre public cible, comprendre ses défis et ses préférences, et analyser les tendances du marché pour une publicité hyper-personnalisée et en temps réel.

Par exemple, si une personne recherche fréquemment des équipements de fitness en ligne, un outil d'IA peut l'identifier comme un client potentiel pour les marques de sport et lui montrer des publicités plus pertinentes. En étudiant les données historiques et les tendances actuelles, l'IA peut anticiper la façon dont votre public cible réagira à différentes campagnes et messages.

En fin de compte, l'utilisation de l'IA dans la publicité consiste à passer d'un jeu de devinettes à une approche axée sur les données qui donne des résultats.

L'IA peut changer la donne en matière d'optimisation des campagnes publicitaires. Voici quelques-uns des meilleurs exemples d'utilisation de l'IA dans la publicité :

Ciblage de l'audience par l'IA

En comprenant les données historiques et les modèles, l'IA peut identifier et segmenter les audiences pour un contenu publicitaire personnalisé avec une grande précision, garantissant ainsi que les publicités atteignent les individus les plus pertinents.

Prenons l'exemple d'un détaillant en ligne spécialisé dans les dispositifs de suivi de la santé. En utilisant l'IA pour analyser les données des clients, vous pouvez identifier différents segments d'audience tels que les coureurs assidus, les amateurs de yoga et les adeptes de la gym.

L'IA peut ensuite adapter les campagnes publicitaires à chaque segment, en utilisant des messages différents pour les coureurs et les amateurs de yoga. Cette approche ciblée permet d'augmenter les taux d'engagement et de conversion.

les messages de ClickUp Brain pour les coureurs

les messages de ClickUp Brain pour les adeptes du yoga

Enchères intelligentes et optimisation du budget

Traditionnellement, fixer des budgets publicitaires revient souvent à lancer des fléchettes les yeux bandés. L'IA permet d'éclaircir la situation et d'allouer les ressources de manière plus efficace.

L'IA analyse les données des campagnes de paiement au clic (PPC) en temps réel, y compris les clics et les conversions. Vous pouvez ainsi identifier les canaux les plus performants et repérer les domaines dans lesquels votre budget pourrait être sous-utilisé.

Si vous menez une campagne publicitaire pour une application d'apprentissage des langues sur différentes plateformes de médias sociaux. L'IA pourrait identifier que vos publicités génèrent un grand nombre de téléchargements sur Facebook, mais qu'elles sont peu performantes sur Twitter.

Sur la base de cette information, vous pouvez ajuster votre allocation budgétaire, en consacrant davantage de ressources aux campagnes sur Facebook et en réduisant potentiellement les dépenses sur Twitter.

Conseil professionnel: Utilisez des outils d'IA tels que ClickUp Brain pour obtenir des plans stratégiques détaillés afin de créer des publicités à haut rendement.

Invitations de ClickUp pour la publicité PPC

éliminent les conjectures et garantissent que votre budget est orienté vers les voies les plus rentables, maximisant ainsi le retour sur investissement.

Rédiger un texte publicitaire convaincant

Vous avez les yeux rivés sur une page blanche, attendant que le bon texte vous frappe ? L'IA peut être votre partenaire de brainstorming créatif.

Les outils d'IA peuvent analyser les supports marketing existants, les publicités des concurrents et même les contenus publicitaires en vogue sur les médias sociaux afin de comprendre ce qui trouve un écho auprès de votre public cible. Ils utilisent ces informations pour générer des titres, des variantes de textes publicitaires et même des idées de posts sur les médias sociaux.

Par exemple, imaginons que vous fassiez la promotion d'une nouvelle gamme de produits d'entretien écologiques. Si vous manquez d'inspiration, vous pouvez utiliser l'IA pour générer des titres créatifs.

Prompt: Générer des titres et des variantes de textes publicitaires pour promouvoir des produits de nettoyage écologiques.

Résultat :

utilisez ClickUp Brain comme votre compagnon de réflexion

L'IA stimule votre processus créatif avec des idées fraîches et vous permet de tester différentes options de messages pour voir ce qui résonne le mieux avec votre public.

Analyse prédictive

Ne serait-il pas extraordinaire de pouvoir prédire les résultats de votre campagne publicitaire avant de la lancer ? L'IA offre un aperçu de l'avenir de vos efforts en matière de marketing et de publicité :

Prenons l'exemple d'un influenceur sur les médias sociaux qui planifie une campagne de promotion d'une nouvelle application de fitness. Il utilise un outil d'IA qui analyse les données historiques de campagnes d'influence similaires et prédit la portée et l'engagement potentiels de la nouvelle campagne.

Sur la base de ces informations, l'influenceur peut affiner sa stratégie de création de contenu et cibler son public pour maximiser l'impact.

Recherche sur les concurrents

Il est essentiel de comprendre vos concurrents pour garder une longueur d'avance. L'IA peut être votre arme secrète pour la recherche de concurrents. L'IA peut analyser rapidement de grandes quantités de données provenant des concurrents, fournissant des informations sur les stratégies des concurrents, leurs forces, leurs faiblesses et leur positionnement sur le marché.

Cela vous permet de garder une longueur d'avance en adaptant vos stratégies sur la base d'une analyse en temps réel de la concurrence.

Par exemple, vous pouvez analyser les stratégies publicitaires de vos principaux concurrents sur les médias sociaux au cours des six derniers mois et identifier les principales tendances.

Prompt: Analysez les stratégies publicitaires sur les médias sociaux des trois principaux logiciels de gestion des services sur le terrain au cours des six derniers mois et identifiez les principales tendances.

Output:

la réponse de ClickUp Brain à l'invite

Analyse des sentiments

Les médias sociaux sont une mine d'or pour les commentaires des clients. Cependant, le filtrage d'une multitude de commentaires peut prendre beaucoup de temps. L'IA vous aide à comprendre le sentiment qui se cache derrière les commentaires.

L'IA peut suivre et analyser les opinions et les émotions des consommateurs exprimées sur les médias sociaux, les commentaires et d'autres plateformes en ligne. Cela vous aide à comprendre la perception du public et à adapter votre message en conséquence.

Invitation: _Analyser le sentiment des conversations en ligne autour du lancement de notre nouveau produit SaaS sur les plateformes de médias sociaux

Output:

ceci est un exemple généré par ClickUp Brain

Optimisation du contenu pour différents publics/langues

Le même texte publicitaire ne trouvera pas d'écho auprès de tout le monde. L'IA vous aide à personnaliser le contenu en fonction des différents publics et des différentes langues.

L'IA analyse les données démographiques, les centres d'intérêt et l'engagement passé de l'audience pour comprendre quel est le contenu qui résonne le mieux. En outre, l'IA peut traduire et localiser le contenu en fonction des langues et des contextes culturels.

Promptus: Optimiser un article de blog sur l'alimentation saine pour deux publics cibles différents : les millennials intéressés par des recettes rapides et faciles et les parents occupés à la recherche d'idées de repas pour toute la famille.

Détection des fraudes

Les systèmes d'IA peuvent détecter et prévenir la fraude publicitaire en analysant les modèles et les comportements qui indiquent des activités frauduleuses, telles que la fraude au clic ou les fausses impressions. Cela permet de s'assurer que les budgets publicitaires sont dépensés de manière efficace et qu'ils atteignent des audiences authentiques.

Les algorithmes d'IA peuvent analyser les taux de clics, les adresses IP et d'autres points de données afin d'identifier des schémas inhabituels qui pourraient indiquer des clics frauduleux générés par des robots.

Marketing cross-canal

L'IA peut gérer et optimiser les campagnes de marketing sur plusieurs canaux (médias sociaux, courrier électronique, moteurs de recherche) en analysant les données de performance et en réaffectant les ressources aux canaux les plus performants en temps réel.

Elle peut connecter des données provenant de différents canaux de marketing (par exemple, les médias sociaux, le marketing par e-mail) afin de fournir une vision holistique du comportement des clients et de la performance des campagnes.

Prompt:Analysez nos efforts actuels en matière de marketing cross-canal et proposez des améliorations

Output:

les exemples de suggestions de marketing cross-canal de ClickUp brain_

Tarification dynamique

L'IA peut analyser la demande du marché, les prix des concurrents et le comportement des clients afin d'ajuster les prix de manière dynamique. Cela permet de maximiser la rentabilité et la compétitivité en veillant à ce que les prix soient toujours optimisés.

L'IA analyse les données historiques, les stratégies de tarification des concurrents et les tendances actuelles du marché pour prédire le point de prix optimal pour vos campagnes publicitaires en temps réel.

Prompt: Mettre en place une stratégie de tarification dynamique pour notre plateforme de commerce électronique en se basant sur les tendances actuelles du marché

Utilisation de logiciels d'IA dans la publicité

Comment traduire le potentiel de l'IA en publicité dans le monde réel ? C'est là que les outils d'IA entrent en jeu. Ils offrent de multiples fonctionnalités pour rationaliser votre flux de travail publicitaire et stimuler l'efficacité de votre campagne publicitaire.

Présentation de ClickUp : Votre hub publicitaire alimenté par l'IA

Vous vous sentez dépassé par votre prochaine campagne publicitaire ? ClickUp vous soutient ! Cette plateforme tout-en-un vous permet de tout organiser, depuis le brainstorming avec ses modèles de publicité prédéfinis jusqu'au suivi des performances.

Cerveau ClickUp

l'assistant IA intégré, agit comme votre partenaire créatif, en suggérant des titres, en analysant les textes publicitaires et même en prédisant la portée de la campagne.

En tant que plateforme de gestion de projet tout-en-un, ClickUp peut vous aider à cibler le bon public, à gérer les budgets et à dire adieu aux suppositions. De la gestion de campagne à la création de contenu, ClickUp AI peut vous aider à automatiser les tâches répétitives telles que la programmation des posts, le suivi des mesures de performance, et à trouver des opportunités de vente croisée, grâce à la visibilité de bout en bout des opérations.

En s'intégrant à d'autres

outils de marketing

et des plateformes comme Hubspot ou Twilio, ClickUp assure un flux de travail cohérent et efficace, augmentant ainsi l'efficacité et le retour sur investissement des campagnes publicitaires

rédigez sans effort un texte publicitaire convaincant avec ClickUp Brain_

Les meilleures caractéristiques de ClickUp Brain

Générez des textes publicitaires, des titres, des articles de blog, des messages de marque et des contenus de médias sociaux attrayants et adaptés à votre public cible

Transformez votre écriture avec ClickUp Docs . Mettez en surbrillance n'importe quel texte et utilisez l'IA pour optimiser la clarté, ajuster la longueur (raccourcir ou développer) ou simplifier le langage pour un impact maximal

Recevez des suggestions pour ajuster le ton et le style de votre contenu afin qu'il corresponde mieux à la voix de votre marque

Obtenez une analyse rapide des données des campagnes précédentes pour savoir ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, ce qui vous aidera à affiner vos stratégies

Faire des décisions éclairées et optimisez vos dépenses publicitaires car ClickUp Brain prédit les résultats futurs de la campagne en se basant sur les données historiques

Effectuez des tests A/B en analysant différentes versions de vos annonces et en identifiant la plus efficace

Fournit des modèles personnalisables pour différents types d'annonces campagnes publicitaires

Analyser les réactions des clients provenant de diverses sources afin d'identifier les domaines à améliorer et d'adapter vos stratégies publicitaires en conséquence

Ce n'est pas tout ! ClickUp dispose également d'une bibliothèque de

modèles préconstruits

spécialement conçu pour les campagnes publicitaires. Ses modèles personnalisables simplifient la planification et l'exécution des campagnes publicitaires, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs de marketing.

Modèles de publicité

Modèle de publicité pour les médias sociaux de ClickUp

vous aide à gérer plusieurs comptes sur plusieurs plateformes de médias sociaux et à suivre le pipeline publicitaire.

Ce modèle vous aide à trouver des idées et à suivre les indicateurs d'engagement. Il permet également de s'assurer que vos publicités sont cohérentes avec l'identité globale de votre marque.

Télécharger ce modèle La beauté des modèles ClickUp réside dans leur flexibilité. Vous pouvez facilement adapter ce modèle de publicité aux besoins spécifiques de votre campagne, qu'il s'agisse d'une campagne éclair sur les médias sociaux, d'un effort de marketing par e-mail ciblé ou d'une campagne publicitaire multicanal.

Voici un autre modèle riche en fonctionnalités

Modèle de publicité ClickUp

si vous avez peu d'expérience en matière de publicité. Vous pouvez facilement adapter ce modèle en fonction de vos besoins et des exigences de votre campagne. Il vous aide à suivre le développement et l'approbation d'une initiative marketing à venir.

Télécharger ce modèle Le modèle publicitaire de ClickUp offre une solution complète et flexible pour gérer vos campagnes publicitaires du début à la fin. Il aide votre équipe à collaborer efficacement, à rester organisée et, en fin de compte, à obtenir des résultats publicitaires fructueux.

Modèle de publicité par courriel

La publicité par courriel vous permet de rester en contact avec vos clients et de les informer des derniers produits, services et promotions. Toutefois, l'utilisation de l'e-mail comme stratégie de marketing intelligent n'est pas chose aisée, car vous devez toujours trouver des moyens de capter l'attention de vos consommateurs.

La création de publicités par courriel efficaces qui génèrent des clics peut s'avérer longue et complexe. C'est pourquoi

Modèle de publicité par courriel de ClickUp

vous aide.

Grâce à ce modèle, vous pouvez créer du contenu rapidement et facilement, trouver des idées pour différentes campagnes d'e-mailing, rester organisé et respecter les délais de chaque campagne.

Télécharger ce modèle Vous pouvez améliorer votre publicité par email avec ClickUp Brain.

Astuce: Utilisez ClickUp Brain pour générer des variantes de textes publicitaires convaincants et des titres accrocheurs ou pour personnaliser le contenu de l'email marketing dans le modèle

Les défis de l'IA dans la publicité

Si l'IA offre de nombreux avantages dans le domaine de la publicité et de l'expérience client, il y a aussi des défis à relever :

Confidentialité et sécurité des données

L'IA nécessite l'accès à de vastes quantités de données sur les consommateurs, ce qui soulève des préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité. Veillez à ce qu'elles respectent les réglementations et mettent en œuvre des mesures robustes de protection des données.

Coûts élevés

La mise en œuvre des technologies d'IA peut être coûteuse, en particulier pour les entreprises suivantes

petites entreprises

. L'investissement initial en

Outils d'IA

et l'infrastructure peuvent constituer un obstacle, bien que les avantages à long terme justifient souvent le coût.

Dépendance à l'égard de la qualité des données

L'efficacité de l'IA dépend de la qualité des données qu'elle traite. Des données inexactes ou incomplètes peuvent conduire à des informations erronées et à des campagnes de ciblage publicitaire inefficaces. Il est essentiel de garantir l'exactitude et l'intégrité des données.

La qualité des algorithmes d'IA dépend des données sur lesquelles ils sont entraînés. Des données biaisées ou incomplètes peuvent conduire à des pratiques publicitaires et à un comportement des clients discriminatoires.

Exemple: Imaginons qu'une IA analysant les données des clients associe inconsciemment certaines professions à des sexes. Cela pourrait conduire à ne montrer des annonces pour des emplois d'ingénieurs qu'aux hommes ou des annonces pour des postes d'aides-soignants qu'aux femmes.

Solution: Assurez-vous que vos sources de données sont propres, diversifiées et représentatives de votre public cible. Vérifiez régulièrement que vos données ne comportent pas de biais potentiels et mettez en place des mesures de protection pour éviter qu'ils n'influencent la prise de décision de l'IA.

L'avenir de l'IA dans la publicité

À mesure que la technologie de l'apprentissage automatique évolue, nous pouvons nous attendre à ce que des avancées encore plus passionnantes en matière d'IA remodèlent la façon dont les marques se connectent à leur public. Voici un aperçu de l'avenir de l'IA dans la publicité :

1. Réalité augmentée (AR)

La réalité augmentée (RA) intègre des éléments numériques dans le monde réel à l'aide d'un smartphone ou d'un casque. Imaginez que vous leviez votre téléphone pour voir un meuble virtuel parfaitement placé dans votre salon ou que vous essayiez différentes teintes de maquillage sans jamais quitter votre salle de bain. C'est là toute la magie de la réalité augmentée !

Les marques peuvent tirer parti de l'IA pour créer des essais virtuels ou des publicités en réalité augmentée qui suscitent l'intérêt des utilisateurs d'une manière inédite. Elles créeront des expériences immersives qui brouilleront les frontières entre les mondes physique et numérique.

Exemple: IKEA, le géant suédois de l'ameublement, a lancé l'application IKEA Place, une application de réalité augmentée qui permet aux utilisateurs de placer des meubles virtuels dans leur espace de vie réel. Les utilisateurs peuvent ainsi voir à quoi ressembleront les différents meubles et comment ils s'adapteront à leur intérieur avant de les acheter.

la réalité augmentée, c'est l'affaire de tout le monde, et c'est l'affaire de tous

IKEA

2. Automatisation du marketing d'influence

Identifier les bons influenceurs pour votre marque peut être une tâche fastidieuse. L'IA utilise des algorithmes pour rechercher dans les profils et le contenu des médias sociaux pour identifier et se connecter avec les influenceurs qui s'alignent sur les valeurs, l'audience et les objectifs de votre marque.

Vous pouvez établir des campagnes automatisées d'e-mails ou de messages directs pour atteindre les meilleurs influenceurs, ce qui rend le premier contact plus efficace. L'IA prédit également les résultats des campagnes et automatise les processus de collaboration, garantissant ainsi des partenariats plus efficaces avec les influenceurs.

Exemple: Daniel Wellington, une marque de montres suédoise, a exploité de manière efficace l'intelligence artificielle dans le cadre de ses campagnes d'influence

l'automatisation du marketing d'affiliation

pour devenir un nom mondialement reconnu. DW a utilisé des outils de marketing automatisé pour identifier les micro et macro influenceurs sur les différentes plateformes de médias sociaux qui correspondaient à l'image de leur marque.

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

Pinterest

Les influenceurs ont reçu des directives, des stratégies de marketing et des modèles pour créer du contenu, afin d'assurer la cohérence du message de la marque. DW a utilisé des analyses en temps réel pour contrôler les performances de chaque campagne d'influence, en suivant des paramètres tels que la portée, l'engagement et les conversions.

Des rapports détaillés et des analyses de données ont permis à DW de mesurer le retour sur investissement de ses efforts de marketing d'influence et d'apporter des ajustements à sa stratégie en fonction des données.

À mesure que les outils d'IA continuent d'évoluer, les frontières entre la créativité humaine et l'intelligence des machines continueront de s'estomper. Vous pouvez créer des expériences publicitaires réellement captivantes et engageantes pour vos publics cibles avec l'aide de l'IA, sans effort.

Améliorez votre stratégie publicitaire avec ClickUp Brain

La publicité n'est plus un jeu de devinettes. L'IA offre un trésor de données et le pouvoir de créer des expériences hyper-personnalisées. Elle vous aide à concevoir des campagnes plus intelligentes qui, à leur tour, maximisent votre retour sur investissement.

ClickUp Brain, l'assistant de rédaction intégré à la plateforme de gestion de projet de ClickUp, rend l'IA accessible et facile à utiliser. Il agit comme votre partenaire intelligent, vous aidant à trouver des idées créatives, à affiner vos textes publicitaires et à automatiser une grande partie de vos opérations marketing.

Avec un partenaire de rédaction intégré à votre pile de gestion de projets publicitaires, vous pouvez mener vos opérations sans entrave, comme un flux de travail cohésif.

S'inscrire à un ClickUp gratuit dès aujourd'hui et entrez dans l'avenir de la publicité !