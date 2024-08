10 modèles de publicité approuvés par des experts pour les spécialistes du marketing

Dans le monde du marketing et de la publicité, le temps, c'est de l'argent, et la créativité, c'est la devise. Si la date limite de votre campagne est imminente et que vous avez désespérément besoin de visuels qui attirent l'attention et de textes convaincants, vous n'êtes pas seul.

Trouver des idées de campagnes publicitaires fantastiques sur demande n'est pas la tâche la plus facile ! L'exploration de ces 10 modèles publicitaires conviviaux pour les spécialistes du marketing est votre ticket d'or pour débloquer la créativité, gagner du temps et donner un coup de fouet à vos efforts publicitaires. 🎟️

Qu'est-ce qu'un modèle publicitaire ?

Un modèle publicitaire est un cadre ou une disposition pré-conçue et personnalisable qui sert de point de départ à la création de divers types de supports publicitaires, tels que des affiches, des flyers, des posts sur les médias sociaux, des campagnes d'e-mail, et bien plus encore.

ClickUp Docs permet aux commandes de formatage riche et aux commandes slash de travailler plus efficacement

Ces modèles sont généralement créés par des graphistes, des spécialistes du marketing ou de la publicité et sont facilement utilisables par d'autres personnes du secteur. 💼

L'utilisation de modèles publicitaires permet de rationaliser considérablement le processus de création, de gagner du temps et de s'assurer que les publicités conservent une apparence cohérente et professionnelle. Les spécialistes du marketing et de la publicité peuvent adapter ces modèles à leurs besoins spécifiques.

L'objectif est de disposer d'une ressource précieuse à laquelle accéder et à personnaliser lors de la création de campagnes pour mieux atteindre les clients et de fournir un journal de bord sur la façon dont vous le faites.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de publicité ?

Un bon modèle publicitaire doit présenter les fonctionnalités suivantes :

Conception effacée et ciblée : Se targue d'une disposition bien structurée et intuitive, garantissant que le message est clair et transmis efficacement au public L'attrait visuel et la cohérence de la marque : Incorpore des graphiques, des images et des couleurs visuellement attrayants qui non seulement captent l'attention, mais résonnent également avec l'identité de la marque et l'esthétique générale de la campagne Personnalisation : Personnalise la campagnepour qu'il corresponde à la marque spécifique et aux exigences en matière de messages Polyvalence et adaptabilité : S'adapte sans effort à différents supports Interface conviviale : Fournit des options de modification en cours claires et simples, rendant l'utilisation et la personnalisation aisées Conformité : Permet d'assurer la conformité avec les réglementations en vigueur en matière de publicité et de droits d'auteur, réduisant ainsi les risques juridiques potentiels

10 modèles de publicité à utiliser en 2024

Naviguer parmi les nombreuses possibilités de publicité peut s'avérer décourageant, d'autant plus que les contraintes budgétaires viennent s'ajouter au défi. Vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus grâce à ces 10 modèles publicitaires exceptionnels de ClickUp template.net et Slidedocs, parfaits pour les spécialistes du marketing de tous niveaux. Beaucoup de ces modèles sont absolument gratuits !

Consultez leurs évaluations et les scénarios d'application potentiels ci-dessous. 🔍

1. Modèle de publicité ClickUp

Ce modèle de publicité ClickUp vous aide à suivre le statut de votre matériel de marketing

Le modèle Modèle d'annonce ClickUp est une solution complète conçue pour vous guider tout au long du processus publicitaire, de la conception à l'exécution.

Commencez par définir votre objectifs de marketing vous pouvez également vous concentrer sur l'élaboration de votre publicité, l'identification du matériel nécessaire et le suivi du statut de votre projet, qu'il soit en cours d'élaboration ou prêt à être mis en œuvre. Décomposez le développement de votre publicité en étapes gérables, de première version achevée à approuvé par le service juridique, afin de garantir un flux de travail solide et orienté vers le processus.

L'un des principaux avantages de ce modèle est sa capacité à faciliter la collaboration. Votre annonce peut être soigneusement examinée et approuvée par votre équipe de direction, vos experts juridiques et vos professionnels du marketing. Une fois que le feu vert est donné, vous pouvez partager votre annonce en toute transparence avec les médias sociaux des influenceurs et des affiliés pour lancer votre campagne de marketing.

Bien que ce modèle offre de nombreuses options de personnalisation, vous devriez vraiment prêter attention à ses champs personnalisés pour Budget alloué et Audience cible.

Le champ Budget alloué vous permet de paramétrer et de suivre les ressources financières réservées à chaque campagne publicitaire, tandis que le champ Audience cible vous permet de spécifier les données démographiques, les intérêts et les caractéristiques de l'audience que vous avez l'intention d'atteindre avec vos publicités. 🎯

2. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Gérez vos campagnes marketing comme un pro et atteignez vos objectifs marketing avec le modèle de gestion de campagne marketing de ClickUp

Naviguer dans le monde complexe de la publicité peut s'avérer difficile, mais avec la Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp vous disposerez de tout ce dont vous avez besoin pour élaborer une stratégie publicitaire sans faille et captivante.

L'affichage Campagne de lancement de produit offre une compréhension approfondie des étapes et actions nécessaires pour l'ensemble de votre campagne. Les tâches sont organisées efficacement par phases de la campagne, ce qui simplifie la navigation. Chaque tâche est définie par des champs personnalisables tels que l'équipe assignée, le canal de marketing, le budget et le type de produit livrable, ce qui vous assure un contrôle total sur chaque aspect de votre campagne.

La vue Équipe de suivi des médias sociaux est spécialement conçue pour vous aider à garder l'onglet sur les missions et les livrables de votre équipe de médias sociaux. Elle offre un aperçu clair des tâches nécessitant une attention particulière.

Les champs personnalisés associés à chaque livrable comprennent des détails tels que les plateformes de médias sociaux, le type de contenu, les brouillons, le contenu final et l'approbation. Cet affichage garantit la fluidité et l'efficacité de vos efforts en matière de médias sociaux.

Pour obtenir un aperçu visuel de la progression de votre campagne, affichez la vue Phase marketing. Ici, les tâches sont représentées sous forme de cartes sur un Tableau et peuvent être enrichies de champs personnalisés pour une compréhension plus approfondie de tous les composants de la campagne.

Cet affichage vous aide à évaluer les indicateurs de progression de chaque étape de la campagne en un coup d'œil, ce qui vous permet de rester sur la voie de la réussite publicitaire.🌟

3. Modèle de charte de projet publicitaire ClickUp

Enregistrez les éléments clés de votre projet avec le modèle de charte de projet ClickUp

Le lancement d'une campagne publicitaire réussie exige une planification méticuleuse et une exécution stratégique, mais la question est de savoir par où commencer Vous pouvez commencer par le Modèle de charte de projet publicitaire ClickUp le modèle de charte de projet publicitaire ClickUp est la ressource ultime pour élaborer une charte de projet complète qui garantit que vos projets publicitaires sont prêts à triompher. 🏆

Le modèle offre un cadre intuitif et polyvalent pour rationaliser la gestion de votre projet publicitaire. Commencez par des Statuts personnalisés pour définir la progression de chaque tâche, telle que Forfait, Conception, Révision et Achevé. Ces statuts agissent comme des marqueurs visuels, garantissant que tout le monde est sur la même page et que les tâches progressent de manière transparente.

Tirez parti des champs personnalisés pour saisir les détails essentiels du projet. Spécifiez l'objectif de la campagne pour l'aligner sur l'objectif de votre projet, identifiez votre public cible pour des paramètres précis, allouez votre budget de manière efficace et définissez des indicateurs clés de performance (ICP) significatifs pour mesurer la réussite.

Choisissez parmi différentes vues, notamment Document, Tableur et Calendrier, pour visualiser et gérer efficacement votre projet. La vue Document permet de définir des stratégies, tandis que la vue Tableau permet d'organiser les données à des fins de comparaison. L'affichage Calendrier permet de suivre les échéances et les jalons. Tous ces éléments améliorent la flexibilité, vous permettant d'adapter le modèle à votre flux de travail unique.

4. Modèle de plan d'action publicitaire ClickUp

Aucun projet n'est trop complexe pour le modèle de plan d'action publicitaire ClickUp

Lorsqu'un évènement important se profile à l'horizon, il est essentiel de rester organisé pour réussir. Le plan d'action Modèle de plan d'action publicitaire ClickUp fournit une feuille de route pour le forfait, l'exécution et l'évaluation de vos campagnes publicitaires. 😻

Ce modèle vous fournit :

des étapes d'action : Il s'agit d'une Liste qui saisit toutes les étapes de votre projet, achevée avec des informations essentielles comme les départements assignés, les dates d'échéance,les niveaux de prioritéet la complexité

: Il s'agit d'une Liste qui saisit toutes les étapes de votre projet, achevée avec des informations essentielles comme les départements assignés, les dates d'échéance,les niveaux de prioritéet la complexité Échéancier : L'Échéancier horizontal affiche la séquence des actions pour chaque département en fonction des dates d'échéance et des dépendances

: L'Échéancier horizontal affiche la séquence des actions pour chaque département en fonction des dates d'échéance et des dépendances Objectifs : La vue Tableau organise les tâches et sous-tâches par département, ce qui vous permet de visualiser vos objectifs et de suivre la progression de manière efficace

Avec le modèle de plan d'action publicitaire de ClickUp, vous pouvez mesurer la réussite de votre campagne, identifier les publicités les plus performantes, gérer efficacement votre budget et mettre le doigt sur les points à améliorer dans vos efforts marketing. C'est comme un plan d'organisation et de priorisation de vos tâches tout au long de la journée, vous assurant de rester concentré, productif et efficace.

5. Modèle de plan d'action marketing ClickUp

Créez et gérez des projets publicitaires réussis grâce aux modèles de plans d'action marketing

Il n'est pas nécessaire d'être un gourou du marketing pour créer et gérer des campagnes publicitaires réussies - tout ce dont vous avez besoin, c'est de la Modèle de plan d'action marketing ClickUp . Il vous donne les moyens de rationaliser vos idées de campagne, de coordonner efficacement votre équipe et de suivre la progression tout en respectant les délais et les jalons. 🗻

Avec la vue Liste du plan d'action, vous pouvez faire une répartition complète des tâches et de leurs détails spécifiques. Ajoutez et attribuez des tâches sans effort, classez-les par ordre de priorité, fixez des dates d'échéance et définissez votre objectifs du projet . Vous pouvez même joindre des pièces jointes aux tâches pour fournir à votre équipe des informations essentielles.

Utilisez les champs personnalisés pour adapter la liste aux besoins de votre campagne, qu'il s'agisse de l'affectation du budget ou du suivi de la progression des tâches.

La Vue Équipe transforme ces tâches en cartes sur un Tableau Kanban, en les triant en fonction des affectations de l'équipe. Ajustez les critères de tri en fonction de vos préférences, notamment le statut, la priorité ou tout autre facteur pertinent.

Avec l'affichage Débuter ici, vous aurez un aperçu clair des tâches initiales qui requièrent une attention immédiate.

La vue Affichage du Calendrier est une représentation visuelle des calendriers de l'équipe et des échéances des tâches sous la forme d'un calendrier. Vous pouvez paramétrer la période d'affichage en jours, semaines ou mois. Cette perspective est inestimable pour identifier les domaines à améliorer dans vos campagnes.

En fin de compte, elle vous assure d'atteindre votre cible de manière efficace et maximiser le retour sur investissement dès le départ . 📊

6. Modèle de cahier des charges pour la publicité ClickUp

Définissez et partagez les jalons clés du projet en utilisant le modèle de définition du travail de ClickUp

Le Modèle de cahier des charges pour la publicité ClickUp simplifie le forfait, l'exécution et l'évaluation de votre campagne, en veillant à ce que les efforts de votre équipe soient coordonnés et efficaces. C'est votre boussole pour naviguer efficacement parmi les membres de l'équipe. 🧭

Dans ce modèle, vous trouverez une page ClickUp Docs comprenant des fonctionnalités essentielles qui définissent clairement la portée d'un projet :

Aperçu

Contexte et objectifs

Produits à livrer

Échéancier et jalons

Administration

Approbations

Rédigez une description complète de votre campagne publicitaire à l'aide de l'affichage Brief et obtenez une vision claire de votre projet. Ensuite, l'affichage Échéancier devient votre compagnon de confiance, garantissant que chaque tâche et chaque jalon sont planifiés.

Ces outils de visibilité à l'échelle de l'équipe permettent à chacun de contribuer à la réunion des échéances cruciales et à la réalisation des cibles de la campagne. Lorsqu'il s'agit de gérer votre budget, l'affichage Budget vient à la rescousse.

Allouez efficacement des fonds aux différents canaux publicitaires et maintenez un suivi méticuleux des dépenses afin de toujours rester dans les limites financières prédéterminées.

Mais ce n'est pas tout ! 🤯

Grâce à la vue Ressources, vous pouvez affecter les membres de l'équipe à diverses tâches et rôles et favoriser une compréhension claire des responsabilités. Enfin, le modèle vous permet d'organiser les tâches en différentes étapes, telles que le forfait, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation.

Vous pouvez suivre de près la progression à chaque étape et prendre des décisions éclairées, garantissant ainsi la réussite de la campagne publicitaire du début à la fin.

7. Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Planifiez, organisez et exécutez vos campagnes de marketing à l'aide du modèle de plan de campagne de marketing de ClickUp

Le Modèle de plan de campagne marketing ClickUp est votre ticket d'entrée pour une campagne marketing organisée et réussie campagnes de marketing . Il fournit un cadre structuré pour rationaliser votre processus de planification, en veillant à ce que vous couvriez toutes les bases.

Les champs personnalisés par défaut de ce modèle vous permettent de personnaliser et de classer les informations clés, notamment le processus de campagne, l'objectif, le marché cible, le coût réel et le coût estimé. Avec ce modèle, vous pouvez :

Définir vos objectifs et vos stratégies (options de code couleur disponibles) Organiser les tâches dans une commande optimale pour un maximum d'efficacité UtiliserTableaux de bord ClickUppour surveiller les performances à chaque étape de votre campagne

Le modèle est affiché avec quatre vues, chacune jouant un rôle crucial dans les domaines suivants gestion de la campagne . L'affichage Échéancier vous permet de contrôler votre calendrier et de vous assurer que vous respectez les réunions. L'affichage Processus de campagne vous permet de gérer les microprocessus de votre flux de travail en douceur.

la vue *Canaux de marketing vous aide à choisir les bonnes plateformes pour atteindre votre public, et la vue Plan de campagne est votre centre de contrôle pour l'élaboration de stratégies, l'organisation des tâches et le suivi de la progression, garantissant ainsi que votre campagne atteindra ses cibles en douceur. 🔥

8. Modèle de calendrier ClickUp Ads

Listez et regroupez vos publicités à venir avec le modèle de planificateur de publicités par ClickUp

Le Modèle de calendrier ClickUp Ads est une ressource précieuse pour gérer efficacement votre calendrier publicitaire et votre budget sur les différentes plateformes.

Il est doté de fonctionnalités essentielles telles que des vues prédéfinies, notamment la Vue Échéancier publicitaire Vue Tableau pour classer les publicités en différentes étapes et une Vue Calendrier pour un échéancier clair et organisé de votre calendrier publicitaire. Ces affichages, combinés aux champs personnalisés, vous donnent les moyens de planifier et d'exécuter méticuleusement des campagnes à n'importe quelle échelle. ✅

Avec ce modèle, vous pouvez facilement enregistrer des informations cruciales, telles que les dates de début et d'échéance de chaque publicité, ce qui vous permet de donner la priorité aux campagnes sélectionnées et de suivre leur progression. Supervisez le statut de chaque publicité avec des étiquettes telles que Ouvert, Approuvé, Bloqué, Achevé et Livré.

Que vous planifiez quelques publicités ou que vous gériez une campagne publicitaire de plus grande envergure, configurez le modèle pour vous aider à mesurer les indicateurs de réussite tels que la portée, le coût, les impressions et les clics. Vous pouvez utiliser ClickUp AI , l'assistant IA natif de la plateforme, à générer des idées pour le marketing et d'étendre la portée de votre publicité.

9. Modèle de Business Forfait Conseil en Publicité par Templet.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Advertising-Consulting-Business-Plan-Template-by-Templet.net\_.png Modèle de Business Forfait de Conseil en Publicité par Templet.net /$$$img/

Délimitez la mission, les valeurs et les arguments de vente distinctifs de votre entreprise avec ce modèle

Le Modèle de Business Plan pour les consultants en publicité est une feuille de route complète pour le lancement et la réussite d'une entreprise de conseil en publicité. Dans ce modèle conçu par des professionnels, vous trouverez les sections importantes suivantes :

Résumé exécutif : Pour résumer rapidement la vision, les objets et les stratégies de votre entreprise

: Pour résumer rapidement la vision, les objets et les stratégies de votre entreprise Aperçu de l'entreprise : Aperçu de l'entreprise : pour définir la mission, les valeurs et les objectifs de votre entreprisepropositions de vente uniques* Produits et services : Décrire les services de conseil que vous proposez et leur valeur pour les clients

: Aperçu de l'entreprise Produits et services : Décrire les services de conseil que vous proposez et leur valeur pour les clients Exécution : Décrire vos stratégies marketing et opérationnelles pour attirer et servir efficacement les clients

: Décrire vos stratégies marketing et opérationnelles pour attirer et servir efficacement les clients Le forfait opérationnel : Le plan opérationnel : il s'agit de forfaiter les activités, les ressources et les processus quotidiens qui permettent à votre entreprise de fonctionner sans heurts

: Le plan opérationnel : il s'agit de forfaiter les activités, les ressources et les processus quotidiens qui permettent à votre entreprise de fonctionner sans heurts Le forfait financier : Pour projeter vos revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers afin d'établir une feuille de route financière claire

Le modèle est disponible aux formats Word, Google Docs et Apple Pages et peut être modifié sur différents appareils, ce qui vous permet d'avoir votre stratégie d'entreprise à portée de main chaque fois que vous en avez besoin. 📱

10. Modèle Excel de planification de la publicité par Slidesdocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Advertising-Scheduling-Excel-Template-by-Slidesdocs.png Modèle Excel de planification de la publicité par Slidesdocs /$$$img/

Contrôlez et supervisez sans effort vos campagnes publicitaires à l'aide de fonctionnalités intégrées telles que des formules et des champs d'entrée de données

Le Modèle Excel de programmation publicitaire de Slidesdocs est une ressource inestimable pour toute personne chargée de gérer des campagnes publicitaires. Ce modèle préconçu vous fournit un cadre prêt à l'emploi pour organiser et planifier vos projets publicitaires, vous permettant ainsi d'économiser du temps et des efforts. Il est disponible aux formats Excel et Google Sheets.

Vous pouvez facilement modifier ce modèle, ce qui vous permet de l'adapter à vos besoins et préférences spécifiques. Que vous planifiez des calendriers publicitaires quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, il vous offre une forme structurée pour rationaliser votre flux de travail . 🗓️

Grâce aux fonctionnalités incluses, telles que les formules et les champs d'entrée de données, vous pouvez suivre et gérer efficacement vos campagnes publicitaires. Ce modèle sert de point de départ pratique, facilitant la création et la maintenance de calendriers serrés, garantissant ainsi le bon déroulement et l'efficacité de vos efforts publicitaires.

La réussite publicitaire avec des modèles qui cliquent

Selon le une étude menée par Status Labs 90 % des internautes n'ont pas de marque en tête lorsqu'ils recherchent un produit ou un service. Cela signifie que vous avez toutes les chances de gagner un nouveau client en utilisant les bonnes techniques publicitaires !

Quelle que soit votre créativité, les campagnes publicitaires réussies exigent une structure, un forfait méticuleux et une exécution en temps voulu. Vous devez veiller à ce que chaque détail soit organisé et pris en compte.

Heureusement, les documents que nous vous recommandons - et pour la plupart des modèles gratuits - sont non seulement faciles à personnaliser et à consulter, mais ils vous permettent également d'organiser vos efforts publicitaires et de les rendre plus efficaces.

Vous pouvez vous plonger dans les Galerie ClickUp pour explorer plus de 1 000 autres modèles passionnants pour le lancement de publicités sur les médias sociaux, la gestion de campagnes marketing et l'exécution de calendriers publicitaires. Compilés avec des outils tels que ClickUp IA et les tableaux de bord, vous pouvez mettre de l'ordre dans le chaos créatif et nourrir vos campagnes publicitaires comme jamais auparavant ! ☘️