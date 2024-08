Comment créer une checklist pour une campagne de marketing ?

Parfois, une idée qui semble excellente dans la salle de réunion peut ne pas donner les résultats escomptés. Qu'il s'agisse d'une erreur d'exécution ou de forfait, le résultat peut être aussi grave que de ne pas atteindre vos objectifs de chiffre d'affaires. Un forfait marketing infaillible est donc une condition préalable à la réussite d'une campagne de marketing.

Une checklist pour la planification d'une campagne de marketing vous aide à définir le processus d'exécution et à couvrir les éléments essentiels de la campagne. Elle vous permet, à vous ou à votre équipe de marketing, de ne rien oublier.

Dans ce guide, nous aborderons les checklists de campagne marketing et les étapes de leur création, du début à la fin.

C'est parti !

12 étapes pour créer une checklist de campagne marketing

Le forfait de planification des campagnes de marketing de marque est facile... personne ne l'a jamais dit ! Avant le lancement d'une campagne, même les spécialistes chevronnés du marketing peuvent s'inquiéter de manquer quelque chose. C'est là qu'une checklist de campagne marketing s'avère utile.

Les checklists de planification des campagnes de marketing vous permettent de ne rien oublier. Elles paramètrent votre forfait de campagne dans la bonne commande et le maintiennent sur la bonne voie.

Voici comment créer une checklist de campagne de marketing pour votre prochaine campagne :

Étape 1 : Définir les objectifs de l'entreprise

Sans objectifs clairs, votre campagne de marque est sans direction. Vous ne savez pas quoi faire de la campagne, quels indicateurs mesurer, comment l'utiliser pour l'entreprise, etc.

Définir des paramètres est la première étape de la planification de nouvelles campagnes, et c'est facile. Il suffit de se poser la question : Quel devrait être le résultat de la campagne ? Par exemple, vous pourriez viser à :

Accroître la notoriété de la marque

Augmenter le trafic sur le site web

Générer des prospects

Augmenter le nombre d'inscriptions à un webinaire

Ces objectifs d'entreprise vous aideront à définir les bonnes stratégies de communication objectifs de marketing pour votre campagne avec des attentes, des échéanciers et des cibles clairs. Ils vous aident à rester sur le suivi et vous indiquent quand corriger le tir.

Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Modèle de plan de campagne marketing de ClickUp permet de suivre plusieurs campagnes de marketing, vous offrant ainsi le cadre idéal pour rationaliser votre processus de planification. Ce modèle offre une visibilité sur la progression de la campagne et vous permet de définir des paramètres et d'ajuster les projets pour les maintenir sur la bonne voie. Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Définir des paramètres

Organiser les tâches

Suivre la progression à l'aide de tableaux de bord personnalisés

Etape 2 : Établir des objectifs de campagne spécifiques

Les objectifs de campagne idéaux sont SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et limités dans le temps). Voici quelques objectifs SMART que vous pourriez avoir pour une campagne de marketing :

Obtenir 500 impressions de la part de spécialistes du marketing SaaS sur des posts LinkedIn en deux semaines

Augmenter de 30 % le nombre de visiteurs uniques sur le site web en 30 jours

Générer 20 prospects intéressés par le nouveau logiciel d'analyse en 40 jours

Obtenir de 50 spécialistes du marketing SaaS qu'ils s'inscrivent à la formation Comment créer unPlan de projet marketing dans deux semaines

Fixer des objectifs précis vous aide à rester concentré et à mesurer la réussite de votre campagne.

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez définir des cibles mesurables et suivre automatiquement votre progression. Il gère tous vos objectifs en un seul endroit avec des dossiers faciles à utiliser pour les garder organisés.

gérez et suivez vos objectifs marketing avec ClickUp_

Etape 3 : Identifiez votre cible et créez des buyer personas

Définir votre public idéal permet de cibler vos efforts marketing. Posez les questions suivantes pour identifier les personnes auxquelles s'adresse votre campagne :

Qui bénéficierait le plus du produit ?

À quels problèmes le produit répond-il ?

À quelles données démographiques (âge, sexe, emplacement, etc.) le produit s'adresse-t-il ?

Quelles devraient être les caractéristiques psychographiques de votre public (style de vie, croyances, attitudes, etc.) ?

Répondre à ces questions vous aide à créer des campagnes de marque ciblées qui résonnent avec le public. Utilisez les buyer personas pour zoomer sur la cible et définir des archétypes pour les clients individuels.

Par exemple, un buyer persona pour une campagne de marque d'application de fitness peut être un professionnel de 35 ans qui aime aller à la salle de sport et qui est soucieux de sa santé.

Avec un Tableaux blancs ClickUp avec ClickUp Whiteboards, la création de profils d'acheteurs est très facile. Utilisez cette toile virtuelle pour capturer des informations sur les utilisateurs, créer des représentations détaillées des profils d'acheteurs, faire un brainstorming avec votre équipe, ajouter des notes et apporter les meilleures idées de campagne.

💡 Pro Tip : Pour rendre le processus de planification marketing plus efficace, recueillez des données spécifiques sur le public, adaptez votre message et sélectionnez les canaux les plus pertinents.

Etape 4 : Recherche et collecte de données

Avant de commencer la partie "à faire" de la campagne, vous avez besoin de données. Une étude de marché approfondie vous aide à mieux comprendre votre public - qui est intéressé par votre produit et qui ne l'est pas, ce qui motive votre cible, ce qu'elle préfère, quelles sont ses habitudes d'achat, etc.

Recueillez des données pertinentes sur le marché et incluez des informations sur votre public spécifique et vos concurrents. Réalisez des sondages et des études de marché, étudiez les stratégies de marketing et de communication de vos concurrents les stratégies de promotion des concurrents et analyser les tendances des médias sociaux.

Supposons que vous lanciez une toute nouvelle gestion de projet marketing pour les PME. Les données de votre recherche doivent inclure

Croissance, tendances et taille du marché des logiciels de gestion de projet : Par exemple, le marché devrait croître de 15% en trois ans avec une augmentation de la demande de solutions mobiles

: Par exemple, le marché devrait croître de 15% en trois ans avec une augmentation de la demande de solutions mobiles Les fonctionnalités, les prix et les évaluations des solutions concurrentes : Par exemple, certains outils de gestion de projet populaires manquent d'assistance IA ou de fonctionnalités de suivi du temps

: Par exemple, certains outils de gestion de projet populaires manquent d'assistance IA ou de fonctionnalités de suivi du temps Points de douleur des utilisateurs potentiels : Par exemple, les managers qui luttent avec la collaboration dans des paramètres à distance ou les solopreneurs qui perdent le fil de leurs tâches

Etape 5 : Développer un concept créatif

Il peut être tentant de se lancer directement dans la conception de la nouvelle campagne, mais ce n'est pas la meilleure décision à prendre. Au lieu de cela, créer un thème ou une idée centrale autour de la campagne. Ce thème guidera les éléments visuels, le ton et le style de la campagne de marketing numérique et assurera la cohérence entre les canaux et les points de contact.

Par exemple, une campagne de génération de leads pour un logiciel d'analyse pourrait tourner autour de la capacité du logiciel à générer des rapports marketing détaillés en quelques clics. Sur la base de ce concept, vous pouvez choisir les visuels de la campagne, rédiger des copies et forfaiter d'autres éléments de la campagne.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

Collaborez avec les équipes de produits, de marketing et de conception pour créer des concepts de campagne avec ClickUp

Faites un brainstorming et créez des campagnes marketing réussies avec L'environnement de travail de ClickUp pour les Teams de marketing . Planifiez des concepts, développez des feuilles de route et construisez des calendriers de campagne pour exécuter les idées plus rapidement. Documents ClickUp est l'outil de collaboration idéal pour les équipes de création et de marketing. Créez un wiki de campagne centralisé avec des pages imbriquées, des modèles, des créations, des guides de style, etc. Partagez-le avec les membres de l'équipe et les fournisseurs externes grâce à des liens sécurisés. De plus, il vous permet d'organiser toutes vos ressources de campagne en un seul endroit afin que votre équipe puisse facilement trouver ce qu'elle veut grâce à des fonctions de tri, de filtrage et de recherche.

Etape 6 : Forfaitiser la stratégie de contenu

Créer une stratégie de marketing de contenu et définir les types de contenu pour la campagne de marketing. Cette étape essentielle comprend les articles de blog, les vidéos, les démonstrations interactives, les études de cas, les pages de renvoi ou les lettres d'information par e-mail.

Par exemple, une campagne peut gagner la confiance du public et attirer plus de prospects en utilisant des témoignages de clients dans un logiciel d'analyse de données marketing. De même, utilisez des vidéos de démonstration et prévoyez des blogs de type "comment faire" sur la solution.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-11.gif ClickUp Brain /$$img/

Rédiger du contenu adapté à des rôles et des exigences spécifiques avec ClickUp Brain's AI Writer for Work ClickUp Brain aide à la planification du contenu et accélère votre processus de marketing de contenu en vous permettant de générer des idées de contenu, des plans et des briefs. Avec ClickUp's AI Writer, créez des contenus convaincants tels que des blogs, des e-mails, des études de cas et des copies publicitaires.

Une stratégie de contenu claire pour votre campagne guide votre processus de création et de distribution de contenu. Elle garantit que chaque contenu que vous créez résonne avec votre cible et aligne l'équipe sur les objectifs de la campagne.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Marketing-Campaign-Brief-Template.png Modèle de briefing de campagne marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200018457&department=marketing&\_gl=1\*mtu6vm\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTQUFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Télécharger ce modèle /$$$cta/

Avec Modèle de dossier de campagne marketing de ClickUp vous aide à créer un forfait unifié auquel tout le monde s'abonne, à organiser vos campagnes et vos budgets et à les partager avec les équipes internes. En outre, il facilite le suivi de la progression et des évènements et permet d'ajuster les forfaits en fonction des besoins. Voici ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Définir l'objectif de votre campagne

Créer des idées pour atteindre votre objectif

Organiser les éléments livrables pour chaque étape de votre projet

Etape 7 : Choisir les médias et les canaux appropriés

Si votre cible est constituée de fondateurs de SaaS et que votre campagne est en direct sur Instagram, vous ne pourrez pas l'atteindre efficacement.

La sélection du canal de marketing où votre cible est active augmentera la portée de votre campagne et l'engagement auprès d'un public plus large.

Par exemple, envisagez plusieurs plateformes pour les cadres de la suite. Vous pouvez utiliser l'e-mail marketing et les annonces LinkedIn. S'ils sont plus susceptibles de rechercher des produits sur Google, investissez dans le référencement et la publicité sur les moteurs de recherche.

Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp

Modèle de checklist de projet de ClickUp peut aider à rationaliser les projets et à garantir une livraison dans les délais. Vous pouvez utiliser ce modèle gratuit pour :

Créer des checklists marketing détaillées

Organiser les tâches en étapes faciles à gérer

Suivre les tâches pour s'assurer qu'elles ont été achevées

Identifier les problèmes potentiels ou les obstacles au projet

Fournir un échéancier pour le projet

Planifiez des campagnes de marketing efficaces avec ClickUp

Les campagnes de marketing exceptionnelles ne sont plus un rêve. Il existe un outil pour vous aider à forfaiter et à exécuter les campagnes les plus complexes. Et c'est ClickUp !

ClickUp est un outil tout-en-un de checklist et de gestion des campagnes marketing qui aide les marketeurs et les équipes de croissance à collaborer, à réfléchir à des stratégies marketing, à rationaliser les campagnes et à les gérer.

Vous souhaitez découvrir toutes les fonctionnalités de ClickUp ? S'inscrire gratuitement et faites l'expérience d'une gestion de campagne efficace.