Comment créer une feuille de route marketing (avec modèles)

Une feuille de route marketing pour une gestion du marketing r est comme une recette pour un chef - indéniablement essentielle pour détailler les ingrédients et les étapes nécessaires à la réussite.

Mais qu'est-ce qui se traduit par une réussite en matière de marketing ?

La plupart des entreprises définissent la réussite du marketing en fonction de résultats très différents. Certaines attendent de l'équipe marketing qu'elle génère du chiffre d'affaires ou qu'elle aide les équipes commerciales à générer du chiffre d'affaires ou de la croissance.

Par ailleurs, une autre entreprise peut s'intéresser à des indicateurs tels que le trafic sur le site web, les interactions sur les médias sociaux, la notoriété de la marque, les clients potentiels qualifiés, etc.

Une feuille de route marketing réduit l'écart entre l'idéation et l'action en aidant les responsables marketing à suivre la progression. Elle rationalise la fonction des équipes marketing. Elle aide les membres de l'équipe à comprendre ce dont ils sont comptables dans un contexte plus large.

Utilisez ce guide pour élaborer une feuille de route de stratégie marketing qui corresponde à la stratégie annuelle et aux objets business de votre organisation.

Qu'est-ce qu'une feuille de route marketing?

Une feuille de route marketing est un document qui présente visuellement votre stratégie marketing et l'évolution de vos initiatives marketing.

Affichez-la comme un échéancier pour achever vos projets de marketing objectifs de marketing . Comme toute autre feuille de route, vous devez inclure un point de départ (date début), des jalons (étapes du projet) et un point d'arrivée (date limite).

En ce qui concerne le processus de marketing, vous tracez tous vos efforts de marketing numérique en fonction d'un calendrier déterminé.

Vous partagez ensuite cette feuille de route marketing avec votre équipe de direction, votre équipe marketing et d'autres parties prenantes clés afin d'obtenir un retour d'information, une adhésion et des conseils sur vos initiatives de marketing stratégique.

**Quels sont les avantages d'une feuille de route marketing ?

Vous souhaitez achever votre projet dans les délais et conformément aux objectifs de votre entreprise ?

Essayez de créer une feuille de route marketing, également appelée feuille de route stratégique.

Une feuille de route marketing - ou, en termes plus simples, un forfait marketing - simplifie la tâche de votre équipe marketing :

Quelles activités de marketing faire

Comment atteindre les objectifs marketing

Quand évaluer la progression des tâches en cours

Et ainsi de suite.

Les autres avantages d'une feuille de route marketing sont les suivants :

Visualise comment chaque initiative marketing contribue aux objectifs plus larges de l'entreprise afin que vos efforts se concentrent sur les bons indicateurs

Fournit un aperçu clair de toutes les activités marketing planifiées, telles que les campagnes, la création de contenu et les évènements, et décompose ce qui doit être fait et quand

Aide à définir des objectifs marketing spécifiques et à planifier les étapes pour les atteindre, ce qui vous permet de mesurer efficacement la progression et de procéder à des paramètres

Permet aux responsables d'allouer des ressources telles que le budget, le temps et la main-d'œuvre, de sorte qu'il n'est pas trop tard pour s'attaquer aux goulets d'étranglement ou..les contraintes en matière de ressources* Inclut des échéanciers et des jalons pour chaque activité afin de gérer les délais et de maintenir l'équipe dans les temps

Permet une collaboration sans friction entre les membres de l'équipe et les parties prenantes et favorise une compréhension partagée du forfait marketing

**Qui peut utiliser une feuille de route marketing ?

Les feuilles de route marketing ne sont pas réservées aux responsables marketing ou aux dirigeants. En réalité, tout professionnel ayant un rôle dans l'élaboration de stratégies, la planification, l'exécution ou la mise en œuvre d'un plan de marketing peut utiliser une feuille de route marketing l'évaluation des campagnes de marketing peuvent bénéficier de l'utilisation d'une feuille de route marketing. Voici un examen plus approfondi :

Directeurs marketing: Il s'agit de l'utilisateur le plus conventionnel d'une feuille de route marketing. Les responsables peuvent utiliser la feuille de route pour fixer des objectifs, suivre les échéanciers, allouer des ressources et faire part de la progression aux paramètres.

Créateurs de contenu: Les rédacteurs, les graphistes et les vidéastes peuvent utiliser la feuille de route marketing pour aligner leur travail sur le plan marketing global et s'assurer que leurs efforts créatifs assistent les objectifs identifiés.

Les responsables des médias sociaux: Leur rôle consiste à coordonner plusieurs campagnes sur plusieurs plateformes. Une feuille de route marketing peut aider ces professionnels à programmer le contenu, à suivre l'engagement et à mesurer la réussite des différentes campagnes.

Spécialistes du référencement: Ils peuvent utiliser une feuille de route pour définir les grandes lignes de leurs stratégies de mots clés, suivre les objectifs de référencement et présente l'évolution du classement du site dans les moteurs de recherche au fil du temps.

Professionnels des relations publiques: Une feuille de route marketing peut aider les professionnels des relations publiques à planifier les communiqués de presse et à suivre les contacts avec les médias.

**Pour ceux qui sont sur le point de lancer un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité, une feuille de route marketing peut être utile pour aligner toutes les équipes impliquées dans le lancement et suivre les tâches qui y sont liées.

Teams commerciaux: Les professionnels de la vente peuvent utiliser les feuilles de route marketing pour comprendre quand les nouveaux prospects issus des campagnes marketing sont attendus, ce qui permet d'améliorer la prospection et le suivi des prospects.

Par essence, une feuille de route marketing bien structurée peut rationaliser les procédures opérationnelles et accroître la productivité de tous les rôles liés aux efforts de marketing d'une entreprise.

Composants d'une feuille de route marketing

Chaque feuille de route marketing est différente, en fonction de la personne qui l'élabore. Le responsable marketing utilise les éléments qui conviennent le mieux à ses travail pour créer un modèle de marketing personnalisé en fonction de leurs besoins.

Cela dit, les feuilles de route marketing réussies partagent quelques éléments communs :

Timeframe: Achevé les dates de début et de fin pour démontrer quand les activités de marketing seront achevées ; utilisez une échelle de temps comme les jours, les semaines, les mois, etc. pour rendre votre feuille de route de marketing plus définie

Achevé les dates de début et de fin pour démontrer quand les activités de marketing seront achevées ; utilisez une échelle de temps comme les jours, les semaines, les mois, etc. pour rendre votre feuille de route de marketing plus définie Objectifs: Indique des objectifs d'entreprise mesurables et limités dans le temps, sous la forme d'une feuille de route marketing, afin de mettre en forme les objectifs à atteindre et les indicateurs clés de réussite

Indique des objectifs d'entreprise mesurables et limités dans le temps, sous la forme d'une feuille de route marketing, afin de mettre en forme les objectifs à atteindre et les indicateurs clés de réussite Les initiatives : Fournissent une orientation stratégique en matière de marketingle forfait du projet et met en évidence les domaines clés pour vos feuilles de route marketing

Fournissent une orientation stratégique en matière de marketingle forfait du projet et met en évidence les domaines clés pour vos feuilles de route marketing Calendrier: Offre un aperçu visuel de la feuille de route de la campagne de marketing et de l'effort de collaboration pour communiquer ce qui se passe quand

Offre un aperçu visuel de la feuille de route de la campagne de marketing et de l'effort de collaboration pour communiquer ce qui se passe quand Activités: Représente les tâches et leslivrables sur lesquels les équipes de marketing et de développement doivent travailler, comme les pages d'atterrissage, les lancements d'applications, les communiqués de presse, etc. pour mettre en évidence les activités de marketing à venir

Représente les tâches et leslivrables sur lesquels les équipes de marketing et de développement doivent travailler, comme les pages d'atterrissage, les lancements d'applications, les communiqués de presse, etc. pour mettre en évidence les activités de marketing à venir Status: Indique les objectifs marketing, les initiatives marketing, les forfaits marketing, et plus encore par rapport à la feuille de route de votre projet

Types de feuilles de route marketing

1. Feuille de route du portfolio: Une feuille de route du portfolio est très utile pour les responsables marketing qui gèrent plusieurs projets simultanément. Cette feuille de route affiche une vue d'ensemble de toutes les initiatives ou de tous les projets, en montrant comment ils s'inscrivent dans la stratégie et les objectifs de l'organisation. Elle aide à gérer les ressources entre les différents projets, à aligner les délais et à synchroniser toutes les parties prenantes.

2. Feuille de route stratégique: Une feuille de route stratégique est une représentation visuelle de haut niveau de votre stratégie de marketing. Elle décrit les objectifs marketing stratégiques et met en évidence les principales initiatives qui permettront d'atteindre ces objectifs. Cette feuille de route est excellente pour communiquer aux parties prenantes la vue d'ensemble et l'orientation de vos efforts publicitaires.

3. Feuille de route des activités de marketing: Ce type de feuille de route concerne l'aspect opérationnel de votre stratégie de marketing. Elle détaille les tâches et les activités spécifiques que votre équipe entreprendra pour exécuter la stratégie marketing. Des éléments tels que la création et la promotion de contenu, les campagnes sur les médias sociaux, l'organisation d'évènements, les relations publiques, etc. peuvent tous être tracés sur un calendrier délimité dans la feuille de route des activités de marketing.

4. Feuille de route pour le lancement d'un produit: Idéale pour le marketing des nouveaux produits, la feuille de route pour le lancement d'un produit décrit toutes les tâches, les délais et les ressources nécessaires pour commercialiser avec succès un nouveau produit ou service. Elle couvre tout, depuis l'étude de marché préliminaire et les stratégies de positionnement jusqu'aux campagnes de promotion et aux évaluations post-lancement.

5. La feuille de route du marketing de contenu : Cette feuille de route se concentre sur la création, la distribution et le suivi de contenu conçu pour attirer et engager un public cible spécifique. Il peut s'agir d'articles de blog, de vidéos, de campagnes d'e-mail et de contenu de médias sociaux, entre autres formulaires. Cette feuille de route indique aussi généralement qui créera le contenu, quand il sera publié et par quels canaux il sera distribué.

6. Feuille de route du marketing SEO: Une feuille de route du marketing SEO décrit les stratégies et les tâches visant à améliorer la visibilité d'un site web dans les classements des moteurs de recherche. Elle peut inclure la recherche de mots clés, les optimisations sur et hors page, les stratégies de création de liens et les indicateurs de suivi pour évaluer les performances. Cette feuille de route permet à tout le monde de rester sur la même page en ce qui concerne les priorités et les objectifs en matière de référencement.

Modèles de feuilles de route marketing

La navigation dans le domaine du marketing peut souvent sembler complexe. Heureusement, nous disposons d'un modèle qui peut le rendre moins intimidant. Ces dispositions prêtes à l'emploi servent de diagramme à votre parcours marketing, en vous fournissant un chemin clair vers vos objectifs.

ClickUp Marketing Roadmap Plan Template (modèle de plan de marketing)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Marketing-Roadmap-Plan-Template.png Atteignez la réussite marketing sans vous casser la tête avec le modèle de plan marketing ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-206443634&department=marketing&_gl=1*hwuego*gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp Forfait marketing stratégique Modèle

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-464.png Utilisez le modèle de plan de marketing stratégique de ClickUp pour planifier des objectifs réalisables pour votre équipe https://app.clickup.com/signup ?template=t-140158140&department=marketing&_gl=1*186mvgk*_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzZmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVjc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp Modèle de feuille de route pour le marketing de contenu

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Content-Marketing-Roadmap-Template.png Améliorez votre forfait de planification du contenu avec le modèle de plan de marketing de contenu de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-206512566&department=marketing&_gl=1*a5s16p*_gcl_aw*R0NMLjE3MTU2NTkyOTQuQ2p3S0NBanc5SWF5QmhCSkVpd0FWdWMzmtJeld1VlNaTXpmRjhUVjRVLV9SMjgwTXpldXFKTFE0QTBzVc1V3RUN0N5clRsY0tjMHhSb0NabXNRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Télécharger ce modèle /$$$cta/

Apprenez à créer des feuilles de route marketing pour votre équipe de direction et les membres de votre équipe en quelques minutes.

Tout d'abord, rappelez-vous que votre feuille de route marketing peut prendre différents formulaires : une checklist de tâches, un plan d'action, etc calendrier de contenu un tableau Kanban ou un diagramme de Gantt. Quel que soit le format choisi, la création d'une feuille de route marketing suit un processus bien défini.

Réalisez-en une en suivant les étapes suivantes :

Étape 1 : Évaluer au niveau de base

Comprenez d'abord ce que vous devez forfaiter. Posez des questions :

Est-ce que j'utilise la feuille de route pour un projet tel qu'un seul article de blog, le lancement d'un site web, etc

Vais-je l'utiliser pour une campagne à part entière comprenant plusieurs tâches, activités et sous-projets ?

Est-ce que je l'utilise pour organiser ma stratégie annuelle ?

Étape 2 : Commencer à réfléchir aux étapes à suivre

Il est temps de faire un brainstorming et de décomposer les tâches les plus importantes en morceaux plus petits et plus réalisables. Demandez :

Quels sont les éléments, les principes et les tâches que je devrai diviser en parties plus petites ?

Quelles sont les étapes nécessaires pour achever les produits à livrer ?

Quels points de repère dois-je utiliser pour suivre la progression ?

Quelles tâches nécessitent davantage de coordination pour une exécution sans faille ?

Étape 3 : Établir les échéanciers

L'étape suivante consiste à assortir vos initiatives d'un échéancier.

Utilisez l'un des indicateurs suivants pour ajouter une composante temporelle réaliste à vos objectifs :

L'estimation à trois points fait référence à la moyenne de votre estimation de durée du projet dans le meilleur des cas, dans la moyenne et dans le pire des cas

L'estimation ascendante consiste à obtenir des estimations de durée de la part des équipes concernées et à les additionner

L'estimation par analogie consiste à estimer la durée d'un projet en fonction de la durée de projets similaires

L'estimation paramétrique consiste à fonder une estimation sur des rapports internes ou externes ainsi que sur des données

Etape 4 : Planifiez vos projets et vos tâches dans votre logiciel de gestion de projet favori

Si vous n'avez pas encore arrêté votre choix sur un outil de gestion de projet, ClickUp est un choix judicieux. ClickUp offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer des feuilles de route marketing robustes pour une campagne marketing intégrée !

Voici quelques fonctionnalités de ClickUp qui amélioreront vos opérations de marketing :

ClickUp fournit une assistance alimentée par l'IA: La rédaction et l'élaboration de stratégies et de tâches marketing peuvent prendre beaucoup de temps. ClickUp Brain peut vous aider à rédiger plus rapidement et plus efficacement des e-mails, des blogs et d'autres contenus numériques qui font partie de votre feuille de route marketing.

La rédaction et l'élaboration de stratégies et de tâches marketing peuvent prendre beaucoup de temps. ClickUp Brain peut vous aider à rédiger plus rapidement et plus efficacement des e-mails, des blogs et d'autres contenus numériques qui font partie de votre feuille de route marketing. Visualiser avec la vue Gantt Chart View: AvecLa vue Gantt de ClickUpde ClickUp, vous pouvez visualiser les étapes du projet, les délais et les relations entre les tâches et les jalons de votre feuille de route marketing, afin de vous assurer que rien n'est oublié.

AvecLa vue Gantt de ClickUpde ClickUp, vous pouvez visualiser les étapes du projet, les délais et les relations entre les tâches et les jalons de votre feuille de route marketing, afin de vous assurer que rien n'est oublié. Partage collaboratif de documents: Documents ClickUp vous permettent de partager, de collaborer et d'intégrer facilement les documents relatifs à votre feuille de route marketing dans votre flux de travail, en veillant à ce que tous les membres de votre équipe soient sur la même page.

Documents ClickUp vous permettent de partager, de collaborer et d'intégrer facilement les documents relatifs à votre feuille de route marketing dans votre flux de travail, en veillant à ce que tous les membres de votre équipe soient sur la même page. Fixation d'objectifs: Objectifs ClickUp vous aide à définir des cibles claires et mesurables et à suivre automatiquement votre progression vers celles-ci, en veillant à ce que votre feuille de route soit alignée pour atteindre vos objectifs finaux.

Objectifs ClickUp vous aide à définir des cibles claires et mesurables et à suivre automatiquement votre progression vers celles-ci, en veillant à ce que votre feuille de route soit alignée pour atteindre vos objectifs finaux. Gestion de projet : Que vous créiez un simple calendrier de contenu ou une campagne de marketing intégrée complexe, ClickUp vous offre les outils nécessaires pour planifier efficacement vos projets et vos tâches et suivre votre progression, augmentant ainsi l'efficacité de la mise en œuvre de votre feuille de route marketing.

Démarrez la planification avec les feuilles de route marketing

La plupart des équipes marketing se retrouvent à genoux dans la gestion de plusieurs projets à la fois.

Il arrive qu'elles ne tiennent pas compte des besoins immédiats de la cible. Elles peuvent être contraintes de prendre de l'avance sur le calendrier en raison d'une gestion incompétente de la charge de travail.

Ils peuvent mettre en péril les efforts de toute l'organisation si les ressources deviennent soudainement indisponibles. Un modèle de feuille de route marketing permet de se débarrasser d'une grande partie de ces maux de tête.

La création de feuilles de route pour les campagnes est le meilleur moyen de définir - et de réinventer - vos campagnes de marketing. Elle permet de mieux structurer votre processus de planification du marketing . L'élaboration d'une feuille de route distincte pour le portfolio vous permet de garder l'onglet sur l'ensemble du projet.

Si vous ne savez pas comment et par où commencer, essayez la feuille de route de ClickUp Modèles de forfaits marketing gratuits et d'optimiser vos projets de marketing dès le départ. Une initiative marketing doit tirer parti des forces des équipes interfonctionnelles et atteindre les indicateurs clés de performance (KPI) nécessaires à la réussite du marketing ClickUp vous aide à tenir cette promesse pour tous les projets. Essayez une démo et constatez par vous-même !