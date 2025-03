Top 10 des outils de rédaction publicitaire basés sur l'IA pour booster vos campagnes marketing

Êtes-vous fatigué de vous battre pour que votre texte publicitaire soit remarqué ? Les outils de rédaction publicitaire basés sur l'intelligence artificielle sont votre raccourci pour créer rapidement un texte publicitaire captivant. Un récent rapport de Dentsu CMO indique que 79 % des directeurs marketing sont d'accord pour dire que « dans un monde où la publicité est plus facile à ignorer, il est plus important que jamais de divertir et d'engager ». Des années de surcharge numérique ont engourdi nos voies neuronales au point qu'un contenu publicitaire de plus en plus novateur est nécessaire pour atteindre cet objectif. [ conviennent que « dans un monde où la publicité est plus facile à ignorer, il est plus important que jamais de divertir et d'engager ». Des années de surcharge numérique ont engourdi nos voies neuronales au point qu'un contenu publicitaire de plus en plus novateur est nécessaire pour obtenir le même « effet dopamine » (lire « engagement du public »). Ce changement met au défi les spécialistes du marketing et les créateurs de droits d'auteur de générer des textes publicitaires innovants qui captent rapidement l'attention. ###4.Anyword(Idéalpourlescontenuspublicitairesaxéssurlaperformance)/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/image-85.pngAnyword.com/%img/ ) Smart Copy dispose d'une vaste bibliothèque de plus de 45 modèles personnalisables pour différents types de contenu, y compris les textes marketing, les campagnes d'e-mailing et les publications sur les réseaux sociaux. Cela permet aux utilisateurs de générer rapidement un contenu de haute qualité en accord avec leurs objectifs marketing. /href/ https://clickup.com/blog/marketing-goals// /%href/

Les clics sur les publicités Facebook, Instagram et LinkedIn amènent le prospect en quelques clics seulement à la page de destination personnalisée de la campagne, optimisant ainsi votre taux de conversion. Smart Copy s'intègre parfaitement aux pages de destination Unbounce et à d'autres plateformes marketing, simplifiant le flux de travail de la création à la publication pour les campagnes publicitaires et la création de contenu pour les publicités et les publications sur les réseaux sociaux. #### Les meilleures fonctionnalités d'Unbounce Smart Copy

Accédez aux fonctionnalités de Smart Copy directement dans votre navigateur pour une création de contenu en déplacement dans différentes applications Utilisez Content Expander pour ajouter de la profondeur au texte publicitaire et aux modèles prédéfinis pour les types d'annonces sur diverses plateformes, y compris Google Ads et les publications sur les réseaux sociaux Créez une page de destination Web adaptée aux mobiles sans écrire de code #### Limites de Smart Copy * Les fonctionnalités avancées ne sont plus efficaces que lorsqu'elles sont associées aux pages de destination Unbounce

Tarifs d'Unbounce Smart Copy *Build : 99 $/mois *Experiment : 149 $/mois *Optimize : 249 $/mois *Agency : 499 $/mois #### Évaluations et avis sur Unbounce Smart Copy *G2 : 4,4/5 (plus de 350 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 250 avis) ### 9. Copysmith Rytr (Idéal pour générer du contenu court de haute qualité) via /href/ http://rytr.me Rytr.me /%href/ En tant qu'assistant IA, Copysmith Rytr recrée votre ton d'écriture en analysant un échantillon de vos écrits. Cela garantit que le contenu généré par l'IA correspond à votre style. Vous pouvez également créer plusieurs tons personnalisés pour différents scénarios, projets ou clients.

De plus, sélectionnez le ton souhaité parmi plus de 20 options, ce qui permet d'adapter les messages à des publics spécifiques. #### Les meilleures fonctionnalités de Copysmith Rytr Générez du contenu partout où vous écrivez en utilisant l'extension Chrome de Rytr Créez du contenu IA adapté à plus de 30 cas d'utilisation différents, en générant des types de contenu allant au-delà de la simple copie publicitaire * Ajustez le niveau de créativité du contenu généré, ce qui permet d'obtenir des résultats plus simples ou plus imaginatifs en fonction des besoins de la campagne publicitaire

Limites de Copysmith Rytr Rytr peut avoir des difficultés à produire des articles approfondis ou des récits complexes par rapport à d'autres outils spécialisés de rédaction par IA La qualité du contenu généré varie, nécessitant des modifications en cours pour le peaufiner #### Tarifs de Copysmith Rytr *Free Forever *Unlimited : 9 $/utilisateur par mois *Premium : 29 $/utilisateur par mois #### Évaluations et avis sur Copysmith Rytr

G2 : 4,7/5 (plus de 500 avis) *Capterra : pas assez d'avis ### 10. Jacquard (Idéal pour personnaliser les publicités et les messages sur les réseaux sociaux) via /href/ http://jacquard.com Jacquard.com /%href/ Jacquard.com, anciennement Phrasee, permet aux spécialistes du marketing de générer des messages personnalisés et conformes sur différents canaux à grande échelle. En mettant l'accent sur le marketing du cycle de vie, Jacquard contribue à la pertinence de la communication avec les clients en veillant à ce que les messages correspondent à leurs préférences et à leur contexte.

Jacquard génère du contenu et teste et affine en permanence les messages en fonction d'indicateurs de performance, garantissant ainsi la pertinence et l'impact des campagnes. En permettant d'adapter les stratégies de messagerie de manière dynamique, Jacquard permet aux spécialistes du marketing de fidéliser leurs clients sur le long terme. #### Les meilleures fonctionnalités de Jacquard * Générer des milliers de variantes linguistiques, toutes enrichies d'informations détaillées sur les produits, afin de proposer aux clients un contenu publicitaire contextuellement pertinent en fonction de leurs habitudes d'engagement passées

Adapter les messages aux préférences de ton uniques (direct, curieux ou ludique) de chacun des milliers de clients individuels Utiliser le processus d'approbation intégré pour vérifier vos messages multicanaux avant qu'ils n'atteignent vos clients #### Limites de Jacquard Principalement axé sur les grandes entreprises, et les prix peuvent être prohibitifs pour les petites entreprises Les nouveaux utilisateurs peuvent trouver les nombreuses fonctionnalités de la plateforme trop compliquées #### Prix de Jacquard Prix personnalisés

Évaluations et avis sur Jacquard *G2 : 4,4/5 (plus de 20 avis) *Capterra : Aucune évaluation disponible

