10 Meilleurs logiciels de planification marketing pour les campagnes en 2025

Gérer plusieurs campagnes de marketing devient rapidement incontrôlable, surtout si vous n'avez pas de système ou de flux de travail.

Les bonnes vieilles feuilles de calcul sont utiles à bien des égards, mais elles ne vous mèneront pas plus loin. C'est là que les le forfait marketing est le logiciel qui entre en jeu.

Le marketing outil de forfait vous aident à vous organiser, à penser de manière plus stratégique et à prendre des décisions sur la base des données dont vous disposez. Ils vous aident à vous concentrer sur la situation dans son ensemble sans oublier les détails tels que les délais, les ressources et les dépendances.

Dans ce guide, nous partageons notre top 10 des meilleurs outils logiciels de planification marketing pour 2024. Chacun d'entre eux a ses points forts et a réussi à battre la concurrence. C'est parti ! 🏃

Les outils logiciels de planification marketing existent pour faciliter votre travail en tant que chef de projet. Ils vous permettent de créer des échéanciers et des forfaits de projet détaillés, puis de les exécuter en affichant pleinement les membres de votre équipe, vos ressources et votre budget.

Les meilleurs logiciels de planification marketing vous aideront à :

Transformer votre stratégie marketing en forfaits pratiques

Superviser les projets, les tâches et les lancements de produits

Forfaitiser des campagnes sur plusieurs canaux de marketing

Organiser les idées et les ressources

Affecter les membres de l'équipe à des projets et à des tâches

Préparez et créez du contenu pour votre cible

Améliorer le travail de l'équipe marketing

Rationalisez le processus de planification grâce à des flux de travail et à l'automatisation afin qu'il soit plus facile à gérer

Avec autant d'outils de planification et de collaboration marketing disponibles, il y en a pour toutes les équipes et toutes les spécialités.

Certains logiciels de planification marketing sont spécialisés dans les médias sociaux. D'autres (comme ClickUp) peuvent être personnalisés pour vous aider à exceller dans de nombreuses activités de marketing.

L'objectif est de trouver l'outil qui répond le mieux à vos Objectifs et qui s'aligne sur vos outils habituels, qu'il s'agisse d'un logiciel de planification marketing ou d'un logiciel de gestion des ressources humaines application de création de contenu , logiciel de gestion des ressources marketing ou un Outil d'IA pour le marketing .

Les 10 meilleurs logiciels de planification marketing pour construire une stratégie marketing en 2024

Il existe des centaines d'outils de planification marketing potentiels, mais lesquels valent la peine d'être essayés ? Voici 10 logiciels de planification marketing qui obtiennent notre vote pour les meilleurs de leur catégorie.

1. ClickUp

Essayez ClickUp IA

Grâce aux fonctions IA de ClickUp, il est simple pour les équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas

ClickUp est plus qu'un outil de planification marketing - il a le potentiel de devenir le hub central de votre.. équipe marketing . Idéation, forfait, exécution et rapports sur vos projets à partir de la principale plateforme de productivité tout-en-un. ✨

Profitez d'environnements de travail évolutifs, des logiciels de gestion de projet gratuits , la gestion des ressources, la création de contenu, la planification des médias et la gestion de l'information gestion de campagne à partir d'un seul endroit.

Utiliser ClickUp AI pour aider les membres de votre équipe à créer rapidement des études de cas ou d'autres supports marketing, puis à travailler en collaboration sur des éléments de contenu dans Docs.

Tirez parti de modèles de forfaits de marketing qui vous aident font gagner du temps lors de l'élaboration des contenus, des articles de marketing de contenu des rapports internes et des documents destinés aux clients.

Les Modèle de plan marketing ClickUp fournit un cadre complet pour la création d'un forfait marketing efficace. Ce modèle vous permet de définir vos objectifs de marketing, votre cible, vos stratégies, vos tactiques, votre budget, etc. C'est un outil polyvalent qui peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques.

Créez un forfait marketing avec ClickUp

ClickUp vous offre des fonctionnalités complètes de planification marketing dans une plateforme marketing et un hub de productivité que vous connaissez déjà et en qui vous avez confiance. Il s'agit d'une centrale de fonctions que vous pouvez utiliser telle quelle ou personnaliser pour créer votre propre campagne de marketing moteur de planification. 🏭

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Planifiez des campagnes marketing et des projets entiers grâce à nos outils robustes de gestion de projets et de tâches

Attribuez des tâches et des sous-tâches aux membres de l'équipe responsables

Visualisez votre contenu à venir grâce à la fonctionmodèle de calendrier de contenu Visualisez les membres de l'équipe, les projets et les ressources d'un seul coup d'œil à travers plusieurs vues, y compris les échéanciers, le Kanban et les listes

Suivez la progression grâce au suivi du temps, aux statuts et aux listes de choses à faire

Utiliserdes modèles de médias sociaux pour collaborer à des idées créatives

Collaborer pour partager des idées et résoudre des problèmes dans les documents, les Tableaux blancs et la Révision

Visualisez votre progression versobjectifs de marketing et des indicateurs clés de performance de la campagne

Voir ce qui se passe en temps réel grâce à des tableaux de bord visuels personnalisables

Limites de ClickUp :

ClickUp est conçu pour vous aider à planifier et à organiser, vous ne pouvez donc pas publier de contenu directement à partir de la plateforme

Avec une telle flexibilité et une telle profondeur de fonctionnalités, cela peut prendre un certain temps pour les explorer toutes en détail

Prix de ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,500+ commentaires)

2. ActiveCollab

via ActiveCollab ActiveCollab se présente comme un outil de gestion de projet qui aide les équipes à forfaiter, à exécuter et à garder le contrôle.

Il s'agit d'une plateforme dotée d'un large intervalle de fonctionnalités, notamment la gestion de projet, la collaboration entre équipes, la gestion du temps et des ressources, et la gestion des clients. Pour les équipes marketing, c'est un endroit où vous pouvez organiser plusieurs aspects de vos projets marketing en même temps. 📁

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCollab :

Fonctionnalités de planification approfondies

Gestion en déplacement grâce aux applications iOS et Android

Plusieurs options d'affichage pour s'adapter aux différents membres de l'équipe

Limites d'ActiveCollab :

En tant qu'outil de gestion de projet plus générique, certains utilisateurs peuvent trouver que le manque de fonctionnalités spécifiques au marketing est un inconvénient

Certains utilisateurs peuvent éprouver une courbe d'apprentissage abrupte pour s'adapter au logiciel

Prix d'ActiveCollab :

Plus: 11$/mois pour 3 utilisateurs

11$/mois pour 3 utilisateurs Pro: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Pro+Get Paid: $14/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (80+ commentaires)

4.2/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (390+ commentaires)

3. CoSchedule

via CoSchedule CoSchedule est un forfait marketing conçu pour les équipes de création, de conception et de marketing. Il est doté d'une fonctionnalité qui affiche un calendrier convivial à partir duquel vous pouvez forfaiter, organiser et exécuter vos projets de marketing.

En plus d'un calendrier marketing , la plateforme propose des fonctionnalités pour vous aider à gérer les demandes de marketing, à organiser les ressources et à créer des titres plus efficaces. ✏️

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule :

Voir ce qui se passe en un coup d'œil avec l'affichage du calendrier

Gérer plusieurs types de projets marketing

Intégrations faciles avec d'autres applications et outils, y compris des outils de gestion de projet

Limites de CoSchedule :

Certains utilisateurs signalent que les comptes sociaux deviennent dissociés

Les analyses sont limitées, ce qui peut poser problème à certains utilisateurs

Prix de CoSchedule :

Forfait Free

Pro: 39 $/mois par utilisateur

39 $/mois par utilisateur Marketing Suite: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (220+ commentaires)

4.4/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

4. Marmind

via Marmind Marmind est un outil de planification qui aide les équipes à garder le contrôle des différents domaines de leurs projets - notamment les budgets, la planification et les analyses - en un seul endroit. La plateforme comprend un échéancier marketing visuel permettant d'afficher les projets et les initiatives en un coup d'œil, ainsi que des outils de suivi des performances et du budget marketing.

Les meilleures fonctionnalités de Marmind :

Communication et collaboration faciles au sein de l'équipe grâce aux notes et listes à faire intégrées

Gestion des actifs numériques directement dans la plateforme

Planifier des campagnes complexes dans un délai plus court

Les limites de Marmind :

Bien qu'il y ait un intervalle d'affichages, certains styles populaires comme Kanban ne sont pas fonctionnels dans l'outil

Certains utilisateurs déclarent que le processus de paramétrage des campagnes est compliqué

Prix de Marmind :

Contactez-nous pour tarification

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.6 (20+ avis)

5. Activer/désactiver le forfait

Via Toggl

Toggl Plan excelle dans la rationalisation du flux/désactiver le travail et la planification du marketing. L'outil garantit une livraison dans les délais impartis par les équipes de marketing. Que vous soyez au début ou à la fin d'un projet, la flexibilité d'ajouter des détails minimaux ou étendus est une fonctionnalité remarquable.

Il est facile d'attribuer des tâches, de collaborer et de joindre des pièces à l'affichage du calendrier. Vous pouvez également utiliser des checklists ou insérer des commentaires pour améliorer le travail d'équipe et la collaboration. L'outil de planification marketing est idéal pour que tout le monde soit sur la même page et pour stimuler la productivité.

Toggl meilleures fonctionnalités :

L'outil de planification marketing est livré avec des fonctionnalités de glisser-déposer pour mettre à jour facilement les affichages

Des ventilations simples de la stratégie de planification du marketing dans un seul affichage

Des fonctionnalités de communication simples permettent aux équipes marketing de joindre des documents, de laisser des commentaires et d'ajouter des checklists en un seul endroit

Limites de Toggl :

La propriété des comptes peut sembler un peu cloisonnée par rapport à d'autres outils de planification marketing collaborative

Certains disent que les intégrations tierces sont limitées

Prix de Toggl :

Teams: $8 par utilisateur et par mois

$8 par utilisateur et par mois Business: $13.35 par utilisateur et par mois

G2: 4.3/5 (37+ commentaires)

4.3/5 (37+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (110+ avis)

6. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite est spécialisé dans les médias sociaux. Si c'est l'objectif de votre équipe, c'est une excellente option. Cette plateforme de gestion des médias sociaux regorge de fonctionnalités qui facilitent la planification, la programmation et l'analyse de l'impact de votre contenu sur les médias sociaux. Publiez directement depuis la plateforme, diffusez des annonces, engagez les utilisateurs et encouragez les membres de l'équipe à distribuer davantage votre contenu. 🌻

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite :

Le calendrier des médias sociaux aide les membres de l'équipe à rester connectés et à jour

Affichez et gérez plusieurs canaux de médias sociaux en un seul endroit

Facile de déplacer le contenu et de modifier les échéances en fonction des ressources et des capacités

Limites de Hootsuite :

Limitesrapports et analyses marketing options

Certains rapportent avoir trouvé l'expérience utilisateur moins rationalisée que d'autres outils de gestion des médias sociaux

Prix de Hootsuite :

Essai gratuit de 30 jours

Professionnel: 99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Teams: 249 $/mois pour 3 utilisateurs, facturation annuelle

249 $/mois pour 3 utilisateurs, facturation annuelle Business: $739/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement

$739/mois pour 5 utilisateurs, facturé annuellement Entreprise personnalisée: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,400+ commentaires)

7. Buffer

via Tampon Buffer est un autre outil logiciel de planification marketing conçu pour les équipes de médias sociaux et de marketing numérique. Il simplifie le processus de création de contenu : ajoutez des posts à une file d'attente, collaborez avec les membres de l'équipe et publiez sur vos canaux à partir d'un seul tableau de bord. ⚒️

Les meilleures fonctionnalités de Buffer :

Programmation facile du contenu grâce au système de file d'attente de contenu

Des rapports robustes qui facilitent la communication avec les parties prenantes

Systèmes de révision du contenu intégrés pour aider les équipes à mieux travailler ensemble

Limites de Buffer :

Buffer est axé sur le contenu des médias sociaux, vous aurez donc besoin d'un autre outil pour vous aider à forfaiter d'autres types de campagnes comme le marketing par e-mail ou les projets d'optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il soit plus facile de travailler avec du contenu créé dans d'autres outils, comme ClickUp

Prix de Buffer :

Forfait Free

Essentiels: 6$/mois pour 1 utilisateur et 1 canal

6$/mois pour 1 utilisateur et 1 canal Teams: 12$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et 1 canal

12$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et 1 canal Agence: 120$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et 10 canaux

120$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et 10 canaux **Des canaux supplémentaires peuvent être ajoutés pour 6-12 $/mois

Évaluations et critiques de Buffer :

G2: 4.3/5 (900+ commentaires)

4.3/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,400+ commentaires)

8. Sprout Social

via Sprout Social Le domaine d'expertise de Sprout Social est le marketing et la gestion des médias sociaux. L'outil aide les équipes marketing à chaque étape du processus. Planifiez, créez et planifiez le contenu des médias sociaux. Surveillez l'engagement et envoyez des messages aux utilisateurs à partir d'une seule boîte de réception. Utilisez les fonctionnalités d'écoute sociale pour comprendre ce que votre public veut vraiment. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social :

Construire des forfaits de contenu stratégique basés sur vos données précédentes

Rapports clairs et concis pouvant être facilement partagés avec les membres de l'équipe et les parties prenantes

Voir en un coup d'œil ce que chaque membre de l'équipe ou service partage sur les médias sociaux

Limites de Sprout Social :

Il peut y avoir une courbe d'apprentissage pour comprendre les meilleures façons d'utiliser le logiciel

Certains utilisateurs souhaiteraient que le processus d'intégration soit plus fluide

Prix de Sprout Social :

Standard: 249$/mois par utilisateur

249$/mois par utilisateur Professionnel: 399 $/mois par utilisateur

399 $/mois par utilisateur Avancé: 499 $/mois par utilisateur

499 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2,500+ reviews)

4.4/5 (2,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

9. Marketo Engage

via Marketo Engage Marketo Engage est la version d'Adobe du logiciel de planification marketing. Cette plateforme permet de connecter les équipes commerciales et marketing pour rationaliser le processus et de créer une meilleure expérience utilisateur.

Marketo Engage vous aide à utiliser vos ressources et vos compétences plus judicieusement. Établissez des listes de comptes les mieux adaptés, créez des modèles de notation personnalisés et automatisez les interactions en fonction du persona et de l'étape d'achat d'un client. 👀

Marketo Engage meilleures fonctionnalités :

Hub marketing central pour vos équipes commerciales et marketing

Évolue facilement pour répondre aux demandes des équipes et des entreprises de grande envergure

Gestion aisée de plusieurs campagnes de marketing sur différents canaux

Limites de Marketo Engage :

La plateforme peut être écrasante pour certains utilisateurs au début

Certains utilisateurs signalent que le paramètre de certaines intégrations peut être un défi

Prix de Marketo Engage :

Contactez-nous pour la tarification

G2: 4.1/5 (2,300+ reviews)

4.1/5 (2,300+ reviews) Capterra: 4.2/5 (600+ avis)

10. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un qui peut facilement être utilisée comme outil de planification marketing. Le logiciel de planification offre un intervalle d'outils intégrés, notamment la gestion de la relation client (CRM), la gestion des tâches et des projets, la gestion des documents et la gestion du temps.

Les fonctions de gestion de projet et de logiciel de gestion des tâches est conçu pour rationaliser les processus d'entreprise, renforcer la collaboration au sein des équipes et améliorer les opérations commerciales. Son affichage sous forme de calendrier est idéal pour la gestion des tâches dans le cadre de stratégies de marketing ou pour la gestion de campagnes.

Les meilleures fonctionnalités de Bitrix24 :

Inclut des fonctionnalités de visioconférence - idéales pour les équipes de marketing - qui peuvent accueillir près de 50 participants, des options d'appel enregistré et le changement d'arrière-plan

La fonctionnalité de gestion du temps offre un suivi du début et de la fin pour obtenir le nombre exact d'heures de travail sur les tâches

Les fonctionnalités intégrées d'évaluation des prospects aident les équipes commerciales à mieux influencer les stratégies marketing globales

Modèles pour la planification du marketing,plans du siteet bien d'autres choses encore

Limites de Bitrix24 :

Le logiciel de planification marketing a une interface quelque peu difficile pour certains

Manque d'options de formation par rapport à d'autres logiciels de planification

Prix de Bitrix24 :

Gratuit: Gratuit

Gratuit Basic: 49 $/mois pour 5 utilisateurs

49 $/mois pour 5 utilisateurs Standard: $99/mois pour 50 utilisateurs

$99/mois pour 50 utilisateurs Professionnel: 199 $/mois pour 100 utilisateurs

G2: 4.1/5 (498+ commentaires)

4.1/5 (498+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (749+ commentaires)

Préparez votre réussite avec un logiciel de planification marketing

Les outils de planification marketing aident les équipes à rester organisées, à travailler au mieux et à maximiser les ressources disponibles. Ils vous aident également à repérer les opportunités, les menaces et les obstacles potentiels, afin que vous puissiez les effacer avant qu'ils ne deviennent un véritable problème pour vos campagnes.

ClickUp vous offre les fonctionnalités dont vous avez besoin pour forfaiter, collaborer et exécuter des projets de marketing. Mais il offre également une liste complète de fonctionnalités de productivité et de projet passionnantes.

Donnez à votre équipe les meilleures ressources possibles et inscrivez-vous à ClickUp - c'est gratuit . 🤩