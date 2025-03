10 types de marketing pour promouvoir votre marque

À saviez-vous qu'un entrepreneur de la fin des années 1700, Josiah Wedgwood, est largement connu comme le pionnier du marketing moderne ? Pour son entreprise de poterie, il a utilisé le publipostage, la livraison gratuite, l'offre "achetez-en un, recevez-en un gratuitement", etc.

Toutefois, au cours des derniers siècles, la définition du terme "moderne" a considérablement évolué. Les choses qui étaient uniques et innovantes au cours de la dernière décennie sont déjà dépassées. Ce qui était moderne hier sera probablement traditionnel ou même dépassé demain.

C'est pourquoi il est important de comprendre les différents types de marketing à votre disposition. Aujourd'hui, explorons le spectre.

Marketing traditionnel

Le marketing traditionnel fait référence aux stratégies, pratiques et techniques utilisées depuis longtemps par les organisations dans le cadre de leurs activités de promotion. Généralement, le terme traditionnel est utilisé comme l'opposé du numérique, jugé moderne.

Les stratégies de marketing traditionnel les plus courantes sont les suivantes :

La publicité imprimée : Placer des promotions et des publicités dans des journaux, des magazines, des revues, etc.

: Placer des promotions et des publicités dans des journaux, des magazines, des revues, etc. Publicité télévisée : Annonces vidéo et programmes ludo-éducatifs à la télévision

: Annonces vidéo et programmes ludo-éducatifs à la télévision Publicité extérieure : Panneaux d'affichage, affiches, bannières, etc.

: Panneaux d'affichage, affiches, bannières, etc. Événements : Partenariats, parrainages et affichage publicitaire lors d'évènements industriels

: Partenariats, parrainages et affichage publicitaire lors d'évènements industriels Marketing direct : Marketing direct : e-mails promotionnels, catalogues, appels téléphoniques, etc.

Marketing numérique

Le marketing numérique fait référence aux tactiques qui utilisent les canaux en ligne basés sur Internet, tels que les moteurs de recherche, les médias sociaux, les appareils mobiles, etc. Le marketing numérique a ouvert un intervalle de possibilités pour les marques.

🎯 Reach : Plus de 90% des Américains possèdent un smartphone et 15 % des adultes américains utilisent l'internet exclusivement à partir de cet appareil. Au cours d'une journée type, les clients passent 6,5 heures en ligne . Si une marque a besoin d'atteindre suffisamment de personnes, c'est en ligne qu'il faut être.

🎯 Faibles barrières à l'entrée : N'importe qui peut lancer une campagne de marketing numérique avec seulement 100 $$$a. Cela nivelle le champ de jeu pour les entrepreneurs individuels et les petites entreprises.

🎯 Efficacité : Le marketing en ligne génère de grandes quantités de données que les marques peuvent utiliser pour créer, contrôler et optimiser leurs campagnes. Cela rend le marketing plus rentable, produisant un retour sur investissement plus élevé.

🎯 Personnalisation : Contrairement à la presse écrite, à la télévision ou aux panneaux d'affichage, les publicités en ligne peuvent être personnalisées en fonction de l'intérêt de l'internaute.

🎯 Targeting : Avec le marketing numérique, vous pouvez segmenter les audiences de manière plus granulaire. Le reciblage peut être contextuel et opportun, ce qui en fait une stratégie marketing efficace.

🎯 Adaptabilité : Si une campagne ne fonctionne pas, modifiez instantanément les paramètres. Elle perd de l'argent ; mettez-la en pause d'un simple clic sur un bouton. Un évènement du monde réel la rend non pertinente ; arrêtez la campagne.

🎯 Effet d'entraînementt : Les campagnes de marketing sur les médias sociaux créent un effet d'entraînement, élargissant la portée et s'appuyant sur le bouche-à-oreille. Cela crée autant de crédibilité que de visibilité.

Il n'est donc pas étonnant que, depuis l'essor d'Internet au début des années 1990, le marketing numérique ait connu une croissance exponentielle. Et il évolue rapidement, lui aussi.

Les marques trouvent des moyens exceptionnellement nouveaux pour attirer l'attention des clients potentiels. Le marketing du moment, le marketing de proximité et le shopping vidéo en direct ne sont que quelques-unes des tendances émergentes. Examinons-en plusieurs en détail.

Types de marketing numérique

Selon le canal que vous utilisez, la tactique que vous essayez et le message que vous partagez, il existe des dizaines de types de marketing numérique. Discutons ici des plus efficaces, des plus populaires ou des plus intéressants.

1. Marketing de contenu

Le marketing de contenu fait référence à la création, à la publication et à la distribution de contenu sur les canaux possédés, payés et gagnés. C'est la base de tout le marketing numérique. C'est également la devise des activités de marketing entrant. Vous devez donc faire en sorte qu'il compte.

Activités de marketing de contenu

Dans le cadre de vos efforts de marketing de contenu, vous devez :

Publier du contenu sur les médias sociaux pour développer la notoriété de la marque

Héberger des ressources sur votre site web sous forme de contenu à accès limité que les internautes peuvent télécharger en vous communiquant leur identifiant e-mail (capturé en tant que lead)

Organiser des webinaires pour éduquer votre public et l'engager dans l'entonnoir des ventes

Exemple de marketing de contenu

_Spotify Wrapped 2023 \N-[Source:\N-] Spotify ]

Chaque année, Spotify Wrapped crée un contenu extraordinaire à partir des données qu'elle possède sur les habitudes d'écoute de ses clients. Il résume les artistes, les albums, les chansons et les collerettes les plus écoutés par le client pour lui donner un aperçu de l'année écoulée. Cela suscite un sentiment de nostalgie tout en étant suffisamment convaincant pour que le client ait envie de partager.

Bonnes pratiques de marketing de contenu

**Faites en sorte que ce soit intéressant : Internet déborde de contenu. Pour vous démarquer, vous devez rendre votre contenu intéressant. Faites une niche sur les intérêts de vos clients et offrez-leur quelque chose de significatif.

Personnalisez-le : Les contenus génériques sont légion. Personnalisez votre contenu pour qu'il réponde aux besoins, aux intérêts et aux préférences du client, au bon moment.

Composez votre savoir : Éduquez le client à travers divers formulaires et types de contenu sur votre sujet d'expertise. Utilisez la répétition avec précaution.

Offrir de la valeur : Ne vendez pas directement. Offrez d'abord de la valeur. Éduquez le lecteur. Donnez-lui des outils, etc. avant de lui présenter votre produit.

2. Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

L'optimisation pour les moteurs de recherche est la pratique qui consiste à créer et à optimiser le contenu pour qu'il soit mieux classé dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP).

Activités de référencement

Une pratique typique de référencement implique :

Recherche : Comprendre les mots clés que vos clients recherchent, leurs habitudes et leurs besoins

: Comprendre les mots clés que vos clients recherchent, leurs habitudes et leurs besoins Stratégie de contenu : L'élaboration d'un calendrier de sujets et d'idées à publier de manière cohérente sur le long terme

: L'élaboration d'un calendrier de sujets et d'idées à publier de manière cohérente sur le long terme Optimisation du contenu : Créer un contenu qui respecte les bonnes pratiques de référencement autour de l'utilisation des mots clés, de la structure, des liens internes, etc.

: Créer un contenu qui respecte les bonnes pratiques de référencement autour de l'utilisation des mots clés, de la structure, des liens internes, etc. Construction de liens : Échange de liens avec des sites Web réputés pour renforcer la crédibilité

: Échange de liens avec des sites Web réputés pour renforcer la crédibilité Référencement technique : Paramétrage du site web pour le rendre attrayant et facile à indexer pour les robots d'indexation

Exemples de référencement

Chaque organisation fait du référencement avec plus ou moins de réussite. Il existe différents exemples à travers le spectre. Dans le monde du marketing, HubSpot est connu pour être l'un des meilleurs.

Dans le domaine du shopping, Amazon arrive en tête de la plupart des listes. Pour la plupart des contenus éducatifs, Wikipédia arrive en tête. Et pour tous les termes de recherche liés à la marque, le site web de la marque correspondante surpasse tous les autres.

Bonnes pratiques en matière de référencement naturel

Effectuez des recherches approfondies sur les mots clés et limitez votre champ d'action à ceux qui sont les plus pertinents pour votre marque

Créez du contenu pour le lecteur et optimisez-le pour les robots d'indexation, et non l'inverse

Soyez cohérent - même vos articles les mieux classés risquent de descendre dans les SERP si vous n'êtes pas cohérent

Concentrez-vous également sur la structure, la hiérarchie des informations, les titres, les liens, etc

3. Marketing des moteurs de recherche (SEM)

Le marketing par moteur de recherche consiste à payer pour placer des annonces en haut des SERP. Il s'agit d'une tactique clé de marketing sortant.

Activités SEM

Également connu sous le nom de pay-per-click (PPC), le SEM est le processus d'enchères pour des mots-clés pertinents afin que les marques puissent rencontrer le client au moment exact où il recherche quelque chose.

La principale raison pour laquelle le SEM fonctionne est que les marques établissent une corrélation directe entre l'activité marketing et les équipes commerciales.

Par exemple, si vous payez 1$$a par clic et qu'un clic sur 100 se transforme en client payant, votre coût d'acquisition est de 100$a. Si vous vendez un produit de $$$a, il s'agit d'un excellent retour sur investissement.

Toutefois, en raison de la concurrence croissante et des faibles barrières à l'entrée, le coût du SEM ne cesse d'augmenter. Si vous ne disposez pas de spécialistes qualifiés en SEM, vous risquez de payer plus d'argent que vous ne l'aviez prévu, sans en retirer grand-chose.

Exemple de SEM

résultats de la recherche sponsorisée pour le terme "iPad mini" [Source:] Google

Le PPC est particulièrement efficace pour le commerce électronique ou les outils SaaS. Par exemple, si un client tape "iPad Mini" sur Google, il trouvera des annonces de différents vendeurs, qui se font concurrence pour apparaître en haut de la page.

Listé comme des résultats " sponsorisés ", le SEM permet aux marques d'apparaître de manière inorganique en haut de la SERP. D'autre part, les outils SaaS utilisent le SEM à leur avantage en inscrivant les clients à des essais gratuits ou à des démonstrations au bon moment.

Bonnes pratiques du SEM

Combinez les efforts de référencement et de SEM pour de meilleures performances

Optimiser les pages d'atterrissage pour maximiser les discussions

Ajouter des mots-clés négatifs pour éviter le gaspillage

Utiliser des CTA attrayants

Optimisez régulièrement, éliminez les campagnes non performantes et redoublez d'efforts sur celles qui le sont

4. Marketing des médias sociaux

À la base, le marketing des médias sociaux comprend toutes les activités que les marques entreprennent sur des plateformes telles que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tiktok, etc. Généralement, cela comprend ce qui suit .

Activités de marketing des médias sociaux

Contenu organique : Poster des contenus réguliers sur la plateforme, souvent en les reprenant à partir d'autres formes

: Poster des contenus réguliers sur la plateforme, souvent en les reprenant à partir d'autres formes Publicité : Cibler des cibles spécifiques en fonction des préférences et des habitudes d'utilisation de la plateforme avec des publicités dynamiques et personnalisées

: Cibler des cibles spécifiques en fonction des préférences et des habitudes d'utilisation de la plateforme avec des publicités dynamiques et personnalisées Événements en direct : Événements en direct en ligne, tels que les lancements de produits, les webinaires et les Ask Me Anything (AMA) des célébrités

: Événements en direct en ligne, tels que les lancements de produits, les webinaires et les Ask Me Anything (AMA) des célébrités Quiz et concours : Concours promotionnels, cadeaux et prix

: Concours promotionnels, cadeaux et prix Marketing d'influenceurs : Nous y reviendrons plus tard

Exemple de marketing des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Duolingo-1400x788.png Duolingo pratique plusieurs types de marketing /$$$img/

Annonces de Duolingo sur les médias sociaux [Source : Instagram ]

Ces dernières années, l'application d'enseignement des langues Duolingo a été fantastique dans ses campagnes sur les médias sociaux. Misant sur les aspects communautaires et de gamification de la marque, Duolingo publie régulièrement des contenus hilarants sur les médias sociaux. Ils ont créé une identité en ligne qui est attachante, mémorable et efficace.

Les bonnes pratiques du marketing des médias sociaux

**Différenciez-vous : Les médias sociaux sont l'endroit où les gens défilent souvent sans réfléchir. Créez du contenu qui se démarque pour attirer l'attention de l'utilisateur.

Raccourcissez : Faites en sorte que votre contenu soit de la taille d'une bouchée pour que les gens puissent le consommer et passer à autre chose.

Réutiliser : Lorsque les clients voient votre contenu (de taille réduite) pour la première fois, il est probable qu'ils n'y prêtent guère attention. Réutilisez et répétez votre message pour qu'ils puissent agir à temps.

Engagez : Impliquez activement vos clients. Ne vous contentez pas de publier du contenu pour qu'ils le voient. Invitez-les à aimer, partager, commenter, etc. pour un engagement plus profond.

5. Marketing par e-mail

L'e-mail marketing est la version numérique du publipostage. En termes simples, il s'agit d'utiliser le canal de l'e-mail dans le cadre d'une campagne de marketing direct stratégie de promotion . Toutefois, des spécialistes du marketing novateurs ont créé une pratique dynamique et passionnante du marketing par e-mail.

Activités de marketing par e-mail

Bulletins d'information : Contenu éducatif régulier destiné à attirer le lecteur et à l'inciter à s'intéresser à son sujet. Le nombre de $$$a témoigne de la réussite de cette tactique.

Campagnes d'e-mailing : Une série d'e-mails conçus pour atteindre un objectif spécifique. Par exemple, les entreprises envoient des campagnes d'e-mails d'intégration lorsqu'un client s'inscrit à un produit.

E-mails de promotion : E-mails contenant des informations sur les ventes, les promotions, les offres de dernière minute, etc : Les e-mails contenant des détails sur les équipes commerciales, les promotions, les offres de dernière minute, etc. visant à inciter le client à prendre des mesures immédiates.

Exemples d'e-mails marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Grammarly-970x1400.png Grammarly /$$$img/

L'e-mail de Grammarly lors de l'annulation de l'abonnement [Source : Grammarly ]

L'e-mail le plus important est celui que vous envoyez alors qu'un client est en train de rompre avec vous. Cet exemple de Grammarly est émotionnel sans être insistant. Il rassure sur l'accès de l'utilisateur tout en l'invitant subtilement à s'abonner à nouveau.

Bonnes pratiques en matière d'e-mail marketing

Affinez vos lignes d'objet : Innovez, expérimentez et concentrez-vous sur les lignes d'objet pour améliorer les taux d'ouverture

: Innovez, expérimentez et concentrez-vous sur les lignes d'objet pour améliorer les taux d'ouverture Incluez plusieurs liens : Incluez plusieurs liens : Créez des opportunités pour le lecteur d'en savoir plus ou de prendre des mesures à partir de l'e-mail

: Incluez plusieurs liens : Créez des opportunités pour le lecteur d'en savoir plus ou de prendre des mesures à partir de l'e-mail Faites en sorte qu'il soit réactif : Permettez aux gens de lire vos e-mails sur leur mobile sans avoir à plisser les yeux

: Permettez aux gens de lire vos e-mails sur leur mobile sans avoir à plisser les yeux **Faites en sorte que le lien de désabonnement soit bien visible : Faites en sorte que le lien de désabonnement soit bien visible - de toute façon, vous ne voulez pas vous accrocher à un utilisateur qui n'est pas intéressé

6. Marketing d'influence

Les collaborations avec les influenceurs constituent une part importante du marketing sur les médias sociaux. Les marques choisissent des influenceurs de médias sociaux populaires dans leur secteur pour les aider à promouvoir leurs produits.

Activités de marketing d'influence

Promotions : Les influenceurs deviennent des ambassadeurs de la marque

: Les influenceurs deviennent des ambassadeurs de la marque Les critiques : Les influenceurs publient des avis sur des produits qu'ils ont reçus gratuitement de la part de la marque

: Les influenceurs publient des avis sur des produits qu'ils ont reçus gratuitement de la part de la marque Collaborations : Les marques créent des produits grâce aux idées et aux commentaires des influenceurs

: Les marques créent des produits grâce aux idées et aux commentaires des influenceurs Sponsorisations : Les marques sponsorisent des types spécifiques de vidéos/contenus d'influenceurs

: Les marques sponsorisent des types spécifiques de vidéos/contenus d'influenceurs Démonstrations : Les marques de maquillage le font souvent, en invitant les influenceurs à essayer le produit et à montrer comment l'utiliser

Exemples de marketing d'influenceurs

la campagne de marketing d'influence primée de Dove (Source:/%img/) Prix Shorty )

Dove utilise régulièrement le marketing d'influence pour diffuser son message sur la confiance corporelle et l'inclusivité. À travers diverses campagnes, ils engagent plus de 1 000 influenceurs pour créer un impact durable et puissant.

Les bonnes pratiques du marketing d'influence

**Choisissez avec soin : Faites des recherches approfondies sur tous les influenceurs avec lesquels vous souhaitez travailler pour vérifier l'alignement des valeurs de la marque.

Soyez stratégique : Ne vous contentez pas d'inviter les influenceurs à publier des articles sur votre projet. Permettez-leur de devenir des partenaires stratégiques grâce à une collaboration continue.

Permettre : Donnez aux influenceurs toutes les ressources, telles que des actifs de contenu, des messages, des scripts, des échantillons de produits, etc.

Mesurer : La portée du marketing d'influence peut être attrayante. Mais mesurez de près les retours sur votre topline.

7. Marketing d'affiliation

Le marketing d'affiliation consiste à faire appel à un tiers ou à un intermédiaire pour promouvoir vos produits en échange d'une commission. Par instance, plusieurs influenceurs se doublent d'affiliés, notamment pour les produits numériques et les sites de e-commerce.

Activités de marketing d'affiliation

Signer le bon type de partenaires affiliés avec la cible pertinente

Concevoir le mécanisme de commission

Fournissez-leur les ressources dont ils ont besoin

Créer des liens d'affiliation pour que vos partenaires puissent les utiliser

Mettre en place une automatisation et des paramètres pour suivre l'activité des affiliés à grande échelle

Exemples de marketing d'affiliation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Amazon-affiliate-program-1400x530.png Programme d'affiliation d'Amazon /$$$img/

le programme d'affiliation d'Amazon (Source:) Amazon )_

Amazon.com possède l'un des plus grands programmes d'affiliation au monde. Les influenceurs, les particuliers, les petites entreprises et les YouTubers gagnent tous des commissions auprès d'Amazon pour recommander des produits.

Les bonnes pratiques du marketing d'affiliation

Construire des relations : Les affiliés sont eux aussi une sorte d'ambassadeurs de la marque. Ils recommandent vos produits à un public qui leur fait confiance. Établissez des relations avec vos affiliés.

Créez des programmes à plusieurs niveaux : Les affiliés recommandent des produits pour obtenir des commissions. Incitez donc ceux qui recommandent le plus à le faire. Offrez des commissions plus élevées à ceux qui produisent de meilleurs résultats.

Diversifiez : S'il est bon de se concentrer sur sa niche, il faut aussi diversifier ses partenariats d'affiliation. Constituez un ensemble de partenaires qui couvrent toute la gamme de votre clientèle.

8. Marketing mobile

Le marketing mobile consiste à utiliser le téléphone portable comme canal de diffusion de messages promotionnels. Avec les smartphones, les possibilités sont infinies.

Activités de marketing mobile

LES SMS : Le formulaire le plus basique et le plus populaire du marketing mobile - si ancien qu'il est presque considéré comme traditionnel

: Le formulaire le plus basique et le plus populaire du marketing mobile - si ancien qu'il est presque considéré comme traditionnel Les notifications d'applications : Les professionnels du marketing moderne utilisent les notifications d'applications de manière créative pour attirer et engager les utilisateurs

: Les professionnels du marketing moderne utilisent les notifications d'applications de manière créative pour attirer et engager les utilisateurs Publicité mobile : Annonces payantes de texte ou d'images sur les appareils mobiles, les boutiques d'applications, etc.

: Annonces payantes de texte ou d'images sur les appareils mobiles, les boutiques d'applications, etc. Marketing de proximité : Messages lorsqu'un utilisateur passe devant un certain emplacement, comme un centre commercial ou un magasin

Exemples de marketing mobile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Headspace-647x1400.png Espace tête /$$$img/

Notifications push de headspace [Source : Espace tête ]

Headspace envoie certaines des notifications les plus réfléchies et les plus opportunes. Elles sont conçues pour intégrer la pleine conscience dans les activités quotidiennes.

Bonnes pratiques de marketing mobile

N'envoyez des messages qu'aux clients qui ont activement choisi d'y participer

Contrôlez le nombre de messages que vous envoyez - vous ne voulez pas être ennuyeux

Les messages doivent être courts, concis et attrayants

Apportez de la valeur ; soyez informatif, éducatif, humoristique, ou même un simple rappel

Facilitez la désinscription

9. Moment marketing

Comme son nom l'indique, le moment marketing est l'approche carpe diem du marketing. Les marques du monde entier utilisent les jours fériés, les évènements ou même les incidents sur les médias sociaux pour créer un message marketing.

Le design des gobelets de Starbucks à l'occasion des fêtes est l'un des exemples les plus populaires de marketing du moment. Plusieurs marques organisent des campagnes pour le 4 juillet, Thanksgiving, Noël, etc. Cependant, le moment marketing est beaucoup plus spontané que cela.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Oreo-ad.png Publicité Oreo /$$img/

le moment marketing d'Oreo après le black-out du Super Bowl 2013 (Source:) Oreo sur Twitter )_

En 2013, lors d'une panne d'électricité au Super Bowl, la marque américaine de biscuits Oreo a capitalisé sur l'idée. La publication sur les médias sociaux est devenue virale et a généré des millions de rires dans le monde entier.

Lecture bonus : Voici l'histoire orale de la création de l'article sur les Oreo .

Moment marketing bonnes pratiques

Choisissez le bon moment (ne sautez pas sur tout)

Gardez le message fidèle à la marque (résistez à la tentation d'être intelligent sans tenir compte de la voix de la marque)

Soyez positif (ne critiquez pas une autre marque)

Rendez votre message visuel pour qu'il ait plus d'impact (placez votre petite phrase sur un joli fond)

10. Marketing de guérilla

Popularisé par Jay Conrad Levinson dans son livre du même nom paru en 1984, le marketing de guérilla consiste à utiliser des méthodes non conventionnelles pour promouvoir une marque. Un bon marketing de guérilla est choquant, dérangeant et décapant.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Samsungs-guerilla-campaign-against-Apple-1400x923.png Campagne de guérilla de Samsung contre Apple : Types de marketing /$$img/

la campagne de guérilla de Samsung contre Apple (Source:) Agence Boomerang )_

Samsung mène périodiquement des campagnes contre Apple et ses produits. Cette fois-ci, elle a choisi d'emprunter une voie originale. Samsung a offert des téléphones Galaxy gratuits aux habitants de la ville néerlandaise d'Appel et a affirmé que la communauté d'Appel était passée à Samsung.

Cette campagne a, à tout le moins, suscité l'intérêt des gens et créé un engouement parmi les fidèles d'Apple et de Samsung.

Bonnes pratiques de marketing de Guérilla

Soyez original : Le marketing de guérilla répétitif et sans originalité peut gêner le consommateur et avoir des effets contre-productifs

: Le marketing de guérilla répétitif et sans originalité peut gêner le consommateur et avoir des effets contre-productifs Soyez critique : Partagez votre idée de guérilla marketing avec des groupes de personnes aussi divers que possible et obtenez des commentaires

: Partagez votre idée de guérilla marketing avec des groupes de personnes aussi divers que possible et obtenez des commentaires Soyez omnicanal : Publiez votre activité de guérilla marketing en ligne pour en augmenter la portée

Ces dix types de marketing sont parmi les plus courants, mais ils ne sont pas les seuls. Voici quelques types de marketing qui peuvent entrer dans l'une ou l'autre des catégories ci-dessus ou se démarquer par eux-mêmes.

Vidéo marketing : Utilisation de la vidéo comme principale forme et publication sur YouTube, Vimeo, Instagram Reels, etc. pour commercialiser des produits.

Marketing conversationnel : Paramétrage du live chat ou des chatbots comme point d'interaction avec l'utilisateur pour lui recommander les bons produits, lui faire des suggestions, répondre à ses questions, etc.

Event marketing : Être présent dans des évènements de l'industrie ou mener des conférences par soi-même pour engager des clients potentiels. Il s'agit d'une méthode populaire dans l'industrie du B2B.

Marketing basé sur les comptes : Il s'agit d'une autre technique de marketing B2B qui consiste à identifier des prospects individuels et à cibler des activités vers eux. Par exemple, si une nouvelle entreprise de fintech identifie Citibank comme sa cible, elle mènera des campagnes pour attirer diverses parties prenantes de la banque.

Marketing furtif : Placements de produits et autres techniques de marketing discrètes.

Comme vous pouvez le constater, le monde est à votre portée. Il existe des dizaines de techniques de marketing que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre marque en ligne. Toutefois, les stratégies de marketing efficaces combinent ces techniques pour avoir un plus grand impact. Voici comment.

Combinaison des stratégies de marketing

Le paysage des entreprises modernes est complexe. Les clients d'aujourd'hui préfèrent le libre-service. Ils font leurs propres études de marché et suivent les marques sur de multiples canaux avant d'initier un contact. Les clients de la génération Z sont des natifs de l'internet . Ils sont très influencés par les outils numériques. Ils cherchent à se créer une identité individuelle. Ils prennent leurs causes au sérieux et attendent des marques qu'elles aient une conscience.

Attirer, engager et vendre à ces clients nécessite plus d'un type de marketing. Entrer : Le forfait de marketing intégré.

Qu'est-ce qu'un forfait de marketing intégré?

Un forfait de marketing intégré combine le meilleur des différents canaux, techniques et messages de marketing pour maximiser la réalisation des objectifs.

Si vous souhaitez créer un plan de marketing intégré, voici le cadre de travail qui s'appuie sur un outil de gestion de projet complet tel que ClickUp pour les équipes marketing .

1. Définissez vos objectifs

Définissez clairement les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à votre marketing intégré. S'agit-il de sensibilisation, de génération de leads, de ventes ou d'autre chose ? Paramétrez vos objectifs de marketing intégré oKR marketing d'être visibles et traçables dans un endroit tel que Objectifs ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUp-Objectifs-Dashboard-Image-1400x1149.png Objectifs ClickUp /$$img/

le suivi des objectifs avec ClickUp

Paramétrez des cibles numériques, monétaires, vrai/faux et des tâches. Organisez-les dans des dossiers pour cumuler les progressions. Partagez-les avec l'équipe en toute sécurité avec le bon contrôle d'accès. Décomposez les objectifs marketing en tâches que chaque membre de l'équipe devra achever tout au long de l'année.

2. Choisissez vos canaux

Il existe plusieurs plateformes de médias sociaux, et de nouvelles apparaissent toutes les semaines. Toutes ne vous conviennent pas.

Si vous vendez un produit B2B, vous trouverez peut-être plus d'intérêt sur LinkedIn que sur TikTok. Si le vôtre est un produit de beauté, des canaux comme Instagram ou YouTube pourraient être plus pertinents. Choisissez donc la bonne combinaison de canaux qui répondra aux besoins de votre entreprise.

Ensuite, décomposez vos objectifs d'entreprise en objectifs spécifiques à chaque canal. Par instance, vous pourriez utiliser le marketing d'influence pour faire connaître votre marque à propos du lancement d'un nouveau produit, tout en publiant des annonces sur les médias sociaux pour stimuler les équipes commerciales.

3. Forfaitisez vos activités

Une fois que vous avez défini ce que vous devez atteindre, il est temps de forfaiter le comment. Pour ce faire, un outil de gestion de projet est indispensable. Si vous êtes novice en la matière, passez en revue une poignée de exemples de forfaits marketing pour s'en inspirer.

Mettre en place la hiérarchie du projet : Organisez votre travail à l'aide de Tâches ClickUp en projets, tâches, sous-tâches, checklists, etc.

Réflexion sur les idées : Réunissez votre équipe pour faire un brainstorming sur des idées de campagnes marketing intégrées. Par exemple, vos équipes chargées des médias sociaux, du marketing d'influence et du marketing vidéo peuvent collaborer pour concevoir des campagnes de partage/réutilisation de contenu.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image2-4-1400x945.png tableaux blancs ClickUp /$$img/

ClickUp Tableaux blancs pour un brainstorming collaboratif

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour planifier vos idées, les connecter et obtenir des approbations. Une fois l'approbation obtenue, créez directement des tâches à partir du Tableau blanc et commencez à travailler.

Planifiez votre travail : Attribuez des dates de début et de fin à toutes vos tâches pour créer une feuille de route marketing . Mon travail consiste à veiller à ce que vos campagnes intégrées travaillent en parallèle pour maximiser leur impact. Par instance, si vous menez une campagne de guérilla sur le terrain, assurez-vous que votre équipe en ligne est également informée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Gantt-Chart-View-Dashboard-Image-1400x798.png Vue diagramme Gantt de ClickUp /$$img/

vue diagramme Gantt de ClickUp pour le suivi des tâches simultanées_

La meilleure façon de le faire est d'utiliser la vue Calendrier ou la vue Gantt de ClickUp pour visualiser les activités qui se chevauchent. Si vous partagez des ressources créatives telles qu'un rédacteur ou un concepteur, marquez-les comme des dépendances. Liez les différentes tâches afin d'être informé de l'évolution d'un projet.

⚡️Archives de modèles : Vous pouvez également utiliser l'un de ces modèles modèles de calendrier marketing pour commencer.

Automatiser les flux de travail : Par nature, une fonction marketing intégrée est complexe. Prenons un exemple simple. À un niveau très basique, si vous publiez deux mises à jour par jour sur trois canaux de médias sociaux, vous aurez besoin de 42 versions de texte, 42 images (au moins redimensionnées), une douzaine de liens en fonction de la quantité de réutilisation, et des approbations.

Sans parler des suivis illimités que le responsable des médias sociaux doit faire pour l'une ou l'autre de ces activités. Éliminez ces inefficacités grâce à une automatisation efficace.

Paramétrez Formulaires ClickUp qui capturent les briefs créatifs et créent automatiquement des tâches sur la base de ces briefs

Rattacher automatiquement la tâche au responsable des médias sociaux lorsque la conception est prête

Créer un référentiel de liens, de référentiels produits, de modèles de pied de page, etc. pour un accès facile

Intégrer des applications populaires comme HubSpot, Figma, Dropbox, Google Analytics, etc. pour gérer les actifs et les performances depuis ClickUp

Pour faciliter ce processus, essayez La gestion des campagnes marketing de ClickUp Modèle. Utilisez-le pour consolider tous vos contenus, gérer la publication et suivre les performances.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-36.png ClickUp Brain /$$img/

mettez ClickUp Brain au travail pour votre marketing intégré instantanément_

En plus de cela, ClickUp Brain vous permet de Avec ClickUp Brain, lancez des idées, écrivez plus vite, vérifiez l'orthographe, créez des modèles, et bien plus encore. Vous pouvez également poser des questions à ClickUp Brain sur vos projets de marketing intégré et obtenir des réponses immédiatement.

Si vous êtes novice en matière de planification de projet, essayez l'application Modèle de plan marketing stratégique ClickUp . Ce modèle convivial pour les débutants vous offre tout ce dont vous avez besoin, du suivi des objectifs à la gestion des tâches, dans une vue affichée.

4. Mesurer et améliorer

Pour achever vos efforts de marketing intégré, mettez en place un contrôle et un suivi des performances.

Créez des rapports axés sur les indicateurs clés de performance avec Tableaux de bord ClickUp . Allez au-delà des indicateurs de gestion de projet. Intégrez divers outils de gestion marketing et créez des rapports consolidés pour tous vos efforts. Qu'il s'agisse de la performance de vos posts sur les médias sociaux ou de vos kPI de marketing de contenu jusqu'aux taux de discussion des équipes commerciales, disposent d'un contexte achevé au sein même de ClickUp.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-940.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

tableaux de bord marketing consolidés avec ClickUp_

Sur la base de ces indicateurs, effectuez des rétrospectives régulières avec vos équipes. Procédez à des ajustements et optimisez les campagnes si nécessaire. Ajoutez ou supprimez des canaux/tactiques selon les besoins et maximisez les résultats.

À faire, c'est facile ? Nous pensons que non.

Surmonter les défis du marketing

Personne n'a jamais dit que le marketing était facile. En fait, le marketing moderne est encore plus difficile, en raison de ses innombrables éléments mobiles. Si vous vous sentez bloqué, voici quelques défis courants et des moyens de les surmonter.

Complexité

Le plus grand défi du marketing aujourd'hui est la complexité. A

étude récente

révèle que les spécialistes du marketing utilisent pas moins de dix canaux pour promouvoir leurs produits. Entre les textes, les images, les vidéos, les vidéos courtes, les podcasts, les e-mails et les messages sur les médias sociaux, ils se débattent avec différents formats de contenu.

La gestion d'une telle complexité à grande échelle nécessite la meilleur logiciel de gestion de projet marketing . Choisissez-en un qui soit suffisamment flexible pour répondre à vos besoins. Par exemple, les champs personnalisés dans ClickUp aident les équipes à suivre n'importe quel indicateur dont elles ont besoin.

Cette flexibilité permet de gérer la complexité de manière réfléchie et durable.

Lectures de bonus :

Comment l'équipe marketing de ClickUp utilise ClickUp

Gel du cerveau

Le marketing est un travail de tous les jours. Surtout si vous êtes dans le marketing des médias sociaux, vous devez créer du contenu chaque jour, tout en le rendant unique, créatif et en attirant l'attention.

Ne vous lancez pas seul. Faites appel à un

Outil d'IA pour le marketing

comme ClickUp Brain pour briser la glace. À lui demander de proposer des idées, de faire des recherches ou simplement de discuter de problèmes avec vous.

Collaboration

Une équipe marketing moyenne compte des rédacteurs, des concepteurs, des développeurs web, des spécialistes SEO, des experts PPC, des vidéastes, des éditeurs, des analystes, des personnes chargées des opérations marketing, etc. Souvent, pour chaque activité, trois personnes ou plus sont impliquées.

Montez un outil de collaboration complet pour leur permettre de travailler ensemble. C'est encore mieux si vous pouvez intégrer la collaboration dans votre environnement de travail de gestion de projet, comme le fait ClickUp Chat.

Organisez les discussions par projet. Étiquettez les personnes, les tâches, les documents et les discussions pour que tout reste dans son contexte. Créez des tâches directement à partir du message discuté et mettez-vous au travail. Simplifiez la collaboration avec ClickUp Chat.

Rapports

Chaque équipe marketing utilise un certain nombre d'outils d'analyse. Au minimum, vous avez les analyses de sites Web, les médias sociaux, les indicateurs d'e-mail, le marketing d'influence et.. des outils de gestion de campagne . Le problème est que ces outils sont tous disparates et dispersés.

Consolidez-les en liant tous vos outils de gestion marketing intégrée à ClickUp. Créez des tableaux de bord personnalisables pour voir en temps réel les nombres qui comptent pour vous. Paramètres des modèles d'analyse pour plus de répétitivité et d'efficacité.

Prendre du retard

Il se passe tous les jours quelque chose de nouveau dans le monde du marketing. La montée de l'IA générative a changé le marketing en profondeur. La mort imminente des cookies pourrait bien entraîner celle du reciblage.

Les nano influenceurs (ceux qui ont moins de 100 000 abonnés) ouvrent des marchés inexploités. Les achats en vidéo en direct connaissent une croissance spectaculaire en Asie et font également des incursions sur les marchés occidentaux. Les expériences immersives et la réalité virtuelle pourraient bien être la prochaine grande nouveauté.

Suivre tout cela peut être un défi pour les spécialistes du marketing. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'agir immédiatement sur tout.

💡Informez-vous : Lisez ce qui se passe dans cet espace. Abonnez-vous aux bulletins d'information ou aux magazines du secteur.

💡Soyez vigilant : Le premier arrivé n'a pas toujours l'avantage. Attendez et observez. Imaginez que vous ayez passé des semaines à élaborer une stratégie Mastodon alors que le secteur était en plein essor !

💡Soyez créatif : À faire un pari sur une nouvelle plateforme ou une tendance, soyez créatif. Menez une petite campagne pilote. Affectez-y votre budget d'innovation. Ne vous lancez à fond que lorsque vous êtes sûr des résultats.

Build a Solid Integrated Marketing Foundation With ClickUp (Construisez une base solide de marketing intégré avec ClickUp)

Le marketing est une activité à forte valeur ajoutée et à fort volume. Le marketing fait partie des cinq principales dépenses de la plupart des organisations aujourd'hui. Une bonne campagne peut stimuler les équipes commerciales, comme la Coupe Stanley en rupture de stock après la viralité de TikTok.

Une mauvaise campagne peut provoquer un tollé. Le tweet de Burger King "Women belong in the kitchen" (Les femmes ont leur place dans la cuisine) de 2021 est exemplaire d'une initiative marketing malencontreuse. Bien qu'il s'agisse d'une campagne provocatrice pour la Journée de la femme avec des tweets progressistes, elle n'a pas été bien reçue. La marque a dû supprimer le fil et présenter ses excuses.

Pour faire leur travail correctement de manière cohérente, les marques ont besoin d'un solide.. logiciel d'opérations marketing . ClickUp est conçu pour être exactement cela.

Avec ses fonctionnalités de gestion des tâches, de planification, de créativité, de gestion des actifs, d'automatisation, de rapports et d'intégration, ClickUp est l'outil de gestion marketing intégrée le plus flexible que vous puissiez trouver.

Gérez votre marketing de manière efficace. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .