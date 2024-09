Comment définir des OKR marketing (avec 30 exemples)

Lorsque votre entreprise cherche à élargir sa base de clients et à augmenter ses équipes commerciales en ligne, la définition traditionnelle d'objectifs peut conduire à des objectifs vagues tels que "accroître la notoriété de la marque" ou "améliorer le trafic sur le site web" Bien que ces objectifs soient importants, ils manquent de spécificité et de mesurabilité pour produire des résultats précis.

C'est là que les objectifs et les résultats clés (OKR) entrent en jeu. En fixant des objectifs clairs et en définissant des résultats clés mesurables, vous pouvez donner à votre équipe marketing une orientation précise et suivre efficacement sa progression

Le fait de paramétrer les bons OKR en matière de marketing peut contribuer de manière significative à la croissance et à la réussite de l'entreprise. Par exemple, un fournisseur SaaS peut fixer des OKR tels que l'augmentation de 25 % du nombre d'inscriptions des utilisateurs, l'obtention d'un Net Promoter Score (NPS) de 40 ou plus, et un taux d'achèvement de 90 % des paramètres de formation des utilisateurs.

En se concentrant sur ces résultats clés, l'entreprise pourrait mettre l'accent sur des initiatives visant à accroître la satisfaction des clients, à réduire le taux de désabonnement et, en fin de compte, à augmenter le chiffre d'affaires grâce à une meilleure fidélisation de la clientèle. Cet exemple montre comment des OKR marketing bien structurés peuvent contribuer à une croissance substantielle de l'entreprise.

Cet article partage les étapes clés pour paramétrer des OKR marketing efficaces, avec des exemples exploitables dans différentes fonctions marketing.

Que sont les OKR marketing ?

Les OKR marketing sont un cadre de définition d'objectifs qui aide les équipes marketing à traduire les objectifs Business en jalons mesurables. Il s'agit d'un processus collaboratif qui assure la transparence et l'alignement entre les efforts marketing et la croissance globale.

Comprenons les deux composantes des OKR :

Objectifs: Déclarations ambitieuses et qualitatives qui définissent ce que vous voulez atteindre (par exemple, "Devenir l'auteur principal de la technologie des carburants verts").

Résultats clés: Indicateurs mesurables et limités dans le temps qui permettent de suivre la progression vers votre objectif (par exemple, "Augmenter de 30 % le trafic sur le site web à partir de mots clés axés sur le développement durable").

En établissant des objectifs clairs et en suivant la progression à l'aide de résultats clés mesurables, les équipes peuvent prendre des décisions fondées sur des données et ajuster les stratégies en fonction des besoins.

Il est essentiel de ne pas confondre OKRs avec les KPIs (Key Performance Indicators). Bien que les OKR et les KPI mesurent tous deux les performances, ils ont des objectifs différents. Les ICP sont des indicateurs qui mesurent les performances en cours, tandis que les OKR fixent des objectifs ambitieux pour une période donnée.

Par exemple, si votre objet est d'accroître la notoriété de votre marque auprès de votre cible :

Un résultat clé possible pourrait être "Augmenter de 20 % le nombre d'abonnés aux médias sociaux" avec des ICP pertinents comme le nombre de posts à publier sur les médias sociaux et un taux minimum d'engagement et de croissance du nombre d'abonnés à atteindre

pourrait être "Augmenter de 20 % le nombre d'abonnés aux médias sociaux" avec des ICP pertinents comme le nombre de posts à publier sur les médias sociaux et un taux minimum d'engagement et de croissance du nombre d'abonnés à atteindre Un autre résultat clé pourrait être "atteindre une valeur de couverture médiatique de 500 000 $" Dans ce cas, les KPI incluraient le suivi du nombre de mentions dans les médias, de la portée médiatique et du sentiment des médias ICP de marketing vous indiquent "comment vous faites", tandis que les OKR vous indiquent "où vous allez" En cours, vos résultats clés utilisent des ICP pertinents pour suivre la progression vers votre objectif.

à lire aussi : Also Read: 25 KPIs et indicateurs du marketing produit pour suivre le succès

Principes fondamentaux des OKR marketing

Il est essentiel de comprendre les éléments fondamentaux des OKR pour les paramétrer de manière efficace. Ces éléments sont les suivants :

Focalisation: La capacité à donner la priorité à un nombre limité d'OKR pour maximiser l'impact. Un trop grand nombre d'OKR peut diluer les efforts et entraver la progression

La capacité à donner la priorité à un nombre limité d'OKR pour maximiser l'impact. Un trop grand nombre d'OKR peut diluer les efforts et entraver la progression L'alignement: La mesure dans laquelle les OKR sont connectés et contribuent à des objectifs organisationnels de plus haut niveau. Mon travail consiste à s'assurer que tout le monde travaille dans le sens d'une vision commune

La mesure dans laquelle les OKR sont connectés et contribuent à des objectifs organisationnels de plus haut niveau. Mon travail consiste à s'assurer que tout le monde travaille dans le sens d'une vision commune **Transparence : la pratique consistant à communiquer ouvertement les OKR dans l'ensemble de l'organisation. Elle favorise la compréhension partagée, le compte rendu et la collaboration

Atteignabilité: La mesure dans laquelle un OKR est à la fois ambitieux et réaliste. Il doit pousser l'équipe mais être réalisable au prix d'efforts

La mesure dans laquelle un OKR est à la fois ambitieux et réaliste. Il doit pousser l'équipe mais être réalisable au prix d'efforts **Révision régulière : le processus continu de suivi de la progression, de fourniture d'informations en retour et d'ajustement des OKR en fonction des besoins. Il permet de s'assurer que les OKR restent pertinents et réalisables

À lire également Comment créer une feuille de route marketing (avec modèles)

30 exemples d'OKR marketing

Maintenant que nous avons établi les bases des OKR, explorons quelques exemples pratiques d'OKR marketing dans diverses disciplines :

1. OKR de l'optimisation des moteurs de recherche

Les OKR de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) se concentrent sur l'amélioration de la visibilité de la recherche organique grâce au ciblage stratégique des mots-clés et à l'optimisation du site web.

Voici quelques exemples :

Objectif 1: Augmenter les prospects organiques qualifiés de 30% dans les six mois.

Résultat clé 1: Se classer sur la première page des résultats de recherche de Google pour cinq mots-clés à fort volume pertinents pour notre public cible

Se classer sur la première page des résultats de recherche de Google pour cinq mots-clés à fort volume pertinents pour notre public cible Résultat clé 2: Augmenter de 25 % le trafic de recherche organique provenant de notre cible

Augmenter de 25 % le trafic de recherche organique provenant de notre cible Résultat clé 3: Améliorer le taux de conversion du site web à partir du trafic organique de 10%

Objectif 2: Améliorer l'autorité du site web et le classement dans les recherches organiques.

Résultat clé 1: Atteindre un score d'autorité de domaine moyen de 60 au cours du prochain trimestre

Atteindre un score d'autorité de domaine moyen de 60 au cours du prochain trimestre Résultat clé 2: Publier dix articles de haute qualité et approfondis qui se classent dans les trois premiers résultats de recherche pour les mots clés pertinents

Publier dix articles de haute qualité et approfondis qui se classent dans les trois premiers résultats de recherche pour les mots clés pertinents Résultat clé 3: Augmenter de 40 % le trafic organique du site web à partir de termes de recherche liés à l'industrie

Augmenter de 40 % le trafic organique du site web à partir de termes de recherche liés à l'industrie Résultat clé 4: Atteindre un classement dans le top 3 pour cinq mots clés cibles

Objectif 3: Améliorer la visibilité du référencement local.

Résultat clé 1: Augmenter de trois positions le classement dans les moteurs de recherche locaux pour dix mots clés cibles

Augmenter de trois positions le classement dans les moteurs de recherche locaux pour dix mots clés cibles Résultat clé 2: Générer plus de 200 avis positifs en ligne

Générer plus de 200 avis positifs en ligne Résultat clé 3: Augmenter le trafic vers l'emplacement du magasin de 15%

2. OKR du marketing des médias sociaux

Les OKR du marketing des médias sociaux se concentrent sur le développement de la notoriété de la marque, la stimulation de l'engagement sur les médias sociaux auprès de la cible et l'augmentation du trafic sur le site web ou des discussions par le biais des plateformes sociales.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter notre abonné aux médias sociaux de 50 % sur toutes les plateformes dans un délai de six mois.

Résultat clé 1: Augmenter le nombre d'abonnés Instagram de 30 %

Augmenter le nombre d'abonnés Instagram de 30 % Résultat clé 2: Augmenter le nombre d'abonnés Twitter de 25 %

Augmenter le nombre d'abonnés Twitter de 25 % Résultat clé 3: Augmenter de 15 % le nombre de likes sur les pages Facebook

Objectif 2: Améliorer l'engagement du public sur les médias sociaux de 20%.

Résultat clé 1: Augmenter le taux moyen de post-engagement de 15%

Augmenter le taux moyen de post-engagement de 15% Résultat clé 2: Augmenter de 20 % le nombre de partages sur les médias sociaux

Augmenter de 20 % le nombre de partages sur les médias sociaux Résultat clé 3: Générer plus de 1000 mentions dans les médias sociaux au cours du prochain trimestre

3. OKRs du marketing produit

Les OKR du marketing produit se concentrent sur le positionnement et le lancement de nouveaux produits, la création d'une demande de produits et l'augmentation de la part de marché.

Exemples :

Objectif 1: Lancer avec succès le nouveau produit X et obtenir une part de marché de 10 % au cours des six premiers mois.

Résultat clé 1: Générer 1000 inscriptions avant le lancement du produit

Générer 1000 inscriptions avant le lancement du produit Résultat clé 2: Obtenir une couverture de presse pour le lancement du produit dans trois publications de premier plan

Obtenir une couverture de presse pour le lancement du produit dans trois publications de premier plan **Résultat clé 3 : générer un chiffre d'affaires de 500 000 dollars au cours du premier trimestre

Objectif 2: Augmenter de 30 % la notoriété et la considération du produit auprès de la cible.

Résultat clé 1: Augmenter de 25 % le trafic sur le site Web à partir de termes de recherche liés aux produits

Augmenter de 25 % le trafic sur le site Web à partir de termes de recherche liés aux produits Résultat clé 2: Générer plus de 500 prospects qualifiés en marketing (MQLs) par le biais dele marketing de contenu *Résultat clé 3: Augmenter les demandes de démonstrations de produits de 20%

Objectif 3: Clarifier le message produit pour la sortie d'un nouveau produit.

Résultat clé 1: Organiser dix sessions de test sur site pour les utilisateurs afin de comprendre la cible

Organiser dix sessions de test sur site pour les utilisateurs afin de comprendre la cible Résultat clé 2: Recherche et mise en œuvre de 20 nouveaux canaux de distribution de contenu

Recherche et mise en œuvre de 20 nouveaux canaux de distribution de contenu Résultat clé 3: Réduire de 20 % le nombre de demandes de renseignements des clients sur les fonctionnalités et les avantages du produit en l'espace de deux mois

4. OKR du marketing de contenu

Les OKR du marketing de contenu se concentrent sur la création d'un contenu de valeur pour attirer, engager et fidéliser une cible.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter le trafic organique du site web de 40 % grâce au marketing de contenu.

Résultat clé 1: Publier 20 articles de blog de haute qualité par mois

Publier 20 articles de blog de haute qualité par mois Résultat clé 2: Atteindre un taux d'engagement moyen du contenu de 5 % en trois mois

Atteindre un taux d'engagement moyen du contenu de 5 % en trois mois Résultat clé 3: Générer plus de 500 liens entrants vers le contenu dans les six mois

Objectif 2: Établir l'entreprise en tant que leader d'opinion dans l'industrie grâce au marketing de contenu.

Résultat clé 1: Augmenter de 30 % le nombre de partages du contenu sur les médias sociaux

Augmenter de 30 % le nombre de partages du contenu sur les médias sociaux Résultat clé 2: Générer plus de 100 mentions dans les médias liés à l'industrie sur la base du contenu

Générer plus de 100 mentions dans les médias liés à l'industrie sur la base du contenu Résultat clé 3: Augmenter de 25 % le nombre d'abonnés à la lettre d'information par e-mail

Objectif 3: Élargir la base de l'audience et approfondir l'engagement grâce à un contenu convaincant.

Résultat clé 1: Augmenter le nombre d'abonnés aux médias sociaux de 25 % sur toutes les plateformes

Augmenter le nombre d'abonnés aux médias sociaux de 25 % sur toutes les plateformes Résultat clé 2: Améliorer le temps moyen passé sur le site de 20%

Améliorer le temps moyen passé sur le site de 20% Résultat clé 3: Atteindre un taux d'engagement du contenu vidéo de 8%

5. Test A/B des OKRs

Les OKR de test A/B se concentrent sur l'amélioration des performances du site web et de l'expérience utilisateur grâce à l'expérimentation et à la prise de décision basée sur les données.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter le taux de conversion du site web de 15 % grâce à des tests A/B.

Résultat clé 1: Effectuer 10 tests A/B sur des pages de destination clés

Effectuer 10 tests A/B sur des pages de destination clés Résultat clé 2: Augmenter de 5 % la valeur moyenne des commandes grâce aux tests A/B

Augmenter de 5 % la valeur moyenne des commandes grâce aux tests A/B Résultat clé 3: Réduire le taux de rebond du site web de 10% grâce aux tests A/B

Objectif 2: Optimiser l'e-mail marketing pour obtenir des taux d'ouverture et de clics plus élevés.

Résultat clé 1: Effectuer des tests A/B sur cinq lignes d'objet d'e-mail différentes

Effectuer des tests A/B sur cinq lignes d'objet d'e-mail différentes Résultat clé 2: Augmenter le taux d'ouverture des e-mails de 10 % grâce aux tests A/B

Augmenter le taux d'ouverture des e-mails de 10 % grâce aux tests A/B Résultat clé 3: Améliorer le taux de clics dans les e-mails de 15 % grâce aux tests A/B

Objectif 3: Réduire le taux de rebond des sites web.

Résultat clé 1: Établir une liste des 20 pages ayant les taux de rebond les plus élevés (pour les classer par ordre de priorité)

Établir une liste des 20 pages ayant les taux de rebond les plus élevés (pour les classer par ordre de priorité) Résultat clé 2: Effectuer 30 expériences A/B sur les pages d'atterrissage au cours de ce trimestre

Effectuer 30 expériences A/B sur les pages d'atterrissage au cours de ce trimestre Résultat clé 3: Augmenter le taux de clics sur notre page d'Accueil principale de 2% à 5%

6. OKR du marketing par e-mail

Les OKR de l'e-mail marketing améliorent les performances des campagnes d'e-mailing et génèrent des revenus grâce à l'e-mail marketing.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter les taux d'ouverture des e-mails de 20 % en améliorant la personnalisation et la segmentation.

Résultat clé 1: Mise en œuvre de la personnalisation des e-mails en fonction du comportement et des préférences des clients

Mise en œuvre de la personnalisation des e-mails en fonction du comportement et des préférences des clients Résultat clé 2: Augmentation de 20 % du taux d'ouverture des e-mails

Objectif 2: Générer un chiffre d'affaires de 500 000 dollars grâce aux campagnes de marketing par e-mail.

Résultat clé 1: Atteindre une valeur de commande moyenne de 500 $ grâce aux campagnes d'e-mailing

Atteindre une valeur de commande moyenne de 500 $ grâce aux campagnes d'e-mailing Résultat clé 2: Augmenter le taux de conversion des e-mails de 15%

Augmenter le taux de conversion des e-mails de 15% Résultat clé 3: Générer 1000 équipes commerciales par e-mail

7. OKR de la publicité payante

Ces OKR de marketing numérique comprennent la maximisation du retour sur investissement et de l'acquisition de clients par le biais de canaux de publicité payante.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter de 25 % le retour sur investissement des campagnes de publicité payante.

Résultat clé 1: Diminuer le coût par acquisition (CPA) de 15 %

Diminuer le coût par acquisition (CPA) de 15 % Résultat clé 2: Augmenter le taux de clics (CTR) de 10%

Augmenter le taux de clics (CTR) de 10% Résultat clé 3: Atteindre un retour sur investissement publicitaire (ROAS) de X

Objectif 2: Développer l'acquisition de clients par le biais de canaux publicitaires payants.

Résultat clé 1: Acquérir 10 000 nouveaux clients par le biais de la publicité payante

Acquérir 10 000 nouveaux clients par le biais de la publicité payante Résultat clé 2: Augmenter la valeur de la durée de vie du client (CLTV) de 10%

Augmenter la valeur de la durée de vie du client (CLTV) de 10% Résultat clé 3: Réduire le coût d'acquisition des clients (CAC) de 15%

Objectif 3: Élargir la portée de la publicité payante à de nouveaux publics.

Résultat clé 1: Augmenter le nombre d'impressions de 30% tout en maintenant un faible coût pour mille impressions (CPM)

Augmenter le nombre d'impressions de 30% tout en maintenant un faible coût pour mille impressions (CPM) Résultat clé 2: Acquérir 500 nouveaux clients grâce au ciblage d'audiences similaires

Acquérir 500 nouveaux clients grâce au ciblage d'audiences similaires Résultat clé 3: Augmenter la part de marché de 5% grâce à la publicité payante

8. OKR des relations publiques

Construire la réputation de la marque et gérer les relations avec les médias.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter de 30 % la notoriété de la marque grâce à la couverture médiatique.

Résultat clé 1: Obtenir 500 placements médiatiques dans des publications cibles

Obtenir 500 placements médiatiques dans des publications cibles Résultat clé 2: Atteindre un million d'impressions dans les médias

Atteindre un million d'impressions dans les médias Résultat clé 3: Augmenter les mentions dans les médias sociaux de 20%

Objectif 2: Gérer et atténuer les problèmes de presse négative et de réputation en ligne.

Résultat clé 1: Réduire la couverture médiatique négative de 25 %

Réduire la couverture médiatique négative de 25 % Résultat clé 2: Améliorer l'évaluation des critiques en ligne de 10%

Améliorer l'évaluation des critiques en ligne de 10% Résultat clé 3: Élaborer et mettre en œuvre un forfait de communication de crise

Objectif 3: Élargir la couverture médiatique de 25 %.

Résultat clé 1: Obtenir une sécurité dans un nombre X de publications cibles

Obtenir une sécurité dans un nombre X de publications cibles Résultat clé 2: Augmenter les mentions dans les médias de X%

Augmenter les mentions dans les médias de X% Résultat clé 3: Établir des relations avec X nouveaux contacts dans les médias

9. Partenariats OKRs

Ils encouragent les alliances stratégiques afin d'élargir la portée du marché et la base de clients.

Exemples :

Objectif 1: Établir 50 partenariats stratégiques pour étendre la portée du marché.

Résultat clé 1: Signer 30 nouveaux accords de partenariat

Signer 30 nouveaux accords de partenariat **Résultat clé 2 : générer un chiffre d'affaires de 750 000 dollars grâce aux partenariats

Résultat clé 3: Augmenter la base de clients de 50 % grâce aux recommandations des partenaires

Objectif 2: Renforcer les partenariats existants afin d'accroître la satisfaction des clients.

Résultat clé 1: Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle d'au moins 7,5/10 pour les services liés aux partenaires

Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle d'au moins 7,5/10 pour les services liés aux partenaires Résultat clé 2: Augmenter de 20 % l'efficacité des campagnes de marketing conjointes

Augmenter de 20 % l'efficacité des campagnes de marketing conjointes Résultat clé 3: Réduire le taux d'attrition des partenaires de 15%

10. OKRs de la réussite des clients

Ils sont axés sur l'amélioration de la satisfaction et de la fidélisation des clients, ainsi que de leur valeur à vie.

Exemples :

Objectif 1: Améliorer la satisfaction des clients de 15 %.

Résultat clé 1: Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 8/10

Atteindre un taux de satisfaction de la clientèle de 8/10 Résultat clé 2: Réduire le taux d'attrition des clients de 10%

Réduire le taux d'attrition des clients de 10% Résultat clé 3: Augmenter la valeur à vie des clients de 15%

Objectif 2: Augmenter la fidélisation des clients grâce à un engagement proactif.

résultat clé 1: Augmenter le taux d'engagement des clients de 20 % Résultat clé 2: Réduire le taux d'engagement des clients de 10 % Résultat clé 3: Augmenter la valeur de vie des clients de 15

Résultat clé 2: Résultat clé 3: Augmenter la valeur de vie des clients de 15 Résultat clé 2: Réduire de 25 % le délai de résolution des problèmes des clients

Réduire de 25 % le délai de résolution des problèmes des clients Résultat clé 3: Mettre en œuvre trois nouvelles initiatives de réussite pour les clients

Objectif 3: Améliorer la satisfaction des clients de 15 %.

Résultat clé 1: Réduire le temps de résolution des tickets d'assistance client de 20 %

Réduire le temps de résolution des tickets d'assistance client de 20 % Résultat clé 2: Augmenter le taux de recommandation des clients (NPS) de 10%

11. OKR du marketing mobile

Ceux-ci se concentrent sur l'optimisation des efforts et des résultats marketing pour les appareils mobiles.

Exemples :

Objectif 1: Augmenter les conversions mobiles de 30 %.

Résultat clé 1: Améliorer le temps de chargement des sites web mobiles de 20%

Améliorer le temps de chargement des sites web mobiles de 20% Résultat clé 2: Augmenter les téléchargements d'applications mobiles de 25%

Augmenter les téléchargements d'applications mobiles de 25% Résultat clé 3: Atteindre un taux de conversion mobile de X%

Atteindre un taux de conversion mobile de X% Résultat clé 4: Augmenter le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de l'application mobile de 30%

Objectif 2: Augmenter la visibilité de l'optimisation de l'app store (ASO) et les téléchargements.

Résultat clé 1: Améliorer le classement de l'app store pour cinq mots clés cibles

Améliorer le classement de l'app store pour cinq mots clés cibles Résultat clé 2: Augmenter le nombre de téléchargements de l'application de 25%

Augmenter le nombre de téléchargements de l'application de 25% Résultat clé 3: Obtenir une évaluation de 4/5 sur l'app store

Objectif 3: Augmenter la rétention des utilisateurs de l'application de 25%.

Résultat clé 1: Réduire le taux de désabonnement de l'application de 15%

Réduire le taux de désabonnement de l'application de 15% Résultat clé 2: Augmenter la durée moyenne des sessions de 20%

Augmenter la durée moyenne des sessions de 20% Résultat clé 3: Mettre en place trois nouvelles fonctionnalités d'engagement dans l'application

Voici un guide étape par étape sur la création d'OKR marketing et l'utilisation d'un outil de gestion de projet comme ClickUp pour les optimiser :

Étape 1 : Comprendre vos objectifs organisationnels

Commencez par examiner les objectifs de votre organisation pour le trimestre à venir. Cela permet de s'assurer que vos OKR marketing apportent une assistance aux objectifs plus larges de l'entreprise.

Exemple :

Objectif de l'entreprise : Augmenter de 20 % la part de marché dans le secteur de la mode durable au cours du prochain trimestre ; les OKR marketing pourraient inclure :

Objectif : Accroître la notoriété de la marque et la préférence des consommateurs soucieux de l'environnement.

Résultat clé 1: Augmenter de 30 % le trafic du site web provenant de la recherche organique

Augmenter de 30 % le trafic du site web provenant de la recherche organique Résultat clé 2: Améliorer les taux d'engagement sur les médias sociaux de 50 % sur les plateformes clés

Objectif : Optimiser les offres de produits et les messages pour la cible.

Résultat clé 1: Lancer une nouvelle ligne de produits durables en mettant l'accent sur les matériaux recyclés

Lancer une nouvelle ligne de produits durables en mettant l'accent sur les matériaux recyclés Résultat clé 2: Augmenter de 10 % l'évaluation de la satisfaction de la clientèle

Augmenter de 10 % l'évaluation de la satisfaction de la clientèle Résultat clé 3: Réduire les retours de produits de 25%

Vous pouvez également utiliser le formulaire Modèle de cadre ClickUp OKR **Chaque objectif est lié à des résultats clés spécifiques, ce qui permet de s'assurer que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs. Cette structure améliore la concentration et l'alignement, ce qui est crucial pour obtenir des résultats.

Créez et suivez des objectifs SMART spécifiques qui s'alignent sur l'objectif principal de votre équipe en utilisant le modèle de cadre ClickUp OKR

Grâce aux fonctionnalités intégrées de suivi des objectifs, le modèle vous permet de surveiller la progression de chaque objectif et des résultats clés qui lui sont associés. Vous pouvez voir en temps réel à quel point vous êtes proche d'atteindre vos objectifs, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et de procéder à des ajustements si nécessaire.

Le modèle comporte également des tableaux de bord personnalisables qui fournissent une représentation visuelle de vos OKR. Ces tableaux de bord peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques pour suivre la progression, identifier les goulets d'étranglement et s'assurer que votre équipe reste sur la bonne voie.

Étape 2 : Décomposer les objectifs

Décomposez les objectifs de l'organisation en objectifs marketing tangibles avec Objectifs ClickUp . Ils doivent être ambitieux, transparents et motivants. Pour éviter de submerger l'équipe, contentez-vous de 3 à 4 objets à la fois.

Décomposer les objets en différents objectifs avec ClickUp Objectifs

Étape 3 : Élaborer des résultats clés pour chaque objectif

Développez 3 à 5 résultats clés par OKR marketing. Ces résultats clés doivent être spécifiques, mesurables et limités dans le temps, en fournissant un chemin clair vers la réalisation de l'objet. Logiciel de gestion de projet marketing de ClickUp peut aider à créer et à gérer des OKR qui conduisent à des résultats.

Suivez et analysez la progression de vos objectifs marketing avec le logiciel de gestion de projet ClickUp Marketing

Ce logiciel simplifie et optimise les opérations de marketing. Il se distingue notamment par sa capacité à aider votre équipe marketing à créer et à gérer des OKR qui conduisent à des résultats mesurables.

Il offre également les fonctionnalités suivantes :

Fournit un espace de travail centralisé où les équipes marketing peuvent définir leurs objectifs et les décomposer en résultats clés. Cela garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et peut facilement suivre la progression en temps réel

où les équipes marketing peuvent définir leurs objectifs et les décomposer en résultats clés. Cela garantit que tout le monde est aligné sur les objectifs stratégiques de l'entreprise et peut facilement suivre la progression en temps réel Ses fonctionnalités de suivi des objectifs permettent aux équipes de visualiser leurs OKR à l'aide de diagrammes de Gantt, d'échéanciers et de tableaux de bordtableaux de bord personnalisés dans ClickUp. En cours, il est plus facile de suivre la progression, d'ajuster les stratégies et de s'assurer que les résultats clés sont atteints dans les délais

permettent aux équipes de visualiser leurs OKR à l'aide de diagrammes de Gantt, d'échéanciers et de tableaux de bordtableaux de bord personnalisés dans ClickUp. En cours, il est plus facile de suivre la progression, d'ajuster les stratégies et de s'assurer que les résultats clés sont atteints dans les délais Les outils de communication intégrés, tels que les discussions, les commentaires et le partage de documents, améliorent la collaboration au sein de l'équipe, garantissant que toutes les personnes impliquées dans le processus OKR sont sur la même page. Cela permet une meilleure coordination et une exécution plus rapide des stratégies marketing

Avant ClickUp, la communication du statut et des performances de nos campagnes marketing mondiales et régionales à nos entreprises était loin d'être optimale. Grâce à nos nouveaux tableaux de bord, nous gagnons du temps et nos parties prenantes ont accès en temps réel aux informations dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.

Joerg Klueckmann, vice-président du marketing, Finastra

Étape 4 : Suivre et contrôler la progression

Utiliser Affichages ClickUp pour suivre et contrôler la progression des OKR. Voici quelques idées pour commencer :

Vue Liste: Organisez vos OKR en listes en fonction de leurs objets, équipes ou délais. Cela permet d'avoir un aperçu clair des objectifs et de leur progression

Organisez vos OKR en listes en fonction de leurs objets, équipes ou délais. Cela permet d'avoir un aperçu clair des objectifs et de leur progression Vue Tableau: Visualisez vos OKR sous forme de cartes sur un tableau, ce qui vous permet de suivre leur progression à travers différentes étapes (par exemple, À faire, En cours, Achevé).

Visualisez vos OKR sous forme de cartes sur un tableau, ce qui vous permet de suivre leur progression à travers différentes étapes (par exemple, À faire, En cours, Achevé). Affichage du calendrier: Planifiez les jalon clés et les échéances associés à vos OKR, afin d'assurer une exécution en temps voulu

Passez régulièrement en revue vos OKR pour vous assurer qu'ils restent pertinents et alignés sur les objectifs de l'entreprise. Si les OKR ne sont plus alignés sur les objectifs de l'entreprise ou s'avèrent irréalisables, procédez aux ajustements nécessaires.

N'oubliez pas de célébrer la réussite de l'équipe pour maintenir le moral et la motivation.

Affichez vos OKR dans plus de 15 ClickUp Views personnalisables

Conseils généraux pour définir les bons OKR pour votre équipe

Voici un résumé rapide des bonnes pratiques en matière de rédaction d'OKR marketing :

Encouragez la contribution de tous les membres de l'équipe lors du paramétrage des OKR. Cela favorise la propriété et l'alignement

lors du paramétrage des OKR. Cela favorise la propriété et l'alignement Assurez-vous que vos OKR contribuent directement aux objectifs généraux de l'entreprise

Évitez de submerger votre équipe avec trop d'objets. Établissez des priorités et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment

avec trop d'objets. Établissez des priorités et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment Utilisez des indicateurs quantifiables pour suivre la progression avec précision

pour suivre la progression avec précision Les OKR doivent pousser l'équipe à viser l'excellence sans pour autant être irréalistes

Les OKR ne sont pas gravés dans le marbre. Contrôler régulièrement la progression et procéder à des ajustements si nécessaire

et procéder à des ajustements si nécessaire Reconnaître et récompenser les réalisations pour maintenir la motivation de l'équipe

**A lire également 12 modèles de plans marketing gratuits pour élaborer une stratégie marketing

Avantages et défis des OKR marketing

83% des décideurs sondés dans le cadre de l'enquête sur les Rapport d'impact OKR par Mooncamp s'accordent à dire que les OKR ont eu et continuent d'avoir un impact positif sur leur organisation.

Les principaux avantages des OKR marketing sont les suivants :

**Les OKR aident les équipes à hiérarchiser les efforts et à s'assurer que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objectifs

**Responsabilisation : en définissant clairement les résultats clés, vous créez un sentiment de responsabilité parmi les membres de l'équipe

Prise de décision éclairée: Le suivi de ces résultats fournit des informations précieuses pour une prise de décision éclairée

Le suivi de ces résultats fournit des informations précieuses pour une prise de décision éclairée Amélioration du moral et de l'engagement: Des objectifs ambitieux et des progrès mesurables peuvent améliorer le moral et l'engagement de l'équipe

Cependant, le processus de définition des objectifs peut présenter quelques difficultés. L'un des problèmes majeurs de la mise en œuvre des OKR est de paramétrer des objectifs à la fois ambitieux et réalisables. Cela a un impact direct sur l'adhésion de la direction, sans laquelle la mise en œuvre des OKR peut échouer.

Voici quelques moyens de surmonter ce problème et d'autres difficultés :

Les OKR ne sont pas des outils de gestion de la qualité Risque de trop se concentrer sur les résultats clés plutôt que sur l'objectif à long terme Équilibrer les objectifs à court et à long terme Il n'est pas toujours facile de quantifier les résultats /href/ https://clickup.com/blog/marketing-plan-examples//marketing plan/%href/ Trouver des moyens créatifs de mesurer les résultats qualitatifs L'introduction des OKR peut se heurter à la résistance des membres de l'équipe qui préfèrent les paramètres traditionnels de fixation des objectifs L'utilisation efficace des OKR exige de la discipline et des cycles de révision réguliers. Une application incohérente peut conduire à des améliorations minimes des performances. Instaurer des cycles de révision mensuels, trimestriels ou semestriels, en fonction de la durée des OKR

La réussite du marketing grâce aux bons OKRs

De bons OKR marketing fournissent un cadre puissant pour la définition des objectifs, le suivi des cours et l'obtention de résultats. En suivant les principes énoncés dans cet article et en tirant parti de l'expérience de l'entreprise, les OKR peuvent contribuer à la réussite du marketing des outils de marketing comme ClickUp, les équipes marketing peuvent accroître leurs performances, améliorer la collaboration et, en fin de compte, contribuer à la réussite globale de l'organisation.

N'oubliez pas que la clé de la réussite des OKR réside dans la définition d'objectifs pertinents qui motivent (et non dissuadent) votre équipe tout en faisant avancer les objectifs critiques de l'entreprise. En suivant la progression avec diligence et en cultivant une culture d'amélioration continue, vous pouvez maintenir le cap sur les objets stratégiques. L'utilisation d'une plateforme comme ClickUp et de ses fonctionnalités peut être immensément utile pour simplifier ce processus. Essayez ClickUp aujourd'hui.