25 KPIs & ; métriques de marketing produit pour suivre le succès

À la base, le marketing produit définit quels produits seront commercialisés, à qui, comment, pour quel prix et de quelle manière. Avec la croissance du secteur des technologies et du SaaS, le marketing produit a connu un regain d'intérêt.

Tout le monde peut-il faire du marketing produit ? Oui. À condition d'être la voix du client et de s'appuyer sur les données clés des utilisateurs et du marché pour prendre des décisions d'entreprise.

Pour ce faire, les spécialistes du marketing produit ont besoin de deux choses :

des indicateurs de marketing produit : Indicateurs de performance, servant de boussole, guidant les spécialistes du marketing à travers les complexités du comportement des consommateurs, des tendances du marché et de l'efficacité des stratégies de marketing.

Outils : Logiciels et cadres qui capturent les données dont vous avez besoin pour mesurer avec précision les performances, comme la plateforme de marketing produit de ClickUp. Elle offre une suite complète de fonctionnalités conçues pour suivre, gérer et analyser les produits marketing KPI avec précision.

Dans cet article de blog, nous explorons ces deux aspects. Nous commençons par comprendre les indicateurs clés et leur importance, puis nous expliquons comment utiliser les bons outils pour garantir la réussite du marketing produit.

Les indicateurs du marketing produit dans les entreprises

Toute entreprise de produits a besoin de mesurer sa productivité, non seulement en termes d'équipes commerciales, mais aussi de divers facteurs déterminants. C'est à cela que servent les indicateurs de marketing produit.

Que sont les indicateurs de marketing produit ?

Les indicateurs de marketing produit sont des normes permettant de mesurer l'efficacité des stratégies de marketing sur une période donnée. Ils établissent une connexion entre les efforts de marketing et les résultats de l'entreprise.

Pourquoi les indicateurs de marketing produit sont-ils importants ?

Comme tous les indicateurs, les indicateurs clés de performance du marketing produit permettent d'évaluer les performances. En outre, ils offrent d'importants avantages à long terme pour les entreprises, notamment :

Faciliter les décisions relatives aux produits fondées sur des données, y compris les décisions importantes telles que les bonnes fonctionnalités à développer pour le persona du client idéal (ICP)

Favoriser une culture de l'expérimentation en testant plusieurs idées de campagne afin d'identifier les approches réussies

Augmenter l'adoption et la fidélisation des clients

Avec ces indicateurs, modèles de marketing produit créent de la répétitivité et de l'efficacité dans les efforts de marketing.

Cartographie des processus avec ClickUp Tableaux blancs

17. Taux d'adoption des fonctionnalités

Le taux d'adoption des fonctionnalités est le nombre de personnes qui commencent à utiliser une nouvelle fonctionnalité de votre produit dans un certain délai après sa sortie.

Taux d'adoption de la fonctionnalité = (Nombre d'utilisateurs ayant utilisé la fonctionnalité / Nombre total d'utilisateurs) * 100

Cet indicateur de marketing produit aide les équipes à comprendre la réception et la facilité d'utilisation des nouvelles fonctionnalités.

18. Taux d'abandon du panier d'achat

Le taux d'abandon du panier est le pourcentage d'acheteurs en ligne qui ajoutent des éléments à leur panier mais abandonnent ensuite l'achat.

En tant que spécialiste du marketing produit, il s'agit d'un indicateur clé pour comprendre les lacunes de l'expérience client et y remédier.

19. Score d'engagement client

Le score d'engagement client représente le degré d'engagement de vos clients avec votre produit ou service. Il s'agit de répondre à des questions telles que :

À quelle fréquence se font-ils une connexion à leur compte ?

Combien de fonctionnalités utilisent-ils ?

Combien de vos posts Instagram aiment-ils ?

Ce score aide les entreprises à identifier les utilisateurs très engagés pour des opportunités de vente incitative et ceux qui risquent de chuter pour des efforts ciblés de fidélisation des clients.

20. Taux de rétention

Le taux de rétention, comme le taux de conversion, est le pourcentage d'utilisateurs qui effectuent l'action attendue de manière cohérente à intervalles réguliers. Il peut s'agir de

D'écouter les épisodes hebdomadaires de votre podcast

Continuer à utiliser la version gratuite de votre produit

Renouveler leur abonnement à votre produit

Taux de fidélisation = [Nombre total de clients - nouveaux clients pour cette période]/nombre total de clients], exprimé en pourcentage

Un taux de rétention élevé indique que le client est très satisfait du produit, de la relation, de l'évaluation, etc.

21. Taux de retour des produits

Le taux de retour des produits mesure le pourcentage de produits retournés par les clients.

Taux de retour des produits = Total des retours / total des achats [peut également être calculé pour des produits individuels]

Vous pouvez également calculer le taux de retour pour des produits individuels en divisant les retours pour ledit produit par ses achats.

Ce taux est essentiel pour évaluer la qualité des produits, la satisfaction des clients et l'efficacité des politiques de retour. Un taux de retour élevé peut indiquer des problèmes liés aux attentes ou à la qualité du produit.

22. Durée de la valeur (TTV)

Le délai de création de valeur mesure le temps qu'il faut à un client pour tirer une valeur d'un produit ou d'un service après l'achat. Si vous vendez des pizzas, vous pouvez apaiser la faim immédiatement. En revanche, si vous vendez un système de gestion de projet, il faudra peut-être attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour que le client en perçoive la valeur.

Les équipes de marketing produit utilisent cet indicateur pour évaluer l'efficacité des processus d'intégration et l'expérience initiale de l'utilisateur. Un TTV plus court peut se traduire par des taux de satisfaction et de fidélisation de la clientèle plus élevés.

23. Part de marché

La part de marché correspond à la part de marché que vous avez saisie. Par exemple, si 1 million de voitures sont vendues en un an et que BMW en vend 200 000, sa part de marché est de 20 %.

Part de marché = (Ventes de l'entreprise / Ventes du secteur) X 100

La part de marché est utilisée par les spécialistes du marketing produit pour comprendre les opportunités. Par exemple, si vous avez conquis 10 % du marché, vous pouvez investir dans l'accroissement de votre part. En revanche, si vous détenez 100 % du marché, vous devriez peut-être repenser votre stratégie en vue d'étendre le marché lui-même.

24. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

L'ARPU est exactement ce qui est indiqué sur la Box. Il est calculé en divisant le revenu total par le nombre total d'utilisateurs au cours de la période.

Pour les entreprises de produits SaaS qui suivent le modèle de tarification basé sur l'utilisation, l'ARPU est un indicateur essentiel. Les modèles de tarification basés sur l'utilisateur, comme Netflix, peuvent avoir un ARPU cohérent, ce qui le rend redondant.

Cependant, pour une marque comme Mailchimp qui facture en fonction du nombre d'e-mails envoyés ou du nombre de contacts, l'APRU permet d'évaluer la capacité de leur base d'utilisateurs à générer des revenus.

25. Revenu mensuel récurrent (MRR)

Comme son nom l'indique, le revenu récurrent mensuel correspond à l'abonnement total payé par les clients sur une période d'un mois.

MRR = Nombre total de clients payants X le revenu moyen par utilisateur

Le MRR est essentiel pour comprendre le flux de trésorerie et prévoir les revenus futurs. Il s'agit d'un indicateur clé de la performance et de la solidité financière, en particulier pour les entreprises basées sur l'abonnement.

Maintenant que vous savez ce qu'il faut suivre, voyons comment.

La plupart des équipes de marketing produit travaillent sur plusieurs outils disparates pour les campagnes, les créations, les analyses, etc. Le suivi de ces indicateurs lui-même peut devenir une tâche fastidieuse. Le logiciel de marketing produit de ClickUp est conçu pour résoudre précisément ce problème. Voici comment un outil robuste comme ClickUp peut vous aider à suivre et à atteindre vos objectifs de marketing produit.

Définissez vos objectifs de marketing produit

Utiliser Objectifs ClickUp pour définir des objectifs spécifiques et mesurables directement liés à vos paramètres de marketing produit. Si vous utilisez des cadres d'objectifs et de résultats clés (OKR), utilisez ClickUp pour décomposer chaque objectif en résultats clés quantifiables, ce qui facilite la mesure de la progression et des résultats.

Accélérez le processus grâce à l'outil Modèle d'indicateur de performance clé (KPI) ClickUp . Personnalisez, paramétrez et passez au travail de marketing !

Suivez vos indicateurs de réussite grâce au modèle d'indicateur de performance clé (KPI) de ClickUp

Intégrer vos projets de marketing produit

Ajoutez tous vos projets en tant que tâches dans ClickUp, en le transformant en un hub central pour vos efforts de marketing produit. Cette consolidation garantit qu'aucune tâche ne passe entre les mailles du filet et permet une collaboration transparente entre les membres de l'équipe.

De plus, vous pouvez automatiser la création de rapports sur les objectifs en fonction de la taille de l'équipe Vous pouvez automatiser les rapports d'objectifs en fonction de l'achèvement des tâches sur L'outil de gestion de projet marketing de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-465.png Objectifs ClickUp /$$img/

suivez automatiquement les performances de votre équipe par rapport à vos objectifs ClickUp_

Gérer les relations avec le marketing produit

Le marketing produit implique un intervalle de personnes dans le produit, le contenu, la conception, le marketing, la réussite des clients, et plus encore. Avec ClickUp, vous pouvez gérer vos tâches de marketing produit, affecter des utilisateurs, étiqueter les dépendances et donner accès à des parties prenantes externes, le tout en un seul endroit.

Examen et rétrospective

ClickUp vous permet de consolider le travail de votre équipe pour examiner les performances en un seul endroit.

Connectez les tâches aux objectifs pour une ligne de vue claire de l'effort aux résultats

Avec plus de 100 intégrations, apportez des données de toutes les plateformes à ClickUp

Utilisez ces données pour créer des rapports personnalisés afin de suivre les indicateurs de marketing produit qui vous intéressent

Les tableaux de bord ClickUp offrent un moyen consolidé de visualiser les indicateurs, du trafic sur le site Web et des taux de conversion aux scores d'engagement des clients et à la part de marché. Analysez les tendances, identifiez les domaines d'amélioration et prenez des décisions basées sur les données pour améliorer vos stratégies de marketing produit.

Rincer, répéter

Une organisation agile cherche à améliorer continuellement les efforts et les résultats. Utilisez les fonctionnalités de collaboration telles que les commentaires, la modification en cours des documents en temps réel, etc. pour discuter des retours d'expérience.

Incorporez le retour d'information et les idées dans votre stratégie de marketing produit. Ajustez et réalignez vos objectifs de gestion de projet et vos OKR en fonction des indicateurs de performance.

Collaborez avec votre équipe et atteignez vos objectifs plus rapidement grâce au logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp

Améliorez vos indicateurs de performance du marketing produit avec ClickUp

Un bon marketing produit a besoin d'indicateurs et d'outils. Nous avons abordé 25 exemples d'indicateurs dans ce billet.

D'un autre côté, vous pouvez utiliser divers applications de marketing numérique pour mettre en œuvre votre stratégie. Par instance, pour capturer des données sur le trafic du site web, vous pouvez utiliser Google Analytics, envoyer des campagnes d'e-mail à partir de MailChimp, ou utiliser Canva pour les designs. Chacun de ces outils crée ses propres silos de données, qui fragmentent votre contexte de marketing produit.

La solution complète de ClickUp logiciel de marketing produit unifie votre environnement de travail et vous permet de gérer, de suivre et d'analyser vos efforts. Que vous recherchiez des outils de marketing pour les petites entreprises ou une entreprise, ClickUp peut s'adapter.

Voyez-le en action. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .

FAQ sur les indicateurs de marketing produit

1. Qu'est-ce qu'un indicateur de performance clé (KPI) en marketing ?

Les indicateurs clés de performance ou KPI en marketing sont des indicateurs quantifiables utilisés pour évaluer la réussite et l'efficacité des activités de marketing. Ils aident les entreprises à suivre les performances, à ajuster les stratégies et à prendre des décisions fondées sur des données.

2. Qu'est-ce qu'un KPI dans la gestion des produits ?

Dans la gestion des produits, le KPI est une valeur mesurable qui démontre l'efficacité avec laquelle un produit atteint ses objets.

Parmi les indicateurs les plus couramment utilisés, citons indicateurs clés de performance et indicateurs de gestion de produit sont :

Engagement des utilisateurs

Score de satisfaction de la clientèle (CSAT)

Revenu mensuel récurrent (MRR) ou revenu annuel récurrent (ARR)

Taux de désabonnement

Taux d'adoption des fonctionnalités

Taux de discussion

Délai de mise sur le marché

3. À faire pour mesurer la réussite du marketing produit ?

La réussite du marketing produit est mesurée à l'aide d'indicateurs clés de performance conçus pour s'adapter aux offres de l'organisation. Par instance, si vous êtes une entreprise d'abonnement, le revenu annuel récurrent (ARR) ou le revenu mensuel récurrent (MRR) peut être un indicateur clé. Si vous suivez une stratégie de croissance axée sur le produit (PLG), le NPS peut être un indicateur clé.

Voici une méthode structurée pour mesurer la réussite du marketing produit :