12 modèles gratuits de campagnes de marketing

Le lancement d'un produit est imminent, les canaux de commercialisation s'accumulent et votre équipe attend un forfait.

Cela vous rappelle quelque chose ? Au lieu de tourner en rond, imaginez que vous disposiez de modèles prêts à l'emploi qui vous épargnent les aléas de la planification.

Les modèles de campagne marketing vous offrent structure et clarté, et vous permettent de vous concentrer sur l'élaboration de campagnes qui suscitent la connexion.

Voici 12 modèles gratuits et personnalisables qui vous aideront à planifier plus intelligemment, à exécuter plus rapidement et à atteindre vos objectifs marketing en toute simplicité. 🎯

**Qu'est-ce qu'un modèle de campagne marketing ?

Les modèles de campagne marketing sont des cadres préconçus qui permettent de simplifier la planification et l'exécution des campagnes. Ces modèles de plan marketing servent de guides, offrant une structure que les équipes peuvent personnaliser en fonction de leurs.. objectifs de marketing et des stratégies.

Ils sont conçus pour être flexibles, ce qui vous permet de les adapter en fonction des besoins spécifiques de votre campagne.

Que vous lanciez une campagne sur les médias sociaux ou une campagne de une promotion de produit les modèles permettent de gagner du temps, de minimiser les erreurs et d'améliorer l'efficacité globale.

🔍 Le saviez-vous ? Le mot "marque" vient du vieux norrois brandr, qui signifie "brûler" Il fait référence à la pratique consistant à marquer le bétail avec un fer chaud, ce qui a conduit à l'idée d'une marque représentant la propriété.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de campagne de marketing?

Un modèle de campagne de marketing complet doit vous faciliter la vie, et non la compliquer. Le modèle doit faire plus que donner l'impression d'être organisé : il doit guider votre équipe de marketing, rationaliser les tâches et assurer la réussite de votre campagne.

Voici ce qu'il faut rechercher . 👇

Structure Effacée: Organise les éléments clés de votre stratégie marketing du début à la fin

Organise les éléments clés de votre stratégie marketing du début à la fin **Personnalisation : vous permet d'adapter facilement le modèle à différents types de campagnes

Échéanciers concrets: Vous aide à fixer des paramètres et à suivre les jalons tout au long de la campagne

Vous aide à fixer des paramètres et à suivre les jalons tout au long de la campagne Ciblage de l'audience: Vous permet de définir votre cible afin de mieux cibler votre message

Vous permet de définir votre cible afin de mieux cibler votre message **Planification des canaux : Espaces pour mapper les plateformes et les canaux à utiliser

Analyse des performances: Comprend des sections pour surveiller les indicateurs clés de performance et évaluer la réussite de la campagne

Comprend des sections pour surveiller les indicateurs clés de performance et évaluer la réussite de la campagne Gestion des tâches: Décompose les activités de la campagne pour vous permettre d'assigner des tâches aux membres de l'équipe

💡 Pro Tip: Keep your checklist de la campagne marketing simple : fixez des objectifs, définissez votre public, planifiez le contenu, allouez un budget et suivez les résultats.

12 modèles de campagne marketing

Tous les forfaits ne commencent pas par une étincelle d'inspiration - parfois, il s'agit d'avoir le bon.. outils de gestion de campagne pour faire avancer les choses.

Ces 12 modèles fournissent la structure et les conseils dont vous avez besoin pour planifier, exécuter et suivre vos efforts de marketing en toute confiance. 💁

1. Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Le Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp vous permet d'organiser et d'exécuter facilement des campagnes de marketing. C'est un outil indispensable pour transformer les idées créatives en stratégies réalisables.

Ce modèle permet à votre équipe de marketing de rester concentrée grâce à des Affichages ClickUp adaptés à tous les besoins de la campagne :

Affichage de la campagne de lancement de produits: Préparez les tâches et les stratégies pour des lancements de produits sans faille

Préparez les tâches et les stratégies pour des lancements de produits sans faille Affichage du suivi du budget: Tracez les dépenses et calculez les dépenses futures

Tracez les dépenses et calculez les dépenses futures Affichage du suivi de l'équipe des médias sociaux: Contrôle des tâches liées à la publicité sur les médias sociaux, garantissant une collaboration sans faille

Contrôle des tâches liées à la publicité sur les médias sociaux, garantissant une collaboration sans faille Affichage de la phase de marketing: Organiser les campagnes et suivre la progression

En fin de compte, le modèle donne vie à votre vision du marketing tout en veillant à ce que votre équipe soit alignée et à ce que les campagnes soient bien ciblées.

📌 Idéal pour: Les équipes marketing qui cherchent à rationaliser l'ensemble du flux de travail de leurs campagnes, de la planification à l'exécution.

🔍 Le saviez-vous ? La "règle des sept" s'applique toujours aux campagnes numériques, ce qui signifie que les consommateurs doivent voir un message au moins sept fois avant de passer à l'action. Grâce aux stratégies multicanal, il est plus facile que jamais d'atteindre ce seuil.

2. Modèle de plan de campagne marketing ClickUp

Le Modèle de plan de campagne marketing ClickUp est un outil propre et intuitif conçu pour simplifier la planification et l'exécution des campagnes. Il comporte de nombreuses sections qui couvrent tout, des objectifs généraux aux plus petits détails.

Commencez par définir les objectifs de votre campagne : des objectifs effacés vous permettront de maintenir vos efforts sur la bonne voie. Plongez ensuite dans le ciblage de l'audience, où vous pouvez cartographier les données démographiques clés, les intérêts et les comportements afin d'élaborer des messages parfaitement adaptés.

Le budget ? Il est affiché dans Campaign Plan View (Affichage du plan de campagne) ! De plus, l'outil Affichage de l'échéancier ClickUp crée un calendrier clair pour atteindre les jalons et respecter les délais. Terminez par la section d'analyse post-campagne pour tirer les leçons de l'expérience et trouver des idées pour la prochaine fois.

📌 Idéal pour: Les spécialistes du marketing qui ont besoin d'un plan structuré pour définir les objectifs, les tactiques de marketing et les échéanciers de leurs campagnes.

3. ClickUp Modèle de suivi de campagne

Le Modèle de suivi de campagne ClickUp simplifie la gestion de vos campagnes de marketing grâce à une disposition complète et facile à naviguer.

Mon travail s'applique à tout type de campagne, qu'il s'agisse d'e-mail, de contenu ou de marketing sur les médias sociaux. Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins et suivre chaque détail. De plus, les mises à jour en temps réel vous permettent d'ajuster rapidement vos stratégies en fonction des informations et des données de performance. Il est livré avec :

Vue Liste: Organisez et gérez efficacement vos campagnes dans un format de liste détaillé. Personnalisez l'affichage avec des statuts, des champs personnalisés et des affectations pour l'adapter à vos besoins

Organisez et gérez efficacement vos campagnes dans un format de liste détaillé. Personnalisez l'affichage avec des statuts, des champs personnalisés et des affectations pour l'adapter à vos besoins Vue Tableau: Visualisez les flux de travail de vos campagnes à l'aide de tableaux Kanban. Regroupez les tâches par statut, priorité ou canal de marketing pour rationaliser vos processus et améliorer votre efficacité

Visualisez les flux de travail de vos campagnes à l'aide de tableaux Kanban. Regroupez les tâches par statut, priorité ou canal de marketing pour rationaliser vos processus et améliorer votre efficacité Affichage Calendrier: Planifiez vos échéanciers marketing sur un calendrier visuel. Glissez-déposez les tâches pour ajuster facilement les délais et allouer efficacement les ressources

Planifiez vos échéanciers marketing sur un calendrier visuel. Glissez-déposez les tâches pour ajuster facilement les délais et allouer efficacement les ressources Échéancier: Affichez un aperçu clair de vos campagnes marketing sur un échéancier interactif. Consultez les détails des tâches, les dépendances et les jalons pour suivre la progression et identifier les goulets d'étranglement potentiels

Idéal pour: Les Teams qui souhaitent suivre la progression et les performances de campagnes individuelles en temps réel.

4. ClickUp Modèle de suivi de campagne et d'analyse

Le Modèle de suivi de campagne et d'analyse ClickUp vous aide à gérer facilement vos campagnes de marketing. Il vous permet de garder un onglet sur les budgets, les indicateurs de performance et les actifs créatifs, le tout dans un espace propre et accessible.

Les analyses détaillées sont au centre de ce modèle, y compris le coût par acquisition (CPA), le coût par clic (CPC), le coût par mille (CPM), le taux de clics (CTR), les conversions, le taux de conversion, les impressions (Impr.), et le taux de clics sur les liens (Link Rate).

Surveillez les indicateurs clés de performance adaptés à vos campagnes, découvrez les tendances et prenez des décisions fondées sur des données. Des outils visuels tels que des diagrammes et des graphiques transforment des données complexes en informations claires, facilitant le partage des mises à jour avec les parties prenantes.

📌 Idéal pour: Ceux qui cherchent à plonger plus profondément dans les indicateurs de campagne et à mesurer le retour sur investissement pour affiner leurs stratégies.

5. Modèle de briefing de campagne ClickUp

Le Modèle de dossier de campagne ClickUp élimine le stress de la gestion du marketing. Basé à Documents ClickUp il permet d'organiser tous les détails de votre campagne : objectifs, cible, messages et résultats attendus.

Le modèle se distingue par sa capacité à structurer les éléments clés de la campagne.

Vous pouvez définir les rôles, les échéanciers et les ressources, afin que chacun sache exactement ce qu'il doit faire et à quel moment. Ce modèle vous permet également de lier les éléments pertinents, tels que les ressources créatives et les commentaires, afin que votre équipe reste alignée du début à la fin.

Idéal pour: Les spécialistes du marketing et les gestionnaires de projet qui ont besoin d'un moyen rapide et facile de présenter les détails de la campagne à toutes les parties prenantes.

💡 Pro Tip: Divisez vos programmes de marketing en tâches claires, ajoutez des échéances et ajustez-les si nécessaire grâce au modèle de planification Logiciel de marketing ClickUp .

6. Modèle de plan de campagne ClickUp

Le Modèle de plan de campagne ClickUp permet à vos campagnes marketing d'être organisées et suivies.

Ce modèle couvre tous les aspects essentiels : le brainstorming, l'établissement d'échéanciers et l'établissement d'un budget. De plus, il vous invite à réfléchir à des détails importants tels que les canaux de distribution, les indicateurs de réussite et les rôles de l'équipe

Grâce à sa disposition visuelle claire, vous pouvez voir comment tous les éléments s'intègrent, ce qui facilite la création d'un plan d'action solide plan de projet marketing du début à la fin.

📌 Idéal pour: Les équipes marketing qui souhaitent organiser la structure et les éléments clés de leur campagne avant de se lancer dans l'exécution.

7. Modèle de proposition de campagne ClickUp

Le Modèle de proposition de campagne ClickUp vous aide à créer une proposition structurée qui présente tout ce qui est nécessaire à l'approbation de la campagne.

Commencez par définir vos objectifs, vos stratégies et l'impact que vous attendez. De cette façon, toutes les personnes impliquées connaissent l'orientation exacte de la campagne.

Le modèle met l'accent sur les paramètres mesurables, ce qui vous permet de définir des objectifs spécifiques et des indicateurs de réussite qui guideront les actions suivantes la gestion de projet marketing et serviront à évaluer la réussite ultérieurement.

Avec des sections pour les échéanciers et les budgets, vous pouvez présenter une feuille de route et un forfait financier clairs. Sa conception encourage également une communication et un retour d'information continus, ce qui permet d'affiner plus facilement les idées et les stratégies au fur et à mesure de l'évolution de la campagne.

📌 Idéal pour: Présenter des idées de campagne aux parties prenantes, en exposant clairement les stratégies, les budgets et les objectifs.

💡 Pro Tip: Lors de la création d'une feuille de route marketing le marketing, c'est comme un voyage. Paramétrez votre destination (objectifs) et forfaitérisez votre itinéraire (tactiques). Restez flexible, adaptez-vous en cours de route et assurez-vous que chaque étape vous rapproche de l'objectif final.

8. Modèle de calendrier de campagne ClickUp

Le Modèle de calendrier de campagne ClickUp affiche toutes vos campagnes en une seule fois, afin que vous puissiez facilement voir les évènements à venir, les échéances et les jalons.

Passez d'une campagne à l'autre Affichage du Calendrier ClickUp et Échéancier en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse d'une analyse quotidienne détaillée ou d'un aperçu plus large de la campagne. Il est ainsi facile de s'adapter à l'évolution de vos campagnes de médias sociaux.

En outre, vous pouvez organiser les campagnes par type ou par canal, qu'il s'agisse de médias sociaux, d'e-mails ou de lancements de produits.

📌 Idéal pour: Les équipes ayant besoin d'une vue visuelle et centralisée de tous les échéanciers et délais de campagne pour une meilleure organisation.

9. Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp

Le Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp simplifie la planification, l'exécution et la gestion de vos campagnes de marketing.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est le formulaire intuitif de demande de campagne, une section préconstruite où les parties prenantes peuvent soumettre les détails clés de la campagne tels que les objets, le public et les échéanciers. Avec toutes les informations critiques collectées en amont, vous gagnerez du temps, éliminerez les conjectures et partirez sur des bases solides.

Ce modèle transforme le chaos en clarté, vous aidant à créer des campagnes qui atteignent leur but à chaque fois.

Idéal pour: Ceux qui gèrent à la fois des campagnes et des promotions et qui souhaitent disposer d'un outil de gestion et de coordination tout-en-un.

🧠 Fun Fact: La campagne publicitaire "Marlboro Man" a duré plus de 50 ans, ce qui en fait l'une des plus longues et des plus réussies de l'histoire du marketing.

10. Modèle de rapport de campagne ClickUp

Du suivi des indicateurs de performance tels que le retour sur investissement et l'engagement à l'identification des tendances, l' Modèle de rapport de campagne ClickUp présente tout sous une forme facile à interpréter et à exploiter.

Au lieu de passer au crible des feuilles de calcul ou des données déconnectées, vous affichez une vue d'ensemble de l'impact de votre campagne.

En plus des indicateurs, le modèle inclut des sections de commentaires, vous aidant à expliquer le pourquoi derrière les nombres. Il peut fournir un contexte pour un pic soudain de conversions ou souligner les ajustements pour de meilleurs résultats, garantissant que vos informations sont claires et exploitables.

📌 Idéal pour: Les équipes marketing axées sur la création de rapports détaillés qui consolident les données de performance des campagnes.

11. Modèle de tableau blanc pour le lancement d'une campagne ClickUp

Le Modèle de tableau blanc pour le lancement d'une campagne ClickUp révolutionne la manière de forfaiter les campagnes de marketing. Il est conçu pour rendre le brainstorming vivant, collaboratif et visuellement attrayant.

Combinant cartes mentales, notes adhésives et listes, il s'adapte à tous les styles de brainstorming, tandis que les invitations intégrées suscitent des idées créatives. Avec la collaboration au cœur de son fonctionnement, il garantit que chaque voix est entendue.

Sa disposition dynamique ne se contente pas d'organiser les pensées - elle dynamise les forfaits marketing et vous aide à rester concentré.

📌 Idéal pour: Les équipes créatives qui cherchent à faire du brainstorming et à visualiser des idées dans un format de tableau blanc collaboratif et dynamique.

12. ClickUp Modèle de publicité

Le Modèle d'annonce ClickUp simplifie chaque étape de vos campagnes publicitaires.

Ce modèle vous aide à générer rapidement des idées créatives, à les décomposer en étapes exploitables et à rester sur la voie de vos objets. Il vous permet de rester concentré sur la cible et le message de la campagne, tout en vous donnant une structure claire à suivre. Et ce n'est pas tout !

Le modèle est doté d'un suivi des performances en temps réel, ce qui vous permet de surveiller les éléments clés de la campagne

marketing KPIs

au fur et à mesure du déroulement de votre campagne. Il est livré avec :

Affichage calendrier: Planifiez visuellement l'échéancier de chaque tâche publicitaire

Planifiez visuellement l'échéancier de chaque tâche publicitaire Affichage par client: Catégorisez et hiérarchisez les tâches en fonction des clients

Catégorisez et hiérarchisez les tâches en fonction des clients Affichage du budget: Attribuez et surveillez votre budget pour des dépenses efficaces

Attribuez et surveillez votre budget pour des dépenses efficaces Affichage des publicités: Centralisez et suivez toutes vos publicités actives

Centralisez et suivez toutes vos publicités actives Vue Designers: Distribuez et gérez les tâches au sein de votre équipe de designers

Des ajustements peuvent être effectués en cours de route, ce qui rend votre stratégie de campagne encore plus efficace à mesure qu'elle évolue.

📌 Idéal pour: Les spécialistes du marketing qui prévoient de gérer et d'optimiser les publicités sur différentes plateformes.

🧠 Fun Fact: La toute première bannière publicitaire en ligne a été créée en 1994 par AT&T. Elle est apparue sur HotWired.com et a obtenu un taux de clics de 44 %.

ClickUp, les campagnes et vous : Une combinaison gagnante

Si vous êtes prêt à faire passer vos campagnes de marketing au niveau supérieur, la suite de modèles de marketing de ClickUp vous aidera à rester sur la bonne voie.

Ces modèles sont conçus pour simplifier votre flux de travail grâce à des fonctionnalités intuitives, une collaboration en temps réel et des capacités de suivi des performances.

De plus, grâce aux vues ClickUp telles que le Planchéancier et le Calendrier, vous pouvez facilement mapper les paramètres de vos campagnes, fixer des paramètres et afficher l'ensemble de votre stratégie d'un seul coup d'œil.