Modèles gratuits de listes à faire Monday.com pour organiser vos tâches

La plupart d'entre nous passent beaucoup trop de temps à gérer notre travail au lieu de le faire. Et cela est particulièrement vrai lorsque vous fixez un tableau de projet vierge, en essayant de déterminer comment organiser vos tâches.

Monday.com est un outil flexible, mais sans modèle pour vous aider à démarrer, il peut vous faire perdre du temps plutôt que vous en faire gagner.

Vous finissez par créer des structures à partir de zéro alors que tout ce que vous voulez, c'est faire avancer les choses. Pour vous aider à passer outre l'installation et à passer directement à l'action, nous avons sélectionné les meilleurs modèles gratuits de listes à faire Monday.com.

Et si Monday.com ne vous convient toujours pas, nous avons également inclus des modèles de listes à faire ClickUp qui offrent une expérience plus fluide et intuitive.

Que sont les modèles de listes à faire Monday.com ?

les modèles de listes à faire Monday.com sont des tableaux de gestion des tâches prêts à l'emploi qui vous aident à organiser, suivre et achever vos tâches en toute simplicité*.

Ils vous évitent d'avoir à créer un système de liste à faire à partir de zéro, vous pouvez donc commencer à planifier immédiatement.

Ces modèles comprennent généralement :

Liste de tâches avec dates d'échéance et priorités

Colonnes d'état pour le suivi de la progression (À faire, en cours, Terminé)

Automatisations pour rationaliser les tâches répétitives

Sections pour la planification quotidienne, hebdomadaire ou par projet

🎉 Anecdote amusante : en moyenne, un adulte britannique rédige environ 156 listes à faire par an, soit environ 3 par semaine. 74 % affirment que les listes manuscrites les aident à mieux se souvenir des tâches à faire, et 68 % se sentent plus organisés lorsqu'ils notent les choses par écrit.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de liste à faire Monday.com ?

Le modèle de liste à faire Monday idéal doit trouver le juste équilibre entre structure et flexibilité afin de vous fournir une assistance pour vos priorités quotidiennes. Voici les critères à prendre en compte lors du choix d'un modèle : 👇

Structure claire des tâches avec des colonnes pour le propriétaire, la priorité et la date d'échéance : recherchez un modèle qui présente les tâches avec les propriétaires, les délais et les priorités attribués, afin que chacun sache ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et quelle est l'importance de la tâche.

Étiquettes de statut personnalisées : choisissez un modèle qui vous aide à suivre facilement la progression des tâches à l'aide d'étiquettes personnalisables et codées par couleur, sans avoir recours à des flux de travail complexes.

Automatisation intégrée : choisissez un modèle qui envoie automatiquement des rappels, fait avancer les tâches ou met à jour les statuts, vous faisant ainsi gagner un temps considérable.

Filtrage et tri : assurez-vous que la liste à faire vous permet de filtrer par date d'échéance, personne ou priorité afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Partage et collaboration : choisissez un modèle qui prend en charge les discussions en temps réel et le partage de fichiers afin de conserver les discussions, les mises à jour de travail, les notes et les documents essentiels à l'endroit même où se trouve le travail.

Suivi de la progression : choisissez un modèle avec des indicateurs visuels de progression, tels que des tableaux de bord, des compteurs de tâches achevées, des éléments de checklist, ou des widgets de statut, pour vous aider à rester motivé et concentré.

🎯 Astuce de productivité : prenez 5 minutes chaque matin pour noter tout ce que vous avez en tête dans une liste à faire. Regroupez ensuite les tâches par projet ou par catégorie. Cela vous permettra de faire le vide dans votre esprit avant de commencer à établir vos priorités.

Aperçu des modèles de listes à faire

Voici un tableau de résumé de tous les modèles de listes de tâches répertoriés dans le blog :

Modèles gratuits de listes à faire Monday.com

Monday.com propose certains des meilleurs modèles de listes à faire qui vous aideront à planifier votre semaine, à synchroniser votre équipe ou à survivre à votre semestre sans manquer aucune échéance.

Voici notre sélection :

Liste à faire hebdomadaire pour une gestion facile des tâches

Le modèle de liste de tâches hebdomadaire pour une gestion facile des tâches vous offre une structure prête à l'emploi pour planifier toute votre semaine de travail. Les tâches sont regroupées par jour de la semaine (du lundi au vendredi), ce qui vous permet de voir ce qui doit être fait chaque jour, d'attribuer des tâches aux membres de l'équipe et de suivre la progression.

Utilisez ce modèle pour :

Organisez vos tâches à l'aide des tableaux « Cette semaine » et « La semaine prochaine » pour créer une distinction visuelle claire entre les tâches actuelles et celles à venir.

Utilisez des libellés de couleur tels que « Terminé », « En cours » ou des statuts personnalisés pour afficher un aperçu rapide de l'état d'avancement de vos tâches.

Ajoutez les parties prenantes clés, les échéances et les détails du projet pour améliorer la coordination et éviter les allers-retours.

✅ Idéal pour : les équipes ou les professionnels qui gèrent des livrables hebdomadaires pour plusieurs clients ou parties prenantes et qui souhaitent avoir une visibilité réelle sur l'état de statut des tâches, la charge de travail et le calendrier.

2. Modèle de liste de tâches pour équipe

64 % des employés perdent au moins trois heures par semaine en raison d'une collaboration inefficace, et 20 % d'entre eux perdent jusqu'à six heures. Le modèle de liste de tâches d'équipe aide les équipes à gérer plusieurs tâches, propriétaires, dépendances et étapes de projet à partir d'un seul tableau partagé.

Utilisez ce modèle pour :

Définissez les propriétaires, établissez une liste de priorité et ajoutez des dates d'échéance pour garantir la clarté et la responsabilité.

Organisez vos tâches par service, flux de travail ou phase de projet afin de maintenir une structure claire et de rationaliser la collaboration.

Déclenchez des automatisations pour archiver les tâches achevées, envoyer des mises à jour ou déplacer des éléments.

✅ Idéal pour : les équipes ou services interfonctionnels qui souhaitent améliorer leur collaboration, rester alignés et gérer leur charge de travail.

📮 ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de cela. Créez des tâches à partir de discuter, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mail en un seul clic !

3. Modèle de matrice d'Eisenhower

Lorsque tout semble urgent, il est difficile de savoir ce qui est vraiment important. Le modèle de matrice d'Eisenhower vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance à l'aide de la méthode éprouvée d'Eisenhower. Les tâches sont automatiquement étiquetées dans des quadrants tels que « À faire », « À planifier », « À déléguer » ou « À éliminer », ce qui vous permet de ne plus perdre de temps sur des tâches peu importantes.

Utilisez ce modèle pour :

Ajoutez des suggestions intelligentes à chaque tâche : faites-la, déléguez-la, planifiez-la ou supprimez-la, en fonction de sa place dans votre grille de priorité

Appliquez des indicateurs clairs tels que « Terminé », « En attente » ou « Bloqué » pour voir instantanément où en est chaque tâche dans le quadrant

Conservez un simple journal des tâches que vous avez déléguées ou abandonnées, afin de ne pas finir par faire deux fois la même chose à faire

✅ Idéal pour : les professionnels, les managers ou les entrepreneurs indépendants qui ont besoin d'un moyen pratique pour décider ce qui mérite leur temps et ce qui ne le mérite pas

Conseil de leadership : Important ≠ Urgent 🧩 Dans un discours prononcé en 1954, Eisenhower, citant un ancien président d'université, a déclaré : « J'ai deux types de problèmes : les urgents et les importants. Les urgents ne sont pas importants, et les importants ne sont jamais urgents. » Plus tard, Stephen Covey a repris cette idée dans son livre publié en 1989, Les 7 habitudes des gens efficaces, créant ainsi la désormais célèbre matrice d'Eisenhower (urgent-important).

4. Modèle de journal personnel en ligne

Ce modèle de journal personnel en ligne offre la flexibilité des journaux manuscrits dans un tableau clair et organisé. Les journaux hebdomadaires, les suivis d'habitudes, les blocs de temps et les mises à jour de statut dans un environnement de travail interactif vous offrent la flexibilité nécessaire pour planifier, réfléchir et suivre vos objectifs personnels avec clarté et facilité.

Utilisez ce modèle pour :

Décomposez vos tâches et vos évènements semaine par semaine, grâce à des outils intégrés qui vous permettent de suivre vos priorités, votre progression et le temps passé

Rendez votre journal plus attrayant en y intégrant des images, des checklist, des liens ou même des GIF qui reflètent vos objectifs et votre état d'esprit

Étiquetez d'autres personnes ou laissez des commentaires si votre bullet journal fait partie d'un projet de groupe, d'une collaboration créative ou d'un suivi d'habitudes de partage

✅ Idéal pour : les créatifs, les étudiants et les passionnés de productivité qui souhaitent suivre leurs habitudes, gérer leurs tâches personnelles et rester cohérents

5. Modèle d'agenda pour étudiant

Gérer les cours, les devoirs, les examens et les activités extrascolaires peut rapidement devenir accablant. Le modèle d'agenda étudiant aide les étudiants à garder une vue d'ensemble en regroupant toutes les tâches, tous les projets, toutes les échéances et toutes les matières sur un tableau clair et organisé.

Conçus pour remplacer les dispositions statiques de Monday.com, ils offrent aux étudiants une flexibilité totale grâce à des tâches glisser-déposer, des barres de progression et des catégories codées par couleur pour une gestion du temps plus facile.

Utilisez ce modèle pour :

Ajoutez des dates d'échéance, définissez des estimations de durée et affichez une vue claire de l'utilisation de votre temps chaque semaine

Regroupez vos tâches par sujet, type de mission ou même clubs et projets parallèles à l'aide de dossiers ou d'étiquettes personnalisées

Partagez l'accès avec vos collègues pour les projets de groupe ou étiquetez vos mentors pour obtenir leurs commentaires et suggestions

✅ Idéal pour : *Les lycéens et les étudiants qui recherchent un moyen plus intelligent de gérer leur travail scolaire, de réduire le stress lié aux échéances et de garder une vue Tout sur tout

🌟 Bonus : vous travaillez avec plusieurs outils qui nécessitent chacun une connexion, un contexte et un abonnement distincts ? ClickUp Brain MAX est votre assistant de bureau alimenté par l'IA qui unifie l'ensemble de votre espace de travail numérique. Grâce à sa fonctionnalité Talk to Text , vous pouvez dicter des commandes et du contenu, et créer des listes à faire où que vous soyez. Elle comprend également le contexte de votre environnement de travail et exécute les changements de statut et de progression sans que vous ayez à cliquer sur plusieurs menus.

6. Modèle d'intégration client

Pour vous aider à gérer l'ensemble du processus d'intégration des clients, le modèle d'intégration des clients de Monday.com vous permet de voir où en est chaque client dans le processus d'intégration grâce à des champs personnalisés tels que le nom du client, la date de début, le membre de l'équipe responsable, la progression et les notes pour chaque étape.

Les vues disponibles dans le modèle sont diagramme de Gantt, Tableau, Échéancier et diagramme. Vous pouvez donc personnaliser les vues en fonction des différents rôles. Par exemple, les responsables peuvent préférer des vues chronologiques globales, tandis que les spécialistes de l'intégration peuvent préférer des vues axées sur les tâches pour une meilleure gestion.

Utilisez ce modèle pour :

Automatisez les rappels de date d'échéance et les mises à jour de priorité/statut pour les personnes assignées des tâches

Activez le suivi du temps pour mesurer la durée de chaque phase et identifier les goulots d'étranglement

Intégrez-les à Slack, Gmail, Outlook, Zoom et bien d'autres pour maintenir vos flux de travail sans transfert manuel de données

✅ Idéal pour : les équipes chargées de l'intégration des clients qui souhaitent standardiser le processus d'intégration sans système complexe

7. Modèle de tâches hebdomadaires

Les révisions multiples, les contributions contradictoires, les priorités floues et le manque de visibilité sur la charge de travail ne sont que quelques-uns des défis auxquels sont confrontées les équipes de conception. Le modèle Design Weekly Tasks permet d'éviter ce chaos en offrant aux équipes un tableau unique sur lequel elles peuvent planifier leurs tâches hebdomadaires, attribuer la propriété, suivre la charge de travail et gérer visuellement les ressources de conception.

Comme il s'intègre à des outils de conception populaires tels qu'Adobe Creative Cloud et Dropbox, vous pouvez facilement joindre, partager et prévisualiser des fichiers à partir de votre tableau de travail.

Utilisez ce modèle pour :

Filtrez les tâches par membre de l'équipe pour surveiller la charge de travail individuelle/collective et identifier les réaffectations nécessaires

Passez de la vue Gantt pour définir les échéanciers des tâches et les diagrammes de progression aux tableaux de bord pour obtenir un aperçu visuel rapide des tâches en cours ou en attente

Choisissez parmi plus de 30 types de colonnes, telles que les liens, les fichiers, les menus déroulants, les dates, les personnes, etc., pour ajouter du contexte à chaque élément de votre liste

✅ Idéal pour : Les professionnels du design et les studios de création à la recherche d'un cadre structuré pour gérer leurs livrables hebdomadaires

8. Modèle de processus de recrutement

Le modèle de processus de recrutement peut être un bon complément à votre boîte à outils si vous souhaitez structurer le processus de passage des candidats à chaque étape du recrutement. Alors que la vue Kanban fournit une vue d'ensemble claire du pipeline, les tableaux de bord sont un excellent moyen de visualiser les sources de référence ou les tendances en matière de recrutement.

Grâce à des formulaires intégrés et personnalisables, vous pouvez également recueillir les candidatures et les demandes de nouvelles positions auprès des chefs de projet. Tous les envois sont automatiquement ajoutés à votre tableau sous forme de nouveaux éléments dans votre liste de tâches.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des groupes personnalisés ou des colonnes de statut pour l'étape de recrutement, le service, etc., afin d'améliorer la visualisation

Liez les données à un tableau « Répertoire des employés » afin de centraliser toutes les informations relatives aux employés après leur embauche

Rendez votre tableau RH privé afin de garantir la confidentialité des candidats et de limite l'accès aux seuls membres autorisés de l'équipe

✅ Idéal pour : les professionnels des ressources humaines et les équipes de recrutement qui gèrent l'ensemble du cycle de recrutement

9. Modèle de projet unique

Conçu pour gérer un projet unique, de sa création à sa mise en œuvre, le modèle de projet unique rassemble les phases du projet, le budget, les échéanciers, les ressources et bien plus encore dans un tableau clair et centralisé. Les tâches peuvent être organisées en groupes qui reflètent les phases du projet ou des catégories telles que la planification, l'exécution, la livraison, etc. De plus, des automatisations basées sur des déclencheurs permettent d'avertir les assignés, de déplacer des tâches, de modifier des statuts ou d'envoyer des rappels pour les échéances à venir.

Utilisez ce modèle pour :

Personnalisez vos tableaux de bord pour suivre votre progression et obtenir rapidement des informations en temps réel sur vos projets

Créez des colonnes de statut et de priorité pour donner à votre équipe une visibilité achevée sur les tâches urgentes

Intégrez-les à Gmail, Dropbox, Jira ou Excel pour éviter de passer constamment d'un outil à l'autre lors de la gestion de vos projets

✅ Idéal pour : les freelances qui gèrent des projets autonomes et les startups qui lancent une initiative ou un nouveau produit

10. Modèle de service d'assistance informatique

Vous cherchez un moyen de gérer plus efficacement les demandes et les incidents informatiques ? Le modèle IT Service Desk affiche une vue unifiée de tous les tickets entrants et de leur statut dans un hub centralisé.

Un formulaire de saisie permet de recueillir des informations telles que les coordonnées du demandeur, la description du problème, le degré d'urgence, des captures d'écran, etc. Il peut être personnalisé afin d'inclure des champs personnalisés pertinents pour votre équipe.

Le tableau crée automatiquement des groupes (par exemple, Nouvelles demandes, en cours, Résolues), mais vous pouvez les ajouter ou les modifier en fonction de la structure de votre flux de travail. Le modèle s'intègre à Jira, Zendesk, Slack, etc., afin de garantir des flux de travail et une collaboration fluides.

Utilisez ce modèle pour :

Fournissez aux techniciens et aux responsables une visibilité sur le statut des files d'attente et la charge de travail

Automatisez l'attribution des tickets à un technicien disponible et les notifications/rappel

Créez des tableaux de bord pour les indicateurs clés, tels que le temps moyen de résolution, le volume de tickets ou le score de satisfaction client

✅ Idéal pour : les équipes informatiques et d'assistance technique qui gèrent les demandes de changement, les rapports d'incident, l'assistance technique et les tickets de dépannage

💡 Conseil de pro : Les modèles sont très utiles, mais les associer aux bonnes applications à faire peut booster votre productivité. Du suivi des tâches à la collaboration entre équipes, la bonne application vous aide à tout gérer en un seul endroit. C'est comme avoir un agenda intelligent qui travaille avec vous, et pas seulement pour vous.

Modèles de listes à faire Monday.com Limites

Bien que Monday.com propose des modèles visuellement attrayants et flexibles, les utilisateurs ont parfois signalé quelques limites :

Les modèles proposent des checklists basiques sans assistance pour les étapes imbriquées ou les sous-tâches au sein des checklists

Pas de suivi natif du temps passé sur chaque tâche ; des outils externes sont nécessaires pour obtenir des rapports détaillés

Les tâches ne peuvent pas être automatiquement liées entre les tableaux pour les dépendances ou les références croisées

Les dispositions visuelles sous forme de tableaux ne sont pas assez flexibles pour afficher les vues Calendrier ou Kanban sur mobile

💡 Bonus : Essayez les applications de listes à faire basées sur l'IA qui incluent des fonctionnalités avancées telles que la hiérarchisation automatique des tâches, la planification intelligente, la saisie en langage naturel et des suggestions de tâches basées sur vos habitudes et vos préférences.

Modèles alternatifs Monday.com

Face aux limites croissantes des modèles Monday.com, de nombreuses équipes se tournent activement vers des alternatives plus intelligentes. ClickUp est l'une d'entre elles.

ClickUp est une application tout-en-un pour le travail qui vous permet de gérer vos tâches, vos documents, vos objectifs, de discuter et de gérer vos flux de travail à partir d'une seule interface. Elle propose une grande variété de modèles de listes de tâches gratuits et personnalisables, plus simples à configurer et plus faciles à adapter.

Ci-dessous, nous avons sélectionné les meilleurs modèles de listes à faire ClickUp que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

1. Modèle de liste à faire ClickUp Basic

Obtenir un modèle gratuit Restez organisé et terminez vos tâches sans effort grâce au modèle de liste à faire ClickUp Basic

Le modèle de liste de tâches ClickUp Basic est un modèle de gestion des tâches prêt à l'emploi, conçu pour être rapide et simple. Il est livré avec des statuts prédéfinis, tels que « À faire » et « Achevé », et est disponible en vue Tableau et en vue Liste.

Grâce à sa structure entièrement personnalisable, il est idéal pour ceux qui recherchent une fonction rapide avec un minimum d'effort. Utilisez ce modèle pour :

Gérez vos éléments à mener avec seulement deux statuts principaux pour plus de clarté

Personnalisez l'afficher de votre flux de travail en fonction de la manière dont vous aimez planifier et visualiser vos progrès

Utilisez des filtres simples pour mettre en évidence les tâches en attente ou achevées sans distraction

✅ Idéal pour : les professionnels en entrée, les assistants administrateurs ou les utilisateurs individuels à la recherche d'un outil simple de suivi des tâches, sans fonctionnalités superflues

🎥 Regarder : Comment créer une liste à faire hebdomadaire dans ClickUp ?

2. Modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez facilement vos tâches et restez dans le suivi de vos tâches quotidiennes grâce au modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp

Le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp est conçu pour les utilisateurs qui souhaitent planifier chaque journée de manière structurée mais flexible. Il simplifie votre flux de travail en vous offrant un espace pour noter vos tâches quotidiennes, les organiser par priorité et rester sur la bonne voie heure après heure.

Utilisez ce modèle pour :

Suivez vos habitudes et routines quotidiennes pour renforcer les bons comportements et regroupez vos tâches par priorité, emplacement, catégorie ou étape du flux de travail

Conservez vos notes, procédures opératoires normalisées ou documents d'assistance liés directement dans votre flux de tâches quotidiennes grâce à ClickUp Docs

Paramétrez les déclencheurs et les alertes, et utilisez des checklists pour simplifier les actions en plusieurs étapes et améliorer leur exécution

✅ Idéal pour : les professionnels, les freelances ou les personnes soucieuses de leur productivité personnelle qui souhaitent rester organisées et cohérentes dans leur planification quotidienne et le suivi de leurs habitudes

3. Modèle de liste à faire ClickUp Calendar

Obtenir un modèle gratuit Planifiez vos tâches et gérez efficacement vos heures de travail grâce au modèle de liste de tâches du calendrier ClickUp

Le modèle de liste à faire ClickUp Calendar est conçu pour vous aider à planifier votre travail hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuel en contrôlant entièrement les catégories, les rôles et les priorités. Vous pouvez passer d'un affichage personnalisé à l'autre, comme l'affichage Gantt, Liste ou Calendrier, en fonction de votre style de planification.

Utilisez ce modèle pour :

Envoyez le formulaire Demande de réunion pour proposer une réunion à un collègue ou un coéquipier, en précisant l'objet, les participants, leurs rôles et l'urgence de la discussion

Affichez toutes vos réunions prévues pour le mois dans le calendrier Par rôle, qui utilise un code couleur en fonction du rôle de chaque participant, ce qui vous permet de vérifier facilement vos réunions mensuelles et d'identifier rapidement le rôle de chaque personne directement à partir de la carte de tâche

✅ Idéal pour : Les professionnels et les freelances qui gèrent des emplois du temps chargés, avec plusieurs projets, des délais à respecter et des réunions à organiser

4. Modèle de liste de tâches ClickUp Work

Obtenir un modèle gratuit Regroupez toutes vos tâches de travail en un seul endroit grâce au modèle de liste de tâches ClickUp Work

Le modèle de liste de tâches ClickUp Work est un système de gestion des tâches complet et robuste qui vous permet d'ajouter des détails précis, tels que le type de tâche, les notes importantes, l'adresse e-mail du contact, les ressources et la fréquence, afin de suivre les tâches au travail.

Utilisez ce modèle pour :

Consultez toutes vos tâches prévues pour la semaine dans la vue calendrier hebdomadaire afin de rester sur la bonne voie et d'identifier facilement les moments gratuits dans votre journée.

Utilisez la vue du calendrier mensuel pour afficher toutes vos tâches réparties sur le mois, ce qui vous permet de repérer facilement les jours disponibles et ceux qui sont déjà réservés.

✅ Idéal pour : les équipes et les professionnels qui gèrent des projets en plusieurs phases ou des opérations quotidiennes et qui ont besoin d'un espace unifié pour organiser, hiérarchiser et suivre leur travail.

💡 Conseil de pro : associez ClickUp Brain à n'importe quel modèle de liste à faire (comme Basic, Daily, Calendar ou Work Checklists) pour automatiser la planification de vos tâches routinières et garder votre espace de travail propre et organisé. Invitez-le : « Transformez l'objectif « Lancer la campagne par e-mail avant vendredi » en une liste de tâches réalisables avec des estimations de durée. » Créez une liste à faire réalisable avec une estimation de durée à l'aide de ClickUp Brain.

5. Modèle de liste d'activités ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Décomposez votre projet en étapes réalisables et abordez-le facilement à l'aide du modèle de liste d'activités ClickUp.

Le modèle de liste d'activités ClickUp est un fournisseur, un prestataire de solution centralisée et structurée pour gérer tout, des simples listes à faire aux plans de sprint détaillés et aux échéanciers de projets complexes.

Les champs personnalisés, tels que le type de tâche, l'urgence et l'échéancier, vous aident à organiser vos activités en groupes logiques pour une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.

Utilisez ce modèle pour :

Répartissez efficacement les responsabilités et évitez la surcharge des ressources grâce à la vue Charge de travail

Établissez des relations de dépendance entre les sous-tâches pour indiquer ce qui doit être fait avant ou après une activité spécifique.

✅ Idéal pour : les chefs de projet client, les gestionnaires de compte et les chefs d'équipe qui gèrent simultanément plusieurs projets clients.

6. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gardez le contrôle sur chaque détail, petit ou grand, grâce au modèle de gestion des tâches de ClickUp.

Le modèle de gestion des tâches ClickUp est une solution puissante pour les équipes qui souhaitent garder le contrôle sur toutes leurs tâches, quelle que soit leur importance. Les tâches peuvent être regroupées en catégories exploitables, telles que « Idées », « Actions à entreprendre » et « Retards ».

Adaptez la configuration à votre style préféré, qu'il s'agisse de visualiser votre semaine, de déléguer en fonction de la capacité de votre équipe ou de gérer les tâches en fonction de leur urgence.

Utilisez ce modèle pour :

Triez les tâches par priorité (urgente, élevée, normale, faible) ou regroupez-les par service pour une visibilité achevée et une responsabilité totale.

Passez à la vue Tableau pour afficher les tâches sous forme de cartes organisées en colonnes et ajoutez des assignés, des dates d'échéance et des libellés de priorité.

Ouvrez la vue Calendrier pour afficher les tâches de l'équipe par jour, semaine ou mois, puis cliquez sur une date pour créer rapidement une nouvelle tâche avec des détails tels que le titre, la description, la priorité ou l'assigné.

✅ Idéal pour : les chefs de projet, les chefs d'équipe et les coordinateurs opérationnels qui gèrent des tâches complexes et la charge de travail de plusieurs équipes.

7. Modèle de checklist pour déménagement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez votre déménagement en toute confiance grâce au modèle de checklist pour déménagement ClickUp.

Le modèle de checklist pour déménagement ClickUp vous aide à structurer et à apaiser l'une des expériences les plus chaotiques de la vie, à savoir le déménagement d'une maison ou d'un bureau. Avec des catégories de tâches distinctes telles que « Avant le déménagement » et « Jour du déménagement », il vous aide à vous préparer à l'avance et à aborder chaque étape de manière méthodique.

Le regroupement intelligent et la checklist préremplie vous permettent de vous concentrer davantage sur votre installation que sur votre stress.

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des tâches aux membres de votre équipe ou de votre famille à l'aide de champs personnalisés afin que chacun sache qui est assigné à faire quoi.

Utilisez la section « Commentaires » pour noter les rendez-vous avec les déménageurs, les conseils d'emballage ou les instructions spéciales directement dans la tâche.

Tirez parti des barres de progression et des vues de liste intégrées pour voir instantanément ce qui est fait et ce qui reste à faire.

✅ Idéal pour : les propriétaires, les responsables administratifs et les coordinateurs de déménagement qui souhaitent disposer d'un forfait étape par étape pour gérer et exécuter leurs déménagements en toute simplicité

👀 Le saviez-vous ? En moyenne, un Américain déménage environ 11,7 fois au cours de sa vie.

8. Modèle de liste de choses à faire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez chaque rêve en objectif grâce à une planification réfléchie à l'aide du modèle ClickUp Bucket List

Le modèle ClickUp Bucket List est l'outil idéal pour transformer vos rêves en objectifs réalisables. Il vous aide à mapper tout, des escapades exotiques aux expériences uniques, à l'aide d'éléments visuels tels que des catégories codées par couleur et des champs personnalisés.

Il comprend trois listes : Lieux à explorer, Plats à goûter et Activités. Au niveau du dossier, vous pouvez afficher toutes vos entrées classées par liste, ce qui vous permet de tout suivre facilement en un seul endroit.

Utilisez ce modèle pour :

Passez à la vue Tableau pour voir vos entrées avec leurs photos jointes en couverture, idéal pour stimuler votre inspiration visuelle

Utilisez la vue Tableau par personne pour classer les activités que vous souhaitez faire seul ou avec votre partenaire, vos amis ou votre famille, et utilisez la vue Tableau par continent pour les classer par emplacement

Utilisez des sous-catégories telles que « Voyages », « Nature » ou « Juste pour le plaisir » pour contextualiser chaque tâche

✅ Idéal pour : Toute personne souhaitant structurer, collaborer et apporter un peu de piment à la planification de sa liste de choses à faire avant de mourir

9. Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez facilement la progression et les devoirs de vos élèves grâce au modèle de devoirs de classe de ClickUp

Le modèle de liste de tâches ClickUp Class Assignments est le tableau de planification académique ultime pour les enseignants et les professeurs qui gèrent plusieurs classes, devoirs et cycles de notation. Utilisez des outils tels que le suivi du temps, les dépendances et l'intégration des e-mails pour rationaliser chaque étape, de la planification des cours à la programmation des tâches et à la notation des devoirs.

Utilisez ce modèle pour :

Activez et désactivez les affichages, comme « Examens », « Documents » et « Liste », pour visualiser les tâches dans des mises en forme adaptées à votre style d'enseignement

Suivez chaque tâche, de « Non commencée » à « Achevé », pour vous assurer que rien ne vous échappe

Classez les devoirs par type, par exemple « Sujets abordés » ou « Note du devoir », afin de trier et hiérarchiser rapidement les tâches scolaires

✅ Idéal pour : les enseignants, les coordinateurs pédagogiques et les professeurs qui gèrent les flux de travail liés aux devoirs, les notes et la progression des élèves pour plusieurs classes

10. Modèle ClickUp « Getting Things Done » (Réaliser ses tâches)

Obtenir un modèle gratuit Accomplissez vos tâches quotidiennes avec moins de stress grâce au modèle Getting Things Done de ClickUp

Le modèle ClickUp Getting Things Done donne vie à la méthode de productivité GTD de David Allen grâce à un espace de travail bien structuré qui vous aide à collecter, traiter, organiser et exécuter vos tâches en toute clarté.

Grâce à des affichages personnalisés, des statuts basés sur les actions et des catégories prédéfinies telles que « Prochaines tâches », « En attente » ou « Un jour/Peut-être », vous pouvez hiérarchiser les tâches urgentes et reporter les idées non urgentes sans les perdre de vue.

Utilisez ce modèle pour :

Ajoutez les étiquettes « Contexte », « Effort » et « Bloqué » pour clarifier le temps nécessaire, les blocs actuels ou le domaine d'intérêt

Déplacez automatiquement les tâches de la « Boîte de réception » vers « Planifié » une fois la date d'échéance ajoutée, ou ajustez les vues en fonction du contexte ou de la priorité sélectionnés

Accédez à des procédures opératoires normalisées, des notes de réunion et des documents de partage d'idées directement depuis votre environnement de travail pour faciliter la coordination de votre équipe

✅ Idéal pour : les professionnels, les adeptes de la productivité et les abonnés à la méthode GTD qui recherchent un système structuré et reproductible pour rester au fait de leurs tâches, engagements et objectifs dans tous les domaines de la vie

💡 Conseil de pro : Utilisez la hiérarchie de ClickUp pour maîtriser la méthode GTD. Décomposez les tâches en listes, regroupez ces listes dans des dossiers et organisez les dossiers dans des espaces. Cette structure vous aide à trier, hiérarchiser et agir sans vous sentir dépassé

11. Modèle de liste à faire pour la rénovation domiciliaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Réalisez vos travaux de rénovation en suivant et de manière stress-free grâce au modèle de liste de tâches ClickUp Home Renovation

Que vous souhaitiez rénover une seule pièce ou transformer entièrement votre maison, le modèle de liste de tâches pour la rénovation domiciliaire de ClickUp vous aide dans tout, de la budgétisation et de la planification au suivi des travaux des entrepreneurs et à l'achèvement des tâches. La vue Tableau permet de visualiser l'avancement du projet et les niveaux de priorité, tandis que la vue Échéancier offre un flux fluide des tâches au fil du temps.

Vous avez également la possibilité de créer et de suivre un budget de rénovation personnalisé, ce qui vous permettra de garder le contrôle de vos finances et de la gestion de vos tâches.

Utilisez ce modèle pour :

Utilisez des champs dédiés pour enregistrer et suivre les dépenses liées à chaque tâche de rénovation, afin de garantir une budgétisation précise et une visibilité sur les dépenses

Regroupez et organisez vos tâches en fonction des différentes pièces de la maison, comme la cuisine, la chambre d'enfant ou la salle de bain, afin de gérer efficacement les flux de travail parallèles

Ajoutez des sous-tâches ou des notes pour des détails tels que les instructions des sous-traitants ou la disponibilité des matériaux sans encombrer votre liste de tâches principale

idéal pour : *les propriétaires, les architectes d'intérieur ou les gestionnaires de projet qui cherchent à simplifier et à rationaliser leurs projets de rénovation domiciliaire en clarifiant les coûts, l'échéancier et les tâches

12. Modèle de liste à faire pour produit numérique ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos tâches liées aux produits numériques dans un format clair de type document grâce au modèle de liste de tâches pour produits numériques ClickUp

Le modèle de liste à faire pour produit numérique ClickUp simplifie l'ensemble du cycle de vie de votre produit numérique, du brainstorming et de la conception à l'emballage et à la promotion.

Au lieu de gérer des outils disparates ou des notes autocollantes, ce modèle organise tout dans un format de document partageable et peut être personnalisé en fonction de votre niveau de compétence et du type de projet spécifique

Utilisez ce modèle pour :

Planifiez différents éléments tels que des classeurs, des feuilles de calcul, des maquettes ou des présentations PowerPoint, en fonction du type de produit

Suivez toutes les tâches créatives, y compris le contenu des réseaux sociaux par plateforme, les inscriptions et les ressources e-mail

Utilisez des cases à cocher pour des tâches telles que la création d'aimants à prospects et de guides d'utilisation des produits afin de préparer votre entonnoir de conversion

✅ Idéal pour : *les créateurs, les concepteurs de cours ou les coachs qui souhaitent disposer d'une checklist structurée pour lancer et promouvoir facilement des produits numériques

👀 Le saviez-vous ? Les experts recommandent trois listes à faire distinctes pour les adultes atteints de TDAH: Une courte liste quotidienne (3 à 5 tâches principales)

Une liste à long terme pour les projets plus importants, et

Une liste de routine pour les habitudes quotidiennes, comme les médicaments ou les repas

13. Modèle de liste de tâches pour l'organisation d'une fête ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez chaque détail de votre évènement en toute simplicité grâce au modèle de planification de fête de ClickUp

Le modèle de liste de tâches ClickUp pour l'organisation de fêtes facilite la coordination des fêtes en organisant les tâches liées à votre évènement en trois grandes étapes : la préparation, le jour de l'évènement et la clôture de l'évènement.

Il comprend des listes prédéfinies pour le marketing d'évènement, les inscriptions, la conception créative et les tâches de clôture, que vous pouvez toutes personnaliser ou développer. Vous pouvez également définir des échéanciers distincts pour chaque évènement (par exemple, une fête de fiançailles de 17 h à 22 h ou un dîner de répétition de 18 h à 21 h) afin d'éviter les conflits d'horaires.

Utilisez ce modèle pour :

Utilisez des indicateurs visuels et des sous-tâches pour gérer les tâches en cours et assurer la coordination de tous

Gérez tout, du lieu à la restauration en passant par les paiements finaux, grâce à des sections prédéfinies pour chaque aspect de l'évènement

Suivez vos dépenses par évènement pour éviter les dépenses excessives

✅ Idéal pour : Gérer des évènements tels que des fêtes de fiançailles, des célébrations d'équipe ou des jalons qui nécessitent une planification et une coordination structurées à toutes les étapes

14. Modèle de liste à faire ClickUp pour prendre soin de soi

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos activités pour vous concentrer sur les aspects clés de votre vie grâce au modèle de forfait de soins personnels de ClickUp

Si vous cherchez à mettre en place une routine structurée de soins personnels qui prend soin de votre esprit, de votre corps et de votre âme, le modèle de liste de tâches ClickUp Self-Care est l'outil qu'il vous faut.

Ce modèle soigneusement conçu vous aide à classer vos tâches par type de bien-être, à attribuer des catégories de soins personnels et à suivre vos progrès à l'aide de six libellés de statut tels que « En bonne voie », « En retard » et « En cours »

Utilisez ce modèle pour :

Regroupez vos tâches sous les rubriques « Esprit », « Corps » ou « Âme » et classez-les par type d'activité, par exemple « Temps passé devant un écran », « Beauté », « Santé » ou « Loisirs »

Utilisez les colonnes de référence et de notes pour joindre des rappels, des bonnes pratiques ou des messages de motivation liés à chaque activité en tant que pièce jointe

Identifiez instantanément les aspects de votre bien-être qui nécessitent votre attention grâce à une disposition facile à consulter et codée par couleur

✅ Idéal pour : Les personnes qui souhaitent mettre en place une routine de soins personnels cohérente et personnalisée, avec des objectifs clairement définis et un suivi de la progression

15. Modèle de checklist qualité ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Assurez-vous que vos produits et processus répondent aux exigences grâce au modèle de checklist qualité de ClickUp.

Le modèle de checklist de la quantité ClickUp est un environnement de travail spécialement conçu pour garantir que chaque produit ou processus répond aux normes les plus élevées avant sa mise sur le marché.

Grâce à des champs prédéfinis pour les mises à jour de statut, la catégorisation et les remarques, il aide les équipes à garantir le respect de tous les critères de qualité, qu'il s'agisse de contrôles de production critiques ou de corrections mineures.

Utilisez ce modèle pour :

Classez chaque tâche comme mineure, majeure ou critique afin d'orienter les efforts de votre équipe et les processus d'escalade, et utilisez des statuts personnalisés tels que « Nouvelle approbation », « En attente » ou « Approuvé » pour rationaliser la prise de décision.

Utilisez des règles d'automatisation sans code pour déclencher des mises à jour en fonction de l'achèvement des tâches ou des commentaires afin de fluidifier les processus.

Enregistrez vos remarques, résultats et procédures de test dans des champs personnalisés dédiés pour une documentation achevée et une traçabilité optimale.

✅ Idéal pour : les équipes d'assurance qualité et les responsables des opérations qui ont besoin d'un système robuste pour garantir la conformité qualité à chaque étape du cycle de vie des produits.

16. Modèle de checklist SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Identifiez et comblez les lacunes de votre stratégie SEO grâce au modèle de checklist SEO ClickUp.

Le modèle de checklist SEO ClickUp fournit une vue d'ensemble structurée et claire de l'ensemble de votre stratégie SEO. Il vous aide à décomposer des tâches complexes en étapes gérables sur plusieurs pages, telles que les listes de produits, les blogs et les formulaires de contact.

De la gestion du référencement sur page et la correction des liens rompus au suivi de la qualité des métadonnées, il offre une catégorisation flexible et un suivi visuel qui s'adaptent à votre flux de travail.

Utilisez ce modèle pour :

Créez des listes de contrôle avec des listes de contrôle pour des types de pages SEO spécifiques telles que la page d'accueil, la FAQ, les pages produits, etc., afin d'optimiser votre référencement de manière ciblée.

Passez de la vue « Capacité de l'équipe » à la vue « Checklist SEO » pour évaluer la charge de travail de l'équipe et les lacunes dans les processus.

Saisissez les types de métadonnées, les niveaux d'importance et la gravité des problèmes pour évaluer la priorité des tâches et garantir la conformité SEO.

✅ Idéal pour : les professionnels du référencement et les équipes marketing à la recherche d'un outil centralisé et adapté pour gérer efficacement les tâches techniques et on-page liées au référencement.

📌 Bonus : vous souhaitez rationaliser votre flux de travail SEO ? Utilisez le modèle avec ces stratégies intelligentes : Attribuez à votre équipe des tâches telles que la recherche de mots-clés, la mise à jour de contenu et l'audit des backlinks avec des priorités claires, et suivez les tâches de référencement on-page et off-page en un seul endroit.

Définissez des dates d'échéance et des dépendances pour le suivi des corrections techniques et des mises à jour des algorithmes.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour surveiller les performances SEO, la mise en œuvre des mots-clés et l'impact sur le trafic.

Associez-les à ClickUp Brain pour générer automatiquement des étiquettes méta, des plans de blog ou identifier les lacunes SEO dans votre contenu.

17. Modèle de checklist pour le recrutement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Rationalisez votre processus de recrutement et intégrez de nouveaux membres à votre équipe à l'aide du modèle de checklist pour le recrutement de ClickUp.

Le modèle de checklist pour le recrutement de ClickUp vous aide à rationaliser chaque étape de votre processus de recrutement. Il comprend des checklists pour tout, de la publication des offres d'emploi à l'intégration des employés. Il décompose les tâches de recrutement en étapes concrètes telles que la recherche de candidats, la présélection, les entretiens et la documentation.

De plus, grâce à ses sections de commentaires intégrées, ses pièces jointes et son suivi de statut, il centralise la communication et les commentaires.

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des responsabilités, suivez la progression grâce à la vue « Diagramme de Gantt » de ClickUp et synchronisez tout le monde grâce à des mises à jour en temps réel.

Joignez des CV en tant que pièces jointes, ajoutez des commentaires sur les entretiens et effectuez la maintenance de toutes les données relatives aux candidats dans une vue centralisée.

Utilisez des libellés tels que « Élevé », « Moyen » et « Faible » pour vous concentrer sur les rôles temporaires et les éléments critiques.

✅ Idéal pour : les équipes RH, les recruteurs et les responsables du recrutement qui cherchent à gérer efficacement les flux de travail des candidats et à garantir un processus de recrutement structuré et sans erreur.

👀 Le saviez-vous ? Un sondage mondial mené auprès de plus de 40 000 entreprises dans 42 pays a révélé que 74 % des employeurs ont du mal à trouver des talents qualifiés. Un simple modèle de checklist pour le recrutement peut vous aider à structurer votre processus. Il vous aide à : Standardisez votre processus pour éviter d'oublier des étapes ou de prendre des décisions précipitées.

Accélérez le processus de recrutement en assurant la coordination de toutes les parties prenantes.

Offrez une meilleure expérience aux candidats en garantissant une communication rapide et des exigences claires concernant les rôles.

18. Modèle de checklist de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les tâches de votre équipe et assurez-vous qu'elles restent sur la bonne voie grâce au modèle de checklist de projet ClickUp.

Le modèle de checklist de projet ClickUp apporte ordre et visibilité même aux projets les plus chaotiques grâce à une approche axée sur les checklist.

Grâce à des vues détaillées, des barres de progression et des étapes d'approbation, vous bénéficiez d'une vision claire de ce qui se passe et de ce qui vous attend. Il prend également en charge une personnalisation approfondie avec des dépendances, des étiquettes de priorité et un suivi du temps pour vous aider à gérer efficacement vos ressources et vos flux de travail.

Utilisez ce modèle pour :

Distinguez facilement les tâches importantes des tâches secondaires afin que votre équipe sache sur quoi se concentrer en priorité.

Évitez les démarrages prématurés en définissant des relations entre les tâches qui garantissent le bon ordre d'exécution.

Utilisez le suivi du temps et les délais modifiables pour optimiser l'utilisation des ressources et améliorer la flexibilité du projet.

Suivez l'avancement des tâches, les goulots d'étranglement et la charge de travail grâce aux tableaux de bord visuels ClickUp qui regroupent tout.

✅ Idéal pour : les équipes et les chefs de projet qui ont besoin d'un moyen simple mais puissant pour exécuter, suivre et achever des projets de manière efficace dans tous les services.

19. Modèle de checklist pour les vacances ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Facilitez et organisez la planification de vos vacances grâce au modèle de checklist pour les vacances de ClickUp.

Le modèle de checklist pour les vacances ClickUp est votre assistant de planification à tout moment pour vos voyages, qu'il s'agisse d'escapades rapides le week-end ou de vacances prolongées.

Il vous aide à regrouper toutes les tâches à accomplir avant votre départ en un seul endroit, avec des statuts et des détails clairs tels que les dates de voyage, les compagnons de voyage, le type de vacances et la catégorie de voyage. Visualiser ce qui est en attente, emballé ou prêt à acheter apporte un sentiment d'ordre dans le chaos des préparatifs.

Utilisez ce modèle pour :

Classez les éléments à l'aide du champ « Vacances » pour regrouper tout ce qui concerne la plage, le camping, les road trips ou tout autre type de voyage personnalisé.

Regroupez les éléments par type (par exemple, vêtements, articles de toilette) et effectuez le suivi des quantités à l'aide du champ « Quantité » afin de ne jamais emporter trop ou trop peu.

Tirez parti de la fonctionnalité « Assign Comments » (Attribuer des commentaires) de ClickUp pour la distribution des tâches d'emballage ou de préparation entre les membres du groupe et fixer des délais avant le départ.

✅ Idéal pour : les voyageurs qui souhaitent préparer leurs bagages de manière plus intelligente et rester parfaitement organisés pour des voyages de différents types sans stress.

20. Modèle de checklist pour la retraite ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez les dépenses liées à votre liste de souhaits et planifiez vos principaux objectifs de retraite grâce au modèle de checklist pour la retraite de ClickUp.

Le modèle de checklist pour la retraite ClickUp est une solution conçue pour simplifier tous les aspects de la planification de la retraite, qu'ils soient financiers ou personnels.

Grâce à des pages dédiées aux finances et aux activités de retraite, il permet aux utilisateurs de saisir des objectifs financiers personnalisés, de définir des échéanciers de retraite et d'organiser toutes les tâches et tous les documents.

Utilisez ce modèle pour :

Enregistrez vos objectifs tels que vos revenus de retraite, vos investissements et vos soldes de compte dans des éléments de checklist clairs.

Ajoutez vos forfaits de voyage, vos loisirs et vos activités post-carrière dans une section dédiée afin de visualiser votre mode de vie idéal à la retraite.

Ajoutez des liens vers des ressources fiables qui simplifient votre processus de planification.

✅ Idéal pour : les personnes seules ou les couples qui souhaitent mapper de manière organisée leurs objectifs financiers et leur mode de vie pour la retraite.

Désencombrez vos journées grâce à un modèle ClickUp gratuit

Si Monday.com propose des modèles de listes à faire solides, ClickUp va encore plus loin grâce à sa flexibilité, sa profondeur, sa facilité d'utilisation et ses fonctions avancées.

Avec des fonctionnalités telles que des tableaux de bord, des vues personnalisées, le suivi du temps et même une IA intégrée, ClickUp vous libère de la pression et vous offre un moyen plus intelligent de gérer vos tâches.

Si vous recherchez un outil qui évolue avec vos tâches (et votre vie), les modèles de listes à faire de ClickUp sont vraiment imbattables.

