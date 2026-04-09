Cómo gestionar clientes a medida que tu agencia crece

La mayoría de las agencias pierden clientes porque la relación carece de un propietario claro, una estructura o sistemas que resistan el crecimiento.

El informe «2024 B2B Pulso» de McKinsey reveló que más de la mitad de los compradores B2B cambiarían de proveedor si la experiencia multicanal fuera inconexa.

Por eso, esta guía explica cómo desarrollar un enfoque de gestión de clientes que realmente sea escalable. Abordaremos todo, desde la definición del perfil de tu cliente ideal hasta el establecimiento de frecuencias de comunicación, flujos de trabajo repetibles y métricas de retención.

¡Empecemos! 💪

Qué significa la gestión de clientes para una agencia en crecimiento

La gestión de clientes es el conjunto de procesos, ritmos de comunicación y herramientas que utiliza tu agencia para entregar el trabajo, mantener la confianza y fidelizar a los clientes a lo largo del tiempo. Esto cobra mayor importancia una vez que superas tus primeras cuentas, cuando el fundador ya no puede ocuparse personalmente de cada entrega ni participar en todas las llamadas.

Con cinco clientes, las relaciones se basan en la memoria y la buena voluntad. A partir de 15 o 20, eso se desmorona rápidamente y genera una sobrecarga de trabajo que, sin que te des cuenta, merma los márgenes de tu agencia.

Así es como se manifiesta esa brecha en la práctica:

El fundador conoce de memoria las preferencias de cada cliente: necesitas un sistema documentado que haga que el contexto del cliente sea accesible para cualquier miembro del equipo

Las actualizaciones se producen cuando alguien se acuerda de enviarlas: necesitas una cadencia de elaboración de informes automatizada integrada en el flujo de trabajo

Una sola persona se encarga de la entrega y de la relación: Necesitas una división clara de propiedad entre la gestión de cuentas y la ejecución

🤝 Recordatorio: Hay una diferencia entre la gestión de clientes y la gestión de proyectos. La gestión de proyectos realiza el seguimiento de las tareas y los plazos. Por otro lado, la gestión de clientes abarca toda la relación: incorporación, frecuencia de comunicación, seguimiento de entregables, elaboración de informes y renovación. Puedes entregar todas las tareas a tiempo y aun así perder un cliente porque nadie se hace cargo de la parte relacional.

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Cómo crear un proceso de incorporación de clientes que se adapte a tu crecimiento

La mayoría de las agencias improvisan la incorporación de clientes de forma diferente cada vez. Esa falta de coherencia consume el tiempo de los miembros sénior del equipo y deja a los nuevos clientes confundidos sobre qué pueden esperar. La solución es un proceso repetible que permita almacenar la información del cliente una sola vez y hacerla accesible a todos los miembros de la cuenta.

¡También veremos cómo ClickUp, el primer entorno de trabajo de IA convergente del mundo, te ayuda a crear uno!

Define el perfil de tu cliente ideal antes de firmar con nadie

Un perfil de cliente ideal (ICP) es una descripción del tipo de cliente al que tu agencia presta un mejor servicio, lo que protege la capacidad de entrega. Cuando aceptas clientes que no encajan, esas cuentas consumen mucho más tiempo y agotan a tu equipo.

Documenta tu ICP en un documento de uso compartido y actualizado que tanto tu equipo de ventas como el de entrega puedan consultar:

Adecuación al sector: garantiza que la experiencia de tu equipo se ajuste al mercado del cliente, de modo que el tiempo de puesta en marcha sea mínimo

Intervalo de presupuesto: Descarta a los clientes que presionarán para obtener más trabajo al mismo precio

Estilo de comunicación: Determina si el cliente espera informes diarios o resúmenes mensuales

Madurez del equipo interno: Evalúa si el cliente cuenta con un punto de contacto específico o si tendrás que coordinar a seis departamentos.

🚀 Ventaja de ClickUp: Convierte tu ICP en un entorno de trabajo dinámico y colaborativo que esté directamente conectado a la ejecución con ClickUp Docs. Crea tu lista de control de ICP en ClickUp Docs Crea un manual de uso compartido y en constante evolución para tu ICP con ClickUp Docs Así es como funciona en la práctica: Centraliza tu ICP en una wiki de empresa: Estructura tu documento de ICP con páginas y subpáginas (adecuación al sector, umbrales presupuestarios, expectativas de comunicación, etc.)

Hazlo accesible para todos los equipos: Con el hub de documentos y la búsqueda global, cualquiera puede consultar el ICP en cuestión de segundos

Colabora y perfecciona en tiempo real: Los equipos pueden dejar comentarios, etiquetar a las partes interesadas y actualizar los criterios de forma colaborativa

Conecta la información sobre el ICP directamente con el trabajo con los clientes: vincula documentos a vincula documentos a tareas , proyectos y flujos de trabajo de ClickUp para que tu ICP te indique a quién incorporar

Estandariza con plantillas: Una vez finalizado, tu documento ICP se puede convertir en una Una vez finalizado, tu documento ICP se puede convertir en una plantilla reutilizable de ClickUp

Establece expectativas y límites desde el primer día

Las agencias que se saltan este paso acaban en espirales de desviación del alcance que hunden la rentabilidad. Ten claro lo siguiente:

Alcance del trabajo

Canales de comunicación

Acuerdos de nivel de servicio (SLA) sobre tiempos de respuesta

Límites de revisión

Vías de escalado

Frecuencia de la elaboración de informes

Elabora una lista de control sencilla para la incorporación de clientes y un documento con las normas de colaboración. Especifica quiénes son los puntos de contacto, cómo se envía la retroalimentación y cómo es el flujo de trabajo de aprobación.

⚡ Archivo de plantillas: Consigue un sistema de incorporación preconfigurado para estandarizar tu proceso de incorporación con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp. Consigue una plantilla gratuita Reinventa tu proceso de incorporación con la plantilla de incorporación de clientes de ClickUp Por qué te encantará esta plantilla: Flujo de trabajo de incorporación preconfigurado: Realiza un seguimiento de cada cliente desde el inicio hasta la finalización con Realiza un seguimiento de cada cliente desde el inicio hasta la finalización con los estados personalizados de ClickUp , como «Nuevo cliente», «Llamada de incorporación», «Cuestionario de incorporación», «Asignación de equipo» y «Completada».

Estructura para recopilar datos de clientes: Almacena la información clave de la incorporación en Almacena la información clave de la incorporación en los campos personalizados de ClickUp , como correo electrónico, tipo de cliente, servicios, paquete de servicios y llamada de incorporación.

Varias vistas para las diferentes fases de incorporación: Cambia entre Cambia entre las vistas de ClickUp , como «Formulario de admisión de clientes», «Proceso de incorporación», «Guía de inicio» y «Por paquete de servicios».

Sistema integrado de registro y cuestionarios: Recopila los requisitos y los comentarios desde el principio mediante vistas específicas para el registro y los cuestionarios de incorporación.

Estrategias de comunicación que fidelizan a los clientes de las agencias

En el día a día de una agencia, la percepción del progreso es tan importante como el progreso real.

Porque cuando los clientes se sienten desinformados, empiezan a buscar otras opciones.

A medida que creces, la comunicación debe sistematizarse. La dispersión del contexto —información repartida entre el correo electrónico, Slack, textos y accesos a portales— hace que los clientes sientan que tienen que perseguir a su propia agencia para obtener respuestas.

Una opción inteligente para la periodicidad de las reuniones es una configuración híbrida: actualizaciones semanales asincrónicas combinadas con llamadas estratégicas mensuales en directo. Así es como funciona cada una de ellas:

Reuniones semanales Análisis en profundidad mensuales Ideal para Campañas activas con elementos variables Planificación estratégica y creación de relaciones Formato Actualización escrita asíncrona o breve reunión para sincronizar de 15 minutos Videollamada en directo de 45 a 60 minutos Agenda habitual Estado de las tareas, obstáculos, próximos plazos Evaluación del rendimiento, ajustes para el próximo trimestre, comentarios Riesgo si se utiliza de forma aislada Puede parecer microgestión en el caso de cuentas consolidadas Los pequeños problemas se agravan durante semanas antes de salir a la luz

Cómo te ayuda ClickUp

A medida que tu agencia crece, la comunicación se fragmenta. ClickUp Chat resuelve este problema reuniendo las conversaciones y el trabajo en un mismo espacio, para que nada se pierda entre las actualizaciones.

Comparte actualizaciones asíncronas y únete a una llamada cuando lo necesites desde una sola interfaz con ClickUp Chat

Así es como encaja de forma natural en tu modelo de comunicación híbrido:

Realiza llamadas rápidas: Para reuniones mensuales en profundidad, utiliza Para reuniones mensuales en profundidad, utiliza ClickUp SyncUps para iniciar llamadas de audio o videollamadas directamente desde tu entorno de trabajo

Convierte las conversaciones en acciones: Durante las actualizaciones asincrónicas semanales, si un cliente señala un obstáculo en el chat, puedes convertir ese mensaje en una tarea con un solo clic

Mantén el contexto vinculado al trabajo específico: Los chats pueden coexistir con tareas, listas o proyectos

Menciones y colaboración en tiempo real: Involucra al instante a las personas adecuadas, ya sea tu equipo interno o el punto de contacto del cliente.

🧠 Dato curioso: La era publicitaria de los años 50 y 60, conocida como «Mad Men », se caracterizó por una cultura de consumo excesivo de alcohol. Las comidas con tres martinis y las reuniones de oficina con whisky solían ser el escenario de importantes decisiones creativas y con los clientes.

Flujos de trabajo y sistemas para gestionar múltiples cuentas de clientes

Necesitas una gestión adecuada de los flujos de trabajo que funcione independientemente de si el fundador está pendiente o no.

Las agencias suelen resistirse al proceso porque les parece burocrático. Pero los sistemas adecuados liberan energía creativa al eliminar la fatiga de la toma de decisiones del trabajo rutinario. 🛠️

Prioriza las tareas con un sencillo marco basado en la urgencia y el valor

Cuando todas tus tareas parecen de prioridad, ninguna lo es. Un marco de dos ejes ayuda a los gestores de cuentas a tomar decisiones más rápidas cada día. La urgencia mide la presión de los plazos y el valor mide el impacto en el cliente o en los ingresos.

Alta urgencia + alto valor: Hazlo ahora, asigna a tus mejores empleados

Alta urgencia + bajo valor: Delega o agrupa con otras tareas rápidas similares

Baja urgencia + alto valor: Planifícalo y reserva el tiempo necesario

Baja urgencia + bajo valor: Restale prioridad o descártelo por completo

🚀 Ventaja de ClickUp: Da vida a tu marco de urgencia-valor dentro de tu flujo de trabajo con las prioridades de tareas de ClickUp. Asigna indicadores como Urgente, Alta, Normal y Baja a las tareas, dejando claro al instante qué requiere atención prioritaria. ¡Incluso puedes pedirle a la IA que priorice las tareas! Utiliza el autocompletado de propiedades de tareas con IA para asignar automáticamente personas y prioridades al trabajo

🎥 Aprende a crear una cartera de clientes de forma eficiente:

Crea procesos repetibles para cada tipo de cliente

La idea es crear un proceso básico para cada tipo de servicio (honorarios mensuales, campaña puntual, SEO continuo) que puedas clonar y personalizar para cada cliente. Esto es lo que debes convertir en plantilla:

Listas de tareas: Estandariza los entregables y los pasos para cada oferta de servicio

Estructuras de carpetas: Mantén todas las cuentas de clientes organizadas de la misma manera para que cualquiera pueda ponerse al día rápidamente

Fases de aprobación: garantiza que la aprobación del cliente se produzca siempre en los mismos puntos de control

Plantillas de informes de clientes : Garantiza la coherencia de las actualizaciones semanales o mensuales en todas las cuentas Garantiza la coherencia de las actualizaciones semanales o mensuales en todas las cuentas

⚡ Archivo de plantillas: Anticípate a la pérdida de clientes supervisando los cronogramas de renovación y la interacción con la plantilla de éxito del cliente de ClickUp. Consigue una plantilla gratuita Obtén una vista completa de todas las necesidades y deseos de tus clientes con la plantilla de éxito del cliente de ClickUp Por qué te encantará esta plantilla: Guías integradas: Documenta las buenas prácticas y los procedimientos operativos estándar en vistas específicas

Seguimiento integral del ciclo de vida del cliente: Gestiona a cada cliente desde la incorporación hasta la retención con estados como «Incorporación», «Cultivo», «A punto de renovar», «Renovado» y «Pérdida».

Datos de clientes centralizados: Recopila y organiza la información clave de los clientes utilizando campos personalizados para segmentar cuentas, realizar el seguimiento del rendimiento y personalizar la interacción.

Varias vistas: Accede a vistas como el Manual de éxito del cliente, la Guía de introducción, el Formulario de comentarios, la Renovación y el Compromiso

Cómo utilizar ClickUp para gestionar clientes a medida que tu agencia crece

La mayoría de las agencias combinan un CRM, una herramienta de gestión de proyectos, una herramienta de documentos, una aplicación de chat y un panel de elaboración de informes, y luego se preguntan por qué nada se conecta.

Acaba con la proliferación de herramientas incorporando ClickUp Small Business Suite. 🤩

Conecta tus tareas, documentos, chat, paneles de control y flujos de trabajo en un solo lugar, convirtiendo tu proceso de incorporación en un sistema estructurado y repetible en lugar de un esfuerzo puntual. La información del cliente se registra una sola vez y permanece accesible para todo el equipo, por lo que nada se pierde entre traspasos.

Y como consolida más de 20 herramientas que normalmente tendrías que combinar, ofrece a las agencias una infraestructura tecnológica de nivel empresarial a una fracción del coste, sin los gastos generales que supone gestionar múltiples sistemas.

Así es como te ayuda:

Formularios de ClickUp para la incorporación

La mayoría de las incorporaciones se truncan antes de empezar: los clientes envían briefings a medio completar, los requisitos se encuentran dispersos en correos electrónicos y tu equipo dedica horas a aclarar aspectos básicos.

ClickUp Forms soluciona esto convirtiendo la incorporación en un sistema estandarizado de captura de datos que se integra directamente en tu flujo de trabajo.

Convierte la desordenada gestión de la captación de clientes en datos estructurados y reutilizables con ClickUp Formularios

Por ejemplo, un nuevo cliente de SEO se registra. En lugar de una llamada inicial llena de preguntas básicas, envías un formulario de ClickUp que recoge:

Metas empresariales, palabras clave objetivo, competidores

Acceso a credenciales

Presupuesto + alcance del servicio

Una vez enviado, se crea automáticamente una tarea de ClickUp con todos los datos ya rellenados. Además, los Campos personalizados de ClickUp en los formularios correlacionan las respuestas directamente con datos estructurados de la tarea. Los clientes también pueden adjuntar desde el principio recursos de marca, briefings o credenciales.

🔍 ¿Sabías que...? El cliente medio solo le da a una empresa 2,2 oportunidades antes de marcharse, y ni siquiera una experiencia «satisfactoria» garantiza su fidelidad. De hecho, el 27 % de los clientes no volverá, aunque consideren que la experiencia fue simplemente aceptable.

ClickUp Brain para optimizar el trabajo

A medida que creces, el problema es que el contexto se dispersa. ClickUp Brain lo resuelve actuando como una capa de IA que abarca tareas, documentos, chat e historial, para que tu equipo pueda hacer preguntas en lugar de tener que buscar respuestas.

Podrás:

Encuentra respuestas en tareas, documentos e incluso conversaciones antiguas

Recibe actualizaciones sin abrir tareas simplemente haciéndole preguntas

Genera automáticamente informes semanales para los clientes a partir de datos reales del trabajo

Convierte chats, notas o briefings en tareas estructuradas al instante

Pídele que asigne el trabajo en función de la carga de trabajo y la experiencia

📮 ClickUp Insight: El 24 % de las personas afirma que quiere agentes de IA principalmente para automatizar tareas aburridas. Lo que se espera aquí es liberarse del trabajo de poco valor, y eso es justo. Si un agente necesita una configuración, supervisión o indicaciones continuas, deja de parecer útil y empieza a parecer más trabajo. En ClickUp, los Superagentes trabajan continuamente en segundo plano, actualizando tareas, redactando documentos y haciendo avanzar el trabajo con las mismas herramientas que tu equipo ya utiliza. ¡Puedes enviarles un mensaje directo para pedirles ayuda puntual e incluso hacer una mención en un documento para convertir una lluvia de ideas en un plan claro!

Utiliza ClickUp Brain MAX para unificar el conocimiento sobre los clientes

Usas ChatGPT para escribir, Perplexity para investigar, Claude para tomar notas… y el contexto se pierde por todas partes. ClickUp Brain MAX resuelve esto ofreciéndote un entorno de trabajo centralizado con IA que conecta todas tus herramientas, datos y modelos en un solo lugar.

Ofrece:

Búsqueda unificada en todas las aplicaciones: Accede a ClickUp, a las herramientas conectadas y a la web desde un solo lugar

Varios modelos de IA: Elige el mejor modelo de IA para cada tarea, incluyendo Claude, GPT y Gemini

Profundo conocimiento del contexto: entiende las tareas, los documentos, los chats y el historial de forma conjunta

Conversión de voz a texto: Dictá tareas, notas o actualizaciones al instante con Dictá tareas, notas o actualizaciones al instante con ClickUp Talk-to-Text

🚀 Ventaja de ClickUp: Recupera las horas perdidas en pasos manuales repetitivos utilizando la automatización de flujos de trabajo a través de ClickUp Automations. Las automatizaciones tienen tres componentes personalizables: desencadenantes (eventos que inician la automatización), condiciones (criterios opcionales que deben cumplirse) y acciones (lo que ocurre a continuación). Deja que los flujos de trabajo se ejecuten automáticamente a medida que aumenta el volumen de clientes con las automatizaciones de ClickUp Ejemplo de flujo de trabajo: Cuando se envía un formulario de incorporación de clientes: Se notifica al cliente

Se ha creado la tarea

Asignado al responsable de incorporación

Estado ajustado a «Inicio»

Lista de control interna desencadenada

Esto es lo que dijo un usuario real:

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecto para la gestión de clientes. Es ideal para gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecto para la gestión de clientes. Es ideal para gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecto para la gestión de clientes. Es ideal para gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

Funciona muy bien con la metodología ágil y también resulta perfecto para la gestión de clientes. Es ideal para gestionar de forma eficiente las tareas diarias y las listas de tareas pendientes. Permite crear diferentes espacios para trabajar en distintos escenarios, como problemas/mejoras, desarrollo, etc. Su panel es tan atractivo y práctico que ahorra mucho tiempo y permite realizar análisis eficientes.

Paneles de control de ClickUp para una visibilidad de los clientes en tiempo real

Los clientes quieren visibilidad, y los paneles de ClickUp te ofrecen la elaboración de informes en tiempo real. En lugar de preparar informes manualmente, tu equipo abre un panel que ya muestra el progreso de la campaña, la carga de trabajo del equipo y las métricas clave.

Podrás acceder a:

Tarjeta de hitos: Supervisa los entregables clave y los plazos en todas las cuentas

Tarjeta de control de tiempo: Registra las horas dedicadas a cada cliente o proyecto

Tarjeta de cálculo: Datos agregados (p. ej., total de horas facturables, costes de campaña)

Convierte la elaboración de informes en un sistema en tiempo real en lugar de una carrera de última hora mensual con los paneles de ClickUp

Además, ClickUp Brain está integrado en tus paneles, lo que significa que tendrás acceso a tarjetas de IA como:

Tarjeta de actualización de proyectos de IA: Resume el estado actual, los obstáculos y los próximos pasos

Tarjeta de resumen ejecutivo de IA: Panorámica general de alto nivel ideal para la elaboración de informes a los clientes

Tarjeta IA Brain (indicaciones personalizadas): Haz preguntas como «¿Qué riesgos debo señalar para este cliente?» y obtén respuestas al instante

Crea un panel de control para clientes:

Métricas de retención de clientes que demuestran que tu sistema funciona

La encuesta sobre la experiencia del cliente de PwC de 2025 reveló que el 83 % de los ejecutivos necesita mejores herramientas para medir qué es lo que impulsa las compras. Esto hace que las métricas de retención estructuradas sean esenciales.

Aquí tienes algunos que no te puedes perder:

Tasa de retención de clientes : El porcentaje de clientes que permanecen durante un periodo determinado. Si desciende a medida que añades cuentas, tu relación con ellos presenta lagunas. El porcentaje de clientes que permanecen durante un periodo determinado. Si desciende a medida que añades cuentas, tu relación con ellos presenta lagunas.

Vida media del cliente: el tiempo que los clientes permanecen contigo. Un número en aumento significa que tus sistemas de incorporación y comunicación están funcionando

Rentabilidad del proyecto por cliente: Ingresos menos el coste de ejecución. Si la retención es alta pero la rentabilidad está bajando, tu gestión del alcance tiene fugas. Ingresos menos el coste de ejecución. Si la retención es alta pero la rentabilidad está bajando, tu gestión del alcance tiene fugas.

Tendencias en los plazos de entrega: ¿Se está ralentizando a medida que añade clientes? Si es así, sus flujos de trabajo no se están adaptando realmente al crecimiento.

Índice de satisfacción del cliente: Una sencilla Una sencilla encuesta de satisfacción del cliente o una encuesta trimestral de pulso

🔍 ¿Sabías que...? Las primeras agencias solían trabajar con acuerdos verbales en lugar de contratos formales. La confianza (y la reputación) lo era todo.

Fideliza a tus clientes con ClickUp

Hacer crecer una agencia consiste en gestionar una mayor complejidad sin ralentizar todo el proceso. Más cuentas significan más variables, más partes interesadas y más posibilidades de que algo falle.

Con ClickUp, creas un entorno de trabajo conectado donde la incorporación de clientes comienza con datos estructurados a través de Formularios, y la estrategia y la ejecución se mantienen alineadas mediante Documentos y ClickUp Brain. Además, las automatizaciones se encargan discretamente de la coordinación repetitiva, y las prioridades de tareas garantizan que tu equipo siempre sepa qué es lo más importante.

La comunicación se mantiene fluida gracias a ClickUp Chat y SyncUps. A la hora de realizar la elaboración de informes, los paneles y las tarjetas de IA convierten los datos brutos en información clara y en tiempo real que tus clientes no tienen que solicitar.

¿A qué esperas? ¡Habla hoy mismo con un experto! ✅