10 plantillas de gobernanza de indicaciones de LLM en ClickUp

En este momento, es probable que las indicaciones de IA más valiosas de tu equipo estén dispersas en hilos de Slack y notas desordenadas. Cuando todo el mundo «improvisa», te arriesgas a obtener resultados inconsistentes, fugas de datos y una gran pérdida de tiempo.

Esta guía te ofrece las mejores plantillas de ClickUp para que actúen como tu sala de control de IA. Desde el control de versiones y las comprobaciones de sesgos hasta los flujos de trabajo de aprobación, estas plantillas de gobernanza de prompts te ayudan a convertir los LLM de un experimento arriesgado en un activo empresarial seguro, escalable y de alto rendimiento. 🙌

Las plantillas de gobernanza de indicaciones de LLM de un vistazo

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica general de las plantillas de gobernanza de prompts de LLM que se tratan en esta guía y la fase del ciclo de vida de los prompts que cada una te ayuda a controlar.

¿Qué es la gobernanza de las indicaciones de los modelos de lenguaje grande (LLM)?

La gobernanza de las plantillas de prompts de LLM es el conjunto de políticas, flujos de trabajo y controles que dictan cómo se crean, revisan, versionan y retiran las plantillas de prompts de IA en toda tu organización. Esto significa que cada plantilla de prompts que utiliza tu equipo pasa por un ciclo de vida estructurado, en lugar de quedar dispersa en documentos y hilos de chat aleatorios.

📌 Algunos ejemplos del caos de las indicaciones: Un bot de soporte al cliente utiliza una indicación obsoleta tras la actualización del modelo → proporciona información errónea sobre la política de reembolsos

Una indicación de una aplicación sanitaria filtra información del paciente al modelo → infracción de la HIPAA

Un equipo de ventas utiliza 12 indicaciones diferentes para el mismo caso de uso → puntuación de clientes potenciales inconsistente

Un desarrollador implementa sin saberlo una indicación vulnerable a la inyección → el atacante manipula el resultado

Por qué son importantes las plantillas de gobernanza de indicaciones de LLM

La mayoría de los equipos descuidan la gobernanza hasta que algo falla. Quizás la indicación del chatbot de marketing contradice la indicación del bot de soporte de ingeniería, o un nuevo empleado envía una indicación sin probar a producción.

Para entonces, ya estarás pendiente de controlar los daños en lugar de prevenirlos.

Las plantillas resuelven este problema al ofrecerte una estructura ya preparada para cada fase del ciclo de vida de las indicaciones. Así es como te ayudan:

Coherencia entre equipos: los equipos de marketing, ingeniería y soporte utilizan la misma biblioteca de indicaciones reguladas, por lo que los resultados se ajustan a los equipos de marketing, ingeniería y soporte utilizan la misma biblioteca de indicaciones reguladas, por lo que los resultados se ajustan a la voz de la marca y a los requisitos de cumplimiento normativo.

Incorporación más rápida: los nuevos miembros del equipo toman una plantilla de indicación aprobada y la adaptan, en lugar de escribirla desde cero

Auditabilidad: Los sectores regulados pueden demostrar qué indicación generó cada resultado y quién lo aprobó.

Reducción de la proliferación de la IA: Sin un sistema centralizado, los equipos crean documentos de indicaciones en Documentos de Google, Notion y lienzos aleatorios de Slack. Las plantillas en un Sin un sistema centralizado, los equipos crean documentos de indicaciones en Documentos de Google, Notion y lienzos aleatorios de Slack. Las plantillas en un entorno de trabajo convergente eliminan esta fragmentación

Mejora continua: cuando puedes ver qué indicaciones funcionan bien y cuáles se revisan repetidamente, mejoras toda la biblioteca

📮Dato de ClickUp: El 13 % de los encuestados en la encuesta quiere utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma que utiliza la IA habitualmente en el trabajo. Una posible razón: ¡preocupaciones de seguridad! Es posible que los usuarios no quieran permitir el uso compartido de datos confidenciales sobre la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve esto al llevar la resolución de problemas impulsada por IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y te ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo tu entorno de trabajo.

📮Dato de ClickUp: El 13 % de los encuestados quiere utilizar la IA para tomar decisiones difíciles y resolver problemas complejos. Sin embargo, solo el 28 % afirma que utiliza la IA habitualmente en el trabajo. Una posible razón: ¡preocupaciones de seguridad! Es posible que los usuarios no quieran permitir el uso compartido de datos confidenciales sobre la toma de decisiones con una IA externa. ClickUp resuelve esto llevando la resolución de problemas impulsada por IA directamente a tu entorno de trabajo seguro. Desde SOC 2 hasta las normas ISO, ClickUp cumple con los más altos estándares de seguridad de datos y te ayuda a utilizar de forma segura la tecnología de IA generativa en todo tu entorno de trabajo.

👀 ¿Sabías que...? Gartner descubrió que las organizaciones que realizan auditorías periódicas de IA tienen más del triple de probabilidades de obtener un alto valor de GenAI, y las plantillas con campos de metadatos integrados permiten hacer un seguimiento de ello.

10 plantillas de gobernanza de indicaciones de LLM en ClickUp

Cada una de las plantillas que se muestran a continuación abarca una fase diferente del ciclo de vida de la gestión de prompts. Todas ellas se encuentran dentro de ClickUp, por lo que puedes personalizar campos, añadir automatizaciones y conectar documentos relacionados sin salir del entorno de trabajo. 🛠️

1. Plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Estandarice las aprobaciones de indicaciones antes de su implementación con la plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp

¿Estás enviando indicaciones sin revisar directamente a producción? Sin un controlador formal, la lógica experimental puede colarse fácilmente en tu producto, lo que puede desencadenar problemas de cumplimiento normativo o de seguridad.

La plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp establece un sistema de recepción centralizado para estandarizar la forma en que se evalúan las indicaciones. Cada interacción del modelo se somete a un proceso de verificación repetible en el que las partes interesadas aprueban las especificaciones técnicas y los niveles de riesgo antes de la implementación.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Estandarice la recepción de indicaciones: recopile datos críticos, como los niveles de riesgo y los LLM objetivos, a través de recopile datos críticos, como los niveles de riesgo y los LLM objetivos, a través de los formularios de ClickUp para proporcionar a los revisores todo el contexto desde el principio

Automatiza el enrutamiento de revisiones: utiliza utiliza los desencadenantes de ClickUp para alertar a los equipos jurídicos o de seguridad en el momento en que una solicitud de alta prioridad llegue a la cola

Visualiza el proceso: gestiona el recorrido desde el borrador inicial hasta la aprobación final con gestiona el recorrido desde el borrador inicial hasta la aprobación final con los estados personalizados de ClickUp , que crean un registro de auditoría claro

✅ Ideal para: responsables de gobernanza de IA, arquitectos de seguridad e ingenieros de indicaciones que gestionan ciclos de aprobación complejos en múltiples entornos LLM, pipelines de producción y casos de uso de datos confidenciales.

👀 ¿Sabías que...? Se prevé que el mercado global de la IA agentiva se dispare de 10 860 millones de dólares en 2025 a casi 199 050 millones de dólares en 2034. Eso supone un aumento de aproximadamente 18 veces en solo 9 años, impulsado por una asombrosa tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 43,84 %.

2. Plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Alinea el contenido generado por IA con la voz de la marca utilizando la plantilla de directrices de redacción de ClickUp

Los resultados de la IA pueden descarrilarse rápidamente si no hay una definición común de cómo debe sonar tu marca. A menudo acabas con una mezcla desordenada de lenguaje corporativo rígido y charla de bot excesivamente entusiasta que confunde a tu público y diluye tu mensaje.

La plantilla de directrices de redacción de ClickUp soluciona esto al reunir tus reglas de voz, tono y gramática en un documento colaborativo de ClickUp. Cierra la brecha entre las indicaciones sin pulir y el contenido pulido, proporcionando a cada miembro del equipo un manual claro sobre formato, estilo y términos restringidos.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Centraliza los estándares de marca: Mantén los descriptores de tono y las reglas de citación en un documento de ClickUp específico, donde todos trabajen siguiendo las mismas directrices.

Muestra las directrices al instante: utiliza utiliza ClickUp Brain para incorporar reglas específicas a tu flujo de trabajo sin tener que rebuscar en carpetas ni abandonar tu tarea actual

Enlace a producción: Conecta tu guía de estilo directamente con las tareas Conecta tu guía de estilo directamente con las tareas de ingeniería de indicaciones para que los redactores mantengan un tono coherente en cada ejecución

✅ Ideal para: Gerentes de marca e ingenieros de indicaciones principales que estandarizan el contenido generado por IA en procesos de publicación de gran volumen, agencias externas o flujos de trabajo multimodales de LLM.

🔮 ¿Por qué revisar manualmente el tono y los activos de marca cuando ClickUp Brain puede hacerlo contigo? Pídele a Brain que reescriba un borrador con el tono de tu marca, que señale dónde el mensaje parece incoherente o que explique por qué un párrafo no está funcionando. Extrae el contexto de tu entorno de trabajo y tus aplicaciones, por lo que las sugerencias reflejan el trabajo real de tu equipo. Perfecciona el tono de los borradores y la coherencia de la marca con ClickUp Brain Para obtener los mejores resultados, sé específico en tu indicación. Indícale el tono que debe seguir, las frases que debe evitar, la estructura que deseas y el resultado que buscas. Cuanto más clara sea tu entrada, más útil será el resultado.

3. Plantilla de política de auditoría de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Define los criterios de revisión de las indicaciones y los ciclos de gobernanza con la plantilla de política de auditoría de ClickUp

Un enfoque de «configurar y olvidarse» con respecto a las indicaciones es una receta segura para la deriva de los modelos y los problemas de cumplimiento normativo. A medida que los LLM se actualizan y las reglas de negocio cambian, una indicación que funcionaba perfectamente hace seis meses podría empezar a arrojar resultados sesgados u obsoletos hoy en día.

La plantilla de política de auditoría de ClickUp convierte la supervisión manual en una rutina predecible y documentada. Ancla tu gobernanza en un documento centralizado donde puedes definir criterios de aprobación o rechazo en cuanto a precisión y seguridad. Esto permite que toda tu biblioteca de indicaciones permanezca en un ciclo continuo de evaluación.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Revisiones generadas automáticamente: configura tareas para que se repitan a intervalos regulares con configura tareas para que se repitan a intervalos regulares con las tareas periódicas de ClickUp , de modo que las asignaciones de auditoría aparezcan sin que nadie tenga que acordarse de crearlas.

Seguimiento visual: Detecta de un vistazo las revisiones atrasadas y las tasas de finalización con Detecta de un vistazo las revisiones atrasadas y las tasas de finalización con los paneles de ClickUp , que convierten los datos del entorno de trabajo en representaciones visuales

Criterios claros: Define qué se considera «aprobado» y «suspendido» en cuanto a precisión, detección de sesgos, cumplimiento normativo y coherencia de los resultados.

✅ Ideal para: Responsables de cumplimiento normativo, ingenieros de seguridad de IA y equipos jurídicos encargados de mantener la fiabilidad a largo plazo de los modelos y el cumplimiento normativo en las bibliotecas de indicaciones de la corporación.

4. Plantilla de lista de control de controles internos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Revisa la seguridad de las indicaciones y los controles de implementación con la plantilla de lista de control de ClickUp

Saltarse una comprobación final de control de calidad antes de que una indicación se ponga en marcha es una invitación abierta a errores en el manejo de datos o descuidos de seguridad. Sin un proceso de aprobación específico, detalles críticos como los planes de reversión o las evaluaciones de sesgos a menudo se pierden en las prisas por implementar.

La plantilla de lista de control interna de ClickUp proporciona una red de seguridad detallada para cada indicación de su proceso. Desglosa los complejos requisitos de gobernanza en subtareas y elementos prácticos, lo que hace imposible pasar por alto «accidentalmente» una revisión de seguridad o un paso de validación de resultados.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Asigna aprobaciones detalladas: Desglosa las políticas generales en Desglosa las políticas generales en listas de control específicas de ClickUp en las que cada miembro del equipo sea responsable de cada elemento.

Realiza un seguimiento del estado de control: utiliza utiliza los estados personalizados de ClickUp para etiquetar cada requisito como «Aprobado», «Fallido» o «Necesita revisión» y obtener una visibilidad instantánea de tu preparación para la auditoría

Verifica los controles especializados: Estandariza tu proceso de verificación basándote en muestras prediseñadas para el cumplimiento normativo en el manejo de datos, la comprobación de sesgos y los planes técnicos de reversión.

✅ Ideal para: Responsables de control de calidad y auditores de cumplimiento de IA que gestionan rigurosas comprobaciones previas a la implementación en aplicaciones de indicaciones de alto riesgo en los ámbitos financiero, médico o jurídico.

💡 Consejo profesional: Una implementación fallida de una indicación puede comprometer la integridad de tus datos o la confianza de los usuarios en cuestión de segundos. Incluso con una lista de control rigurosa, necesitas un plan para cuando las cosas salgan mal. Utiliza nuestro Manual de estrategias de reversión para definir desencadenantes específicos para revertir versiones y establecer protocolos de comunicación claros para tus equipos de ingeniería y cumplimiento normativo.

5. Plantilla de gestión de lanzamientos de ClickUp

Consigue una plantilla gratuita Realiza un seguimiento de los cambios en las versiones de las indicaciones y de los planes de reversión con la plantilla de gestión de lanzamientos de ClickUp

Tratar una actualización de una indicación como un cambio de texto menor es una forma rápida de romper un flujo de trabajo de producción. Sin una disciplina de lanzamiento a nivel de software, se pierde la pista de qué versión del modelo está activa y qué ha cambiado en la lógica.

La plantilla de gestión de versiones de ClickUp actúa como un registro de versiones en tiempo real para toda tu biblioteca de indicaciones. Puedes documentar registros de cambios, entornos de ensayo y protocolos de reversión en un solo lugar, lo que proporciona a tu equipo una ruta clara y documentada para cada migración.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Centralice los metadatos de las versiones: registre los números de versión, las fechas de implementación y las etiquetas de entorno utilizando los campos personalizados de ClickUp para obtener un contexto técnico instantáneo

Automatiza las actualizaciones para las partes interesadas: activa las automatizaciones de ClickUp para notificar a los responsables de ingeniería o de producto en el momento en que una indicación pase de la fase de prueba a la de producción

Mantén un registro de auditoría: consulta el historial de tareas de ClickUp para ver exactamente cuándo se produjeron los cambios o restaurar la lógica anterior sin tener que rebuscar en documentos externos consulta el historial de tareas de ClickUp para ver exactamente cuándo se produjeron los cambios o restaurar la lógica anterior sin tener que rebuscar en documentos externos

✅ Ideal para: Responsables de lanzamientos e ingenieros de IA que coordinan implementaciones de indicaciones en entornos complejos de ensayo y producción.

6. Indicaciones y guía de ClickUp AI para entradas de blog

Consigue una plantilla gratuita Estandariza las entradas de las entradas de blog y los criterios de calidad con la guía y la indicación de ClickUp AI para entradas de blog

Cuando cada redactor utiliza una lógica diferente para sus borradores, la voz de tu marca se pierde entre una mezcla de tonos contradictorios y estructuras de SEO incoherentes.

La guía y las indicaciones de ClickUp AI para entradas de blog proporcionan un marco estandarizado para todo tu equipo creativo. Utiliza un documento estructurado para recopilar detalles fundamentales, como las palabras clave objetivo y la intención del público. Esto garantiza que cada borrador generado por IA cumpla con tus estándares de calidad desde la primera versión.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Estandariza las entradas de las indicaciones: utiliza una utiliza una plantilla de tarea específica para registrar los requisitos de tema, público y número de palabras antes de comenzar a redactar.

Aprovecha el contexto del entorno de trabajo de ClickUp: genera esquemas directamente en ClickUp Docs, donde ClickUp Brain puede extraer datos relevantes de genera esquemas directamente en ClickUp Docs, donde ClickUp Brain puede extraer datos relevantes de las tareas de ClickUp conectadas para alimentar el borrador

Conecta los activos de marca: utiliza utiliza las relaciones entre tareas de ClickUp para vincular las plantillas de tu blog directamente con tus guías de estilo y tus informes de SEO, para facilitar su consulta.

✅ Ideal para: Responsables de marketing de contenido y especialistas en SEO que supervisan calendarios de publicación de gran volumen en equipos internos y redes de autónomos.

⚙️ Automatiza tu control de calidad Una guía de indicaciones estandariza tus entradas, pero aún necesitas una forma de verificar los resultados. Utiliza el agente ClickUp Brand Audit Analyst para analizar automáticamente tus borradores en busca de desviaciones en el tono y lenguaje que no se ajuste a la marca. Señala los problemas de coherencia en tiempo real para que tu equipo pueda corregir los errores antes de que el contenido pase a la siguiente fase de revisión. Detecta desviaciones en el tono antes de la revisión con el agente ClickUp Brand Audit Analyst.

7. Plantilla de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para ingeniería

Consigue una plantilla gratuita Asegura las indicaciones de ingeniería y aplica la revisión por pares con la plantilla de ClickUp «ChatGPT Prompts for Engineering».

Los ingenieros suelen considerar la IA como un atajo rápido para el código repetitivo o la depuración, pero una sola indicación sin revisar puede filtrar inadvertidamente código propietario o introducir vulnerabilidades de seguridad. Sin una barrera de seguridad estructurada, corres el riesgo de implementar una lógica incorrecta o de exponer la propiedad intelectual a modelos públicos.

La plantilla «ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering» aporta una disciplina rigurosa a la ingeniería de indicaciones técnicas. Actúa como un repositorio seguro para más de 200 indicaciones previamente verificadas, al tiempo que aplica un estricto flujo de trabajo de revisión por pares para cada nuevo fragmento que desarrolle tu equipo.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Realiza un seguimiento de los metadatos técnicos: Registra los lenguajes de programación, los marcos específicos y el estado de la revisión de seguridad utilizando los campos personalizados de ClickUp para cada indicación de ingeniería.

Planifica los cronogramas de implementación: utiliza utiliza la vista Gantt de ClickUp para visualizar cómo los ciclos de desarrollo y pruebas de las indicaciones se alinean con los hitos generales de tus sprints de ingeniería

Aplica medidas de seguridad: Estandariza una comprobación obligatoria de «ausencia de código propietario» y un paso de revisión por pares dentro de la descripción de la tarea antes de cualquier ejecución de LLM.

✅ Ideal para: Responsables de DevOps e ingenieros de software jefe que implementan asistencia de IA segura en migraciones de código base complejas, flujos de trabajo de depuración y desarrollo de funciones.

8. Plantilla de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para la gestión de productos

Consigue una plantilla gratuita Protege las indicaciones estratégicas de los productos con la plantilla de ClickUp «ChatGPT Prompts for Product Management».

Las indicaciones de producto suelen gestionar las «joyas de la corona» de su estrategia, desde funciones de la hoja de ruta aún no publicadas hasta información confidencial sobre la competencia. Si no se controla el acceso a estos datos, corre el riesgo de exponer información de alto nivel a las personas equivocadas o de filtrar accidentalmente modelos de precios antes de que estén finalizados.

La plantilla «ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management» ofrece un almacén seguro con más de 130 indicaciones predefinidas que abarcan desde la redacción de documentos de requisitos de producto (PRD) hasta la priorización de funciones. Traslada el descubrimiento de productos fuera de las ventanas de chat dispersas y lo lleva a un entorno controlado donde el contexto estratégico está protegido y se utiliza solo con los miembros adecuados del equipo.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Aplica un acceso granular: utiliza utiliza los permisos de ClickUp para restringir la visibilidad de las indicaciones confidenciales, de modo que solo los responsables de producto específicos puedan ver o realizar la edición de la lógica de la hoja de ruta estratégica

Borrador con contexto del entorno de trabajo: Genera historias de usuario y PRD directamente en ClickUp Docs, donde ClickUp Brain puede extraer las especificaciones técnicas de tu backlog existente

Estandariza los flujos de trabajo de descubrimiento: clasifica tu biblioteca de indicaciones en categorías claras, como clasifica tu biblioteca de indicaciones en categorías claras, como análisis de la competencia y puntuación de características, para que todo el equipo esté alineado en cuanto a la metodología

✅ Ideal para: Gerentes de operaciones de producto y jefes de producto sénior que coordinan tareas de descubrimiento y documentación de alto riesgo entre equipos multifuncionales de ingeniería y diseño.

9. Plantilla de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para la gestión de proyectos

Consigue una plantilla gratuita Genera actualizaciones de proyectos más precisas a partir de la actividad del entorno de trabajo con la plantilla de ClickUp «ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos».

La elaboración manual de informes de estado es una conocida pérdida de tiempo que a menudo da lugar a actualizaciones superficiales. Cuando los gestores de proyectos copian y pegan de notas dispares, el informe final suele perder los matices.

La plantilla «ClickUp ChatGPT Prompts for Gestión de Proyectos» proporciona una estructura técnica para estas tareas de supervisión diaria. Obtienes una biblioteca de más de 190 indicaciones verificadas que funcionan con ClickUp Brain para convertir la actividad del entorno de trabajo en tiempo real en resúmenes concisos y prácticos para tus partes interesadas.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Fundamentación en tiempo real: Genera resúmenes basados en datos reales del entorno de trabajo: ClickUp Brain extrae información de las tareas de ClickUp, los paneles de ClickUp y Genera resúmenes basados en datos reales del entorno de trabajo: ClickUp Brain extrae información de las tareas de ClickUp, los paneles de ClickUp y el control de tiempo de ClickUp

Comentarios documentados: adjunta los comentarios de los revisores directamente a la tarea de la indicación mediante adjunta los comentarios de los revisores directamente a la tarea de la indicación mediante los comentarios de ClickUp , de modo que el seguimiento de las mejoras se realice junto con el original.

Implementa categorías especializadas: Accede a indicaciones previamente verificadas para evaluaciones de riesgos, resúmenes de recursos e informes para las partes interesadas, con el fin de mantener una comunicación profesional y coherente.

✅ Ideal para: Responsables de PMO y gestores de proyectos sénior que coordinan entregables de alta velocidad en flujos de trabajo multifuncionales de ingeniería y marketing.

🎥 Aquí tienes una guía visual sobre cómo funcionan en la práctica las plantillas de planificación de proyectos de ClickUp.

10. Plantillas de ClickUp con indicaciones de ChatGPT para la redacción

Consigue una plantilla gratuita Mantén una voz de marca unificada en todo el contenido con la plantilla de ClickUp «ChatGPT Prompts for Writing».

Los flujos de trabajo de redacción de gran volumen suelen ser el primer lugar donde la coherencia de la marca empieza a desmoronarse. Si una propuesta formal suena rígida mientras que el correo electrónico de seguimiento resulta excesivamente alegre, tu mensaje parecerá inconexo y correrás el riesgo de confundir a tu público.

La plantilla «ClickUp ChatGPT Prompts for Writing» actúa como la biblioteca definitiva para los resultados creativos de tu equipo. Centraliza más de 200 indicaciones revisadas en una estructura de carpetas controlada, para que mantengas una voz unificada en los memorandos internos, los textos para redes sociales y las propuestas de alto riesgo para los clientes.

✨ Por qué te encantará esta plantilla:

Centraliza los activos creativos: almacena cada indicación en un sistema de carpetas estructurado para mantener organizadas en una sola ubicación las subcategorías, como los correos electrónicos y los textos para redes sociales.

Actualiza las indicaciones obsoletas: configura configura recordatorios de ClickUp para avisar a los editores cuando sea el momento de realizar una revisión de calidad o una actualización de la lógica

Accede a una lógica contrastada: implementa un repositorio preconfigurado con más de 200 indicaciones de redacción que abarcan todos los canales, desde LinkedIn hasta los informes internos para las partes interesadas.

✅ Ideal para: Directores de contenido y responsables de comunicación que gestionan ciclos de publicación de gran volumen en departamentos de marketing internos o agencias externas asociadas.

🎥 Descubre cómo las indicaciones negativas de IA mejoran la calidad del contenido, la claridad de la redacción, la generación de imágenes y los resultados de programación, al tiempo que mantienen los flujos de trabajo organizados dentro de ClickUp.

Cómo crear un marco de gobernanza de indicaciones con ClickUp

Contar con plantillas es el primer paso. La conexión de las plantillas en un sistema operativo es donde realmente se afianza la gobernanza. 👀

Define el alcance de tu gobernanza: Decide qué equipos, casos de uso y LLM están sujetos a la gobernanza. Obtén comentarios asincrónicos de las partes interesadas redactando la política en un documento de ClickUp y compartiéndola

Configure su inventario de indicaciones: Establezca un repositorio central de indicaciones en una carpeta dedicada de ClickUp. Realice el seguimiento de los metadatos completos de cada indicación (propietario, modelo, versión, estado, nivel de riesgo, fecha de la última auditoría) utilizando los campos personalizados de ClickUp.

Realiza un seguimiento, clasifica y filtra el trabajo sin esfuerzo, transformando los datos en información útil con los campos personalizados de ClickUp

Crea flujos de trabajo de recepción y aprobación: Deriva automáticamente las nuevas solicitudes al revisor adecuado en función del nivel de riesgo o del departamento mediante la conexión de la plantilla de solicitud y aprobación de proyectos de ClickUp con las automatizaciones de ClickUp

Establece un control de versiones: realiza el seguimiento de cada cambio en las indicaciones con la plantilla de gestión de versiones de ClickUp. Mantén un registro de auditoría integrado a través del historial de tareas y el historial de revisiones de ClickUp Docs.

Mantén registros de auditoría de tus indicaciones con el historial de páginas de ClickUp Docs

Programa auditorías periódicas: aplica la plantilla de política de auditoría de ClickUp y utiliza las tareas periódicas de ClickUp. Consulta el estado de las auditorías de todas las indicaciones activas de un vistazo combinándola con los paneles de control de ClickUp

Forma a tu equipo: obtén respuestas a preguntas sobre políticas de gobernanza en tiempo real sin tener que recurrir al equipo de cumplimiento normativo: ClickUp Brain busca por ti en los documentos y tareas relacionados.

AICamp descubrió que los equipos que utilizan bibliotecas de prompts con uso compartido son un 40 % más productivos porque dejan de reinventar la rueda. ¿Y lo mejor de todo? Observan una adopción de la IA un 60 % más rápida en toda la empresa.

Deja de gestionar las indicaciones. Empieza a escalar el rendimiento.

La gobernanza de las indicaciones ha pasado de ser un concepto técnico a una realidad operativa. Para cualquier equipo cuyo flujo de trabajo dependa de los LLM, ofrece más coherencia, mayor seguridad y menos sorpresas costosas.

Sin embargo, la revolución no consiste solo en crear una biblioteca de indicaciones mejorada, sino en la capacidad de gestionar, auditar y mejorar esas indicaciones en el mismo lugar donde trabaja tu equipo.

Al salvar la brecha entre la inteligencia artificial y la ejecución operativa, puedes romper los silos entre tus datos de indicaciones, los estándares de marca y los planes de proyecto. Y eso es lo que te ofrece el entorno de trabajo de IA convergente de ClickUp, al mantener toda tu información, tareas y debates de equipo en un solo lugar.

¿Listo para crear un flujo de trabajo que no solo almacene indicaciones, sino que las ejecute?

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Preguntas frecuentes sobre las plantillas de gobernanza de indicaciones de LLM

¿Cuál es la diferencia entre una plantilla de prompt y una plantilla de gobernanza de prompts?

Una plantilla de prompt es una estructura reutilizable para redactar prompts de LLM eficaces, con instrucciones de rellenar los espacios en blanco. Una plantilla de gobernanza de prompts es la capa de políticas y flujos de trabajo que controla cómo se crean, aprueban, versionan y auditan esas plantillas de prompts en todo tu equipo.

¿Cómo se adaptan las plantillas de gobernanza de LLM para las indicaciones utilizadas en múltiples modelos?

Añade un campo de modelo de destino a cada plantilla para que los revisores puedan evaluar riesgos específicos del modelo, como los límites de la ventana de contexto o las políticas de retención de datos. El flujo de trabajo de gobernanza sigue siendo el mismo; solo cambian los metadatos y los criterios de evaluación según el modelo.

¿Pueden los equipos pequeños beneficiarse de la gestión de indicaciones de LLM?

Sí, los equipos pequeños notan antes las consecuencias de las indicaciones inconsistentes porque tienen menos margen para absorber los errores. Incluso una configuración sencilla con una biblioteca de indicaciones compartida, un propietario y una revisión trimestral evita que la deriva se agrave.

¿Cómo se relaciona la gobernanza de las indicaciones con las prácticas de gobernanza de datos existentes?

La gobernanza de las indicaciones es un subconjunto de su estrategia general de gobernanza de datos. Aplica los mismos principios —control de acceso, registros de auditoría, clasificación y gestión del ciclo de vida— específicamente a las indicaciones y los resultados que forman el flujo de datos de sus LLM.