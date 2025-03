los 10 mejores modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) en 2025

Los modelos lingüísticos (LLM) reconocen patrones de texto similares a los humanos, traducen idiomas, predicen resultados textuales y generan de forma independiente contenidos coherentes y contextualmente relevantes.

Tanto si desea mejorar la comunicación como automatizar la creación de contenidos u obtener información a partir de una gran cantidad de datos textuales, los LLM automatizan las tareas repetitivas.

En el mercado existen numerosos LLM de OpenAI, Meta, Microsoft, Google y otras empresas. Cada LLM tiene distintas funciones y múltiples casos de uso, lo que dificulta la elección del modelo adecuado.

Hemos recopilado 10 grandes modelos lingüísticos para ayudarle a elegir el que mejor se adapte a las necesidades de su empresa. Examinemos sus funciones, ventajas y límites.

¿Qué debe buscar en los modelos lingüísticos de gran tamaño?

Al seleccionar un modelo de lenguaje de gran tamaño para tareas de procesamiento del lenguaje natural, elija uno que se ajuste a su alcance y a sus metas estratégicas. Estas son las funciones clave que deben guiar su elección:

Compatibilidad de integración: Los modelos básicos deben ser compatibles con su pila tecnológica existente, como CRM, ERP o aplicaciones personalizadas. La compatibilidad sin fisuras garantiza la agilización de los procesos y el flujo de datos sin modificaciones drásticas

Compatibilidad de integración: Los modelos básicos deben ser compatibles con su pila tecnológica existente, como CRM, ERP o aplicaciones personalizadas. La compatibilidad sin fisuras garantiza la agilización de los procesos y el flujo de datos sin modificaciones drásticas

Facilidad de uso: LLM debe ser fácil de usar para los diferentes miembros del equipo con diferentes conocimientos técnicos. Debe tener una interfaz intuitiva con recursos que reduzcan la curva de aprendizaje

Escalabilidad: El modelo debe ser capaz de manejar grandes volúmenes de datos de entrenamiento sin una caída en el rendimiento

Soporte lingüístico: El LLM debe tener compatibilidad multilingüe y multidialectal para ampliar las operaciones de la empresa en diferentes ubicaciones geográficas

Rentabilidad: El coste total de propiedad, incluidos los gastos iniciales, el mantenimiento y las actualizaciones, debe ajustarse a su presupuesto

Personalización: Debe poder adaptar los modelos a las necesidades específicas de su empresa

Privacidad de los datos: El modelo debe disponer de funciones avanzadas de seguridad y privacidad de los datos para proteger la información personal y confidencial de su empresa

Los 10 mejores modelos de gran lenguaje para usar en 2024

1. GPT-4

via Cc GPT-4 es la última iteración de la serie de modelos de lenguaje generativos, preentrenados y basados en transformadores de OpenAI. Genera respuestas similares a las humanas basándose en indicaciones de texto sencillas y el procesamiento del lenguaje natural.

GPT-4 es un iA versátil que puede realizar tareas técnicas y creativas como componer temas, generar resúmenes y preparar informes de empresa. Los usuarios también pueden añadir imágenes para clasificarlas y generar pies de foto.

Tiene una capacidad de hasta 25.000 palabras, lo que la hace adecuada para la creación de contenidos largos.

GPT-4 mejores funciones

Automatiza la creación de contenidos, su resumen, traducción, generación de ideas, codificación, compatibilidad al cliente y otras tareas

Procese simultáneamente entradas de texto e imágenes

Cree marcos para otras apps o chatbots con compatibilidad multiplataforma e integración API

Genere contenidos libres de sesgos perjudiciales con sus metodologías de formación mejoradas

Límites GPT-4

A veces puede dar respuestas sesgadas

GPT-4 a veces proporciona datos inexactos, especialmente relacionados con las últimas tendencias y eventos

Su integración puede ser compleja, ya que requiere una infraestructura y unos conocimientos informáticos considerables

Precios de GPT-4

Precios personalizados

GPT-4 valoraciones y comentarios

G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

4,5/5 (más de 30 opiniones) Capterra: 4.7/5 (15+ opiniones)

2. PaLM

traducción google Research PaLM (Pathways Language Model), desarrollado por Google, es un importante paso adelante en las tecnologías de IA y procesamiento del lenguaje natural. Está entrenado en diversos conjuntos de datos y puede manejar fácilmente tareas de razonamiento complejas como el código, la clasificación y la traducción.

PaLM 2, la versión mejorada de PaLM, puede utilizarse para investigación e integrarse con aplicaciones de productos.

PaLM mejores funciones

Realice tareas complejas con mayor precisión gracias a la excepcional capacidad de comprensión lingüística de PaLM

Escalar de forma más flexible y eficiente con PaLM (basado en el sistema Pathways de Google) sin necesidad de modelos específicos para cada tarea

Reduzca la complejidad operativa y complete varias tareas simultáneamente con la única instancia de modelo de PaLM

Aproveche su capacidad de razonamiento superior en situaciones que requieran deducción lógica, resolución de problemas y toma de decisiones

Límites de PaLM

Al igual que otros modelos de gran tamaño, PaLM requiere importantes recursos informáticos para el entrenamiento y la inferencia, lo que supone un obstáculo para las entidades más pequeñas o los desarrolladores individuales

La integración de PaLM con tecnologías heredadas/a puede resultar complicada y requiere un gran esfuerzo de desarrollo

Al tratarse de un modelo nuevo y muy avanzado, la accesibilidad de PaLM se limita a las organizaciones con la infraestructura y el presupuesto necesarios para su compatibilidad

Precios de PaLM

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de PaLM

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

3. BERT

via google Research BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) es un modelo de aprendizaje automático (ML) para el procesamiento del lenguaje natural (NLP) desarrollado por Google.

Es un algoritmo de representación del lenguaje bidireccional (puede analizar texto tanto desde la izquierda como desde la derecha) y no supervisado que puede analizar grandes volúmenes de conjuntos de datos y entrenar modelos de aprendizaje automático fácilmente.

Puede utilizar BERT para tareas de PLN como la traducción, la clasificación de frases y el análisis de sentimientos.

Las mejores funciones de BERT

Entrene el modelo de aprendizaje automático con sus datos textuales

Obtenga mejores resultados contextuales con BERT, ya que utiliza una representación bidireccional del contexto. Procesa el texto de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, interpretándolo en función de todas las palabras que lo rodean

Realice tareas versátiles con BERT, como el análisis de opiniones, el reconocimiento de entidades con nombre y la respuesta a preguntas

Ajústelo con una sola capa de salida adicional para crear modelos de última generación para diversas tareas. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para el entrenamiento del modelo

Utilice su versión multilingüe, compatible con 104 idiomas, lo que la hace aplicable en aplicaciones globales en las que se requiere el procesamiento en varios idiomas

Límites del BERT

BERT es caro desde el punto de vista computacional debido a su tamaño y complejidad. Requiere recursos de GPU para el entrenamiento y la inferencia, lo que plantea problemas de integración a las organizaciones con una infraestructura técnica limitada

A pesar de ser bidireccional, la comprensión de BERT está limitada a 512 tokens dentro de una ventana de contexto

Su versión heredada/a dejará de utilizarse después del 31 de enero de 2025

Precios de BERT

BERT es de código abierto y está disponible gratuitamente bajo la licencia Apache 2.0.

Valoraciones y reseñas de BERT

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

4. Claude

traducción Claude.ai Claude es un innovador modelo lingüístico de gran tamaño desarrollado y entrenado por Anthropic utilizando IA constitucional. Es conocida por su IA ética, centrada en la seguridad y la precisión a la hora de generar lenguaje humano.

Su capacidad para proporcionar respuestas contextualmente apropiadas hace que Claude sea adecuado para el entrenamiento de la conversación Aplicaciones de IA .

Claude puede realizar tareas de razonamiento avanzadas que van más allá del reconocimiento de patrones o la generación de textos. También puede transcribir y analizar notas manuscritas, fotos e imágenes estáticas. Otras de sus funciones son la generación de códigos y el procesamiento multilingüe.

Claude mejores funciones

Claude 3 procesa aproximadamente 30 páginas de texto por segundo. Puede leer trabajos de investigación elaborados o grandes contratos más rápido que sus competidores

Integre fácilmente Claude en su pila técnica actual sin necesidad de grandes conocimientos técnicos

Garantice un tono y un estilo coherentes en las interacciones con los clientes gracias a la IA conversacional de Claude

Utilice Claude para extraer información de correos electrónicos de empresas o resumir respuestas a encuestas

Limitaciones de Claude

Claude sólo utiliza el idioma inglés, lo que limita su aplicabilidad en los mercados mundiales

No es posible crear texto e imágenes en Claude

Aunque Claude se ha entrenado con grandes volúmenes de datos, a veces genera respuestas inexactas

Precios de Claude

Negocios y Escala: Precios personalizados

Precios personalizados Gratis : 0

: 0 Pro: 20$ por persona y mes

20$ por persona y mes Equipo: 30 $ por persona y mes (mínimo 5 personas)

Valoraciones y reseñas de Claude

G2: 4.7/5 (más de 20 opiniones)

4.7/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 4.8/5 (4 opiniones)

5. Falcon

via falcon Falcon es un modelo lingüístico creado por el Instituto de Innovación Tecnológica. Se desarrolló para diversas tareas complejas de procesamiento del lenguaje natural y se entrenó utilizando 40.000 millones de parámetros y un billón de tokens.

Falcon integra los últimos avances en IA para mejorar la comprensión y generación del lenguaje.

Las mejores funciones de Falcon

Genere textos coherentes y contextualizados que imiten fielmente el estilo de la escritura humana con Falcon

Descodificación más rápida con una degradación mínima de la calidad gracias a la capacidad de Falcon para reducir el ancho de banda de la memoria

Implantar soluciones de PLN en mercados internacionales gracias a la compatibilidad de Falcon con varios idiomas

Límites de Falcon

Requiere importantes recursos informáticos para un funcionamiento óptimo, lo que reduce su accesibilidad a las organizaciones más pequeñas con una infraestructura informática limitada

La integración de Falcon en los sistemas existentes puede ser técnicamente exigente

Precios de Falcon

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas del Falcon

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

6. ERNIE

via ERNIE ERNIE (Enhanced Representation through Knowledge Integration), desarrollado por Baidu, integra grafos de conocimiento estructurados en el entrenamiento de modelos lingüísticos, mejorando su comprensión de contextos complejos.

ERNIE puede procesar y comprender el lenguaje a través del contexto inmediato y la integración de estructuras de conocimiento externas. Puede seguir aprendiendo y adaptándose tras su formación inicial, lo que le permite mejorar con el tiempo a medida que se expone a nuevos datos.

Las mejores funciones de Ernie

Utilícelo para aplicaciones que requieran una comprensión multilingüe, ya que Ernie es compatible con varios idiomas

Realice un amplio espectro de tareas de PLN, como análisis de sentimientos, clasificación de textos, etc., con el entrenamiento enriquecido de ERNIE con grafos de conocimiento

Límites de Ernie

Integrar ERNIE en los sistemas existentes, especialmente en los que aún no están preparados para la IA, es todo un reto

Su preentrenamiento en grafos de conocimiento específicos puede limitar su eficacia o relevancia en sectores especializados

Precios de Ernie

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Ernie

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

7. Cohere

vía Cohere Cohere es una plataforma de IA empresarial que ayuda a las empresas a integrar GenerativeAI en sus procesos diarios, como la búsqueda, el descubrimiento y la recuperación de documentos en más de 100 idiomas.

Permite a las organizaciones avanzar en su modelo de GenerativeAI desde la prueba de concepto hasta la fase de producción, ayudándoles a crear aplicaciones de IA escalables y eficientes.

Las mejores funciones de Cohere

Cohere destaca por su API fácil de usar, que lo hace accesible incluso para aquellos con conocimientos técnicos limitados

Cohere ofrece una excelente escalabilidad, atendiendo a empresas de todos los tamaños, desde startups hasta grandes corporaciones

Cohere permite a los usuarios ajustar los modelos a sus propios datos, lo que permite respuestas más personalizadas y precisas adaptadas a las necesidades y contextos específicos de las empresas

La empresa hace hincapié en el desarrollo ético de la IA, ofreciendo transparencia sobre cómo se entrenan sus modelos

Límites de Cohere

Como muchos modelos de IA, el rendimiento de Cohere depende en gran medida de la calidad de los datos de entrenamiento

Aunque Cohere es accesible, su coste puede aumentar rápidamente para usuarios de gran volumen

Aunque está mejorando, la compatibilidad de Cohere con otros idiomas distintos del inglés no es tan amplia como la de otros modelos

Precios de Cohere

Gratuito

Modelo predeterminado Comando R+: Entrada: $3/1M Tokens; Salida: $15/1M Tokens Comando R: Entrada: 0,5/1M de tokens; Salida: $1.5/1M tokens

Modelo ajustado Comando R: Entrada: 2$/1M de tokens; Salida: $4/1M Tokens; Entrenamiento: $8/1M Tokens



Valoraciones y reseñas de Cohere

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

8. Géminis

vía IA Géminis Gemini (antes Bard), de Google, es un gran modelo lingüístico que se encarga de diversas tareas complejas de procesamiento del lenguaje natural. Es conocido por su versatilidad y alto rendimiento, ya que su objetivo es proporcionar capacidades avanzadas de IA en múltiples dominios.

El modelo ha sido entrenado en un amplio conjunto de datos, lo que le permite comprender y generar texto con gran precisión y sensibilidad al contexto. Gemini está optimizado para aplicaciones en tiempo real, proporcionando respuestas rápidas necesarias para bots de atención al cliente, traducciones en tiempo real y otras aplicaciones interactivas.

Las mejores funciones de Gemini

Realiza tareas de PLN, como la generación de textos, el análisis de sentimientos, el resumen y la traducción de idiomas

Ajuste Gemini en conjuntos de datos específicos, lo que permite una mayor personalización para satisfacer los requisitos de nicho o las necesidades particulares de la empresa

Límites de Gemini

La integración de Gemini en los sistemas de software existentes puede resultar compleja y requerir conocimientos técnicos especializados

Aunque Gemini es compatible con varios idiomas, su rendimiento puede variar considerablemente de un idioma a otro

No puede generar imágenes

Precios de Gemini

Gratuito*

Pago por uso: Entrada: $7/1M Tokens; Salida: $21/1M Tokens

Valoraciones y reseñas de Gemini

G2: 4.5/5 (más de 100 opiniones)

4.5/5 (más de 100 opiniones) Capterra: No disponible

9. LlaMA

via LlaMA LlaMA (Large Language Model Meta IA), de Meta, está pensado principalmente para desarrolladores e investigadores con el fin de facilitar la innovación. Sin embargo, también puede realizar otras tareas complejas como la traducción y la generación de diálogos.

También crea códigos y lenguaje natural sobre códigos a partir de indicaciones.

LlaMA mejores funciones

Realiza tareas de PLN como generación, comprensión, resumen y traducción de textos

Construido como un gran modelo de lenguaje de código abierto (LLM) diseñado para desarrolladores, investigadores y empresas para construir, experimentar y escalar responsablemente sus ideas de IA generativa

Genere código e indicaciones en lenguaje natural con Llama

Límites de LLaMA

Tarda entre 30 y 120 segundos en generar una respuesta, lo que supone un retraso en comparación con otras herramientas

El ajuste y la personalización de LLaMA, en particular para usos específicos o avanzados, pueden requerir considerables conocimientos técnicos en aprendizaje automático y PLN

La disponibilidad de modelos preentrenados y listos para usar puede ser limitada, lo que aumenta el esfuerzo necesario para empezar

Precios de LLaMA

Free o Acceso Abierto para Investigadores

Valoraciones y reseñas del LLaMA

G2: No disponible

No disponible Capterra: 4.0/5 (1 reseña)

10. Orca

via Orca Microsoft ha desarrollado Orca para modelos lingüísticos pequeños (~10B parámetros o menos). Se basa en la auto-mejora y la metodología de retroalimentación.

Orca crea datos sintéticos para el entrenamiento de modelos pequeños, dotándolos de mejores capacidades de razonamiento y comportamientos personalizados.

Las mejores funciones de Orca

Utilice Orca para resumir textos y responder preguntas complejas

Proporcione a los modelos lingüísticos más pequeños un razonamiento mejorado, ya que Orca imita los procesos de razonamiento de los modelos más grandes con un ajuste de las explicaciones

Utilizar modelos preentrenados en diversas fuentes de datos de distintos ámbitos, desde el jurídico y el médico hasta el del entretenimiento y las finanzas

Ajustar Orca a conjuntos de datos específicos, lo que permite adaptar el modelo a las necesidades específicas del sector o a aplicaciones especializadas

Utiliza algoritmos más recientes que optimizan la potencia de procesamiento, reduciendo el consumo de energía que suele asociarse a la ejecución de grandes modelos lingüísticos, lo que lo hace más sostenible y rentable

Límites de Orca

Orca requiere importantes recursos informáticos para ofrecer un rendimiento óptimo, sobre todo en entornos con muchos datos

La integración de Orca en los sistemas existentes puede ser un proceso complejo que requiera conocimientos técnicos, sobre todo en los sistemas que aún no están preparados para la IA

Las capacidades de Orca en los lenguajes menos utilizados son limitadas

Precios de Orca

Asesoramiento: 1.325 $ al mes (contrato de 3 meses)

Suscripción LLM: más de 2.200 $ al mes (contrato de 12 meses)

Enterprise: más de 27.500 $ al mes (con una combinación flexible de servicios)

Valoraciones y reseñas de Orca

G2: No disponible

No disponible Capterra: No disponible

Otras herramientas de IA para la generación de contenidos: ClickUp para la creatividad y la productividad

Aunque estos grandes modelos lingüísticos pueden automatizar tareas complejas, muchos tienen unos costes de integración elevados y una interfaz compleja, lo que dificulta el uso eficaz de las herramientas.

Puede probar otras sencillas e intuitivas Herramientas de IA como ClickUp para automatizar el análisis de datos, la generación de contenidos y otras tareas de la empresa, sin complicaciones.

No hemos incluido ClickUp en la lista anterior porque no puede realizar tareas complicadas de procesamiento del lenguaje natural. Sin embargo, su Conjunto de herramientas de IA automatiza tareas repetitivas de la empresa, como la generación de contenidos o informes, con indicaciones generadas por IA.

Utilice Cerebro ClickUp la integración de IA, para responder a todas las consultas de trabajo al instante. Automatiza las tareas repetitivas, el autocompletado de datos, la gestión de tareas y la asignación de subtareas. También puede utilizarlo como asistente de IA para generar contenidos o redactar respuestas rápidas, revisar la ortografía y crear transcripciones.

automatice y agilice la gestión de tareas, la planificación de proyectos y el flujo de trabajo general con ClickUp Brain_

Las mejores funciones de ClickUp Brain

Reduzca el trabajo manual con ClickUp AI, ya que automatiza tareas repetitivas como la programación, el establecimiento de recordatorios y la actualización del estado de las tareas

Obtenga respuestas rápidas y precisas de tareas, documentos y entornos de trabajo conectados con ClickUp Brain Cerebro ClickUp Identifique tendencias, resultados de proyectos y optimice recursos con su análisis avanzado de datos

Integre ClickUp Brain con las aplicaciones existentes Tareas de ClickUp y Documentos de ClickUp para una gestión de proyectos sin fisuras

Limitaciones de ClickUp AI

El ajuste y la maximización de sus capacidades pueden requerir una curva de aprendizaje

Limitado a los datos y tareas gestionados dentro de la plataforma ClickUp

Precios de ClickUp AI

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUpAI: Añadir a cualquier plan de pago por 5 $ por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp AI

G2: 4.7/5 (9,400+ opiniones)

4.7/5 (9,400+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (4000+ opiniones)

Automatizar tareas con ClickUp

Los modelos de aprendizaje de idiomas facilitan la creación de contenidos, la comunicación y la traducción, pero requieren una gran potencia de cálculo y una fuerte inversión, especialmente para tareas de nivel corporativo.

ClickUp ofrece herramientas fáciles de usar para automatizar las tareas de Business y agilizar los flujos de trabajo. Su integración de IA, ClickUp Brain, genera contenidos, resume informes y automatiza la gestión de tareas para mejorar la eficiencia de la organización. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp ¡para mejorar la productividad y la escalabilidad!