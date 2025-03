Gemini vs. ChatGPT para código: ¿Cuál es mejor?

¿Atascado por los proyectos de código o confundido con los nuevos lenguajes de programación? Atrás quedaron los días en los que los desarrolladores y los científicos de datos se remitían a GitHub y otras plataformas para desarrolladores en busca de soluciones.

Con el auge de la Inteligencia Artificial (IA), ChatGPT, Gemini de Google y otras herramientas de IA generativa las han sustituido.

📌 82% de los desarrolladores declararon utilizar ChatGPT con regularidad en 2024, seguido de Google Gemini con un 22%.

Pero, ¿cuál de estas herramientas supera a la otra en una comparación directa?

Acompáñanos en esta comparativa entre Gemini y ChatGPT. Exploraremos todo, desde la asistencia de código hasta las funciones de resolución de problemas, para ayudarte a encontrar el modelo de IA perfecto para tus necesidades.

Google Gemini Google Gemini, anteriormente conocido como Google Bard, es un chatbot de IA generativa avanzada que se promociona como uno de los mejores chatbot de Google mejores alternativas ChatGPT . Basado en potentes modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) y capacidades de procesamiento del lenguaje natural (NLP), le ayuda a abordar diversas tareas creativas y generativas, incluido el código.

Este Herramienta de código IA le ayuda a depurar, generar código, asistir en la codificación y comprender bases de código complejas mediante sencillas indicaciones en lenguaje natural.

A diferencia de las herramientas tradicionales que se centran en un solo tipo de entrada, Gemini maneja texto, imágenes, audio, vídeo y código. Esta versatilidad le permite extraer información significativa, automatizar tareas y resolver problemas de forma eficaz.

Gemini de Google es la opción perfecta para generar código en varios idiomas o depurar códigos existentes en busca de anomalías.

Estas son algunas de sus mejores funciones que ayudan a abordar los retos del desarrollo de software .

Dado que Google Gemini maneja múltiples tipos de entrada, genera, analiza e interpreta contenidos en diversos formatos. Puedes utilizar Google Gemini para generar descripciones a partir de imágenes, resumir los puntos clave del contenido de vídeo y traducir audio a texto para su análisis.

Por ejemplo, si te refieres a un vídeo de YouTube para tu problema de codificación, pega el enlace del vídeo para recibir su resumen automatizado o sube una imagen para extraer contenido detallado.

Gemini proporciona respuestas precisas de codificación en más de 20 lenguajes compatibles, incluidos Python, JavaScript y C++. Tanto si necesitas una revisión del código como si quieres generar código desde cero, Google Gemini lo tiene todo terminado

Solicite fragmentos de código, depure el código existente y reciba explicaciones completas para funciones específicas.

captura de pantalla de un código Python generado en Google Gemini Advanced_

Por ejemplo, si se proporciona una indicación del tipo "Escriba una función de Python para calcular los números de Fibonacci", Gemini IA (Advanced) genera al instante el script de Python correspondiente.

Lo mejor de Google Gemini son las profundas integraciones que obtiene con la suite de Google, como Docs, Hojas de Google, Gmail y Calendario. Esto te permite trabajar en todo el ecosistema sin cambiar de plataforma para capturar información. Puedes extraer directamente tablas y exportar fragmentos de código generados por Google Gemini a Docs u Hojas de cálculo de Google.

Por ejemplo, puedes solicitar cualquier cosa, desde resumir documentos y crear contenidos hasta encontrar código existente u otros datos en tiempo real de hojas de cálculo, utilizando la barra lateral "Ask Gemini" (Pregúntale a Gemini) dentro de las aplicaciones.

La API avanzada de Google Gemini está disponible con un modelo de pago por uso. La versión gratuita, Gemini 1.5, ofrece hasta 1 millón de tokens por hora y límites de valoración para solicitudes y tokens.

vía ChatGPT ChatGPT, desarrollado por OpenAI, es un chatbot conversacional de IA que ha redefinido la forma en que las personas y las empresas interactúan con la tecnología. Diseñado para la comprensión del lenguaje natural y la generación creativa, se utiliza para diversas aplicaciones, desde chats casuales hasta la automatización de negocios de alto riesgo.

**ChatGPT se está convirtiendo rápidamente en una de las plataformas de IA más utilizadas, con más de 1 millón de usuarios en Enterprise, Teams y educación.

Gracias a sus potentes modelos de IA (arquitectura GPT-4) y a su comprensión contextual, ChatGPT también se utiliza para escribir código .

¿Y lo mejor? Sus amplios modelos lingüísticos (LLM) permiten generar conversaciones similares a las humanas a partir de las indicaciones de los usuarios, lo que la convierte en una herramienta ideal para la creación de contenidos y el código

La asistencia basada en IA de ChatGPT destaca por sus impecables capacidades de lenguaje natural y su versatilidad. Está diseñado para adaptarse a diversas tareas y permite a los desarrolladores, escritores, vendedores y otros equipos creativos generar soluciones creativas.

Veamos las funciones de ChatGPT que lo convierten en el editor de código perfecto para tus tareas:

Con ChatGPT, puedes generar código casi instantáneamente utilizando la indicación adecuada. Soporta múltiples lenguajes de programación como Python, C++, JavaScript y más. Así, desde código HTML básico hasta avanzado desarrollo de apps necesidades de codificación, es la opción ideal para convertir ideas en códigos ejecutables.

Una de las funciones más destacadas de ChatGPT es su capacidad de depuración. Cuando un error interrumpe su flujo de trabajo, pegue el código problemático en ChatGPT. Identificará posibles problemas y sugerirá soluciones.

He aquí un ejemplo de cómo ChatGPT actualiza su código con las instrucciones actuales. Proporcione fragmentos de código, que el modelo avanzado de IA analiza para señalar errores o ineficiencias en su código.

ChatGPT

Tienda GPT de OpenAI Los "GPTs personalizados" de OpenAI elevan la versatilidad de ChatGPT permitiéndote crear asistentes de IA a medida. Puede modificar el motor GPT (Generative pre-trained Transformer) para diseñar modelos de IA específicamente entrenados para reunirse con sus requisitos únicos.

Por ejemplo, puede crear un modelo GPT como asistente de incorporación técnica. Este modelo puede responder a consultas sobre la API de su producto, explicar la implementación del código o guiar a los usuarios a través de configuraciones complejas utilizando datos de su documentación.

ChatGPT es una solución excelente para automatizar tareas repetitivas de código o de soporte al cliente.

Gemini y ChatGPT disponen de potentes modelos lingüísticos que se adaptan a los distintos entornos de desarrollo y de uso fines de los equipos de software . Sin embargo, también destacan en otras áreas, ofreciendo funciones únicas adaptadas a casos de uso distintos.

A continuación veremos sus funciones, puntos fuertes y límites en varios aspectos clave.

Al utilizar IA en el desarrollo de software a menudo es necesario hacer varias preguntas y obtener aclaraciones antes de iniciar el proceso de desarrollo del código. La capacidad del chatbot para mantener una conversación significativa es crucial para un plan superior.

Google Gemini se centra en proporcionar respuestas concisas y estructuradas a las consultas de los usuarios. Su integración con la Búsqueda de Google garantiza respuestas actualizadas, y sus capacidades multimodales le permiten interpretar y responder a entradas como imágenes, texto y audio, aportando una perspectiva completa.

Aunque su estilo conversacional es preciso y eficiente, está más orientado a la tarea y es menos dinámico en diálogos extensos o narraciones creativas.

ChatGPT, por su parte, es famoso por su capacidad para mantener conversaciones fluidas y ricas en contexto. Su tono humano y su adaptabilidad lo hacen ideal para lluvias de ideas, debates en profundidad y generación de resultados creativos.

Incluso con código, ChatGPT puede ofrecer mucha más profundidad y detalle que las respuestas, a menudo escuetas, de Géminis.

🏆 Ganador: ChatGPT por la profundidad conversacional que ofrece resultados más precisos y una mejor comprensión de la lógica que hay detrás de esos resultados.

Las capacidades multimodales le permiten hacer preguntas utilizando múltiples formatos de entrada, como texto, audio, vídeo y archivos adjuntos. Esto amplía su capacidad para trabajar con el chatbot en diferentes casos de uso.

La multimodalidad de Gemini destaca por su capacidad para procesar a la perfección texto, imágenes, vídeos y audio. Puedes pedirle a Gemini que resuma un vídeo, analice una imagen o sugiera mejoras en un documento. ¿El resultado? No tienes que convertir constantemente los datos en texto y copiarlos y pegarlos una y otra vez. Te ahorra tiempo al permitirte trabajar directamente con los archivos originales.

Aunque ChatGPT destaca principalmente en las interacciones basadas en texto, OpenAI ha introducido una función para manejar fragmentos de código y otras entradas específicas.

Ahora incluso crea imágenes o audio siguiendo indicaciones, pero carece de la misma profundidad en capacidades multimodales que Gemini, como el análisis directo de vídeos o imágenes.

Ganador: Google Gemini por su verdadera integración multimodal que mejora todo el proceso de código.

Un factor clave a la hora de elegir Herramientas de IA para desarrolladores es su capacidad para analizar, descifrar y completar tareas básicas de código.

captura de pantalla de código HTML generado en Gemini_

Gemini ofrece compatibilidad de codificación con funciones de depuración, generación de fragmentos de código y explicación de la lógica del código. Sin embargo, su experiencia en código es básica comparada con ChatGPT y requiere refinamiento para necesidades de programación complejas.

captura de pantalla del código generado en ChatGPT_

ChatGPT es muy experto en codificación, compatibilidad con múltiples lenguajes de programación y ofrece explicaciones detalladas para las consultas técnicas.

Tanto si eres un principiante aprendiendo Python como un experto depurando código complejo, ChatGPT ofrece respuestas detalladas y lógicas que pueden reducir significativamente el tiempo de desarrollo.

🏆 Ganador: ChatGPT por su código superior y compatibilidad técnica que ahorra tiempo y maneja cada consulta con soluciones detalladas.

ChatGPT y Gemini soportan una perfecta compatibilidad con otras herramientas de análisis de datos y codificación.

Gemini se integra perfectamente con el ecosistema de Google, por lo que resulta ideal para mejorar la productividad de los desarrolladores y tareas como resumir correos electrónicos, mejorar la estructura de los documentos u optimizar los calendarios. Sin embargo, tiene algunos límites para el desarrollo y las integraciones relacionadas con el código.

ChatGPT se integra con varias herramientas y API de terceros, lo que la convierte en una excelente opción para casos de uso más amplios. Sin embargo, incorporarlo dentro de una app, aplicación o plataforma específica sigue presentando algunos retos.

Ganador: Empate. Google Gemini por su integración con apps de Google; ChatGPT por su adaptabilidad a herramientas más amplias.

Aunque ChatGPT tiene una ligera ventaja sobre Gemini en cuanto a capacidad de código, tanto Gemini como ChatGPT ofrecen excelentes funciones en sus respectivos ámbitos.

Por lo tanto, si tiene que elegir:

Muchos desarrolladores y entusiastas de la tecnología han debatido ChatGPT v s. Google Gemini para fines de código y descubrí que ambos tienen sus pros y sus contras.

Yo uso Gemini para escribir, y ChatGPT me parece demasiado... ¿chirriante? ¿Se esfuerza demasiado por ser simpático/personalizable/interesante? Gemini me da la sensación de estar hablando con una persona real que está siendo sincera, y me gusta mucho más ese comportamiento tranquilo que ChatGPT Usuario de Reddit Ingeniero de software aquí. Sinceramente, estoy tan sorprendido de que alguien está diciendo Gemini avanzada es una mejor opción para la codificación de GPT-4\. He utilizado ambos ampliamente, y ChatGPT es muy superior en mi opinión. Gemini parece que no puede comprender los problemas simples, incluyendo la falta de sintaxis, que siendo realistas deberían ser los problemas más sencillos de solucionar. La falta de sintaxis ni siquiera pide al modelo que comprenda la lógica, sólo que se asegure de que la sintaxis es correcta, y esto debería ser lo más fácil de arreglar. Vuelvo a GPT para el código por ahora hasta nuevo aviso Usuario de Reddit Como este usuario resumido , Gemini de Google es ideal para la generación de contenidos, mientras que ChatGPT puede escribir mejor el código y es ideal para la resolución de problemas.