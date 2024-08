las 10 mejores herramientas y software de desarrollo de aplicaciones en 2024

Cada vez más personas dependen de los dispositivos móviles, lo que aumenta la demanda de crear aplicaciones funcionales y fiables. Investigación de eMarketer muestra que los usuarios dedican aproximadamente el 90% de su tiempo de uso del smartphone a las apps. Sin embargo, el complejo proceso de desarrollo de apps hace que algunas empresas duden a la hora de lanzar sus propias apps para iOS y Android.

Si está en proceso de crear su propia aplicación móvil apps para empresas o necesita una solución mejor para ayudar a su equipo a llevar a cabo aplicaciones móviles con éxito, hoy en día existe una amplia selección de herramientas fiables para desarrolladores de apps móviles. Estas herramientas pueden simplificar el proceso de desarrollo, gestionar sus cronogramas y recursos, y ayudarle a realizar los envíos más rápidamente.

En este artículo, nos centraremos en las mejores herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles para garantizar un lanzamiento rápido y sin errores. También conocerá las ventajas de utilizar estos programas y descubrirá formas de acelerar el ciclo de desarrollo. ⚡️

¿En qué consiste una buena herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles?

Hay varias características clave que hacen que una app, aplicación móvil sea una buena herramienta de desarrollo. Estas son algunas de las que debe tener en cuenta a la hora de elegir una app para su empresa:

Interfaz fácil de usar : El software de desarrollo de apps debe ser fácil de usar, con una interfaz intuitiva que simplifique el proceso de desarrollo

: El software de desarrollo de apps debe ser fácil de usar, con una interfaz intuitiva que simplifique el proceso de desarrollo Compatibilidad con plataformas : Una buena herramienta de desarrollo de apps debe ser compatible con múltiples plataformas como iOS, Android y aplicaciones web

: Una buena herramienta de desarrollo de apps debe ser compatible con múltiples plataformas como iOS, Android y aplicaciones web Personalización : La herramienta debe ser flexible y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de sus equipos y de su empresa

: La herramienta debe ser flexible y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de sus equipos y de su empresa Capacidades de depuración y pruebas : La herramienta debe contar con sólidas funciones de depuración, pruebas yde calidadque faciliten la identificación y corrección de errores y problemas, así como el rápido desarrollo de apps para móviles

: La herramienta debe contar con sólidas funciones de depuración, pruebas yde calidadque faciliten la identificación y corrección de errores y problemas, así como el rápido desarrollo de apps para móviles Seguridad : Una buena herramienta de desarrollo de apps debe ser estable y fiable, con un alto nivel de seguridad para garantizar que los datos de sus clientes y de su empresa permanezcan privados y protegidos

: Una buena herramienta de desarrollo de apps debe ser estable y fiable, con un alto nivel de seguridad para garantizar que los datos de sus clientes y de su empresa permanezcan privados y protegidos Integración con servicios de terceros : Las herramientas para aplicaciones móviles deben tener capacidad de integración con servicios de terceros y API para proporcionar funciones y funcionalidades adicionales

: Las herramientas para aplicaciones móviles deben tener capacidad de integración con servicios de terceros y API para proporcionar funciones y funcionalidades adicionales Funciones de gestión de proyectos y colaboración en equipo: A herramienta de gestión de proyectos puede ayudar a los desarrolladores a realizar un seguimiento de las tareas y los plazos, asignar tareas a los miembros del equipo y supervisar el progreso en tiempo real, mientras que las funciones de colaboración en equipo pueden facilitar el seguimiento en tiempo real y en tiempo real de los proyectos colaboración asíncrona entre equipos, permitiéndoles trabajar juntos de forma más eficiente y eficaz

Ahora que ya sabes lo que debes buscar en una herramienta de desarrollo de apps para móviles, aquí tienes 10 de las mejores opciones que debes considerar para que tu app, aplicación, sea un intento correcto

10 Mejores Herramientas de Desarrollo de Apps en 2024

En esta sección, repasaremos las 10 mejores herramientas de desarrollo de apps móviles para diversas plataformas, propósitos y empresas.

1. ClickUp #### Lo mejor para la gestión ágil de proyectos, la colaboración en equipo y el seguimiento de errores y problemas

Visualice y gestione su hoja de ruta de productos en la vista de cronograma de ClickUp

ClickUp es una de las herramientas más reconocidas en la actualidad. Esta herramienta de gestión de proyectos todo en uno ofrece cientos de funciones avanzadas y una plataforma totalmente personalizable para proporcionar a cualquier equipo de diferentes sectores las herramientas que necesita para gestionar todo su trabajo, mejorar la colaboración entre funciones, realizar el seguimiento de proyectos, simplificar su flujo de trabajo y mucho más.

ClickUp es totalmente personalizable, por lo que equipos de todos los tamaños, desde autónomos a pequeñas empresas, agencias, grandes corporaciones y todos los demás, pueden configurar la plataforma para que se adapte a sus necesidades, flujo de trabajo y preferencias. Esto es especialmente útil para aquellos con flujos de trabajo complejos, equipos remotos, socios externos y empresas que aspiran a escalar sus negocios. ClickUp ofrece la flexibilidad y funcionalidad que necesita para llevar a sus equipos y empresas al siguiente nivel.

En cuanto al desarrollo de apps, ClickUp puede ayudarle a simplificar todo el ciclo de vida del desarrollo con un hub de trabajo todo en uno que reúne en un solo lugar el trabajo en equipo, las herramientas y los conocimientos de todas las funciones. Con funciones como el Tablero Ágil y las Listas de Sprints, ClickUp facilita las siguientes tareas equipos de desarrollo para planificar y gestionar proyectos, realizar un seguimiento del progreso del trabajo y organizar los flujos de trabajo de forma más eficaz. Eche un vistazo a lo que puede hacer en ClickUp:

Construir su hoja de ruta de productos : Planifique su trabajo a lo largo del tiempo o cree hojas de ruta visuales con la vista Cronograma y colabore en hojas de ruta en ClickUp Docs, Pizarras o una vista personalizada de su elección

: Planifique su trabajo a lo largo del tiempo o cree hojas de ruta visuales con la vista Cronograma y colabore en hojas de ruta en ClickUp Docs, Pizarras o una vista personalizada de su elección Gestione los sprints : Construir, automatizar ygestionar sprints a tu manera y obtén visibilidad de cada tarea

: Construir, automatizar ygestionar sprints a tu manera y obtén visibilidad de cada tarea Seguimiento de errores y problemas : Utilice cualquier estilo de proyecto como Agile, Scrum o diagramas de Gantt para compatibilidad con las necesidades de sus equipos, y obtenga elPlantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp para darle un enfoque estructurado a la gestión de errores e incidencias: ofrece una panorámica consolidada y bien organizada de los defectos y ayuda al equipo a resolverlos más rápidamente

: Utilice cualquier estilo de proyecto como Agile, Scrum o diagramas de Gantt para compatibilidad con las necesidades de sus equipos, y obtenga elPlantilla de seguimiento de incidencias y errores de ClickUp para darle un enfoque estructurado a la gestión de errores e incidencias: ofrece una panorámica consolidada y bien organizada de los defectos y ayuda al equipo a resolverlos más rápidamente Automatización : Automatice los flujos de trabajo con recetas predefinidas o cree su propia automatización personalizada

: Automatice los flujos de trabajo con recetas predefinidas o cree su propia automatización personalizada Integraciones sin fisuras : Conecta ClickUp con más de 1.000 apps de trabajo, como GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma y muchas más

: Conecta ClickUp con más de 1.000 apps de trabajo, como GitHub, Slack, Drive, Dropbox, Figma y muchas más Gestión de recursos : Vea la carga de trabajo de su equipo para asignar el trabajo de forma eficaz y evitar el agotamiento o los retrasos

: Vea la carga de trabajo de su equipo para asignar el trabajo de forma eficaz y evitar el agotamiento o los retrasos Consulta el progreso de los proyectos con Hitos del proyecto : Facilite la identificación de las partes críticas de cualquier proyecto con la tarea Hitos. Estos indicadores clave se muestran en negrita con un icono de diamante para mantener a todos alineados con los objetivos clave

: Facilite la identificación de las partes críticas de cualquier proyecto con la tarea Hitos. Estos indicadores clave se muestran en negrita con un icono de diamante para mantener a todos alineados con los objetivos clave Seguimiento del progreso en tiempo real con paneles de control: Construya supanel personalizado y obtenga una visión general de alto nivel de todo su trabajo, controle el progreso y gestione los cuellos de botella de forma más eficiente

Seguimiento y monitorización de tareas, recursos y progreso del proyecto en la vista del Panel de Control de ClickUp

Las funciones avanzadas de análisis y elaboración de informes de ClickUp ayudan a los equipos de desarrollo a identificar cambios, actualizaciones y obstáculos que pueden dificultar el progreso de los proyectos y mejorar su productividad.

En general, ClickUp es una de las mejores herramientas de desarrollo de apps para móviles que existen en la actualidad, ya que ayuda a agilizar los procesos cotidianos y simplifica la colaboración en equipo para que sea más fácil para equipos de desarrollo de software para mantenerse centrados en sus metas y, al mismo tiempo, alineados con los objetivos de la empresa.

Mejores funciones

Más de 15 Vistas personalizadas : Vea su trabajo a su manera: Tablero, Lista, Gráfico de Gantt, Cronograma y mucho más. Estas vistas fáciles de seguir permiten a los miembros del equipo obtener una rápida visión general del proceso de desarrollo de la app

: Vea su trabajo a su manera: Tablero, Lista, Gráfico de Gantt, Cronograma y mucho más. Estas vistas fáciles de seguir permiten a los miembros del equipo obtener una rápida visión general del proceso de desarrollo de la app Plataforma totalmente personalizable: Configure ClickUp para que se adapte a sus necesidades, flujo de trabajo y preferencias, agregue Campos personalizados y ClickApps para personalizar cada parte de ClickUp y ajustar la configuración a medida que su empresa crece

Configure ClickUp para que se adapte a sus necesidades, flujo de trabajo y preferencias, agregue Campos personalizados y ClickApps para personalizar cada parte de ClickUp y ajustar la configuración a medida que su empresa crece Paquete completo de herramientas de gestión de proyectos : ClickUp Docs para la documentación, Pizarras Digitales para la planificación de estrategias, Mapas mentales para lluvias de ideas, Paneles para la elaboración de informes en tiempo real, y mucho más

: ClickUp Docs para la documentación, Pizarras Digitales para la planificación de estrategias, Mapas mentales para lluvias de ideas, Paneles para la elaboración de informes en tiempo real, y mucho más Aplicación móvil : Accede a tu trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación móvil ClickUp; disponible en apps para iOS y Android, escritorio y como extensión de Chrome

: Accede a tu trabajo en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación móvil ClickUp; disponible en apps para iOS y Android, escritorio y como extensión de Chrome Plataforma segura : ClickUp ha obtenido las certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO27018 los más altos estándares de seguridad para datos de clientes en software

: ClickUp ha obtenido las certificaciones ISO 27001, ISO 27017 e ISO27018 los más altos estándares de seguridad para datos de clientes en software Biblioteca de plantillas: Eche mano de más de 1.000 plantillas personalizables para cada caso de uso, entre las que se incluyen lasPlantilla de desarrollo de software ClickUp diseñada para equipos de producto, diseño, ingeniería y control de calidad

Límites

Puede haber una curva de aprendizaje debido al número de funciones disponibles

Precios

Plan Free Forever : Versión gratuita/a con multitud de funciones

: Versión gratuita/a con multitud de funciones Plan ilimitado : 7 $ por miembro/mes

: 7 $ por miembro/mes Plan Business : 12 $ por miembro/mes

: 12 $ por miembro/mes Empresa: Contactar para precios

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.7/5 de 6.634 opiniones

: 4.7/5 de 6.634 opiniones Capterra: 4.7/5 de 3.634 opiniones ### 2. Kobiton

Lo mejor para la automatización de pruebas

Ejecute sus productos de software en dispositivos móviles y simuladores reales Kobiton es una herramienta de pruebas de software que ofrece acceso a pruebas continuas y sin secuencias de comandos para móviles desarrolladores de apps . Con su suite, los usuarios pueden lanzar aplicaciones más rápido y sin errores. Además, Kobiton proporciona herramientas de desarrollo de apps móviles para ejecutar sus productos de software en dispositivos móviles y simuladores reales.

Mejores funciones

Pruebas en dispositivos reales: Ayuda a los probadores a lograr apps móviles exitosas y resultados más precisos teniendo en cuenta las configuraciones únicas del dispositivo

Ayuda a los probadores a lograr apps móviles exitosas y resultados más precisos teniendo en cuenta las configuraciones únicas del dispositivo Integraciones: Conecte Kobiton a marcos de pruebas populares como Selenium, Espresso, XCUI y otros, lo que le permite utilizar sus suites de prueba existentes

Conecte Kobiton a marcos de pruebas populares como Selenium, Espresso, XCUI y otros, lo que le permite utilizar sus suites de prueba existentes Basado en la nube : La plataforma está basada en la nube, por lo que es una adición perfecta a cualquier equipo remoto. Esto también permite la escalabilidad cuando se trata del número de dispositivos

: La plataforma está basada en la nube, por lo que es una adición perfecta a cualquier equipo remoto. Esto también permite la escalabilidad cuando se trata del número de dispositivos Suite de análisis: Esta función genera informes que le ayudan a identificar patrones en los datos de las pruebas. Utilizando estos registros, su equipo puede localizar la raíz del problema y resolverlo

Esta función genera informes que le ayudan a identificar patrones en los datos de las pruebas. Utilizando estos registros, su equipo puede localizar la raíz del problema y resolverlo Kobiton Obtener dispositivos de métricas: Este es un complemento que automatiza la recolección de métricas desde la nube de Kobiton. Tenga en cuenta que esteExtensión de Chrome para desarrolladores no ha sido creada por Kobiton. Por lo tanto, la encontrará en la Chrome Web Store bajo el nombre de otro desarrollador

Limitaciones

Kobiton es un conjunto de herramientas avanzadas de desarrollo de aplicaciones móviles para Android e iOS diseñadas para programadores experimentados. Por lo tanto, los desarrolladores inexpertos pueden tener dificultades para navegar por la matriz de funciones complejas

Precios

Startup a 75 $ al mes para equipos pequeños

Acelerar a $ 390 para las funciones de automatización de pruebas

Scale es para pruebas continuas, y el precio es negociable

Enterprise se utiliza para agilizar los ciclos de vida de desarrollo, el precio es negociable

Valoraciones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.2/5 de 15 opiniones

: 4.2/5 de 15 opiniones Capterra: 4.3/5 de 22 opiniones

3. Expo Go

Lo mejor para aplicaciones React Native

Pruebe aplicaciones React Native con Expo Go Expo Go es una plataforma para probar apps React Native. Gracias a esta tecnología, se pueden crear apps móviles nativas de forma más rápida y sencilla. Ofrece un conjunto de instrumentos que acortan el tiempo de comercialización de las aplicaciones React Native.

Mejores funciones

No es necesario tener conocimientos de código nativo para móviles cuando se utiliza Expo Go : Sin la plataforma, necesitará algunos conocimientos de código específicos del sistema operativo para ajustar sus aplicaciones para Android e iOS

: Sin la plataforma, necesitará algunos conocimientos de código específicos del sistema operativo para ajustar sus aplicaciones para Android e iOS Actualizaciones continuas : En lugar de esperar a la aprobación del editor, puede implementar actualizaciones sin fisuras. Con Expo Go, las tiendas de aplicaciones pueden enviar actualizaciones en cualquier momento

: En lugar de esperar a la aprobación del editor, puede implementar actualizaciones sin fisuras. Con Expo Go, las tiendas de aplicaciones pueden enviar actualizaciones en cualquier momento Acceso a API nativas : Permite a los usuarios aprovechar las funciones del dispositivo, incluidas en la versión del SDK. Las API están disponibles en el paquete y pueden integrarse fácilmente.

: Permite a los usuarios aprovechar las funciones del dispositivo, incluidas en la versión del SDK. Las API están disponibles en el paquete y pueden integrarse fácilmente. Código abierto : Este desarrollo de app, aplicación móvil de código abiertode código abierto actualizado por la creciente comunidad de colaboradores

: Este desarrollo de app, aplicación móvil de código abiertode código abierto actualizado por la creciente comunidad de colaboradores Expo Go también puede utilizarse como aplicación móvil que permite a los usuarios ejecutar sus proyectos en dispositivos móviles y compartirlos con otras personas

Limitaciones

El inconveniente común que señalan los desarrolladores es la falta de visibilidad. Básicamente, estás transfiriendo tu proyecto a la aplicación que de forma autónoma añade código para lanzarlo a ambos sistemas operativos

Precios

El paquete Production cuesta 99 $ al mes y es adecuado para proyectos más pequeños con menos de 20.000 usuarios mensuales

El nivel Enterprise es para aplicaciones más grandes con menos de 200.000 usuarios mensuales y cuesta 999 dólares al mes

Los productos con más de 200.000 usuarios mensuales deben solicitar una tarifa individual

Opiniones y valoraciones de los clientes

Tienda de apps : 4.2/5 de 636 opiniones

: 4.2/5 de 636 opiniones Google Play: 3.4/5 de 8.535 opiniones

4. Código de Visual Studio

Lo mejor para el desarrollo web

Visual Studio Code es un editor ligero de código fuente para Windows, macOS y Linux Código de Visual Studio es un editor de código fuente robusto pero ligero para Windows, macOS y Linux. La plataforma incluye herramientas de desarrollo de aplicaciones web compatibles con varios lenguajes, como JavaScript, Node.js y TypeScript, para ayudarte a crear apps. A través de extensiones se pueden utilizar otros lenguajes de programación como Python, PHP, Go, Java, C# y C++.

Mejores funciones

Intelli-Sense : Una función que identifica el código incompleto y rellena los huecos

: Una función que identifica el código incompleto y rellena los huecos Independencia de la plataforma : Permite a los usuarios crear aplicaciones web para los tres principales sistemas operativos: Windows, Linux y macOS

: Permite a los usuarios crear aplicaciones web para los tres principales sistemas operativos: Windows, Linux y macOS Soporte de GitHub : Visual Studio Code puede extraer recursos del repositorio para acelerar el proceso de codificación

: Visual Studio Code puede extraer recursos del repositorio para acelerar el proceso de codificación Comentario en el código: Ayuda a los desarrolladores a realizar un seguimiento de sus líneas y recordar cualquier cambio que hayan realizado

Ayuda a los desarrolladores a realizar un seguimiento de sus líneas y recordar cualquier cambio que hayan realizado Soporte web: Proporciona asistencia continua para aplicaciones web. Incluso después del lanzamiento, Visual Studio Code te ayudará a mantener tus apps

Limitaciones

Los usuarios de Visual Studio Code afirman que la herramienta proporciona plugins limitados en comparación con otros editores de código

Precios

La plataforma es gratis, gratuita/a

Valoraciones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.7/5 de 1.984

: 4.7/5 de 1.984 Capterra: 4.8/5 de 1.456

5. CodeRunner

Lo mejor para el desarrollo de apps para macOS

Escribir, probar y depurar código con CodeRunner CodeRunner es un editor de código para macOS que proporciona una plataforma para escribir, probar y depurar código. CodeRunner es una parte esencial de su conjunto de herramientas, ofrece funciones avanzadas de edición y un sistema de archivos impecable, y se aplica ampliamente para crear aplicaciones móviles para iOS.

Mejores funciones

Completar código : Esta función va más allá de una sola palabra y ofrece acceso a numerosas sugerencias que se ajustarán al contexto

: Esta función va más allá de una sola palabra y ofrece acceso a numerosas sugerencias que se ajustarán al contexto Depuración inteligente : Permite a los desarrolladores escribir código claro. Los usuarios pueden ajustar un punto de interrupción mientras el sistema ejecuta el código para detectar errores e incoherencias

: Permite a los desarrolladores escribir código claro. Los usuarios pueden ajustar un punto de interrupción mientras el sistema ejecuta el código para detectar errores e incoherencias Función de errores en vivo : Permite a los usuarios recibir información mientras escriben el código

: Permite a los usuarios recibir información mientras escriben el código Gestor de proyectos integrado : Ayuda a los desarrolladores a organizar los archivos de forma más inteligente para facilitar una navegación más fluida

: Ayuda a los desarrolladores a organizar los archivos de forma más inteligente para facilitar una navegación más fluida Soporte multilingüe: Permite utilizar más de 25 lenguajes de programación, incluidos los líderes, como PHP, Go, Java, etc.

Limitaciones

Aunque es una de las mejores herramientas para el desarrollo de apps móviles para proyectos pequeños o medianos, CodeRunner no es lo suficientemente potente como para operar en grandes tareas con varios miles de líneas de código

Precios

La licencia del producto se ofrece por un único pago de 19,99 $

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4.4/5 de 21 opiniones

6. Kubernetes

Mejor para aplicaciones en contenedores

Cree y despliegue aplicaciones nativas de la nube de forma más eficiente y rápida con Kubernetes

Entre otras herramientas relevantes para el desarrollo de apps móviles, Kubernetes es un software diseñado para gestionar contenedores y automatizar los procesos de desarrollo. Utilizando esta plataforma, puede crear y desplegar aplicaciones nativas de la nube de forma más eficiente y rápida. Aproveche el autoescalado y la asignación inteligente de almacenamiento para crear soluciones estables y de alto rendimiento.

Mejores funciones

Autoescalado : Distribuye los recursos (CPU, RAM, etc.) en función de las necesidades de la app, sin ningún esfuerzo manual

: Distribuye los recursos (CPU, RAM, etc.) en función de las necesidades de la app, sin ningún esfuerzo manual Autorreparación : Comprende un conjunto de funciones que permiten al sistema mantener el estado deseado. Entre estas funciones se incluyen el reinicio automático, la replicación y el escalado

: Comprende un conjunto de funciones que permiten al sistema mantener el estado deseado. Entre estas funciones se incluyen el reinicio automático, la replicación y el escalado Gestión del ciclo de vida : Permite retrocesos y pausas de despliegue en caso de que algo vaya mal

: Permite retrocesos y pausas de despliegue en caso de que algo vaya mal La capacidad de trabajar con diferentes infraestructuras, incluidas las locales, la nube pública y la nube privada, hace que el sistema sea flexible

Equilibrio de la carga: Permite una distribución uniforme del tráfico entre todos los contenedores y sistemas para evitar sobrecargas

Límites

Aunque Kubernetes es una herramienta de desarrollo de aplicaciones móviles para todas las plataformas, presenta algunas debilidades. El mayor obstáculo a la hora de utilizar la plataforma es la migración de una aplicación no contenedorizada a una contenedorizada. Este proceso largo y complicado puede disuadirle de utilizar este software

Precios

Los costes finales dependen del proveedor de la nube, el número de nodos y otros factores. Póngase en contacto con el equipo de Kubernetes para conocer las tarifas de su aplicación

Valoraciones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.6 /5 de 97 opiniones

: 4.6 /5 de 97 opiniones **ConfianzaRadio 8.9/10 de 153 opiniones

7. Amigo

Lo mejor para la adopción de CI/CD

Implantar cambios manualmente y automatizar procesos con la app Buddy Buddy es una plataforma de referencia para empresas que despliegan cambios manualmente y desean automatizar estos procesos. Al ofrecer herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles para el despliegue automático, la herramienta permite introducir pequeños cambios sin perder semanas de trabajo. Adoptando los principios de CI/CD (Integración Continua y Despliegue Continuo), puede desplegar aplicaciones móviles en sólo 12 segundos.

Mejores funciones

Despliegue sin tiempo de inactividad : Ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar cambios en la app mientras aún se está ejecutando

: Ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar cambios en la app mientras aún se está ejecutando Navegación intuitiva y Automatización de CI/CD : Permite a los usuarios ajustar sus flujos de trabajo en cuestión de minutos

y : Permite a los usuarios ajustar sus flujos de trabajo en cuestión de minutos Paralelismo : Permite la realización simultánea de varios cálculos. La ejecución simultánea de procesos acelera el desarrollo y la implantación

: Permite la realización simultánea de varios cálculos. La ejecución simultánea de procesos acelera el desarrollo y la implantación Disponibilidad de varias API : Permite integraciones con los últimos avances tecnológicos como Kubernetes y Docker

: Permite con los últimos avances tecnológicos como Kubernetes y Docker Pruebas de compatibilidad: Te permite asegurarte de que la app funcionará sin problemas en varios dispositivos y navegadores

Limitaciones

Muchos usuarios expresan su frustración por el abrumador diseño UX/UI debido al gran número de funciones disponibles. Si eres nuevo en el uso de herramientas de automatización para el desarrollo de aplicaciones móviles, es posible que tengas que pasar horas aprendiendo el proceso de navegación

Precios

La versión Free ofrece cinco proyectos y 500 MB de caché

El nivel Pro está disponible por $75 al mes

El plan Hyper cuesta 200 $ al mes

El paquete Enterprise cuesta 35 $ al mes por usuario

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.7/5 de 178 opiniones

: 4.7/5 de 178 opiniones Capterra: 4.8/5 de 150 opiniones

8. Xcode 14

Mejor para aplicaciones móviles iOS

Xcode 14 es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para aplicaciones iOS

En cuanto a herramientas de desarrollo de apps nativas para iOS, Xcode 14 ocupa la primera posición. Este entorno de desarrollo integrado (IDE) para aplicaciones iOS incluye todo lo necesario para crear apps móviles nativas. Desde el desarrollo y las pruebas hasta el envío a la tienda de aplicaciones, Xcode 14 es una parte integral del proceso.

Mejores funciones

Completar código : Una de las últimas funciones que permite a los programadores escribir código más rápido eligiendo una sugerencia

: Una de las últimas funciones que permite a los programadores escribir código más rápido eligiendo una sugerencia Constructor de interfaces : Ayuda a los programadores a diseñar interfaces de usuario sin necesidad de código (prueba estosHerramientas de codificación de IA)

: Ayuda a los programadores a diseñar interfaces de usuario sin necesidad de código (prueba estosHerramientas de codificación de IA) Corrector automático de errores : Alerta instantáneamente a los codificadores sobre su error y les permite corregirlo con un atajo de teclado

: Alerta instantáneamente a los codificadores sobre su error y les permite corregirlo con un atajo de teclado Un completo catálogo de recursos : Facilita la buena organización dealmacenamiento en la nube de sus archivos e imágenes

: Facilita la buena organización dealmacenamiento en la nube de sus archivos e imágenes El simulador integrado: Ofrece un conjunto de herramientas listas para usar para depurar y probar tus aplicaciones

Limitaciones

Xcode 14 es una plataforma de desarrollo de apps nativas exclusiva para productos Apple. Aunque es una herramienta útil para iOS y macOS, no se puede aplicar a otros sistemas operativos

Precios

Xcode 14 está disponible para los desarrolladores de Apple de forma gratuita, pero el coste de unirse al programa de desarrolladores es de 99 dólares al año

Opiniones y valoraciones de los clientes

G2 : 4.2/5 de 933 opiniones

: 4.2/5 de 933 opiniones Capterra: 4.5/5 de 39 opiniones

9. Android Studio

Lo mejor para aplicaciones Android

Desarrollar, probar y publicar aplicaciones con Android Studio

Al igual que Xcode forma parte de las herramientas de desarrollo de apps para móviles iOS, Android Studio es un IDE para aplicaciones Android. La plataforma incorpora funciones para desarrollar, probar y publicar aplicaciones.

Mejores funciones

Emulador : Utilizando estas herramientas de desarrollo de aplicaciones Android, puedes probar tus productos en el Emulador que se comporta exactamente igual que un dispositivo Android real

: Utilizando estas herramientas de desarrollo de aplicaciones Android, puedes probar tus productos en el que se comporta exactamente igual que un dispositivo Android real Edición de código : Android Studio también ofrece una herramienta de edición de código que sugiere líneas de código adecuadas

: Android Studio también ofrece una herramienta de edición de código que sugiere líneas de código adecuadas Plantillas de código : Disponibles en el conjunto de funciones

: Disponibles en el conjunto de funciones Soporta Kotlin : El sistema es compatible con Kotlin , el lenguaje oficial de Android

: El sistema es compatible con , el lenguaje oficial de Android Funciones flexibles: La suite altamente flexible permite crear apps para smartphones para cualquier tamaño de pantalla y tipo de dispositivo

Limitaciones

Aunque Android Studio permite acceder a herramientas útiles para el desarrollo de aplicaciones móviles, tiene algunos inconvenientes. El problema más común que comparten los programadores es el aumento del uso de RAM. El uso de memoria adicional puede dificultar el proceso de desarrollo, especialmente si estás construyendo con un dispositivo antiguo

Precios

Aunque el uso de Android Studio es gratuito, la licencia de desarrollador de Android le costará un pago único de 25 $

Valoraciones

G2 : 4.5/5 de 543 opiniones

: 4.5/5 de 543 opiniones Capterra: 4.6/5 de 85 opiniones

10. Charles Proxy

Lo mejor para depurar

Compruebe el tráfico HTTP entre el dispositivo e Internet con Charles Proxy Charles Proxy es un conjunto de herramientas de desarrollo de apps que permite a los probadores comprobar el tráfico HTTP entre el dispositivo e Internet. Esta información ayuda a los usuarios a repasar los tipos de errores e identificar la raíz del problema. Como resultado, puedes mejorar el rendimiento de tus apps móviles o web.

Mejores funciones

Proxy SSL : Una función que permite a los probadores depurar el contenido de sus sesiones HTTPS

: Una función que permite a los probadores depurar el contenido de sus sesiones HTTPS Limitación del ancho de banda : Se trata de una práctica de limitación intencionada de la velocidad. Simulando la latencia y el ancho de banda de un usuario medio, se puede mejorar la experiencia del cliente.

: Se trata de una práctica de limitación intencionada de la velocidad. Simulando la latencia y el ancho de banda de un usuario medio, se puede mejorar la experiencia del cliente. Autoconfiguración del navegador : Permite a los probadores probar varios navegadores sin cambiar los ajustes

: Permite a los probadores probar varios navegadores sin cambiar los ajustes Pruebas de errores de red : Ayuda a los desarrolladores a optimizar el rendimiento y proporcionar una mejor experiencia de usuario

: Ayuda a los desarrolladores a optimizar el rendimiento y proporcionar una mejor experiencia de usuario Herramientas de automatización: Pueden ser útiles para ejecutar scripts y reglas sin ningún esfuerzo manual

Límites

El diseño UI/UX es bastante engorroso para un usuario novel

Precios

La licencia se vende por un pago único de 50 $

Valoraciones y comentarios de los clientes

G2: 4,3/5 de 28 opiniones

Ventajas de las herramientas de desarrollo de apps para móviles

¿Cómo pueden las herramientas de desarrollo de apps para móviles ayudar a su empresa y hacerla más eficiente? Dependiendo de la plataforma, puede obtener diversos beneficios, desde la optimización de la gestión hasta la automatización de las pruebas.

Echemos un vistazo a las ventajas más críticas de emplear herramientas para desarrolladores de apps.

1. Ahorro de tiempo

Un ciclo de vida de desarrollo es un proceso complejo que requiere múltiples actores y cuantiosas inversiones. ¿Por qué no eliminar al menos tareas tediosas y rutinarias como la detección de errores?

Hoy en día, se puede encontrar una app para todo, incluso para lo más cotidiano operaciones de desarrollo . Por ejemplo, puede delegar la supervisión de la aplicación a una plataforma de análisis de aplicaciones que identificará los problemas y los notificará rápidamente. Las herramientas de desarrollo de apps pueden tener funciones que van desde seguimiento de problemas y análisis métricas hasta completar el código.

2. Mayor colaboración con equipos remotos

Muchas empresas persiguen una Aumento del personal informático para contratar desarrolladores en el extranjero con el fin de reducir gastos. Sin embargo, colaborar con equipos remotos puede ser todo un reto. Las herramientas de desarrollo de apps para móviles pueden ayudarle a gestionar proyectos a distancia, asignar tareas, hacer un seguimiento del progreso e intercambiar opiniones.

3. Aumento de la productividad

Otro beneficio vital es la mejora de la productividad a través de una utomatización y optimización de diversas tareas . Por ejemplo, para reducir la carga de trabajo del equipo de control de calidad, las empresas emplean herramientas de desarrollo de apps móviles para pruebas y depuración.

También se puede mejorar la eficiencia creando un código base para iOS y Android al mismo tiempo. En el pasado, las empresas tenían que contratar a Desarrolladores de Kotlin y los programadores de Swift por separado para crear aplicaciones nativas.

Pero ahora puedes utilizar una plataforma que ajustará el código de forma autónoma para que se pueda utilizar en ambos sistemas operativos móviles. Por lo tanto, puede crear aplicaciones móviles híbridas y multiplataforma y ahorrar mucho tiempo. Además, puedes acelerar el tiempo de entrega al mercado de apps móviles.

Optimice el desarrollo de sus aplicaciones móviles con ClickUp

Crear, probar y mantener aplicaciones móviles puede ser un proceso largo y sinuoso. Pero con buenas herramientas de desarrollo de aplicaciones móviles en su pila de tecnología, puede simplificar su proceso de desarrollo, mejorar la colaboración y agilizar los flujos de trabajo para que pueda enviar aplicaciones móviles con éxito.

Puede liberar a su equipo de grandes responsabilidades automatizando y agilizando ciertas tareas para facilitar el rápido desarrollo de aplicaciones móviles. A cambio, pueden centrarse en conceptos más creativos y complejos y desarrollar aplicaciones a un ritmo más rápido.

La gestión de proyectos para el desarrollo de apps es un proceso tedioso, pero se puede simplificar con ClickUp. Eche un vistazo a la amplia lista de Funciones de ClickUp para mejorar la gestión de su flujo de trabajo y desplegar aplicaciones más rápidamente. Comenzar es gratis/a: planifique, cree y distribuya más rápido con ClickUp

Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo

escritor invitado:**_

vitalii Makhov, CEO en DOIT Software _, una empresa de aumento de personal de TI. El equipo de DOIT Software es un apasionado de la construcción de sistemas audaces y la resolución de retos de negocio para startups, empresas de productos y agencias digitales