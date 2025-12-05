¿Cómo escribir indicaciones para IA? Consejos, plantillas y ejemplos.

¿Alguna vez le ha pedido a una herramienta de IA que «escriba una entrada de blog» y le ha respondido con algo insípido o robótico?

Eso es porque tu indicación era demasiado vaga.

Las buenas indicaciones para IA son como los buenos resúmenes: claras, específicas y orientadas a metas. Las malas solo generan más trabajo.

A medida que la IA se integra en la escritura, el código y la estrategia, la redacción de indicaciones se ha convertido en una habilidad creativa imprescindible.

Esta guía le muestra cómo crear indicaciones que obtengan resultados más inteligentes, rápidos y útiles, con ejemplos y plantillas que puede probar de inmediato.

¿Qué es una indicación de IA?

Una indicación de IA es la orden que le das a una herramienta de IA para obtener una respuesta. Es el punto de partida de la interacción, y el rendimiento de la IA depende en gran medida de lo bien que esté redactada esa indicación.

Si está aprendiendo a escribir indicaciones para IA, comience aquí: su indicación ajusta el tono, la estructura y la profundidad del resultado.

Si su indicación es imprecisa, la IA hará conjeturas y los resultados suelen ser erróneos. Establecer límites claros soluciona ese problema.

✅ Bueno: «Convierte este párrafo en un formato de dato curioso del tipo: "¿Sabías que...?"». ❌ Mal: «Hazlo más interesante».

👀 ¿Sabías que...? Los analistas de mercado estiman que el mercado de la ingeniería de indicaciones creció de unos 850 millones de dólares en 2024 a unos 1130 millones de dólares en 2025, con una tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) de aproximadamente el 32,7 %. Este crecimiento se debe al aumento de la demanda de personalización de la IA, automatización y generación de contenido impulsada por la IA.

Por qué es importante escribir buenas indicaciones para la IA

Aprender a crear indicaciones eficaces es esencial para obtener resultados fiables de las herramientas de IA.

He aquí por qué marca una diferencia mayor de lo que la mayoría de la gente cree:

Reduce la ambigüedad en los resultados: la IA funciona mejor cuando entiende exactamente lo que quieres. Una indicación bien redactada elimina los resultados vagos o fuera de tema que hay que revisar en el proceso de escritura. Esto es así tanto si estás generando entradas de blog como si estás intentando escribir indicaciones de arte con IA para proyectos visuales.

Dedicarás menos tiempo a revisar y volver a ejecutar: cuando tu indicación no es clara, es probable que obtengas resultados mediocres y pierdas tiempo ajustándolos. Una indicación eficaz se acerca más al objetivo desde el primer momento, especialmente con contenidos más complejos generados por IA.

Evita contenidos irrelevantes o inventados: las indicaciones mal formuladas suelen dar lugar a datos inexactos o texto de relleno. Cuanto más deliberada sea su indicación, menos tendrá que «rellenar los huecos» la IA generativa con información potencialmente inventada.

Ayuda a mantener la coherencia en el tono y la estructura: si trabajas con varios documentos, informes o proyectos, un estilo de indicaciones repetible ayuda a mantener una voz, un formato y una profundidad coherentes, lo que resulta especialmente útil cuando se amplían si trabajas con varios documentos, informes o proyectos, un estilo de indicaciones repetible ayuda a mantener una voz, un formato y una profundidad coherentes, lo que resulta especialmente útil cuando se amplían las indicaciones de escritura a varios equipos.

Tipos de indicaciones para IA (con ejemplos)

Analicemos los principales tipos de indicaciones de IA con los que te encontrarás:

1. Indicaciones instructivas

Las indicaciones instructivas guían al modelo de IA en la realización de una tarea específica o en la generación de un resultado concreto. Estas indicaciones proporcionan instrucciones directas a la IA, como escribir, resumir, esbozar o explicar.

✅ Utilice indicaciones instructivas cuando desee que la IA produzca una meta definida.

📌 Ejemplo: Escriba una entrada de blog de 500 palabras para una empresa de tecnología financiera en la que presente su nueva aplicación de finanzas personales llamada «BudgetBuddy». Explique cómo la aplicación realiza la conexión con las cuentas bancarias, clasifica los gastos, envía recordatorios de ahorro y ayuda a los usuarios a establecer metas mensuales. Utilice un tono amigable que sea fácil de entender para los usuarios novatos.

Genere blogs interesantes y optimizados para SEO en cuestión de minutos con ClickUp Brain.

2. Indicaciones informativas

Las indicaciones informativas le ayudan a recuperar datos específicos, definiciones o resúmenes de la base de conocimientos de la IA. Úselas para aprender algo o para obtener una explicación clara sin rodeos.

✅ Utilice indicaciones informativas cuando desee obtener información objetiva.

📌 Ejemplo: ¿Cuáles son las principales diferencias entre las arquitecturas monolíticas y las de microservicios en el desarrollo de software? Explique las ventajas y desventajas de cada una, incluya casos de uso comunes y mantenga la explicación lo suficientemente sencilla como para que un gestor de productos sin conocimientos de código pueda entenderla.

3. Indicaciones creativas

Las indicaciones creativas tienen que ver con la imaginación. Están diseñadas para ayudar a la IA a generar contenido original, como historias, poemas, letras de canciones o incluso imágenes especulativas, utilizando un generador de arte con IA. Recuerde dar a la IA suficiente espacio para ser expresiva e inventiva al escribir indicaciones de arte con IA.

✅ Utilice indicaciones creativas cuando desee ideas frescas, imaginativas o artísticas.

📌 Ejemplo: Escriba un relato corto ambientado en un futuro en el que los humanos se comunican con los árboles a través del tacto. El carácter es un urbanista que descubre que un roble centenario guarda recuerdos de la tierra antes de su urbanización. El tono debe ser reflexivo, ligeramente melancólico, y concluir con un giro que proporcione una indicación al urbanista para reconsiderar su próximo proyecto.

4. Indicaciones analíticas

Las indicaciones analíticas piden a la IA que razone sobre un problema, identifique patrones o saque conclusiones. Estas indicaciones requieren un pensamiento crítico por parte del modelo de IA, no solo la recuperación de datos. Se utilizan a menudo en investigación, estrategia o previsión.

✅ Utilice indicaciones analíticas cuando desee desgloses detallados o información basada en múltiples variables.

📌 Ejemplo: Analice por qué el uso de los patinetes eléctricos está disminuyendo en las zonas urbanas a pesar de su alta adopción inicial. Proporcione un análisis estructurado con al menos tres razones fundamentales y sugiera dos formas en que las empresas pueden responder.

Pida a ClickUp Brain datos y tendencias del sector para sus investigaciones e informes.

5. Indicaciones de aclaración

Las indicaciones de aclaración le ayudan a profundizar en una parte específica de una respuesta o idea anterior. Usted le pide a la IA que le explique algo mejor o que lo desglose más, especialmente cuando escribe o utiliza herramientas de IA complejas.

✅ Utilice indicaciones aclaratorias cuando algo sea ambiguo o requiera una explicación más detallada.

📌 Ejemplo: Has mencionado que el cansancio de las suscripciones es un reto cada vez mayor en las empresas DTC. ¿Puedes explicar qué provoca este cansancio desde el punto de vista de la psicología del consumidor y cómo pueden las marcas contrarrestarlo sin recurrir a los descuentos?

6. Indicaciones hipotéticas

Las indicaciones hipotéticas permiten al modelo de IA explorar situaciones imaginarias o hipotéticas. Son indicaciones eficaces para planear escenarios futuros. Incluso puede utilizarlas para poner a prueba ideas creativas o construir mundos ficticios al estilo del pop art para la narración visual.

📌 Ejemplo: Imagina un mundo en el que solo se puede acceder a Internet dos horas al día. ¿Cómo afectaría eso a la educación, el teletrabajo, las compras online y el comportamiento en las redes sociales? Divide tu respuesta en cuatro secciones e incluye tanto las consecuencias positivas como las negativas.

7. Indicaciones de cadena de pensamiento (CoT)

Las indicaciones de cadena de pensamiento piden a la IA que explique su razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final. Esto resulta especialmente útil al escribir indicaciones para IA para tareas que requieren lógica o pensamiento estructurado.

✅ Utilice indicaciones de cadena de pensamiento cuando le importe tanto el razonamiento como la respuesta.

📌 Ejemplo: Una empresa vende una suscripción por 150 $ al año. En enero, consiguió 100 clientes. Cada mes, crece un 10 % en nuevas suscripciones, pero la tasa de abandono es del 5 %. Calcula los ingresos previstos al final de 6 meses. Muestra tu trabajo paso a paso, incluyendo cómo el abandono y el crecimiento afectan a los totales mensuales.

Calcule los ingresos, identifique patrones y perfeccione sus estrategias con ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX te ayuda a convertir tus ideas en acciones al instante. Con Talk-to-Text en el escritorio, puedes dictar tus borradores de indicaciones, ideas de contenido o notas de investigación y ver cómo se convierten en texto limpio y estructurado dentro de tu documento o tarea. Esto mantiene intacto tu flujo creativo y elimina la fricción de cambiar de pestaña o perder ideas a mitad de un pensamiento.

8. Encadenamiento de indicaciones

El encadenamiento de indicaciones utiliza el resultado de una indicación como punto de partida para la siguiente. Esto resulta especialmente útil a la hora de crear tareas por capas, como el desarrollo de marca o la narración visual.

✅ Utilice el encadenamiento de indicaciones cuando cree tareas de varios pasos o refine los resultados en varias fases.

📌 Ejemplo: Paso 1: Genere tres nombres de marca únicos para un detergente ecológico para la ropa.

Paso 2: Tome el segundo nombre y redacte una historia de marca de un párrafo que resulte atractiva para los millennials urbanos que valoran la sostenibilidad y el diseño.

Paso 3: Basándose en la historia de la marca, escriba un guion publicitario de 30 segundos para YouTube que presente la marca con un tono fresco y optimista.

Cómo escribir indicaciones eficaces para la IA: paso a paso

Ahora que ya sabe por qué es importante escribir buenas indicaciones, veamos paso a paso cómo hacerlo 👇.

Paso 1: Sea claro y específico

La mayoría de los fallos de la IA comienzan con una indicación imprecisa. Si su entrada es general, la salida también lo será. En lugar de decir:

«Escribe sobre liderazgo para LinkedIn».

Pruebe algo como:

«Escribe una publicación en LinkedIn sobre por qué el liderazgo empático conduce a un mejor rendimiento del equipo. No suenes moralista. Utiliza un tono seguro pero accesible».

Ese pequeño cambio marca la diferencia.

Esto es lo que le ayudará:

Sea directo sobre lo que quiere: no se ande con rodeos. Diga «Escribe un correo electrónico frío a un cliente potencial de SaaS que ha visitado nuestra página de precios dos veces», en lugar de «Ayúdame a vender software».

Evita las palabras de relleno: omite expresiones como «tal vez», «¿podrías?» o «si es posible». La IA no necesita cortesía, sino claridad.

Exprese su intención con verbos: Comience su indicación con una acción: Escribir, Resumir, Explicar, Lista, Hacer una lluvia de ideas, Describir. Estos le indican a la IA qué hacer desde el principio.

💡 Consejo profesional: Las indicaciones largas no son automáticamente mejores. La claridad es más importante que la longitud. Una frase contundente puede superar a un párrafo divagante.

A medida que empiece a escribir y perfeccionar las indicaciones, pronto se dará cuenta de que necesita un lugar donde almacenarlas. Necesita un lugar donde experimentar, revisar lo que ha funcionado y hacer un seguimiento de sus mejoras.

Ahí es donde ClickUp Docs te ayuda. Crea un documento específico para tus indicaciones de IA y organízalas por caso de uso, departamento o tipo de tarea.

Redacta, organiza y perfecciona las indicaciones para IA en ClickUp Docs.

Por ejemplo:

Una sección para indicaciones de marketing (anuncios, páginas de destino, textos de correo electrónico).

Otro para soporte (respuestas a tickets, seguimientos, ajustadores de tono)

Algunos ejemplos que ha probado y mejorado, uno al lado del otro.

Indicaciones de arte visual para sus gráficos

Cada sección puede tener encabezados, listas plegables e incluso colaboración en vivo si estás perfeccionando las indicaciones en equipo.

💡 Consejo profesional: Crea una tabla con «indicaciones malas/indicaciones mejores» dentro de tu documento para que todos puedan aprender de iteraciones reales. Con el tiempo, notarás patrones que te convertirán en un redactor de indicaciones más hábil.

Paso 2: Proporcione contexto (rol, público, formato)

El contexto ayuda a la IA a comprender quién debe ser, a quién se dirige y cómo debe formularse el mensaje. A continuación, le indicamos cómo incorporar ese contexto en sus indicaciones:

1. Establezca el rol

Esta línea establece el rol y la perspectiva de la IA para que pueda responder «en consonancia con su carácter» con mayor coherencia y contexto.

Eres responsable del soporte al cliente...

Actúa como un director sénior de RR. HH. redactando un memorándum interno...

Imagina que eres un diseñador de UI/UX revisando una página de inicio...

Eres un ingeniero jefe de indicaciones que está entrenando el modelo de IA

2. Defina el público

Indique a la IA a quién va dirigido el mensaje. Esto ayuda a adaptar el lenguaje, el tono y la profundidad.

...escribiendo a un fundador sin conocimientos técnicos...

... explicando esto a los usuarios novatos...

... dirigido a desarrolladores sénior que revisan herramientas de código abierto...

3. Especifique el formato

Indicar a la IA qué estructura debe seguir le ayuda a evitar resultados con grandes cantidades de texto. Esto es especialmente importante cuando el formato tiene importancia, como en el caso de un correo electrónico frente a la sinopsis de una presentación.

Algunas formas de especificar:

Formatee como una lista con viñetas de pros y contras

Escribe una introducción de blog de tres párrafos con un gancho, una idea y una llamada a la acción.

Utilice una tabla que compare las funciones de las diferentes herramientas.

Una vez que haya añadido un rol, una audiencia y un formato, puede perfeccionar la indicación con ClickUp Brain. Esto resulta especialmente útil cuando aún está aprendiendo a escribir indicaciones eficaces. Incluso los usuarios experimentados confían en el perfeccionamiento para obtener resultados de mayor calidad.

Supongamos que ha redactado una publicación para LinkedIn, pero no está seguro de si es lo suficientemente clara. Pida a ClickUp Brain que la mejore en cuanto a claridad, tono o estructura.

Aquí es donde la IA se convierte en un aliado en su proceso creativo, ayudándole a dar forma a indicaciones más precisas y meditadas para que sus resultados sean útiles desde el primer momento.

📮 ClickUp Insight: El 62 % de nuestros encuestados confía en herramientas de IA conversacional como ChatGPT y Claude. Su interfaz de chatbot familiar y sus versátiles capacidades (para generar contenido, analizar datos y mucho más) podrían ser la razón por la que son tan populares en diversos roles y sectores.

Paso 3: Defina el formato o la longitud de salida.

Imagina que le das a tu diseñador un briefing que solo dice: «Haz que quede bonito». Nunca harías eso, y escribir indicaciones no es diferente.

Cuanto más preciso sea sobre el formato y el tamaño del resultado, menos tiempo dedicará a corregir respuestas confusas o a pedir a la IA que vuelva a intentarlo.

Así que pregúntese:

¿Quiere informar rápidamente ? → Utilice viñetas o listas numeradas.

¿Quiere crear un caso o contar una historia ? → Pida párrafos estructurados.

¿Necesita comparar opciones ? → Solicite una tabla con encabezados.

¿Solo quieres un gancho? → Pide una frase de menos de 25 palabras.

A veces, el problema es que no sabes qué formato funcionará mejor. En esos momentos, utiliza ClickUp Brain como tu asistente de escritura de IA.

Antes incluso de escribir su indicación, pregúntese:

«¿Cuál es la mejor manera de presentar las ventajas de un producto en un anuncio de lanzamiento?».

«¿Debería utilizar un párrafo, una lista o una tabla de características para este boletín informativo?».

«Quiero destacar la historia de un fundador en LinkedIn. ¿Qué formato generará más interacción?».

Utilice ClickUp Brain para generar ideas sobre el formato, el recuento de palabras y mucho más.

En lugar de adivinar, ClickUp Brain puede sugerirte la estructura ideal en función de tu meta, como el compromiso o la facilidad de lectura (además del recuento de palabras).

Paso 4: Pruebe, refine y repita

Incluso una indicación detallada puede generar resultados que parecen demasiado rígidos, demasiado largos, demasiado superficiales o con un tono inadecuado. Eso no significa que la indicación haya fallado, sino que ha llegado al inicio de un borrador funcional.

Aquí tienes un bucle sencillo 👇 Pruebe 2 o 3 versiones rápidas. A veces, dos indicaciones diferentes le acercan más al resultado deseado que una sola muy editada. Compárelas y elija las mejores partes. Ejecute la indicación una vez. No se obsesione con la perfección desde el principio. Cree una versión y vea cómo funciona. Revise el resultado de forma crítica Pregúntese: ¿El tono coincide con lo que tenía en mente? ¿Falta algo importante o hay algo que esté demasiado explicado? ¿Una estructura diferente (lista, historia, tabla) mejoraría la claridad? Perfecciona una variable cada vez: cambia la audiencia, el formato o el tono, pero no los tres a la vez.

En esta fase, utilice ClickUp Docs para gestionar las pruebas y el perfeccionamiento de sus indicaciones. Puede crear una única fuente de información donde se recopilen sus borradores de indicaciones, los resultados de la IA y los comentarios.

Redacta y perfecciona las indicaciones en un documento de ClickUp con comentarios en directo y un formato limpio en paralelo.

Cree un documento para cada proyecto o caso de uso. En él, podrá:

Guarde sus primeros borradores de indicaciones y etiquete lo que se pretendía que hicieran.

Pega el resultado de la IA directamente debajo para compararlos uno al lado del otro.

Escribe una nota rápida sobre lo que no funcionó (¿el tono? ¿la profundidad? ¿la estructura?).

Añada una versión mejorada debajo, para que sus mejoras queden documentadas.

Una vez que hayas probado varias variaciones, invita a un compañero de equipo a revisar las indicaciones. Pueden dejar comentarios en línea sobre la redacción y la estructura, o incluso sugerir cómo reescribir una indicación para adaptarla a un canal específico, como acortarla para una publicación en Twitter o simplificarla para un público no técnico.

De esta manera, podrá crear un historial de versiones del que aprender. Y si algo funciona bien, puede copiar esa indicación final en su biblioteca de indicaciones compartida para utilizarla más adelante.

🧠 Dato curioso: en 2018, un retrato creado por IA se vendió en Christie's por la asombrosa cifra de 432 500 dólares, más de 40 veces su valor estimado, lo que lo convirtió en una de las primeras obras de arte creadas por una máquina en superar a piezas expuestas junto a iconos como Andy Warhol y Roy Lichtenstein.

Paso 5: Guarde y reutilice las indicaciones ganadoras.

Cada buena indicación que escribas es un atajo para la próxima vez. Si tienes pensado recopilar indicaciones que funcionen bien, recuerda:

Guarde las indicaciones con contexto: No se limite a pegar la indicación en un documento. Añada el «por qué»: ¿Para qué se utilizó el resultado? ¿Qué hizo que la indicación fuera eficaz? ¿Para qué tipo de tono o estructura funciona mejor? ¿Para qué se utilizó el resultado? ¿Qué hizo que la indicación fuera eficaz? ¿Qué tipo de tono o estructura funciona mejor en el trabajo? Guarde diferentes versiones de sus indicaciones: a veces, la V1 es ideal para contenidos breves, y la V2 funciona mejor para contenidos formales. Guarde ambas y añada rótulos breves como: «Tono informal», «Público técnico», «Apto para redes sociales». «Tono informal» «Público técnico» «Apto para redes sociales» Reutiliza con intención: una buena indicación para la introducción de un blog a menudo se puede adaptar a: un gancho para LinkedIn, un inicio de correo electrónico o un seguimiento de ventas. Gancho de LinkedIn Apertura de correo electrónico de correo electrónico Seguimiento de ventas

¿Para qué se utilizó el resultado?

¿Qué hizo que la indicación fuera eficaz?

¿Qué tipo de tono o estructura funciona mejor en el trabajo?

«Tono informal»

«Público técnico»

«Apto para redes sociales»

Gancho de LinkedIn

Apertura de correo electrónico de correo electrónico

Seguimiento de ventas

Cuanto más reutilices de forma intencionada, más confianza tendrás en la ampliación de la producción, sin caos.

🔄 Comparación de indicaciones antes y después

❌ Antes ✅ Después (guardado y reutilizable) Escribe una publicación en redes sociales sobre ClickUp, la herramienta de productividad y planificación de proyectos. Escribe una publicación en LinkedIn para presentar ClickUp, una herramienta de planificación de proyectos basada en IA. Empieza con un problema común relacionado con la gestión de tareas en diferentes plataformas. Destaca cómo esta función centraliza los cronogramas, las asignaciones y las actualizaciones del equipo (e incluso la IA). Termina con una pregunta que invite a los profesionales a compartir cómo gestionan actualmente el caos de los proyectos. Mantén un tono conciso, reflexivo y orientado al liderazgo. El recuento de palabras es de 200, utiliza una combinación de estilo de lista y párrafo.

Compruébelo usted mismo:

❌ Antes (¡aburrido!)

✅ Después (¡ahora es aún mejor!)

Obtenga respuestas precisas y concisas en todo momento con ClickUp Brain.

Marcos de redacción de indicaciones que puede probar

Si quieres mejorar los resultados de la IA, empieza por mejorar tus entradas. Las mejores indicaciones provienen de instrucciones claras y detalladas, especialmente cuando se utilizan herramientas como ClickUp Brain o se crean flujos de trabajo que dependen de la IA generativa.

Aquí tienes ocho marcos de redacción de indicaciones que te ayudarán a obtener resultados mejores y más específicos en tareas como la redacción, la estrategia e incluso las indicaciones artísticas.

1. Rol + tarea + meta

Formato: «Actúa como [rol] y ayúdame a [tarea] para que pueda [meta]. »

📌 Ejemplo de indicación: Actúa como investigador de UX y ayúdame a redactar preguntas para una encuesta que me permita descubrir por qué los usuarios abandonan el proceso de pago.

2. C. R. A. F. T. (Contexto – Rol – Acción – Formato – Tono)

Esta estructura detallada de indicaciones desglosa todos los aspectos de una solicitud para garantizar la coherencia en el tono, el propósito y la entrega.

Componente Qué pregunta Ejemplo Contexto ¿Cuál es la situación? Estamos lanzando una nueva aplicación de productividad. Rol ¿Quién debería actuar la IA? Un comercializador de productos Acción ¿Qué quieres que esté terminado? Redacta un correo electrónico de lanzamiento de producto. Formato ¿Qué estructura? Correo electrónico breve con titular, llamada a la acción y cuerpo. Tono ¿Cuál es la voz? Enérgico y persuasivo

3. P. A. S. (Problema – Agitación – Solución)

P. A. S. es un marco narrativo utilizado en marketing y redacción publicitaria para enmarcar el problema de la audiencia y posicionar su solución como la respuesta. Se trata de un excelente marco de redacción publicitaria que mejora con las indicaciones de IA.

📌 Ejemplo de indicación: Escribe una página de destino para una aplicación de control de tiempo utilizando P. A. S. El público objetivo son diseñadores autónomos.

4. Meta – Obstáculo – Orientación

El marco GOG ayuda a la IA a razonar a través de restricciones y sugerir soluciones o ideas teniendo en cuenta las ventajas y desventajas.

📌 Ejemplo de indicación: Quiero aumentar mi boletín informativo a 5000 suscriptores en 3 meses, pero no tengo presupuesto para publicidad. Sugiera un plan de crecimiento basado en el contenido.

5. R. A. G. (Recuperar – Aumentar – Generar)

La estrategia de indicaciones R. A. G se utiliza a menudo en sistemas avanzados de IA. Extrae información relevante, añade contexto y genera la respuesta final.

Recuperar : ¿Qué contenido básico desea que se tenga en cuenta?

Ampliar : ¿Qué contexto o instrucciones adicionales pueden ser útiles?

Generar: ¿Cuál es el resultado deseado?

📌 Ejemplo de indicación: «Aquí tienes las entrevistas sin procesar a los clientes [pegar]. Resumir los tres principales puntos débiles recurrentes y ofrecer una solución sugerida para cada uno. Utiliza un formato en forma de tabla».

Existe un ecosistema cada vez mayor de herramientas que le ayudan a inspirarse, experimentar más rápido e incluso crear plantillas de lo que funciona.

1. Mercados de indicaciones

Estas plataformas ofrecen ideas de indicaciones preescritas enviadas por creadores y usuarios de la comunidad. Esto es ideal para explorar diferentes casos de uso o aprender la estructura de las indicaciones.

PromptBase : un mercado donde puedes comprar y vender indicaciones de alto rendimiento para diferentes modelos de IA.

FlowGPT : una biblioteca comunitaria de indicaciones compartidas, con búsqueda por categoría y tipo de modelo.

PromptHero : colecciones de indicaciones seleccionadas para la generación de imágenes , la escritura, la codificación y mucho más, especialmente útiles para herramientas visuales como Midjourney y otras herramientas de IA líderes.

2. Generadores de indicaciones para IA

Estos le ayudan a crear mejores indicaciones proporcionándole entradas estructuradas, como la meta, la audiencia y el formato, y luego generando la indicación completa basándose en eso.

AIPRM : una extensión de Chrome para ChatGPT que añade una biblioteca de indicaciones organizadas por marketing, SEO y productividad.

PromptPerfect : optimiza tu indicación para obtener un mejor rendimiento en modelos como GPT-4, Claude o Bard.

ClickUp Brain : le ayuda a crear mejores indicaciones sugiriendo la estructura, el tono y el formato en función de su meta. Puede resaltar una indicación aproximada y pedirle a Brain que mejore la claridad, la adapte a un público diferente o la reestructure en una lista, un párrafo o un correo electrónico.

3. Plantillas de indicaciones para ClickUp AI

¿Qué lo hace tan potente? No estás limitado a plantillas genéricas y preconfiguradas. Puedes crear las tuyas propias, basadas exactamente en lo que tú necesitas.

¿Está planificando el lanzamiento de un producto? 👉 Guarde su indicación de referencia para redactar un anuncio enérgico con una llamada a la acción impactante.

¿Necesitas soporte? 👉 Crea una indicación que reescriba las respuestas de reembolso con empatía y manteniendo intacta la voz de la marca.

¿Lo haces todo tú solo? 👉 Crea una indicación reutilizable que convierta notas dispersas en actualizaciones semanales claras.

Una vez que hayas dado con un formato que funcione, solo tienes que guardarlo. La próxima vez, estará a un solo clic de distancia.

Una vez que hayas dado con un formato que funcione, solo tienes que guardarlo. La próxima vez, estará a un solo clic de distancia.

👀 ¿Sabías que... el 62 % de las organizaciones afirman que ya están experimentando con agentes de IA, lo que indica un cambio de la asistencia pasiva a la ejecución activa y autónoma?

Errores comunes que se deben evitar en las indicaciones

Incluso los usuarios experimentados a veces se equivocan. Esto es lo que debe tener en cuenta cuando intente crear indicaciones que realmente funcionen.

Escribir sin un punto de referencia: lanzarse a escribir una indicación sin una base de referencia suele dar lugar a resultados dispersos. Utilice un formato claro, un ejemplo o un resultado anterior para que la IA sepa qué dirección seguir.

No proporcionar suficiente contexto: la IA no lee tu mente. Cuanto más contexto proporciones, como el tono, el público o el formato, más preciso y eficaz será el resultado.

Suponiendo que la IA inferirá la intención: sin una tarea específica, el modelo podría pasar por alto completamente su meta. El reconocimiento de la intención mejora cuando se expresa claramente lo que se desea: un resumen, un titular, un guion o un primer borrador.

Usar relleno en lugar de función: Las indicaciones vagas como «¿Me puedes ayudar con esto?» no sirven de mucho. Céntrate en los resultados y usa verbos de acción para guiar al modelo hacia la estructura correcta.

Domine la redacción de indicaciones y amplíe su flujo de trabajo con ClickUp.

Escribir una sola indicación para IA puede ser sencillo. Pero la pregunta más importante es: ¿puede hacerlo bien y de forma repetida, en todos los equipos?

Sin un proceso documentado o una estructura, las cosas empiezan a complicarse. Su objetivo es lograr claridad, tono, resultado, formato, contexto, y todo ello bajo presión.

A medida que la IA se integra cada vez más en los flujos de trabajo, necesitas un sistema para crear indicaciones, probarlas y reutilizarlas.

Ahí es donde entra en juego ClickUp. Los documentos te ayudan a documentar y perfeccionar tu trabajo. ClickUp Brain lo mejora y adapta, y el acceso a la IA a nivel de tareas te permite generar contenido donde ya estás trabajando. Juntas, estas funciones te ayudan a pasar del ensayo y error a resultados repetibles y de alta calidad.

🧠 Empieza a crear tu biblioteca de indicaciones en ClickUp, gratis.