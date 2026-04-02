Cómo las agencias de marketing ahorran más de 15 horas a la semana

Las agencias de marketing suelen tener que hacer malabarismos con múltiples herramientas solo para gestionar una única campaña de un cliente. De hecho, Okta descubrió que las organizaciones de todos los sectores utilizan ahora una media de 101 aplicaciones, lo que hace que la fragmentación sea casi inevitable.

Esta guía describe siete cambios concretos en el flujo de trabajo para recuperar esas horas perdidas en tu agencia. También te mostraremos cómo el entorno de trabajo convergente con IA de ClickUp —una plataforma única y segura donde conviven proyectos, documentos, conversaciones y análisis, con la IA integrada como capa de inteligencia— puede ser tu superpoder en este esfuerzo.

Por qué la mayoría de las agencias de marketing pierden más de 15 horas cada semana

Cuando un solo proyecto para un cliente requiere consultar tu herramienta de gestión de proyectos para las tareas, Documentos de Google para los briefings, Slack para los comentarios y el correo electrónico para las aprobaciones, los minutos se acumulan rápidamente.

Esta dispersión de contextos hace que los equipos pierdan horas buscando la información que necesitan, cambiando de una aplicación a otra y repitiendo las mismas actualizaciones en múltiples plataformas. Cada cambio de herramienta, cada mensaje de Slack del tipo «¿dónde está ese archivo?» y cada informe de estado elaborado manualmente añaden tiempo que nadie contabiliza.

Aquí es donde realmente se invierten esas más de 15 horas: 👀

Cambio de contexto entre aplicaciones: Pasar de tu herramienta de gestión de proyectos a los documentos, a chatear y al control de tiempo rompe constantemente la concentración

Duplicar actualizaciones en diferentes plataformas: Publicar el mismo estado en tres sitios supone el triple de trabajo sin aportar ningún valor añadido.

Perseguir aprobaciones por correo electrónico: los hilos de comentarios se pierden y las versiones se confunden

Recrear la elaboración de informes desde cero: Recopilar datos de diferentes herramientas en una presentación cada Monday por la mañana significa perder la mitad del día.

Búsqueda de versiones de entrega: cuando los archivos se encuentran repartidos entre Google Drive, Dropbox y adjuntos de correo electrónico, nadie está seguro de tener la versión correcta

Sin embargo, en conjunto, estas pequeñas ineficiencias se acumulan y suponen una enorme merma de la productividad de las agencias de marketing cada semana. Una agencia con la que hablamos calculó que su equipo dedicaba 45 minutos al día por persona solo a navegar entre plataformas.

🎥 Antes de continuar, aquí tienes un vídeo con consejos prácticos y reales para aumentar la productividad de tu agencia de marketing sin agotar a nadie.

¿Quieres más recursos para mejorar la productividad, la rentabilidad y la gestión de la carga de trabajo? Utiliza los recursos de gestión de proyectos de ClickUp para equipos de agencias. Ofrece el «Big Book para la gestión de proyectos en agencias», varias plantillas para agencias, seminarios web y guías prácticas.

El problema de contar con un conjunto de herramientas fragmentado no es solo la pérdida de tiempo, sino que esa fragmentación ralentiza toda la agencia.

Cuando la información de las campañas se distribuye entre varias plataformas, las decisiones tardan más en tomarse. Los equipos dudan porque no están totalmente seguros de estar viendo los datos más recientes. Un director creativo revisa una versión, un gestor de cuentas consulta otra y, para cuando los comentarios llegan al cliente, la información ya no coincide del todo.

Esta falta de una única fuente de información fiable genera fricciones sutiles pero costosas. Las aprobaciones se estancan, los traspasos de responsabilidades se complican y las preguntas sencillas se convierten en largos intercambios de mensajes solo para confirmar lo que ya se ha hecho.

Con el tiempo, esto repercute en algo más que en la ejecución:

La comunicación con los clientes pasa a ser reactiva en lugar de proactiva

Los equipos dedican más tiempo a validar el trabajo que a llevarlo adelante

El pensamiento estratégico pasa a un segundo plano frente a la coordinación operativa

El verdadero coste no es el dinero, sino la capacidad. Cada hora que tu equipo dedica a gestionar herramientas es una hora que no se dedica a la estrategia del cliente o al trabajo creativo.

📮ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos de alto rendimiento mantienen la eficiencia limitando su conjunto de herramientas a nueve plataformas o menos. ¿Pero qué tal si utilizas una sola plataforma? Como la aplicación todo en uno para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chat y llamadas en una única plataforma, con flujos de trabajo impulsados por IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo sea visible y te permite centrarte en lo que importa mientras la IA se encarga del resto.

Cómo un único entorno de trabajo sustituye a toda la infraestructura tecnológica de una agencia

En lugar de combinar cinco herramientas, las agencias están consolidando su conjunto de herramientas tecnológicas y trasladando todo a un único entorno de trabajo.

Aquí es donde el enfoque del entorno de trabajo convergente da sus frutos. Como las tareas, los documentos y las conversaciones están enlazados, al abrir una tarea de campaña se muestra el briefing, el hilo de comentarios, el tiempo registrado y el estado de aprobación, todo ello sin salir de la pantalla.

✨ Testimonio de cliente: Crecimiento sin las trabas operativas A medida que los equipos crecen, la coordinación —y no la ejecución— se convierte en el cuello de botella. Eso es lo que le pasó a la agencia de producción de vídeo path8 Productions. Su trabajo se distribuía entre múltiples herramientas como Smartsheet, Slack, Toggl y Dropbox Paper, lo que obligaba a los productores a dedicar tiempo a sincronizar actualizaciones en lugar de avanzar en los proyectos. En lugar de añadir más procesos o personal, lo consolidaron todo en la Small Business Suite de ClickUp. ⚡ El impacto Seis herramientas sustituidas por un único entorno de trabajo unificado

Reducción del 60 % en el tiempo de preparación de reuniones (de 30-60 minutos a unos 10)

Implementación completa en menos de 8 semanas con el soporte de ClickUp

Visibilidad en tiempo real de los proyectos, la comunicación y el control de tiempo Al tenerlo todo en un solo lugar, desapareció el ciclo constante de «actualizar cada herramienta». El tiempo se registra directamente en las tareas, las conversaciones permanecen vinculadas al trabajo y las agendas de las reuniones se generan automáticamente a partir de datos en tiempo real. Escúchalo en las propias palabras de Pat Henderson 👇

A continuación, te ofrecemos una breve panorámica de algunas de las ventajas que ofrece un entorno de trabajo unificado:

Dimensión Pila fragmentada (más de 5 herramientas) Entorno de trabajo consolidado Incorporación de nuevos empleados Formación sobre cada herramienta por separado Una única plataforma para aprender Elaboración de informes semanales Exporta, copia y pega entre herramientas Extrae datos en tiempo real de una sola fuente de datos Ciclos de aprobación Dispersos entre el correo electrónico y el chat Todo en un solo lugar Búsqueda de archivos Echa un vistazo a tres o cuatro aplicaciones Una búsqueda unificada Fuente de verdad «¿Qué herramienta tiene la última versión?» Un único entorno de trabajo enlazado

7 cambios en el flujo de trabajo que ahorran más de 15 horas a las agencias de marketing

Estas 7 estrategias ayudarán a tu agencia a ahorrar horas cada semana. Cada una de ellas se correlaciona con una pérdida de tiempo real y una forma específica de eliminarla dentro de un entorno de trabajo unificado.

Centraliza la gestión de proyectos en todas las cuentas de clientes

La mayoría de las agencias gestionan a cada cliente de forma diferente: utilizan herramientas, convenciones de nomenclatura y flujos de trabajo distintos. Esto hace que sea imposible visualizar la carga de trabajo o los plazos de todas las cuentas.

🚀 Organiza toda tu agencia en una estructura clara con los espacios, carpetas y listas de ClickUp.

Centraliza las operaciones de tu agencia con ClickUp

Los espacios te permiten organizar tus diferentes flujos de trabajo por clientes, departamentos o iniciativas. Las carpetas se incluyen dentro de los espacios para flujos de trabajo complejos, y las listas contienen tus tareas concretas.

Espacio: Nombre del cliente (p. ej., Acme Corp)

Carpeta: Tipo de campaña (p. ej., Lanzamiento de producto del tercer trimestre)

Lista: Categoría de entregables (p. ej., contenido para redes sociales, secuencias de correo electrónico)

Tareas: Entregables individuales con personas asignadas, fechas límite y estados

💡 Consejo profesional: Realiza el seguimiento de los metadatos específicos de cada cliente, como el tipo de campaña y el estado de los entregables, sin necesidad de crear sistemas independientes gracias a los campos personalizados de ClickUp. Puedes añadir menús desplegables, fechas, rótulos y mucho más a cualquier tarea de ClickUp para mantener los datos estructurados y facilitar la elaboración de informes.

Los gestores de cuentas dedican horas cada semana a recopilar información de diversas fuentes para enviar correos electrónicos a los clientes. Se trata de una carga administrativa que no aporta ningún valor añadido.

🎯 Elimina los seguimientos manuales ajustando las reglas de automatización del flujo de trabajo de la agencia con ClickUp Automations.

Deja que tus tareas diarias se ejecuten de forma automática con las automatizaciones de ClickUp

Usted define los desencadenantes, las condiciones y las acciones, como «cuando una tarea pase a la fase de revisión del cliente, notificar al gestor de cuentas y asignar una fecha límite». El sistema se encarga del resto.

🌟 Redacta resúmenes semanales del estado de tus proyectos automáticamente a partir de los datos reales de tus tareas con ClickUp Brain, la IA integrada que cuenta con el contexto completo de tu trabajo en ClickUp.

Descubre información clave, seguimientos, actualizaciones de proyectos y el progreso desde tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

En lugar de redactar un informe desde cero, ClickUp Brain recopila lo que ha ocurrido esa semana —tareas completadas, elementos en revisión, próximos plazos— en un informe estructurado. Lo único que tienes que hacer es revisarlo y enviarlo.

🦸🏻‍♀️ Potenciador de Superagente: El Agente de informes de estado de proyectos de ClickUp lo hace aún más fácil. Dale acceso al agente a tu proyecto y este generará un informe de estado listo para las partes interesadas que recoge el progreso respecto a los hitos, los logros destacados, los elementos en riesgo y los próximos plazos.

👀 Descubre cómo los Superagentes de IA de ClickUp pueden automatizar tareas repetitivas y ofrecer asistencia inteligente en el trabajo diario de tu equipo:

Realiza un seguimiento del tiempo directamente dentro de las tareas y los proyectos

Cuando el control de tiempo se lleva a cabo en una herramienta independiente, las entradas son inexactas o faltan por completo. Esto merma la precisión de la facturación y convierte el análisis de rentabilidad en una mera conjetura.

⏱️ Registra el tiempo exactamente donde ya estás trabajando con el control de tiempo de ClickUp integrado en cada tarea.

Realiza el control de tiempo sin complicaciones con ClickUp Time Tracking

Puedes iniciar un cronómetro o añadir entradas manualmente desde las tareas, la vista Lista de ClickUp, la vista Tablero de ClickUp o incluso el menú de acciones rápidas. Cada entrada se puede marcar como facturable o no facturable e incluir descripciones o etiquetas. Puedes realizar el seguimiento de:

Horas facturables por cliente

Horas internas (no facturables) por proyecto

Duración estimada frente a la duración real por entrega

Distribución del tiempo por tipo de entrega

👉🏽 Nuestra Guía de IA para pequeñas empresas explica con detalle cómo utilizar la IA para reducir la complejidad de las operaciones de tu agencia.

Sustituye la elaboración de informes manuales por paneles de control en tiempo real

¿Realizas informes de rendimiento semanales extrayendo datos de múltiples herramientas y pegándolos en diapositivas? Para cuando terminas, ese informe ya está desactualizado.

📊 Consulta de un vistazo la distribución de la carga de trabajo, el progreso de las tareas, el control de tiempo y los elementos vencidos con los paneles de control de ClickUp.

Crea paneles personalizados de ClickUp para hacer el seguimiento de la productividad del equipo

Los paneles convierten los datos de tu entorno de trabajo en widgets visuales, sin necesidad de exportarlos.

Informe habitual de las agencias Widget del panel de ClickUp que resulta útil Resumen de la carga de trabajo del equipo Carga de trabajo por persona asignada Progreso de la campaña Tareas por estado Horas de facturación a clientes Control de tiempo realizado por el cliente Entregas atrasadas Lista de tareas pendientes

Añade tarjetas de IA a tu panel para acceder a información siempre actualizada y basada en IA. Por ejemplo, puedes añadir:

StandUp por IA : Resumir tu actividad reciente durante un periodo de tiempo seleccionado

Reunión diaria del equipo de IA : resume la actividad reciente de personas y equipos seleccionados durante un periodo de tiempo determinado

Resumen ejecutivo con IA : Genera un resumen ejecutivo actualizado que muestre el estado y la situación de tu departamento, equipo o proyectos.

Actualización del proyecto de IA: Crea una panorámica de alto nivel del estado y el progreso de tu proyecto

Incluso puedes programar los informes del panel de control para que se envíen automáticamente a las partes interesadas.

Hawke Media, una agencia de marketing digital en expansión, eligió ClickUp como su plataforma para mejorar la productividad y la visibilidad. Observaron una reducción del 70 % en los retrasos de los proyectos durante el primer año de implementación. Muchos de nuestros altos ejecutivos tienen mucho de lo que ocuparse y no siempre quieren iniciar sesión en ClickUp. Pero podemos enviarles enlaces de solo lectura para que ellos —o cualquier otra persona que lo necesite— puedan ver un calendario de contenidos o un panel de control de sprints y comprender rápidamente en qué estamos trabajando. Muchos de nuestros altos ejecutivos tienen mucho de lo que ocuparse y no siempre quieren iniciar sesión en ClickUp. Pero podemos enviarles enlaces de solo lectura para que ellos —o cualquier otra persona que lo necesite— puedan ver un calendario de contenidos o un panel de control de sprints y comprender rápidamente en qué estamos trabajando.

📚 Leer también: El mejor software de gestión para agencias

Optimice las aprobaciones creativas en un único hilo

Los flujos de trabajo de aprobación dispersos entre el correo electrónico, Slack y las herramientas de edición provocan que se pasen por alto revisiones y se retrasen los lanzamientos. Nadie sabe qué versión es la actual ni en qué punto se ha atascado una aprobación concreta.

🏆 Mantén todos los comentarios vinculados al producto final con las tareas de ClickUp.

Mantén a los miembros del equipo alineados manteniendo la comunicación contextualizada con el trabajo en las tareas de ClickUp

Mantén conversaciones específicas en cada tarea con los comentarios encadenados , para que todo el mundo esté al tanto de todo.

Permite a las partes interesadas añadir anotaciones directamente en imágenes, vídeos y archivos PDF con Revisión en ClickUp , asignando comentarios directamente en el propio recurso creativo.

Graba y comparte comentarios en vídeo asíncronos a través de ClickUp Clips e incrústalos en la tarea original, el hilo de chat o el documento.

Todas las partes interesadas ven el mismo hilo, la misma versión y el mismo estado de aprobación.

Mantén a los miembros del equipo alineados en cuanto a los comentarios creativos con las funciones de Revisión de ClickUp

💡 Consejo profesional: Trabaja fácilmente con los clientes invitando a invitados a tu entorno de trabajo. Comparte cualquier archivo o panel, invítalos a añadir comentarios a las maquetas y configura permisos para controlar quién ve qué.

Busca entre tareas, documentos y mensajes con IA

📮Dato de ClickUp: Más del 50 % de los empleados tiene dificultades para encontrar la información que necesita en el trabajo. Mientras que solo el 27 % afirma que es fácil, el resto se enfrenta a algún grado de dificultad, y el 23 % lo encuentra muy difícil. Cuando la información está dispersa entre correos electrónicos, chats y herramientas, el tiempo perdido se acumula rápidamente. Con ClickUp, puedes convertir los correos electrónicos en tareas con seguimiento, vincular chats a tareas, obtener respuestas de la IA y mucho más, todo ello en un único entorno de trabajo. 💫 Resultados reales: Los equipos pueden recuperar más de 5 horas cada semana utilizando ClickUp —lo que supone más de 250 horas al año por persona— al eliminar los procesos obsoletos de gestión del conocimiento. ¡Imagina lo que tu equipo podría crear con una semana extra de productividad cada trimestre!

🔍 Deja de rebuscar en cuatro aplicaciones para encontrar una respuesta utilizando la búsqueda con IA de ClickUp.

Funciona en Tareas, Documentos, Comentarios y Chat, por lo que solo tienes que escribir una pregunta en lenguaje natural y obtendrás una respuesta basada en los datos reales de tu entorno de trabajo.

Encuentra rápidamente respuestas relevantes desde tu entorno de trabajo con ClickUp Brain

Como ClickUp Brain se encuentra dentro de un entorno de trabajo convergente, ya cuenta con contexto para todo. ✨

Puedes acceder a ello desde la barra de comandos de IA en cualquier lugar de ClickUp. También puedes escribir simplemente @brain en los comentarios de las tareas o en el chat, igual que harías al hacer una mención a otra persona. 💡 Consejo profesional: Convierte el tiempo ahorrado en información útil con ClickUp Brain MAX. Con este asistente de escritorio inteligente, puedes ir más allá de generar actualizaciones y analizar realmente tus flujos de trabajo en tiempo real. Haz preguntas como: Dado que Brain MAX tiene una visión completa de tus tareas, el control de tiempo y los paneles, no se limita a mostrar datos, sino que establece conexiones y destaca patrones que, de otro modo, pasarían desapercibidos. ¿El resultado? No solo ahorras más de 15 horas a la semana, sino que tomas decisiones más inteligentes sobre en qué debe centrarse el tiempo de tu equipo a partir de ahora.

Puedes acceder a ello desde la barra de comandos de IA en cualquier lugar de ClickUp. También puedes escribir simplemente @brain en los comentarios de las tareas o en el chat, igual que harías al hacer una mención a otra persona.

💡 Consejo profesional: Convierte el tiempo ahorrado en información útil con ClickUp Brain MAX. Con este asistente de escritorio inteligente, puedes ir más allá de generar actualizaciones y analizar realmente tus flujos de trabajo en tiempo real. Haz preguntas como: «¿Qué clientes tienen los ciclos de aprobación más largos?»

«¿Dónde estamos perdiendo la mayor parte de las horas no facturables?»

«¿Qué proyectos corren el riesgo de sufrir retrasos esta semana?» Dado que Brain MAX tiene una visión completa de tus tareas, el control de tiempo y los paneles, no se limita a mostrar datos, sino que establece conexiones y destaca patrones que, de otro modo, pasarían desapercibidos. ¿El resultado? No solo ahorras más de 15 horas a la semana, sino que tomas decisiones más inteligentes sobre en qué debe centrarse el tiempo de tu equipo a partir de ahora.

Crea plantillas para proyectos recurrentes y la incorporación de clientes

Las agencias gestionan los mismos tipos de proyectos una y otra vez, pero cada vez tienen que volver a crear la estructura de tareas desde cero. Son horas perdidas reinventando la rueda que ya has construido.

💪🏻 Guarda estructuras de proyectos completas —incluidas tareas, subtareas, dependencias, Campos personalizados y automatizaciones— e impleméntalas con un solo clic gracias a las plantillas de ClickUp.

Puedes explorar el Centro de plantillas de ClickUp para ver opciones prediseñadas o guardar las tuyas propias desde cualquier espacio, carpeta o lista. A continuación te mostramos algunos ejemplos de procesos y recursos para los que puedes crear plantillas:

Lista de control para la incorporación de clientes

Flujo de trabajo para el lanzamiento de campañas

Calendario mensual de producción de contenidos

Ciclo de elaboración de informes trimestral

Cómo medir el tiempo que ahorra tu agencia

Una vez que hayas consolidado tus flujos de trabajo en un único entorno de trabajo, la siguiente pregunta es sencilla: ¿Nos está ahorrando tiempo realmente?

El error que cometen la mayoría de las agencias en este sentido es hacer un seguimiento de métricas de vanidad en lugar de métricas operativas. No necesitas más paneles, sino un pequeño conjunto de indicadores adelantados que muestren claramente si el trabajo avanza más rápido y con menos esfuerzo.

Estas son las métricas que realmente lo demuestran:

Tiempo medio de finalización de tareas: el tiempo que tarda un trabajo en pasar de «en curso» a «terminado». Una reducción en este aspecto significa que tus flujos de trabajo son más eficientes y que tu equipo dedica menos tiempo a atascarse o a esperar.

Tiempo dedicado a la elaboración de informes: Horas dedicadas a recopilar actualizaciones semanales o mensuales. Este tiempo debería reducirse significativamente una vez que los informes se generen a partir de datos en tiempo real en lugar de exportaciones manuales.

Número de herramientas utilizadas por flujo de trabajo: Cuántas plataformas intervienen en una sola campaña o entrega. Menos herramientas = menos cambios de contexto y mayor rendimiento

Duración del ciclo de aprobación: El tiempo que transcurre desde el primer borrador hasta la aprobación final. Los ciclos más cortos indican ciclos de retroalimentación más claros y una mejor colaboración.

Horas registradas como tareas administrativas no facturables: Tiempo dedicado a la coordinación interna, las actualizaciones de estado y la gestión de herramientas. Este es el gasto oculto: reducirlo mejora directamente la tasa de utilización y la rentabilidad.

La ventaja de utilizar ClickUp en este caso es muy clara: todos estos datos ya se encuentran en tu entorno de trabajo.

💡 Consejo profesional: Con los paneles de ClickUp, puedes hacer el seguimiento de la duración del ciclo, el rendimiento, la puntualidad en las entregas y las tendencias de utilización sin tener que juntar varios informes. Un enfoque práctico: no intentes medirlo todo a la vez. Elige dos o tres métricas, establece una referencia para una semana y vuelve a comparar al cabo de 30 días. Esa diferencia es el «tiempo ahorrado» real.

Cómo empezar a consolidar el flujo de trabajo de tu agencia

La forma más rápida de ver resultados es empezar poco a poco, demostrar el valor y ampliar a partir de ahí.

Analiza tus herramientas y flujos de trabajo actuales : correlaciona dónde se desarrolla el trabajo hoy en día: gestión de proyectos, documentos, comunicación, elaboración de informes. Busca solapamientos y fricciones, no la perfección.

Identifica el flujo de trabajo que te causa más problemas : elige un proceso que te resulte siempre complicado (incorporación de clientes, elaboración de informes semanales, aprobaciones creativas). Empieza por donde la pérdida de tiempo sea más evidente

Configura un espacio dedicado en ClickUp : recrea ese flujo de trabajo dentro de ClickUp utilizando espacios, carpetas, listas y tareas para que todo se encuentre en un entorno estructurado

Crea plantillas del proceso : convierte ese flujo de trabajo en una plantilla reutilizable con tareas, dependencias, campos personalizados y automatizaciones para que tu equipo no tenga que volver a crearlo nunca más

Pasa al siguiente flujo de trabajo: una vez que el primer caso de uso funcione sin problemas, repite el proceso para el siguiente: ejecución de campañas, producción de contenido o elaboración de informes.

💡 Consejo profesional: Para los equipos que no pueden realizar la transición de una sola vez, establece la conexión entre tus herramientas actuales y las integraciones de ClickUp durante el proceso para no perder datos. Consigue el apoyo del equipo demostrando que las dificultades diarias —perseguir actualizaciones de estado, buscar archivos, volver a elaborar informes— desaparecen de inmediato.

Deja de gestionar el trabajo. Empieza a impulsarlo, con ClickUp

El tiempo que las agencias pierden cada semana es la suma de docenas de pequeñas ineficiencias repartidas entre demasiadas herramientas. Cada herramienta adicional, cada actualización duplicada, cada aprobación enterrada en el correo electrónico: todo ello genera fricción. Y la fricción se acumula. Ralentiza la ejecución, merma las horas facturables y aleja a tu equipo del trabajo estratégico y creativo por el que los clientes realmente pagan.

Consolidar tu trabajo en un único entorno de trabajo con IA integrada elimina la causa raíz.

Esas más de 15 horas no son solo tiempo: son la diferencia entre una agencia que siempre va a la zaga y otra que tiene margen para pensar. Consolida tus herramientas y descubrirás de lo que es capaz tu equipo cuando no tiene que luchar contra ellas.

Empieza gratis con ClickUp y descubre en qué invierte realmente el tiempo tu equipo. 🙌

Preguntas frecuentes

Entre las tareas que suelen consumir más tiempo se incluyen cambiar entre varias herramientas, crear informes manualmente, solicitar aprobaciones por correo electrónico y chat, duplicar actualizaciones y buscar archivos en sistemas desconectados.

Las agencias de marketing ahorran tiempo al consolidar herramientas, automatizar tareas repetitivas como la elaboración de informes y las aprobaciones, y centralizar la comunicación y la gestión de proyectos en un único entorno de trabajo. Esto reduce los cambios de contexto y elimina el trabajo duplicado.

Un entorno de trabajo unificado conecta tareas, documentos, comunicaciones y la elaboración de informes en un solo lugar. Esto crea una única fuente de información fiable, agiliza la toma de decisiones y reduce el tiempo dedicado a coordinar el trabajo.

Sí. De hecho, las agencias más pequeñas son las que más se benefician, ya que la automatización reduce la carga de trabajo manual, mejora la coherencia y permite a los equipos reducidos crecer sin aumentar la plantilla.

Las métricas clave incluyen la duración del ciclo para la finalización de las tareas, el tiempo de tramitación de las aprobaciones, el tiempo dedicado a la elaboración de informes, las horas no facturables y la tasa de utilización general del equipo.