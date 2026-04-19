10 plantillas gratuitas de seguimiento del aprendizaje de habilidades

Según el informe «El futuro del empleo» del Foro Económico Mundial, el 63 % de los empleadores identifica las carencias de competencias como un obstáculo importante para la transformación de la empresa. Sin embargo, muy pocos tienen una vista clara y actualizada de las competencias disponibles en su plantilla.

Ahí es donde los registros de aprendizaje de habilidades pueden ser de ayuda.

Este artículo te guía a través de 10 plantillas gratuitas y listas para usar de seguimiento del aprendizaje de habilidades. Abarcan todo, desde planes de desarrollo individual hasta matrices de habilidades y competencias para todo el equipo. También te mostraremos cómo utilizarlas para que la visibilidad de las capacidades de tu equipo sea siempre alta y aplicable.

Plantillas gratuitas de seguimiento del aprendizaje de habilidades de un vistazo

📚 Lee también: Los mejores programas de seguimiento de formación para equipos

¿Qué es una plantilla de seguimiento del aprendizaje de habilidades?

Una plantilla de seguimiento del aprendizaje de habilidades es un marco prediseñado que ayuda a las personas y a los equipos a documentar, supervisar y medir el progreso en la adquisición de nuevas habilidades.

La mayoría de las organizaciones se enfrentan a la dificultad de gestionar datos dispersos sobre las habilidades y capacidades de sus empleados. La información está repartida entre hojas de cálculo y carpetas, y los responsables pierden el seguimiento de quién ha recibido formación en qué.

Esta fragmentación genera enormes puntos ciegos a la hora de planificar proyectos, decidir sobre promociones o realizar inversiones en formación. Los equipos acaban duplicando esfuerzos de formación y pasando por alto carencias de habilidades críticas debido a la falta de datos.

Con plantillas estructuradas, no tendrás que adivinar quién sabe qué. Al utilizar estas matrices de habilidades, podrás ver las competencias actuales, hacer un seguimiento de los hitos de aprendizaje e identificar dónde es necesario mejorar. 👀

💡 Consejo profesional: Elimina la proliferación de herramientas y consolida los datos de desarrollo de tu plantilla con los campos personalizados de ClickUp. Puedes dar formato, organizar y añadir contexto a las tareas creando menús desplegables para los niveles de competencia o añadiendo campos de fecha para el seguimiento de certificaciones.

📮Perspectiva de ClickUp: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que más les interesa. Por ejemplo, es posible que los trabajadores sin conocimientos técnicos quieran aprender a crear fragmentos de código para una página web utilizando una herramienta de IA. En tales casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre tu trabajo, mejores serán sus respuestas. Como aplicación integral para el trabajo, la IA de ClickUp destaca en esto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

🎥 Crear hábitos de aprendizaje constantes es esencial para el desarrollo de habilidades, y las herramientas de seguimiento basadas en IA pueden ayudar a automatizar este proceso. Mira este vídeo para descubrir cómo los rastreadores de hábitos con IA complementan los sistemas de aprendizaje de habilidades al supervisar tu progreso diario y ayudarte a mantenerte responsable.

10 plantillas gratuitas de seguimiento del aprendizaje de habilidades para equipos

Crear un sistema de seguimiento desde cero suele requerir entre 4 y 8 horas de configuración, además del mantenimiento continuo. Y la mayoría de las hojas de cálculo creadas por uno mismo acaban abandonadas en menos de tres meses.

En su lugar, pon en marcha tu seguimiento de competencias al instante con las plantillas de ClickUp. Explora plantillas prediseñadas para espacios, carpetas y listas, y personalízalas para que se adapten perfectamente a tu flujo de trabajo. ✨

1. Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Organiza y realiza el seguimiento de las habilidades de tus empleados con la plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

La plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp te ofrece una vista general de las habilidades de tu equipo. Puedes utilizarla para organizar las competencias por departamento, rol o proyecto y detectar carencias al instante.

Un director de ingeniería puede utilizarla para correlacionar las competencias técnicas de un equipo en expansión y identificar rápidamente las prioridades de formación.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Configura escalas de competencia personalizables para ver exactamente en qué aspectos destaca tu equipo

Pasa al instante del seguimiento a nivel individual al seguimiento de todo el equipo con las múltiples vistas de ClickUp

Filtra por empleados certificados o altamente cualificados a la hora de asignar trabajos con la ayuda de los Campos personalizados

Resume automáticamente la distribución de habilidades y destaca las carencias con ClickUp Brain

🚀 Ideal para: Equipos que necesitan una panorámica de las habilidades en todos los departamentos o roles.

💟 Bonificación: Convierte tu registro de habilidades en un «centro de comandos de habilidades» en tiempo real con ClickUp Brain MAX. Con Brain MAX, puedes tratar tu matriz de habilidades y competencias como un sistema consultable. En lugar de filtrar manualmente, haz preguntas como: «¿Dónde tenemos puntos únicos de fallo?»

«¿Quién puede incorporarse a un proyecto de React este mes?»

«¿Qué habilidades fundamentales se encuentran por debajo del nivel intermedio en todo el equipo?» Brain MAX analiza tus tareas, campos y documentos para ofrecer respuestas instantáneas. De esta forma, tu registro se convierte en una herramienta que puedes utilizar para tomar decisiones reales, como la dotación de personal, las promociones y la priorización de la formación.

2. Plantilla de matriz de formación de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Evalúa las competencias actuales de tu equipo con la plantilla de matriz de formación de ClickUp

Llevar un control de quién ha completado qué formación obligatoria no debería requerir un trabajo de detective. Todo lo que necesitas es la plantilla «Matriz de formación» de ClickUp.

Realiza un seguimiento del estado de la formación por empleado y curso con un sistema de rendición de cuentas integrado. Los equipos de RR. HH. pueden utilizarlo para garantizar que todos los empleados completen la formación anual de cumplimiento normativo sin necesidad de realizar seguimientos manuales.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Supervisa el seguimiento de las certificaciones y las alertas de recertificación en un solo lugar

Configura las automatizaciones de ClickUp para notificar a los responsables antes de que caduquen las certificaciones, reduciendo así el riesgo de incumplimiento normativo

Añade widgets del panel de control de ClickUp , como tarjetas de gráficos circulares, para ver las tasas de finalización de un vistazo

Identifica a los empleados con retrasos o los cuellos de botella antes de que las auditorías se conviertan en un problema

Realiza el seguimiento de todos los materiales y recursos de formación con la vista Lista maestra

🚀 Ideal para: Organizaciones que realizan el seguimiento de la formación obligatoria y el cumplimiento normativo.

💡 Consejo profesional: Crea un equipo de compañeros de IA que respalden tus metas de formación y desarrollo. Crea tus propios Superagentes en ClickUp para: Recomienda itinerarios de aprendizaje a los empleados

Automatiza las evaluaciones de competencias

Elabora agendas de formación estructuradas

Señala las necesidades de formación pendientes de los miembros del equipo

Y mucho más

Descubre cómo puedes empezar a formar a tus propios superagentes hoy mismo:

3. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Mantén un control sobre los conocimientos técnicos de tu equipo con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Cuando necesites saber si tu equipo puede gestionar una migración a la nube, la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp te da respuestas rápidamente. Evalúa competencias técnicas específicas en tus departamentos de ingeniería o de producto. 🛠️

Puede ayudar a un director técnico a evaluar si el equipo cuenta con la experiencia suficiente en la nube antes de iniciar una iniciativa de migración.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Crea columnas para lenguajes de programación, herramientas y marcos de trabajo

Clasifica a los miembros del equipo desde principiantes hasta expertos y agrúpalos por niveles de competencia

Utiliza las dependencias de ClickUp para establecer una conexión directa entre una carencia de habilidades y una actividad de aprendizaje o un curso específico

Deja que ClickUp Brain genere resúmenes de habilidades y sugiera a los miembros del equipo más adecuados para los proyectos

🚀 Ideal para: equipos de TI, ingeniería o de producto que evalúan competencias técnicas.

📚 Lee también: Cómo estructurar tu equipo de producto para alcanzar el máximo rendimiento

4. Plantilla de matriz de habilidades de TI de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Descubre quién tiene qué habilidades en tu equipo de TI con la plantilla de matriz de habilidades de TI de ClickUp

Los departamentos de TI se ocupan de habilidades especializadas, como la ciberseguridad y las redes, que cambian rápidamente, y ahí es donde entra en juego la plantilla «Matriz de habilidades de TI» de ClickUp. Organiza esas especialidades para que siempre conozcas las capacidades actuales de tu equipo.

Utiliza esta plantilla para planear la formación cruzada y reducir los puntos únicos de fallo en los sistemas críticos.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Agrupa las competencias de TI por funciones y roles específicos, como redes y seguridad

Utiliza los campos de estado personalizados de ClickUp para hacer el seguimiento del estado de una competencia: activa, terminada o cerrada.

Sincroniza tus sistemas de RR. HH. actuales directamente desde tus tareas utilizando las integraciones de ClickUp

Encuentra al instante expertos certificados o detecta solapamientos de habilidades que generan ineficiencias

🚀 Ideal para: equipos de TI que gestionan competencias especializadas, como la ciberseguridad o la administración de sistemas.

5. Plantilla de matriz de habilidades de ClickUp

Consigue la plantilla gratis Crea un resumen detallado de las habilidades de los miembros de la junta directiva utilizando la plantilla de matriz de habilidades de ClickUp.

La composición de la junta directiva es importante para los equipos de gobernanza y las organizaciones sin ánimo de lucro, y es precisamente por eso por lo que existe la plantilla «Matriz de habilidades de la junta directiva» de ClickUp.

Esta plantilla te ayuda a evaluar qué experiencia cuenta ya tu junta directiva y qué te falta para tu próximo ciclo de contratación.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Realiza el seguimiento de las competencias financieras, jurídicas, de conocimiento del sector y de diversidad, equidad e inclusión (DEI)

Identifica las competencias que faltan para centrar tus esfuerzos de contratación

Haz que los espacios, las carpetas, las listas y las tareas de ClickUp sean privados mediante los controles de privacidad de ClickUp, para que solo determinadas personas puedan acceder a la información confidencial.

Resumir la composición del tablero y señalar las carencias con prioridad en ClickUp Brain

🚀 Ideal para: Equipos de gobernanza y organizaciones sin ánimo de lucro que evalúan la composición de su junta directiva.

📚 Lee también: Cómo crear un equipo eficaz en el trabajo

6. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Ofrece formación con objetivos específicos a los futuros sucesores con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

El seguimiento de habilidades sin un plan de desarrollo es solo documentación. La plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp conecta los puntos entre dónde se encuentra un empleado ahora y hacia dónde debe dirigirse.

Los responsables de equipo pueden utilizar esta plantilla para crear un plan de desarrollo del liderazgo para empleados con gran potencial.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Planifica los hitos de crecimiento y los plazos para el desarrollo profesional

Supervisa el porcentaje de finalización a medida que los empleados avanzan en sus planes

Añade comentarios de ClickUp a las tareas para hacer preguntas, obtener opiniones y mantener las conversaciones sobre el rendimiento en contexto

Consigue ClickUp Brain para que te sugiera recursos de aprendizaje relevantes basados en las carencias de habilidades

🚀 Ideal para: Gerentes que elaboran planes estructurados de desarrollo profesional.

📮Perspectiva de ClickUp: Para el 32 % de los empleados, las evaluaciones de rendimiento impulsan un crecimiento real. Pero para otro 32 %, no son más que ruido de fondo: una señal de que la mitad de todas las evaluaciones no están surtiendo efecto. Son horas de conversación y papeleo con pocos resultados que mostrar. Con ClickUp —la aplicación todo en uno para el trabajo— podrás sacar el máximo partido a cada revisión. AI Notetaker graba tu reunión de revisión, extrae las acciones pendientes y las convierte al instante en tareas enlazadas a las metas. Podrás seguir el progreso en cada paso, mientras que las tarjetas impulsadas por IA te ofrecen una visión general en tiempo real del rendimiento de los empleados en cualquier momento.

📮Perspectiva de ClickUp: Para el 32 % de los empleados, las evaluaciones de rendimiento impulsan un crecimiento real. Pero para otro 32 %, no son más que ruido de fondo: una señal de que la mitad de todas las evaluaciones no están surtiendo efecto. Son horas de conversación y papeleo con pocos resultados que mostrar. Con ClickUp —la aplicación todo en uno para el trabajo— podrás sacar el máximo partido a cada revisión. AI Notetaker graba tu reunión de revisión, extrae los elementos pendientes y los convierte al instante en tareas enlazadas a las metas. Podrás seguir el progreso en cada paso, mientras que las tarjetas impulsadas por IA te ofrecen una visión general en tiempo real del rendimiento de los empleados en cualquier momento.

7. Plantilla de matriz de capacidades de ClickUp

Consigue la plantilla gratuita Destaca el conjunto de habilidades de cada miembro del equipo con la plantilla de matriz de capacidades de ClickUp

A veces es necesario alejarse de las habilidades individuales y fijarse en lo que pueden hacer departamentos enteros. La plantilla de matriz de capacidades de ClickUp agrupa las competencias individuales para ofrecer una visión más amplia.

Por ejemplo, te ayuda a evaluar si los equipos de operaciones están preparados para respaldar el lanzamiento de un nuevo producto.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Evalúa las capacidades estratégicas, operativas y técnicas de cada persona

Realiza un seguimiento de cómo evolucionan las capacidades de la organización a lo largo del tiempo

Agrupa las habilidades individuales en información del equipo mediante las vistas de resumen

Compara las capacidades entre departamentos para ver dónde tendrá mayor impacto la inversión

🚀 Ideal para: Organizaciones que evalúan las capacidades a nivel de equipo o de departamento.

👀 ¿Sabías que: La IA y la digitalización eliminarán más de 80 millones de puestos de trabajo y crearán casi 70 millones de nuevos empleos en los próximos años. Casi el 44 % de las habilidades de los trabajadores deberán actualizarse para adaptarse al cambio.

8. Plantilla de matriz de habilidades de HiBob

vía HiBob

La plantilla de matriz de habilidades de HiBob está diseñada para complementar la plataforma de gestión de personal de HiBob.

Este diseño tipo hoja de cálculo se centra en la documentación de las habilidades a nivel de empleado dentro del ecosistema de RR. HH. más amplio de HiBob. Resulta familiar para los profesionales de RR. HH. y funciona bien para el seguimiento sencillo de competencias.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Reduce la curva de aprendizaje con un diseño tipo hoja de cálculo que refleja los flujos de trabajo habituales de RR. HH.

Mantén registros detallados del personal en un solo lugar

Mantén los datos sobre competencias alineados con los procesos generales de gestión de empleados

Funciona mejor para organizaciones totalmente comprometidas con el ecosistema de HiBob, pero ofrece menos flexibilidad si deseas una integración más profunda con la gestión de proyectos.

🚀 Ideal para: Equipos de RR. HH. que utilizan HiBob para la gestión de personal.

9. Plantilla de matriz de formación de Smartsheet

vía Smartsheet

La plantilla «Matriz de formación» de Smartsheet utiliza un diseño de cuadrícula familiar con formato condicional para los indicadores de estado visuales. Permite realizar un seguimiento sencillo del cumplimiento de los requisitos de formación.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Crea un registro sencillo basado en una tabla que sea fácil de entender, especialmente para equipos sin conocimientos técnicos

Marca visualmente la formación vencida o completada con formato condicional

Simplifica el seguimiento del cumplimiento normativo para equipos más pequeños con necesidades más sencillas

Esto requiere actualizaciones manuales y carece de información basada en IA, por lo que resulta más adecuado para equipos con necesidades de seguimiento sencillas que para programas de desarrollo complejos.

🚀 Ideal para: Equipos que prefieren un seguimiento sencillo basado en hojas de cálculo.

10. Plantilla de matriz de habilidades AG5

vía AG5

La plantilla AG5 Matriz de habilidades se especializa en categorías de habilidades específicas del sector con estructuras de documentación preparadas para auditorías. Si tu organización se enfrenta a estrictos requisitos normativos, esta plantilla está diseñada para ello.

🌻 Por qué utilizar esta plantilla:

Crea una estructura de documentación lista para auditorías

Crea categorías de competencias específicas para tu sector, de modo que el seguimiento se ajuste a los requisitos normativos

Realiza un seguimiento de certificaciones muy específicas en los sectores de la fabricación o la asistencia sanitaria

Aunque es muy eficaz para el cumplimiento normativo, puede resultar demasiado compleja para casos de uso de empresas generales.

🚀 Ideal para: Sectores regulados, como la industria manufacturera o la sanidad.

Cómo utilizar una plantilla de seguimiento del aprendizaje de habilidades

Una plantilla no sirve de nada si no se cuenta con un proceso estandarizado para implementarla en un equipo diverso. Sin una estrategia de implementación clara, el registro se convierte en un documento estático que rara vez se actualiza.

Esto hace que los datos sean completamente inútiles para la toma de decisiones en tiempo real. Además, da a los empleados la sensación de que su crecimiento no se está supervisando realmente.

Resuelve esto con un entorno de trabajo de IA convergente como ClickUp. ClickUp Brain, la IA integrada en la plataforma, conecta tus tareas, documentos, personas y el conocimiento de tu empresa. Puedes hacerle preguntas sobre el contenido de tu entorno de trabajo para obtener información sin tener que filtrar manualmente filas de datos.

De esta forma, tu sistema de seguimiento se convierte en un sistema dinámico y vivo. Podrás consultar al instante resúmenes de habilidades, identificar carencias y tomar decisiones estratégicas de dotación de personal en cuestión de segundos. 🤩

A continuación te explicamos cómo sacar el máximo valor a tu matriz de habilidades y competencias:

Define las habilidades que necesitas para el seguimiento: Crea una lista de las competencias relevantes para tu equipo, como habilidades técnicas, habilidades interpersonales o certificaciones Establece niveles de competencia: Establece una escala de valoración coherente, como de principiante a experto, para que las evaluaciones de competencia sean comparables en todo el equipo Introduce los datos actuales sobre competencias: Pide a los miembros del equipo que realicen una autoevaluación para documentar las competencias básicas Identifica carencias y prioridades: compara las habilidades actuales con las que se necesitan para los próximos proyectos y destaca dónde es más urgente el desarrollo Vincula las habilidades con las actividades de aprendizaje: Relaciona las carencias de habilidades con oportunidades específicas de formación, cursos o tutorías Revisa y actualiza periódicamente: programa programa revisiones trimestrales de competencias para registrar nuevas certificaciones y formaciones completadas Utiliza la IA para obtener información: Haz preguntas a tu asistente de IA como «¿Quién del equipo tiene experiencia en Python?» para obtener respuestas al instante

⭐️ ¡Descubre cómo la IA está transformando la forma de trabajar de los equipos de RR. HH. hoy en día!

Aumenta la visibilidad de las habilidades para impulsar realmente los resultados

La mayoría de los equipos no tienen problemas por falta de formación, sino por falta de claridad. Sin una vista fiable de quién sabe qué, la formación se convierte en una incógnita, la contratación se vuelve reactiva y el crecimiento se ralentiza.

Un registro de aprendizaje de habilidades bien estructurado cambia todo eso. Estas plantillas convierten datos dispersos en información útil. Ayudan a los equipos a asignar personal a los proyectos de forma más inteligente, a planificar las inversiones en formación y a ofrecer a los empleados una visibilidad clara de su crecimiento.

Y cuando integras la IA con herramientas como ClickUp Brain, pasas de un seguimiento estático a obtener información en tiempo real sin esfuerzo manual.

Dado que las habilidades se están convirtiendo en la moneda de cambio de la planificación de la plantilla, es fundamental contar con un sistema para hacer el seguimiento de ellas y desarrollarlas. Empieza gratis con ClickUp para que el desarrollo de habilidades en tu empresa sea más planificado.

Preguntas frecuentes sobre el seguimiento del aprendizaje de habilidades

¿Cuál es la diferencia entre un registro de aprendizaje de habilidades y una matriz de habilidades?

Una matriz de competencias es una instantánea que muestra quién posee qué competencias en un momento dado. Un registro de aprendizaje de competencias añade una dimensión temporal para supervisar el progreso, las actividades de aprendizaje y el desarrollo de competencias a lo largo del tiempo.

Las actualizaciones trimestrales funcionan bien para la mayoría de los equipos, junto con actualizaciones puntuales cuando alguien completa una formación. Los sectores que evolucionan rápidamente o los equipos con importantes iniciativas de mejora de competencias deberían realizar revisiones mensuales para que los datos sean útiles.

¿Puede una plantilla de seguimiento del aprendizaje de habilidades registrar tanto las habilidades técnicas como las habilidades sociales?

Sí, la mayoría de las plantillas tienen compatibilidad con categorías de habilidades personalizadas. Puedes realizar el seguimiento de competencias técnicas, como los lenguajes de programación, junto con habilidades sociales, como la comunicación, en el mismo sistema.

¿Cómo ayuda el uso de una plantilla de seguimiento del aprendizaje de habilidades a identificar las carencias en las habilidades?

Al documentar los niveles de habilidades actuales en comparación con las competencias requeridas, la plantilla permite ver las carencias de un vistazo. Esto muestra exactamente en qué aspectos se quedan cortos los empleados y en qué áreas deben centrarse las inversiones en formación.