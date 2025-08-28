Presupuesto para la formación de empleados: ¿cuánto debe gastar?

Planificar un presupuesto para formación es una de las inversiones más inteligentes que puede hacer para la revisión de su empresa.

¡Los datos también lo confirman! El informe «2025 Workplace Learning Report» de LinkedIn reveló que las organizaciones con sólidos programas de desarrollo profesional tienen un 42 % más de probabilidades de liderar importantes transformaciones en la empresa en comparación con aquellas que cuentan con programas más débiles o que carecen de ellos.

Tanto si es responsable de RR. HH., director de formación y desarrollo, jefe de equipo o propietario de una empresa, comprender cómo presupuestar la formación de los empleados garantiza que su plantilla mantenga sus habilidades, su compromiso y su preparación para lo que venga.

Este blog cubre todo lo que necesita saber sobre la elaboración de presupuestos para la formación de empleados, desde qué incluir y cómo asignar los fondos hasta las mejores herramientas y estrategias para realizar el seguimiento de su inversión.

A lo largo del curso, descubrirá consejos prácticos, ejemplos reales y enfoques probados para gestionar los presupuestos de formación.

Por qué es importante presupuestar la formación de los empleados

Un presupuesto de formación bien planificado es mucho más que un simple ejercicio financiero.

Cuando las organizaciones invierten en el desarrollo de sus empleados, observan mejoras cuantificables en la productividad, el compromiso y la retención, como hemos visto anteriormente. Además, los empleados que reciben formación periódica se sienten valor y empoderados, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y lealtad. 👇🏼

Un estudio de 2024 reveló que la formación cuenta con un 22 % de la satisfacción laboral, lo que a su vez explica el 38 % de la lealtad de los empleados y el 34 % de la retención. Cada unidad de aumento en la satisfacción laboral conduce a un aumento de aproximadamente el 60 % en la lealtad y la retención.

Para los responsables de RR. HH. y los propietarios de empresas, un presupuesto de formación claro proporciona visibilidad sobre el destino de los recursos y su impacto en las metas empresariales. Le permite:

✅ Priorice las habilidades críticas

✅ Cumpla con los requisitos de cumplimiento normativo

✅ Proveedor de soporte para el desarrollo del liderazgo

Sin un enfoque estructurado para la elaboración de presupuestos, las iniciativas de formación pueden volverse reactivas, fragmentadas o insuficientemente financiadas, lo que conduce a la pérdida de oportunidades y al desperdicio de recursos.

Una estrategia de asignación presupuestaria para formación bien pensada también le ayudará a adaptarse a los cambios.

Instancia, el informe «El futuro del empleo en 2025» revela que, para 2030, el 41 % de las empresas de todo el mundo esperan reducir su plantilla mediante procesos basados en la IA, mientras que el 62 % planifica aumentar la contratación para rolos que requieren sólidas habilidades de colaboración con la IA.

Ya se trate de nuevas tecnologías como estas, de cambios en las demandas del mercado o de la evolución de la normativa, contar con un presupuesto específico garantiza que sus Teams puedan mejorar rápidamente sus habilidades y mantenerse a la vanguardia.

En última instancia, una presupuestación eficaz para la formación de los empleados es una medida estratégica que impulsa el rendimiento, proporciona soporte al crecimiento y fomenta una cultura de aprendizaje continuo.

Qué incluir en un presupuesto para la formación de empleados

Un presupuesto de formación completo abarca mucho más que los gastos obvios.

Para obtener una imagen real de su inversión, es importante que cuente todos los costes, directos e indirectos, asociados al desarrollo de las habilidades de su equipo.

Tipos de costes Qué incluye Por qué es importante ✅ Costes directos ✔️ Matrícula del curso✔️ Honorarios del instructor/facilitador✔️ Materiales de formación✔️ Costes de certificación✔️ Alquiler de instalaciones Estos son los costes con mayor visibilidad e inmediatos asociados a la impartición de formación. 🕒 Costes indirectos ✔️ Tiempo libre de los empleados respecto a sus tareas habituales✔️ Viajes y alojamiento✔️ Comidas✔️ Soporte de administrador✔️ Tiempo de plan de los gerentes Estos costes ocultos afectan a la productividad y a los recursos internos, pero a menudo pasan desapercibidos. 💻 Tecnología y herramientas ✔️ Sistemas de gestión del aprendizaje (LMS)✔️ Plataformas de aprendizaje electrónico✔️ Licencias de software La tecnología permite un aprendizaje escalable, rastreable y flexible, esencial para los programas modernos. ⚠️ Costes ocultos y contingencias ✔️ Formación de última hora✔️ Requisitos de cumplimiento✔️ Incorporación de nuevos empleados✔️ Reserva presupuestaria para emergencias Prepárese para necesidades de formación imprevistas sin alterar todo el presupuesto.

Si tiene en cuenta todos estos elementos, su presupuesto para formación se convertirá en una hoja de ruta fiable tanto para planear como para medir el impacto de sus esfuerzos de desarrollo de los empleados.

Cómo elaborar un presupuesto para formación paso a paso

Elaborar un presupuesto para formación no tiene por qué ser complicado.

Un proceso claro y de paso a paso le ayudará a garantizar que su presupuesto sea realista, flexible y esté alineado con las metas de su organización.

1. Evalúe las necesidades de formación de la organización y del equipo

Comience por comprender las deficiencias en materia de habilidades y conocimientos dentro de su organización.

Recopile información mediante una combinación de encuestas a los empleados, evaluaciones de rendimiento y comentarios de los gerentes. Organice y priorice estas necesidades en función del impacto en el Business y la urgencia. Puede utilizar herramientas de gestión de proyectos basadas en IA para realizar un seguimiento de ellas.

*pendiente: Involucre a los empleados y directivos mediante encuestas o entrevistas, analice los datos de rendimiento y consolide los resultados para identificar las áreas de formación de prioridad que se ajusten a los objetivos de su empresa.

Extraiga y analice datos de su entorno de trabajo en cuestión de segundos con ClickUp AI

2. Calcule el coste de formación por empleado

Calcule el coste total que supone la formación de cada empleado, incluyendo las tasas de los cursos, los materiales, las licencias de software y cualquier gasto relacionado con los desplazamientos o el tiempo. Ajuste las estimaciones en función de los diferentes rols o departamentos para obtener una imagen más precisa.

Cómo hacerlo:Detalle todos los costes directos e indirectos, cree modelos de costes u hojas de cálculo y utilice plantillas de presupuestación para simular diversos escenarios y ajustarlos en función de la composición de su plantilla. A diferencia de las columnas estáticas de una hoja de Excel, los campos personalizados con IA de ClickUp pueden capturar todos esos datos y procesarlos por usted en cuestión de minutos.

Formación de empleados: lo que hacen las empresas que logran el intento correcto de manera diferente Las organizaciones de alto rendimiento, a menudo denominadas «campeonas del desarrollo profesional », se están ajustando al adoptar un enfoque más estratégico y basado en las habilidades para el desarrollo del talento. Si bien muchas empresas reconocen la necesidad de mejorar las habilidades, las campeonas actúan con precisión y coherencia. Así es como están liderando el camino: utilizan datos internos para identificar las carencias de habilidades*: el 49 % de los defensores del desarrollo profesional realizan un seguimiento de los datos internos sobre habilidades, en comparación con solo el 36 % de otras organizaciones

crean trayectorias profesionales enlazadas al aprendizaje*: el 48 % está diseñando trayectorias profesionales claras con las habilidades necesarias y recomendaciones de cursos, frente al 33 % de los demás

alinean el aprendizaje con la estrategia de empresa*: el 45 % de los campeones trabajan en estrecha colaboración con los ejecutivos para garantizar que los programas de capacitación brinden directamente el soporte a las metas estratégicas, en comparación con solo el 32 % de los demás encuestados

colaboran con las funciones de RR. HH. y de talento*: el 42 % se asocia con los equipos de adquisición de talento y otros equipos de RR. HH. para identificar las necesidades de la plantilla, superando al 31 % de los demás que hacen lo mismo

validan las habilidades con evaluaciones*: el 40 % de los campeones utilizan evaluaciones de habilidades para medir los resultados del aprendizaje y la preparación de las capacidades, mientras que solo el 33 % de los demás lo hacen ¿La conclusión? Un enfoque conectado y basado en datos ayuda a las empresas a avanzar más rápido, tomar decisiones más inteligentes y crear una plantilla preparada para el futuro.

3. Establezca metas claras para los programas de formación

Defina lo que quiere conseguir con sus iniciativas de formación, ya sea la mejora de las competencias, el cumplimiento normativo o el desarrollo del liderazgo. Ajustar metas específicas y cuantificables ayuda a garantizar que el presupuesto proporcione el soporte a estas prioridades y le permita realizar el seguimiento del progreso.

Cómo hacerlo:Aplique el marco SMART a sus metas, clasifíquelos por tipo de formación e identifique indicadores clave de rendimiento, como las tasas de completación o las mejoras en el rendimiento de los empleados. Comparta estas metas con las partes interesadas para alinear las expectativas.

Ajustes y seguimiento claros de sus metas trimestrales y anuales para toda la organización con ClickUp Metas

4. Asigne los fondos de forma estratégica

Distinga entre costes fijos (como suscripciones anuales o licencias) y costes variables (como talleres o formadores externos). Asigne su presupuesto a áreas de alto impacto y reserve una parte para necesidades imprevistas.

Pendiente:Revise sus gastos fijos y variables, asigne fondos en función de las necesidades de formación con prioridad y reserve entre el 10 % y el 15 % del presupuesto para oportunidades imprevistas. Utilice herramientas para realizar un seguimiento del gasto, enviar recordatorios de hitos clave y automatizar las aprobaciones para controlar su presupuesto.

Utilice los agentes de ClickUp AI para automatizar las tareas de aprobación, responder a preguntas sobre presupuestos y mucho más

5. Incorpore flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes

Su presupuesto para formación debe adaptarse a las nuevas demandas de habilidades o a los cambios en la empresa. Mantenga un fondo de contingencia y capacite a los gerentes para que puedan abordar las necesidades urgentes de formación del equipo.

*cómo hacerlo: pendiente. Supervise las tendencias del sector y los cambios normativos, mantenga una reserva para innovación o formación urgente y revise periódicamente las asignaciones presupuestarias para reasignar los fondos no gastados donde sea necesario.

Realice búsquedas web en tiempo real con ClickUp Brain para estar al tanto de las últimas tendencias en su sector

6. Realice un seguimiento y realice ajustes periódicamente

Realice revisiones trimestrales para evaluar el gasto, la eficacia de la formación y la alineación con las metas de la organización. Utilice esta información para optimizar las asignaciones presupuestarias futuras.

*cómo hacerlo: Para mantener la transparencia y el Soporte, programe reuniones periódicas con los Teams pertinentes, analice los gastos en función de los KPI y los comentarios de los empleados, ajuste el presupuesto en consecuencia y lleve a cabo la elaboración de informes a la dirección.

Utilice herramientas de IA integradas, como ClickUp Brain MAX, para realizar un seguimiento de sus gastos plan frente a los reales

Consejos adicionales para alcanzar el intento correcto

Para maximizar la eficacia de su presupuesto de formación, integre sistemas de gestión del aprendizaje que permitan un seguimiento preciso e involucre a las partes interesadas desde el principio.

Otra cosa a tener en cuenta es compararse con los estándares del sector. Si bien es importante medir el retorno de la inversión, asegúrese de mirar más allá de los costes y tener en cuenta la retención de empleados y la productividad como indicadores de intento correcto.

Cómo hacerlo:Aproveche los datos del LMS para realizar previsiones, colabore con RR. HH. y Finanzas desde el principio, investigue los presupuestos de la competencia y utilice encuestas y datos de rendimiento para evaluar los resultados de la formación.

La IA de ClickUp puede extraer información relevante y señalar tendencias de todas sus apps, aplicaciones integradas

Enfoques para la elaboración de presupuestos de formación

Las organizaciones utilizan diferentes estrategias para determinar cuánto invertir en la formación de los empleados.

El enfoque adecuado depende del tamaño, la estructura y las metas de su empresa. A continuación, le mostramos los métodos más comunes:

⬇️ De arriba abajo (los ejecutivos establecen un porcentaje de los ingresos)

En un enfoque descendente, la alta dirección asigna un porcentaje fijo de los ingresos de la empresa o del presupuesto general a la formación. Este método es sencillo y garantiza la coherencia en toda la organización. Sin embargo, es posible que no siempre refleje las necesidades específicas de cada departamento o de cada equipo.

⬆️ De abajo hacia arriba (solicitudes impulsadas por el equipo/departamento)

Con un enfoque ascendente, los Teams o departamentos individuales evalúan sus propias necesidades de formación y presentan solicitudes de presupuesto. Este método permite realizar inversiones en formación más personalizadas y relevantes, ya que quienes están más cerca del trabajo identifican lo que más se necesita. El reto consiste en garantizar que estas solicitudes se ajusten a las metas generales de la empresa y a los recursos disponibles.

⚖️ Híbrido (equilibrio entre ambos)

Muchas organizaciones obtienen intento correcto con un enfoque híbrido, que combina directrices descendentes con aportaciones ascendentes. La dirección establece los parámetros generales, mientras que los Teams proporcionan solicitudes detalladas basadas en sus necesidades específicas. Este equilibrio ayuda a garantizar la alineación estratégica y la flexibilidad.

La elección del enfoque adecuado depende de la cultura, las metas y los recursos de su organización. La clave es crear un proceso que sea transparente, adaptable y esté alineado con su estrategia de empresa.

ejemplos reales de casos prácticos de formación de empleados

¿Busca un ejemplo real de presupuesto de formación y sus resultados? Nosotros se lo proporcionamos. 👇🏼

📮ClickUp Insight: El 33 % de nuestros encuestados señala el desarrollo de habilidades como uno de los casos de uso de la IA que despierta mayor interés. Por ejemplo, los trabajadores no técnicos pueden querer aprender a crear fragmentos de código para una página utilizando herramientas de IA. En tales casos, cuanto más contexto tenga la IA sobre mi trabajo, mejores serán sus respuestas. La IA de ClickUp destaca en esto. Sabe en qué proyecto estás trabajando y puede recomendarte pasos específicos o incluso realizar tareas como crear fragmentos de código fácilmente.

📖 Más información: Las mejores herramientas de IA para la formación y el desarrollo

¿Cuáles son las reglas básicas para las herramientas de presupuestación? Deben ser precisas, flexibles y fáciles de gestionar.

Al mismo tiempo, necesita herramientas que vayan más allá de la optimización del proceso de elaboración de presupuestos. Deben ser proveedores de información valiosa que le ayude a optimizar el gasto y demostrar el retorno de la inversión.

A continuación, le ofrecemos una visión más detallada de los recursos más eficaces para la elaboración de presupuestos de formación de empleados:

Plantillas para el presupuesto de formación de empleados

Las plantillas proporcionan una estructura fiable y repetible para su proceso de elaboración de presupuestos.

El uso de una plantilla garantiza la coherencia entre los equipos y facilita la comparación de presupuestos de un año a otro. También simplifica la elaboración de informes: consolidar los datos para la dirección se convierte en una tarea muy sencilla cuando todos los departamentos utilizan el mismo formato.

Una plantilla dinámica le ayudará a actualizar las cifras en tiempo real, adjuntar documentos de compatibilidad y colaborar directamente con las partes interesadas en el entorno de trabajo.

1. Presupuesto del proyecto con plantilla WBS

Obtenga una plantilla gratuita Desglose las tareas, asigne los costes y manténgase dentro del presupuesto con la plantilla ClickUp Proyecto Budget with WBS

¿La complejidad del proyecto hace que su presupuesto se salga de control? La plantilla ClickUp Project Budget with WBS le permite dividir su proyecto en tareas de tamaño pequeño y presupuestadas utilizando una estructura de desglose del trabajo clara.

Asigne los costes, realice el seguimiento del gasto y visualice cada fase, para saber en todo momento dónde va su dinero.

🌟 Por eso le encantará

Asigne presupuestos a cada tarea del proyecto para un control detallado de los costes

Detecte al instante los excesos con Campos personalizados para comparar los costes reales con los planificados

Utilice la función de arrastrar y soltar para reprogramar o reasignar recursos a medida que evoluciona su proyecto

2. Plantilla de gestión de proyectos presupuestados

Obtenga una plantilla gratuita Realice un seguimiento sencillo de su presupuesto y aumente la rentabilidad de sus proyectos con la plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp

¿Se siente abrumado por el equilibrio entre prioridades, recursos y costes? La plantilla de gestión de proyectos presupuestados de ClickUp mantiene su proyecto en marcha al permitirle organizar las tareas por fases, establecer restricciones presupuestarias y supervisar el progreso en tiempo real.

Es ideal para los gestores de proyectos que desean mantener todo, desde los cronogramas hasta los gastos, bajo un mismo techo.

🌟 Por eso le encantará

Visualice las fases y los presupuestos de los proyectos con paneles fáciles de usar

Realice un seguimiento de las estimaciones de costes, los costes reales y las variaciones en cada fase

Reciba advertencias tempranas sobre los excesos presupuestarios con fórmulas integradas

3. Plantilla de estructura de desglose del trabajo

Obtenga una plantilla gratuita La plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp facilita el seguimiento de todos los aspectos de las tareas de su proyecto y los costes asociados

¿Le cuesta mantener organizados sus procesos presupuestarios? La plantilla de estructura de desglose del trabajo de ClickUp le ayuda a correlacionar cada paso, asignar responsabilidades y coordinar a su equipo, todo ello sin perder de vista el presupuesto.

🌟 Por eso le encantará

Divida los proyectos en secciones manejables para obtener una mayor visibilidad y control

Asigne propietarios y plazos a cada tarea para establecer una cuenta clara

Realice un seguimiento del progreso y del estado del presupuesto con actualizaciones en tiempo real

4. Plantilla de presupuesto de empresa

Obtenga una plantilla gratuita Desglose los costes, realice el seguimiento de los ingresos y detecte las deficiencias con la plantilla de presupuesto Business de ClickUp

¿Su presupuesto para formación está disperso en varias hojas de cálculo? La plantilla de presupuesto empresarial de ClickUp centraliza todos sus gastos de formación y el seguimiento del retorno de la inversión, lo que facilita la gestión del presupuesto. Colabore con su equipo, asigne tareas y supervise el rendimiento, todo en un solo lugar.

🌟 Por eso le encantará

Organice los gastos, los salarios y los ingresos con listas específicas y Campos personalizados

Analice las tendencias y optimice el gasto con paneles integrados

Colabore en tiempo real para que todos estén al tanto de la misma página financiera

5. Plantilla de gestión de costes de proyectos

Obtenga una plantilla gratuita Calcule, apruebe y realice un seguimiento de todos los gastos de cada proyecto de principio a fin con la plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp

¿Se queda atascado en los procesos de aprobación de presupuestos? La plantilla de gestión de costes de proyectos de ClickUp le ofrece una forma estructurada de planear, realizar un seguimiento y controlar los costes de principio a fin. Envíe propuestas, realice un seguimiento de las aprobaciones y mantenga desgloses detallados de los costes, todo ello con formularios y tableros integrados.

🌟 Por eso le encantará

Envíe y realice un seguimiento de las solicitudes presupuestarias con formularios listos para usar

Visualice las aprobaciones de costes y los cronogramas en un calendario integrado

Compare los costes estimados con los reales para tomar decisiones más inteligentes

Las antiguas formas de medir el rendimiento ya no son suficientes. Las organizaciones necesitan formas más inteligentes de comprender si sus programas de aprendizaje realmente están generando resultados.

Afortunadamente, una nueva ola de herramientas basadas en la inteligencia artificial está facilitando más que nunca la conexión (a internet) entre los resultados de la formación y el impacto real en la empresa. Son capaces de medir métricas holísticas, incluyendo el cambio de comportamiento, la mejora del rendimiento e incluso el impacto en términos de valor monetario.

1. ClickUp (lo mejor para paneles de control de ROI basados en IA)

Utilice los paneles basados en IA de ClickUp para estar al tanto de las tendencias de su ROI

Como app, aplicación integral para el trabajo, ClickUp integra la gestión del aprendizaje en sus flujos de trabajo habituales. Con ClickUp Brain, la plataforma ofrece un conjunto de funciones basadas en IA diseñadas para obtener información, automatizar flujos de trabajo e impulsar una toma de decisiones más inteligente en todos los equipos, incluyendo la formación y el desarrollo.

ClickUp Brain puede resumir automáticamente las notas de las sesiones de formación, generar planes de acción basados en los resultados del aprendizaje y crear tareas de seguimiento para garantizar que las habilidades se apliquen en tiempo real.

Y lo que es más impresionante, sus paneles basados en IA permiten a los responsables de formación y desarrollo visualizar los efectos posteriores de la formación correlacionándola con indicadores clave de rendimiento como la velocidad de completación de tareas, la reducción de error, el logro de metas y las tendencias de productividad a lo largo del tiempo.

Puede establecer KPI personalizados vinculados a objetivos de aprendizaje específicos, como «reducir los retrasos en los proyectos tras la formación en gestión del tiempo», y realizar un seguimiento del progreso mediante métricas en tiempo real que se actualizan automáticamente.

ClickUp for Finance también ofrece compatibilidad con informes generados por IA que destacan patrones en el comportamiento y el rendimiento del equipo, lo que le ayuda a detectar si las inversiones en formación están dando lugar a mejoras cuantificables.

Por ejemplo, si su equipo recibe formación en liderazgo, el sistema puede realizar un seguimiento de los cambios en la delegación de tareas, el tiempo de toma de decisiones y las valoraciones de la propiedad de los proyectos, convirtiendo los conceptos abstractos de la formación en datos concretos sobre el rendimiento. Descubra cómo puede aprovechar esto como líder. 👇🏼

clickUp ha sido fundamental para ayudar a STANLEY Seguridad a transformarse en una organización virtual y basada en sistemas. Como nuestra plataforma centralizada de gestión de tareas y equipos, ha permitido a los miembros de nuestro equipo optimizar y tener total autonomía en sus actividades, al tiempo que proporciona a la dirección información en tiempo real sobre el rendimiento

clickUp ha sido fundamental para ayudar a STANLEY Seguridad a transformarse en una organización virtual y basada en sistemas. Como nuestra plataforma centralizada de gestión de tareas y equipos, ha permitido a los miembros de nuestro equipo optimizar y tener total autonomía en sus actividades, al tiempo que proporciona a la dirección información en tiempo real sobre el rendimiento

2. Scoro (lo mejor para una visibilidad unificada de proyecto, recursos y finanzas)

Scoro reúne la gestión de proyectos, la elaboración de presupuestos, la planificación de recursos y la facturación en una plataforma cohesionada. Su punto fuerte reside en su capacidad para realizar un seguimiento en tiempo real de los presupuestos «presupuestados frente a reales», ofreciendo paneles en directo que muestran la rentabilidad, las tasas de utilización y las previsiones de ingresos.

Con su IA integrada, Scoro detecta problemas como el gasto excesivo o los cuellos de botella en la capacidad de forma temprana e incluso puede automatizar la generación de facturas o las alertas. Es una opción excelente para Teams que necesitan una transparencia financiera total en todos los proyectos, con información sobre el retorno de la inversión integrada directamente en sus operaciones diarias.

3. Asana (la mejor para la eficiencia del flujo de trabajo impulsada por IA)

Asana utiliza la IA para mejorar la productividad mediante la automatización de tareas rutinarias, la asignación inteligente del trabajo y la optimización del flujo de trabajo en equipo. Aunque no incluye funciones directas de seguimiento del presupuesto, su valor reside en la eliminación de ineficiencias que consumen recursos de forma silenciosa.

Al ayudar a los Teams a hacer más terminado con menos esfuerzo y menos retrasos, Asana brinda indirecto soporte a obtener un mayor retorno de la inversión en tiempo y equipos, especialmente en entornos que evolucionan rápidamente.

4. Wrike (lo mejor para la gestión predictiva de riesgos y recursos)

Las herramientas de inteligencia laboral basadas en IA de Wrike proveen advertencias tempranas sobre posibles retrasos, conflictos de recursos y cambios en las prioridades. Sus análisis en tiempo real y sus informes personalizables ayudan a los gerentes a tomar decisiones proactivas antes de que los problemas se agraven.

Desde el punto de vista presupuestario, Wrike ayuda a Teams a mantener el rumbo mediante la previsión de posibles desviaciones en el tiempo y los costes, lo que garantiza que los programas de formación, los proyectos o las iniciativas se mantengan alineados con las metas de retorno de la inversión.

5. Notion (ideal para operaciones de equipo personalizables y mejoradas con IA)

Notion combina flexibilidad e IA en un único entorno de trabajo colaborativo. Con Notion IA, Teams pueden resumir rápidamente documentos, redactar contenido, generar listas de tareas y extraer información útil de notas o comentarios.

Aunque no es una herramienta dedicada exclusivamente a la gestión presupuestaria, su capacidad para la automatización de procesos repetitivos, organizar conocimientos y reducir la carga de trabajo administrativa se traduce en un ahorro de costes. Para los equipos que gestionan proyectos internos o iniciativas de formación, Notion ayuda a maximizar el rendimiento y minimizar la presión sobre los recursos, lo que ofrece un valor de retorno de la inversión indirecto pero significativo.

La IA impulsa ahora las plataformas modernas de RR. HH. para ayudar a Teams a comprender mejor qué es lo que impulsa el compromiso, qué formación es realmente eficaz y dónde se pueden optimizar los recursos para obtener el mayor rendimiento.

Estas cinco plataformas destacan por cómo brindan compatibilidad con estrategias de personal más inteligentes a través de la automatización, la información en tiempo real y la toma de decisiones basada en datos.

1. Workday (ideal para la planificación de la plantilla a escala de corporación y para obtener información sobre el aprendizaje)

Workday ofrece potentes funciones basadas en IA para ayudar a las grandes organizaciones a gestionar la adquisición de talento, la planificación de la plantilla y el desarrollo de los empleados. Sus herramientas inteligentes detectan los riesgos de retención mediante el análisis de las tendencias de compromiso, las diferencias salariales y los desajustes de habilidades.

En lo que respecta al retorno de la inversión en formación, las analíticas de aprendizaje de Workday realizan el seguimiento de la finalización de los cursos, el desarrollo de habilidades y las métricas de rendimiento tras la formación, lo que facilita la vinculación de los programas de desarrollo con los resultados empresariales. Para las empresas que buscan alinear su estrategia de talento con resultados medibles, Workday es la solución líder.

2. BambooHR (ideal para obtener información en tiempo real sobre el compromiso y la remuneración)

BambooHR pone el foco en los datos de personal para pequeñas y medianas empresas. Sus funciones de IA ayudan a los equipos a comparar remuneraciones, realizar un seguimiento de las tendencias de rotación y visualizar el compromiso a través de paneles personalizables.

BambooHR también ofrece seguimiento de la formación y evaluaciones de rendimiento en un solo lugar, lo que facilita comprender si los esfuerzos de aprendizaje se traducen en retención o mejora. Su interfaz limpia e intuitiva permite a los equipos de RR. HH. actuar rápidamente sobre la base de la información obtenida sin necesidad de tener profundos conocimientos de análisis.

3. Oracle Cloud HCM (ideal para el desarrollo profesional basado en habilidades y la movilidad interna)

Oracle Cloud HCM utiliza la IA para correlacionar las habilidades de los empleados, sus aspiraciones profesionales y sus oportunidades futuras, lo que ayuda a las organizaciones a invertir en vías de desarrollo que realmente importan. Permite a Teams conectar el aprendizaje con roles reales y realizar un seguimiento de la movilidad interna, y permite a los equipos de RR. HH. supervisar cómo la formación repercute en la retención y el crecimiento.

Las funciones de análisis avanzado de Oracle también pueden detectar a tiempo la falta de compromiso, lo que ayuda a los directivos a realizar intervenciones con objetivo más específico.

4. Centrical (ideal para impulsar el coaching de rendimiento en tiempo real)

Centrical combina el microaprendizaje impulsado por la IA con la gamificación para mantener a los empleados motivados y con progreso en su rol.

Su plataforma personaliza las vías de desarrollo en función del rendimiento y el comportamiento individuales, y ofrece comentarios en tiempo real que refuerzan el aprendizaje. Esto mejora el retorno de la inversión en formación, ya que garantiza que las nuevas habilidades se apliquen en el trabajo y refuerza la retención al mantener a los empleados conectados con sus metas y reconocidos por su progreso, especialmente en entornos de primera línea con alta rotación de personal.

5. Factorial (ideal para empresas de rápido crecimiento que implementan la automatización de los recursos humanos)

Factorial ayuda a los equipos en crecimiento a optimizar las funciones clave de RR. HH. al tiempo que ofrece análisis accesibles sobre el rendimiento, el compromiso y la rotación de los empleados.

Aunque no es tan avanzado como las plataformas de corporación, ofrece compatibilidad con documentación de formación sencilla, encuestas a empleados y visualizaciones de datos de personas que pueden revelar lagunas en el desarrollo o signos tempranos de desmotivación.

LMS con funciones de presupuestación

Si busca plataformas que integren el aprendizaje con funciones de seguimiento de costes y ROI, ¡estas pueden ayudarle!

1. Docebo (lo mejor para análisis de IA a nivel de Enterprise)

Docebo es un potente sistema de gestión del aprendizaje (LMS) que integra IA para personalizar las rutas de formación y analizar el comportamiento de los alumnos. Sus funciones de IA automatizan la entrega de contenido, recomiendan el aprendizaje en función de la interacción del usuario y generan información útil a través de su suite de análisis integrada.

En lo que respecta a la medición del retorno de la inversión, Docebo destaca por su capacidad para realizar un seguimiento de la adquisición de habilidades, el compromiso y los datos de rendimiento, estableciendo la conexión (a internet) entre los esfuerzos de formación y desarrollo y los resultados empresariales. Es ideal para organizaciones de tamaño mediano y grande que necesitan herramientas de elaboración de informes robustas y escalables.

2. SweetRush (lo mejor para la medición causal del ROI)

SweetRush no es un LMS cualquiera, sino una consultoría de aprendizaje completa que utiliza herramientas de análisis avanzadas para demostrar la eficacia de los programas de formación.

Sus modelos patentados de IA y aprendizaje automático pueden aislar el impacto específico de la formación en los indicadores clave de rendimiento de la empresa, como el rendimiento del equipo de ventas o la satisfacción del cliente. Si su organización desea explorar el «porqué» y el «cómo» de la eficacia de la formación, las soluciones de SweetRush proporcionan una verdadera validación de casos empresariales.

3. peopleHum (ideal para enlazar la formación con las evaluaciones de rendimiento)

peopleHum es una plataforma integrada de recursos humanos que combina formación, gestión del rendimiento y compromiso de los empleados. Sus funciones de LMS realizan un seguimiento del progreso de la formación y lo correlacionan con métricas de rendimiento laboral como la productividad y la retención.

Los paneles de ROI integrados facilitan la visualización del valor financiero de sus programas de formación. Esta herramienta es ideal para los equipos de RR. HH. que buscan alinear la formación con metas de rendimiento más amplias de la plantilla, especialmente en empresas de rápido crecimiento.

4. GoSkills (la mejor opción para la elaboración de informes económicos)

GoSkills es un LMS fácil de usar que se centra en ofrecer información clara y práctica. Aunque no ofrece funciones avanzadas de IA, proporciona potentes análisis sobre la velocidad de aprendizaje, la completación de cursos y las tasas de retención.

Puede realizar el seguimiento de la rapidez con la que los empleados aprenden nuevas habilidades y las aplican, datos fundamentales a la hora de evaluar el retorno de la inversión. Es especialmente útil para equipos o departamentos más pequeños que desean obtener resultados rápidos con (elaboración de) informes fáciles de leer.

5. Continu (ideal para panel de ROI personalizado)

Continu combina la funcionalidad moderna de LMS con calculadoras de ROI integradas y paneles del impacto de la formación. Permite a los responsables de formación y desarrollo realizar un seguimiento de cómo la formación ahorra tiempo, reduce errores o impulsa el rendimiento de los Teams.

Los paneles visuales y las métricas personalizables de la herramienta facilitan la presentación del retorno de la inversión en las reuniones de liderazgo. Continu es una excelente opción para las organizaciones que necesitan datos flexibles y listos para presentar, vinculados al resultado de la empresa.

En resumen, estas herramientas van mucho más allá de la gestión del aprendizaje: permiten a los responsables de RR. HH. y de formación y desarrollo tomar decisiones basadas en datos sobre el desarrollo de los empleados.

*comience por sus metas: elija herramientas que se ajusten al tamaño, la complejidad y las necesidades de (elaboración de) informes de su organización.

*priorice la integración: Busque soluciones que ofrezcan conexión (a internet) con sus sistemas actuales de recursos humanos, finanzas y gestión de proyectos para evitar los silos de datos.

Forme a su equipo: Asegúrese de que todas las personas involucradas en la elaboración del presupuesto comprendan cómo utilizar las herramientas y plantillas de manera eficaz.

revise periódicamente:* Programe auditorías de periodo de su proceso y herramientas de presupuestación para identificar deficiencias y oportunidades de mejora.

Cuando se combinan, estas herramientas y plantillas le ayudarán a obtener la visibilidad y el control necesarios para maximizar el impacto de sus inversiones en formación.

Buenas prácticas para la elaboración de presupuestos de formación de empleados

Una presupuestación eficaz de la formación va más allá de la simple elaboración de números.

Esto le ayudará a tomar decisiones inteligentes y estratégicas que maximicen su inversión en personal. A continuación, le presentamos algunas buenas prácticas que le ayudarán a sacar el máximo valor de su presupuesto para formación:

buenas prácticas* Por qué es importante y cómo aplicarlo amarre la elaboración de presupuestos a los resultados de empresa* Enlaza las inversiones en formación con metas estratégicas como el crecimiento de los ingresos, la retención de empleados o el soporte al cliente. Esto garantiza que cada dólar gastado tenga un impacto real realiza la previsión de las necesidades de formación por rol y equipo* No aplique un presupuesto general. Evalúe las futuras carencias de habilidades por departamento o rol y asigne los fondos donde puedan impulsar el desarrollo más cuantificable Integre la formación con los datos de rendimiento Utilice evaluaciones de rendimiento históricas, comentarios de 360 grados y evaluaciones de habilidades para orientar la elaboración del presupuesto. Dé prioridad a la formación que haya demostrado mejorar los KPI o cerrar las deficiencias de capacidad cerradas diseñe presupuestos conjuntamente con los responsables de función* Involucre a los jefes de departamento, no solo a RR. HH., para garantizar que el presupuesto refleje las prioridades del equipo. Sus aportaciones ayudan a evitar inversiones en formación de bajo impacto o irrelevantes Equilibre el aprendizaje básico con la agilidad Financie los programas de formación básicos (cumplimiento normativo, incorporación), pero reserve parte del presupuesto para la formación de respuesta rápida, como las tecnologías emergentes o las habilidades impulsadas por el mercado aproveche las herramientas de IA y análisis* Plataformas como ClickUp, Workday o Docebo permiten visualizar el retorno de la inversión en formación, realizar un seguimiento del gasto presupuestario y realizar una previsión de las necesidades, lo que permite realizar ajustes más inteligentes y respaldados por datos Realice revisiones trimestrales del presupuesto de formación Evite «configurarlo y olvidarse de él». Programe revisiones trimestrales para evaluar el coste frente al resultado, ajustar las prioridades y reasignar los fondos a programas de alto rendimiento *cree un colchón presupuestario flexible $$a Reserva entre el 10 % y el 15 % del presupuesto anual para solicitudes de formación urgentes o de gran impacto. Esta agilidad puede favorecer la innovación sin necesidad de ciclos de aprobación Comunique el retorno de la inversión a toda la organización Comparta el resultado de las inversiones en formación (reducción del tiempo de puesta en marcha, mejora de la productividad, menor rotación de personal) para garantizar la seguridad de la aceptación continua y la compatibilidad presupuestaria en el futuro

Cree un presupuesto de formación eficaz con ClickUp

Crear un presupuesto de formación eficaz es más que un ejercicio financiero.

Un enfoque reflexivo y basado en datos para la formación de los empleados garantiza que cada dólar gastado en el desarrollo de los empleados genere resultados significativos, desde una mayor retención hasta una cultura de aprendizaje continuo.

Los líderes de RR. HH. y los propietarios de empresas más exitosos evalúan las necesidades, establecen metas claras, asignan los recursos de forma inteligente y revisan y ajustan sus planes periódicamente. El uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, como ClickUp, facilita la planificación, el seguimiento y la optimización de su presupuesto para formación, lo que le permite mantenerse ágil y receptivo a medida que evoluciona su negocio.

Empiece hoy mismo y capacite a su Teams para crecer, adaptarse y tener éxito, sin importar lo que depare el futuro.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto debe gastar una empresa en la formación de sus empleados?

No hay una respuesta universal para esto. La cantidad adecuada depende de su sector, el tamaño de su empresa y sus metas estratégicas. Por ejemplo, las empresas tecnológicas o las que operan en sectores altamente regulados pueden necesitar invertir más en formación continua. Revisar periódicamente su presupuesto de formación por empleado le ayudará a garantizar que sigue siendo competitivo y reuniendo las necesidades de su plantilla.

¿Qué factores influyen en el presupuesto para la formación de los empleados?

Hay varios factores que figuran en su presupuesto para formación, entre ellos el tamaño de la empresa, los requisitos del sector, los objetivos empresariales y la complejidad de las habilidades necesarias. Otras consideraciones son el número de empleados, los tipos de formación (presencial, en línea, mixta), las obligaciones de cumplimiento normativo y la tecnología disponible. No olvide contar con los costes indirectos, como el tiempo de los empleados, los desplazamientos y las suscripciones a software.

¿Cómo calcular los costes de formación por empleado?

Para calcular los costes de formación por empleado, sume todos los gastos directos e indirectos relacionados con la formación, como las tasas de los cursos, los materiales, los desplazamientos y el tiempo de los empleados, y divida el resultado entre el número de empleados que participan. El uso de herramientas como las plantillas de presupuesto de ClickUp puede ayudarle a realizar un seguimiento preciso de estos costes y a hacer más transparente la elaboración de presupuestos por empleado.

¿Cuál es la diferencia entre un presupuesto de formación y el retorno de la inversión en formación?

El presupuesto para formación es la cantidad plan que se asigna a las actividades de desarrollo de los empleados, mientras que el ROI (retorno de la inversión) de la formación mide el valor o el impacto que generan esas actividades. El ROI tiene en cuenta factores como la mejora del rendimiento, la retención y los resultados empresariales en comparación con los costes invertidos. El seguimiento de ambos factores ayuda a garantizar que los programas de formación sean rentables y estén alineados con las metas empresariales.

¿Debe incluirse en el presupuesto el tiempo que los empleados dedican a la formación?

Sí, el tiempo de los empleados es una parte importante de la inversión total en formación. Cuando los empleados están en formación, se alejan de sus tareas habituales, lo que puede afectar a la productividad. Incluir este coste en su presupuesto de formación le proporciona una imagen más precisa de la inversión real y le ayuda a planear posibles ajustes en el flujo de trabajo.

Existen varias herramientas que pueden agilizar la elaboración de presupuestos y el seguimiento de la formación de los empleados. ClickUp ofrece plantillas personalizables, paneles y (elaboración de) informes basados en IA para ayudarle a planear, supervisar y optimizar su presupuesto de formación. Las plataformas de recursos humanos como BambooHR y los sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) con funciones de elaboración de presupuestos también pueden proporcionar información valiosa e integrarse con otros procesos de recursos humanos.