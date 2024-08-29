10 plantillas gratuitas para la planificación de la sucesión en Excel, Word y ClickUp.

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "¿Qué es una plantilla de planificación de la sucesión?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "La planificación de la sucesión es una estrategia que utilizan las empresas para prepararse para los cambios de liderazgo derivados de dimisiones, jubilaciones o promociones. Se trata de un plan a largo plazo que debe seguir los principios de gestión de oficinas y requiere mucha previsión. " } } ] }

Tanto en las empresas como en la vida, hay que aprender a navegar por los turbulentos vientos del cambio. ?️

Lo mejor es aceptarlo, ser proactivo y prepararse a fondo. Cuando se trata de cambios en la plantilla, las plantillas de planificación de la sucesión son su salvación.

Analizaremos 10 de nuestros favoritos y le mostraremos cómo cada plantilla de plan de sucesión puede ayudar a garantizar la continuidad y una transición de liderazgo fluida. Son gratis, así que ¿por qué no las prueba?

¿Qué es una plantilla de planificación de la sucesión?

La planificación de la sucesión es una estrategia que utilizan las empresas para prepararse para los cambios de liderazgo resultantes de dimisiones, jubilaciones o promociones. Se trata de un plan a largo plazo que debe seguir los principios de gestión de oficinas y requiere mucha previsión.

También es necesario reevaluarla y actualizarla anualmente o después de cada transición. Algunos de sus pasos clave son:

Definición de roles críticos y posiciones clave

Identificar y evaluar a los posibles sucesores.

Creación de planes de desarrollo para cada sucesor potencial.

La planificación de la sucesión es un marco que ayuda a las empresas a correlacionar de forma eficaz los pasos necesarios para una transición de liderazgo fluida. Estos planes de contingencia sirven para optimizar los cambios en los roles clave y en el personal, al tiempo que reducen el caos que suele acompañar a un plan de sucesión detallado.

¿Qué caracteriza a una buena plantilla de planificación de la sucesión?

Para que sea eficaz, una plantilla de planificación de la sucesión debe:

Sea exhaustivo : cubra todos los aspectos cruciales del proceso de planificación de la sucesión.

Permita la personalización : sea escalable y adaptable a diversos tipos de organizaciones y posiciones de liderazgo.

Sea fácil de usar : simplifique el proceso y facilite su uso para que todos puedan mantener la continuidad de la empresa.

Facilite la colaboración : permita que todos aporten su opinión y participen en el proceso de planificación de la sucesión.

Proporcione análisis: garantice el seguimiento en tiempo real del progreso y describa todos los retos empresariales.

10 plantillas de planificación de sucesión para usar

La planificación de la sucesión no es tarea fácil, pero con las herramientas adecuadas, puede llevarse a cabo sin problemas. Utilice una de estas 10 plantillas para su proceso de planificación de la sucesión en ClickUp con el fin de crear una sólida cartera de posibles candidatos y líderes y lograr estabilidad en tiempos difíciles.

1. Plantilla de planificación de sucesión de ClickUp

Descargar esta plantilla Gestione las transiciones de talento en roles de liderazgo o identifique posiciones clave en un nuevo plan de sucesión mediante la plantilla de planificación de sucesión de ClickUp.

No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que puede utilizar la plantilla de planificación de sucesión de ClickUp. Esta plantilla de plan de sucesión le ayuda a gestionar las transiciones de talento en roles de liderazgo o a identificar posiciones clave en un nuevo plan de sucesión.

Es una herramienta organizativa multifuncional que facilita enormemente la planificación. ?

Si es la primera vez que trabaja con una plantilla de ClickUp, consulte la Guía de inicio. Aunque es avanzada, la plantilla es intuitiva de usar y configurar. Es una carpeta que contiene dos listas: Miembros del equipo y Actividades de desarrollo profesional.

La Lista de miembros del equipo contiene información sobre cada trabajador, como su posición actual, departamento, candidatos potenciales y preparación para la sucesión. Puede personalizar estos campos para que se adapten mejor a sus necesidades.

Si prefiere los tableros de estilo Kanban a las listas, ClickUp es lo que necesita. En la vista Tablero, los empleados se representan como tarjetas y se agrupan por posiciones potenciales o críticas para facilitar la visualización.

Cada tarjeta muestra información esencial sobre los aspectos potenciales de contratación de sus roles de liderazgo, incluyendo divertidas escalas de valoración con emojis para la comunicación, las habilidades de liderazgo y el rendimiento. Puede cambiar la apariencia de las tarjetas, así como sus métodos de agrupación y clasificación.

La segunda lista, Actividades de desarrollo profesional, le permite realizar un seguimiento y gestionar todas las tareas y subtareas necesarias para garantizar transiciones fluidas a lo largo de su planificación de sucesión.

2. Plantilla de planificación de sucesión corporativa de ClickUp

Descargar esta plantilla Esta plantilla de planificación de sucesión corporativa le ayudará a identificar a las personas que tienen las habilidades y el potencial para asumir estas responsabilidades futuras, así como las necesidades de personal en el futuro.

En el ámbito empresarial, un marco sólido de planificación de la sucesión actúa como un escudo contra la inestabilidad y las perturbaciones. Debido al tamaño de estas organizaciones, también es fácil perderse entre todos los datos y dejar escapar posiciones directivas y líderes sénior ideales.

Con esta plantilla de planificación de sucesión corporativa de ClickUp, podrá mantenerse a la vanguardia. Organiza y simplifica el proceso de planificación de cuentas , independientemente del tamaño de su empresa.

La plantilla del plan de sucesión es una carpeta que contiene tres listas:

Actividades de formación: incluye la formación que los posibles sucesores han completado o tienen planificado completar en el futuro. Candidatos potenciales: contiene información sobre todos los sucesores potenciales y su preparación para ocupar posiciones de mayor responsabilidad. Sucesión corporativa: destaca los roles críticos dentro de la empresa, describe sus responsabilidades y propone un plan de transferencia para los candidatos a la sucesión.

Cada lista incluye una vista Lista y de Tablero para su comodidad. Cree tareas, subtareas y listas de control para llevar a cabo sus planes.

Adapte la plantilla a las necesidades de su empresa cambiando el método de clasificación y creando categorías y campos personalizados. Introduzca nuevas vistas, como la vista Gantt y la vista Carga de trabajo, para una gestión eficaz del tiempo y del equipo.

3. Plantilla de plan de dotación de personal de ClickUp

Utilice esta plantilla para comprender mejor los distintos tipos de personal que necesita su empresa para alcanzar sus objetivos.

Puede que la planificación de la sucesión no sea una tarea cotidiana, pero las operaciones de RR. HH. son siempre continuas. Por suerte, la plantilla de plan de personal de ClickUp le permite mantenerse al día con su plantilla, ya sea el personal operativo actual o los futuros líderes.

Esta plantilla de plan de sucesión es fácil de usar para principiantes y no requiere instrucciones. Pero si necesita orientación, puede encontrarla en el clásico documento «Empiece aquí».

La plantilla de dotación de personal es una pizarra que consta de dos partes: un diagrama de flujo del proceso de planificación de la dotación de personal y un gráfico de la jerarquía de la alta dirección en su organización para identificar los roles clave y la jerarquía.

El esquema del proceso de dotación de personal le permite definir los pasos exactos de su plan de sucesión. De forma predeterminada, esos pasos incluyen:

Evaluación de la capacidad actual

Identificar las necesidades de la empresa

Desarrollo de estrategias de gestión de recursos humanos.

Debajo de cada paso, encontrarás notas adhesivas que te permitirán crear subtareas y advertencias.

El gráfico representa la jerarquía de las personas dentro de su organización. Codificado por colores para una mejor visualización, el gráfico incluye cuatro niveles de antigüedad.

Al igual que con otras pizarras de ClickUp, puede personalizar todos los elementos. Inserte imágenes, añada conectores para indicar relaciones y agrupe a los empleados para formar equipos y departamentos multifuncionales.

Las pizarras blancas también le dan la libertad de garabatear e introducir elementos adicionales, como mapas mentales y sitios web, para dotar a los planes de sucesión de todo lo que necesitan para, bueno, ¡triunfar!

📮 ClickUp Insight: Cuando no se alcanza una meta, solo el 34 % de los encuestados revisa su estrategia y el 33 % simplemente se da por vencido. 🫢 Pero el fracaso no es el final, es una retroalimentación. Con ClickUp mapas mentales y pizarras, podrás analizar fácilmente qué ha fallado, explorar nuevas ideas y trazar un plan de acción más inteligente para el futuro. Considéralo como tu plan de recuperación integrado. 💫 Resultados reales: los usuarios de ClickUp afirman que pueden asumir un 10 % más de trabajo, ya que establecer metas realistas se traduce en más éxitos y menos crisis.

4. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp

Proporcione a los empleados la información y las habilidades necesarias para desempeñar nuevos roles y responsabilidades utilizando nuestra plantilla de lista de planes de desarrollo de empleados.

Sin el desarrollo de los empleados, la planificación de la sucesión sería complicada en el mejor de los casos y caótica en el peor. ?

Por eso necesita un plan de formación sólido para sus futuros líderes. Y no hay mejor manera de crearlo que con la plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp. Es una herramienta sencilla que cualquiera puede utilizar, independientemente de su nivel de conocimientos.

Se presenta en forma de lista, pero tiene múltiples vistas, entre las que se incluyen:

Guía de inicio : instrucciones sobre cómo utilizar la plantilla de plan de sucesión.

Resumen de empleados : una lista maestra de todos los empleados y sus planes de desarrollo.

Plan por departamentos : igual que la lista anterior, pero organizado por departamentos.

Estado de desarrollo : Planes de los empleados en el formulario de tablero ágil.

Lista de empleados: una tabla con información básica sobre cada miembro del personal.

De forma predeterminada, la plantilla contiene campos personalizados como el estado, el cronograma del plan, las etiquetas del tipo de método de desarrollo, el resultado de la evaluación y muchos otros.

La vista Tablero ayuda a visualizar la información, mostrando solo los datos clave sobre el trabajador para evitar la saturación visual. Puede cambiar los modos de clasificación y agrupación, modificar las categorías y añadir nuevos campos.

5. Plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp

Descubra la mejor manera de perfeccionar las habilidades de sus empleados con la plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp.

Una vez que haya elegido a los sustitutos para las posiciones de liderazgo esenciales, querrá ayudarles a sobresalir. Si no está seguro de cómo hacerlo, utilice la plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp.

Esta herramienta es su ventanilla única para la planificación del desarrollo de habilidades. Mientras evalúa, analiza y perfecciona las habilidades de sus futuros líderes, la plantilla actúa como un puente que lo mantiene todo unido. ?

Contiene múltiples vistas Lista y una vista Tablero, que muestra los detalles de los empleados y la información sobre sus habilidades, agrupados por diferentes factores: departamento, tipo de habilidad y prioridad. Además de la información básica de los empleados, como la posición, estas listas tienen campos específicos para las puntuaciones de importancia de las habilidades, las valoraciones de las habilidades y las notas de recomendaciones de acción.

Una vez que evalúe a los empleados, introduzca las puntuaciones en la lista y utilice fórmulas para calcular las puntuaciones totales o medias. La plantilla incluye una fórmula preestablecida para la puntuación de diferencia, que representa la diferencia entre las puntuaciones objetivo y totales. No dude en introducir también fórmulas personalizadas.

6. Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp

Recopile y organice fácilmente la información sobre las habilidades de sus empleados con la plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp.

Aunque es un ingrediente esencial de la planificación de la sucesión, la evaluación de habilidades es una comida saciante por sí sola. Para desarrollar las habilidades de sus empleados y permitirles a ellos y a la empresa crecer, debe saber en qué punto se encuentran.

La plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp le permite hacerlo sin esfuerzo. Se trata de una plataforma para la autoevaluación y la documentación y visualización de puntuaciones con múltiples vistas, que incluye un formulario de evaluación y listas que muestran los resultados utilizando diferentes criterios de clasificación.

El primer paso es reenviar el formulario a sus empleados. Una vez que lo hayan completado, consulte una de las vistas Lista para ver los resultados. También puede crear otros formularios y recopilar diferentes tipos de información, como comentarios de 360 grados.

Tenga en cuenta que debe suscribirse al plan Unlimited o superior para el uso compartido de formularios.

En la vista Lista, las puntuaciones se representan con divertidos emojis, lo que añade un toque lúdico al proceso de evaluación de habilidades, a menudo temido. Puede personalizar los emojis, las categorías y los campos para que el formulario resulte más cercano y menos intimidante.

7. Plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp

Gestione los programas de formación para la sucesión con la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp.

Una vez que la formación para la sucesión esté en marcha, necesitará un sistema sólido para gestionar los programas y realizar el seguimiento del progreso. Con la plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp, podrá estar al tanto de toda la información y planificar los siguientes pasos con claridad y confianza. ?

Aunque incluye numerosas funciones, esta plantilla es fácil de usar. Se trata de una lista con múltiples vistas que abarca diversos aspectos de la gestión de la formación.

La vista principal ofrece una lista completa de programas de formación agrupados por tipo. Las columnas incluyen formadores, personas asignadas, fechas de inicio y fecha límite, recursos y modalidades, pero puede personalizarlas si es necesario.

La vista Calendario muestra el cronograma de eventos para ayudarle a gestionar el tiempo y coordinar los programas de formación con el fin de garantizar una implementación eficiente. La vista Tablero muestra los cursos en forma de tarjetas, lo que permite organizar las tareas de una manera visualmente atractiva e intuitiva.

8. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp

Realice un seguimiento de las habilidades técnicas y las competencias básicas de su plantilla con la plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp.

Mientras que la plantilla anterior permite programar la formación de manera eficiente, esta le permite realizar el seguimiento de los resultados de las evaluaciones. Puede revisar las puntuaciones, añadir valoraciones, calcular medias y comparar resultados para elegir al mejor sucesor para cualquier posición.

La plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp es una herramienta útil para comprender el potencial de cada empleado. Con categorías codificadas por colores, es fácil identificar las fortalezas, las áreas de mejora y las deficiencias en las habilidades de su equipo. Aunque está diseñada para habilidades técnicas, esta plantilla se puede modificar para otros fines, como evaluaciones de habilidades sociales y retroalimentación de 360 grados.

La plantilla contiene varias vistas, entre las que se incluyen:

Habilidades técnicas : una lista de todos los empleados y su puntuación en diversas habilidades técnicas, como el desarrollo de software y la depuración.

Competencias básicas : una lista de todos los empleados y su puntuación en competencias básicas, como : una lista de todos los empleados y su puntuación en competencias básicas, como la gestión de proyectos y las habilidades analíticas.

Análisis de deficiencias : una tabla que destaca a los empleados con deficiencias en sus habilidades que deben abordarse en sus posiciones clave. : una tabla que destaca a los empleados con deficiencias en sus habilidades que deben abordarse en sus posiciones clave.

Para identificar rápidamente a los empleados con mejor rendimiento, calcule las puntuaciones medias o totales utilizando fórmulas. Especifique las necesidades generales de desarrollo seleccionando una categoría en el menú desplegable. Puede añadir documentos de apoyo en el campo Referencias para realizar el seguimiento de todo lo relacionado con sus planes de sucesión futuros o pasados.

9. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp

Si busca una forma de hacer que la contratación sea menos abrumadora, eche un vistazo a nuestra plantilla de matriz de selección de personal, perfecta para evaluar a un gran número de candidatos.

A veces, es más conveniente buscar gente nueva que depender de los recursos internos e intentar encajar piezas cuadradas en agujeros redondos. En esos casos, deberías evaluar a muchos candidatos para encontrar al que mejor encaje. Con la plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp, ese proceso se vuelve más fácil de manejar.

Se trata de un documento con múltiples vistas diseñado para ayudarle a realizar un seguimiento de los candidatos y su progreso. En la lista de la base de datos de candidatos, puede encontrar toda la información necesaria, incluidos los CV, los datos de contacto y las valoraciones de los evaluadores.

La vista del tablero «Registro de llamadas» muestra a los candidatos en forma de tarjetas, agrupadas según la fase del proceso de contratación en la que se encuentren. Las tarjetas representan perfiles simplificados de los candidatos, pero puede obtener más información haciendo clic en ellas. Para gestionar las reuniones, consulte la vista «Calendario de entrevistas» en ClickUp.

10. Plantilla de plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp

Utilice la plantilla del plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp para describir su estrategia y sus metas en materia de personal.

La plantilla del plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp es un documento sencillo que le ayudará en sus esfuerzos por aumentar la retención, la satisfacción y la productividad de los empleados. ?

Comienza con un espacio para el nombre de su empresa, el logotipo, el nombre del departamento y la fecha. En la siguiente sección, Áreas clave de interés, puede indicar:

Estrategia empresarial: sus valores y el problema que su empresa o departamento pretende resolver. Estrategia de personal: sus metas en lo que respecta al : sus metas en lo que respecta al compromiso del talento dentro de su empresa y cómo planifica alcanzarlas. Prioridades estratégicas: resumen de los puntos esenciales de las dos secciones anteriores, organizados en una tabla.

La siguiente sección se centra en medir el éxito. Puede introducir sus expectativas para cada meta en la tabla y, a continuación, compararlas con los resultados reales para evaluar el progreso. Por último, cree un plan de comunicación en el que se especifiquen los canales preferidos, el público y la frecuencia de las actualizaciones para cada meta.

En comparación con otros ejemplos de planes de sucesión de esta lista, esta plantilla de plan de acción le permite darle vida al documento insertando gráficos o imágenes atractivos, jugando con las fuentes y personalizando la combinación de colores para que coincida con su marca.

10. Plantilla de Excel para planes de sucesión para la revisión del talento, de Template.net.

a través de Template. net

La plantilla de Excel para la planificación de la sucesión y la revisión del talento de Template.net presenta una forma clara e intuitiva de gestionar el proceso de planificación de la sucesión de su empresa. Esta plantilla de hoja de cálculo dinámica le ofrece una panorámica completa de todo su talento. Incluye secciones específicas para registrar información como los posibles sucesores, su grado de preparación percibido, las carencias en sus habilidades y los planes de mejora. Su formato fácil de usar fomenta una evaluación eficiente del talento, lo que hace que la tarea de identificar a los futuros líderes sea más manejable.

Esta plantilla también le permite realizar previsiones y elaborar estrategias para el desarrollo de la sucesión, todo ello en un documento coherente y accesible. Comience su proceso de planificación de la sucesión con esta plantilla de Excel eficiente y fácil de usar de Template.net.

11. Plantilla de plan de sucesión de empleados de Microsoft Word por Template.net

a través de Template. net

La plantilla de plan de sucesión de empleados de Microsoft Word de Template.net ofrece un formato sencillo y editable, lo que hace que su proceso de planificación de la sucesión sea más sencillo que nunca. Alinear sus estrategias de personal y seleccionar posibles sucesores nunca ha sido tan fácil.

Esta plantilla ofrece espacio para incluir información detallada sobre los posibles sucesores, su preparación para nuevos roles y la formación necesaria para prepararlos para el ascenso. Es perfecta para pequeñas empresas u organizaciones que buscan una solución de planificación de la sucesión sencilla y fácil de seguir. Con esta plantilla, puede priorizar la planificación y garantizar una transición fluida en los roles de liderazgo. Descargue esta plantilla y comience ahora mismo con su planificación de la sucesión.

Plantillas para la planificación de la sucesión empresarial: panorámica

Echa un vistazo a un breve resumen de todas las plantillas y sus ventajas:

Plantilla Ventajas Plantilla de planificación de sucesión de ClickUp Le ayuda a prepararse y ejecutar sin problemas las transiciones de talento dentro de su empresa. Plantilla de planificación de sucesión corporativa de ClickUp Simplifica la planificación de la sucesión para grandes organizaciones que trabajan con gran cantidad de datos. Plantilla de plan de dotación de personal de ClickUp Le permite ver los siguientes pasos más adecuados en materia de recursos humanos y dotación de personal. Plantilla de plan de desarrollo de empleados de ClickUp Facilita la creación y gestión de planes de desarrollo para los empleados. Plantilla de análisis de deficiencias de habilidades de ClickUp Ayuda a identificar áreas de mejora en el rendimiento de cada empleado. Plantilla de mapeo de habilidades de ClickUp Facilita la evaluación, visualización y comprensión del perfil de habilidades de cada trabajador. Plantilla de plan de implementación de formación de ClickUp Optimiza la planificación y ejecución de programas de formación para empleados. Plantilla de matriz de habilidades técnicas de ClickUp Ayuda a realizar el seguimiento de las habilidades técnicas y las competencias básicas de los empleados. Plantilla de matriz de selección de contratación de ClickUp Crea un marco sólido para gestionar y seleccionar candidatos en el proceso de contratación. Plantilla de plan de acción para el compromiso de los empleados de ClickUp Apoya el desarrollo de planes de acción para mejorar la satisfacción y la productividad de los empleados.

Utilice estas plantillas de planificación de sucesión para mantenerse a la vanguardia.

En palabras del gran Miguel de Cervantes, «estar preparado es la mitad de la victoria». Esta sabiduría atemporal también es válida en el ámbito de la planificación de la sucesión.

Con el enfoque y las herramientas adecuadas, puede facilitar una transición exitosa del liderazgo dentro de su empresa. Utilice estas plantillas para la planificación de la sucesión y permita que su organización triunfe sin importar las circunstancias. ?

La planificación de la sucesión empresarial no tiene por qué ser un reto. Obtenga ClickUp hoy mismo y descubra por qué tantas empresas confían en esta plataforma para documentar y planificar.