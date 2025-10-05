Los 10 mejores programas de seguimiento de formación para equipos en 2025

Ha puesto en marcha la formación. Ha enviado los recordatorios. Incluso ha ofrecido tarjetas regalo para café. Y, aun así, la mitad del equipo sigue «en curso», mientras usted se queda atascado descifrando hojas de cálculo. 😵‍💫

Ese es el coste oculto de las operaciones de formación: un seguimiento interminable en lugar de un aprendizaje real. Si dirige a personas, impulsa el cumplimiento normativo o gestiona programas de formación y desarrollo, necesita un sistema que le indique exactamente quién está haciendo progreso, quién está retrasado y qué hacer a continuación.

En este blog, exploraremos 10 herramientas de software de seguimiento de la formación que agilizan la supervisión y le permiten dedicar más tiempo a centrarse en los resultados, en lugar de en las tareas administrativas.

Los mejores programas de seguimiento de formación de un vistazo

Estos son los 10 mejores programas de seguimiento de formación:

Herramienta Mejor función Caso de uso principal Precios ClickUp Documentos centralizados + seguimiento con IA + panel Seguimiento integral de la formación con finalización de tareas, recordatorios e información sobre el cumplimiento Free Forever; personalización disponible para corporaciones Arlo Programación de cursos + sinchronizar con el sitio web + herramientas para instructores Impartir formación en directo, presencial o mixta a gran escala Precios personalizados Connecteam Formación basada en dispositivos móviles + insignias + encuestas Formación y seguimiento sobre la marcha para equipos sin escritorio y de primera línea Gratis, gratuito/a; plan de pago desde 35 $ al mes PurelyHR Seguimiento de las vacaciones pagadas + alertas de certificación de formación Pequeños equipos de RR. HH. que supervisan la preparación junto con las bajas y el cumplimiento normativo Desde 34,50 $ al mes Trainual Creador de procedimientos operativos estándar + seguimiento de cuestionarios + gamificación Sistematización de la incorporación, los procedimientos operativos estándar (POE) y los conocimientos del equipo en todos los departamentos Precios personalizados Whatfix Aprendizaje integrado + tutoriales + consejos inteligentes Formación de usuarios en la aplicación para plataformas SaaS y adopción digital Precios personalizados Training Tracker Formación recurrente + CEU + compatibilidad con SCORM Sectores con estrictas normas de cumplimiento que necesitan registros de auditoría y registros imprimibles Desde 34 $/usuario/mes Quickbase Creador de flujos de trabajo personalizados + aplicaciones móviles de formación Herramientas internas sin código con visibilidad de la formación en tiempo real Desde 35 $/usuario/mes WorkRamp Portales internos + portales de formación y desarrollo personalizados + creador de cursos con IA Formación de equipos de ventas, equipo de soporte y equipos internos con itinerarios de aprendizaje escalables Precios personalizados Ethena Contenido moderno sobre cumplimiento normativo + seguimiento modular Formación en diversidad, acoso y cumplimiento normativo para equipos modernos Desde 20 $/usuario/año

¿Qué debe buscar en un software de seguimiento de la formación?

Elegir el software de seguimiento de la formación adecuado le proporciona visibilidad en tiempo real del progreso del aprendizaje, el estado de cumplimiento y el desarrollo de habilidades en toda su organización.

Estas son algunas de las funciones que debe tener el software. ⛏️

*asignación de formación con automatización: asigna cursos en función del rol, el departamento o la ubicación sin necesidad de realizar un esfuerzo manual

Soporte de contenido personalizado: Carga registros y materiales de formación de los empleados, políticas o módulos de terceros para adaptar el aprendizaje a su organización

Paneles de control del progreso para gerentes: Ofrece a los jefes de equipo una vista clara de las completadas, los retrasos y las calificaciones de los alumnos

*(elaboración de) informes y análisis en tiempo real: exporta informes detallados y registros de auditoría para realizar un seguimiento del estado de cumplimiento y del compromiso

Impartición de formación segmentada: adapta el contenido a diferentes equipos, niveles de antigüedad o regiones para obtener una mayor relevancia y mejores resultados

Fácil escalabilidad: Compatibilidad con el crecimiento sin necesidad de reconfigurar todo el sistema cada vez que los equipos se amplían

Mantenimiento con poca intervención: Elige un software que sea fácil de poner en marcha, gestionar y actualizar sin necesidad de una supervisión constante

🔍 ¿Sabías que...? Los trabajadores suelen sentirse estancados cuando no tienen acceso al desarrollo de habilidades, la movilidad interna, trayectorias profesionales claras y tutorías. Aunque los empleadores afirman ofrecer estas oportunidades, solo el 36 % de los empleados ve una vía de progreso.

El mejor software de seguimiento de la formación

Con docenas de herramientas disponibles, es fácil quedarse atascado comparando funciones que parecen todas iguales. Por eso, hemos terminado el trabajo difícil por usted.

A continuación, le ofrecemos una lista seleccionada de los mejores programas de seguimiento de la formación. Cada uno de ellos ha sido elegido por sus ventajas únicas en la gestión, impartición y supervisión del aprendizaje en el lugar de trabajo entre los distintos equipos. 🎯

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. A continuación, le ofrecemos un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

1. ClickUp (el mejor para la gestión y el seguimiento integral de la formación)

Durante demasiado tiempo, los procesos de formación, especialmente los relacionados con la incorporación y la mejora de las habilidades técnicas, se han dispersado entre carpetas, hojas de cálculo, plataformas LMS y registros manuales. Una herramienta contiene la lista de control y otra almacena los POE y el progreso.

ClickUp lo reúne todo.

Es la app, aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chatear, todo ello impulsado por la IA, que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Cree guías de formación en ClickUp documentos Cree documentos de formación dinámicos con un formato enriquecido con ClickUp Docs

Convierta los POEE estáticos en guías interactivas y dinámicas

Supongamos que está implementando un plan de incorporación de 30 días para nuevos ingenieros de software. No tiene que enviar por correo electrónico archivos PDF ni enlaces a unidades compartidas que quedan obsoletos en cuestión de semanas.

En cambio, ClickUp Docs le permite crear guías de formación completas y en tiempo real, estructuradas como wiki pero flexibles como Documentos de Google. Puede incrustar enlaces a tareas, listas de control, bloques de código, vídeos y formularios directamente en Docs, lo que los hace interactivos para sus nuevos empleados y conducen a una mejor adopción del producto.

Por ejemplo, puede crear una estructura modular con páginas como «Programa de formación de la semana 1», «Procedimientos operativos estándar del servicio de asistencia» y «Directrices de escalamiento», todas ellas incluidas en un documento de fácil navegación.

Y lo que es mejor, puede integrar las tareas de ClickUp directamente en el documento, de modo que, una vez que lean las instrucciones, puedan marcar inmediatamente «Completar cuestionario» sin salir del documento.

Cree contenido formativo en cuestión de minutos

Una vez que sus materiales estén en documentos, ClickUp Brain, el asistente de IA integrado, establece la conexión entre tareas, comentarios y chats para potenciar su creatividad y sus conocimientos.

Pero, ¿cómo utilizar la IA para la documentación?

Cree módulos de formación al instante con ClickUp Brain dentro de Documento

Supongamos que va a añadir un nuevo módulo para el equipo de producto sobre el uso de herramientas de IA. En lugar de escribirlo todo desde cero, puede utilizar Brain para generar esquemas de formación, redactar instrucciones atractivas y resumir la documentación técnica en pasos fáciles de entender.

También puede utilizar ClickUp Brain para responder a preguntas como: «¿Qué desarrolladores aún no han completado su formación sobre el flujo de trabajo de GitHub?». Extrae información de su espacio de trabajo, documentos, tareas y comentarios para ofrecerle respuestas claras e instantáneas.

¿Tiene alguna tarea repetitiva, como escribir mensajes de seguimiento o resumir los comentarios de las encuestas de formación? ClickUp Brain la automatiza. Es su asistente para actualizar, localizar y ampliar el contenido de formación a medida que crece su empresa.

Sepa exactamente quién está en seguimiento y quién se ha quedado estancado

Ahora, crear formación es solo el primer paso. El seguimiento es donde la mayoría de los equipos pierden visibilidad.

Evalúa el progreso de la formación de los empleados con los panel de ClickUp

Los paneles de ClickUp le ofrecen un centro de control visual. Supongamos que ha puesto en marcha una ruta de certificación de AWS para su equipo de ingeniería en la nube. Puede crear un panel que recopile el progreso de las tareas individuales, la finalización de los cuestionarios y los plazos:

Utilice una barra de progreso para ver hasta dónde ha avanzado cada ingeniero en sus módulos 📊

Añada una tarjeta de cálculo que resalte automáticamente quién va en seguimiento, quién va retrasado o quién corre el riesgo de no cumplir el plazo 🔢

Inserte un widget de cronograma para visualizar las próximas evaluaciones o fechas de recertificación ⏰

🎥 En este vídeo, aprenderás a crear un panel de control de gestión de proyectos en ClickUp, un único lugar para realizar el seguimiento del progreso, los plazos y el rendimiento del equipo. En el caso de los programas de formación, esto significa que puedes supervisar las sesiones, la asistencia y los resultados de un solo vistazo, sin tener que cambiar de herramienta.

¿Quiere acelerar la configuración?*

Obtenga una plantilla gratuita Gestione los programas de formación a lo largo de su ciclo de vida con la plantilla ClickUp Training Framework

La plantilla ClickUp Training Framework ofrece un sistema completo para definir las metas de formación, organizar los materiales del curso y supervisar el progreso de los empleados en una ubicación centralizada. Ayuda a los responsables a impartir una formación coherente, supervisar el progreso de cada empleado e identificar rápidamente las lagunas de conocimientos o habilidades.

Obtenga una plantilla gratuita Identifique las carencias de habilidades con la plantilla de matriz de formación de ClickUp

A continuación, la plantilla ClickUp Training Matrix le ayuda a realizar el seguimiento de la formación de los empleados, incluidas las habilidades de cada miembro del equipo, supervisar el progreso e identificar las carencias formativas. Las funciones codificadas por color, los niveles de habilidad clasificados y las vistas personalizadas permiten evaluar eficazmente el rendimiento y planear los esfuerzos de desarrollo.

Las mejores funciones de ClickUp

Límites de ClickUp

El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador al principio

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de G2 lo dice todo:

Lo que más me gusta de ClickUp es la facilidad con la que consigue que nuestro equipo y nuestros clientes estén en la misma página. La plataforma nos ofrece todo lo que necesitamos, desde tableros Kanban y (diagrama de) Gantt hasta documentos y pizarra, en un solo lugar, para que podamos intercambiar ideas, plan y ejecutar sin tener que cambiar de herramienta. Los comentarios en tiempo real, las menciones @ fáciles y los permisos granulares permiten a los clientes ver exactamente lo que necesitan (y nada que no necesiten) mientras siguen colaborando directamente en la tarea o el documento...

📮 ClickUp Insight: Alrededor del 43 % de los trabajadores envían entre 0 y 10 mensajes al día. Si bien esto sugiere conversaciones más centradas o deliberadas, también podría indicar una falta de colaboración fluida, ya que las discusiones esenciales tienen lugar en otros lugares (como el correo electrónico). Para evitar cambios innecesarios de plataforma y de contexto, necesitas una app, aplicación que lo tenga todo para el trabajo, como ClickUp, que combina proyectos, conocimientos y chat en un solo lugar, todo ello impulsado por IA que te ayuda a trabajar de forma más eficiente.

2. Arlo (el mejor para gestionar la formación impartida por instructores a gran escala)

vía Arlo

Arlo es un sólido software de seguimiento de la formación de los empleados que simplifica la planificación, la impartición y la supervisión de programas de aprendizaje en diferentes formatos. Puede configurar sin esfuerzo nuevos cursos de formación, gestionar eventos recurrentes y automatizar las comunicaciones tanto con los presentadores como con los participantes.

También ofrece compatibilidad con formatos de aprendizaje presenciales, en línea en directo y otros.

Además, la plataforma agiliza los procesos de inscripción y pago. Automatiza el flujo de trabajo de inscripción, incluyendo formularios personalizables, listas de espera, descuentos y opciones de pago flexibles. Para el seguimiento y la elaboración de informes, ofrece herramientas personalizables para supervisar las inscripciones, la asistencia, las tasas de completación de los cursos y los resultados financieros.

Las mejores funciones de Arlo

Cree contenido rico e interactivo utilizando flujos de trabajo de IA que convierten documentos o indicaciones en módulos de aprendizaje estructurados

Marque la asistencia, compruebe la información de los inscritos, actualice las calificaciones y gestione las sesiones de formación de los empleados directamente desde dispositivos móviles

Proporcione a los alumnos un portal de autoservicio con seguridad para vista de los materiales del curso, para realizar un seguimiento del progreso, para acceder a las certificaciones y para gestionar los perfiles

Mantenga las listas, registros y actualizaciones sincronizadas con el sitio web de formación preconfigurado de Arlo, o conéctelo a su plataforma

Límites de Arlo

Requiere múltiples herramientas de terceros para funciones clave como el marketing por correo electrónico y la formación en línea

Algunos campos y cambios en las plantillas se aplican de forma global, lo que dificulta la personalización a nivel de clase

Precios de Arlo

*14 días de (versión de) prueba gratuita

Simple: 125 $ al mes por usuario

Profesional: 215 $ al mes por usuario

Corporación: 285 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Arlo

G2: 4,2/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

🧠 Dato curioso: el desarrollo profesional es la razón principal por la que las empresas invierten en programas de formación: el 62 % afirma que es su principal motivación. ¿Qué ocupa el segundo lugar? El impulso para desarrollar nuevas habilidades, que es una prioridad para el 49 % de las organizaciones.

3. Connecteam (el mejor para formar equipos de primera línea y móviles)

a través de Connecteam

Connecteam es una plataforma de gestión de personal diseñada para dispositivos móviles que le ayudará a impartir formación, realizar un seguimiento del progreso del desarrollo y garantizar el cumplimiento de la formación. Permite a los responsables crear cursos interactivos, asignarlos a las personas adecuadas y realizar un seguimiento de su completada sin depender de sesiones presenciales o engorrosas hojas de cálculo.

Utilice materiales de formación ya preparados basados en los estándares del sector o cargue contenido compatible con SCORM (Sharable Content Object Reference Model). Los recordatorios automáticos y las notificaciones push mejoran las tasas de finalización de los cursos, manteniendo a los equipos alineados e informados.

Las mejores funciones de Connecteam

Cree cursos interactivos con vídeos de formación , archivos PDF e imágenes para que los empleados completen de forma asíncrona

Evalúa la retención de conocimientos y la alineación con datos de rendimiento en tiempo real en cada intento de prueba

Vista los hitos de formación, los logros y el historial de cursos de cada empleado en un diseño cronológico

Motive a los empleados con insignias digitales y tarjetas regalo vinculadas a los logros académicos

Límites de Connecteam

La interfaz de administrador en el escritorio resulta poco intuitiva y desorganizada

La app, aplicación móvil, carece de todas las funciones del administrador, como edición de horarios o acceso a funciones de ubicación

Precios de Connecteam

Free

Básico: 35 $ al mes

Avanzado: 59 $ al mes

Experto: 119 $ al mes

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,6/5 (más de 2300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2300 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Connecteam?

Esta es la opinión de un crítico de G2 sobre este software de seguimiento de la formación:

El sistema de permisos puede ser difícil de gestionar si no se tiene cuidado. Si un usuario solicita un intervalo de días como permiso, el software incluirá los fines de semana como días libres remunerados de forma predeterminada, por defecto, lo que deberá corregirse manualmente posteriormente.

🧠 Dato curioso: La NASA utiliza una piscina gigante llamada Laboratorio de Flotabilidad Neutral para simular la gravedad cero en el entrenamiento de los astronautas. Básicamente, es una misión de espacio bajo el agua.

4. PurelyHR (el mejor para la supervisión de la formación enlazada al PTO y la preparación del personal)

vía PurelyHR

PurelyHR se adapta a su empresa a medida que crece, ayudando a los equipos de RR. HH. y a los responsables comerciales a abandonar el seguimiento manual y gestionar mejor las operaciones de personal. Resulta especialmente útil cuando necesita formar a los empleados en un nuevo software de manera eficiente. Puede añadir fechas de caducidad para las certificaciones o la formación, y el sistema enviará automáticamente notificaciones por correo electrónico para las renovaciones y la recapacitación.

¿Necesita hacer seguimiento de quién ha completado qué? ¿Quiere asegurarse de que todo el mundo está alcanzando los hitos o cumpliendo con la normativa? PurelyHR se encarga de ello. La seguridad también es una prioridad, con las certificaciones SOC2 Tipo 2 e ISO27001, que garantizan que los datos confidenciales de los empleados estén protegidos con los más altos estándares.

Las mejores funciones de PurelyHR

Asigne certificaciones, realice un seguimiento de las formaciones completadas y supervise las renovaciones de licencias con plazos, recordatorios y cargas de documentos en los «Módulos de talento»

Añada formación académica, conocimientos lingüísticos o credenciales específicas del sector a los perfiles de los empleados para obtener una vista más completa de las capacidades del equipo

Configure flujos de incorporación, incluyendo la formación necesaria, los materiales de lectura y el envío de documentación desde el primer día

Asigne iniciativas de formación o actualizaciones de certificaciones a toda la empresa sin tener que añadir manualmente a cada empleado

Límites de PurelyHR

Biblioteca con límite de vídeos de formación para el aprendizaje autodidacta

Es posible que el seguimiento de devengos no cumpla su función correctamente en todos los casos de uso

Precios de PurelyHR

*21 días de (versión de) prueba gratuita

Mensual: 34,50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de PurelyHR

G2: 4,5/5 (más de 280 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 390 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? Según la curva del olvido, la mayoría de las personas olvidan lo que aprenden en un breve periodo de tiempo, llegando a olvidar hasta el 70 % en 24 horas. No se trata de una falta de esfuerzo, sino de cómo funciona la memoria. Por eso, las sesiones de formación puntuales rara vez aportan un valor duradero, a menos que la información se repita o se aplique poco después.

5. Trainual (ideal para empresas de rápido crecimiento que desean sistematizar el conocimiento interno)

a través de Trainual

Trainual es un sistema de formación, documentación e intercambio de conocimientos creado para equipos en rápido crecimiento. Con esta plataforma, puede centralizar todos sus materiales de formación, procedimientos operativos estándar (POE) y conocimientos de la empresa en una única plataforma accesible.

Su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar le permite crear manuales de formación estructurados y enriquecidos con archivos incrustados, vídeos y herramientas de redacción. Esto garantiza que su equipo tenga acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a información actualizada. Además, Trainual incorpora elementos de gamificación, como puntos, logros e insignias, a medida que los empleados completan (completada) los módulos de formación.

Las mejores funciones de Trainual

Cree cuestionarios y pruebas de conocimientos que desbloqueen los módulos solo después de obtener una puntuación mínima, añadiendo puntos de control al aprendizaje

Usa compartido de forma instantánea más de 380 cursos creados por expertos sobre DEI, ciberseguridad, prevención del acoso y mucho más

Vista datos detallados sobre la formación y descargar certificados que acrediten la finalización y el cumplimiento

Límites de Trainual

Una vez completada un módulo, es difícil consultarlo a menos que se haya marcado previamente como favorito

Cargar y organizar todos los materiales de formación requiere mucho tiempo y plan previos

Precios de Trainual

Demostración disponible bajo petición

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Trainual

G2: 4,7/5 (más de 780 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 470 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trainual?

Una reseña de Capterra lo expresa así:

Me gusta cómo Trainual organiza todo nuestro material de formación. Tenemos un costoso programa de incorporación y formación interna, y Trainual ayuda a guiar a los nuevos empleados durante los primeros meses de su contratación. Parece que asignamos a los empleados materias que no tienen por qué completar necesariamente. Por lo tanto, averiguar cómo organizar nuestros rols y contenido ha resultado un poco confuso.

🔍 ¿Sabías que...? Más del 90 % de los empleados consideran útil el aprendizaje en el lugar de trabajo, ya sea formación en habilidades, tutoría o incluso incorporación básica. Un poco de aprendizaje da muy buenos resultados cuando está terminado.

6. Whatfix (el mejor para integrar el aprendizaje interactivo en los flujos de trabajo digitales)

vía Whatfix

Whatfix es una plataforma de adopción digital (DAP) que facilita el aprendizaje de nuevas herramientas y procesos, especialmente al comenzar un nuevo trabajo. En lugar de distraer a las personas de sus tareas, integra la formación en el propio software, ofreciendo orientación en tiempo real dentro de la aplicación, tutoriales interactivos y asistencia personalizada.

Su orientación contextual, como Flows, Task Lists y Smart Tips, guía a los usuarios paso a paso a través de procesos complejos. La plataforma ofrece un editor de contenido sin código que le permite crear y actualizar contenido de formación sin necesidad de conocimientos técnicos.

Las mejores funciones de Whatfix

Cree versiones interactivas de aplicaciones web en entornos aislados para que los empleados puedan practicar tareas de forma segura sin tocar datos reales

Realice un seguimiento de la participación de los usuarios en todas las herramientas sin necesidad de código para medir cómo se utilizan los materiales de formación

Desencadenante recordatorios contextuales con avisos de balizas para completar certificaciones o revisar flujos de trabajo importantes

Personalice la orientación y las instrucciones según el rol, el departamento o el historial de uso de la aplicación, garantizando así itinerarios de aprendizaje relevantes

Límites de Whatfix

La creación inicial de contenido requiere mucho tiempo, especialmente cuando se personaliza para múltiples rols de usuario o plataformas

No permite filtrar los informes analíticos por año, lo que impone un límite al seguimiento del rendimiento a largo plazo

Precios de Whatfix

Demostración disponible bajo petición

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Whatfix

G2: 4,6/5 (más de 360 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Whatfix?

Vea lo que dice esta reseña de G2:

Llevará algún tiempo crear todo el contenido que necesitamos, pero eso es de esperar en un caso como este. Además, algunas de las diferentes personalizaciones y selecciones de elementos requieren más que un nivel básico de conocimientos sobre selectores Javascript/CSS y similares, lo que puede resultar difícil de aprender por cuenta propia.

🔍 ¿Sabías que Amazon tiene un programa para formar a sus empleados para puestos de trabajo fuera de la empresa? Su iniciativa Career Choice paga por adelantado la matrícula para que los empleados aprendan habilidades muy demandadas, incluso si eso significa que dejen Amazon para emprender otras carreras profesionales.

7. Training Tracker (ideal para sectores tradicionales con necesidades de cumplimiento normativo complejas)

Training Tracker es un software de formación para usuarios fácil de usar que simplifica la forma en que las organizaciones realizan el seguimiento de los requisitos de aprendizaje y cumplimiento. Le permite crear módulos de formación personalizados, realizar un seguimiento de las certificaciones que caducan y registrar las actividades de aprendizaje tanto en línea como fuera de línea.

La plataforma ofrece compatibilidad con contenido SCORM, cuestionarios integrados y recursos multimedia como vídeos y documentos. Con funciones como alertas automáticas por correo electrónico, informes detallados de progreso y exportaciones a Excel, resulta especialmente beneficiosa para sectores con requisitos normativos estrictos.

Las mejores funciones de Training Tracker

Automatice los ciclos de formación recurrentes estableciendo reglas que reasignen tareas a intervalos regulares, como anualmente o mensualmente

Utilice etiquetas para organizar a los empleados y las tareas de formación más allá de los campos estándar, como el departamento o la ubicación, lo que permite un filtrado avanzado

Documente las unidades de formación continua directamente en el sistema para realizar el seguimiento del crecimiento de los empleados vinculado a las certificaciones o licencias

Límites de Training Tracker

La falta de accesibilidad móvil puede dificultar el seguimiento de la formación sobre la marcha

Opciones de límite de importación masiva y automatización, lo que aumenta el esfuerzo administrativo

Precios de Training Tracker

*14 días de (versión de) prueba gratuita

Básico: 34 $ al mes por usuario

Pro: 49 $ al mes por usuario

Corporación: 74 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Training Tracker

G2: No hay suficientes reseñas

Capterra: No hay suficientes reseñas

🧠 Dato curioso: Las empresas que consideran que sus equipos de formación y desarrollo son clave para el crecimiento del negocio son dos veces más propensas a medir el éxito a través de la mejora del rendimiento, y no solo por las tasas de completación o las puntuaciones de los exámenes. Para los ejecutivos, lo importante son los resultados significativos.

8. Quickbase (el mejor para crear flujos de trabajo de formación interna personalizados)

a través de Quickbase

Quickbase es un software de seguimiento de la formación sin código diseñado para ayudar a los equipos a crear soluciones personalizadas que se adapten a sus procesos, y no al revés. Actúa como un centro de control digital en el que se pueden realizar un seguimiento de las iniciativas clave, supervisar el progreso y capturar actualizaciones en tiempo real en múltiples flujos de trabajo.

Permite a los equipos crear soluciones personalizadas que abordan retos operativos únicos, mejorando la eficiencia y la colaboración en diversos sectores. Obtendrá visibilidad de todas las iniciativas, al tiempo que mantiene un acceso controlado y garantiza un estricto cumplimiento normativo.

Las mejores funciones de Quickbase

Convierta los formularios de admisión tradicionales en entradas inteligentes y dinámicas mediante indicaciones y automatización

Permita que los equipos de campo actualicen el progreso o marquen las tareas completadas al instante desde cualquier dispositivo

Conéctese con sus herramientas preferidas para obtener una vista unificada sin necesidad de soluciones manuales alternativas para la formación

Límites de Quickbase

Los usuarios deben guardar o cancelar durante la edición del entorno de trabajo, incluso si no se realizan cambios, lo que interrumpe el flujo de trabajo

Los datos de las pestañas ocultas pueden seguir siendo accesibles para los usuarios, lo que plantea posibles problemas de privacidad

Precios de Quickbase

*30 días de (versión de) prueba gratuita

Equipo: 35 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Empresa: 55 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Corporación: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Quickbase

G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

🔍 ¿Sabías que...? La mayoría de las empresas afirman que invierten en la mejora de las competencias, pero la realidad es muy diferente. El informe Workplace Learning Report de LinkedIn muestra que casi todas las iniciativas a gran escala se estancan en las fases de plan o activación inicial, y menos del 5 % llegan al punto en el que se puede medir su impacto. ¿Cuál es la razón principal? Es difícil hacer un seguimiento de lo que funciona sin las herramientas adecuadas.

9. WorkRamp (el mejor para dotar a los equipos de atención al cliente de itinerarios de aprendizaje)

a través de WorkRamp

WorkRamp es un LMS de última generación que ayuda a las organizaciones a crear, impartir y realizar un seguimiento de las iniciativas de aprendizaje de su plantilla. Su plataforma intuitiva ofrece compatibilidad con diversas modalidades de aprendizaje, como sesiones impartidas por instructores, eLearning, vídeos, cuestionarios y retos, lo que permite satisfacer diversas preferencias de aprendizaje.

Guía a los empleados a través de los retos de incorporación, las vías de desarrollo, los cursos de cumplimiento normativo y los programas de capacitación continua. Con IA integrada y un panel centralizado para administradores y alumnos, puede implementar contenido de formación, automatizar tareas y recordatorios, y gestionar la experiencia de aprendizaje de sus empleados.

Las mejores funciones de WorkRamp

Genere esquemas de formación, preguntas de cuestionarios y resúmenes de módulos al instante con la IA integrada directamente en el creador de cursos

Emita certificados verificables al completar, realice un seguimiento de las fechas de caducidad y adelántese a los plazos de recertificación

Mantenga el control del contenido de aprendizaje de marca con herramientas de arrastrar y soltar y flujos de trabajo de publicación estructurados

Amplíe el aprendizaje interno a la capacitación externa con portales centralizados para socios y personalizados para clientes

Límites de WorkRamp

Algunos usuarios se quejan de que funciones básicas como la desasignación de contenido y las reglas de automatización avanzadas siguen siendo muy básicas

La gestión de plataformas internas y externas (ELC y CLC) puede resultar confusa

Precios de WorkRamp

Demostración disponible bajo petición

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de WorkRamp

G2: 4,4/5 (más de 550 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre WorkRamp?

Una perspectiva de una reseña de G2:

Lo que más destaca de WorkRamp es su interfaz fácil de usar y sus integraciones perfectas... Aunque WorkRamp es una herramienta fantástica en general, un aspecto que podría mejorarse son las opciones de personalización de (elaboración de) informes. Sería útil tener más flexibilidad a la hora de crear informes personalizados que se adapten a necesidades específicas.

🧠 Dato curioso: cuando los empleados tienen voz y voto en lo que aprenden, son casi 8 veces más propensos a ascender en la empresa y más de 5 veces más propensos a convertirse en empleados de alto rendimiento. La posibilidad de elegir impulsa el progreso.

10. Ethena (el mejor para ampliar la formación basada en valores en los lugares de trabajo modernos)

vía Ethena

Ethena no es una herramienta de formación en cumplimiento normativo cualquiera, sino que está diseñada para que el aprendizaje en el lugar de trabajo resulte relevante, flexible y menos aburrido.

Puede cargar sus materiales de formación obligatorios, políticas o incluso vídeos, y combinarlos con el contenido de Ethena para crear algo personalizado para su equipo. Con más de 150 temas de formación modulares, se adapta a su cultura, políticas y dinámica de equipo únicas. La plataforma automatiza las tareas, adapta el contenido en función de los rols y las ubicaciones, y mantiene el pulso de la participación.

Las mejores funciones de Ethena

Realice campañas de phishing integradas para poner a prueba la concienciación sobre seguridad y reforzar el aprendizaje basado en el riesgo

Genere transcripciones detalladas de los alumnos para evaluar rápidamente el progreso a nivel individual o de equipo, el estado de finalización y el cumplimiento de las normas

Utilice las plantillas de planes de formación integradas para crear cursos desde cero o mejorar el contenido existente con cuestionarios, guiones y diapositivas

Límites de Ethena

La edición de contenido personalizado a mitad de una tarea requiere reasignar usuarios manualmente, lo cual es ineficiente

Añadir usuarios individuales a formaciones recurrentes a menudo requiere cargar archivos CSV, lo que hace que el proceso sea menos intuitivo

Precios de Ethena

Demostración disponible bajo petición

Estándar: 20 $ por alumno (anual)

Premium: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Ethena

G2: 4,7/5 (más de 80 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas

Acostúmbrate al intento correcto con ClickUp

Cada software de seguimiento de la formación de los empleados ofrece algo único. La clave está en elegir el que se adapte a sus flujos de trabajo y le facilite el trabajo.

¿La buena noticia? No hay escasez de herramientas. ¿El reto? Encontrar una que haga todo el trabajo pendiente.

ClickUp lo cubre todo. Utilice ClickUp Doc para centralizar el material de formación, Dashboards para obtener información en tiempo real sobre la formación y Brain para automatizar los recordatorios y las búsquedas avanzadas.

No esperes más. ¡Regístrate hoy mismo en ClickUp, gratuito, gratuito/a! ✅