10 Software de gestión de empleados para equipos de RRHH en 2024

Tanto si eres propietario de una empresa como si diriges recursos humanos, la creación y gestión de tu capital humano debe ser una prioridad, porque el trabajo en equipo es lo que hace que los sueños funcionen. ✨

La cuestión es que gestionar a las personas no consiste sólo en asegurarse de que las tareas están terminadas, aprobar las solicitudes de permisos y llevar a cabo evaluaciones del rendimiento, aunque también son importantes. La satisfacción de los empleados cuenta mucho hoy en día, y eso implica mucho más que proporcionar un entorno de trabajo agradable. Empieza por su procesos de incorporación de empleados , continúa a través de las herramientas de trabajo que les proporcionas (o no), e incluye los pagos puntuales. 💸

Todos estos trámites administrativos suelen llevar mucho tiempo, pero no tienen por qué. Cuando invierte en un software de gestión de empleados, es fácil automatizar muchas de esas tareas.

Exploremos lo que debe hacer una buena solución de gestión de empleados y veamos algunas de sus funciones Software de RRHH opciones. Elegir el más adecuado para su empresa le ahorrará tiempo y dinero, mejorando tanto la retención de personal como su rentabilidad. Todo son ventajas. 🏆

¿Qué debe buscar en un software de gestión de empleados?

Dependiendo del tipo de empresa que dirijas, estas son algunas de las funciones clave a tener en cuenta cuando busques un software de gestión de empleados que te ayude con las funciones de RRHH:

Una forma sencilla de almacenar y acceder a la información de los empleados, incluidos datos importantes como rol, categoría salarial y tiempo libre restante

Plantillas útiles que ahorran tiempo y esfuerzo, como por ejemploplantillas de incorporación para nuevas contrataciones, plantillas 30-60-90 que ayudan a gestionar las tareas, oplantillas de formularios de feedback para recopilar información que impulse el compromiso de los empleados

Software de seguimiento de empleados para realizar un seguimiento de las hojas de horas y las tareas, lo que es especialmente importante si trabaja con personal a distancia

Herramientas de gestión de proyectos compatibles con la gestión del tiempo, que le ayudarán a realizar un seguimiento del progreso con respecto a sus objetivosKPI de RR.HHy le permitandelegar tareas* Una interfaz intuitiva y fácil de navegar que ofrece una gran experiencia de usuario

Excelentecomunicación en equipo herramientas, preferiblemente con función de videollamada, para que puedas ponerte en contacto fácilmente con personas o equipos, independientemente de dónde te encuentres tú o ellos

Un portal de autoservicio para empleados, si es posible, donde los miembros del personal obtengan respuestas a sus preguntas y accedan al aprendizaje que necesitan, reduciendo la carga de trabajo de tu equipo de RRHH 😊

Los 10 mejores programas de software de gestión de empleados para usar en 2024

Haz que tu gestión del capital humano (HCM) sea lo más sencilla posible eligiendo las herramientas de gestión de empleados adecuadas para tu empresa. Piense en el tamaño de su empresa y decida exactamente qué tareas le gustaría automatizar. Además, considere si usted y su equipo trabajan principalmente desde escritorios o necesitan una excelente app móvil para dar compatibilidad a los trabajadores en movimiento. 🚚

Si las necesidades de tu empresa no son demasiado complejas en este punto, puedes incluso encontrar sistemas de gestión de empleados gratuitos/a para impulsar el compromiso y la productividad de los empleados.

Estos son algunos de los mejores sistemas de gestión de empleados disponibles en la actualidad.

ClickUp automatiza la gestión de equipos de principio a fin, para que pueda centrarse en hacer crecer su empresa

ClickUp es una plataforma de productividad que le permite hacer un seguimiento de todos los aspectos de su empresa, incluyendo su recursos humanos funciones. Es un software de gestión de empleados fácil de usar, con todos sus datos en un solo lugar y organizados, por lo que es muy fácil encontrar lo que necesita.

Con software de gestión de proyectos para ayudarle a estar al día de todas sus iniciativas de RR.HH., además de un sinfín de plantillas de procesadores de texto y hojas de cálculo, no hay necesidad de reinventar la rueda. ClickUp le ahorra tiempo desde el principio y a lo largo de todos sus proyectos. 🙌

La comunicación con su equipo es sencilla, estén donde estén. Utilice la función de videoconferencia de ClickUp para celebrar una reunión virtual o un seminario web de formación, o utilice una de las muchas integraciones posibles, como por ejemplo Microsoft Teams o Zoom . Colabore visualmente durante su reunión utilizando Pizarras ClickUp que convierten las ideas en tareas.

ClickUp es uno de los mejores sistemas gratuitos de gestión de empleados para ponerte en marcha cuando tu empresa es pequeña. El plan Free ofrece todas las herramientas básicas que necesitará. Y a medida que su empresa crece y se vuelve más compleja, es fácil actualizar su paquete para acceder a funciones adicionales. ✨

Las mejores funciones de ClickUp

Importe todo desde su anterior herramienta de gestión de proyectos, como Asana, Trello o Monday.com

No importa el tamaño de tu equipo, y si eres un profesional de RRHH o trabajas en el departamento de nóminas, las herramientas de colaboración facilitan el trabajo conjunto porque todos están en la misma página

Una de las funciones de gestión es un panel que ofrece una visión general de las métricas clave y, a partir de ahí, permite profundizar en los detalles

Personalice sus vistas para poder ver los datos de la forma que prefiera, por ejemplo, en una Lista, un tablero Kanban o un gráfico de Gantt

ClickUp es muy fácil de usar, por lo que comprenderá rápidamente el sistema y empezará a ahorrar tiempo y esfuerzo

Existen muchas integraciones posibles, entre ellasOutlookslack,Google Driveone Drive ySalesforcepara que pueda trabajar sin problemas en todas las plataformas

Limitaciones de ClickUp

Dado que el sistema es tan complejo y personalizable, puede llevar algún tiempo conocer todas sus funciones

La app para móviles no es tan ágil y accesible como la versión de escritorio (todavía)

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (8,300+ opiniones)

4.7/5 (8,300+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)

2. Celosía

A través de Celosía Lattice agiliza su flujo de trabajo de gestión de personal, para que pueda centrarse en iniciativas más importantes, como la gestión del talento y el fomento del compromiso y el rendimiento de los empleados. Los análisis detallados le proporcionan toda la información que necesita para tomar decisiones basadas en datos que desarrollen su capital humano y su empresa. 📈

Este sistema de gestión remota de empleados es especialmente eficaz para equipos distribuidos. Mantiene a todo el mundo al tanto de lo que ocurre, facilitando la gestión de equipos remotos.

Las mejores funciones de Lattice

Seguimiento de metas profesionales, tareas y reuniones para que nada se pierda

Información y procesos centralizados para que los empleados remotos se sientan parte de un equipo más amplio, lo que mejora la gestión de equipos virtuales y la experiencia de los empleados

Es fácil hacer un seguimiento del progreso de los procesos de RR.HH. en tiempo real, para que siempre sepas dónde estás

Es una gran herramienta para proporcionar y recibir feedback tanto dentro de la oficina como en equipos remotos

Las plantillas de evaluación del rendimiento se pueden personalizar para personas o casos específicos

Limitaciones de Lattice

Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario no está bien diseñada, lo que dificulta la navegación por el sistema

La función 1:1 y la elaboración de informes podrían mejorarse

Precios de Lattice

Compromiso: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Crecimiento: $4/mes por usuario

$4/mes por usuario Compensación: $6/mes por usuario

$6/mes por usuario Gestión del Rendimiento OKRs y Metas: $11/mes por usuario

$11/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Lattice

G2: 4,7/5 (más de 3.700 opiniones)

4,7/5 (más de 3.700 opiniones) Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)

3. Rippling

A través de Ondulación Rippling es un sistema centralizado de sistema de gestión del personal que gestiona todo el ciclo de vida del empleado, desde las nóminas y los gastos hasta la administración de las prestaciones, en un único lugar.

Utilícelo para reclutar nuevos talentos, realizar un seguimiento del tiempo y la asistencia, y transferir conocimientos a través del sistema de gestión del aprendizaje. También facilita el ajuste del software informático de una persona y su integración con apps como Microsoft 365 y Slack. 💻

La nube de RRHH forma parte del ecosistema más amplio de Rippling, que incluye software informático y financiero.

Las mejores funciones de Rippling

La interfaz de usuario es intuitiva, está bien diseñada y es muy fácil de navegar

Plantillas de nóminas se actualiza automáticamente para reflejar los cambios en los roles, los datos de los empleados, la compensación o los beneficios de los empleados

El centro de aprendizaje en línea facilita la obtención de ayuda especializada cuando se necesita

El sistema se actualiza continuamente, por lo que las herramientas de gestión de empleados se mejoran constantemente

Límites de ondulación

Algunos usuarios han tenido dificultades para obtener compatibilidad de una persona real cuando experimentaron problemas

El sistema no es muy personalizable en cuanto a la combinación de colores o las apps que quieres ver

Precios de Rippling

A partir de 8 $/mes por usuario

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas sobre Rippling

G2: 4,8/5 (2.000+ opiniones)

4,8/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4,9/5 (2.700+ opiniones)

4. Justworks

A través de Justworks Justworks es una solución de gestión remota de empleados dirigida a pequeñas y medianas empresas, principalmente de los sectores de servicios profesionales, servicios financieros, tecnología y organizaciones sin ánimo de lucro. Ayuda a estas empresas a automatizar las herramientas de gestión de recursos humanos, nóminas y compatibilidad con la normativa.

Incorpore rápidamente a los nuevos empleados e inscríbalos en las prestaciones a las que tienen derecho. A continuación, realice un seguimiento de sus horas de trabajo y notifíqueles cuándo cobran.

Sus empleados también tienen acceso directo a la compatibilidad de Justworks si tienen alguna pregunta sobre sus beneficios de salud, deducciones o impuestos. 👀

Las mejores funciones de Justworks

El sistema es muy sencillo y es fácil encontrar la información que necesitas

Compara seguros de salud y otras prestaciones desde el propio sistema

El equipo de atención al cliente es muy receptivo y está abierto a sugerencias de mejora

Limitaciones de Justworks

Las funciones de la app para móviles son más limitadas que las de la versión de escritorio

Aunque está diseñado para pequeñas empresas, Justworks puede resultar caro para ellas

Precios de Justworks

Básico: $59/mes por empleado (descuento para 50+ empleados)

$59/mes por empleado (descuento para 50+ empleados) Plus: 99 $/mes por empleado (descuento para más de 50 empleados)

Valoraciones y reseñas de Justworks

G2: 4.6/5 (390+ opiniones)

4.6/5 (390+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (190+ opiniones)

5. Deel HR

A través de Deel HR Deel es un sistema de gestión de empleados remotos todo en uno que le ayuda a escalar y gestionar equipos globales. Utilícelo para contratar personal a tiempo completo o contratistas independientes y, a continuación, incorpore y pague fácilmente a los nuevos empleados.

Cree contactos legales localizados para cada miembro del equipo, sea o no un trabajador remoto. Realiza un seguimiento de cuándo trabajan y cuándo no, y gestiona los pagos y otros beneficios en función del país en el que se encuentren. 🌎

Deel HR mejores funciones

Deel es un software de teletrabajo muy bien diseñado, por lo que es fácil de navegar, incluso si no eres experto en tecnología

La infraestructura mundial de Deel facilita la contratación de empleados como empleador registrado (EOR) en otros países en los que no tienes entidades empresariales

Aprovecha los contratos de Deel con diversos proveedores de servicios para enviar equipos a tu equipo, consultar a expertos locales u ofrecer a tus empleados servicios como el acceso a espacios de trabajo conjunto en todo el mundo

Limitaciones de RRHH de Deel

Los comentarios sobre su soporte al cliente varían de un extremo a otro, por lo que la compatibilidad puede ser impredecible

Los pagos están limitados a ciclos específicos, por lo que no puedes realizar pagos ad hoc como reembolsos de gastos fuera de esas fechas

Precios de Deel HR

DeelHR: Empieza gratis, gratuito/a

Empieza gratis, gratuito/a Contratistas: Comienza en $49/mes

Comienza en $49/mes EOR: Empieza en $599/mes

Empieza en $599/mes Nómina Global: Contactar para precios

Contactar para precios Inmigración: Contactar para precios

Deel HR valoraciones y comentarios

G2: 4.6/5 (800+ opiniones)

4.6/5 (800+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (90+ opiniones)

6. Kissflow HR Cloud

A través de Kissflow HRKissflow es una plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código que le ayuda a crear su propio software de gestión de empleados. Cree los flujos de trabajo, aplicaciones, paneles, listas de control y formularios que necesita para gestionar su equipo con un mínimo de tiempo de desarrollo.

Con análisis y (elaboración de) informes integrados, es fácil hacer un seguimiento del rendimiento de sus procesos. Kissflow también es compatible con la colaboración en equipo con el uso compartido de archivos y herramientas de mensajería que mejoran tanto el trabajo en equipo y la productividad del equipo. 📨

Kissflow HR Cloud mejores funciones

Es relativamente sencillo automatizar los procesos de su empresa mediante una interfaz de arrastrar y soltar

Se integra con el entorno de trabajo de Google, así como conSlack yDropboxentre otros, por lo que si utilizas estos sistemas, puedes trabajar sin problemas en todas las plataformas

El soporte al cliente responde con rapidez y ayuda cuando tienes un problema con el sistema

Limitaciones de Kissflow HR Cloud

Aunque los usuarios sin conocimientos técnicos pueden realizar las tareas básicas, se necesitan conocimientos de código para crear un sistema de gestión de empleados más complejo

Si tiene flujos de trabajo complejos (por ejemplo, si utiliza reglas de negocio avanzadas o múltiples ramas condicionales), es posible que las opciones de personalización de Kissflow sean limitadas

Precios de Kissflow HR Cloud

Básico: A partir de 1.500 $/mes

A partir de 1.500 $/mes Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas sobre Kissflow HR Cloud

G2: 4,3/5 (más de 500 opiniones)

4,3/5 (más de 500 opiniones) Capterra: 3.9/5 (35+ opiniones)

7. Connecteam

A través de Connecteam Diseñado con un enfoque que da prioridad a la movilidad, este software de gestión remota de empleados ayuda a los directivos a automatizar sus flujos de trabajo y a centrarse en el crecimiento de la empresa, sabiendo que su equipo está en el buen camino y sintiéndose respaldado por el sistema.

Connecteam ajusta los turnos y realiza el seguimiento de las horas de trabajo, crea cualquier formulario, lista de control o informe que necesite para la documentación digital y facilita la comunicación con los miembros de su plantilla, independientemente de dónde se encuentre. 📝

Las mejores funciones de Connecteam

Es muy fácil de usar y fácil de navegar y personalizar, lo que hace que la gestión de un equipo sea sencilla

Realiza un seguimiento de las horas de entrada y salida de tu equipo durante su jornada laboral,tiempo libre remunerado (PTO)horas extraordinarias y preferencias de descansos

El equipo de soporte al cliente responde rápidamente y es muy receptivo a las sugerencias, añadiendo continuamente nuevas funciones bajo petición

Connecteam se integra con programas de nóminas como Gusto y QuickBooks Online

Limitaciones de Connecteam

Si su equipo trabaja sin conexión, las funciones en tiempo real no le serán útiles

No todas las áreas del sistema están conectadas, por lo que encontrar toda la información que necesita puede ser a veces una búsqueda del tesoro

Precios de Connecteam

Pequeñas empresas : Free (hasta 10 usuarios)

Free (hasta 10 usuarios) Básico: 29 $/mes (descuento para más de 30 usuarios)

29 $/mes (descuento para más de 30 usuarios) Avanzado: $49/mes (descuento para 30+ usuarios)

$49/mes (descuento para 30+ usuarios) Experto: 99 $/mes (descuento para más de 30 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Connecteam

G2: 4,3/5 (39 opiniones)

4,3/5 (39 opiniones) Capterra: 4.8/5 (290+ opiniones)

8. Megáfono Sirenum

A través de Sirenum Bullhorn ofrece un conjunto de aplicaciones para empresas del sector de la dotación de personal, entre las que se incluye Sirenum. Esta plataforma de automatización de la gestión de personal está diseñada para gestionar empleados a tiempo parcial, temporales o móviles. Al estar basada en la nube y optimizada para móviles, los trabajadores pueden acceder al sistema desde cualquier lugar, utilizando cualquier dispositivo móvil. 📱

Dirigido principalmente a empresas de trabajo temporal y a los sectores de la seguridad, el transporte, la construcción y la asistencia, este software de gestión remota de empleados ayuda a programar turnos, controlar la asistencia y el control de tiempo. También es compatible con el cumplimiento de las normas y las nóminas.

Bullhorn Sirenum mejores funciones

El sistema es intuitivo y fácil de usar

Le proporciona un hub central desde el que gestionar todos sus procesos y funciones de RRHH

La función de arrastrar y soltar hace que la programación de las rotaciones sea rápida y sencilla

El servicio de atención al cliente es receptivo y está abierto a sugerencias para mejorar el sistema

Limitaciones de Bullhorn Sirenum

Las actualizaciones y cambios de versión a veces se producen sin notificación previa

A algunos usuarios les resulta un poco complejo configurarlo

Precios de Bullhorn Sirenum

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de Bullhorn Sirenum

G2: 4.5/5 (1 crítica)

4.5/5 (1 crítica) Capterra: 4.4/5 (7 opiniones)

9. Litmos

A través de Litmos La gestión de los empleados es algo más que el control de tiempo y los datos actualizados: usted también quiere proporcionar a su personal la formación y las habilidades que necesitan para tener éxito en su empresa y en su sector. Ahí es donde entra Litmos.

Litmos gestiona la formación de tus empleados y se adapta a las necesidades de su organización y sus alumnos. Al ofrecer una plataforma de aprendizaje en línea y una amplia biblioteca de contenidos, es perfecta para incorporar a los nuevos empleados y familiarizarlos con la cultura de la empresa o para actualizar las competencias de los miembros actuales del equipo.

Los cursos listos para usar son creativos y están bien diseñados, con una sólida base en la teoría del aprendizaje. También puede crear su propio contenido dentro del sistema para cumplir con cualquier requisito específico de la empresa. 📚

Las mejores funciones de Litmos

Asigne contenido a equipos o empleados específicos, incluidos cursos o módulos, y gestione las rutas de aprendizaje, las reglas y las fechas de finalización de los cursos

Funciones como la gamificación interactiva y las evaluaciones en vídeo mantienen el interés de los alumnos

El panel muestra de un vistazo el estado del aprendizaje en tiempo real

Personalice la interfaz de usuario y los paneles según la marca de su organización

Los informes son rápidos y fáciles de generar, por lo que podrá ver exactamente en qué punto del proceso de aprendizaje se encuentra cada alumno

Límites de Litmos

Algunos usuarios consideran que las funciones de (elaboración de) informes son algo limitadas

A veces, el equipo de soporte al cliente tarda en responder a los problemas notificados

Precios de Litmos

Suite Foundation: Consultar precios

Consultar precios Suite Premier: Consultar precios

Consultar precios Suite Platino: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Litmos

G2: 4,2/5 (500+ opiniones)

4,2/5 (500+ opiniones) Capterra: 4,2/5 (270+ opiniones)

10. BambooHR

A través de BambooHR BambooHR es un software de gestión de empleados respetuoso con el medio ambiente que funciona a partir de una única fuente de datos -incluida la base de datos de sus empleados- para automatizar y agilizar sus tareas, funciones y flujos de trabajo. Es un sistema de RRHH todo en uno ideal para aplicaciones de pequeñas corporaciones.

Incluye un sistema de seguimiento de candidatos y herramientas de incorporación para agilizar la contratación. El control de tiempo y la administración de beneficios facilitan la gestión de nóminas. Incluso mide y gestiona la satisfacción y el bienestar de los empleados desde el propio sistema. 🗂️

Lo mejor de todo es que tendrá acceso a todos los análisis y (elaboración de) informes que necesita para tomar las mejores decisiones de recursos humanos para su empresa.

Las mejores funciones de BambooHR

La interfaz de usuario es extremadamente limpia, intuitiva y fácil de usar, por lo que es fácil familiarizarse rápidamente con el sistema

Es fácil crear formularios, hacer que los firmen todas las partes interesadas y almacenarlos en el registro del empleado correspondiente

El sistema de evaluación del rendimiento de los empleados agiliza el proceso de recopilación de datos y posterior entrega de las evaluaciones

El soporte al cliente es excelente cuando hay un problema que resolver, y muy abierto a los comentarios de los clientes

Limitaciones de BambooHR

BambooHR a veces no notifica a los usuarios cuando hacen un cambio o una actualización

Es una empresa con sede en EE.UU., y la funcionalidad no siempre se transfiere bien a otros países

Precios de BambooHR

Contacto para precios

Valoraciones y reseñas de BambooHR

G2: 4.5/5 (1,500+ opiniones)

4.5/5 (1,500+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2,500+ opiniones)

Simplifique la contratación de personal con el mejor software de gestión de empleados

La gestión de todas sus funciones de RR.HH. le roba tiempo que preferiría dedicar a otras cosas, como la creación de estrategias o el desarrollo de su empresa. Resuélvalo implantando un software de gestión de empleados que automatice todo lo posible. 🛠️

Desde la incorporación hasta el control de tiempo y la gestión del talento, pasando por las nóminas, ClickUp lo hace todo y mucho más. Utilícelo también para la gestión de proyectos, la gestión de relaciones con los clientes (CRM), el marketing o las operaciones. Es una solución todo en uno, independientemente del sector en el que trabaje.

Pruebe ClickUp gratis, ¡y compruebe lo fácil que es simplificar su empresa y su vida a la vez que aumenta la productividad, la organización y sus resultados! 🤩