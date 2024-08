las 10 mejores alternativas y competidores de Kissflow en 2024

En el mundo realista de los negocios, hay un acrónimo que suena bastante romántico: KISS. 😘

Son las siglas de Keeping It Simple and Straightforward, un principio que Kissflow sigue a rajatabla.

Este negocio de bajo código gestión de procesos (BPM) es excelente para agilizar los flujos de trabajo con herramientas visuales intuitivas. Con un poco de conocimiento técnico, puede utilizar Kissflow para configurar aplicaciones empresariales automatizadas para cualquier cosa, desde marketing hasta operaciones de RRHH.

Pero los humanos siempre estamos al acecho de otros peces en el mar 🐟

Hay un par de razones para considerar alternativas Kissflow- por ejemplo, usted necesita una interfaz más sencilla para uso personal, preferiblemente sin-código o quizás una solución más rentable.

Sean cuales sean sus motivos, estamos aquí para ayudarle en su búsqueda. Eche un vistazo a nuestras 10 mejores alternativas y competidores de Kissflow: hablaremos de sus ventajas, desventajas y precios para que pueda encontrar la que se adapte a sus necesidades como un guante. 🧤

¿Qué debe buscar en las alternativas a Kissflow?

Una alternativa Kissflow de primer nivel debería hacerlo todo por usted -estamos hablando de un espacio de trabajo digital todo en uno que optimiza su flujo de trabajo y permite que su equipo colabore sin esfuerzo. Estos son los rasgos clave que debes buscar:

Facilidad de uso: La plataforma debe ser de bajo a ningún código y compatible con tu sistema operativo preferido. No debería tener que pasar meses aprendiendo a usarla Automatización de procesos: Debe ayudarte a automatizar tareas y procesos repetitivos para que puedas centrarte en los aspectos más cognitivos de tu trabajo Multifuncionalidad:Debe ofrecer numerosas funciones paradesarrollo de procesos y aplicacionessupervisión y colaboración Soporte multiusuario: Debe permitir que varios empleados lo utilicen sin retrasos ni fallos. Asignación yseguimiento de tareas a través de los procesos debe ser fluida Integraciones: Debe ser capaz de integrar la plataforma con otras herramientas y programas valiosos para evitar saltar entre múltiples aplicaciones Seguridad: La plataforma debe contar con medidas de seguridad fiables para proteger tu información empresarial o personal de accesos no autorizados

Las 10 mejores alternativas a Kissflow para usar en 2024

Mantenga su flujo de trabajo funcionando como una máquina bien engrasada con estas top 10 alternativas a Kissflow. Repase sus ventajas e inconvenientes para encontrar la mejor opción para usted y su equipo.✌️🤩

Visualice las tareas, los proyectos y los flujos de trabajo de la forma que más le convenga con las más de 15 vistas personalizables de ClickUp

ClickUp cumple todos los requisitos para ser una alternativa perfecta a Kissflow. Es una solución todo en uno para la gestión de procesos, flujos de trabajo y gestión de la información gestión de la productividad plataforma-completamente sin-código y escalable para empresas de cualquier tamaño. 💻

Al igual que Kissflow, ClickUp está repleta de funciones para la colaboración y el control en un solo lugar, eliminando la necesidad de múltiples aplicaciones con funciones superpuestas. La plataforma cuenta con suficientes herramientas visuales y analíticas para potenciar procesos empresariales simples y complejos y apoyar la toma de decisiones críticas.

Puede jugar con más de 15 diseños (vistas) para elaborar estrategias, asignar y supervisar segmentos de su trabajo. Por ejemplo, pruebe la versátil vista Lista para agrupar tareas en función de su estado, la vista Calendario para controlar los plazos inminentes, o la vista Pizarra de estilo Kanban para un enfoque más visual.

Utilice la intuitiva interfaz de arrastrar y soltar para mover las tareas a través de los flujos de trabajo: ¡así de fácil! Puede personalizar su espacio de trabajo ClickUp como desee con la función ClickApps .

Todo lo que tiene que hacer es seguir las indicaciones visuales para activar configuraciones como:

Utilice recetas de automatización predefinidas en ClickUp o personalícelas en función de sus necesidades, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa

Lo que hace que ClickUp destaque es la abundancia de plantillas prediseñadas para crear procesos empresariales desde cero. Para ponerlo en perspectiva, mientras que Kissflow tiene más de 200 plantillas, ClickUp cuenta con más de 1.000 para dar soporte literalmente a cualquier microproceso, desde crear Mapas mentales de ClickUp y informar de errores a gestión de las relaciones con los clientes .

Ah, ¿hemos mencionado que ClickUp tiene un generoso nivel gratuito? 😄

Las mejores características de ClickUp

más de 15 vistas personalizables dentro del entorno de desarrollo visual

Compatible conMac, Windows, Linux, iOS y Android dispositivos

Integraciones con más de 1.000 aplicaciones y programas populares

Personalizable para cualquier espacio de trabajo gracias a ClickApps

Software de gestión de flujos de trabajo que facilita la colaboración

Interfaz fluida de arrastrar y soltar

más de 1.000 plantillas de flujos de trabajo predefinidas

Limitaciones de ClickUp

La aplicación móvil tiene funciones limitadas

Los nuevos usuarios pueden sentirse abrumados por el volumen de personalizaciones disponibles

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado : 5$/mes por usuario

: 5$/mes por usuario Empresas : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresas Plus : 19 $/mes por usuario

: 19 $/mes por usuario Empresas: Contacto para precios *Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (6.500+ opiniones)

: 4.7/5 (6.500+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (3.500+ opiniones)

2. Microsoft Flow

vía Automatizar el poder Microsoft Power Automate (anteriormente Microsoft Flow) es principalmente un automatización de flujos de trabajo que puede ser un salvavidas para las empresas atascadas por tareas administrativas repetitivas. Le ayuda a ahorrar tiempo y recursos creando "flujos" basados en sus condiciones definidas y utilizando el lenguaje natural como entrada.

Si no está seguro de cómo ajustar su flujo de trabajo o le cuesta ver el panorama general, le encantará la función de asesor de procesos de la plataforma. Ofrece información sobre los cuellos de botella actuales e incluso recomendaciones sobre qué partes de un proceso deben automatizarse para aumentar la eficiencia general del equipo.

Power Automate es una herramienta bastante potente para optimizar la mayoría de los procesos empresariales, pero puede tener problemas con los especialmente complejos, ya que un único flujo de trabajo en la plataforma está limitado a 500 acciones.

Las mejores características de Microsoft Flow

Admite entradas en lenguaje natural

Disponibilidad de plantillas predefinidas

Cientos de integraciones de aplicaciones

Accesible en dispositivos móviles y de escritorio

Recomendaciones para crear flujos y automatizar tareas

Limitaciones de Microsoft Flow

Puede no ser la mejor opción para la gestión de flujos de trabajo complejos

Algunos usuarios consideran que la plataforma es lenta y poco ágil

Precios de Microsoft Flow

Planes de suscripción

Plan por usuario : 15 $/mes

: 15 $/mes Plan por usuario con RPA asistido : 40 $/mes

: 40 $/mes Plan por flujo: 100 $/por flujo/mes (el importe mínimo de compra es de cinco flujos)

Planes de pago por uso

Licencia por flujo : 0,60 $/ejecución en la nube

: 0,60 $/ejecución en la nube Licencia por flujo de ejecución : 0,60 $/ejecución de flujo de escritorio (modo atendido)

: 0,60 $/ejecución de flujo de escritorio (modo atendido) Licencia por flujo de ejecución: 3,00 $/flujo de escritorio (modo desatendido) ejecutar

Valoraciones y reseñas sobre Microsoft Flow

G2 : 4.60/5 (100+ opiniones)

: 4.60/5 (100+ opiniones) Capterra: 4.40/5 (100+ opiniones)

3. Plataforma Mendix

vía Mendix Tanto si es un novato en la automatización como si busca formas inteligentes de mejorar su flujo de trabajo, Mendix puede ayudarle. Esta plataforma de bajo código le permite modernizar sus operaciones y crear soluciones de flujo de trabajo que impulsan la productividad en todos los ámbitos.

Una forma de automatizar sus procesos empresariales con Mendix es a través del desarrollo de aplicaciones. No te preocupes si no eres un genio de la programación: con las herramientas visuales de la plataforma, no tendrás problemas para crear aplicaciones móviles, aplicaciones web y microservicios. Cada aplicación de Mendix que crees tiene una pestaña dedicada dentro de la plataforma, lo que te da fácil acceso a herramientas para la gestión de proyectos y productos, DevOps y gestión de backlogs.

En caso de que eres desarrollador quizás quieras probar Mendix Studio Pro y utilizar tus conocimientos de CSS, Java y JavaScript para desarrollar o ampliar una aplicación Mendix altamente personalizada. 🧑‍💻

La plataforma respalda a los nuevos usuarios con tutoriales detallados, pero hay que tener en cuenta una curva de aprendizaje. Si no eres demasiado experto en tecnología, probar una alternativa sin código de Kissflow puede ser una mejor opción.

Mejores características de la plataforma Mendix

Adecuada para crear y gestionar aplicaciones

Las características básicas son relativamente fáciles de dominar

Escalable para flujos de trabajo complejos

Soporta rápidodesarrollo de aplicaciones* Despliegue de aplicaciones con un solo clic

Limitaciones de la plataforma Mendix

Los planes de pago pueden ser inaccesibles para usuarios con limitaciones presupuestarias

La App Store contiene algunos componentes obsoletos

Precios de la plataforma Mendix

Gratuito : $0

: $0 Básico : $60

: $60 Estándar : $950

: $950 Premium: precio personalizado

Valoraciones y reseñas sobre la plataforma Mendix

G2 : 4.40/5 (más de 100 opiniones)

: 4.40/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.80/5 (15+ opiniones)

4. Airtable

vía Airtable ¿Estás listo para deshacerte de esas hojas de cálculo de Excel y pasar a algo más avanzado? Si es así, Airtable es lo que estás buscando. No dejes que el diseño minimalista del software te engañe, profundiza y descubrirás su verdadera magia. ✨

Esta plataforma permite crear bases de datos relacionales para la gestión de proyectos y el trabajo en equipo. A diferencia de las hojas de cálculo normales, que solo almacenan información, las bases de datos relacionales de Airtable te permiten conectar registros a través de diferentes tablas. ¿Cuál es el resultado? Puedes filtrar registros por categorías específicas y crear diferentes perspectivas con vistas de Calendario, Kanban y Galería.

Airtable utiliza la vista de Cuadrícula por defecto, que muchos usuarios encuentran atractiva debido a la interfaz familiar similar a una hoja de cálculo. 📑

Al igual que Kissflow, Airtable ofrece integraciones con docenas de aplicaciones y herramientas. También tiene una gran cantidad de extensiones para actividades como la visualización de datos, informes, secuencias de comandos, el seguimiento del tiempo, y calibrar el tiempo a diferentes zonas horarias.⌚

Las mejores características de Airtable

Interfaz limpia similar a Microsoft Excel

Configuración conveniente para bases de datos relacionales

Varias vistas de proyectos

Integraciones con herramientas populares y aplicaciones

Colaboración eficaz entre equipos

Prácticas extensiones

Limitaciones de Airtable

Funcionalidad limitada en dispositivos móviles

Curva de aprendizaje pronunciada para usuarios sin experiencia con bases de datos

Precios de Airtable

Gratuito : $0

: $0 Más : $10 por asiento/mes

: $10 por asiento/mes Pro : 20 $ por puesto/mes

: 20 $ por puesto/mes Empresas: precios personalizados

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Airtable

G2 : 4.60/5 (2.000+ opiniones)

: 4.60/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.70/5 (1.500+ opiniones)

5. Creatio

vía Creatio Si desea crear aplicaciones empresariales únicas, analizar o supervisar tendencias e indicadores clave de rendimiento, o mejorar la experiencia del cliente, Creatio se lo ofrece. La plataforma separa sus productos en dos secciones:

Studio Creatio: para la creación de apps sin código Marketing, Sales, and Service Creatio: para crear aplicaciones CRM

Si se utilizan correctamente, las amplias aplicaciones CRM de la plataforma pueden proporcionarle el control que desea sobre sus clientes: captar rápidamente nuevos clientes o mejorar la experiencia de los que ya tiene. Creatio también cuenta con un mercado de herramientas, complementos, conectores y plantillas que le ayudarán a crear flujos de trabajo que se adapten a las necesidades de su empresa.

Con Creatio, puede disfrutar de la supervisión de procesos en tiempo real y de opciones de personalización de aplicaciones. La plataforma hace que la colaboración entre departamentos sea perfecta, impulsando potencialmente la eficiencia de tus campañas y las tasas de ventas. 💸

Creatio mejores características

Automatización del flujo de trabajo de principio a fin

Creación de aplicaciones sin código

Amplio mercado de complementos y plantillas

Aplicaciones centradas en CRM

Seguimiento de procesos en tiempo real

Limitaciones de Creatio

Falta de guías actualizadas y tutoriales en vídeo para los nuevos usuarios

El sistema puede resultar engorroso en ocasiones y podría mejorar la velocidad de búsqueda

Precios de Creatio

**Diseñador de procesos $0

Studio Enterprise: 25 $ por usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Creatio

G2 : 4.6/5 (más de 200 opiniones)

: 4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.8/5 (50+ reseñas)

6. Pipefy

vía Pipefy Buscando automatizar tareas y mantener el control sobre RRHH, ventas, marketing, compras y otros departamentos? Pipefy puede ser la herramienta que está buscando Esta plataforma de automatización de código reducido le permite diseñar flujos de trabajo personalizados y optimizar el trabajo repetitivo, liberando un tiempo precioso para actividades de mayor valor añadido.

Pipefy es fácil de usar para principiantes, por lo que es ideal para aquellos que se inician en el mundo de la automatización software de gestión de proyectos . Puede explorar una impresionante biblioteca de plantillas pre-construidas para diferentes propósitos, incluyendo:

Atención al cliente Canal de ventas Proceso de compra Gestión del trabajo a distancia Marketing de contenidos

Con Pipefy, no tienes que revisar montones de información para crear informes: la plataforma los genera automáticamente, lo que te permite estar al tanto de todos los cambios que se producen en tu empresa.

Las mejores características de Pipefy

Rápida automatización y despliegue de procesos

Informes automáticos

Panel de actividades intuitivo

Interfaz de arrastrar y soltar

Gran capacidad de integración

Limitaciones de Pipefy

La versión móvil tiene funciones limitadas y puede resultar tosca

Las funciones de informes podrían mejorarse

Precios de Pipefy

Inicial : $0

: $0 Empresas : 19 $ por usuario/mes

: 19 $ por usuario/mes Empresa : 32 $ por usuario/mes

: 32 $ por usuario/mes Sin límite: Precios personalizados

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Pipefy

G2 : 4.6/5 (más de 200 opiniones)

: 4.6/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.6/5 (más de 300 críticas)

7. Appia

vía Appia Appian es el as en la manga para aumentar la productividad de su equipo y agilizando sus procesos. Este software de gestión de procesos empresariales también puede ser un salvavidas si no está seguro de qué flujos de trabajo automatizar. Con su Basado en IA Process Mining, Appian analiza las operaciones de principio a fin e identifica las áreas que pueden optimizarse.

El Procesamiento inteligente de documentos (IDP) de Appian es otra función revolucionaria que hay que explorar. Está diseñado para comprender y extraer información valiosa de datos no estructurados casi como un humano. 📋

Equipada con una interfaz de arrastrar y soltar, Appian ofrece un arsenal de herramientas de código reducido para diseñar aplicaciones que se adapten al estilo de su empresa. La plataforma también ofrece integraciones fluidas basadas en API y útiles funciones de generación de informes. Utilice los paneles gráficos y tabulares para obtener una visión general de su empresa y priorizar las tareas en tiempo real.

Las mejores características de Appian

Funciones basadas en IA/ML

Excelente soporte para la optimización de procesos

Desarrollo de aplicaciones rápido y altamente personalizable

Cuadros de mando de informes integrales

Integraciones API

Limitaciones de Appian

Puede resultar difícil de usar, principalmente debido a la falta de guías explicativas

Algunos usuarios dicen que podría ser más low-code de lo que es actualmente

Precios de Appian

Gratuito : $0

: $0 Aplicación :

Estándar: 75 $/mes por usuario Poco frecuente: 9 $/mes por usuario Sólo entrada: 2 $/mes por usuario

: Plataforma : precios personalizados

: precios personalizados Ilimitado: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Appian

G2 : 4.5/5 (más de 300 opiniones)

: 4.5/5 (más de 300 opiniones) Capterra: 4.2/5 (50+ opiniones)

8. Calle Proceso

vía Proceso Calle Adentrarse en la calle de la gestión de procesos puede resultar abrumador, ¡a menos que se encuentre en Process Street! La plataforma ofrece flujos de trabajo impulsados por IA para cada proceso, minimizando el riesgo de errores manuales.

Con Process Street, puede configurar flujos de trabajo utilizando lógica condicional, lo que les permite adaptarse dinámicamente a los cambios realizados en otras tareas. Gracias a la interfaz intuitiva de la plataforma, la aportación humana y la automatización inteligente trabajan juntas para mejorar los resultados empresariales y aumentar la productividad de su equipo.

Además de ayudarte a diseñar flujos de trabajo inteligentes, Process Street te permite vigilarlos ¡como un halcón! 🦅

La plataforma ofrece opciones avanzadas de análisis para la presentación de informes en profundidad- realizar un seguimiento de los KPI identificar los cuellos de botella y optimizar los procesos a lo largo del tiempo.

¿No le apetece empezar desde cero? Process Street ofrece una impresionante biblioteca de plantillas prediseñadas para diversos casos de uso, desde el día a día hasta el día a día gestión de tareas a la incorporación de los empleados.

Process Street mejores características

Admite flujos de trabajo que requieren lógica condicional

Supervisión de procesos en tiempo real

Plantillas para múltiples casos de uso

Interfaz fácil de usar

Limitaciones de Process Street

Los nuevos usuarios pueden encontrar confuso el diseño de sus aplicaciones web

Carece de integraciones nativas con herramientas populares para automatizar procesos

Precios de Process Street

Inicio : 100 $ al mes/1.000 $ al año

: 100 $ al mes/1.000 $ al año **Profesional 415 $ al mes/5.000 $ al año

Empresa: 1.660 $ al mes/1.660 $ al año

*Todos los precios indicados se refieren al modelo de facturación anual.

Valoraciones y reseñas de Process Street

G2 : 4.6/5 (más de 350 opiniones)

: 4.6/5 (más de 350 opiniones) Capterra: 4.7/5 (550+ opiniones)

9. OutSystems

a través de OutSystems ¿Puede una plataforma de bajo código ofrecer un alto rendimiento? Por supuesto, y OutSystems lo demuestra Esta plataforma de desarrollo de aplicaciones de bajo código le permite controlar una aplicación durante todo su ciclo de vida. ♻️

Con OutSystems, puede desarrollar aplicaciones y desplegarlas simultáneamente en plataformas de nube pública, privada o híbrida. En otras palabras, puede mantenerlas para uso interno o publicarlas en plataformas como App Store y Google Play.

El despliegue es supereficiente: puede incluso construir sistemas enteros en poco tiempo, lo que proporciona a su empresa una ventaja competitiva cuando el tiempo de entrega es esencial. ¿Quieres añadir innovaciones? ¡Actualiza las apps sobre la marcha! ⏫

OutSystems mejores características

Velocidad de despliegue de primera

Cómodas actualizaciones de la app durante todo el ciclo de vida del producto

Integración con aplicaciones de terceros

Gran escalabilidad

Herramientas de informes y análisis

Limitaciones de OutSystems

Las integraciones pueden ser complicadas y provocar problemas de rendimiento

El servicio de atención al cliente puede tardar en responder

Precios de OutSystems

Aplicación única : $0

: $0 Múltiples aplicaciones : A partir de 1.513 $ al mes (facturación anual)

: A partir de 1.513 $ al mes (facturación anual) Gran cartera de aplicaciones: precios personalizados

Valoraciones y reseñas de OutSystems

G2 : 4.6/5 (900+ opiniones)

: 4.6/5 (900+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (350+ opiniones)

10. ProcessMaker

vía ProcessMaker ProcessMaker es una plataforma BPA fiable para mejorar los procedimientos existentes y diseñar otros nuevos. Puede abordar flujos de trabajo complejos y ayudarle a crear un sistema bien conectado con sólidas funciones de análisis e informes. 🔍

Siendo una plataforma de bajo código, ProcessMaker tiene una interfaz visual que le ayudará a crear un sistema de BPA solución de flujo de trabajo a medida para su empresa. Por ejemplo, puede utilizar las herramientas de diagramas de flujo disponibles para identificar microprocesos críticos dentro de un flujo de trabajo.

Tenga en cuenta que varias funciones avanzadas requieren un poco de conocimientos de programación, lo que podría ser un posible inconveniente para muchos usuarios.

Las fuertes capacidades de integración de ProcessMaker le permiten servir como un eje central para su negocio. Empleados de diferentes departamentos pueden acceder y trabajar con datos compartidos, reduciendo el riesgo de errores.

ProcessMaker mejores características

Integraciones robustas

Máxima escalabilidad

Interfaz fácil de usar

Admite flujos de trabajo complejos

Buenas herramientas de informes y análisis

Limitaciones de ProcessMaker

El coste de la licencia puede ser elevado

La creación de procesos complejos requiere conocimientos de programación

Precios de ProcessMaker

ProcessMaker ofrece precios personalizables, así que lo mejor es ponerse en contacto con la plataforma directamente y aprender más acerca de sus opciones.

Valoraciones y reseñas de ProcessMaker

G2 : 4.3/5 (250+ opiniones)

: 4.3/5 (250+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (150+ opiniones)

The Land Beyond Kissflow

Explorar a los competidores de Kissflow abre un mundo de posibilidades para optimizar su flujo de trabajo y agilizar los procesos empresariales. Si usted está buscando una plataforma sin código, automatizaciones de vanguardia, amplias capacidades de colaboración, o el desarrollo de aplicaciones personalizables, seguro que hay algo en esta lista para usted.

Sin más preámbulos, sumérjase en estas opciones que no son Kissflow para la mejora de procesos empresariales y encuentre la que le llevará en un viaje hacia flujos de trabajo digitales simplificados y agilizados para todas sus tareas rutinarias 🚀