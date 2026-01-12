Cómo formar un equipo eficaz en el trabajo

Si alguna vez tienes la suerte de contratar personal, asegúrate de contratar a personas a las que no solo puedas enseñar, sino también que te enseñen cosas a ti.

Si alguna vez tienes la suerte de contratar personal, asegúrate de contratar a personas a las que no solo puedas enseñar, sino también que te enseñen cosas a ti.

Al igual que Bezos, cada líder tiene su propia versión ideal de cómo debería ser su equipo de ensueño. Algunos buscan habilidades técnicas, otros creen que las habilidades interpersonales tienen más peso, algunos dan prioridad a la educación formal, otros buscan candidatos con los que sea fácil trabajar, mientras que otros prefieren a personas que cuestionen el statu quo: los parámetros son subjetivos.

Una vez que encuentres a la persona o personas adecuadas para tu organización, debes hacer un esfuerzo adicional para ayudarles a integrarse en tu equipo y retenerlos a largo plazo. Aquí es donde comienza el proceso de formación de equipos.

⏰ Resumen: Cómo formar un equipo eficaz 1. ¿Qué es la formación de equipos y por qué es importante? La formación de equipos crea conexiones más sólidas, confianza y colaboración, alineando a las personas con metas comunes y potenciando la moral y el rendimiento. 2. ¿Cuáles son los beneficios clave de la formación de equipos? Entre los beneficios se incluyen una mejor comunicación, relaciones más sólidas, una mayor capacidad para resolver problemas, empatía y unidad del equipo. 3. ¿Cómo se crea un equipo eficaz?Alinea a los equipos con un objetivo claro, realiza una selección de miembros diversos y complementarios, fomenta la colaboración, aborda los retos con rapidez y da prioridad al bienestar de los empleados. 4. ¿Cuáles son las buenas prácticas para la formación de equipos?Reconozca los logros, fomente el sentido de pertenencia, aproveche las fortalezas individuales e invierta en el desarrollo profesional. 5. ¿Cuáles son algunas actividades eficaces para fomentar el espíritu de equipo?Actividades como la sala de escape virtual, «Dos verdades y una mentira», la búsqueda del tesoro, «All Tied Up» y el concurso de talentos fomentan el trabajo en equipo y la implicación. 6. ¿Qué herramientas y recursos se recomiendan?ClickUp ofrece plantillas, funciones colaborativas y herramientas de gestión para optimizar la formación de equipos y el flujo de trabajo.

¿Qué es la formación de equipos y por qué es importante en el lugar de trabajo?

📌 Resumen rápido La formación de equipos es el proceso de crear conexiones más sólidas entre los empleados para mejorar la colaboración, la confianza y el rendimiento general. Esto ayuda a las personas a alinearse con las metas comunes, comunicarse abiertamente y sentirse valoradas como parte de una unidad cohesionada, algo esencial para cualquier equipo de alto rendimiento en los entornos de trabajo híbridos actuales.

La creación de equipos es una parte esencial del éxito de una empresa. Se refiere a la creación de un grupo cohesionado en el que las personas trabajan juntas para alcanzar metas comunes.

Su objetivo principal es mejorar el rendimiento del equipo, elevar la moral y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Cuando te centras en estrategias de formación de equipos, tú:

Facilita la comunicación y la colaboración en el lugar de trabajo

Mejora tus habilidades para resolver problemas y tomar decisiones

Fomenta la confianza y el respeto mutuo entre los miembros del equipo

Aclara los roles y responsabilidades

Fomenta el sentido de pertenencia

La creación de un equipo exitoso depende en gran medida del sistema de contratación, la cultura interna del equipo, el liderazgo y el proceso de gestión del equipo. Pero, ¿sabes qué? La estrategia tiene un lado divertido: los ejercicios de team building.

Desde simples actividades para romper el hielo hasta tareas más complejas de resolución de problemas, las actividades de team building pueden ser de diferentes tipos: Actividades para romper el hielo que ayuden a los miembros del equipo a conocerse (y sentirse cómodos) entre sí. Por ejemplo, jugar a Dos verdades y una mentira o al Bingo humano.

Ejercicios de confianza para fomentar la seguridad, la confianza y el compañerismo entre los miembros del equipo. Actividades como el «nudo humano» o la «caída de confianza» son ejemplos de este tipo.

Retos de resolución de problemas que requieren que los miembros del equipo actúen como una unidad. Por ejemplo, retos de Escape Room o yincanas.

Actividades creativas para romper la monotonía de la rutina diaria y permitir el flujo de la creatividad. Por ejemplo, organizar talleres de arte o clases de cocina. Como ejemplo, se puede organizar un taller de arte o una clase de cocina.

Ejercicios de comunicación para mejorar las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Algunos ejemplos populares serían el «Back-to-Back Drawing» o el reto de los ojos vendados.

Dependiendo de tu configuración de trabajo (híbrida, a distancia o presencial), puedes organizar versiones en interior, al aire libre o virtuales de divertidas actividades de team building.

¿Cuáles son las claves de las ventajas del team building para los equipos modernos?

Como gerente, jefe de equipo o profesional de RR. HH., puedes generar un impacto duradero en tu cultura laboral organizando actividades de team building.

Estas son algunas de sus ventajas:

Fortalece las relaciones : las actividades de team building ayudan a los miembros de tu equipo a establecer una conexión personal, lo que hace que se sientan más cómodos trabajando juntos

Facilita una mejor comunicación : la práctica en entornos informales mejora la forma en que los miembros del equipo intercambian ideas y comentarios en el trabajo

Desarrolla la capacidad de resolver problemas : Afrontar juntos los retos perfecciona las habilidades de tu equipo para gestionar problemas complejos en el trabajo

Fomenta la empatía : un evento de team building (como el «Intercambio de roles», por ejemplo) ayuda a los participantes a ver las cosas desde la perspectiva de los demás, lo que conduce a un mejor entendimiento mutuo.

Fomenta la cohesión del equipo: las experiencias compartidas crean un fuerte vínculo entre los compañeros, lo que facilita la colaboración en los proyectos y la resolución respetuosa de conflictos

⭐ Plantilla destacada Convierte los retos en oportunidades de crecimiento con la plantilla del Plan de mejora del rendimiento (PIP) de ClickUp. Identifica claramente las áreas de mejora, establece pasos concretos y realiza el seguimiento del progreso para ayudar a tu equipo a alcanzar el éxito. Consigue una plantilla gratuita Impulsa el crecimiento de los empleados con la plantilla de plan de mejora del rendimiento de ClickUp

Cómo formar un equipo eficaz

📌 Resumen rápido Crear un equipo de alto rendimiento requiere planificación, una comunicación clara y un soporte constante. A continuación te ofrecemos un enfoque paso a paso: Aclara el propósito y las metas de tu equipo: Asegúrate de que todos los miembros comprendan el «porqué» de su trabajo y cómo este contribuye a las metas generales de la empresa.

Define roles y responsabilidades: Evita solapamientos y confusiones asignando claramente las tareas en función de los puntos fuertes.

Contrata personas con habilidades y personalidades complementarias: Equilibra los conocimientos técnicos con las habilidades interpersonales para crear un equipo versátil y resiliente.

Fomenta la comunicación abierta: Promueve reuniones periódicas, debates transparentes y un entorno de seguridad psicológica para el uso compartido de ideas.

Fomenta la confianza y la responsabilidad: establece expectativas, ofrece comentarios y reconoce los logros para fortalecer la cohesión del equipo.

Realiza un seguimiento del progreso y los resultados: utiliza herramientas para supervisar las tareas, las metas y la eficiencia de la colaboración, asegurándote de que el equipo se mantenga alineado y tenga alta productividad.

Fomenta el aprendizaje continuo: Ofrece oportunidades para el desarrollo de habilidades y la formación interdisciplinaria para que el equipo se mantenga adaptable. Utiliza la plantilla de gestión de equipos de ClickUp para correlacionar los roles del equipo, realizar el seguimiento del progreso y alinear a todos hacia metas comunes.

Aquí tienes una guía paso a paso para crear un equipo que se mantenga unido en las buenas y en las malas:

1. Alinea a tu equipo con un objetivo claro

Según un estudio de McKinsey, la mayoría (82 %) de los empleados considera que tener un propósito es importante, y el 72 % cree que ese propósito debería tener más peso que los beneficios.

Aquí tienes una guía para vincular el rendimiento de tu equipo con las metas generales de la organización:

Define la visión y las metas: Expresa claramente la visión y las metas del equipo y comunícalas con regularidad. Por ejemplo, puedes comenzar tus reuniones mensuales de equipo con un recordatorio de la misión de la organización y por qué hacéis lo que hacéis.

Establece metas SMART: Crea metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos que se ajusten a la misión del equipo.

Vincula las tareas con la misión: Muestra cómo las tareas y los proyectos individuales contribuyen a la misión o a la meta general.

Una herramienta de gestión de proyectos y metas como ClickUp puede ser un gran recurso en este sentido. Además de mantener tus tareas organizadas, establece una relación clara entre los esfuerzos individuales y los resultados del proyecto. La herramienta ayuda a los empleados a visualizar cómo su trabajo contribuye al plan general.

Veámoslo con un ejemplo.

Imagina que diriges una empresa de SaaS y que tu misión es aumentar el reconocimiento de marca e impulsar la participación a través de contenido de alta calidad. Tu meta SMART podría ser aumentar el tráfico orgánico del blog en un 20 % en los próximos seis meses.

Ahora, puedes utilizar ClickUp Goals para desglosar el objetivo en metas más pequeñas, como la investigación de palabras clave, el análisis de la competencia, la creación de guiones de contenido, la redacción de blogs, la edición, la publicación y su distribución a través de los canales sociales. Asigna personas asignadas para cada meta. Todas las personas asignadas pueden seguir su progreso mediante un indicador visual.

Establece metas, desglósalas en objetivos y permite a los empleados estar al tanto de su progreso con ClickUp Metas

2. Realiza la selección de las personas adecuadas

Ten en cuenta estos tres factores para elegir a las personas adecuadas para tu equipo:

Habilidades y experiencia

Define claramente las habilidades técnicas o profesionales que son imprescindibles en un posible miembro del equipo. A continuación, evalúa a los candidatos basándote en esos criterios. Por ejemplo, si necesitas un diseñador gráfico, lo ideal sería buscar a alguien con un buen portfolio, dominio de los programas de diseño y un buen conocimiento de la imagen de marca y la estética.

Actitud y temperamento

Las habilidades se pueden adquirir, pero la actitud y el temperamento suelen ser rasgos innatos. Busca personas que sean colaboradoras, abiertas a recibir comentarios y con capacidad de adaptación. Estas cualidades garantizan que los miembros de tu equipo trabajen bien juntos, gestionen las críticas de forma constructiva y se adapten a los cambios o a los retos inesperados.

Durante el proceso de selección, puedes plantear preguntas de comportamiento para evaluar estas características. Por ejemplo, puedes preguntar a un candidato cómo ha gestionado situaciones concretas, como: «Cuéntame alguna ocasión en la que hayas trabajado con un miembro del equipo que no estaba contribuyendo de forma eficaz. ¿Cómo gestionaste la situación y cuál fue el resultado?».

Adecuación cultural

Analiza en qué medida los valores, las creencias y los comportamientos de un candidato encajan con la cultura de tu equipo. Esto es importante porque la adecuación cultural puede tener un impacto enorme en la satisfacción laboral, el rendimiento y la cohesión general del equipo.

Por ejemplo, si tu empresa hace hincapié en la innovación y la mejora continua, te interesará contar con miembros del equipo que sean curiosos, proactivos y se sientan cómodos con el cambio.

Diversidad

La diversidad en habilidades, trayectorias y perspectivas es el sello distintivo de un equipo completo. Un equipo diverso aporta diferentes puntos de vista y experiencias, fomenta la creatividad y ofrece soluciones innovadoras a problemas críticos.

Para crear un verdadero crisol de culturas, incluye a personas de diferentes grupos demográficos, culturas, niveles de formación y experiencias profesionales.

3. Ofrece un espacio colaborativo

La base de un equipo sólido es la eficacia con la que sus miembros intercambian ideas, resuelven conflictos y aúnan esfuerzos para crear algo significativo.

Como responsable, debes ofrecer un entorno de trabajo colaborativo que una a los equipos multifuncionales. Esto resulta especialmente útil para equipos híbridos y remotos, en los que la distancia física puede crear una desconexión.

Las funciones integradas de ClickUp para la colaboración en tiempo real, la comunicación asíncrona, el uso compartido de comentarios y la centralización de la información esencial del proyecto salvan posibles brechas de comunicación y ayudan a crear un equipo ganador.

Así es como tu equipo puede utilizar las funciones colaborativas de ClickUp:

Trabaja con los miembros del equipo en tiempo real, comparte y recibe comentarios de forma asíncrona mediante notas, asigna acciones, convierte los textos en tareas con seguimiento y crea un centro de información centralizado (para almacenar hojas de ruta de proyectos, wikis de la empresa y bases de conocimiento) con , comparte y recibe comentarios de forma asíncrona mediante notas, asigna acciones, convierte los textos en tareas con seguimiento y crea un centro de información centralizado (para almacenar hojas de ruta de proyectos, wikis de la empresa y bases de conocimiento) con ClickUp Docs

Trabaja con tus compañeros de equipo tanto en modo sincrónico como asincrónico con ClickUp Documentos

Evita llamadas innecesarias y hilos de comentarios interminables que solo generan más confusión. Crea una grabación de pantalla breve con ClickUp Clips , graba una voz en off y compártela con los miembros del equipo. que solo generan más confusión. Crea unagraba una voz en off y compártela con los miembros del equipo.

Ofrece o solicita comentarios específicos, obtén transcripciones automáticas de notas de voz y aclara dudas más rápido con ClickUp Clips

Ofrece comentarios claros y rápidos sobre el diseño de las imágenes con la función de las imágenes con la función de Revisión de ClickUp : añade, asigna y resuelve comentarios en cualquier archivo PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo o PDF.

Ofrece comentarios claros sobre las imágenes con la función de Revisión de ClickUp

Después de subir un archivo como adjunto a una tarea, haz clic en el archivo para abrirlo. En la esquina superior derecha, selecciona «Añadir comentarios». A continuación, puedes hacer clic en cualquier parte del adjunto para añadir un comentario. Esta función ayuda a eliminar la confusión al dar feedback sobre el diseño dentro de ClickUp

Haz lluvias de ideas, planifica proyectos, traza las fases de los proyectos, dibuja diagramas y deja que tus ideas fluyan libremente en un lienzo interactivo con ClickUp Pizarras

Colabora en ideas utilizando la pizarra virtual de ClickUp Whiteboards

Organiza ideas y tareas en un formato no lineal, visualiza las relaciones entre conceptos, desglosa los proyectos en tareas y subtareas individuales, y crea estructuras jerárquicas con los mapas mentales de ClickUp , perfectos para un ejercicio de trabajo en equipo.

Desarrolla ideas y proyectos complejos y dales una estructura adecuada con los mapas mentales de ClickUp

Además de estas herramientas, puedes acceder a la amplia biblioteca de plantillas gratuitas de ClickUp. Puedes personalizar los marcos prediseñados para simplificar la comunicación y la gestión del equipo:

Plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo de ClickUp

Descargar esta plantilla Organiza tus calendarios de reuniones, metas y canales de comunicación en una plataforma unificada con la plantilla «Matriz de comunicación y reuniones del equipo» de ClickUp.

Mantén el control sobre quién es responsable de cada tarea, establece canales de comunicación (como reuniones virtuales, correo electrónico o colaboración en Pizarra), programa reuniones y define las metas de las mismas con la plantilla de comunicación de equipo y matriz de reuniones de ClickUp.

Te ayuda a:

Optimiza la forma en que los miembros del equipo realizan el uso compartido de la información entre ellos

Establece procedimientos estándar para reuniones periódicas

Prioriza las tareas esenciales estableciendo metas de comunicación

Esto resulta útil para equipos medianos y grandes, en los que resulta complicado gestionar múltiples canales de comunicación, partes interesadas y prioridades contrapuestas desde un único punto de contacto.

📮 Dato de ClickUp: Casi el 20 % de los participantes en nuestra encuesta envía más de 50 mensajes instantáneos al día. Según un estudio de ClickUp, este gran volumen podría indicar que el equipo está en constante efervescencia con intercambios rápidos, lo cual es ideal para la rapidez, pero también propicio para la sobrecarga de comunicación. Con las herramientas de colaboración integradas de ClickUp, como ClickUp Chat y ClickUp Assigned Comments, tus conversaciones siempre estarán enlazadas a las tareas adecuadas, lo que mejora la visibilidad para todos los miembros del equipo y reduce la necesidad de seguimientos innecesarios.

Plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp

Descargar esta plantilla Obtén una panorámica detallada de todas las tareas y operaciones de tu flujo de trabajo con la plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp.

Diseñada para equipos multifuncionales, la plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp te ayuda a realizar el seguimiento de las tareas en curso en todos los departamentos y a comprobar su progreso en tiempo real.

Así es como puedes sacar el máximo partido a este marco:

Asigna tareas a los miembros del equipo

Establece duraciones estimadas para cada tarea, asigna fechas límite y marca prioridades

Lleve un registro del rendimiento general del equipo, los logros, las preocupaciones actuales y el progreso en los compromisos

Identifica los posibles obstáculos y resuélvelos de inmediato

4. Aborda los retos con rapidez

Todos los equipos se enfrentan a retos en algún momento, pero la forma de gestionarlos puede marcar la diferencia. Crea un entorno de trabajo en el que los miembros del equipo se sientan cómodos para abordar los problemas y obstáculos. Fomenta la comunicación abierta para poder abordar los problemas antes de que se agraven.

Por ejemplo, si un miembro del equipo tiene dificultades con la acumulación de responsabilidades, puedes asignarle recursos adicionales. De esta forma, puedes quitarle algunas tareas de encima y mantenerte al día con los plazos.

Cuando surjan conflictos o problemas, establece un proceso sencillo para resolverlos. Esto podría ser tan simple como poder plantear inquietudes mediante comentarios directos al gerente o al jefe de equipo, o mediante reuniones periódicas (reuniones diarias o semanales) para discutir los obstáculos.

5. Cuida del bienestar de tus empleados

Quieres crear un equipo cohesionado, resiliente y motivado para afrontar cualquier reto.

Para dotarlos de esa fortaleza, debes dar prioridad al bienestar de cada miembro del equipo:

Fomenta los descansos regulares para prevenir el agotamiento y los problemas de salud

Ofrece permisos remunerados adecuados para fomentar el descanso y la recarga de energías

Ofrece acceso a programas de apoyo , como servicios de asesoramiento, programas de bienestar o formación en mindfulness, y ayúdalos a cuidar su salud mental.

Establezca expectativas realistas y permita horarios de trabajo flexibles (siempre que sea posible) para fomentar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.

¿Cuáles son las buenas prácticas para crear un equipo eficaz?

📌 Resumen rápido La creación eficaz de equipos se centra en el reconocimiento, el sentido de pertenencia, los puntos fuertes y el crecimiento profesional: Reconozca los esfuerzos y los logros: Celebre los hitos y cree programas de reconocimiento formales para impulsar la moral y la motivación.

Crea un sentido de pertenencia: fomenta una cultura inclusiva, implementa un proceso de incorporación bien pensado y promueve la comunicación abierta para fortalecer la cohesión del equipo.

Identifica los puntos fuertes de cada miembro del equipo: utiliza evaluaciones e inventarios de habilidades para asignar tareas que se ajusten a las fortalezas individuales, mejorando así la confianza y el rendimiento.

Invierte en el desarrollo profesional: Fomenta el aprendizaje con planes de desarrollo, talleres internos y oportunidades de formación externa para mejorar las competencias y la retención del personal. Realiza un seguimiento del progreso y el compromiso del equipo utilizando la plantilla de espacio de equipo de ClickUp para centralizar las tareas, los roles y las iniciativas de desarrollo profesional.

1. Reconoce los esfuerzos y los logros

Según SurveyMonkey, el 82 % de los empleados considera que el reconocimiento es una parte importante de la felicidad en el trabajo. Reconocer el esfuerzo aumenta la moral, motiva a los miembros del equipo, mejora las tasas de retención y fortalece a tu equipo.

Así es como puedes poner en práctica esto en tu lugar de trabajo:

Celebra los hitos: puede ser algo tan sencillo como un reconocimiento durante las reuniones, bonificaciones en efectivo o una gran fiesta por alcanzar un hito del proyecto.

Programas de reconocimiento: Establezca programas como «Empleado del mes» o «Premios al espíritu de equipo» para reconocer formalmente los esfuerzos excepcionales. Utilice herramientas de reconocimiento de los empleados para agilizar el proceso de identificación y valoración de los miembros del equipo.

Por ejemplo, Zappos, la filial de Amazon, conocida por su excelente servicio al cliente, ha dominado el reconocimiento entre compañeros. Como parte del programa Zollar, los miembros del equipo de Zappos ganan dinero ficticio por hacer voluntariado, que pueden utilizar para comprar elementos en la tienda Zollar.

2. Fomenta el sentido de pertenencia

Una investigación de BetterUp reveló que el sentido de pertenencia en el lugar de trabajo conduce a un aumento del 56 % en el rendimiento laboral y reduce el riesgo de rotación de personal en un 50 %.

Así, cuando los miembros del equipo sienten que son una parte importante de la organización y que sus aportaciones cuentan, se sienten más felices, más comprometidos con sus roles y menos propensos a marcharse.

Aquí tienes algunos consejos para crear una comunidad muy unida en tu lugar de trabajo:

Cultura inclusiva: Crea un entorno inclusivo: organiza actividades de team building, como talleres en grupo, comidas de equipo o incluso una pequeña excursión, y anima a todos a participar.

Proceso de incorporación: Diseña un proceso de incorporación que ayude a los nuevos empleados a integrarse sin problemas y a sentirse bienvenidos. Por ejemplo, puedes asignarles un mentor o un compañero para facilitarles la adaptación al lugar de trabajo y al rol que desempeñan durante las primeras semanas.

Comunicación abierta: Establece Establece estrategias de comunicación transparentes para que los miembros del equipo puedan expresar sus ideas y plantear sus inquietudes sin dudarlo. Utiliza herramientas de colaboración a distancia para realizar encuestas, programar sesiones periódicas de puesta al día o dar feedback y debatir problemas en tiempo real o de forma asincrónica.

3. Identifica los puntos fuertes de cada miembro del equipo

A la hora de asignar roles y responsabilidades, ten en cuenta los puntos fuertes de tus empleados. Aprovechar sus puntos fuertes les permitirá perfeccionar sus habilidades actuales, les dará más confianza y mejorará el rendimiento del equipo.

Así es como puedes poner en práctica esta estrategia:

Evaluación de fortalezas: Utiliza herramientas como Utiliza herramientas como Clifton StrengthsFinder (renombrado como StrengthsFinder 2.0) o las evaluaciones DISC para identificar las fortalezas y preferencias de los miembros del equipo. Inventario de competencias: Crea un inventario o matriz de competencias para identificar los puntos fuertes de cada miembro del equipo y cómo se correlacionan con las necesidades del proyecto. Aprovecha los puntos fuertes: asigna tareas en función de las fortalezas individuales. Por ejemplo, alguien con habilidades comunicativas podría encargarse de las presentaciones a los clientes, mientras que asigna tareas en función de las fortalezas individuales.alguien con habilidades comunicativas podría encargarse de las presentaciones a los clientes, mientras que una persona meticulosa podría ocuparse de la planificación del proyecto. Reuniones individuales: Mantén reuniones individuales periódicas para hablar de las metas profesionales y de cómo puedes ayudarles a aprovechar sus puntos fuertes (por ejemplo, ofreciendo formación, herramientas u orientación).

4. Invierte en el desarrollo profesional de tu equipo

Muéstrate con un gran interés por el aprendizaje y el desarrollo de tus empleados.

Según el Informe de LinkedIn sobre el aprendizaje en el lugar de trabajo de 2024, las empresas con culturas de aprendizaje sólidas registran una mayor retención (57 %) que las empresas con culturas de aprendizaje moderadas (27 %).

Así es como puedes crear una práctica sólida de formación y desarrollo:

Elabora un plan de desarrollo: Ayuda a los miembros del equipo a establecer metas de desarrollo personal y a identificar las habilidades y los recursos que necesitan para alcanzarlas.

Ofrece formación y capacitación: Organiza talleres internos sobre temas relevantes y anima a los miembros del equipo a realizar cursos o certificaciones externos. Dedica tiempo al desarrollo profesional dentro de las horas facturables para incentivar el aprendizaje.

Lee también: 10 aplicaciones y programas de team building para equipos remotos en 2024

Ejemplos de actividades populares de team building para el trabajo

📌 Resumen rápido A continuación, te presentamos actividades prácticas para fortalecer la colaboración, la comunicación y el compromiso: Escape room virtual: Resuelve acertijos en línea para potenciar el trabajo en equipo y la comunicación.

Dos verdades y una mentira: actividad para romper el hielo y fomentar la conexión y la participación.

Búsqueda del tesoro: Completen juntas tareas creativas para fomentar la colaboración.

All Tied Up: Reto físico que mejora la comunicación y el liderazgo.

Concurso de talentos: Demuestra tus habilidades y fomenta la creatividad y la diversión.

1. Escape room virtual

Objetivos: Mejorar la colaboración en equipo, la resolución de problemas y las habilidades de comunicación entre los miembros del equipo.

Configuración: Utiliza una plataforma en línea que ofrezca salas de escape virtuales (por ejemplo, The Escape Game) o crea una sala personalizada utilizando plataformas de creación de contenidos multimedia interactivos (por ejemplo, ThingLink).

Cómo jugar:

1. Organice a los participantes en grupos (lo ideal es que haya entre 4 y 6 miembros por equipo)

2. Presenta el escenario o el tema de la sala de escape virtual (por ejemplo, resolver un misterio o escapar de una casa encantada).

3. Provea acceso a la sala virtual o realice el uso compartido de los documentos que contienen pistas, acertijos y retos

4. Los miembros del equipo deben trabajar juntos para resolver acertijos, encontrar pistas ocultas y completar tareas dentro de un límite de tiempo determinado (normalmente entre 30 y 60 minutos).

5. Anímales a comunicarse de forma eficaz, asigna roles (como el encargado de tomar notas y el encargado de resolver problemas) y colabora para superar los retos.

6. Organiza debates y sesiones de análisis tras el juego para comentar las estrategias, la dinámica de grupo y las contribuciones individuales.

2. Dos verdades y una mentira

Objetivos: Establecer una buena relación, fomentar las conversaciones entre los miembros del equipo, romper el hielo y mejorar el compromiso de los empleados.

Configuración: Reúne a todos los participantes en una sala de reuniones virtual o en un espacio físico y pide a cada uno que piense en dos verdades y una mentira sobre sí mismo.

Cómo jugar:

1. Explica las reglas: cada participante usa por turnos sus tres afirmaciones (en cualquier orden).

2. Después de que cada miembro haya compartido las tres afirmaciones, el resto del equipo debate y adivina cuál de ellas es la mentira.

3. Una vez que todos hayan adivinado, el participante revela la mentira y hace un uso compartido de la verdad que se esconde detrás de cada afirmación.

4. Ve turnando hasta que todos los participantes hayan realizado el uso compartido

3. Búsqueda del tesoro

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad.

Configuración:

Prepara una lista de elementos o tareas que los equipos deban encontrar o completar: ¡sé creativo!

Determina los límites o el área donde se llevará a cabo la búsqueda del tesoro

Cómo jugar:

1. Divida a los participantes en equipos de 3 a 5 miembros

2. Reparte la lista de la yincana a cada equipo

3. Establece un límite de tiempo para que los equipos completen la búsqueda (normalmente entre 30 y 60 minutos).

4. Los compañeros de equipo deben trabajar juntos para encontrar los elementos o completar las tareas de la lista

5. Los equipos pueden utilizar herramientas de comunicación (como walkie-talkies o aplicaciones de mensajería) para coordinarse y elaborar informes sobre el progreso

6. Una vez transcurrido el límite de tiempo, reúne a todos los equipos y revisa sus resultados. Otorga puntos en función del mayor número de tareas completadas o de elementos encontrados.

4. Todos unidos

Objetivo: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo a través de un reto físico de resolución de problemas.

Configuración:

Reúne a los miembros del equipo en una ubicación física

Divídelos en pequeños grupos de 2 a 4 personas

Cómo jugar:

1. Ata las manos de los miembros del equipo entre sí con una cadena

2. Asigna una meta que deban cumplir mientras mantienen la conexión física. Puede tratarse de completar un juego de mesa o un rompecabezas, o de realizar tareas como preparar un sándwich o atarse los cordones de los zapatos.

3. Gana el equipo que complete la tarea en el menor tiempo posible

5. Concurso de talentos

Objetivo: Fomentar la creatividad y la expresión personal y descubrir talentos ocultos.

Configuración:

Decide la fecha y el lugar (virtual o presencial) para el concurso de talentos

Invita a los participantes a prepararse para las actuaciones que van a presentar

Cómo jugar:

1. Invita a cada miembro del equipo a mostrar su talento. Puede ser cualquier cosa: bailar, cantar, pintar, escribir poesía, escribir relatos, contar historias, rapear y mucho más.

2. También puedes convertir el evento en una competición amistosa e invitar a un jurado a evaluar las actuaciones.

3. Entregue premios o recuerdos a cada participante

💡 Consejo profesional: La próxima vez que organices juegos de team building (virtuales o presenciales), utiliza el software de gestión de eventos de ClickUp . Facilita todo el proceso, desde la planificación y la colaboración hasta la ejecución, ¡y quítate un peso de encima!

Empieza a crear tu equipo de primera con ClickUp

Tu red de contactos es tu patrimonio, y tu equipo es tu fuerza. Tu red de contactos o tus conexiones pueden proporcionarte oportunidades de negocio, pero es tu equipo el que las cultiva y las mantiene con resultados de alta calidad. Por lo tanto, invertir tu tiempo, esfuerzo y recursos en la creación de un equipo es una decisión empresarial acertada.

¿Y sabes qué? Crear una dinámica de equipo sólida es más fácil cuando cuentas con la tecnología adecuada en tu entorno.

Con una plataforma integral de gestión de proyectos y del trabajo como ClickUp, puedes empoderar a los miembros de tu equipo para que colaboren como quieran, compartan ideas, hagan un seguimiento del progreso, se centren en su crecimiento personal y mucho más.

Crea el equipo de tus sueños: ¡empieza hoy mismo con ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

La mayoría de los equipos empiezan a notar mejoras en la comunicación y la confianza en un plazo de 4 a 8 semanas cuando la formación de equipos es constante y está vinculada al trabajo real, y no se limita a actividades puntuales. El impacto a nivel cultural suele tardar un trimestre completo en manifestarse.

Los errores más comunes son forzar la participación, ignorar los conflictos existentes, tratar las actividades como «solo diversión» sin seguimiento y no alinear la formación de equipos con las metas empresariales reales.

Puedes hacer un seguimiento de los índices de compromiso, la retención de empleados, las métricas de colaboración entre equipos, la participación en reuniones y la rapidez de entrega antes y después de las actividades para evaluar el impacto real.

Los equipos de alto rendimiento suelen llevar a cabo pequeños rituales de participación semanalmente, actividades estructuradas de formación de equipo mensualmente y actividades más profundas centradas en la cultura trimestralmente para lograr un impacto duradero.

Los rituales de colaboración asíncrona, los juegos virtuales de resolución de problemas, las normas de comunicación documentadas y las reuniones periódicas no relacionadas con el trabajo funcionan mejor para los equipos distribuidos, especialmente cuando se gestionan dentro de un espacio de trabajo centralizado como ClickUp para la visibilidad de las tareas, las actualizaciones asíncronas y el seguimiento del seguimiento de la participación del equipo.