10 aplicaciones y programas de trabajo en equipo para equipos remotos en 2025

Con las fronteras geográficas cada vez más difusas y los horarios de trabajo extendiéndose a través de diferentes zonas horarias, existe una necesidad creciente de mantener a estos equipos globales alineados y, lo que es más importante, hacer que se sientan parte de un equipo remoto cohesionado.

Aquí es donde entra en juego el software de actividades virtuales para fomentar el espíritu de equipo. Estas plataformas no solo sirven para asignar tareas o configurar videollamadas. Su objetivo es fomentar relaciones auténticas, facilitar colaboraciones fluidas e inculcar un sentido de propósito compartido en cada miembro del equipo.

Pero con tantas aplicaciones inundando el mercado, ¿cómo elegir? Hemos recopilado las 10 mejores aplicaciones para fomentar el trabajo en equipo que mejorarán la comunicación y fomentarán una colaboración sin igual para tu equipo remoto en 2024. ¡Vamos a ello!

¿Qué debe buscar en una aplicación para la creación de equipos virtuales?

Elegir las herramientas adecuadas para fomentar el espíritu de equipo es mucho más que seleccionar las más populares o las últimas del mercado. Se trata de encontrar un software que se adapte a las necesidades específicas y la cultura de trabajo de tu equipo. A continuación, te ofrecemos información detallada sobre lo que debes priorizar:

Funciones de colaboración: busca un software para la creación de equipos que ofrezca funciones como edición en tiempo real, tableros para lluvias de ideas y gestión de tareas para múltiples usuarios. Estas funcionalidades no solo facilitan el trabajo, sino que crean un entorno en el que fluyen las ideas y se alcanzan las metas colectivas.

Facilidad de uso: el software el software para la creación de equipos puede tener todas las funciones y características posibles, pero si es demasiado complicado, acabará acumulando polvo virtual. Una interfaz sencilla e intuitiva garantiza que los miembros del equipo, independientemente de sus conocimientos tecnológicos, puedan participar sin necesidad de un largo proceso de aprendizaje.

Escalabilidad : puede que tu equipo sea pequeño ahora, pero ¿qué pasará dentro de un año? Realizar la selección de un software para la creación de equipos que se adapte a tu crecimiento te garantiza que no tendrás que cambiar de plataforma ni realizar migraciones frecuentes.

Capacidades de integración: en la era de las innumerables soluciones de software para la creación de equipos, es fundamental garantizar que su software se integre perfectamente con otras herramientas de su infraestructura tecnológica. Ya se trate de su CRM, herramientas de comunicación para equipos o sistemas de almacenamiento de archivos, una integración perfecta conduce a operaciones optimizadas.

Fomentar la comunicación: más allá de la gestión de tareas, el software ideal para la creación de equipos debe reforzar los canales de comunicación formales e informales. Funciones como chatear, realizar videoconferencias y los bucles de retroalimentación garantizan que todos estén al tanto de todo y se sientan escuchados.

Mejora de la productividad: el control de tiempo, el establecimiento de metas y el seguimiento del progreso son componentes fundamentales. Al hacer que los miembros del equipo se responsabilicen y se alineen con los objetivos establecidos, estas funciones impulsan la eficiencia.

Compatibilidad con los flujos de trabajo: cada equipo tiene su propia forma de hacer las cosas. El software adecuado para la creación de equipos debe ser adaptable, permitiendo a los equipos personalizar los flujos de trabajo, establecer permisos y realizar ajustes para adaptarse a su ritmo operativo único.

En resumen, el software perfecto para la creación de equipos no es uno que sirva para todos. Es una herramienta que complementa la dinámica de su equipo, impulsa la productividad y fomenta una cultura de éxito colaborativo.

Las 10 mejores aplicaciones para fomentar el espíritu de equipo entre los trabajadores remotos

¡Aquí tienes las 10 mejores aplicaciones para fomentar el trabajo en equipo y redefinir el concepto de trabajo en equipo y productividad en 2024!

ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno diseñada para que equipos de todos los tamaños y sectores se mantengan conectados y aumenten su productividad. Es totalmente personalizable y ofrece una experiencia totalmente transparente y rica en funciones para gestionar tus tareas personales y de proyectos, supervisar las actualizaciones de los proyectos y conectar con el equipo.

Con herramientas de colaboración virtual como ClickUp Pizarra y Docs, la creación de equipos remotos es más dinámica y accesible que nunca. Además, ClickUp se integra con miles de otras aplicaciones de trabajo, como Microsoft Teams, Slack y Trello, para optimizar cualquier flujo de trabajo.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Todavía no todas las vistas están disponibles en la app móvil.

La curva de aprendizaje inicial para los recién llegados

Precios de ClickUp

Free Forever

Ilimitado : 7 $ al mes por usuario.

Business : 12 $ al mes por usuario.

Enterprise: Ponte en contacto con nosotros para conocer los precios.

ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2000 opiniones)

2. Kahoot!

Imagina convertir esas sesiones de formación corporativa, a veces tediosas, en un emocionante concurso. ¡Esa es la magia del juego virtual para fomentar el espíritu de equipo Kahoot!

Este software para la creación de equipos fomenta el compromiso, lo que garantiza que los equipos no solo absorban información vital, sino que también disfruten del proceso.

Es un soplo de aire fresco para las empresas que desean fomentar la cohesión del equipo junto con la formación.

¿Y lo mejor de todo? Tus equipos virtuales se sentirán como una comunidad llena de energía, en lugar de un grupo de personas enfrentándose a otra videollamada.

Kahoot: las mejores funciones

Dale vida a las reuniones de equipo y las sesiones de formación con cuestionarios interactivos personalizados.

Utiliza plantillas personalizables para adaptar las preguntas a la cultura y las necesidades de tu empresa.

Realice un seguimiento y analice la participación de los participantes.

Recopila fácilmente las opiniones del equipo mediante sondeos y encuestas.

El aprendizaje basado en juegos hace que las sesiones de formación sean memorables.

Integre el software de creación de equipos que ya utiliza.

Fomenta una competencia sana entre los miembros del equipo.

Limitaciones de Kahoot!

Personalización limitada en los planes Free.

Requiere conexión a internet para una experiencia óptima.

Algunos usuarios consideran que los límites de tiempo son restrictivos.

Precios de Kahoot!

Estándar: 17 $ al mes por usuario.

Presentador: 39 $ al mes por usuario

Pro: 59 $ al mes por usuario.

Pro Max: 69 $ al mes por usuario

Kahoot! Valoraciones y opiniones

G2 : 4,6/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2700 opiniones)

3. Gatheround

La conexión a distancia es un reto. ¿Pero Gatheround? Es el antídoto contra las interacciones virtuales impersonales.

Al situar las conexiones personales basadas en vídeo en el centro de su plataforma, se garantiza que todos los miembros se sientan vistos y escuchados. No se trata solo de pasar tiempo juntos, sino de crear momentos de conexión genuina.

Para las organizaciones que buscan profundidad en sus interacciones remotas, Gatheround es la clave.

Las mejores funciones de Gatheround

Conecta a los miembros del equipo para mantener conversaciones espontáneas.

Fomenta los debates sobre diversos temas.

Recopila opiniones para comprender los sentimientos de los empleados.

Se integra a la perfección con otros programas de trabajo en equipo.

Crea salas personalizables que reflejen los valores y la cultura de la empresa.

Evalúa las métricas de interacción del equipo.

Las opciones asincrónicas te permiten adaptarte a diferentes zonas horarias.

Limitaciones de Gatheround

Puede resultar abrumador para los miembros introvertidos del equipo.

Una ligera curva de aprendizaje para los usuarios novatos.

Dependencia de conexiones a internet estables

Precios de Gatheround

Hasta 25 participantes: 25 $ al mes.

Hasta 50 participantes: 50 $ al mes.

Hasta 100 participantes: 200 $ al mes.

Hasta 200 participantes: 400 $ al mes.

Corporación: 9600 $+/año

Valoraciones y reseñas de Gatheround.

G2 : 4,8/5 (3 opiniones)

Capterra: N/A

4. Pingboard

A primera vista, Pingboard puede parecer otra aplicación de organigramas, pero si profundizas un poco más, descubrirás su verdadera esencia como software para la creación de equipos.

Es una herramienta que promueve a la perfección la colaboración y el entendimiento entre departamentos.

Más allá de representar visualmente las estructuras de la empresa, Pingboard crea un ecosistema de trabajo transparente.

Los empleados pueden apreciar mejor cada rol, creando un equipo cohesionado e informado. Si tu meta es fomentar una comprensión holística de la estructura de tu empresa, Pingboard es la respuesta.

Las mejores funciones de Pingboard

Visualice la estructura del equipo de forma dinámica con gráficos de organigramas en tiempo real.

Echa un vistazo a los perfiles de los empleados para conocer a tus compañeros más allá de sus títulos.

Sincronización perfecta con las plataformas de compromiso de los empleados existentes.

Planifica tus vacaciones y tus días libres con total transparencia.

Celebra cumpleaños, aniversarios y mucho más.

Mantente conectado estés donde estés.

Personaliza las vistas de datos según las necesidades de la empresa.

Limitaciones de Pingboard

La personalización puede resultar abrumadora al principio.

Las empresas más grandes pueden experimentar una ralentización del rendimiento.

Limitada a la creación de gráficos de organigramas y no ofrece gestión de tareas.

Precios de Pingboard

Básico: 149 $ al mes

Imprescindible: 299 $ al mes.

Pro: 399 $ al mes

Personalizado: Póngase en contacto con Pingboard para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Pingboard

G2 : 4,3/5 (más de 200 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 500 opiniones)

5. Equipo en ascenso

Cuando se trata de liderazgo, la intuición es fantástica. Pero, ¿y si la combinas con datos procesables? Entonces tendrás algo realmente especial.

Entra en el equipo Rising.

Este software para fomentar el espíritu de equipo se centra en fomentar el liderazgo a través de la toma de decisiones informadas. Proporciona a los líderes datos reveladores, lo que garantiza que sus orientaciones se tengan en cuenta y se apliquen de forma eficaz.

Si el crecimiento y el desarrollo de tu equipo son tus principales prioridades, Rising Team podría ser tu arma secreta.

Las mejores funciones del equipo Rising Team

Evalúa y desarrolla tus capacidades de liderazgo.

Obtenga información útil para implementar cambios que realmente importan.

Fomenta una cultura rica en comentarios.

Toma decisiones basadas en datos para el crecimiento del equipo.

Desarrolle habilidades adaptadas a las necesidades de su equipo mediante talleres personalizados.

Mejora tu conjunto de herramientas tecnológicas.

Los módulos de aprendizaje continuo te ayudan a mantenerte al día e informado.

Limitaciones de Rising Team

Puede que sea más adecuada para equipos de tamaño mediano y grande.

Algunas métricas de retroalimentación pueden parecer invasivas.

Requiere un enfoque proactivo para maximizar los beneficios.

Precios de Rising Team

Conecta: 9 $ al mes por usuario

Desarrollo: 15 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con Rising Team para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas del equipo Rising Team

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Geekbot

Para aquellos que viven y respiran Slack, Geekbot es como ese compañero de trabajo eficiente que siempre has deseado tener.

Ofrece una experiencia fluida, integrando actualizaciones periódicas y encuestas en el chat. Pero no se trata solo de simplicidad, sino de mantener a los equipos sincronizados.

Incluso cuando los miembros están separados por continentes y trabajan en horarios diferentes, Geekbot se asegura de que estén al tanto de todo. Si te interesa optimizar tu experiencia con Slack, Geekbot es la opción ideal.

Las mejores funciones de Geekbot

Gestiona a la perfección las puestas al día diarias en Slack.

Atiende a equipos globales sin esfuerzo con registros asincrónicos.

Personaliza las preguntas que te ayudan a obtener información relevante para tu equipo.

Evalúa el estado de ánimo del equipo, los obstáculos y mucho más.

Mejora la confianza dentro de los equipos remotos.

Obtenga comentarios sin necesidad de realizar indicaciones manuales gracias a las encuestas automatizadas.

Se adapta a equipos de distintos tamaños y necesidades.

Limitaciones de Geekbot

Limitado a la integración con Slack.

Algunos equipos pueden considerar que los registros diarios son redundantes.

Las opciones de personalización pueden requerir un proceso de aprendizaje.

Precios de Geekbot

Enlace a su página de precios para obtener información precisa y actualizada.

Valoraciones y reseñas de Geekbot

G2 : 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,9/5 (más de 100 opiniones)

7. RallyBright

En su búsqueda por mejorar el rendimiento de los equipos, RallyBright se ha labrado un nicho propio.

Este software para fomentar el espíritu de equipo se centra en comprender a fondo la dinámica de los equipos.

Al proporcionar análisis e información detallados, RallyBright dota a las empresas de las herramientas necesarias para optimizar su colaboración. Con su enfoque en la mejora proactiva, es el aliado que todo equipo necesita tener de su lado.

Las mejores funciones de RallyBright

La información dinámica sobre el equipo te ayuda a comprender los puntos fuertes y las áreas de crecimiento.

Crea planes de acción personalizados destinados a ayudar a los empleados a mejorar basándose en comentarios personalizados.

Supervise el crecimiento a lo largo del tiempo.

Fomenta la cohesión y el entendimiento con entornos de trabajo colaborativos.

Obtenga comentarios basados en datos.

Se adapta a ecosistemas tecnológicos más amplios.

Mejora las capacidades de liderazgo del equipo.

Limitaciones de RallyBright

Puede que sea más adecuada para equipos más grandes.

Algunas métricas pueden requerir un análisis en profundidad para comprenderlas.

Depende en gran medida de la información proporcionada por los usuarios para garantizar su precisión.

Precios de RallyBright

Start-up: Gratis

Ampliación: 2,50 $ al mes por usuario.

Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de RallyBright

G2 : 5/5 (15 opiniones)

Capterra: N/A

8. Veertly

Los eventos virtuales se han convertido en la norma, pero Veertly no se limitó a subirse al carro, sino que lo reinventó.

Veertly transforma a los participantes pasivos en colaboradores activos. Desde el networking hasta las sesiones de brainstorming, cada evento resulta inmersivo e interactivo.

¿El resultado? Las reuniones virtuales son tan impactantes como las presenciales.

Si estás buscando mejorar tus eventos virtuales, vale la pena explorar el innovador enfoque de Veertly.

Las mejores funciones de Veertly

Aumenta la participación durante los eventos online con salas interactivas.

Facilita la transferencia de conocimientos de forma eficaz.

Fomenta las conexiones entre los miembros del equipo.

Refleja tu marca o el tema de tu evento con espacios personalizables.

Mantén a los participantes interesados y recopila opiniones mediante encuestas y cuestionarios.

Difunde tu mensaje a un público más amplio.

Evalúa el intento correcto de los eventos al instante.

Limitaciones de Veertly

La configuración inicial puede requerir orientación.

Puede que tenga demasiadas funciones para eventos a pequeña escala.

Requiere una conexión a Internet estable para una experiencia óptima.

Precios de Veertly

Básico: 100 € al mes

Premium: 600 € al mes

Profesional: 1400 € al mes

Enterprise: Póngase en contacto con Veertly para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Veertly

G2 : N/A

Capterra: 4,9/5 (7 opiniones)

9. HeyTaco

A todos nos gusta recibir una palmada en la espalda, y HeyTaco lleva este sentimiento a los canales de Slack de la forma más agradable posible.

No se trata solo de enviar felicitaciones, sino de crear una cultura de reconocimiento.

Los miembros del equipo pueden difundir fácilmente la positividad y reconocer los logros de los demás utilizando su divertido enfoque temático basado en los tacos.

En un espacio virtual en el que se pierden las señales no verbales, HeyTaco llena ese vacío, promoviendo la gratitud y la motivación.

Las mejores funciones de HeyTaco

Una divertida vuelta de tuerca a los elogios del equipo.

Integra a la perfección el reconocimiento en los chats diarios de Slack.

Celebra a los principales colaboradores y difusores de positividad.

Adapta el reconocimiento a la cultura de tu equipo.

Comprenda la moral y las tendencias del equipo.

Adáptate a equipos de cualquier tamaño.

Añade un elemento divertido a las interacciones del equipo.

Limitaciones de HeyTaco

Exclusivo para usuarios de Slack.

Puede que no sea ideal para entornos corporativos más formales.

Es posible que el tema no resulte atractivo para todo el mundo.

Precios de HeyTaco

3 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HeyTaco

G2 : 4,8/5 (más de 300 opiniones)

Capterra: 5/5 (2 opiniones)

10. Scavify

¿Quién dijo que las actividades de team building tenían que ser siempre talleres y sesiones estratégicas? Entre los juegos de team building, Scavify rompe moldes. Sus búsquedas del tesoro digitales convierten el team building en una emocionante aventura.

A medida que los equipos colaboran para superar retos, se crean vínculos naturales a través de las experiencias compartidas. Se trata de una nueva forma de fomentar el espíritu de equipo, en la que la colaboración remota en el lugar de trabajo se combina con la diversión y el descubrimiento.

Si las formas habituales de promover el trabajo en equipo virtual te parecen un poco obsoletas, Scavify te promete un giro refrescante.

Las mejores funciones de Scavify

Motiva a tus equipos con búsquedas del tesoro digitales y otros retos.

Fomenta la competencia amistosa.

Utiliza retos fotográficos y de vídeo para impulsar la creatividad entre los miembros del equipo remoto.

Recompense la participación y los logros.

Crea un ejercicio personalizado de formación de equipos que resuene en tu equipo.

Mejora la experiencia del usuario con otras herramientas de tu conjunto de tecnologías.

Comprenda la participación y el compromiso con análisis en profundidad.

Limitaciones de Scavify

Se requiere un dispositivo móvil para una participación óptima.

Puede requerir un tiempo de configuración considerable para los organizadores.

Puede que no sea adecuada para equipos grandes y dispersos.

Precios de Scavify

Póngase en contacto con Scavify para conocer los precios.

Valoraciones y reseñas de Scavify

G2 : N/A

Capterra: N/A



Aunque todas las aplicaciones de la lista son líderes en cultura empresarial por derecho propio, el enfoque integral de ClickUp para la creación de equipos, junto con su comprensión de las diversas dinámicas de equipo, lo sitúa por encima del resto. A medida que avanzamos, el futuro de la creación de equipos parece más prometedor, con plataformas como ClickUp a la vanguardia.

Cada equipo, ya sea de marketing, diseño, desarrollo o cualquier otro, dispone de un espacio personalizado que se adapta a sus necesidades específicas. No se trata de una solución única para todos, sino de un espacio de trabajo dinámico en el que los diferentes equipos pueden configurar sus flujos de trabajo, paneles de control de proyectos y metas.

ClickUp entiende que un equipo de desarrollo de software funciona de manera diferente a un equipo de contenido, y este enfoque matizado subraya su compromiso de ofrecer la plataforma más centrada en el usuario para todo tu equipo.

