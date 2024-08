Cómo formar un equipo eficaz en el trabajo

Si alguna vez tienes la suerte de contratar a gente, asegúrate de que contratas a gente a la que no sólo tú puedes enseñar, sino que contratas a gente que también te va a enseñar cosas.

Jeff Bezos, magnate de los negocios globales y CEO de Amazon

Al igual que Bezos, cada líder tiene su versión ideal de cómo debería ser el equipo de sus sueños. Algunos buscan habilidades técnicas, otros creen que las habilidades interpersonales tienen más peso, otros dan prioridad a la educación formal, otros buscan candidatos con los que sea fácil trabajar, mientras que otros prefieren personas que cuestionen el status quo: los parámetros son subjetivos.

**Una vez que encuentre a la persona o personas adecuadas para su organización, debe hacer un esfuerzo adicional para ayudarles a integrarse en su equipo y retenerlos a largo plazo.

¿Qué es la creación de equipos?

La formación de equipos es una parte esencial del intento correcto de una empresa. Se refiere a la creación de un grupo cohesionado en el que los individuos trabajan juntos para alcanzar metas compartidas.

Su propósito principal es mejorar el rendimiento del equipo, elevar la moral y promover un entorno de trabajo positivo. Cuando se centra en las estrategias de creación de equipos, usted:

Facilita la comunicación ycolaboración en el lugar de trabajo* Mejorar la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones

Fomentar la confianza y el respeto mutuo entre los miembros del equipo

Aclarar roles y responsabilidades

Albergar un sentimiento de pertenencia

La creación de un equipo de éxito depende en gran medida del sistema de contratación, la cultura interna del equipo, el liderazgo y el gestión de equipos proceso. Pero, ¿adivina qué? La estrategia tiene un lado divertido: los ejercicios de creación de equipos.

Desde simples rompehielos hasta tareas más complejas de resolución de problemas, las actividades de creación de equipos pueden ser de distintos tipos:

Rompehielos para que los miembros del equipo se conozcan (y se sientan cómodos). Por ejemplo, jugar a Dos verdades y una mentira o al Bingo humano

para que los miembros del equipo se conozcan (y se sientan cómodos). Por ejemplo, jugar a Dos verdades y una mentira o al Bingo humano Ejercicios de confianza para fomentar la seguridad, la confianza y la camaradería entre los miembros del equipo. Actividades como el Nudo Humano o la Caída de Confianza son de este tipo

para fomentar la seguridad, la confianza y la camaradería entre los miembros del equipo. Actividades como el Nudo Humano o la Caída de Confianza son de este tipo Retos de resolución de problemas que requieren que los miembros del equipo actúen como una unidad. Por ejemplo, Escape Room o Scavenger Hunt

que requieren que los miembros del equipo actúen como una unidad. Por ejemplo, Escape Room o Scavenger Hunt Actividades creativas para romper la monotonía de los horarios diarios y dejar que fluya la creatividad. Por ejemplo, organizar talleres de arte o clases de cocina

para romper la monotonía de los horarios diarios y dejar que fluya la creatividad. Por ejemplo, organizar talleres de arte o clases de cocina Ejercicios de comunicación para mejorar las habilidades de comunicación verbal y no verbal. Algunos ejemplos populares son el dibujo espalda con espalda o el desafío de los ojos vendados

Dependiendo de su configuración de trabajo (híbrida, a distancia o in situ), puede organizar versiones interiores, exteriores o virtuales de divertidas actividades de creación de equipos.

Beneficios de la creación de equipos

Como gestor, jefe de equipo o profesional de RRHH, puede crear un impacto duradero en su cultura de trabajo organizando actividades de creación de equipos.

He aquí algunos de sus beneficios:

Fortalecen las relaciones : Las actividades de creación de equipos ayudan a los miembros de su equipo a conectar a nivel personal, haciendo que se sientan más cómodos trabajando juntos

: Las actividades de creación de equipos ayudan a los miembros de su equipo a conectar a nivel personal, haciendo que se sientan más cómodos trabajando juntos Facilitan una mejor comunicación : La práctica en ajustes informales mejora la forma en que los miembros del equipo intercambian ideas y opiniones en el trabajo

: La práctica en ajustes informales mejora la forma en que los miembros del equipo intercambian ideas y opiniones en el trabajo Desarrollar la capacidad de resolver problemas : Trabajar juntos para superar retos perfecciona las habilidades del equipo para gestionar problemas complejos en el trabajo

: Trabajar juntos para superar retos perfecciona las habilidades del equipo para gestionar problemas complejos en el trabajo Promover la empatía : Un evento de creación de equipos (por ejemplo, la inversión de roles) ayuda a los participantes a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, lo que conduce a una mejor comprensión mutua

: Un evento de creación de equipos (por ejemplo, la inversión de roles) ayuda a los participantes a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, lo que conduce a una mejor comprensión mutua Fomentar la unidad del equipo: Las experiencias compartidas crean un fuerte vínculo entre los compañeros, lo que facilita la colaboración en proyectos y la resolución de conflictos con respeto

Cómo formar un equipo eficaz

He aquí una guía paso a paso para crear un equipo que se mantenga unido en las buenas y en las malas:

1. Alinee su equipo con un objetivo claro

Según a Estudio McKinsey la mayoría (82%) de los empleados cree que tener un propósito es importante, y el 72% opina que el propósito debería tener más peso que los beneficios.

He aquí una hoja de ruta para conectar el rendimiento de su equipo con las metas más amplias de la organización:

Definir la visión y las metas: Articule la visión y las metas del equipo y comuníquelas con regularidad. Por ejemplo, puede empezar las reuniones mensuales del equipo con un recordatorio de la misión de la organización y de por qué hacen lo que hacen

Articule la visión y las metas del equipo y comuníquelas con regularidad. Por ejemplo, puede empezar las reuniones mensuales del equipo con un recordatorio de la misión de la organización y de por qué hacen lo que hacen Establecer metas SMART: Crear metas específicas, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos definidos que estén en consonancia con la misión del equipo

Crear metas específicas, medibles, alcanzables, pertinentes y con plazos definidos que estén en consonancia con la misión del equipo Vincular las tareas a la misión: Mostrar cómo las tareas y proyectos individuales contribuyen a la misión o meta más amplia

Una herramienta de gestión de proyectos y metas como ClickUp **Además de mantener las tareas organizadas, establece una clara relación entre los esfuerzos individuales y los resultados del proyecto. La herramienta ayuda a los empleados a visualizar cómo su trabajo contribuye al gran esquema.

Comprendámoslo con un ejemplo.

Supongamos que diriges una empresa de SaaS, y tu misión es aumentar el conocimiento de la marca e impulsar la participación a través de contenidos de alta calidad. Tu meta SMART puede ser aumentar el tráfico orgánico al blog en un 20% en los próximos seis meses.

Ahora, puede utilizar Metas de ClickUp para desglosar la meta en objetivos más pequeños, como la investigación de palabras clave, el análisis de la competencia, la creación de resúmenes de contenido, la redacción de blogs, la edición, la publicación y la distribución a través de los canales sociales. Añadir personas asignadas para los objetivos. Todos los asignados pueden seguir su progreso con un indicador visual.

Establezca metas, divídalas en objetivos y permita a los empleados controlar su progreso con Metas de ClickUp

2. Seleccione a las personas adecuadas

Tenga en cuenta estos tres factores para elegir a las personas adecuadas para su equipo:

Aptitudes y experiencia

Defina claramente las habilidades técnicas o profesionales que no son negociables en un posible miembro del equipo. A continuación, evalúe a los candidatos en función de esos criterios.

Por ejemplo, si necesitas un diseñador gráfico, lo ideal es que busques a alguien con una sólida cartera de trabajos, que domine el software de diseño y que entienda bien el concepto de marca y la estética.

Actitud y temperamento

Las aptitudes pueden adquirirse, pero la actitud y el temperamento suelen ser rasgos inherentes. Estas cualidades garantizan que los miembros de su equipo trabajen bien juntos, acepten las críticas de forma constructiva y se adapten a los cambios o a los retos inesperados.

Durante el proceso de contratación, puede hacer preguntas de comportamiento para evaluar estos rasgos. Por ejemplo, puede preguntar a un candidato cómo ha manejado situaciones específicas, como: cuénteme una ocasión en la que trabajó con un miembro del equipo que no contribuía eficazmente. ¿Cómo manejó la situación y cuál fue el resultado?

Adecuación cultural

Analice en qué medida los valores, creencias y comportamientos de un candidato coinciden con los suyos cultura de equipo . Esto es importante porque el ajuste cultural puede tener un impacto enorme en la satisfacción laboral, el rendimiento y la cohesión general del equipo.

Por ejemplo, si su empresa hace hincapié en la innovación y la mejora continua, querrá miembros del equipo que sean curiosos, proactivos y se sientan cómodos con el cambio.

Diversidad

La diversidad de habilidades, orígenes y perspectivas es el distintivo de un equipo completo. Un equipo diverso aporta puntos de vista y experiencias diferentes, fomenta la creatividad de pensamiento y ofrece soluciones innovadoras a problemas críticos.

Para crear un verdadero crisol de culturas, hay que incluir a personas de distintos grupos demográficos, culturas, formación y experiencias profesionales.

3. Ofrecer un espacio de colaboración

La base de un equipo sólido es la eficacia con que sus miembros intercambian ideas, resuelven conflictos y combinan sus esfuerzos para crear algo significativo.

Como gestor, debe ofrecer un espacio de trabajo colaborativo que unifique a los equipos interfuncionales. Es especialmente útil para equipos híbridos y remotos en los que la distancia física puede crear una desconexión.

Funciones integradas de ClickUp para la colaboración en tiempo real, comunicación asíncrona la comunicación asíncrona, el uso compartido de los comentarios y la centralización de la información vital del proyecto colman las posibles lagunas de comunicación y ayudan a crear un equipo ganador.

A continuación le explicamos cómo puede utilizar su equipo las funciones de colaboración de ClickUp:

Trabaje con los miembros del equipo en tiempo real, comparta/reciba comentarios de forma asíncrona, asigne elementos de acción, convierta textos en tareas rastreables y cree un hub de información centralizado (para almacenar hojas de ruta de proyectos, wikis de la empresa y bases de conocimiento) conDocumentos de ClickUp

Trabaje con sus compañeros de equipo en modo síncrono o asíncrono con ClickUp Docs

Elimine las llamadas innecesarias y los hilos de comentarios interminables que sólo crean más confusión. Cree una grabación de pantalla corta utilizandoClips ClickUp, grabar una locución y compartirla con los miembros del equipo

Proporcione/solicite comentarios específicos, obtenga transcripciones automatizadas de notas de voz y despeje dudas más rápidamente con ClickUp Clips

Proporcione comentarios de diseño claros y rápidos sobre imágenes conRevisión de ClickUp función para añadir, asignar y resolver comentarios en cualquier archivo PNG, GIF, JPEG, WEBP, vídeo o PDF

Proporcione información clara sobre las imágenes con la función de Revisión de ClickUp

Después de cargar un archivo como adjunto a una tarea, haga clic en el archivo para abrirlo. En la esquina superior derecha, seleccione "Añadir comentarios" A continuación, puede hacer clic en cualquier parte del adjunto para añadir un comentario. Esta función ayuda a eliminar la confusión a la hora de hacer comentarios sobre el diseño en ClickUp

Intercambia ideas, planifica proyectos, correlaciona las fases de un proyecto, dibuja diagramas y deja que tus ideas fluyan libremente en un lienzo interactivo conPizarras ClickUp

Colabora en ideas utilizando el lienzo virtual de ClickUp Whiteboards

Organice ideas y tareas en un formato no lineal, visualice relaciones entre conceptos, descomponga proyectos en tareas y subtareas individuales y cree estructuras jerárquicas conClickUp Mapas mentales, perfecto para un ejercicio de creación de equipos

Desarrolle ideas/proyectos complejos y deles una estructura adecuada con los Mapas mentales de ClickUp

Bonus: 16 Mejores Programas de Pizarra Digital para Potenciar la Colaboración en Equipo Además de estas herramientas, puede acceder a la amplia biblioteca de plantillas gratuitas de ClickUp. Puede personalizar los marcos prefabricados para simplificar la comunicación y la gestión de equipos:

Plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo de ClickUp

Organice sus calendarios de reuniones, metas y canales de comunicación en una plataforma unificada con la plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo de ClickUp

Manténgase al tanto de quién es responsable de cada tarea, establezca canales de comunicación (como reuniones virtuales, correo electrónico o colaboración en Pizarra), programe reuniones y esboce las metas de las reuniones con Plantilla de matriz de comunicación y reuniones de equipo de ClickUp. Te ayuda:

Optimizar la forma en que los miembros del equipo comparten información entre sí

entre sí Establecer procedimientos estándar para realizar comprobaciones periódicas

para realizar comprobaciones periódicas Priorizar las tareas esenciales mediante el ajuste de metas de comunicación

Esto es útil para equipos medianos y grandes, en los que es difícil supervisar múltiples canales de comunicación, partes interesadas y prioridades contrapuestas desde un único punto de contacto.

plantilla del plan de gestión de equipos de ClickUp

Obtenga una Panorámica detallada de todas las tareas y operaciones de su flujo de trabajo con la Plantilla del Plan de Gestión de Equipos de ClickUp

Diseñada para equipos multifuncionales, Plantilla de plan de gestión de equipos de ClickUp le ayuda a realizar un seguimiento de las tareas en curso en todos los departamentos y a comprobar su progreso en tiempo real.

A continuación te explicamos cómo sacar el máximo partido a este marco:

Asigne tareas a los miembros del equipo

a los miembros del equipo Ajustar la duración estimada de cada tarea, asignar fechas límite y marcar prioridades

de cada tarea, asignar fechas límite y marcar prioridades Mantener un registro del rendimiento general del equipo, los logros, las preocupaciones actuales y el progreso de los compromisos

del rendimiento general del equipo, los logros, las preocupaciones actuales y el progreso de los compromisos Obtener claridad sobre los posibles obstáculos y abordarlos de inmediato

4. Abordar los retos con rapidez

Todos los equipos se enfrentan a retos en algún momento, pero la forma de abordarlos puede marcar la diferencia. Cree un entorno de trabajo en el que los miembros del equipo se sientan cómodos a la hora de abordar problemas y obstáculos. Fomente la comunicación abierta para poder abordar los problemas antes de que se agraven.

Por ejemplo, si un miembro del equipo tiene problemas con el solapamiento de responsabilidades, puede asignarle recursos adicionales. De este modo, puedes quitarle algunas tareas de encima y mantener el seguimiento de los plazos.

Cuando surjan conflictos o problemas, establezca un proceso sencillo para resolverlos. Esto puede ser tan sencillo como poder plantear las preocupaciones a través de comentarios directos al director/jefe de equipo o reuniones periódicas (diarias/semanales) para discutir los obstáculos.

5. Cuide del bienestar de sus empleados

Quiere formar un equipo cohesionado, resistente y motivado para afrontar cualquier reto

Para darles esa fuerza, debes dar prioridad al bienestar de cada miembro del equipo:

Fomentar los descansos regulares para evitar el agotamiento y los problemas de salud

para evitar el agotamiento y los problemas de salud Ofrezca permisos remunerados adecuados para fomentar el descanso y la recarga

para fomentar el descanso y la recarga Ofrecer acceso a programas de compatibilidad como servicios de asesoramiento, programas de bienestar o formación en atención plena y ayudarles a cuidar de su salud mental

como servicios de asesoramiento, programas de bienestar o formación en atención plena y ayudarles a cuidar de su salud mental Establezca expectativas realistas y permita horarios de trabajo flexibles (siempre que sea posible) para promover un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada

Buenas prácticas para la creación de equipos

Estas son algunas de las formas en las que puedes contribuir a la creación de equipos eficientes:

1. Reconozca los esfuerzos y los logros

Según SurveyMonkey, 82% de los empleados consideran que el reconocimiento es una parte importante de la felicidad en el trabajo. Reconocer el trabajo duro aumenta la moral, motiva a los miembros del equipo, mejora las tasas de retención y refuerza el equipo.

A continuación te explicamos cómo puedes aplicar esta práctica en tu lugar de trabajo:

Celebre los hitos: Puede ser algo tan sencillo como un reconocimiento durante las reuniones, primas en metálico o una gran fiesta por alcanzar un hito en un proyecto

Puede ser algo tan sencillo como un reconocimiento durante las reuniones, primas en metálico o una gran fiesta por alcanzar un hito en un proyecto Programas de reconocimiento: Establezca programas como "Empleado del mes" o "Premios a los jugadores del equipo" para reconocer formalmente los esfuerzos excepcionales. Utilice herramientas de reconocimiento de empleados para agilizar el proceso de identificación y reconocimiento de los miembros del equipo

Por ejemplo, conocida por su estelar servicio al cliente, Zappos, la filial de Amazon, ha dominado el reconocimiento peer-to-peer . Como parte del programa Zollar, los miembros del equipo de Zappos ganan dinero de juego trabajando como voluntarios, que pueden utilizar para comprar elementos de la tienda Zollar.

2. Crear un sentido de pertenencia Investigación de BetterUp ha descubierto que la pertenencia al lugar de trabajo aumenta el rendimiento laboral en un 56% y reduce el riesgo de rotación en un 50%.

Así pues, cuando los miembros de un equipo sienten que son una parte importante de la organización y que sus contribuciones importan, se sienten más felices, más comprometidos con sus roles y menos propensos a marcharse.

He aquí algunos consejos para crear una comunidad muy unida en su lugar de trabajo:

Cultura inclusiva: Cree un entorno inclusivo: organice actividades para fomentar el espíritu de equipo, como talleres en grupo, almuerzos en equipo o incluso un viaje corto, y anime a todos a participar

Cree un entorno inclusivo: organice actividades para fomentar el espíritu de equipo, como talleres en grupo, almuerzos en equipo o incluso un viaje corto, y anime a todos a participar Proceso de incorporación: Diseña un proceso de incorporación que ayude a los nuevos empleados a integrarse sin problemas y a sentirse bienvenidos. Por ejemplo, puedes asignarles un mentor o compañero que les facilite la integración en el lugar de trabajo y en su rol durante las primeras semanas

Diseña un proceso de incorporación que ayude a los nuevos empleados a integrarse sin problemas y a sentirse bienvenidos. puedes asignarles un mentor o compañero que les facilite la integración en el lugar de trabajo y en su rol durante las primeras semanas Comunicación abierta: Establece una comunicación transparenteestrategias de comunicación para que los miembros del equipo puedan expresar sus ideas y expresar sus preocupaciones sin vacilación. Utiliceherramientas de colaboración a distancia para realizar encuestas, programar sesiones periódicas de puesta al día o proporcionar comentarios o debatir problemas en tiempo real o de forma asíncrona

3. Identificar los puntos fuertes de cada miembro del equipo

A la hora de asignar roles y responsabilidades, ten en cuenta los puntos fuertes de tus empleados. Aprovechar sus puntos fuertes les permitirá perfeccionar sus habilidades, aumentar su confianza en sí mismos y mejorar el rendimiento del equipo.

A continuación te explicamos cómo poner en práctica esta práctica:

Evaluación de puntos fuertes: Utilice herramientas comoClifton StrengthsFinder (renombrado como StrengthsFinder 2.0) o las evaluaciones DISC para identificar los puntos fuertes y las preferencias de los miembros del equipo Inventario de aptitudes: Crear un inventario o matriz de aptitudes para correlacionar los puntos fuertes de cada miembro del equipo con las necesidades del proyecto Aprovechar los puntos fuertes: Asignar tareas en función de los puntos fuertes individuales. Por ejemplo, alguien fuerte en comunicación podría dirigir las presentaciones a clientes, mientras que una persona detallista podría encargarse de planificar el proyecto **Mantenga reuniones periódicas para hablar de sus metas profesionales y de cómo puede ayudarles a aprovechar sus puntos fuertes (por ejemplo, ofreciéndoles formación, herramientas u orientación)

4. Invierta en el desarrollo profesional de su equipo

Interésese por el aprendizaje y el desarrollo de sus empleados.

Según la Informe de LinkedIn sobre aprendizaje en el lugar de trabajo 2024 las empresas con culturas de aprendizaje sólidas experimentan una mayor retención (57%) que las empresas con culturas de aprendizaje moderadas (27%)

He aquí cómo puede crear una sólida práctica de L&D:

Crear un plan de desarrollo: Ayudar a los miembros del equipo a establecer metas de desarrollo personal y las habilidades/recursos que necesitan para alcanzarlas

Ayudar a los miembros del equipo a establecer metas de desarrollo personal y las habilidades/recursos que necesitan para alcanzarlas Ofrezca formación y educación: Organice talleres internos sobre temas relevantes y anime a los miembros del equipo a seguir cursos o certificaciones externas. Asigne tiempo para el desarrollo profesional durante las horas facturables para incentivar el aprendizaje

Ejemplos de actividades populares de creación de equipos de trabajo

Vamos a sumergirnos en algunas actividades creativas de creación de equipos corporativos para ayudar a sus compañeros de equipo a conocerse bien y hacer que el trabajo sea divertido

1. Escape Room virtual

Objetivos: Mejorar la colaboración en equipo habilidades de resolución de problemas y comunicación entre los miembros del equipo.

Configuración: Utilizar una plataforma en línea que ofrezca salas de escape virtuales (por ejemplo, The Escape Game) o crear una sala personalizada utilizando plataformas de creación de medios interactivos (por ejemplo, ThingLink).

Cómo jugar:

1. Participantes en grupo (idealmente de 4 a 6 miembros por equipo)

2. Presente el escenario o el tema de la sala de escape virtual (por ejemplo, resolver un misterio o escapar de una casa encantada)

3. Proporcione acceso a la sala virtual o comparta los documentos que contienen pistas, enigmas y retos

4. Los miembros del equipo tienen que trabajar juntos para resolver puzzles, encontrar pistas ocultas y completar tareas dentro de un límite de tiempo especificado (normalmente 30-60 minutos)

5. Anímeles a comunicarse eficazmente, a asignar roles (como el de tomador de notas y el de solucionador de enigmas) y a colaborar para progresar en los retos

6. Organiza debates y sesiones informativas después del juego para discutir estrategias, dinámicas de grupo y contribuciones individuales

2. Dos verdades y una mentira

Objetivos: Crear compenetración, fomentar las conversaciones entre los miembros del equipo, romper el hielo y mejorar el compromiso de los empleados.

Configuración: Reúne a todos los participantes en una sala de reuniones virtual o en un espacio físico y pídeles que digan dos verdades y una mentira sobre sí mismos.

Cómo jugar:

1. Explica las reglas: cada participante comparte por turnos sus tres afirmaciones (en cualquier orden)

2. Después de que cada miembro comparta las tres afirmaciones, el resto del equipo discute y adivina cuál es la mentira

3. Una vez que todos lo hayan adivinado, el participante revela la mentira y comparte la verdad que hay detrás de cada afirmación.

4. Rota los turnos hasta que todos los participantes hayan compartido

3. Caza del tesoro

Objetivo: Promover el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la creatividad.

Configuración:

Prepare una lista de elementos o tareas para que los equipos los encuentren o completen: ¡sea creativo!

Determina los límites o el área donde tendrá lugar la búsqueda del tesoro

Cómo jugar:

1. Dividir a los participantes en equipos de 3 a 5 miembros

2. Distribuye la Lista de la búsqueda del tesoro a cada equipo

3. Establece un límite de tiempo para que los equipos completen la búsqueda (normalmente entre 30 y 60 minutos)

4. Los compañeros de equipo tienen que trabajar juntos para encontrar los elementos o completar las tareas de la lista

5. Teams can use communication tools (such as walkie-talkies or messaging apps) to coordinate and report progress

6. Una vez expirado el límite de tiempo, reúna a todos los equipos y revise sus hallazgos. Otorgue puntos en función del mayor número de tareas completadas o elementos encontrados

4. Todos atados

Objetivo: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y liderazgo a través de un desafío físico de resolución de problemas.

Configuración:

Reúna a los miembros del equipo en una ubicación física

Dividirlos en pequeños grupos de 2-4 personas

Cómo jugar:

1. Atar las manos de los miembros del equipo entre sí utilizando una cadena

2. Deles una meta que cumplir mientras mantienen su conexión (a internet) física. Puede ser completar un juego de mesa o un puzzle, o realizar tareas como preparar un bocadillo o atarse los zapatos

3. Gana el equipo que complete la tarea en menos tiempo

5. Concurso de talentos

Objetivo: Fomentar la creatividad y la autoexpresión y descubrir los talentos ocultos.

Configuración:

Decidir la hora y el lugar (virtual o físico) para el concurso de talentos

Invite a los participantes a preparar los actos que van a presentar

Cómo jugar:

1. Invita a cada miembro del equipo a mostrar su talento. Puede ser cualquier cosa, desde bailar, cantar, pintar, escribir poesía, escribir historias, contar cuentos, rapear, etc

2. También puedes convertir el evento en una competición amistosa e invitar a jueces para que evalúen las actuaciones

3. Entrega premios o recuerdos a cada participante

💡 Pro tip: La próxima vez que organices juegos de creación de equipos (virtuales o presenciales), utiliza El software de gestión de eventos de ClickUp _. Facilítelo todo, desde la planificación y la colaboración hasta la ejecución, y quítese un peso de encima

Empieza a crear tu equipo A con ClickUp

Su red es su valor neto, y su equipo es su fuerza. Puede que su red o sus conexiones le aporten clientes potenciales, pero su equipo alimenta y mantiene esos clientes potenciales con productos de alta calidad. Por lo tanto, invertir tiempo, esfuerzo y recursos en la creación de equipos es una sabia decisión de empresa.

¿Y adivina qué? Crear una dinámica de equipo sólida es más fácil cuando se dispone de la tecnología adecuada.

Con una plataforma integral de gestión de proyectos y trabajo como ClickUp, puede reforzar a los miembros de su equipo para que colaboren de la forma que deseen, compartan ideas, realicen un seguimiento de su progreso, se centren en su crecimiento personal y mucho más.

Forme el equipo de sus sueños- empiece hoy mismo con ClickUp ¡!