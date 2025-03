Su equipo acaba de recibir un proyecto de gran envergadura y ahora está tratando de determinar si cuenta con el personal adecuado para el trabajo. ¿Le resulta familiar? Tal vez se pregunte quién tiene los conocimientos técnicos, quién necesita más formación o dónde están las lagunas en cuanto a habilidades interpersonales. Es probable que se sienta atascado sin una visión clara de los puntos fuertes de su equipo.

Los estudios demuestran que las organizaciones que adoptan un enfoque basado en las competencias son 63% más propensas a obtener resultados que los que no lo hacen.

Con una sencilla plantilla de matriz de competencias, puede correlacionar las competencias de cada uno, detectar carencias y tomar decisiones con confianza.

En esta entrada del blog, hemos recopilado las mejores plantillas gratuitas de matrices de competencias para Excel que puede descargar para ayudarle a identificar las competencias que faltan, alinear el talento con las tareas y crear un equipo completo y de alto rendimiento.

¿En qué consiste una buena plantilla de matriz de competencias?

Una plantilla de matriz de competencias bien diseñada salva las distancias ofreciendo una forma clara y organizada de evaluar y visualizar las competencias del equipo. Puede correlacionar las competencias con los roles, tareas o proyectos, lo que facilita la identificación de puntos fuertes, la detección de carencias y la priorización de áreas de mejora.

Sin duda, se está convirtiendo en parte integrante de la planificación de la plantilla, la gestión del talento y el desarrollo general del equipo.

Los elementos clave de una buena plantilla de matriz de competencias son:

Categorización clara : Organiza tanto las habilidades duras como las habilidades blandas por niveles de competencia, ofreciendo una visión global de las competencias del equipo

: Organiza tanto las como las por niveles de competencia, ofreciendo una visión global de las competencias del equipo Personalización : Se adapta a roles, departamentos o proyectos específicos, lo que garantiza su pertinencia en diferentes contextos de empresa

: Se adapta a roles, departamentos o proyectos específicos, lo que garantiza su pertinencia en diferentes contextos de empresa Información práctica : Ayuda a identificar las carencias de competencias , las necesidades de formación y las áreas de desarrollo, orientando la toma de decisiones con conocimiento de causa

: Ayuda a identificar las , las y las áreas de desarrollo, orientando la toma de decisiones con conocimiento de causa Facilidad de uso : Se adapta a las nuevas necesidades y es lo suficientemente sencillo para usuarios sin conocimientos técnicos

: Se adapta a las nuevas necesidades y es lo suficientemente sencillo para usuarios sin conocimientos técnicos Asignación de recursos : Ayuda a optimizar la asignación de tareas, las prioridades de formación y la distribución de recursos en función de las competencias y las carencias

: Ayuda a optimizar la asignación de tareas, las prioridades de formación y la distribución de recursos en función de las competencias y las carencias Soporte para el crecimiento: Se adapta al crecimiento de la organización, ofreciendo una herramienta dinámica para la planificación continua de la plantilla y el desarrollo del equipo

Plantillas de matrices de competencias para Excel

🔎 ¿Lo sabía?

Según el informe Future of Recruiting Report de LinkedIn, existe una tendencia creciente hacia la contratación basada en habilidades. Casi 80% de los reclutadores encuestados están evaluando las habilidades y el talento necesarios con el auge de la IA.

Esto subraya la necesidad crítica de herramientas que proporcionen información estructurada y fiable sobre las competencias, como una matriz de competencias.

Aunque Excel ofrece una forma familiar y personalizable de gestionar matrices de competencias, encontrar la plantilla adecuada puede ahorrarle mucho tiempo y esfuerzo.

Algunas de las mejores matrices de competencias de Excel plantillas de matriz ayudan a construir un equipo más fuerte y capaz.

1. Plantilla de matriz de competencias de Excel por AIHR

vía AIHR Si su equipo se está preparando para un gran proyecto y quiere saber quién tiene los conocimientos técnicos necesarios para dirigirlo, la herramienta Plantilla de matriz de competencias AIHR Excel es perfecta para usted.

Esta plantilla es excelente (valga el juego de palabras) a la hora de organizar las competencias de una manera fácil de entender y de poner en práctica. Clasifica las competencias en técnicas, interpersonales o específicas de un rol y las correlaciona con los niveles de competencia individuales.

Su función más destacada es una sección dedicada a las necesidades de formación, para que no se limite a identificar las lagunas, sino que planifique activamente cómo colmarlas.

Su diseño limpio y sencillo hace que esta matriz de competencias sea perfecta para los jefes de equipo y los responsables de RRHH. Ofrece una visión rápida de dónde brilla su equipo y dónde podría crecer.

✨Ideal para: Profesionales y directivos de RR.HH. para visualizar los puntos fuertes y las áreas de crecimiento de su equipo

Descargar esta plantilla

2. Plantilla de matriz de habilidades de Excel por AG5

vía AG5 Los estudios destacan que la segmentación de la mano de obra es vital para identificar a los empleados con aptitudes técnicas o de liderazgo únicas críticas para el intento correcto de la organización. Sin las herramientas adecuadas, las empresas corren el riesgo de perder talentos clave, poner en peligro la productividad y fracasar en la reunión de objetivos estratégicos.

El sitio AG5 Plantilla de matriz de competencias de Excel aborda estos retos proporcionando un marco estructurado para evaluar y gestionar las competencias de los empleados. Esta plantilla permite a los directivos identificar los roles más importantes y planificar estrategias de formación o retención específicas mediante una lista de los miembros del equipo junto con sus certificaciones y niveles de competencia. Esta configuración permite a los directivos identificar rápidamente las carencias de competencias y planificar objetivos específicos iniciativas de formación de empleados .

Aunque la plantilla es fácil de usar y se puede personalizar para adaptarla a diversas necesidades organizativas, no incluye funciones avanzadas como el seguimiento automatizado o la agrupación dinámica por equipos o proyectos.

✨Ideal for: Managers of small to medium-sized teams who need a straightforward way to track employee skills and certifications

👀 ¿Lo sabías?

Según el Foro Económico Mundial, el 42% de las empresas considera que las competencias ecológicas están cobrando importancia en los próximos cinco años, y el 21% da prioridad a su desarrollo.

3. Plantilla de matriz de competencias de Excel por CIToolkit

vía CIToolkit 🧠 Dato curioso: Tendencias de Gartner para el futuro del trabajo en 2024 destaca que las empresas dan prioridad a las habilidades sobre los títulos universitarios para aprovechar una reserva de talento más amplia y abordar eficazmente las carencias de habilidades.

El sitio Plantilla de matriz de competencias de Excel por CIToolkit le ayuda a evaluar las competencias de los miembros del equipo.

La plantilla incluye una leyenda de competencia bien definida, que va desde "No estoy familiarizado" hasta "Nivel de formador" Una función única es su flexibilidad incorporada, que le permite asignar valoraciones de competencia a varias habilidades manteniendo la claridad con indicadores visuales.

Puede hacer un seguimiento del rendimiento individual y de la contribución de los empleados a la dinámica del equipo. El diseño permite una fácil compatibilidad con roles o proyectos específicos, lo que lo hace versátil para diversos casos de uso.

✨Ideal para: Profesionales de RR.HH. y directivos que buscan un equilibrio entre sencillez y funcionalidad para evaluar y hacer un seguimiento de las competencias individuales y de equipo

4. Plantilla de matriz de habilidades de Excel por Teammeter

vía Equipo ¿Te has preguntado alguna vez cómo de resistente sería tu equipo si un miembro clave dejara de estar disponible de repente? En Plantilla de matriz de competencias de Excel para miembros del equipo le ayuda a solucionar este problema ofreciéndole una función única: la posibilidad de calcular el "factor colectivo" de su equipo

Esta métrica pone de relieve los riesgos de depender demasiado de la experiencia de una sola persona y garantiza que las habilidades críticas se distribuyan de manera más eficaz en todo el equipo.

La plantilla utiliza la fiable escala de competencia de los NIH (Institutos Nacionales de Salud) para clasificar sistemáticamente las competencias, definir los niveles de competencia y ajustar los requisitos específicos de los roles.

Además de identificar las carencias, le ayuda a saber exactamente cuántos miembros del equipo necesitan mejorar sus competencias para alcanzar las metas definidas, lo que permite planificar mejor la formación y el desarrollo.

Ideal para: Equipos pequeños con necesidades directas de gestión de habilidades con un enfoque estratégico en el desarrollo de habilidades

5. Plantilla de matriz de habilidades de Excel por Kenjo

vía Kenjo La gestión de las competencias de los equipos requiere a menudo hacer malabarismos con los datos y actualizaciones manuales, pero el Plantilla de matriz de competencias de Kenjo Excel elimina eso con la automatización. Esta plantilla simplifica el seguimiento de las competencias mediante la actualización automática de las tablas secundarias a medida que se introducen los datos, proporcionando información instantánea sobre los puntos fuertes, las carencias y las oportunidades de crecimiento del equipo.

El diseño de Kenjo, fácil de usar, incluye instrucciones claras en la primera pestaña, lo que garantiza su uso inmediato. Su formato personalizable le permite adaptarlo a las necesidades específicas del equipo, ya sea estableciendo metas de desarrollo a largo plazo, equilibrando el rendimiento del equipo o identificando áreas de mejora.

Al correlacionar visualmente las habilidades de los empleados, esta plantilla le permite identificar áreas de mejora que pueden aumentar la eficiencia general del equipo.

✨Ideal para: Profesionales de RR.HH. y directivos de todos los niveles que valoran las plantillas fáciles de usar con funciones de automatización para facilitar la introducción de datos

6. Plantilla de matriz de competencias Excel de FreeSkillsMatrix.com

vía FreeSkillsMatrix.com Utilice la Plantilla de matriz de competencias de Excel de FreeSkillsMatrix.com para evaluar los niveles de competencia de su equipo en diversas tareas o procesos.

Para empezar, enumere los miembros de su equipo a la izquierda y las tareas o procesos en la parte superior. A continuación, utilice la clave de competencia para asignar niveles de competencia a cada tarea. La plantilla utiliza un sistema de códigos de color para resaltar visualmente los niveles de competencia y calcula automáticamente puntuaciones resumidas para cada empleado y tarea.

Estas puntuaciones proporcionan una visión rápida de las áreas en las que las competencias están por debajo de los niveles deseados y en las que se necesita formación con mayor urgencia.

✨Ideal para: Directores y profesionales de RR.HH. que deseen evaluar la competencia de un equipo

👀 ¿Sabías que?

Según el informe de Springboard State of the Workforce Skills Gap 2024, el 70% de las empresas de EE.UU. se enfrentan a un déficit crítico de cualificaciones que afecta al rendimiento de la empresa. Los sectores de servicios financieros y tecnología son los más afectados, con más del 75% y el 73% de los directivos que informan de una escasez de competencias, respectivamente.

7. Formulario de análisis de las competencias laborales de los empleados por plantilla WPS

vía Plantilla WPS Las habilidades de seguimiento no tienen por qué significar mirar aburridas filas de datos. En Plantilla de matriz de competencias de Excel por FreeSkillsMatrix.com combina la automatización con un diseño visualmente atractivo para que la evaluación de competencias resulte sencilla e impactante.

La plantilla se centra en puntos de datos específicos y medibles que la distinguen. Los directivos pueden documentar las competencias básicas del puesto y otros datos complementarios, como certificaciones, historial laboral y capacidades multilingües. Unos campos de entrada claros y unas instrucciones intuitivas hacen que los datos sean fáciles de rellenar e interpretar.

Esta plantilla también actúa como matriz de formación, perfecta para sectores en los que es fundamental disponer de licencias o conocimientos lingüísticos específicos. Permite a los equipos identificar carencias y planificar la formación o la contratación en consecuencia.

✨Ideal para: Directivos de sectores que requieren licencias, certificaciones o conocimientos de idiomas específicos

8. Plantilla de Evaluación del Desempeño de 360 Grados del Empleado por WPS Template

vía Plantilla WPS A veces, la evaluación de las competencias requiere algo más que marcar elementos en una lista de control: exige una visión holística. En Plantilla Excel de Evaluación del Desempeño de 360 grados de Empleados por WPS Template proporciona precisamente eso al combinar la retroalimentación multidimensional con la evaluación de habilidades.

Aunque está diseñada principalmente como una plantilla de evaluación del rendimiento se integra en el seguimiento de la matriz de competencias ayudándole a identificar los puntos fuertes clave y las áreas de desarrollo de las distintas competencias.

Puede evaluar a los empleados en categorías como actitud laboral, conocimientos profesionales, capacidad de trabajo y logros laborales. La recopilación de comentarios de compañeros, supervisores y autoevaluaciones proporciona una perspectiva completa de las competencias individuales y de equipo.

✨Ideal para: Profesionales de RRHH y directivos que buscan un enfoque integral para la evaluación de competencias mediante la incorporación de una evaluación de 360 grados

Limitaciones del uso de plantillas de matriz de habilidades de Excel

Aunque Excel es una herramienta versátil y muy utilizada para crear matrices de habilidades, existen varios límites que pueden dificultar su eficacia a medida que los equipos crecen o las necesidades se hacen más complejas.

Falta de colaboración: Como herramienta independiente, Excel no es compatible con la colaboración en tiempo real, lo que dificulta que varios miembros del equipo contribuyan o accedan a las actualizaciones simultáneamente

Como herramienta independiente, Excel no es compatible con la colaboración en tiempo real, lo que dificulta que varios miembros del equipo contribuyan o accedan a las actualizaciones simultáneamente Problemas de escalabilidad: La gestión de una matriz de competencias en Excel se convierte en un reto a medida que los equipos se amplían. Los grandes conjuntos de datos pueden ralentizar la herramienta, y la organización de las habilidades clave a través de departamentos o equipos múltiples requiere un esfuerzo manual significativo

La gestión de una matriz de competencias en Excel se convierte en un reto a medida que los equipos se amplían. Los grandes conjuntos de datos pueden ralentizar la herramienta, y la organización de las habilidades clave a través de departamentos o equipos múltiples requiere un esfuerzo manual significativo Visualización limitada: Aunque Excel puede crear gráficos básicos, carece de capacidades de visualización avanzadas, como paneles dinámicos o gráficos interactivos, que son cruciales para analizar y presentar los datos de manera efectiva

Aunque Excel puede crear gráficos básicos, carece de capacidades de visualización avanzadas, como paneles dinámicos o gráficos interactivos, que son cruciales para analizar y presentar los datos de manera efectiva No hay integración: A diferencia del software dedicado a matrices de competencias, Excel no puede integrarse perfectamente con otras herramientas como el software de RRHH o los sistemas de gestión del aprendizaje, lo que limita su capacidad para automatizar los flujos de trabajo y realizar un seguimiento del progreso de la formación

Plantillas alternativas de matrices de competencias

Excel es un buen punto de partida para la gestión de competencias, pero a medida que su equipo crece o sus necesidades evolucionan, se hace imprescindible una solución más dinámica y colaborativa. ClickUp clickUp, la plataforma de productividad todo en uno, ofrece un intervalo de plantillas de matrices de competencias personalizables diseñadas para agilizar el seguimiento de las competencias, mejorar la gestión de los recursos humanos y aumentar la productividad comunicación en equipo y la colaboración, y se integra perfectamente con los flujos de trabajo, todo en un solo lugar.

Esto es lo que Jodi Salice director Creativo de United Way Suncoast, sobre el uso de ClickUp,

No tengo palabras para describirlo. Entre la automatización, las plantillas y todo tipo de seguimientos y vistas, no hay forma de equivocarse con ClickUp._

Jodi Salice, Directora Creativa, United Way Suncoast

Estas son algunas de las principales plantillas de matrices de competencias que puede utilizar en ClickUp:

1. Plantilla de matriz de habilidades del Tablero de ClickUp

Plantilla de matriz de habilidades del tablero de ClickUp

Según Forbes los consejos dan cada vez más prioridad a una combinación de competencias ejecutivas "siempre en demanda", como la perspicacia financiera y el liderazgo estratégico, y conocimientos especializados en áreas como la tecnología digital y la entrada en el mercado. Este cambio pone de relieve la necesidad de que los consejos alineen las habilidades de sus miembros con las metas de la misión crítica de la organización.

En Plantilla de matriz de habilidades para el Tablero de ClickUp ayuda a las organizaciones a construir estratégicamente su Tablero correlacionando las capacidades existentes e identificando las brechas. Ya se trate de evaluar la experiencia de liderazgo, la pericia en gobernanza o los conocimientos técnicos especializados, esta plantilla ofrece una herramienta completa y personalizable para evaluar y equilibrar los puntos fuertes de los miembros del Tablero.

Lo que distingue a esta plantilla es su flexibilidad y facilidad de uso. Gracias a los estados, campos personalizados y vistas, podrá realizar un seguimiento de las competencias técnicas y genéricas sin esfuerzo, evaluar la eficacia del equipo y crear un plan de mejora estructurado. Vistas como "Panorámica" y "Habilidades técnicas" aclaran la propiedad de las habilidades, mientras que funciones como las dependencias de tareas y los recordatorios garantizan que no se le escape nada.

✨Ideal para: Equipos principiantes para tomar decisiones informadas, impulsar el rendimiento del equipo y fomentar el desarrollo del liderazgo

2. Plantilla ClickUp para el análisis de la brecha de competencias

Plantilla de análisis de carencias de competencias de ClickUp

Mantener a su plantilla cualificada y adaptable ya no es un detalle, sino un imperativo para la empresa. En Plantilla de análisis de carencias de competencias ClickUp ayuda a las organizaciones a identificar y abordar las competencias que necesitan los empleados para seguir siendo competitivas en un mercado de competencias en constante evolución.

Esta plantilla personalizable es ideal para cubrir las lagunas existentes entre las capacidades actuales, futuras o futuras competencias en demanda y los objetivos de la empresa mediante la evaluación de las cualificaciones, la experiencia y las necesidades de formación de los empleados.

Esta plantilla permite a los equipos desarrollar estrategias para mejorar las competencias del personal, contratar talentos especializados o aplicar la planificación de la plantilla documentando las competencias y haciendo un seguimiento de las discrepancias. Con funciones como la automatización para agilizar las tareas y los campos de seguimiento del progreso de las competencias, garantiza que todos los miembros del equipo dispongan de los recursos necesarios para alcanzar el éxito.

✨Ideal para: Teams que buscan formas prácticas de evaluar y subsanar las deficiencias de su plantilla

3. La plantilla de mapas de competencias de ClickUp

Plantilla de mapas de competencias de ClickUp

En 50% de los directores generales afirma que la escasez de personal cualificado y la disrupción tecnológica afectarán a la rentabilidad en la próxima década.

Esto significa que encontrar formas innovadoras de atraer y retener el talento y correlacionar y desplegar el talento será crucial para mantener el crecimiento. En Plantilla de mapas de competencias de ClickUp simplifica este proceso.

Utilice esta plantilla para identificar, organizar y realizar un seguimiento de las habilidades de los empleados, ayudándole a crear una plantilla alineada con los objetivos de su empresa. Esta plantilla permite a los equipos comprender y satisfacer sus necesidades de contratación y desarrollo del talento documentando competencias como la gestión de tareas, la capacidad de organización, la gestión de las partes interesadas, etc., y haciendo un seguimiento de las discrepancias.

✨Ideal para: Organizaciones que desean organizar y hacer un seguimiento de las habilidades de sus empleados para optimizar la planificación de la plantilla y la gestión del talento

4. Plantilla de matriz de formación ClickUp

Plantilla de matriz de formación ClickUp

🔎 ¿Sabía usted?

Según el estudio Workmonitor 2024 de Randstad, el 72% de los empleados consideran que la formación y el desarrollo son una parte fundamental de su satisfacción laboral y de su crecimiento profesional. Sin estrategias claras de mejora de las competencias, las empresas corren el riesgo de perder a los mejores talentos y quedarse rezagadas en innovación.

En Plantilla de matriz de formación ClickUp hace que la formación de los empleados sea fluida e impactante. Personalice su matriz de formación con campos clave como la comunicación, la planificación estratégica y la resolución de problemas. Aproveche las vistas predefinidas para gestionar las tareas y supervisar el progreso:

Lista maestra para el seguimiento de todos los recursos

Competencias por departamento para detectar lagunas en las competencias

Un formulario de evaluación de las necesidades de formación para evaluar las necesidades futuras

Actualización de estados como "Completada" o "Revisión en curso" para mantener a todos alineados. Estas plantillas de matrices de formación garantizan que los programas de formación estén organizados, sean eficaces y fáciles de supervisar, todo en el mismo sitio.

ideal para: Organizaciones que ejecutan múltiples programas de formación para empleados

5. Plantilla de matriz de dotación de personal de ClickUp

Plantilla de matriz de dotación de personal de ClickUp

Según Informe de McKinsey sobre el capital humano en el trabajo, más del 80% de los trabajadores que acceden a un nuevo rol lo hacen cambiando de empresa, lo que pone de manifiesto una brecha crítica en la movilidad interna.

Esto sugiere que, aunque los empleados poseen las capacidades necesarias para progresar, a menudo carecen de oportunidades de crecimiento dentro de sus organizaciones actuales.

En Plantilla de matriz de dotación de personal de ClickUp ayuda a afrontar este reto. Esta plantilla analiza la productividad de los roles, los conjuntos de habilidades y la compensación para ayudar a las organizaciones a identificar las brechas y asignar los recursos de manera eficaz para garantizar que las habilidades correctas estén en los roles correctos.

Una función destacada es la vista de la retribución por rol, que incluye datos sobre salarios y primas junto con métricas de productividad.

Además, la vista de resumen destaca las tendencias de la plantilla, lo que facilita la detección de carencias que pueden requerir intervenciones de formación o contratación. Perfecta para equipos que desean integrar el seguimiento de competencias en sus estrategias de dotación de personal, la plantilla garantiza que su plantilla se mantenga ágil, eficiente y alineada con los objetivos de su organización.

✨Ideal para: Empresas que buscan optimizar sus estrategias de dotación de personal alineando los roles de los empleados con las necesidades de la organización y evaluando los conjuntos de habilidades y la compensación

6. Plantilla de matriz de competencias técnicas de ClickUp

Plantilla de matriz de competencias técnicas de ClickUp

Para los equipos técnicos, adelantarse a la evolución de la demanda requiere algo más que una lista estática de competencias. En Plantilla de matriz de competencias técnicas de ClickUp es una potente herramienta para el seguimiento y la evaluación de las capacidades técnicas de los miembros de un equipo. Esta plantilla proporciona un enfoque estructurado para evaluar competencias clave como el desarrollo de software, la depuración y las plataformas en la nube.

Pero no se limita a la evaluación. Le ayuda a tomar medidas. Utilícela para asignar las tareas correctas a las personas adecuadas, detectar las carencias de competencias y priorizar las iniciativas de formación críticas para cerrarlas antes de que afecten a la entrega del proyecto.

Utilice esta plantilla para crear un libro de jugadas para la construcción de un equipo equipado para entregar, innovar y escalar.

ideal para: Equipos que necesitan evaluar y gestionar las capacidades técnicas de sus miembros, especialmente en campos como el desarrollo de software y las TI

7. Plantilla de matriz de competencias de TI de ClickUp

Plantilla de matriz de competencias informáticas de ClickUp

En Plantilla de matriz de competencias informáticas de ClickUp sigue y evalúa los conocimientos técnicos de los equipos de TI mediante una matriz de competencias. Proporciona una cuadrícula clara para correlacionar las competencias de los empleados, lo que facilita la evaluación de los puntos fuertes, la detección de carencias y la asignación de tareas en función de los niveles de competencias.

Con Campos personalizados para hacer un seguimiento de las competencias técnicas, como lenguajes de programación, experiencia en sistemas y certificaciones, esta plantilla le permite visualizar y abordar fácilmente las carencias que afectan al rendimiento del equipo.

✨Ideal for: IT teams navigating the complexities of technical skill management

Construya su matriz de habilidades y potencie la formación en habilidades con ClickUp

La creación y gestión de una matriz de competencias es necesaria para las organizaciones que pretenden optimizar el rendimiento de la plantilla, identificar una carencia concreta de competencias e impulsar el crecimiento estratégico.

Aunque las plantillas de Excel pueden ser un buen punto de partida, herramientas como ClickUp mejoran el proceso.

Las plantillas de matriz de competencias de ClickUp ofrecen la personalización y la función necesarias para simplificar el proceso, ya se trate de planificar la formación de los empleados, crear estrategias de sucesión o alinear los puntos fuertes del equipo con los objetivos de la empresa.

Empiece a transformar su forma de gestionar las competencias y libere todo el potencial de su equipo. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp hoy mismo y descubra lo sencilla que puede ser la gestión de competencias