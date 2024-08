10 plantillas de matrices para organizar sus ideas de gestión de proyectos

Un proyecto desorganizado conduce al caos, y el caos conduce a un trabajo mediocre. 😵‍💫

Los gestores de proyectos ya tienen bastante con lo suyo, no hace falta reinventar la rueda para entregar un trabajo de alta calidad con rapidez, eficacia y puntualidad. ⚙️

En su lugar, concentre sus esfuerzos en su equipo y sus cargas de trabajo confiando en una solución dinámica de gestión de proyectos diseñada para hacer el trabajo pesado por usted.

Esto no es una novedad: ya sabemos lo adecuado que es gestionar proyectos software de gestión de proyectos pueden mejorar a diario los niveles de estrés de cualquier gestor de proyectos, pero estas herramientas sólo son tan potentes como las personas que las utilizan En serio, ¿de qué sirve invertir en todas esas funciones si no sabes cómo integrarlas en tus flujos de trabajo y compartirlas con el equipo?

Ahí es donde entran en juego las plantillas. 🙌🏼

Hoy en día hay plantillas para todo, y pueden ser muy útiles para agilizar algunos de los aspectos de la gestión de proyectos que más tiempo consumen, como el desarrollo de nuevas ideas, la planificación de proyectos completos y la creación de informes gestionar flujos de trabajo .

Si actualmente te enfrentas a estos mismos problemas, buscas actualizar tus procesos actuales o simplemente necesitas poner las cosas en marcha cuanto antes, este blog es para ti. Hemos explorado el mar de plantillas para ofrecerle esta lista de 10 plantillas de matrices para gestionar, organizar y actuar en sus flujos de trabajo de gestión de proyectos desde la lluvia de ideas hasta la ejecución . 📈

¿Qué es una plantilla de matriz?

Las plantillas de matriz ayudan a organizar y priorizar sus ideas según la viabilidad del proyecto y el valor para el usuario. Su plantilla de matriz le ayudará a crear el proceso y el sistema de gestión para determinar qué proyectos potenciales tienen más probabilidades de realizarse y tener éxito.

La buena noticia es que, sea cual sea tu estilo de trabajo, te vendrá bien una Diagrama de matriz para cualquier caso de uso.

Es posible que desee añadir columnas o filas adicionales a su diagrama de matriz para dar cabida a cosas como grandes conjuntos de datos, detalles adicionales, medios de comunicación o contexto. Pero nada es obligatorio, ¡todo depende de lo que funcione mejor para ti! Hojas de cálculo tablas y diagramas son todos excelentes marcos para construir tu matriz, lo que hace que herramientas como Microsoft Excel y PowerPoint sean destinos habituales de estos recursos. Pero sólo porque estas herramientas son populares, no significa que sean las más funcionales, intuitivas o flexibles. 👀

Esta es en parte la razón por la que las plantillas de matrices son puntos de partida tan esenciales. Sientan las bases para ayudarte a empezar a utilizar estas herramientas de forma más eficiente y, lo que es más importante, ¡te ayudan a crear tu diagrama matricial más rápido!

P.D., hemos incluido plantillas para Excel, PowerPoint y más, por lo que no tienes que cambiar tu software preferido para empezar a sacar el máximo partido a tu plantilla de matriz. 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂

Pero, ¿qué aspecto tiene realmente una buena plantilla de matriz? Y ¿cuáles son los elementos imprescindibles que debes conocer antes de descargarla? Te lo enseñamos. 🤓

Lo que debes buscar en tu próxima plantilla de matriz

Las mejores plantillas de matrices son:

Personalizables

Colaborativas

Fáciles de editar

Muy visuales

Uso y lectura intuitivos

Estas cualidades pueden parecer obvias, pero es más difícil de lo que parece encontrar plantillas que destaquen en cada uno de estos aspectos.

Si la plantilla no es personalizable, entonces no es una plantilla. Las plantillas de matrices proporcionan un marco listo para construir su diagrama de matriz. No se limitan a ofrecerle espacio para que rellene los detalles de su proyecto, sino que le indican qué información va en cada lugar.

Una de las principales ventajas de crear un diagrama de matriz es que permite visualizar y transmitir con claridad las principales prioridades por orden de urgencia, importancia y viabilidad. Con cualquiera de las siguientes plantillas de matrices, podrá empezar a clasificar o filtrar sus ideas de proyecto para invertir su tiempo de la forma más valiosa.

Así que sin más preámbulos, entremos en materia. 🛠

10 plantillas de matrices que todo gestor de proyectos necesita

Los diagramas de matriz sopesan el riesgo potencial frente a la recompensa potencial de cualquier idea dada. En teoría, ¡incluso podrías crear un diagrama de matriz para determinar cuál de estas plantillas es la adecuada para ti!

Aunque podrías crear un diagrama matricial desde cero, las plantillas te ayudan a añadir información crítica adicional si es necesario y, lo que es más importante, te ayudan a construir tu diagrama rápidamente. 💨

Además, ¡son bonitas de ver! A la hora de justificar tus decisiones ante los superiores o las partes interesadas clave, las plantillas de matrices pueden servir como ayuda visual limpia y clara para presentar ideas rápidamente.

Utilice cualquiera de estas 10 plantillas de matrices para aportar un elemento visual y de colaboración a su proceso de toma de decisiones de gestión de proyectos mediante ClickUp, PowerPoint y Google Slides.

1. Plantilla de matriz de decisión con cuadrícula de suposiciones de ClickUp

Utilice esta herramienta de toma de decisiones para organizar las ideas en función del nivel de certidumbre y los riesgos

Ya se trate de planificar el presupuesto, gestionar el departamento o crear una campaña de marketing, una estrategia plantilla para la toma de decisiones es imprescindible en cualquier pila tecnológica. No sólo es ClickUp la plataforma de productividad definitiva para gestionar estos voluminosos proyectos, pero la Plantilla de matriz de decisiones de cuadrícula de suposiciones de ClickUp es la plantilla definitiva para tomar decisiones con facilidad y confianza.

Esta plantilla de matriz personalizable y flexible organiza sus ideas entre sí en función de la certeza y el riesgo utilizando Pizarras colaborativas de ClickUp . En este diagrama prediseñado, puedes añadir contexto crítico a cada idea en su propia nota adhesiva y, a continuación, ordenarlas en una matriz codificada por colores.

Este diagrama matricial cubre lo básico y deja espacio para que añadas más detalles, color y medios a medida que evolucionan tus ideas. Además, mientras software de pizarra digital es una popular herramienta de gestión de proyectos, las Pizarras ClickUp son la única opción que te da el poder de convertir cualquier idea directamente en una tarea procesable. Esto significa que puede utilizar esta plantilla para priorizar su idea principal e instantáneamente crear y asignar tareas para construir todo su flujo de trabajo.

¿Otra gran ventaja de utilizar esta plantilla ClickUp? Aplica automáticamente una Guía de inicio Documento ClickUp para guiarte en cada detalle y asegurarte de que utilizas esta plantilla al máximo.

Descargar esta plantilla

2. Plantilla de matriz de esfuerzo de impacto de ClickUp

El uso de una matriz de esfuerzo de impacto le permite crear una representación visual del esfuerzo requerido para cada función para que pueda priorizar mejor las tareas y recursos

La toma de decisiones estratégicas implica definir el problema, recopilar información, identificar alternativas y supervisar los resultados. El Plantilla de matriz de esfuerzo de impacto de ClickUp facilita este proceso ayudando a los gestores de proyectos a identificar la causa raíz de los problemas y clasificar las soluciones en función del esfuerzo y la probabilidad de impacto.

También conocida como matriz de prioridades de acción, esta plantilla personalizable es tan popular entre los directivos como entre los equipos, ya que ayuda a los miembros a priorizar sus tareas de forma más eficaz y a identificar rápidamente dónde emplean mejor su tiempo. Con cargas de trabajo más estratégicas utilizando las Pizarras ClickUp, la plantilla de matriz de esfuerzo de impacto ayuda a los equipos a optimizar su cronogramas de proyectos y recursos para alcanzar sus metas, reduciendo al mismo tiempo la pérdida de tiempo o esfuerzo.

La versatilidad y el diseño intuitivo hacen que esta plantilla de matriz sea valiosa para gestores de proyectos, jefes de equipo y scrum masters que buscan maximizar la productividad del equipo.

La plantilla de matriz de esfuerzo de ClickUp Impact traza las actividades en función de:

El nivel de esfuerzo : Muestra la capacidad y los recursos necesarios para lograr el resultado deseado

: Muestra la capacidad y los recursos necesarios para lograr el resultado deseado El nivel de impacto: Para determinar el valor que tendrá el resultado para el proyecto o la empresa

Descargar esta plantilla

3. Plantilla de matriz de mensajes de ClickUp

Utilice esta plantilla para lanzar ideas de mensajería con una hoja de ruta para el posicionamiento de su marca

Lleva meses desarrollando un nuevo producto y ha llegado el momento de compartirlo con el mundo Antes del lanzamiento, asegúrate de elegir los canales adecuados para llegar a tu público objetivo.

La página Plantilla de matriz de mensajes de ClickUp le ayuda a aprovechar las estrategias de mensajería más eficaces con una hoja de ruta preconstruida y personalizable para el posicionamiento de su marca.

Las empresas suelen apoyarse en campañas de promoción para generar expectación y entusiasmo en torno a su producto antes del lanzamiento. Esta plantilla de matriz resume y sistematiza los mensajes de su marca para garantizar que cualquier contenido que publique esté en consonancia con su propuesta de valor principal.

Esta plantilla Carpeta utiliza funciones como Etiqueta, estados personalizados y múltiples vistas de proyecto para ayudarle a cubrir los puntos críticos elementos de acción de un lanzamiento de producto con éxito para el correo electrónico, las plataformas sociales, el texto del sitio web y los SMS.

Descargar esta plantilla

4. Plantilla de matriz Eisenhower de ClickUp

La Matriz Eisenhower de ClickUp se puede editar en una plantilla de Pizarra para visualizar sus ideas antes de crear elementos de acción

El Plantilla de matriz de Eisenhower por ClickUp es un buen punto de partida para los principiantes en diagramas de matriz. Usando Pizarras ClickUp y vista Lista, esta plantilla ayuda a los pensadores visuales y a los solucionadores de problemas a gestionar tareas, tiempo e ideas.

De hecho, esta plantilla sencilla pero eficaz es una de las favoritas entre los gestores de proyectos para priorizar tareas rápidamente utilizando Campos personalizados y desarrollando ideas de la fase de plan en su Pizarra colaborativa.

El ClickUp Plantilla de la matriz Eisenhower sirve como fuente actualizada y fiable de la verdad a lo largo del proceso de gestión de proyectos para ayudar a los equipos a comprender mejor las prioridades y los entregables de su cronogramas de proyectos .

Nuestro diagrama matricial de Pizarra consta de cuatro cuadrantes basados en Urgencia e Importancia para que los gestores de proyectos puedan eliminar, delegar, hacer o decidir con eficacia cómo seguir adelante con los próximos elementos de acción:

**El cuadrante 1 es para tareas importantes o urgentes

El Cuadrante 2 es para tareas importantes pero no urgentes

es para tareas importantes pero no urgentes El Cuadrante 3 es para tareas menos importantes pero urgentes

es para tareas menos importantes pero urgentes El Cuadrante 4 es para tareas menos importantes y no urgentes

Descargar esta plantilla

bonificación

página de inicio https://clickup.com/blog/technical-debt/#3-the-technical-debt-quadrant**_ cuadrante de deuda técnica el Cuadrante de la Deuda Técnica

5. Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp

Utilice esta plantilla de matriz de prioridades de ClickUp para identificar tareas críticas trazadas por urgencia, impacto e importancia

Si está buscando una plantilla de muestra de matriz para clasificar sus tareas y asegurarse de que nada importante quede accidentalmente relegado a un segundo plano, necesita la plantilla Plantilla de matriz de prioridades de ClickUp ¡! Esta plantilla es una herramienta de toma de decisiones que le ayudará a centrarse en metas a largo plazo proporcionando un esquema para priorizar las tareas urgentes.

Lo mejor de esta plantilla de matriz de Pizarra es que se puede personalizar y aplicar a prácticamente cualquier caso de uso, por lo que es ideal para equipos ocupados, departamentos enteros o directivos que buscan aumentar la productividad general. Al más puro estilo de un diagrama matricial, esta plantilla preconstruida ayuda a analizar las tareas separándolas en cuatro cuadrantes:

Cuadrante 1 para tareas urgentes que hay que hacer primero

para tareas urgentes que Cuadrante 2 para tareas importantes pero no urgentes que puede Hacer más tarde

para tareas importantes pero no urgentes que puede Cuadrante 3 para no importantes pero urgentes tareas que pueden ser Delegadas

para no importantes pero urgentes tareas que pueden ser Cuadrante 4 para tareas que en última instancia pueden ser eliminadas

Descargar esta plantilla

6. Pizarra Matriz BCG Plantilla de ClickUp

Pruebe la plantilla de matriz BCG de ClickUp para visualizar su proceso de toma de decisiones sobre productos con alto o bajo crecimiento

También conocida como matriz de crecimiento compartido, la Pizarra Matriz BCG Plantilla de ClickUp es un marco de gestión de carteras para que las empresas medianas y grandes gestionen sus líneas de productos.

Esta plantilla de matriz BCG organiza los productos de la cartera en categorías manejables basadas en factores como el precio (popularidad), la calidad (premium) y la función. Esta plantilla es especialmente útil para los gestores de proyectos por su facilidad de uso y su capacidad para transmitir visualmente información compleja y abstracta.

El crecimiento y la cuota de mercado son las dos métricas principales para determinar el intento correcto de un producto utilizando esta plantilla y se representan a lo largo de los dos ejes para crear los cuatro cuadrantes de la matriz:

Vacas lecheras : Representa productos con una elevada cuota de mercado pero en una categoría de bajo crecimiento

: Representa productos con una elevada cuota de mercado pero en una categoría de bajo crecimiento Perros: Representan productos de baja cuota y baja rentabilidad en una industria madura que deberían dejar de fabricarse

Representan productos de baja cuota y baja rentabilidad en una industria madura que deberían dejar de fabricarse Estrellas: Son productos de alto rendimiento que requieren una inversión constante para superar a la competencia y mantener su cuota de mercado

Son productos de alto rendimiento que requieren una inversión constante para superar a la competencia y mantener su cuota de mercado Pregunta Marcas: Los productos de esta categoría requieren un análisis en profundidad. La inversión puede convertir estos productos en vacas lecheras o fracasar y degenerar en perros

Descargar esta plantilla

7. Análisis de las partes interesadas por ClickUp

La plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp le ayuda a comprender cómo relacionarse con las distintas partes implicadas en su empresa

Independientemente del tiempo y la investigación que haya dedicado a justificar su nueva iniciativa, todo depende de lo siguiente partes interesadas del proyecto aprobación. 😳

Es imprescindible conseguir la aprobación de las partes interesadas en sus proyectos, ya sean colegas, compañeros de trabajo, superiores o clientes. Las partes interesadas deben comprender rápida y fácilmente cómo encaja el proyecto en el panorama general de la empresa.

En Plantilla de matriz de análisis de las partes interesadas de ClickUp ayuda a los equipos y a los gestores de proyectos a determinar cómo relacionarse adecuadamente con los líderes, clientes o posibles partes interesadas en función del poder, la influencia y el interés.

Este exhaustivo análisis utiliza un diagrama matricial para identificar y priorizar a las partes interesadas clave en función de la influencia y el interés de cada persona. A análisis de las partes interesadas el análisis de las partes interesadas, en este caso, te prepara para la defensa que necesitas y la posible oposición que puedas encontrar.

También conocido como red de intereses de poder, este ClickUp Pizarra gestión de proyectos plantilla le ayuda a

Ganarse la confianza de los demás para futuros proyectos

Reunir información vital para el intento correcto del proyecto

Planificar con antelación y prepararse para posibles contratiempos

Asegurar recursos e inversiones para mantener el seguimiento

Descargar esta plantilla

8. Matriz Plantilla PowerPoint

A través de SlideBazaar Tanto si está creando una evaluación de proyecto como una Diagrama DAFO , la plantilla de PowerPoint de matriz hará que el trabajo esté terminado. 💪🏼

Esta plantilla personalizable realmente brilla si usted está buscando para mostrar los procesos de desarrollo de productos, poner de relieve el flujo de información, o construir complejos diagramas de matriz que pesan las ideas en contra de múltiples factores diferentes.

Aunque PowerPoint ya tiene estilos de matriz incorporados, son bastante anticuados. Esta plantilla hará que su diagrama parezca más estético y fácil de leer con la elección de varios estilos de diseño para adaptarse a diferentes proyectos.

Descargar esta plantilla

9. Plantilla de matriz de toma de decisiones para PowerPoint

A través de Cazador de diapositivas Como gestor de proyectos, tendrá que tomar bastantes decisiones difíciles, pero esta plantilla proporciona una estructura clara que le ayudará a eliminar la emoción y las conjeturas de su proceso de toma de decisiones.

La plantilla de la matriz de toma de decisiones se puede utilizar en PowerPoint o Google Slides y viene con tres diseños de diapositivas, por lo que es un recurso visual útil para justificar las grandes decisiones a los gerentes y las partes interesadas en las reuniones.

Especialmente al presentar evaluaciones de riesgos, modelar una matriz de decisión ponderada o proponer un análisis de causa raíz, esta plantilla le ayudará a llegar y comunicar conclusiones viables para un amplio intervalo de temas.

Descargar esta plantilla

10. Plantilla de matriz de comunicación

A través de SlideModel Lo mejor de esta plantilla es que se puede utilizar para Google Slides, PowerPoint o Keynote La plantilla de matriz de comunicación es muy útil cada vez que un director de proyecto, un departamento de RRHH o un jefe de equipo quiere comunicar a quién corresponde cada fase de un proyecto y los resultados esperados.

Esta plantilla es ideal para crear una plan de acción para distribuirlo por todo el departamento. Puede personalizar cada columna en función de su caso de uso específico para transmitir aspectos como los próximos elementos de acción, las áreas de oportunidad o la planificación presupuestaria y, a continuación, desglosar las personas implicadas en los siguientes pasos.

También es una buena forma visual de añadir a sus POE en los que se detallen los canales de comunicación adecuados y se sugieran directrices de comunicación interna con otros departamentos, directivos o partes interesadas.

En esta plantilla de matriz, las diferentes categorías de comunicación interna se organizan en columnas separadas, entre las que se incluyen:

Formato : Medios de comunicación como correo electrónico, videollamada, chat y mensajería

: Medios de comunicación como correo electrónico, videollamada, chat y mensajería Frecuencia : Frecuencia de envío de mensajes

: Frecuencia de envío de mensajes Propietario : Los jefes de departamento responsables de tramitar las solicitudes

: Los jefes de departamento responsables de tramitar las solicitudes Distribución : Los departamentos implicados

: Los departamentos implicados Escalado: Formas de tramitar y transmitir las preguntas o solicitudes

Revisa esto plantillas de planes de comunicación !

Descargar esta plantilla

La solución 'única' para sus necesidades de plantillas de matriz

Las plantillas de matrices editables ofrecen a los equipos un camino claro y directo hacia una mejor comunicación y colaboración.

Tanto si es entre los principales interesados como entre unos pocos miembros del equipo, aclarar sus metas del proyecto e ideas aumenta significativamente sus posibilidades de cumplir los plazos, porque, seamos sinceros, a nadie le gusta trabajar en un proyecto mal comunicado.

Por suerte, ClickUp ofrece las funciones, los recursos, las integraciones y la potencia necesarios para lograr todo esto y mucho más.

Las plantillas de matriz que aparecen en esta Lista son sólo una pequeña muestra de la cantidad de funciones que ClickUp puede ofrecer agilizar los procesos de arriba abajo. Su creciente biblioteca de plantillas sirve para todos los casos de uso, y como ClickUp incluye montones de funciones potentes en cada plan de precios, este todo-en-uno herramienta de productividad proporciona soluciones de pared a pared para toda su empresa.

Acceda a estas plantillas de matrices personalizables, a rico conjunto de funciones de colaboración , más de 1.000 integraciones , tareas ilimitadas y mucho más si se suscribe a Plan Free Forever de ClickUp . Y desbloquea aún más funciones con los planes de pago a partir de sólo 5 $.