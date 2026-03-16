Focalboard o ClickUp: ¿qué herramienta se adapta mejor a tu equipo?

Elegir entre Focalboard y ClickUp es, básicamente, decidir cuánto te gusta el mantenimiento de servidores. Si tu equipo cuenta con los recursos informáticos necesarios para gestionar la carga operativa del autoalojamiento, Focalboard es la opción ideal.

Pero si prefieres dedicar esa energía al trabajo en sí, ClickUp es la alternativa lista para usar.

Esta guía analiza Focalboard y ClickUp, examinando cómo gestiona cada plataforma las capacidades de IA y las herramientas de colaboración para ayudarte a encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades.

Focalboard y ClickUp de un vistazo

Función / Categoría ClickUp Focalboard Enfoque principal Entorno de trabajo de IA convergente que combina tareas, documentos y chat en una única plataforma impulsada por IA Herramienta de tablero Kanban de código abierto centrada en el seguimiento de tareas y proyectos Capacidades de IA ClickUp Brain para redactar, resumir, crear tareas y recuperar conocimientos; ClickUp Super Agents y Certified Agents para automatizar flujos de trabajo complejos de principio a fin No cuenta con funciones de IA nativas; depende de integraciones a través de Mattermost para los complementos de IA Modelo de alojamiento SaaS alojado en la nube con seguridad empresarial Implementación autohospedada o integrada con Mattermost Tamaño del equipo Ideal para equipos de todos los tamaños: personas individuales, equipos pequeños y organizaciones de tamaño medio y corporaciones Ideal para equipos técnicos pequeños y de tamaño mediano que se sienten cómodos con el autoalojamiento Mantenimiento Todo gestionado por ClickUp (actualizaciones, seguridad y copias de seguridad) Gestionado por tu departamento de TI interno (parches del servidor, tiempo de actividad y gestión de bases de datos) Precios Planes adaptables para equipos de cualquier tamaño Código abierto (licencia MIT)

Panorámica de ClickUp

Prueba ClickUp gratis Reúne tus proyectos, tareas, documentos y chat en una sola aplicación con el entorno de trabajo con IA convergente de ClickUp

ClickUp es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo diseñado para eliminar la proliferación de herramientas. ¿Cómo lo consigue? En lugar de mantener aplicaciones separadas para la documentación, el chat y el establecimiento de metas, utiliza ClickUp para gestionar todas las fases de la planificación y ejecución de proyectos en un único lugar.

Esta integración permite a los equipos redactar documentación y comunicarse en la misma vista en la que realizan el seguimiento de su trabajo. De este modo, el contexto de tu proyecto se encuentra allí donde se lleva a cabo la ejecución.

¿Y qué es lo que la hace mucho más potente que cualquier otra plataforma de gestión de proyectos colaborativa? Es la IA contextual, que analiza tus tareas, documentos, chats y proyectos para ofrecerte las respuestas adecuadas en el momento oportuno.

ClickUp Brain : Incorpora un asistente de IA sensible al contexto en tu entorno de trabajo para que te ayude a redactar, resumir reuniones, generar tareas y encontrar respuestas instantáneas a partir de los datos de tu entorno de trabajo. Incorpora un asistente de IA sensible al contexto en tu entorno de trabajo para que te ayude a redactar, resumir reuniones, generar tareas y encontrar respuestas instantáneas a partir de los datos de tu entorno de trabajo.

Varias vistas para la gestión de proyectos : cambia entre : cambia entre las vistas Lista, Tablero, Gantt, Calendario, Cronograma y Carga de trabajo para adaptarte a la forma de pensar y trabajar de tu equipo

ClickUp Docs : Crea y colabora en documentos que están directamente vinculados a tus tareas, lo que elimina la brecha entre la planificación y la ejecución Crea y colabora en documentos que están directamente vinculados a tus tareas, lo que elimina la brecha entre la planificación y la ejecución

Automatizaciones de ClickUp : Crea flujos de trabajo personalizados que actúan como desencadenantes en función de cambios de estado, fechas límite o personas asignadas para reducir las tareas manuales repetitivas Crea flujos de trabajo personalizados que actúan como desencadenantes en función de cambios de estado, fechas límite o personas asignadas para reducir las tareas manuales repetitivas

Integraciones de ClickUp : Conéctate con miles de herramientas, como Slack, GitHub, Google Drive y Figma, para sincronizar todo tu trabajo Conéctate con miles de herramientas, como Slack, GitHub, Google Drive y Figma, para sincronizar todo tu trabajo

Curva de aprendizaje: La gran cantidad de funciones puede resultar abrumadora para los equipos que solo necesitan un seguimiento básico de las tareas.

Dependiente de la nube: La plataforma requiere una conexión a internet y no está diseñada para entornos totalmente sin conexión o aislados.

Complejidad de la personalización: los entornos de trabajo altamente configurables pueden requerir algo de tiempo de configuración inicial para adaptarse perfectamente a los flujos de trabajo específicos de tu equipo

📮ClickUp Insight: ¿Cuál es la solución ideal para lidiar con demasiadas pestañas? El 33 % de los encuestados quiere una IA que lo recuerde todo y lo recupere cuando se le pida. Nuestro deseo de descargar la carga cognitiva en el trabajo es evidente aquí: imagina poder confiar en un sistema para que almacene el conocimiento y así nuestro cerebro no tenga que hacerlo. ✨ ClickUp Brain ofrece exactamente eso, permitiéndote capturar, almacenar y recuperar ideas desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo o aplicaciones conectadas siempre que las necesites. ¡Es tu segundo cerebro y tu caja de resonancia!

📮ClickUp Insight: ¿Cuál es la solución ideal para lidiar con demasiadas pestañas? El 33 % de los encuestados quiere una IA que lo recuerde todo y lo recupere cuando se le pida. Nuestro deseo de descargar la carga cognitiva en el trabajo es evidente aquí: imagina poder confiar en un sistema para que almacene el conocimiento y así nuestro cerebro no tenga que hacerlo. ✨ ClickUp Brain ofrece exactamente eso, permitiéndote capturar, almacenar y recuperar ideas desde cualquier lugar de tu entorno de trabajo o aplicaciones conectadas siempre que las necesites. ¡Es tu segundo cerebro y tu caja de resonancia!

Panorámica de Focalboard

vía Focalboard

Focalboard ofrece una interfaz sencilla y ligera con tableros Kanban, tablas y vistas de galería. Resulta atractivo para equipos que dan prioridad a la soberanía de los datos por encima de todo, pero esa etiqueta de «gratis» también puede resultar engañosa.

Aunque el software en sí es de código abierto, el mayor coste reside en la deuda técnica que supone el autoalojamiento. Dado que ejecutas Focalboard en tus propios servidores a través de Docker o instalaciones locales, tu equipo se encarga ahora del mantenimiento del servidor, los parches de seguridad y las copias de seguridad. Esto puede agotar los recursos técnicos.

Su principal atractivo reside en los desarrolladores y equipos que desean un control total sobre sus datos e infraestructura. Sin embargo, este control conlleva una carga significativa, ya que el proyecto independiente cuenta ahora en gran medida con el apoyo de la comunidad. Esto hace que las actualizaciones oficiales sean poco frecuentes, lo que compensa las ventajas en materia de privacidad.

Ventajas:

Código abierto: Cuenta con licencia MIT, lo que permite a tu equipo inspeccionar, modificar y ampliar el código fuente según sea necesario.

Implementación autohospedada: puedes ejecutarla en tus propios servidores utilizando Docker u otros métodos, manteniendo todos los datos del proyecto dentro de tu propia infraestructura

Integración con Mattermost: se conecta de forma nativa con Mattermost, lo cual es una ventaja para los equipos que ya utilizan esa plataforma de comunicación.

Varias vistas: ofrece tableros Kanban, vistas Tabla y diseños de galería para adaptarse a diferentes preferencias de visualización de tareas

Ligero y específico: un conjunto de funciones minimalista mantiene la interfaz sencilla y reduce la sobrecarga de rendimiento

Contras:

Sin IA nativa: carece de funciones de IA integradas para la automatización, la asistencia en la redacción o la gestión inteligente de tareas.

Integraciones limitadas: hay muchas menos conexiones con terceros en comparación con las plataformas comerciales, y la mayoría requiere un desarrollo personalizado

Responsabilidad del mantenimiento: El autoalojamiento significa que tu equipo es responsable de todas las actualizaciones, copias de seguridad, parches de seguridad y gestión de la infraestructura.

Incertidumbre en el desarrollo: Tras la adquisición de Mattermost y los cambios en el producto, el desarrollo activo del proyecto independiente Focalboard se ha reducido.

Comparación de funciones entre ClickUp y Focalboard

Para comprender en qué aspectos destaca realmente cada plataforma y cuál se adapta mejor a tu flujo de trabajo, presta mucha atención a la comparación de funciones que se muestra a continuación. Evaluaremos cómo aborda cada herramienta las necesidades fundamentales de gestión de proyectos a las que se enfrenta tu equipo a diario.

Capacidades de IA y automatización

Si tu equipo dedica horas a tareas manuales repetitivas, como actualizaciones de estado y subtareas recurrentes, estás perdiendo tiempo en tareas administrativas.

¿Y el coste de distraer a tu equipo de su trabajo estratégico y de gran impacto? ¡Las empresas con tan solo 100 empleados pierden alrededor de 420 000 dólares al año debido a la falta de comunicación y a herramientas inconexas!

Entonces, ¿qué podría evitarlo?

Hemos descubierto que el 30 % de los trabajadores cree que la automatización podría ahorrarles entre 1 y 2 horas a la semana, mientras que el 19 % estima que podría liberarles entre 3 y 5 horas para realizar un trabajo profundo y concentrado.

ClickUp Brain

ClickUp lo gestiona a través de ClickUp Brain, la capa de IA integrada que abarca tus tareas, documentos y chats para automatizar las tareas repetitivas. En lugar de redactar manualmente planes de proyecto o resumir largos hilos de comentarios, puedes utilizar ClickUp Brain para automatizar estas tareas al instante.

Usa ClickUp Brain para transcribir clips de voz y vídeo, convertir mensajes de texto o de chat en tareas y resumir conversaciones, documentos y hilos de chat sin salir de tu entorno de trabajo de ClickUp

Aquí tienes un adelanto de las diferentes acciones que puedes realizar con la ClickUp AI:

Centraliza el conocimiento con Brain MAX : Utiliza modelos de IA de primera calidad para realizar consultas en todo tu entorno de trabajo y en las aplicaciones externas conectadas a ClickUp y obtener respuestas instantáneas y contextuales. Utiliza modelos de IA de primera calidad para realizar consultas en todo tu entorno de trabajo y en las aplicaciones externas conectadas a ClickUp y obtener respuestas instantáneas y contextuales.

Busca en todo tu conjunto de herramientas tecnológicas: localiza archivos, hilos y conversaciones ocultos en herramientas externas como Slack, Google Drive y Gmail desde un único localiza archivos, hilos y conversaciones ocultos en herramientas externas como Slack, Google Drive y Gmail desde un único motor de búsqueda empresarial basado en IA

Creación de tareas con IA: Genera Genera subtareas a partir de un simple nombre de tarea o crea elementos a partir de texto resaltado en un comentario, mensaje de chat o documento de ClickUp.

Transcribe las reuniones con IA Notetaker : Genera transcripciones con función de búsqueda y resúmenes automatizados que convierten las conversaciones de las reuniones en tareas prácticas Genera transcripciones con función de búsqueda y resúmenes automatizados que convierten las conversaciones de las reuniones en tareas prácticas

Recuperación de conocimientos mediante IA: haz preguntas directamente en tu entorno de trabajo escribiendo @brain y obtén respuestas adaptadas al contexto basadas en tus tareas de ClickUp y documentos

💡Consejo profesional: Utiliza ClickUp Brain para alternar entre modelos como ChatGPT y Claude sin salir de tu entorno de trabajo. Esto te permite elegir el motor de razonamiento adecuado para cada tarea, como usar Claude para la redacción con matices o GPT para la lógica compleja, sin tener que pagar suscripciones de IA por separado. Utiliza varios modelos de lenguaje grande (LLM) desde una única interfaz con ClickUp Brain

Superagentes de ClickUp

Y si quieres realizar la automatización no solo de un paso, sino de todo tu flujo de trabajo, prueba ClickUp Super Agents.

En lugar de activar una sola acción de IA, los Super Agents coordinan múltiples pasos en todo tu entorno de trabajo. Piensa en ellos como compañeros de equipo de IA que comprenden el contexto de tu entorno de trabajo y hacen más de lo que es humanamente posible. Una vez configurados, pueden estar atentos a desencadenantes específicos (como el final de una reunión, el envío de un formulario o un cambio en el estado de una tarea) y ejecutar al instante el siguiente conjunto de acciones.

📌 Por ejemplo, imagina un superagente gestor de proyectos funcionando dentro de tu entorno de trabajo.

Acelera los flujos de trabajo con Super Agents en ClickUp

Cuando añades un nuevo resumen de proyecto a un documento, el agente lo lee y crea un plan de proyecto.

Genera tareas de ClickUp, subtareas y plazos automáticamente. A continuación, asigna el trabajo a diseñadores, redactores y desarrolladores en función de sus roles. También enlaza las tareas con los documentos y recursos pertinentes.

A medida que avanza el trabajo, el agente supervisa las actualizaciones de las tareas. Si algo se retrasa, señala el retraso y notifica al propietario. Publica automáticamente resúmenes semanales del progreso en el canal del proyecto.

Por último, cuando el proyecto finaliza, se elabora un informe final.

🌟 Resultados reales: Empresas como Bell Direct han utilizado Super Agents para clasificar más de 800 correos electrónicos al día, lo que ha supuesto un aumento del 20 % en la eficiencia operativa.

🔎 ¿Sabías que...? El 40 % de las aplicaciones empresariales contarán pronto con agentes de IA específicos para cada tarea. Esto mejorará el trabajo en equipo y la eficiencia del flujo de trabajo, por lo que «ahora mismo» es un buen momento para prepararse y no quedarse atrás respecto a tus compañeros.

🎥 Mira este vídeo para descubrir lo que los Super Agents pueden hacer por ti:

Automatizaciones basadas en reglas

Más allá de la asistencia de IA, puedes crear flujos de trabajo basados en reglas con ClickUp Automations. Estas automatizaciones desencadenan acciones cuando se cumplen condiciones específicas, como cuando cambia un estado, llega una fecha límite o se añade una persona asignada. Esto garantiza que los procesos se ejecuten sin problemas en segundo plano, para que tu equipo pueda centrarse en lo que realmente importa.

¿No sabes por dónde empezar ni qué automatizar? Elige una receta de la biblioteca de más de 100 plantillas de automatización predefinidas de ClickUp. ¡O crea una automatización utilizando indicaciones de lenguaje natural con ClickUp Brain!

Desencadena las acciones adecuadas de forma automática y ejecuta las operaciones sin problemas con ClickUp Automatizaciones

Focalboard, por su parte, no incluye ninguna función de IA nativa ni automatización integrada. Al tratarse de una herramienta ligera y de código abierto, tendrás que realizar toda la gestión de tareas (desde actualizar estados hasta crear flujos de trabajo recurrentes) de forma manual.

⚠️Puedes intentar crear automatizaciones personalizadas en Focalboard a través de su API. Sin embargo, la plataforma no ofrece inteligencia integrada que ayude a reducir la carga operativa de tu equipo.

🏆 El veredicto: ClickUp ofrece una clara ventaja a los equipos que buscan ser más productivos gracias a su IA y automatización integradas. Focalboard es ideal para equipos que se sienten cómodos con los procesos manuales o que cuentan con los recursos para crear sus propias soluciones personalizadas de automatización de flujos de trabajo.

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones sobre la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

📮ClickUp Insight: El 88 % de los encuestados utiliza la IA para sus tareas personales, pero más del 50 % evita usarla en el trabajo. ¿Cuáles son las tres principales barreras? La falta de una integración fluida, las lagunas de conocimiento o las preocupaciones en materia de seguridad. Pero, ¿y si la IA estuviera integrada en tu entorno de trabajo y ya fuera segura? ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, lo hace realidad. Entiende las indicaciones en lenguaje natural, resolviendo las tres preocupaciones sobre la adopción de la IA, al tiempo que conecta tu chat, tareas, documentos y conocimientos en todo el entorno de trabajo. ¡Encuentra respuestas e información con un solo clic!

Vistas de gestión de tareas y gestión de proyectos

Una solución única no sirve para todo el mundo. Es posible que tus ingenieros prefieran listas sencillas, mientras que tus gestores de proyectos probablemente necesiten diagramas de Gantt para planificar los cronogramas. Esto obliga a todo el mundo a recurrir a soluciones provisionales frustrantes con hojas de cálculo y otras herramientas.

Las vistas de ClickUp resuelven esto al permitirte visualizar los mismos datos en múltiples formatos sin necesidad de reestructurar tus proyectos. Puedes cambiar entre una vista general de gestión de recursos o una simple lista de control para adaptarla a tu rol específico.

Elige entre más de 15 vistas de proyecto en ClickUp

Elige entre más de 15 vistas diferentes gratis. A continuación te explicamos algunas de ellas:

ClickUp te permite guardar y compartir configuraciones personalizadas con tu equipo. Así te aseguras de que todos accedan a los mismos datos filtrados sin tener que configurarlos desde cero. Cada vista incluye opciones detalladas de filtrado, ordenación y agrupación, para que puedas centrarte en los detalles específicos del proyecto.

Los campos personalizados permiten esta flexibilidad. Te permiten realizar el seguimiento de los datos específicos de tu flujo de trabajo directamente en cualquier vista que elijas.

Las tareas de ClickUp son tu mejor opción para dividir proyectos grandes y complejos en acciones manejables. Las subtareas y las listas de control de tareas de ClickUp te permiten hacer un seguimiento incluso de los detalles más pequeños. Al mismo tiempo, puedes utilizar los estados personalizados para supervisar la fase exacta en la que se encuentra cada entrega: Pendiente, en curso, terminada… y todo lo demás.

Realiza un seguimiento del tiempo en las tareas de ClickUp y crea campos personalizados para obtener una visión general completa del flujo de trabajo

Para trabajos urgentes, el control de tiempo integrado y la vista Gantt con función de arrastrar y soltar te permiten correlacionar las dependencias entre tareas y ajustar los cronogramas sobre la marcha. Esto garantiza que, tanto si gestionas una simple lista de tareas pendientes como el lanzamiento de un producto en el que participan varios departamentos, el contexto se mantenga unificado y accesible.

A diferencia de las amplias vistas de ClickUp, Focalboard se centra en cuatro vistas principales: Kanban, tabla, calendario y galería. Como es de esperar, estas vistas se adaptan mejor al seguimiento sencillo de proyectos que a la gestión compleja de recursos.

El tablero Kanban sirve como entorno de trabajo principal, donde las tarjetas incluyen propiedades estándar, listas de control y comentarios.

🏆 El veredicto: ClickUp ofrece la profundidad arquitectónica necesaria para proyectos que abarcan varios departamentos y requieren diferentes perspectivas sobre los mismos datos. Focalboard es más adecuado para equipos técnicos más pequeños que buscan un tablero ligero y de código abierto y no necesitan funciones avanzadas como diagramas de Gantt o gestión de la carga de trabajo.

Cuando las conversaciones sobre los proyectos se dispersan entre Slack, hilos de correo electrónico y comentarios aleatorios en las tareas, las decisiones se pierden inevitablemente. Por ejemplo, un trabajador medio cambia de aplicación 1200 veces al día, lo que supone casi 4 horas a la semana dedicadas a recuperar la concentración. Este tipo de dispersión del trabajo hace que sea casi imposible mantener a todo el mundo en sintonía o poner al día a los nuevos miembros.

ClickUp resuelve esto al consolidar la colaboración de tu equipo en un único entorno de trabajo donde la comunicación permanece vinculada al trabajo real, gracias a:

Chat de ClickUp : Mantén conversaciones en tiempo real a través de mensajes directos o canales específicos enlazados a tus proyectos y tareas, para que nunca tengas que cambiar a otra aplicación Mantén conversaciones en tiempo real a través de mensajes directos o canales específicos enlazados a tus proyectos y tareas, para que nunca tengas que cambiar a otra aplicación

Comentarios de tareas : Mantén las conversaciones organizadas con respuestas encadenadas, adjuntos y Mantén las conversaciones organizadas con respuestas encadenadas, adjuntos y @menciones para notificar a miembros específicos del equipo

Usa la mención de ClickUp en cualquier parte del ecosistema para notificar a un miembro del equipo o a un Superagente

Documentos de ClickUp: Crea y edita planes de proyecto, notas de reuniones y wikis con edición colaborativa en tiempo real, lo que garantiza que todo el mundo trabaje con la última versión.

Pizarras de ClickUp : Acorta la distancia entre la lluvia de ideas y la ejecución con un espacio de colaboración visual donde puedes convertir las ideas en tareas con un solo clic Acorta la distancia entre la lluvia de ideas y la ejecución con un espacio de colaboración visual donde puedes convertir las ideas en tareas con un solo clic

ClickUp Clips : Graba tu pantalla para dar tu opinión, explicar un proceso complejo o compartir una actualización rápida sin necesidad de una reunión en directo Graba tu pantalla para dar tu opinión, explicar un proceso complejo o compartir una actualización rápida sin necesidad de una reunión en directo

Focalboard, por su parte, ofrece colaboración básica a nivel de tareas a través de comentarios en las tarjetas y archivos adjuntos. Sin embargo, carece de herramientas integradas para una comunicación más amplia del equipo, la edición de documentos en tiempo real o la lluvia de ideas visual.

Para lograr el mismo nivel de conexión, Focalboard se basa en su integración con Mattermost u otras herramientas externas. A menudo, esto conlleva el riesgo de reintroducir los mismos silos que ClickUp está diseñado para eliminar.

🏆 El veredicto: ClickUp está diseñado para equipos que quieren dejar de cambiar constantemente de aplicación y mantener sus conversaciones y la ejecución de las tareas en una sola vista. Focalboard es una opción funcional para actualizaciones básicas a nivel de tareas, pero requiere gestionar una pila tecnológica independiente para cualquier colaboración significativa a nivel de equipo.

Integraciones y extensibilidad

Cuando tu herramienta de gestión de proyectos no se integra con el resto de tu infraestructura tecnológica, tu equipo acaba atrapado en un ciclo de introducción manual de datos. Por ejemplo, copiar información entre GitHub, Figma o Salesforce da lugar a errores de control de versiones y a que se pasen por alto actualizaciones.

🧠 Dato curioso: La introducción manual de datos y las tareas administrativas cuestan a las empresas estadounidenses una media de 28 500 dólares por empleado al año. Esto pone de manifiesto que el «proceso manual» no es solo un flujo de trabajo lento, sino una enorme pérdida de beneficios.

Las integraciones de ClickUp eliminan esta fricción al actuar como un centro de comandos central para todo tu flujo de trabajo. Con más de 1000 integraciones fáciles de usar, puedes sincronizar el progreso del desarrollo desde GitHub, incrustar prototipos interactivos de Figma o convertir automáticamente las oportunidades de Salesforce en tareas ejecutables.

Sincroniza todo tu conjunto de herramientas tecnológicas con las integraciones de ClickUp

¿El resultado? La información fluye entre tus aplicaciones sin que nadie tenga que hacer de puente manualmente. Y si necesitas crear automatizaciones personalizadas o flujos para sincronizar datos, tus desarrolladores siempre pueden utilizar la API de ClickUp.

Focalboard tiene un ecosistema de integración mucho más reducido, ya que se centra principalmente en la conectividad nativa con Mattermost. Su naturaleza de código abierto y su API pública permiten técnicamente a un equipo de desarrollo crear cualquier conexión que necesite. Pero hacerlo requiere importantes recursos internos y un mantenimiento continuo.

🏆 El veredicto: ClickUp es la mejor opción para equipos que dependen de un conjunto variado de aplicaciones comerciales y desean automatizar el flujo de datos de inmediato. Focalboard ofrece un alto grado de extensibilidad para equipos técnicos que prefieren crear y mantener su propio ecosistema de integración privado.

Implementación y propiedad de los datos

En muchas organizaciones, la colaboración y la seguridad suelen ir en direcciones opuestas. Los equipos quieren documentos compartidos, actualizaciones más rápidas y coordinación en tiempo real. Los equipos de seguridad se plantean otras preguntas: ¿Se puede ejecutar esto en un entorno aislado? ¿Dónde se almacenan los datos?

El verdadero reto no es adoptar una nueva herramienta, sino encontrar una que permita una colaboración moderna sin comprometer la soberanía de los datos.

ClickUp te ahorra los elevados costes operativos del autoalojamiento. Ofrece seguridad de nivel empresarial sin los gastos de mantenimiento que supone gestionar un servidor. La plataforma está alojada en Amazon Web Services (AWS) y cumple con la norma SOC 2. Tus datos están protegidos con cifrado de extremo a extremo.

Esto te permite implementar un entorno de trabajo SaaS de gran capacidad al tiempo que cumples con estrictos estándares de seguridad. Puedes delegar la responsabilidad de los parches, el rendimiento y la estabilidad de la infraestructura a un equipo de seguridad especializado.

Sin embargo, para los equipos en los que el autoalojamiento es imprescindible, Focalboard ofrece una propiedad total de los datos. Está diseñado para una implementación autoalojada mediante Docker u otros métodos, lo que te brinda un control total sobre tus datos y tu infraestructura. Esta es una ventaja fundamental para las organizaciones con requisitos estrictos de residencia de datos.

La contrapartida, sin embargo, es un aumento significativo de la responsabilidad interna; tu equipo se convierte en el único proveedor de todas las actualizaciones de seguridad, las copias de seguridad de la base de datos y los parches de infraestructura.

🏆 El veredicto: Esta es la diferencia más clara entre las dos herramientas. Elige ClickUp si necesitas una infraestructura en la nube segura y conforme a las normativas que se mantenga actualizada automáticamente. Elige Focalboard si tu prioridad es la soberanía absoluta sobre los datos y dispones de los recursos técnicos para gestionar tu propio entorno de servidores.

¿Deberías elegir Focalboard o ClickUp?

Tomar la decisión equivocada podría suponer un doloroso proceso de migración dentro de seis meses, así que simplifiquemos las cosas. La herramienta adecuada depende totalmente de las prioridades y las capacidades técnicas de tu equipo.

Aquí tienes una lista rápida para ayudarte a decidir:

Elige Focalboard si:

Tu equipo vive y respira un software de proyectos de código abierto , y quiere poder inspeccionar o modificar el código fuente

Tienes requisitos estrictos de soberanía de datos que exigen una solución autohospedada

Dispones de los recursos técnicos necesarios para gestionar la implementación, el mantenimiento, la seguridad y las integraciones personalizadas

Tu flujo de trabajo se centra en un sencillo tablero Kanban de código abierto y no necesitas funciones avanzadas de gestión de proyectos

Ya utilizas Mattermost y quieres una herramienta para proyectos que se integre de forma nativa

Elige ClickUp si:

Necesitas una capa de inteligencia integrada que te permita gestionar todo, desde la redacción de planes de proyecto hasta la identificación de tareas bloqueadas.

Quieres reunir herramientas , documentación, chat en tiempo real y gestión de proyectos complejos en una sola pestaña

Prefieres una infraestructura gestionada con seguridad de nivel empresarial en lugar de la carga que supone el autoalojamiento

Necesitas que tu herramienta de gestión de proyectos se integre con las aplicaciones empresariales más comunes desde el primer momento.

Tu meta principal es reducir la dispersión de contextos y dejar de cambiar entre herramientas inconexas

La decisión se reduce a una disyuntiva fundamental: ¿Valoras por encima de todo el control absoluto de los datos y la flexibilidad del código abierto? ¿O prefieres un entorno de trabajo unificado con IA que se encargue de todo, desde la gestión de proyectos hasta la comunicación del equipo?

Si te inclinas por esta última, prueba ClickUp gratis hoy mismo. ✨

Preguntas frecuentes (FAQ)

Mattermost adquirió Focalboard e integró su funcionalidad en la plataforma Mattermost, renombrándola como «Mattermost Boards». El proyecto independiente original de Focalboard sigue estando disponible como código abierto, pero el desarrollo activo se ha trasladado en gran medida a la experiencia integrada de Mattermost.

ClickUp ofrece un modo sin conexión limitado en sus aplicaciones móviles y de escritorio, lo que te permite ver tareas y crear otras nuevas que se sincronizarán cuando vuelvas a conectarte. Sin embargo, en entornos totalmente sin conexión o aislados, una solución autohospedada como Focalboard es una mejor opción.

Además de Focalboard, otras herramientas Kanban de código abierto populares son Kanboard, Wekan y Taiga. Aunque ofrecen alojamiento propio y funcionalidades básicas de tablero, ninguna proporciona el enfoque de espacio de trabajo todo en uno ni las capacidades avanzadas de IA que se encuentran en ClickUp.

Focalboard es ideal para equipos técnicos pequeños y medianos que se sienten cómodos gestionando su propia infraestructura. Carece de las funciones de nivel empresarial que suelen necesitar las grandes organizaciones, como permisos de usuario avanzados, registros de auditoría, inicio de sesión único (SSO) y asistencia técnica dedicada.