Las 16 mejores integraciones de ClickUp

¿Recuerdas cuando, no hace mucho tiempo, solo había unas pocas herramientas de trabajo entre las que elegir?

Avancemos rápidamente hasta hoy... tienes cientos de opciones y, sin embargo, es posible que sigas sintiendo que no has encontrado «la ideal». ☝️👀

Entra en ClickUp y encuentra por fin lo que estabas buscando.

ClickUp se creó como una herramienta de gestión de proyectos todo en uno para aumentar la productividad y reducir la frustración y la ineficiencia causadas por el uso de múltiples aplicaciones.

Entendemos que cambiar constantemente entre aplicaciones durante todo el día puede que no sea la forma más productiva de pasar tus jornadas laborales, por lo que hemos ideado la solución perfecta que permite a todo tipo de equipos de todos los sectores personalizar su flujo de trabajo y reunir todo su trabajo en un solo lugar.

Pero bueno, lo entendemos. A medida que una empresa crece, también lo hacen sus necesidades de soluciones de software.

¡Es una ventaja que ClickUp tenga potentes capacidades de integración! ⚡️

En este artículo, hemos seleccionado las 16 mejores aplicaciones para ayudarte a ahorrar mucho tiempo, organizar tu flujo de trabajo, ampliar tu empresa y devolver la alegría a tus días laborales. 😌

Ventajas de la integración de software

Aunque ClickUp por sí solo es lo suficientemente potente como para sustituir muchas de las otras herramientas de trabajo que utilizas, integrarlo con otras aplicaciones puede ayudarte a optimizar tu flujo de trabajo en un solo lugar.

De hecho, ClickUp se puede conectar a más de 1000 herramientas, ¡de forma gratuita! 🤯

La integración de ClickUp con otras aplicaciones puede ayudarte a:

🟢 Facilita el intercambio de información entre diferentes sistemas.

🟢 Reduce los errores que se producen al introducir datos manualmente en varios sistemas desconectados.

🟢 Mejora la visibilidad de tu empresa reuniendo todas las bases de datos en un único sistema.

🟢 Ahorra tiempo realizando tareas en una única interfaz en lugar de tener que cambiar entre diferentes sistemas.

Las mejores integraciones de ClickUp

No importa en qué equipo estés, ni en qué proyecto o tareas estés trabajando, recurre a las integraciones para simplificar tu flujo de trabajo y sacar el máximo partido a ClickUp. 🚀

Slack

Slack es una herramienta de mensajería y comunicación en el lugar de trabajo que une a las personas para que trabajen como un equipo unificado.

Reemplaza fácilmente el correo electrónico, los mensajes de texto y la mensajería instantánea con esta única aplicación, y crea múltiples canales para organizar diferentes conversaciones o grupos en espacios dedicados.

¡Esto significa que pasarás menos tiempo saltando de una herramienta de comunicación a otra y perdiendo hilos de conversación en tu bandeja de entrada de correo electrónico!

Lleva esta potente y fácil de usar herramienta de comunicación al siguiente nivel e intégrala con ClickUp para hacer mucho más que simplemente chatear con tus compañeros de equipo. Cuando conectas Slack a ClickUp, desatas acciones que pueden ayudarte a multiplicar por diez tu productividad y eficiencia.

Integra Slack con ClickUp para realizar estas acciones:

Cambia el estado, las personas asignadas, las prioridades, las etiquetas y las fechas límite.

Personaliza qué notificaciones de tareas enviar a Slack.

Mover tarea

Convierte los mensajes de Slack en comentarios de ClickUp.

Convierte los mensajes de Slack en tareas de ClickUp.

Añade mensajes de Slack a tu Bloc de notas.

¡Y mucho más!

⭐️ Consejo profesional: utiliza los comandos de barra inclinada para acceder rápidamente a uno de los atajos disponibles y ajustar de forma eficiente los detalles de las tareas, acceder a las opciones de formato sin necesidad de hacer clic, adjuntar o incrustar archivos, ¡y mucho más! Crea tareas en Slack utilizando el comando «/clickup new».

➡️ Conecta Slack a ClickUp

Crear una nueva tarea en Slack utilizando comandos de barra inclinada en ClickUp

HubSpot

HubSpot es líder mundial en CRM y se ha convertido en una parte esencial de los equipos y empresas de atención al cliente de todo el mundo.

Esta completa plataforma de gestión de relaciones con los clientes (CRM) proporciona a las empresas diversas herramientas para optimizar sus operaciones de marketing, ventas y atención al cliente.

Aprovecha sus hubs de marketing, ventas, servicio, CMS y operaciones para ayudarte a atraer, captar, deleitar y hacer crecer tu empresa.

¿Qué se obtiene exactamente al combinar el poder de HubSpot y ClickUp?

Con esta integración de HubSpot ClickUp, los equipos pueden tener acceso a lo siguiente:

Sincronización bidireccional: mantén los datos sincronizados entre ambas plataformas para que la información más actualizada esté disponible en ambos sistemas sin necesidad de introducirla manualmente.

Automatización perfecta: con la capacidad de desencadenar flujos de trabajo desde una plataforma a otra, se pueden automatizar las actividades que tienen lugar a lo largo del recorrido del cliente, incluidas aquellas que abarcan varios equipos.

Utiliza más de 20 formas diferentes de automatizar el trabajo entre ClickUp y HubSpot para que los proyectos avancen más rápido y la información llegue antes a los equipos que más la necesitan.

Conecta ClickUp a HubSpot hoy mismo para aumentar la velocidad de entrega de tus proyectos, automatizar los procesos de recorrido del cliente y proporcionar a los equipos la visibilidad que necesitan para trabajar al máximo rendimiento y obtener resultados.

Hacer

Make es una plataforma de automatización que te permite visualizar, diseñar y automatizar tu trabajo en cuestión de minutos.

Conocida como el «pegamento de Internet», esta herramienta te permitirá ser más productivo al conectar tus herramientas de trabajo y realizar la automatización de procesos complejos con su interfaz de arrastrar y soltar, ¡sin necesidad de conocimientos técnicos!

Cuando integres Make con ClickUp, podrás decir adiós al trabajo manual repetitivo y dar la bienvenida a un nuevo nivel de productividad y eficiencia laboral. 👋 😄

Integra fácilmente más de 1000 herramientas de trabajo como Slack, GitHub, Gmail, Trello y muchas más con tu entorno de trabajo de ClickUp para simplificar tu flujo de trabajo y optimizar tus procesos laborales.

Todo lo que tienes que hacer es configurar tus escenarios únicos con desencadenantes para iniciar un evento en una de tus aplicaciones y acciones para completar el flujo de trabajo. ¡Eso es todo!

Integra Integromat con ClickUp para disfrutar de las siguientes ventajas:

Ahorra horas cada semana mediante la automatización de las tareas repetitivas.

Mejora la organización y gestión de tus datos.

Mejora la eficiencia de tus empleados.

Acelera la finalización de tareas.

Reduce los errores, las entradas duplicadas y los elementos que se pasan por alto.

¡Y mucho más!

⭐️ Consejo profesional: Empieza con ventaja gracias a cientos de plantillas de automatización gratuitas para ClickUp y otras aplicaciones, y aprende a automatizar los flujos de trabajo de las corporaciones aquí.

➡️ Conecta Integromat a ClickUp

Configuración de los desencadenantes de ClickUp en Integromat

Gmail

Gmail es una aplicación de correo electrónico intuitiva, segura y eficiente que utilizan miles de millones de personas de todo el mundo para sus comunicaciones personales y de empresa. Te ayuda a mantenerte conectado, organizado y con alta productividad, ya que te permite acceder a la aplicación desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.

Bien, hablemos ahora de la integración. 😎

Optimice su comunicación, aumente su productividad y nunca vuelva a olvidarse de responder incorporando ClickUp a su flujo de trabajo de Gmail. Solo tiene que instalar la extensión de ClickUp para Chrome y utilizar Zapier, una aplicación de automatización, para que ClickUp y Gmail puedan transferir información y sincronizar cualquier acción que se produzca en cualquiera de las dos plataformas sin esfuerzo.

Esta integración te permitirá:

Crea tareas de ClickUp a partir de correos electrónicos.

Adjunta respuestas de correo electrónico a las tareas.

Mantén todas las tareas en un solo lugar.

Marca los elementos pendientes para crear automáticamente nuevas tareas (solo cuentas empresariales de Gmail).

¡Y mucho más!

⭐️ Consejo profesional: Conecta tu cuenta de Gmail a ClickUp para enviar y recibir comunicaciones por correo electrónico desde un hilo de tareas con la función Email in ClickUp ClickApp.

➡️ Conecta Gmail a ClickUp

Correo electrónico en ClickUp Función ClickApp

Zoom

Zoom es una plataforma de videoconferencias que te permite organizar y asistir virtualmente a reuniones con otros titulares de cuentas de Zoom de todo el mundo.

Durante el último año, Zoom se ha convertido en una de las herramientas de videoconferencia más populares y utilizadas tanto para fines personales como empresariales, y ha cambiado para siempre la forma en que realizamos las reuniones de trabajo, especialmente para aquellos que trabajan a distancia.

¿Se integra con ClickUp? ¡Por supuesto que sí!

Al integrar Zoom con ClickUp, podrás:

Inicie una reunión de Zoom dentro de las tareas utilizando el botón de reunión de Zoom.

Únete a una reunión a través de un enlace que se publicará automáticamente en un comentario para todos los participantes.

Ve los enlaces de grabación en tus tareas una vez que finalice la reunión grabada.

⭐️ Consejo profesional: utiliza el comando de barra inclinada /zoom para abrir la aplicación Zoom en un instante. ⚡️

➡️ Conecta Zoom a ClickUp

Iniciar y unirse a reuniones de Zoom desde una tarea de ClickUp

Control de tiempo para la cosecha

Harvest es una aplicación basada en la nube para el control de tiempo y los gastos que te permite planificar y estimar proyectos con datos reales, gestionar la capacidad y el flujo de trabajo del equipo y facturar sin problemas a través de datos rastreables. Esta herramienta de control de tiempo ofrece la elaboración de informes, hojas de horas, facturación y soporte para la integración con otras aplicaciones.

Tres ventajas principales de Harvest para el control de tiempo:

Recopilación de datos estructurados

Control de tiempo sencillo y cómodo

Control de permisos

En lo que respecta a las integraciones, Harvest te permite establecer una conexión fácil con tus herramientas favoritas, ¡incluido ClickUp!

Es hora de hablar sobre la integración de Harvest con ClickUp: ⏰

Conectar Harvest a ClickUp solo lleva unos segundos.

Una vez conectado, activa el control de tiempo para gestionar el tiempo dedicado a los proyectos y sincronizar automáticamente el tiempo con tus tareas de ClickUp.

Con la integración de Harvest + ClickUp, podrás gestionar tu tiempo, realizar un seguimiento del tiempo dedicado a las tareas y saber siempre exactamente en qué se emplea el tiempo.

➡️ Conecta el control de tiempo de Harvest con ClickUp

Iniciar el cronómetro Harvest dentro de una tarea de ClickUp

Unito

Unito es una solución de integración sin código que te permite crear y personalizar flujos de trabajo entre diferentes herramientas. Mantiene alineados a los autónomos y a los equipos de grandes corporaciones al proporcionar una sincronización detallada, bidireccional y en tiempo real de tareas y proyectos entre herramientas.

En esencia, Unito es una solución de gestión del flujo de trabajo que se integra con varias herramientas y permite una sincronización bidireccional profunda, lo que la convierte en una herramienta ideal para potenciar la verdadera colaboración. No solo reducirá y eliminará las barreras entre tus herramientas de trabajo, sino que también las transformará en herramientas más potentes.

Supongamos que quieres potenciar tu productividad integrándolo con ClickUp.

Buenas noticias: claro que puedes. 😉

La integración bidireccional de ClickUp con Unito puede ayudarte a establecer conexiones profundas entre ClickUp y tus otras herramientas de trabajo. Lo mejor de todo es que, como los flujos de Unito son bidireccionales y se sincronizan en tiempo real, puedes estar seguro de que la información de todas tus herramientas estará siempre actualizada.

Esto es lo que puedes hacer con la integración de ClickUp de Unito:

Conecta ClickUp a toda la cartera de integraciones de Unito.

Realiza el seguimiento de las interacciones con los clientes en un solo lugar.

Define cómo y qué información se sincroniza.

Sincronización bidireccional en tiempo real de tareas, listas, proyectos, fechas límite, estados y mucho más.

Personaliza la asignación de campos, los filtros y otros ajustes para controlar el flujo de información.

➡️ Conecta Unito con ClickUp

Integración bidireccional de ClickUp con Unito

Google Calendar

Desarrollado por Google, Google Calendar es un servicio de gestión del tiempo y calendario de programación que utilizan más de 500 millones de personas en todo el mundo y está disponible en 41 idiomas diferentes.

Tanto si la utilizas con fines personales como profesionales, probablemente te resultará fácil de usar gracias a su interfaz muy intuitiva y fácil de manejar. Añade, modifica y comparte eventos fácilmente, e incluso envía invitaciones a amigos, familiares y compañeros de trabajo.

Dado que Google Calendar está diseñado para equipos, el uso compartido de horarios con otras personas y la creación de múltiples calendarios que los equipos pueden usar juntos nunca ha sido tan fácil como ahora. Además de sus capacidades de sincronización, Google Calendar se puede integrar con otras herramientas de trabajo, como ClickUp, para ayudarte a optimizar y gestionar tus apretadas agendas.

¿Estás listo para aumentar tu productividad y mantenerte al día?

¡Eso pensábamos! 😊

Esto es lo que puede hacer por ti conectar tu Google Calendar a ClickUp:

Sincronización bidireccional entre ClickUp y tu Calendario.

Sincroniza tus tareas de ClickUp con Google Calendar con la vista Calendario de ClickUp.

Obtén al instante una panorámica de tu lista de tareas para el día, la semana o el mes.

Realiza cambios en tus tareas de ClickUp y obtén actualizaciones automáticas en tu Google Calendar para reflejar los cambios realizados.

Conecta varios entornos de trabajo de ClickUp a un Google Calendar.

➡️ Sincroniza tu Google Calendar con ClickUp 📆 💕

Visualización de eventos sincronizados desde Google Calendar en la vista Calendario de ClickUp.

Dropbox

Dropbox es un servicio de almacenamiento en la nube que te permite almacenar y realizar el uso compartido de tus archivos en línea.

Utilizada por más de 400 millones de usuarios en todo el mundo, Dropbox es una aplicación popular y fiable para el alojamiento, la sincronización y el almacenamiento de archivos en línea. Desde fotos y vídeos hasta documentos importantes, Dropbox te ayuda a mantener tus archivos a salvo.

Esta aplicación fomenta la colaboración fluida entre equipos, ya que te permite crear enlaces compartibles de tus archivos, añadir comentarios a los archivos y acceder fácilmente a ellos desde múltiples dispositivos, como ordenadores y teléfonos inteligentes.

¿Qué sucede cuando una herramienta inteligente de almacenamiento en la nube se une a una aplicación de gestión de tareas todo en uno?

Dropbox ofrece compatibilidad con varias aplicaciones, incluida una con ClickUp. La integración de ambas aplicaciones puede facilitar la gestión de ambas cuentas en la misma cuenta, además de ofrecer otras ventajas clave para la gestión de tareas.

Esto es lo que puedes hacer al conectar Dropbox con ClickUp:

Adjunta archivos de Dropbox a las tareas de ClickUp.

Mejora la productividad reduciendo los cuellos de botella y gestiona tareas y proyectos en un solo lugar.

Mejora la colaboración entre equipos permitiéndoles trabajar en proyectos al mismo tiempo, independientemente de su ubicación.

Asegúrate de que los datos almacenados en ambas aplicaciones permanezcan seguros en términos de seguridad.

➡️ Conecta Dropbox a ClickUp

Cargar y adjuntar archivos de Dropbox dentro de una tarea de ClickUp

Loom

Loom es una herramienta de grabación de pantalla que permite a los usuarios capturar su pantalla, cámara web y micrófono. Comparte fácilmente mensajes de vídeo grabados con una persona, un grupo o un equipo mediante un enlace público o privado para transmitir tu mensaje más rápidamente que si tuvieras que escribir un largo correo electrónico con explicaciones y detalles.

En esta plataforma de grabación de vídeo, podrás incorporar a nuevos empleados, resolver problemas, revisar y dar tu opinión, compartir novedades y mucho más.

Con la confianza de millones de usuarios en todo el mundo, Loom sigue transformando la forma en que los equipos se comunican y colaboran en el trabajo. ¡Ya no tendrás que preocuparte por las diferencias de zona horaria ni tener que explicar los detalles una y otra vez!

Hablando de trabajo, echemos un vistazo a lo que la integración de Loom con ClickUp puede hacer por ti:

Accede a Loom y graba un vídeo dentro de una tarea de ClickUp.

Graba un vídeo sin marca de agua.

Pega el enlace a una grabación de pantalla de Loom en la descripción de una tarea o en un nuevo comentario para incrustar un vídeo directamente en ClickUp

➡️ Conecta Loom a ClickUp

Grabación de pantalla y presentación en Loom

Bugsnag

Bugsnag es un potente software de supervisión, elaboración de informes y resolución de errores diseñado para aplicaciones web, servidores y móviles.

Se trata de una completa aplicación para la detección de errores que proporciona a los equipos de desarrollo de software los datos de diagnóstico y las herramientas necesarias para identificar y resolver los errores con mayor rapidez. Bugsnag facilita a los usuarios la recepción de notificaciones de errores en tiempo real, la localización del origen de las fallas, la priorización y replicación de errores, y el análisis de posibles soluciones mediante una supervisión precisa.

Utiliza Bugsnag para mantener tus aplicaciones libres de errores y conéctalo a ClickUp para gestionar todos tus errores en un solo lugar.

La automatización nativa de ClickUp tiene compatibilidad con flujos de trabajo con aplicaciones externas como Bugsnag. La integración de Bugsnag Automaton te permite supervisar incidencias y tomar medidas dentro de ClickUp, lo que te ahorra tiempo y permite a tus equipos centrarse en la parte más técnica del trabajo.

Echa un vistazo a lo que puedes hacer al configurar Bugsnag en ClickUp:

Automatiza tu flujo de trabajo con desencadenantes y acciones para supervisar y resolver incidencias fácilmente.

Personaliza dónde y cómo aparece la información en ClickUp correlacionando tus datos desde un desencadenante de Bugsnag y relacionándolos con un campo en ClickUp.

Correlación dinámica de datos en nuevas tareas

➡️ Configura una automatización de Bugsnag en ClickUp

Configuración del flujo de trabajo de automatización en Bugsnag

Zendesk

Zendesk es una plataforma de soporte al cliente basada en la nube y un CRM de ventas diseñado para ayudar a resolver las incidencias de los clientes y mejorar las relaciones con ellos.

Esta potente y flexible herramienta de atención al cliente te permite conectar con los clientes por teléfono, chat, correo electrónico, redes sociales y otros canales. Zendesk ofrece funciones que te ayudan a gestionar la comunicación con los clientes a través de diversos canales, automatizar el soporte al cliente y crear respuestas automáticas, bases de conocimientos y mucho más para ayudarte a optimizar la comunicación con tus clientes.

También ofrece herramientas personalizables para crear portales de atención al cliente personalizados, chat en vivo y se integra con otros cientos de aplicaciones, ¡incluido ClickUp!

Descubre lo que puedes hacer con Zendesk en ClickUp:

Convierte rápidamente los tickets en tareas.

Añade información de tickets a las tareas, asigna personas asignadas y fija fechas límite, todo en un solo lugar.

Evita tener que cambiar entre tareas permitiéndote adjuntar varias tareas de ClickUp a un ticket de Zendesk para consultar fácilmente el estado y el ID de la tarea.

Ve enlaces en ClickUp y Zendesk con actualizaciones de estado en tiempo real.

➡️ Conecta Zendesk a ClickUp

Convertir un ticket de Zendesk en una tarea de ClickUp

GitHub

GitHub es una plataforma de alojamiento de código basada en la nube que fomenta la colaboración y la comunicación entre desarrolladores. Esta herramienta colaborativa permite a los desarrolladores compartir ideas y métodos, y gestionar fácilmente proyectos de programación de código abierto.

Es una de las plataformas más populares para repositorios Git, que es un almacenamiento virtual de proyectos y el sitio de referencia para los programadores. Los desarrolladores pueden descargar fácilmente una nueva versión del software, realizar cambios y contribuciones, y cargar la nueva versión para que otros programadores de la comunidad también puedan trabajar en ella.

GitHub es ideal para bifurcaciones, solicitudes de validación, redes sociales, ramas y mantenimiento de registros de cambios.

¿Quieres optimizar y aumentar la eficiencia de tus procesos internos?

Intégralo con ClickUp.

Así es como la integración de GitHub y ClickUp puede beneficiarte:

Utiliza GitHub sin salir de ClickUp.

Realiza un seguimiento automático de las confirmaciones, fusiones y solicitudes de validación, todo ello dentro de los feeds de actividad de las tareas.

Vea toda la actividad de GitHub relacionada con una tarea directamente en ClickUp.

Recibe notificaciones de ClickUp cuando se añadan nuevos elementos de actividad de GitHub a las tareas de ClickUp.

Adjunta automáticamente (o manualmente) la actividad de GitHub a las tareas de ClickUp.

Cambia automáticamente el estado de las tareas desde GitHub.

➡️ Conecta GitHub a ClickUp

Recibir notificaciones de actividad de GitHub en ClickUp

Intercom

Intercom es una plataforma de relaciones conversacionales que ayuda a las empresas a establecer mejores relaciones con los clientes a través de experiencias basadas en mensajería.

Esta herramienta de comunicación es ideal para equipos de ventas, productos, marketing, soporte y éxito del cliente. Intercom les permite ver quiénes son sus clientes y qué hacen en la aplicación y los sitios web.

Intercom facilita reunir todo lo que tu equipo necesita para comunicarse y dar soporte a tus clientes en una única plataforma fácil de usar.

¿Quieres optimizar tu comunicación y gestión del trabajo?

Integra Intercom con ClickUp para mejorar tu bandeja de entrada y simplificar tu flujo de trabajo.

Echa un vistazo a lo que puedes hacer con la integración de Intercom y ClickUp:

Crea y enlaza rápidamente tareas de ClickUp directamente desde tu bandeja de entrada.

Vincula una o varias tareas de ClickUp a una conversación en Intercom para acceder rápidamente a la tarea o realizar el seguimiento del progreso.

Crea o enlaza una tarea a un ticket, y se añadirá automáticamente un enlace a la conversación de Intercom a tu tarea de ClickUp.

➡️ Conecta Intercom a ClickUp

Creación de una nueva tarea de ClickUp en Intercom

Miro

Miro es una plataforma colaborativa en línea que funciona como pizarra para crear, colaborar y centralizar la comunicación entre equipos.

Esta intuitiva herramienta de colaboración permite a los equipos intercambiar ideas y visualizar conceptos, ideas y soluciones con notas adhesivas digitales. También puedes utilizar la función de mapas mentales de Miro para organizar ideas, así como para ayudarte a planear y gestionar flujos de trabajo ágiles.

¡Simplifica aún más tu flujo de trabajo integrando Miro con ClickUp!

La integración de ClickUp con Miro te permitirá hacer lo siguiente:

Edita tableros de Miro dentro de ClickUp y reduce el tiempo que pierdes cambiando entre aplicaciones.

Crea ideas en la pizarra en cualquier lugar de ClickUp.

Añade un tablero Miro nuevo o existente a ClickUp Docs y tareas simplemente utilizando el comando de barra inclinada (/miro)

➡️ Integra Miro con ClickUp

Uso de un comando de barra inclinada para abrir Miro y añadir un tablero Miro a un documento en ClickUp.

Front

Front es una plataforma de comunicación con los clientes y un hub de comunicación que permite a los compañeros de equipo colaborar de forma más eficiente.

Ayuda a optimizar la comunicación, aumentar la eficiencia y la productividad al realizar un uso compartido de la bandeja de entrada del equipo y proporcionar una ubicación centralizada para los mensajes internos y externos. Tus equipos pueden compartir correos electrónicos sin tener que reenviarlos, mantener conversaciones internas dentro de un correo electrónico, posponer mensajes y mucho más con esta sólida herramienta de correo electrónico.

Además de sus ventajas en materia de comunicación, Front también ofrece herramientas analíticas integradas que te ayudarán a supervisar el rendimiento, realizar el seguimiento de los KPI y las métricas, y mucho más, junto con integraciones completas para potenciar su funcionalidad.

Integra Front con ClickUp para aumentar tu productividad y mantenerte al día con tu bandeja de entrada.

Esto es lo que puedes hacer con Front y ClickUp juntos:

Crea tareas de ClickUp: añade rápidamente información de tickets a tus tareas de ClickUp, asigna miembros y establece fechas límite, todo ello desde Front.

Adjunta cualquier número de tareas de ClickUp a un ticket en Front para consultar fácilmente el estado y el ID de la tarea.

Ve los enlaces en ambas aplicaciones: cuando crees o vincules un ticket a una tarea, se añadirá automáticamente un enlace al ticket de Front en tu tarea de ClickUp.

➡️ Integra Front con ClickUp

Creación de una tarea de ClickUp dentro de Front

Figma

Por último, pero no menos importante, otra integración de ClickUp fácil de usar que incluimos en nuestra lista es Figma. Los equipos que necesitan comunicarse rápidamente entre sí en diversos proyectos multimedia o de diseño se beneficiarán de la integración de Figma.

Como herramienta de diseño y creación de prototipos basada en la web, Figma ofrece una forma más sencilla de diseñar un proyecto en colaboración con tu equipo. Su función de historial de versiones facilita el seguimiento de los comentarios de todo el equipo.

Además, los usuarios de ClickUp se benefician de esta integración con funciones integradas que te permiten ampliar y desplazarte por cualquier diseño de Figma añadido a una tarea, comentario, documento o vista.

Echa un vistazo a lo que puede hacer la integración entre Figma y ClickUp:

Realiza fácilmente la conexión entre tus diseños y prototipos para colaborar o revisarlos en ClickUp.

Aporta más contexto a tus proyectos de ClickUp con incrustaciones de Figma ampliables.

Evita las capturas de pantalla estáticas que crean confusión al comunicar detalles específicos del diseño.

➡️ Empieza a realizar la automatización de tu trabajo con Figma ➕ ClickUp

Ejemplo de la plataforma Figma

Saca el máximo partido a ClickUp

Todas las empresas necesitan una herramienta de gestión de tareas fiable como ClickUp.

Con un montón de funciones útiles, ClickUp por sí solo puede ayudar a cualquier organización a gestionar el tiempo, priorizar tareas y completar proyectos de manera eficiente, todo en un solo lugar.

Pero cuando conectes ClickUp con otras herramientas de trabajo, prepárate para experimentar un cambio drástico y positivo en tu flujo de trabajo.

Añade tus aplicaciones favoritas y más utilizadas de comunicación, colaboración, automatización y mucho más a ClickUp para sacar el máximo partido a esta plataforma superpotente. ⚡️