Los 11 mejores programas de entorno de trabajo unificado para centralizar tu trabajo

Empiezas el día en Slack, comprobando las actualizaciones del equipo para poner las cosas en marcha. A continuación, pasas a Documentos de Google para revisar el contenido, actualizas rápidamente las tareas en Asana y buscas frenéticamente un archivo en Drive.

En algún momento, otra app, aplicación decide que es hora de tu aventura diaria de «Olvidé mi contraseña», desafiándote a recordar cuál versión del nombre de tu mascota utilizaste esta vez. 🤔

A mediodía, ya has cambiado de herramienta más veces que has revisado tu bandeja de entrada y aún no has logrado avances reales. Ese es el costo oculto de los entornos de trabajo aislados: cambios de contexto interminables, actualizaciones perdidas y datos dispersos.

En esta entrada del blog, exploraremos 11 soluciones de software de entorno de trabajo unificado que reúnen tus proyectos, comunicaciones y metas para ayudarte a evitar esta tediosa rutina diaria. 🏁

Los mejores programas de entorno de trabajo unificado de un vistazo

Aquí tienes una tabla en la que se comparan todas las plataformas de espacio de trabajo unificado líderes que se mencionan en este blog. 📊

Herramienta Ideal para Las mejores funciones Precios* ClickUp Entorno de trabajo todo en uno para gestionar proyectos, tareas, documentos y la comunicación del equipo para startups, medianas empresas y grandes corporaciones. Edición en tiempo real en documentos, pizarras colaborativas, chat y videoconferencias integrados, y asistencia de IA directamente en tareas y documentos con ClickUp Brain. Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones. Google Workspace Colaboración, comunicación y gestión de archivos basadas en la nube para equipos distribuidos y organizaciones que dan prioridad a lo digital. Edición en tiempo real en Documento y Sheets, integración de reunión y chat, y asistencia de escritura con IA en Gmail y Documento. Los planes de pago comienzan en 8,40 $ al mes por usuario. Microsoft 365 Gestión segura de documentos, automatización de flujos de trabajo y comunicación para los equipos de TI y operaciones de las empresas. Coautoría inteligente de documentos en Word, visualización de datos en Excel, flujos de trabajo de Power Automate e integración para chatear en Teams. Precios personalizados Slack Comunicación en tiempo real entre equipos, integraciones fluidas y debates sobre proyectos para equipos multifuncionales que se mueven rápidamente. Conversaciones encadenadas, Canvas para documentación en uso compartido y reuniones rápidas. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 7,25 $ al mes por usuario (facturación anual). Confluence Documentación centralizada y uso compartido de conocimientos estructurado para equipos técnicos, de productos e ingeniería. Plantillas de página, comentarios en línea, seguimiento de versiones, integración con Jira para el enlazado de problemas y gestión avanzada de permiso. Plan Free disponible; planes de pago a partir de 5,42 $ al mes por usuario. Zoho Workplace Gestión del correo electrónico, los documentos y los equipos para pequeñas y medianas empresas que buscan una colaboración rentable. Aplicaciones unificadas de correo electrónico, procesador de textos y hojas de cálculo, chat Cliq, WorkDrive para uso compartido de archivos y asistente de IA Zia para sugerencias de tarea. Los planes de pago comienzan en 4 $ al mes por usuario. MangoApps Colaboración social basada en intranet y compromiso de los empleados para grandes corporaciones y plantillas híbridas. Intranet social con fuentes de noticias personalizadas, hubs de grupos, herramientas de reconocimiento de empleados y tableros de tareas. Precios personalizados Workona Organización de pestañas y entornos de trabajo para profesionales multitarea que gestionan múltiples proyectos y flujos de trabajo en el navegador. Gestión de pestañas, espacios de trabajo guardados, restauración de sesiones del navegador y enlazado de tareas entre aplicaciones. Los planes de pago comienzan en 7 $ al mes por usuario. Notion Entorno de trabajo flexible para notas, proyectos y bases de datos para startups, creadores y equipos orientados a productos. Bases de datos enlazadas, bloques sincronizados, redacción y resumir con IA, Kanban y vistas de cronograma. Gratis; los planes de pago comienzan en 12 $ al mes por usuario. Rambox Centro unificado de gestión de app y comunicación para profesionales que utilizan múltiples plataformas de mensajes y correo electrónico. Entorno de trabajo unificado para más de 600 apps, aislamiento de sesiones para múltiples cuentas, notificaciones personalizadas y modo de concentración. Gratis; los planes de pago comienzan en 7 $ al mes para tres usuarios. Bitrix24 Suite todo en uno de CRM, proyecto y comunicaciones para empresas y agencias en crecimiento que gestionan clientes. Vistas de tareas Kanban y de (diagrama de) Gantt, asistente de IA CoPilot en chats y videollamadas, y herramientas de comunicación integradas. El plan de pago comienza en 124 $ al mes para 50 usuarios.

¿Qué debe buscar en un software de entorno de trabajo unificado?

Estas son algunas de las funciones que debes priorizar en un software todo en uno:

Integración perfecta de aplicaciones: ofrece compatibilidad con herramientas clave como chatear, vídeo, documentos, tareas y calendarios en una sola interfaz sin tener que cambiar constantemente de aplicación.

Automatización inteligente y conocimientos de IA: Incorpora asistentes inteligentes y algoritmos que automatizan las tareas rutinarias y ofrecen sugerencias contextuales.

Búsqueda unificada y acceso al conocimiento: ofrece contenido buscable en todas las aplicaciones y fuentes de datos para que los equipos puedan encontrar lo que necesitan, cuando lo necesitan.

Flujos de trabajo y vistas personalizables: permite permite a los equipos multifuncionales establecer estados, campos, tableros, cronologías o automatizaciones que reflejen cómo trabajan realmente.

Colaboración en tiempo real: ofrece soporte para chat, edición de archivos, panel y análisis para que los equipos se mantengan alineados e informados.

📮 ClickUp Insight: Los equipos con bajo rendimiento son cuatro veces más propensos a utilizar más de 15 herramientas, mientras que los equipos con alto rendimiento mantienen su eficiencia al establecer un límite en su conjunto de herramientas, utilizando nueve plataformas o menos. Pero, ¿qué tal si utilizas una sola plataforma? Como aplicación integral para el trabajo, ClickUp reúne tus tareas, proyectos, documentos, wikis, chats y llamadas en una única plataforma, completar con flujos de trabajo basados en IA. ¿Listo para trabajar de forma más inteligente? ClickUp funciona para todos los equipos, hace que el trabajo tenga visibilidad y te permite centrarte en lo que importa, mientras que la IA se encarga del resto.

Las 11 mejores soluciones de software de entorno de trabajo unificado para equipos ocupados

Estas son las principales plataformas de software de espacio de trabajo unificado para centralizar sus flujos de trabajo, comunicaciones y proyectos. 👇🏼

Cómo evaluamos el software en ClickUp Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puede confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real del producto. Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.

ClickUp (el mejor para la gestión unificada del trabajo con contexto basado en IA)

Consolide todo su trabajo en el entorno de trabajo convergente con IA de ClickUp.

El trabajo actual no funciona.

La mayoría de los equipos dedican más del 60 % de su tiempo al uso compartido de actualizaciones, la búsqueda de archivos o el cambio de contexto entre herramientas fragmentadas, navegando por silos que merman la productividad y la claridad.

En lugar de agrupar herramientas independientes en un único plan de precios (como hacen muchos productos «todo en uno»), el software de gestión de proyectos ClickUp ofrece a los equipos una experiencia de producto unificada que conecta tareas, documentos, metas y conversaciones en una única capa cohesionada.

Veamos cómo puede crear un entorno de trabajo de IA convergente:

Divida los proyectos en flujos de trabajo coherentes

Las tareas de ClickUp constituyen la base del sistema de gestión de tareas de la plataforma. Con subtareas, dependencias y documentos y conversaciones enlazados, los equipos nunca pierden de vista quién está haciendo qué, por qué es importante o qué viene a continuación. Dentro de Tareas, puedes:

Refleje el flujo de trabajo real de su equipo creando creando estados ClickUp personalizados como «pendiente», «en curso» o «en revisión», para que todos sepan en todo momento qué es lo siguiente que hay que hacer.

Captura y organiza exactamente los datos que necesitas con más de 50 con más de 50 Campos personalizados de ClickUp , incluyendo menús desplegables, casillas de selección, valoraciones y monedas.

Identifique al instante lo que más importa asignando niveles de prioridad a las tareas y aplicando etiquetas para filtrar, realizar un seguimiento y obtener visibilidad entre equipos sin esfuerzo.

Obtenga respuestas más rápidas y mantenga a todos informados etiquetando a compañeros de equipo, añadiendo observadores y asignando comentarios para que se les preste atención inmediata.

Acelere el trabajo con funciones basadas en IA

Extraiga conclusiones clave, asigne los siguientes pasos y elabore estrategias sin esfuerzo con ClickUp Brain.

ClickUp Brain, la herramienta de IA integrada, unifica tareas, documentos, conversaciones, personas y conocimientos organizativos. Su motor neuronal comprende el contexto, las relaciones y los meta, para que puedas recuperar información y gestionar proyectos de forma intuitiva.

Su AI Project Manager se encarga de la administración rutinaria de los proyectos generando listas de tareas, creando actualizaciones, realizando un seguimiento del progreso y ejecutando reuniones de puesta al día automáticamente. Todo lo que necesitas es una simple indicación en lenguaje natural. Pídele que:

Resuma una tarea: «¿Qué se ha actualizado en este sprint desde la semana pasada?».

Encuentre el trabajo estancado: «Localice las tareas que no se han actualizado en más de 15 días y genere un informe de los obstáculos»

Detecta duplicados: «Encuentra tareas similares o que se solapan en la lista de marketing».

Generar actualizaciones: «Crear un resumen rápido de tareas, un informe de estado y una lista de subtareas».

Mantenga las conversaciones en contexto

Organice las conversaciones para acceder rápidamente a ellas y convierta cualquier mensaje de chat en una tarea rastreable con ClickUp Chat*.

Piense en ClickUp Chat como el centro de mando de su equipo para la comunicación. Le permite crear y gestionar el trabajo mientras envía mensajes, y mantiene cada chat contextualizada.

Mantén a todos en conexión (a internet) con canales públicos y mensajes directos privados.

Colabora al instante con llamadas de audio y videollamadas y uso compartido de pantalla con un solo clic utilizando ClickUp SyncUps

Asegúrate de que todos estén al tanto compartiendo archivos y tareas, incrustando enlaces y etiquetando a los miembros del equipo con @menciones

Catch Me Up. Obtenga respuestas rápidas y resúmenes de hilos con los agentes de IA de ClickUp y la función

🌟 Bonificación: ClickUp Brain MAX, el compañero de escritorio con IA, pone fin a la proliferación de la IA al unificar la IA, la búsqueda y la automatización en todas tus aplicaciones de trabajo, datos de ClickUp, aplicaciones conectadas y búsquedas web, lo que proporciona una verdadera IA contextual. Busque, automatice y cree en todas sus herramientas de trabajo sin necesidad de cambiar de contexto ni buscar en múltiples apps. ¡Se acabaron los retrasos, las búsquedas manuales y la carga cognitiva! Cambia entre los mejores modelos premium de IA, incluidos GPT, Claude, Gemini y muchos más.

Obtenga respuestas contextuales basadas en datos de trabajo, no solo en información genérica de Internet.

Encuentre contenido en ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub y todas sus otras apps.

Genere (elaboración de) informes, tareas o mensajes, escriba actualizaciones o analice datos sin necesidad de ingeniería ni entradas manuales.

Ponga la voz en primer lugar con Talk To Text , un dictado perfeccionado con IA que trabaja en cualquier app, aplicación o app, aplicación. Dicte ideas, asigne tareas, redacte correos electrónicos o resuma reuniones para multiplicar por cuatro su productividad.

Las mejores funciones de ClickUp

Automatice los flujos de trabajo repetitivos: implemente más de 50 reglas de automatización o cree sus propios flujos de trabajo personalizados con implemente más de 50 reglas de automatización o cree sus propios flujos de trabajo personalizados con ClickUp Automations

Conecta tus herramientas existentes sin necesidad de reconstruirlas: aprovecha más de 1000 herramientas nativas para ampliar la función de tu plataforma con aprovecha más de 1000 herramientas nativas para ampliar la función de tu plataforma con las integraciones de ClickUp

Visualice el progreso a su manera: reúna todas sus métricas, tareas, proyectos e indicadores clave de rendimiento en reúna todas sus métricas, tareas, proyectos e indicadores clave de rendimiento en paneles de control ClickUp personalizados e interactivos, añadiendo información potente y contextualizada con tarjetas de IA

Gestión de documentos a gran escala: colabora en tiempo real con la edición y los comentarios, crea wikis y hubs de POE y organiza toda la documentación con colabora en tiempo real con la edición y los comentarios, crea wikis y hubs de POE y organiza toda la documentación con ClickUp Knowledge Management

Facilita la ideación visual: haz lluvias de ideas en lienzos digitales, convierte figuras y notas adhesivas en tareas rastreables, genera imágenes con IA e integra tareas en tiempo real en las pizarras de ClickUp

Redacta y perfecciona el contenido: Genera descripciones, resúmenes y listas de acciones con AI Writer for Work de ClickUp Brain directamente en Tareas o Documentos.

Haga que las llamadas sean útiles: grabe reuniones, genere resúmenes con tecnología de IA y cree elementos de acción enlazados con grabe reuniones, genere resúmenes con tecnología de IA y cree elementos de acción enlazados con ClickUp AI Notetaker

Límites de ClickUp

Su amplia función puede resultar en una pequeña curva de aprendizaje para los nuevos usuarios.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Este crítico lo resume muy bien:

Para alguien que trabaja solo o en un equipo pequeño (como yo, con el proyecto Android/Kotlin Solo Traveler), las funciones gratuitas y de nivel medio me parecen generosas: puedo empezar sin un gran coste y crecer según sea necesario. La mayor ventaja para mí es que ClickUp me permite ver todo en un solo lugar: tareas, documentos, metas, calendario, tableros... así que rara vez siento que estoy «saltando de una aplicación a otra». Además, la integración con las herramientas que ya utilizo ha reducido la fricción en nuestro flujo de trabajo de desarrollo, blogs y comunicaciones del equipo. *

Para alguien que trabaja solo o en un equipo pequeño (como yo, con el proyecto Android/Kotlin Solo Traveler), las funciones gratuitas y de nivel medio me parecen generosas: puedo empezar sin un gran coste y crecer según sea necesario. La mayor ventaja para mí es que ClickUp me permite ver todo en un solo lugar: tareas, documentos, metas, calendario, tableros... así que rara vez siento que estoy «saltando de una aplicación a otra». Además, la integración con las herramientas que ya utilizo ha reducido la fricción en nuestro flujo de trabajo de desarrollo, blogs y comunicaciones del equipo.

2. Google Workspace (el mejor para la colaboración, la comunicación y la gestión de archivos basadas en la nube)

a través de Google Workspace

Google Workspace sirve como hub digital para las organizaciones modernas que desean herramientas centralizadas de comunicación, colaboración y productividad.

Desde Gmail y Chat para la mensajería hasta Drive para la gestión de archivos y Docs, Sheets y Slides para la creación de contenido, todas las aplicaciones están conectadas. La integración de la IA a través de Gemini for Workspace transforma los flujos de trabajo cotidianos en procesos basados en información, lo que ayuda a los equipos a centrarse en el trabajo de alto impacto.

Con su consola de administrador, los equipos de TI pueden gestionar usuarios, establecer permisos y garantizar la seguridad de los datos en toda la empresa.

Las mejores funciones de Google Workspace

Almacene, organice y comparta documentos con seguridad en Google Drive .

Realice reuniones de vídeo y presentaciones con Google Meet con cancelación de ruido.

Automatice los flujos de trabajo y cree aplicaciones sin código utilizando AppSheet .

Cree sitios web internos o hubs de proyecto con Google Sites .

Gestiona el correo electrónico de empresa con Gmail para dominios personalizados (@tuempresa.com).

Límites de Google Workspace

La capacidad de almacenamiento con límite (15 GB por usuario en los planes básicos) requiere actualizaciones frecuentes.

Las aplicaciones premium como Gemini y YouTube requieren planes Workspace de mayor coste.

Precios de Google entorno de trabajo

Starter: 8,40 $ al mes por usuario.

Estándar: 16,80 $ al mes por usuario.

Además: 26,40 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Workspace

G2: 4,6/5 (más de 46 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 17 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre el entorno de trabajo de Google?

Esto es lo que dice una reseña de G2:

Lo que más me gusta de Google Workspace es la perfecta integración entre todas las herramientas. Gmail, Drive, Docs, Sheets y Meet funcionan juntos en tiempo real, lo que hace que la colaboración sea increíblemente fácil y eficiente. […] También creo que las opciones de personalización avanzadas, especialmente en Docs y Sheets, no son tan flexibles como en algunas alternativas de escritorio.

Lo que más me gusta de Google Workspace es la perfecta integración entre todas las herramientas. Gmail, Drive, Docs, Sheets y Meet funcionan juntos en tiempo real, lo que hace que la colaboración sea increíblemente fácil y eficiente. […] También creo que las opciones de personalización avanzadas, especialmente en Docs y Sheets, no son tan flexibles como en algunas alternativas de escritorio.

🔍 ¿Sabías que...? Con la IA omnipresente, es más fácil que nunca crear tu propio Frankenstein digital de herramientas que apenas se comunican entre sí. De hecho, el 88 % de las personas utilizan la IA a diario y el 55 % la utilizan varias veces al día. Lo que comienza como unas pocas herramientas «útiles» se convierte rápidamente en una expansión descontrolada de la IA . Eso es lo que hace que un entorno de trabajo unificado sea tan necesario para los trabajadores del conocimiento de hoy en día.

3. Microsoft 365 (el mejor para la gestión de documentos con seguridad, la automatización del flujo de trabajo y la comunicación)

a través de Microsoft 365

Microsoft 365 es un entorno de trabajo digital unificado que ofrece apps de productividad, plataformas de colaboración y servicios inteligentes en la nube.

A diferencia de las antiguas versiones independientes de Office, este ecosistema evoluciona con actualizaciones automáticas, almacenamiento en la nube y controles de nivel empresarial que lo convierten en una buena opción tanto para startups como para organizaciones globales.

Copilot, el asistente de IA de la plataforma, resume los correos electrónicos en Outlook, genera presentaciones en PowerPoint, analiza las tendencias de datos en Excel y redacta contenido en Word. En combinación con herramientas como Viva Engage para la comunicación interna y Clipchamp para la edición rápida de vídeos, obtendrá un lugar de trabajo basado en la información.

Las mejores funciones de Microsoft 365

Colabora y comunícate en tiempo real a través de Microsoft Teams .

Almacene y sincronizar archivos con seguridad con la integración de OneDrive y SharePoint .

Compra, implementa y gestiona soluciones de empresa basadas en IA a través de Microsoft Marketplace .

Acceda a funciones de chat para chatear con IA, lluvia de ideas e investigación a través de Copilot Chat , impulsado por el último modelo de OpenAI.

Límites de Microsoft 365

Las integraciones con productos que no son de Microsoft pueden resultar difíciles, lo que supone un límite para los flujos de trabajo multiplataforma.

Algunas funciones avanzadas (como Power BI) requieren una configuración adicional o pueden no estar incluidas en todos los planes.

Precios de Microsoft 365

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft 365

G2: 4,6/5 (más de 5500 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 13 000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft 365?

Según los comentarios de un usuario:

Yo utilizo Microsoft 365 a diario y es una parte importante de mi forma de trabajar. El ajuste fue muy sencillo y, como las aplicaciones son fáciles de usar, me sentí cómodo enseguida […] A veces, Microsoft 365 puede resultar un poco pesado, especialmente cuando se ejecuta Teams, que consume muchos recursos del sistema. El cambio entre cuentas personales y de trabajo no siempre es fluido, y el proceso de sincronizar OneDrive puede ser lento en ocasiones.

Yo utilizo Microsoft 365 a diario y es una parte importante de mi forma de trabajar. El ajuste fue muy sencillo y, como las aplicaciones son fáciles de usar, me sentí cómodo enseguida […] A veces, Microsoft 365 puede resultar un poco pesado, especialmente cuando se ejecuta Teams, que consume muchos recursos del sistema. El cambio entre cuentas personales y de trabajo no siempre es fluido, y el proceso de sincronizar OneDrive puede ser lento en ocasiones.

🔍 ¿Sabías que...? La primera hoja de cálculo, VisiCalc ( 1979), fue tan revolucionaria que la gente compró ordenadores Apple II solo para usarla. Se la conoce como la «app estrella» que impulsó la informática personal en el trabajo.

4. Slack (ideal para la comunicación en tiempo real entre equipos, integraciones y debates sobre proyectos)

a través de Slack

Slack es una plataforma de comunicación unificada en la que conviven conversaciones, archivos y agentes de IA.

Puede crear canales específicos para proyectos o departamentos, lo que garantiza que las conversaciones se mantengan centradas y sean fáciles de buscar. Todos los mensajes, documentos o decisiones se almacenan en el entorno de trabajo. Las reuniones rápidas para chats de audio o vídeo, los Clip para actualizaciones y Canvas para documentación colaborativa permiten a los equipos híbridos y remotos mantenerse alineados.

Para los compañeros de trabajo abrumados por el cambio de aplicaciones, las integraciones profundas de Slack, que incluyen Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello y más, reúnen todas las herramientas y actualizaciones en la plataforma.

Las mejores funciones de Slack

Colabora externamente con clientes y proveedores a través de Slack Connect .

Automatice los flujos de trabajo repetitivos con el Workflow Builder .

Encuentre mensajes, archivos y decisiones utilizando su búsqueda de corporación .

Utilice la IA en Slack y Agentforce para resumir hilos, extraer elementos de acción y generar contenido.

Límites de Slack

Slack puede resultar abrumador con sus constantes notificaciones, especialmente cuando se añaden a múltiples canales.

La función de búsqueda es de límite; encontrar mensajes o archivos antiguos puede resultar difícil a menos que los chats estén bien organizados.

Precios de Slack

Free

Pro: 7,25 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Business+: 15 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Enterprise+: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Slack

G2: 4,5/5 (más de 36 000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (23 882)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Slack?

Opinión de un usuario sobre la plataforma:

Lo que más me gusta es cómo reúne toda la comunicación de nuestro equipo en un solo lugar. En lugar de tener interminables cadenas de correo electrónico en las que se pierden cosas, tenemos canales dedicados para diferentes proyectos, equipos e incluso para chatear informal. […] Es realmente frustrante cuando necesitas encontrar algo de hace unos meses y te das cuenta de que ha desaparecido porque no has actualizado. Es como si te obligaran a pagar solo para poder acceder a tus propias conversaciones.

Lo que más me gusta es cómo reúne toda la comunicación de nuestro equipo en un solo lugar. En lugar de tener interminables cadenas de correo electrónico en las que se pierden cosas, tenemos canales dedicados para diferentes proyectos, equipos e incluso para chatear informal. […] Es realmente frustrante cuando necesitas encontrar algo de hace unos meses y te das cuenta de que ha desaparecido porque no has actualizado. Es como si te obligaran a pagar solo para poder acceder a tus propias conversaciones.

🧠 Dato curioso: La idea de una semana laboral de 40 horas surgió en el siglo XIX, cuando los activistas del trabajo impulsaron el lema «Ocho horas para el trabajo, ocho horas para descansar, ocho horas para lo que queramos». Antes de eso, lo normal era una jornada laboral de 12 a 14 horas.

5. Confluence (el mejor para la documentación y el uso compartido estructurado de conocimientos)

a través de Confluence

Confluence de Atlassian es un entorno de trabajo digital que permite a los equipos colaborar, documentar y organizar el conocimiento.

Desde pizarras y documentos en tiempo real hasta bases de datos y actualizaciones de vídeo, se adapta a su forma de trabajar. Los diseñadores pueden correlacionar conceptos de forma visual, los equipos de producto pueden redactar documentos de requisitos de producto y los equipos de operaciones pueden organizar procesos recurrentes, lo que permite buscar en todas las fases del trabajo.

Rovo, el motor de IA de Atlassian, conecta todas tus herramientas. Úsalo para resumir contenido y enlazar tu base de conocimientos entre Jira, Slack y otras plataformas. Puedes redactar plan, pulir la documentación o pedirle a Rovo Chat respuestas rápidas sobre las políticas de la empresa, los propietarios de proyectos o las conclusiones de las reuniones.

Las mejores funciones de Confluence

Haga lluvias de ideas, diagrama o mapas de procesos de forma visual utilizando pizarras y convierta las ideas en tareas al instante.

Organice los hitos del proyecto, los datos de incorporación o los OKR de manera eficiente utilizando bases de datos con vistas personalizables.

Póngase al día fácilmente con páginas generadas por IA y resúmenes de comentarios que muestran las actualizaciones clave en cuestión de segundos.

Inicie nuevos proyectos o documentos rápidamente utilizando plantillas prediseñadas para la gestión de proyectos , notas de reuniones o plan de marketing.

Límites de Confluence

El editor de páginas puede resultar torpe y frustrante, especialmente con formatos complejos, imágenes o macros, lo que ralentiza la creación de documentos.

Carece de una gestión adecuada de las páginas y el contenido, lo que provoca que los datos se desorganicen.

Precios de Confluence

Free

Estándar: 5,42 $ al mes por usuario.

Premium: 10,44 $ al mes por usuario.

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Confluence

G2: 4,1/5 (más de 4000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Confluence?

Como dice un usuario:

Como pertenecemos al sector servicios, celebrar reuniones periódicas y documentarlas es una de nuestras actividades diarias para que nuestro negocio funcione a la perfección. Confluence nos ayuda en las discusiones colaborativas y también nos ayuda a leer y escribir documentos personales de la empresa. […] Una de las principales limitaciones de Confluence es que sus páginas no se pueden diseñar ni personalizar como en MS Word o Notion debido a su rigidez y a sus plantillas fijas.

Como pertenecemos al sector servicios, celebrar reuniones periódicas y documentarlas es una de nuestras actividades diarias para que nuestro negocio funcione a la perfección. Confluence nos ayuda en las discusiones colaborativas y también nos ayuda a leer y escribir documentos personales de la empresa. […] Una de las principales limitaciones de Confluence es que sus páginas no se pueden diseñar ni personalizar como en MS Word o Notion debido a su rigidez y a sus plantillas fijas.

6. Zoho Workplace (el mejor para la gestión del correo electrónico, los documentos y los equipos)

a través de Zoho Workplace

Zoho Workplace es una suite de colaboración diseñada para organizaciones que desean simplificar su entorno de trabajo digital. Dispondrá de un panel de control para acceder a todas sus herramientas, gestionar tareas y mantenerse al día con un solo inicio de sesión.

Con aplicaciones integradas como Zoho Mail, Cliq, WorkDrive y Connect, los profesionales pueden escribir, hacer uso compartido y colaborar en contenido en tiempo real.

Su asistente de IA integrado, Zia, añade una capa de inteligencia al mostrar los resultados de búsqueda en todas las plataformas conectadas, lo que le ayuda a localizar mensajes, archivos o notas.

Las mejores funciones de Zoho Workplace

Colabora en documentos, hojas de cálculo y presentaciones con Zoho Writer , Sheet y Show .

Almacene y organice archivos en carpetas de equipo en uso compartido utilizando Zoho WorkDrive con control de versiones.

Automatice las actualizaciones repetitivas de chat y de tareas con bots en Zoho Cliq para lograr flujos de trabajo más fluidos.

Límites de Zoho Workplace

Opciones de personalización con límite, lo que provoca ineficiencias en las grandes corporaciones.

Sus límites de almacenamiento pueden resultar restrictivos para proyectos con gran volumen de datos.

Precios de Zoho Workplace

Workplace Standard: 4 $ al mes por usuario

Mail Lite: 1 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Mail Premium: 4 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Workplace Professional: 7 $ al mes por usuario

Workplace Enterprise: Precio personalizado

Valoraciones y reseñas de Zoho Workplace

G2: 4,4/5 (más de 26 000 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 20 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Workplace?

Un revisor verificado comparte (uso compartido):

Zoho Projects hace que la gestión de tareas y el seguimiento de proyectos sean muy sencillos. Me gusta especialmente su diseño limpio, basado en listas y (diagrama de) Gantt. Nos facilita la vida, ya que proporciona los hitos de las tareas junto con el tiempo. […] Aunque Zoho Projects tiene muchas funciones, la curva de aprendizaje puede ser un poco pronunciada para los nuevos usuarios, especialmente a la hora de personalizar flujos de trabajo avanzados.

Zoho Projects hace que la gestión de tareas y el seguimiento de proyectos sean muy sencillos. Me gusta especialmente su diseño limpio, basado en listas y (diagrama de) Gantt. Nos facilita la vida, ya que proporciona los hitos de las tareas junto con el tiempo. […] Aunque Zoho Projects tiene muchas funciones, la curva de aprendizaje puede ser un poco pronunciada para los nuevos usuarios, especialmente a la hora de personalizar flujos de trabajo avanzados.

Enterprise AI Search en ClickUp reúne todo tu trabajo, lo que te permite encontrar instantáneamente información en todas las herramientas de conexión, como Google Drive, Notion, Slack y Gmail, desde un solo lugar. En lugar de cambiar entre aplicaciones, obtienes respuestas rápidas y contextuales extraídas de tareas, documentos, chats y reuniones, para que siempre tengas una visión completa. Con actualizaciones en tiempo real y agentes basados en IA, puede confiar en que los resultados de sus búsquedas son actuales y completar. Esta experiencia unificada ahorra tiempo, aumenta la productividad y le ayuda a tomar decisiones informadas sin la molestia de tener que buscar en múltiples plataformas.

7. MangoApps (el mejor para la colaboración social basada en intranet y el compromiso de los empleados)

a través de MangoApps

MangoApps es una plataforma para empleados que combina las capacidades de una intranet, un hub de colaboración y una suite de gestión del trabajo. Ofrece una intranet moderna con un creador de páginas sin código, paneles de control basados en rol, portales de empleados con la marca de la empresa y comunicación multicanal a través de alertas, boletines informativos y actualizaciones con objetivo.

La plataforma también integra asistentes y agentes de IA directamente en su flujo de trabajo, lo que ayuda a los empleados a buscar contenido interno, completar tareas y acceder al soporte de RR. HH. o TI al instante. Estos asistentes están entrenados con los datos internos de su empresa, lo que garantiza respuestas contextualmente precisas y de seguridad.

Las mejores funciones de MangoApps

Motiva a tu plantilla con reconocimientos y recompensas por hitos, logros y el reconocimiento de los compañeros.

Acceda a comunicaciones multilingües con traducción integrada en más de 50 idiomas.

Cree y personalice asistentes de IA en AI Studio utilizando los datos de su empresa y la generación aumentada por recuperación.

Límites de MangoApps

La gestión de tareas en múltiples proyectos está fragmentada; no existe una vista unificada sencilla ni elaboración de informes de tareas pendientes.

No hay funciones avanzadas de gestión de proyectos (como (diagrama de) Gantt).

Precios de MangoApps

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MangoApps

G2: 4,2/5 (más de 120 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MangoApps?

Esto es lo que un usuario tenía que compartir:

Me gustan las aplicaciones de Mango por las numerosas opciones que ofrecen, como la conexión con personas de toda la empresa que se encuentran en ubicaciones remotas. […] Es muy fácil de usar y personalizable. […] No es fácil publicar preguntas o actualizaciones transversales entre grupos. Gran parte del contenido acaba en un solo grupo, lo que hace que se pierda la oportunidad de llegar a un público más amplio.

Me gustan las aplicaciones de Mango por las numerosas opciones que ofrecen, como la conexión con personas de toda la empresa que se encuentran en ubicaciones remotas. […] Es muy fácil de usar y personalizable. […] No es fácil publicar preguntas o actualizaciones transversales entre grupos. Gran parte del contenido acaba en un solo grupo, lo que hace que se pierda la oportunidad de llegar a un público más amplio.

8. Workona (el mejor para organizar pestaña y entorno de trabajo)

a través de Workona

Workona organiza tus pestañas abiertas, aplicaciones en la nube y recursos de proyectos en espacios dedicados, convirtiendo tu navegador en un espacio de trabajo enfocado. Cada espacio actúa como un escritorio digital para un proyecto, albergando todo, desde Documentos de Google y canales de Slack hasta archivos de Figma.

Su búsqueda inteligente y sus plantillas de automatización de flujos de trabajo con IA te permiten configurar nuevos proyectos con carpetas enlazadas, pestañas compartidas y herramientas conectadas. Con el autoguardado, las instantáneas de copia de seguridad y el sincronizar de dispositivos, nunca perderás tu trabajo.

Además, la extensión Tab Manager de la plataforma (disponible para Chrome, Firefox y Edge) le ofrece un control completo sobre las pestañas abiertas, ya que las mantiene agrupadas en entornos de trabajo relevantes.

Las mejores funciones de Workona

Suspende automáticamente las pestañas inactivas para ahorrar memoria y acelerar el rendimiento de tu navegador.

Autoguardado automáticamente toda tu sesión para asegurarte de que puedes cerrar las pestañas y volver en cualquier momento sin perder el progreso.

Usa el uso compartido de tu entorno de trabajo con tus compañeros de equipo para que todos tengan acceso al mismo conjunto de recursos, notas y tareas.

Límites de Workona

El nivel gratuito te limita a solo cinco espacios.

La compatibilidad con los navegadores puede variar. Algunas funciones trabajan de forma diferente en Chrome, Firefox y Brave, y no todos los navegadores guardan las agrupaciones como se espera.

Precios de Workona

Pro: 7 $ al mes por usuario

Equipo: 8 $ al mes por usuario (mínimo 3 usuarios)

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Workona

G2: 4,8/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Workona?

De una reseña verificada de un usuario:

Workona me ayudó a gestionar varios perfiles de usuario de forma simultánea y muy eficiente, ya no pierdo las pestañas en las que estoy trabajando en diferentes proyectos y me ayuda a gestionar recursos como los marcadores. […] Me llevó un par de horas implementarlo en dos perfiles de usuario con varios proyectos. […] Se carga lentamente en equipos de bajo rendimiento, como los portátiles con Celeron (pero todo es lento en Celeron).

Workona me ayudó a gestionar varios perfiles de usuario de forma simultánea y muy eficiente, ya no pierdo las pestañas en las que estoy trabajando en diferentes proyectos y me ayuda a gestionar recursos como los marcadores. […] Me llevó un par de horas implementarlo en dos perfiles de usuario con varios proyectos. […] Se carga lentamente en equipos de bajo rendimiento, como los portátiles con Celeron (pero todo es lento en Celeron).

🔍 ¿Sabías que...? Groove Networks, pionera en el uso compartido de archivos y la colaboración en tiempo real entre usuarios, fue fundada por Ray Ozzie. Posteriormente, en 2005, fue adquirida por Microsoft por 120 millones de dólares. Su tecnología acabó incorporándose a SharePoint de Microsoft y, más tarde, pasó a formar parte de OneDrive.

9. Notion (el mejor para un espacio de trabajo flexible para notas, proyectos y bases de datos)

a través de Notion

Notion es una herramienta de productividad flexible que te ayuda a organizar notas, gestionar tareas, colaborar con tu equipo y crear bases de datos personalizadas. Puedes crear páginas para proyectos, wikis para el conocimiento del equipo y listas de pendientes que mantengan a todos alineados.

Cuando necesites un espacio para intercambiar ideas, solo tienes que crear una página con imágenes incrustadas y notas rápidas. Utiliza el tablero Kanban de arrastrar y soltar o crea listas de control con recordatorios.

Más allá de las notas y las tareas, las bases de datos de Notion te permiten crear cualquier cosa, desde calendarios de contenido hasta sistemas CRM. Sus funciones de colaboración y comentarios en tiempo real te permiten discutir proyectos sin salir de tu entorno de trabajo.

Las mejores funciones de Notion

Automatice el trabajo repetitivo con Notion Agent , que puede completar tareas, actualizar bases de datos y crear contenido.

Captura todas las conversaciones con AI Meeting Notes , que resume, asigna tareas y actualiza automáticamente las páginas del proyecto.

Encuentre contexto en documentos de Notion, archivos PDF y herramientas de conexión (a internet) utilizando Enterprise Search .

Cree documentos interactivos utilizando más de 50 bloques de contenido, incluyendo gráficos, interruptores, incrustaciones y tablas.

Límites de Notion

El rendimiento puede verse ralentizado con bases de datos grandes, numerosas páginas o contenido pesado.

La función de búsqueda y la visualización de conocimientos pueden ser inconsistentes.

Precios de Notion

Free

Además: 12 $ al mes por usuario.

Empresa: 24 $ al mes por usuario

Corporación: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Notion

G2: 4,6/5 (más de 8000 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 2600 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?

Como se hizo uso compartido en una reseña reciente:

Notion me ha ayudado a organizar mis ideas y proyectos de una forma que otros cuadernos digitales no lograron. Entre los emojis, la conexión con otras aplicaciones y los elementos visuales que ayudan a mi cerebro a organizar la información de la forma que mejor me conviene, esta herramienta ha sido muy valiosa para mí como empleado a tiempo completo y como emprendedor. […] Creo que centralizar mi calendario ha sido difícil, al igual que enlazado diferentes proyectos a un calendario único y obtener recordatorios. *

Notion me ha ayudado a organizar mis ideas y proyectos de una forma que otros cuadernos digitales no lograron. Entre los emojis, la conexión con otras aplicaciones y los elementos visuales que ayudan a mi cerebro a organizar la información de la forma que mejor me conviene, esta herramienta ha sido muy valiosa para mí como empleado a tiempo completo y como emprendedor. […] Creo que centralizar mi calendario ha sido difícil, al igual que enlazado diferentes proyectos a un calendario único y obtener recordatorios.

10. Rambox (el mejor para la gestión de app y la comunicación)

a través de Rambox

Rambox es un organizador de espacios de trabajo que te ayuda a gestionar diferentes aplicaciones web, como mensajeros, correo electrónico, gestión de proyectos, chat de equipo y redes sociales.

Solo tienes que añadir las apps que más utilizas, configurarlas en entornos de trabajo personalizados y establecer notificaciones. Te permite agruparlas por proyectos e incluso hibernar las plataformas inactivas para ahorrar memoria del ordenador.

Con funciones como la gestión de contraseñas, el cambio rápido de cuenta, el modo oscuro y la compatibilidad con extensiones personalizadas, es fácil mantener tu flujo de trabajo libre de distracciones. Puedes pausar las notificaciones para concentrarte, integrar extensiones como correctores gramaticales o gestores de contraseñas y sincronizar tu configuración entre dispositivos en tiempo real.

Las mejores funciones de Rambox

Elimine las distracciones al instante con el modo de concentración .

Cambie entre herramientas utilizando la búsqueda rápida y los atajos de teclado.

Bloquee el entorno de trabajo con una contraseña maestra o una clave de seguridad FIDO U2F para mayor protección.

Aplica inyección de JavaScript o CSS para personalizar el aspecto y la sensación de las individual apps, aplicación.

Límites de Rambox

Consume mucha memoria, especialmente con muchos servicios o pestañas.

Solo una pequeña selección de extensiones de Chrome está disponible como complementos.

Precios de Rambox

Básico: Gratis

Pro: 7 $ al mes (hasta tres usuarios)

Corporación: 14 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Rambox

G2: 4,7/5 (más de 60 opiniones)

Capterra: 4,8/5 (más de 90 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Rambox?

Un crítico de Capterra lo resume así:

Puedes acceder a varios sitios web en una sola app, ¡eso es genial! Con una aplicación complementaria, puedes agregar todas las aplicaciones web esenciales en una única plataforma unificada. […] Carece de extensiones críticas y no puede abrir páginas web simultáneamente en un navegador y en la app. Navegar por sitios de noticias o recursos resulta demasiado complicado.

Puedes acceder a varios sitios web en una sola app, ¡eso es genial! Con una aplicación complementaria, puedes agregar todas las aplicaciones web esenciales en una única plataforma unificada. […] Carece de extensiones críticas y no puede abrir páginas web simultáneamente en un navegador y en la app. Navegar por sitios de noticias o recursos resulta demasiado complicado.

💡Consejo profesional: Los agentes de IA de ClickUp pueden buscar en todo tu entorno de trabajo, incluyendo tareas, documentos, chats e incluso herramientas externas conectadas como Google Drive o GitHub, para mostrar al instante la información relevante, sin importar cuán antigua o oculta esté. Por ejemplo, si necesita preparar una actualización de un proyecto o responder a una pregunta de un cliente, un agente de IA puede recopilar automáticamente información de documentos anteriores, chats recientes y aplicaciones integradas, y luego resumir o presentar los resultados en cuestión de segundos. Esto elimina la necesidad de buscar manualmente en múltiples plataformas, lo que garantiza que siempre tenga todo el contexto y los conocimientos más recientes al alcance de la mano. Aprenda a crear su propio agente en ClickUp:

11. Bitrix24 (el mejor para proyecto CRM y suites de comunicación todo en uno)

a través de Bitrix24

Bitrix24 es una plataforma de gestión empresarial basada en la nube. Le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los procesos de equipo de ventas, asignar y gestionar tareas, y almacenar archivos importantes.

Puede organizar proyectos en tableros Kanban, (diagrama de) Gantt y grupos de trabajo colaborativos. La plataforma también ofrece formularios personalizados, sitios web y tiendas en línea para la interacción con los clientes, además de análisis y (elaboración de) informes detallados para que se mantenga informado sobre el progreso y la productividad. ​

CoPilot puede generar notas de reuniones, aportar ideas, redactar borradores de mensajes, resumir llamadas o incluso convertir recomendaciones de seguimiento en tareas viables.

Las mejores funciones de Bitrix24

Automatice los flujos de trabajo recurrentes y las operaciones estándar con reglas y desencadenantes personalizados.

Realice un seguimiento del tiempo, las cargas de trabajo y el rendimiento para optimizar la productividad del equipo.

Centralice la comunicación con chat integrado, videollamadas, grupos de trabajo y feeds de actividad de toda la empresa.

Límites de Bitrix24

El soporte al cliente suele ser lento y menos receptivo, especialmente para los usuarios del plan Free.

La interfaz puede parecer desordenada y poco intuitiva debido a su amplio intervalo de herramientas, lo que complica la incorporación y la formación.

Precios de Bitrix24

Estándar: 124 $ al mes (hasta 50 usuarios)

Profesional: 249 $ al mes (hasta 100 usuarios)

Corporación: 499 $ al mes (hasta 250 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

G2: 4,1/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 900 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bitrix24?

Opinión de un usuario sobre el software:

Es una plataforma realmente buena para que las pequeñas empresas la utilicen como herramienta de comunicación y colaboración de calidad empresarial sin los costes y las molestias de plataformas como Jira, Confluence y MS Teams. […] No me gusta que las funciones completas no estén disponibles para un usuario básico cuando una empresa tiene hasta 5 personas y hay que pagar el doble por 100 empleados para obtener las funciones añadidas, como el registro de entrada, etc.

Es una plataforma realmente buena para que las pequeñas empresas la utilicen como herramienta de comunicación y colaboración de calidad empresarial sin los costes y las molestias de plataformas como Jira, Confluence y MS Teams. […] No me gusta que las funciones completas no estén disponibles para un usuario básico cuando una empresa tiene hasta 5 personas y hay que pagar el doble por 100 empleados para obtener las funciones añadidas, como el registro de entrada, etc.

🔍 ¿Sabías que...? Cuando Alexander Bain inventó el fax en 1843, este podía transmitir imágenes a través de líneas telegráficas. Así que, técnicamente, la gente ya enviaba «documentos digitalmente» hace más de 180 años.

Haga que las piezas móviles encajen en su sitio

Gestionar el trabajo con múltiples herramientas es agotador, lleva mucho tiempo y es propenso a errores. Las herramientas de software de entorno de trabajo unificado que se destacan aquí le ofrecen opciones para centralizar su flujo de trabajo, mejorar la colaboración y aumentar la productividad, pero aún así dejan algunas lagunas.

ClickUp, la app, aplicación para el trabajo, está diseñada para ofrecerte un sistema de gestión de tareas flexible con capacidades de IA integradas.

Con la asistencia de IA de ClickUp Brain integrada en la plataforma y todo, desde tareas, documentos, chats y paneles de control hasta calendarios, formularios y pizarras, en un solo lugar, ClickUp es el único espacio de trabajo de IA convergente que necesitará.

