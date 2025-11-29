Diferencias entre el marketing B2B y el B2C: explicación de las estrategias clave

Tanto el marketing B2B (business-to-business) como el B2C (business-to-consumer) persiguen el mismo objetivo: atraer a más clientes y superar sus metas de ventas. 💰

Pero, ¿cómo llegan a esos clientes? Ahí es donde las cosas empiezan a diferir.

El marketing B2B suele centrarse en las relaciones a largo plazo, la formación detallada y los procesos de compra de varios pasos. El marketing B2C, por su parte, se basa en las emociones, la experiencia de marca y la toma de decisiones rápida.

Comprender estas diferencias es clave para diseñar campañas que realmente funcionen. Desde los mensajes y el contenido hasta los canales y los KPI, las estrategias para B2B y B2C pueden parecer mundos aparte.

En este artículo, desglosamos las diferencias fundamentales entre el marketing B2B y el B2C. Exploraremos cómo cada enfoque adapta sus campañas, genera compromiso y convierte a los clientes potenciales en clientes fieles.

Diferencias entre el marketing B2B y el B2C de un vistazo

Aquí tienes una tabla rápida que explica las diferencias clave entre el marketing B2B y el B2C:

Aspecto Marketing B2B Marketing B2C Público objetivo Empresas, comités de compras, múltiples partes interesadas Consumidores individuales, un público amplio y diverso Responsables de la toma de decisiones Múltiple (gerentes, ejecutivos, analistas) Por lo general, una persona, influenciada por amigos/familiares Ciclo de compra Largo, con múltiples pasos, racional, puede llevar meses. Breves, rápidas, a menudo impulsivas, pueden durar minutos o días. Motivación Racional, centrado en el retorno de la inversión, la eficiencia y la reducción de riesgos. Emocional, centrado en la experiencia, el deseo y la gratificación instantánea. Mensajes y tono Formal, educativo, basado en valores, basado en pruebas. Conversación, enérgico, cercano, emocional. Estrategia de contenido Contenido detallado (casos prácticos, informes técnicos, demostraciones) para cada fase de compra. Contenido rápido y atractivo (anuncios, publicaciones en redes sociales, vídeos) Canales de marketing LinkedIn, correo electrónico, seminarios web, plataformas ABM y marketing de contenido. Redes sociales, correo electrónico/SMS, SEO, anuncios pagados, marketing de influencers. Enfoque en las relaciones Asociaciones a largo plazo, soporte continuo y fomento de la confianza. Transaccional, fidelización a través de la experiencia y conexión emocional. Segmentación Firmografía (sector, tamaño, ubicación, madurez) Demografía, psicografía, comportamiento, geografía KPI Calidad de los clientes potenciales, duración del ciclo de ventas y compromiso de la cuenta. Volumen de ventas, reconocimiento de marca, retención de clientes.

👀 ¿Sabías que...? Gerald Zaltman, profesor emérito de la Harvard Business School, estima que el 95 % del proceso de toma de decisiones se produce de forma subconsciente. Nuestros desencadenantes emocionales suelen preceder a las justificaciones lógicas o racionales, incluso en compras empresariales complejas.

Comprender el marketing B2B y B2C

No podemos lanzarnos directamente al enfrentamiento entre B2B y B2C sin repasar primero los conceptos básicos. Al fin y al cabo, un poco de contexto ayuda mucho:

¿Qué es el marketing B2B?

El marketing B2B significa marketing entre empresas.

Se trata de cuando una empresa comercializa sus productos o servicios a otras empresas, en lugar de a consumidores individuales. Sus clientes potenciales aquí son directores de compras, jefes de departamento y ejecutivos de alto nivel.

La meta suele ser ayudar a otra empresa a operar de manera más eficiente, ganar más dinero o resolver un problema empresarial.

📌 Ejemplo: Piense en Salesforce. No venden su software CRM a consumidores individuales. Lo comercializan directamente a otras empresas, como bancos, tiendas de comercio electrónico y empresas SaaS, que necesitan un sistema para gestionar las interacciones con los clientes.

📚 Más información: Las mejores herramientas de software de marketing B2B

¿Qué es el marketing B2C?

El marketing B2C significa marketing de empresa a consumidor. Se da cuando una empresa comercializa sus productos o servicios directamente a personas individuales, en lugar de a otras empresas.

La meta suele ser apelar a las emociones, la comodidad y las necesidades personales.

Imagina esto: alguien está navegando por sus redes sociales o visitando tu sitio web, ve tu producto, le encanta lo que ve y, de repente, ¡bum! cha-ching 💸💸💸.

📌 Ejemplo: Tomemos como ejemplo Starbucks. No intentan vender su café específicamente a un director ejecutivo o a un jefe de departamento. No apelan a un comité de empresa. Se centran exclusivamente en el consumidor individual que busca una bebida rápida y refrescante.

¿Por qué es importante conocer la diferencia?

Lo que convence a una empresa para invertir cientos o miles de dólares en software no es lo mismo que lleva a un comprador a adquirir unas zapatillas nuevas.

Conocer esta diferencia le ayudará a:

Elabora el mensaje adecuado

Elija los canales que realmente funcionan.

Cree formatos de contenido relevantes

Adapta tu marketing a la mentalidad de tu público.

🧠 Dato curioso: ¡El primer anuncio conocido se remonta al antiguo Egipto! Los arqueólogos descubrieron un rollo de papiro de alrededor del 3000 a. C. que era básicamente un anuncio de «objetos perdidos». Un comerciante llamado Hapu estaba buscando a su esclavo fugitivo, pero fíjate: aprovechó hábilmente la oportunidad para promocionar su tienda de ropa en Tebas en medio del anuncio. Eso sí que es una estrategia de contenido original. 😎

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas para campañas de marketing que le ayudarán

Diferencias clave entre el marketing B2B y el marketing B2C

¿Qué es lo que realmente diferencia al marketing B2B del B2C?

1. Objetivo del público y responsables de la toma de decisiones

La primera diferencia, y quizás la más determinante, radica en a quién te diriges.

Marketing B2B

En el B2B, su público objetivo son otras organizaciones empresariales. Pero incluso dentro de cada organización, la autoridad de compra rara vez recae en una sola persona. De hecho, la mayoría de las compras B2B pasan por un «comité de compras» o una unidad de toma de decisiones (DMU).

Tendrá que convencer al responsable que realmente utilizará el producto, al ejecutivo que aprobará el presupuesto y al analista que medirá los resultados. También puede haber personas que se conviertan en obstáculos. Aquellos que pueden bloquear estas decisiones de compra por motivos como el coste, la utilidad, etc.

vía ClickUp Brain

Dado que su objetivo es un comité de compras con múltiples niveles, los profesionales del marketing B2B deben segmentar su público en función de datos firmográficos (datos de la empresa), en lugar de los intereses personales de cada parte interesada.

Hablamos de:

Sector vertical (como la sanidad o la fabricación)

Tamaño de la corporación (desde startups hasta grandes corporaciones)

Ubicación de la empresa

Modelo organizativo y fase de madurez

Esto hace que los mercados B2B sean muy especializados y específicos.

✅ Dato verificado: Según Gartner, en una decisión de compra B2B intervienen una media de entre 6 y 10 partes interesadas. Esto significa que tu trabajo no consiste en preparar una gran presentación. Tienes que informar y convencer a cada una de las personas que participan en la decisión. Esto transforma una única «venta» en una serie de negociaciones internas más pequeñas y secuenciales.

Marketing B2C

La dinámica B2C es exactamente la inversa del modelo B2B. Usted comercializa sus productos a una persona que, como mucho, podría consultar rápidamente con un familiar o amigo.

¿Suena sencillo? Sin embargo, aquí está el quid de la cuestión: aunque cada decisión de compra es personal, el público objetivo general en B2C es enorme y mucho más variado que en B2B. Estamos hablando de miles o incluso millones de clientes potenciales.

Para dar sentido a esta diversidad, los especialistas en marketing B2C se basan en cuatro tipos de segmentación: geográfica, demográfica, conductual y psicográfica.

Así es como Nike utiliza los cuatro tipos de segmentación B2C:

Tipo de segmentación Qué significa Ejemplo de Nike Geográfica Diferencias basadas en la ubicación Realiza promociones de zapatillas deportivas en zonas urbanas; botas de fútbol en lugares donde este deporte es popular. Demografía Edad, sexo, ingresos, ocupación Zapatillas de alto rendimiento para atletas; zapatillas deportivas elegantes para adolescentes y jóvenes adultos. Comportamental Hábitos de compra, fidelidad, uso Objetivo: corredores habituales con la app Nike Run Club y equipamiento exclusivo. Psicográfico Estilo de vida, valores, intereses Atractivo para personas que valoran el fitness, la motivación y la mentalidad «Just Do It».

👀 ¿Sabías que McDonald's no utiliza el mismo menú en todos sus restaurantes? Son maestros en la segmentación geográfica y son conocidos por incorporar de forma brillante sabores e ingredientes locales, desde el McRaclette en Suiza hasta las hamburguesas de bulgogi con huevo en Corea del Sur y el Halloumi McMuffin en Jordania.

2. Ciclos de compra: largos frente a cortos

Otra gran diferencia entre el marketing B2B y el B2C radica en el tiempo que se tarda en realizar una compra, es decir, el ciclo de compra.

Marketing B2B

El ciclo de compra típico del B2B es largo, tiene varias capas e incluye seis fases distintas:

Identificación del proceso: alguien detecta un problema grave de la empresa o una deficiencia que hay que solucionar.

Búsqueda de soluciones: El DMU El DMU lleva a cabo estudios de mercado para encontrar posibles soluciones. Recopilan datos de múltiples fuentes: contenido y reseñas en línea, recomendaciones de compañeros y informes de analistas.

Definición de requisitos: el equipo define los criterios que debe cumplir una solución (por ejemplo, «debe integrarse con nuestro ERP actual»).

Preselección de proveedores: basándose en esos criterios rígidos, reducen la lista a un pequeño grupo de entre 3 y 5 proveedores, a los que invitan a realizar una demostración de su producto.

Evaluación y consenso: el DMU realiza pruebas, compara todas las propuestas y debate los pros y los contras hasta llegar a un acuerdo colectivo.

Decisión de compra: Se elige al proveedor definitivo. Ahora, el departamento de compras interviene para los pasos finales de las negociaciones del contrato (precio, términos y condiciones).

¿Conclusión? Una sola compra B2B tarda fácilmente entre 4 y 6 semanas, y puede llegar a tardar hasta 6 meses.

✅ Verificación de datos: Según el informe sobre la experiencia del comprador de 6sense, el ciclo de compra medio para el B2B es de unos 11,5 meses . ¡Eso es una gran parte del año! De hecho, la duración del ciclo aumenta en casi 15 días por cada nuevo proveedor que se añade a la lista.

Marketing B2C

Imagina que estás navegando por Instagram y de repente ves una oferta increíble por tiempo limitado de un producto que te interesa. Haces clic, lo añades al carrito y lo compras antes de que la oferta desaparezca.

Ese es el recorrido típico del B2C: breve, emocional y, a menudo, impulsado por el impulso o el deseo. Incluye cuatro fases clave:

Concienciación: el ciclo comienza cuando un consumidor detecta una necesidad o un deseo personal.

Consideración: exploran rápidamente las opciones leyendo reseñas, comparando precios y consultando las valoraciones de las tiendas.

Compra: aquí es donde se cierra el trato.

Fidelización: esta fase determina si el cliente volverá. Implica enviar correos electrónicos de seguimiento, establecer programas de fidelización y proporcionar un servicio de atención al cliente excelente.

vía ClickUp Brain

🧠 Dato curioso: En 1997, Amazon se dio cuenta de que cada momento de duda adicional en el proceso de compra les costaba una venta. Por eso, lanzaron su famoso botón de pedido 1-Click, que permite a los clientes comprar con un solo clic, en lugar de tener que seguir un proceso de compra de varios pasos. La función se consideraba una maravilla, hasta tal punto que defendieron ferozmente la patente concediéndole una licencia a Apple, hasta que finalmente expiró en 2017.

3. Motivos emocionales frente a motivos racionales para comprar

En el centro de todo esfuerzo de marketing se encuentra una pregunta: ¿Qué hace que la gente compre?

Y la respuesta cambia drásticamente dependiendo de si se dirige a una empresa o a un particular.

Marketing B2B

Las empresas invierten en soluciones porque necesitan resolver sus retos operativos, aumentar la eficiencia general, reducir costes e impulsar el crecimiento futuro.

En el B2B, la emoción predominante es el miedo. Miedo a tomar una mala decisión... A estas alturas, nadie va a ser despedido por elegir Salesforce. Por lo tanto, cada elección debe estar justificada y ser racional. Nunca debe basarse en un impulso.

En el B2B, la emoción predominante es el miedo. Miedo a tomar una mala decisión... A estas alturas, nadie va a ser despedido por elegir Salesforce.

En el B2B, la emoción predominante es el miedo. Miedo a tomar una mala decisión... A estas alturas, nadie va a ser despedido por elegir Salesforce.

En el B2B, la emoción predominante es el miedo. Miedo a tomar una mala decisión... A estas alturas, nadie va a ser despedido por elegir Salesforce.

Por lo tanto, cada elección debe estar justificada y ser racional. Nunca debe basarse en un impulso.

Pero esto no significa que las emociones estén totalmente fuera de lugar. Los compradores B2B buscan confianza en la solución. Es tranquilizador saber que la plataforma funcionará exactamente como se promete y que el proveedor les respaldará mucho después de la firma del contrato.

Por ejemplo, ClickUp utiliza un marketing divertido y peculiar en las redes sociales para llegar a los clientes B2B. Esto no tiene precedentes en el caso de un software de gestión de proyectos, donde el marketing se considera muy directo y lógico. He aquí un ejemplo:

Marketing B2C

La emoción es la fuerza motriz detrás de la mayoría de las decisiones de compra B2C. Por supuesto, la lógica también juega un rol, pero suele entrar en juego más tarde, para justificar lo que la emoción ya ha decidido.

Tomemos como ejemplo la campaña «El precio de la belleza» de Dove. El vídeo, de tres minutos de duración, muestra a mujeres que han luchado contra la ansiedad, la inseguridad e incluso el daño, todo ello a causa de los estándares de belleza poco realistas de la era digital. A través de un montaje de mujeres jóvenes que han sobrevivido a los estándares de belleza tóxicos, Dove transforma un vídeo de marca en un movimiento para el cambio sistémico.

✅ Hecho comprobado: El rendimiento de las emociones es enorme. Los clientes que tienen una conexión emocional real son dos veces más propensos a gastar más. De hecho, publicar un anuncio que llegue al público a nivel emocional puede persuadir a un enorme 70 % de los espectadores a realizar una compra.

4. Mensajes y tono de voz, estrategia de contenido

Las audiencias B2B y B2C responden a tonos y formatos de contenido completamente diferentes. Incluso su mejor oferta puede fracasar si no comprende bien la diferencia entre el marketing de contenidos B2B y B2C.

Marketing B2B

Los mensajes B2B se basan en la articulación del valor a largo plazo. En otras palabras, debe explicar con detalle cómo su producto ofrece beneficios cuantificables. Podría tratarse del impacto en los ingresos o la reducción del riesgo.

Esa es la similitud entre los buenos textos B2B. Siempre:

Empieza por un problema y destaca cuánto le está costando a la empresa.

Posicione su producto o servicio como la solución definitiva.

Respalde cada afirmación con pruebas (por ejemplo, estudios de casos, especificaciones técnicas o informes de analistas externos).

Tu estrategia de contenido es la clave aquí. 💪

Dado que las compras B2B tardan semanas o meses en concretarse, su contenido debe guiar al comprador potencial a lo largo de todo el proceso:

Concienciación : blogs educativos, informes de tendencias.

Consideración : guías comparativas, calculadoras de ROI.

Evaluación: casos prácticos, demostraciones de productos, testimonios.

🌀 Escucha: Crear contenido de liderazgo intelectual es más fácil decirlo que terminarlo. Más aún cuando eres un único profesional del marketing o un equipo reducido en el que todos están ya muy ocupados.

💡 Consejo útil: ¿Quiere saber cómo ClickUp consigue su posición B2B? Revelamos los secretos en esta guía.

Marketing B2C

El marketing B2C tiene una misión: mostrar a la gente cómo su producto mejora su vida. Tu mensaje solo tiene unos segundos para llegar al público (ah, la capacidad de atención cada vez más reducida 😖), por lo que debe ser fácil de identificar al instante.

Por ejemplo:

El eslogan «Just Do It» de Nike vende determinación antes que zapatillas.

La campaña «Belong Anywhere» de Airbnb te transmite una sensación inmediata de hogar y seguridad.

Glossier convierte el cuidado personal en protagonista con «Primero la piel. Después el maquillaje».

A diferencia del B2B, tu tono debe ser de conversación, enérgico, inclusivo y amistoso. La jerga o las palabras de moda corporativas están totalmente prohibidas. El lenguaje cotidiano con una fuerte llamada a la acción tiene más probabilidades de impulsar al consumidor a actuar según tus mensajes.

5. Canales de marketing más utilizados

Las audiencias B2B y B2C se encuentran en plataformas diferentes. Debe saber dónde enviar sus mensajes para que aparezcan ante ellos en el momento adecuado.

Marketing B2B

Dado que el proceso de ventas B2B se prolonga durante meses, los canales de marketing que utilice deben ayudar a fomentar la confianza y promover el compromiso a largo plazo.

Los canales de marketing B2B más comunes son:

LinkedIn: Líder en el ámbito B2B. Es el lugar donde los responsables de la toma de decisiones establecen contactos, buscan soluciones y se involucran con contenidos de liderazgo intelectual: tienes que estar ahí.

Marketing por correo electrónico: ideal para cultivar clientes potenciales. Úselo para atraer a clientes potenciales con información, casos prácticos y actualizaciones de productos a lo largo de las diferentes fases del largo proceso de compra.

Plataformas de marketing basado en cuentas (ABM): herramientas como herramientas como Terminus 6sense le ayudan a alcanzar el objetivo de dirigirse a sus cuentas de mayor valor, captar su atención y convertirlas mediante campañas personalizadas (lo analizaremos en detalle más adelante en el blog).

Marketing de contenidos: los blogs, los informes técnicos y los seminarios web son esenciales para establecer autoridad. De hecho, son estos contenidos los que utiliza el comprador cuando busca soluciones antes de hablar con un representante del equipo de ventas.

Optimización para motores de búsqueda (SEO y GEO) : consiste en optimizar su sitio web y su contenido para que aparezca en una posición más alta en los motores de búsqueda y los motores IA para consultas de empresas relevantes.

Ferias y eventos : Asistir y organizar exposiciones, conferencias y eventos de networking específicos del sector en los que pueda mostrar sus productos, realizar demostraciones en directo, establecer relaciones con clientes potenciales y generar contactos de alta calidad que ya tengan interés en su nicho de mercado.

Programas de recomendación y socios: se centran en animar a los clientes satisfechos, socios comerciales o afiliados a recomendar sus productos o servicios a otras empresas, a menudo mediante incentivos o estrategias de marketing conjunto.

✅ Datos contrastados: Casi el 89 % de los profesionales del marketing B2B afirman que LinkedIn genera constantemente clientes potenciales de alta calidad. Por lo tanto, si no estás activo en LinkedIn, ¡te estás perdiendo el tráfico con mayor tasa de conversión!

Marketing B2C

Los canales de marketing B2C están diseñados para ofrecer rapidez, amplia visibilidad e impacto emocional inmediato. Su meta es alcanzar un gran volumen, por lo que necesita canales que se muevan rápidamente.

Los más comunes son:

Plataformas de redes sociales : uso de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y Twitter para interactuar directamente con los consumidores, crear conciencia de marca, publicar anuncios y crear contenido viral que impulse las compras.

Promociones por correo electrónico y SMS: ayuden a fidelizar a los clientes mediante ofertas limitadas, recordatorios rápidos y actualizaciones de pedidos. Úsalos para ayuden a fidelizar a los clientes mediante ofertas limitadas, recordatorios rápidos y actualizaciones de pedidos. Úsalos para personalizar tus esfuerzos de marketing e impulsar las ventas al instante.

SEO y anuncios pagados: así es como se capta la atención. Colocar sus productos en la parte superior de los resultados de búsqueda garantiza que su marca acapare toda la atención cuando los usuarios estén listos para comprar.

Reseñas online: la gente rara vez compra sin consultar primero las valoraciones. Si bien las reseñas positivas generan confianza, la forma en que gestionas las negativas demuestra la transparencia y la capacidad de respuesta de tu marca.

Marketing de influencers y afiliados: asóciese con influencers o afiliados que promocionen sus productos entre sus seguidores, aprovechando la confianza y la prueba social para impulsar las ventas.

🧠 Dato curioso: Listerine no era originalmente un enjuague bucal. Era un antiséptico quirúrgico. La empresa intentó venderlo para diversos fines (limpiar suelos, tratar la gonorrea), pero las ventas se mantuvieron completamente estancadas. Un fracaso total. Cuando Gerard Lambert, el hijo del propietario de la empresa, encontró un oscuro término médico en latín para referirse al mal aliento («halitosis»), creó una crisis. Lo presentó como una condición médica vergonzosa y socialmente ruinosa que solo Listerine podía tratar. ¿El resultado? ¡En solo siete años, Listerine obtuvo más de 8 millones de dólares en ingresos anuales!

6. Creación de relaciones frente a enfoque transaccional

La forma en que los profesionales del marketing B2B cultivan y se relacionan con los clientes potenciales a lo largo del tiempo difiere del marketing B2C. A continuación te explicamos cómo:

Marketing B2B

Los acuerdos B2B implican una alta inversión y un riesgo compartido. Por eso, las empresas no buscan «proveedores», sino «socios» en los que puedan confiar y con los que puedan crecer.

De hecho, esa venta inicial es solo el comienzo de un contrato que podría durar fácilmente una década. Además, no olvidemos que los clientes satisfechos pueden ayudarte a aumentar la confianza en la marca en todo el sector mediante el uso compartido de opiniones positivas.

Por lo tanto, la estrategia de comunicación de marketing personalizada, la publicación regular de contenido educativo, la gestión continua de cuentas y los programas de éxito de los clientes tienen una gran importancia.

🎥 Ver: ¿Quiere saber cómo utilizar la IA para el marketing? En este vídeo, le mostramos herramientas, muestras de indicaciones y resultados reales que puede replicar. Encontrará lo siguiente: ⚡️ 5 trucos prácticos y casos de uso de la IA en marketing: segmentación y priorización de clientes potenciales, personalización a gran escala, optimización de contenido impulsada por IA y mucho más. ⚡️ Herramientas de marketing con IA que puedes probar de inmediato sin interrumpir tus flujos de trabajo (como ClickUp). ⚡️ Cómo utilizar la IA para generar ideas más rápidamente, reutilizar contenidos y ahorrar horas de trabajo. ⚡️ Consejos para medir lo que importa: CTR, interacción, conversiones, pruebas A/B.

Marketing B2C

En el B2C, las interacciones con los clientes son más breves y, en su mayoría, de transacción. No siempre se dispone de tiempo para dedicarse a un seguimiento exhaustivo y a largo plazo. En cambio, la meta es hacer que cada interacción sea tan agradable y gratificante que el comprador quiera volver de forma natural.

Esta fidelidad a la marca crece gracias a soluciones rápidas y memorables: procesos de pago fluidos, entregas ultrarrápidas, productos de alta calidad y un servicio de atención al cliente oportuno.

Sin embargo, las compras repetidas más sólidas en B2C se reducen, en última instancia, a una conexión emocional. Cuando los compradores se sienten realmente comprendidos, ya sea a través de recomendaciones personalizadas o de valores de marca compartidos, se convierten en clientes fieles y embajadores de la marca.

🧠 Dato curioso: La psicología del color desempeña un rol muy importante en la creación de marcas, y el azul se clasifica sistemáticamente como uno de los tonos más fiables, estables y tranquilizadores en todas las culturas. ¡No es de extrañar que Facebook, LinkedIn, PayPal, IBM, Dell y Zoom se vistan con orgullo de azul!

Estrategias de marketing B2B

Ahora, exploremos las cuatro principales estrategias de marketing B2B que le ayudarán a establecer conexiones con las cuentas adecuadas y guiarlas a través de complejas decisiones de compra:

1. Marketing basado en cuentas (ABM)

El marketing basado en cuentas da un giro al embudo de marketing tradicional. No se dirige a todo el mundo. Se empieza con una lista de cuentas objetivo de alto valor y se crean campañas hiperpersonalizadas para ellas.

Crea tu perfil de cliente ideal (ICP) : define exactamente a quién quieres dirigirte en función del sector, el tamaño, el potencial de ingresos y los puntos débiles. define exactamente a quién quieres dirigirte en función del sector, el tamaño, el potencial de ingresos y los puntos débiles.

Alinee a los profesionales de marketing y equipos de ventas: ambos equipos deben trabajar juntos. Asegúrese de que compartan información y coordinen sus esfuerzos de divulgación.

Personalización a gran escala: utilice herramientas de ABM como 6sense o Terminus para ofrecer contenido verdaderamente personalizado.

Interactúa a través de múltiples canales: tienes que estar presente donde están tus compradores. Combina anuncios en LinkedIn, correos electrónicos personalizados y retargeting para llegar de forma eficaz a tu público.

Cómo ayuda ClickUp

Con ClickUp CRM, puede unificar su CRM, su equipo de ventas y las interacciones con los clientes en una única plataforma impulsada por IA para acelerar los acuerdos, impulsar la retención y aumentar los ingresos. Proporciona a su equipo una vista centralizada de las cuentas de alto valor, incluyendo todos los puntos de contacto, tareas y partes interesadas.

Vea las relaciones con los clientes, las tareas, los análisis y mucho más en una vista consolidada con ClickUp CRM.

Si no quieres empezar desde cero, puedes organizar fácilmente tu canal de ventas y tus relaciones con los clientes con la plantilla CRM de ClickUp.

Obtenga una plantilla gratuita Optimice la experiencia de sus clientes con la plantilla CRM de ClickUp: todo lo que necesita para gestionar el ciclo de vida completo del cliente, en un solo lugar.

Ofrece:

Detalles de la cuenta centralizados: almacene toda la información esencial del cliente en un solo lugar.

Gestión detallada de contactos: realice un seguimiento de los datos de contacto y el historial de interacciones de un vistazo utilizando campos personalizados y estados de tareas personalizados.

Seguimiento del historial de interacción: supervise cada punto de contacto con sus clientes potenciales y actuales mediante automatizaciones, recordatorios y notificaciones personalizadas.

Informes de CRM en tiempo real: obtenga información sobre su rendimiento de ventas con informes claros y obtenga información sobre su rendimiento de ventas con informes claros y paneles personalizados de ClickUp.

💡 Consejo profesional: El AI Notetaker de ClickUp potencia tu colaboración ABM. Cuando estás en una reunión con el equipo de ventas o discutiendo la estrategia de la campaña ABM, el AI Notetaker de ClickUp graba, transcribe y resume automáticamente todas las conversaciones. Recoge información sobre los compradores, objeciones y detalles específicos de cada cuenta, para que no se pierda nada entre equipos. Después de la reunión, puedes resumir los puntos clave para cada cuenta objetivo.

2. Marketing de contenido para el liderazgo intelectual

Los compradores B2B buscan una cosa: marcas que comprendan realmente sus problemas y ofrezcan información creíble y experta. Y no hay mejor manera de hacerlo que con liderazgo intelectual.

A continuación, le mostramos cómo crear y compartir contenido que le posicione a usted (o a su marca) como el asesor experto de referencia:

Comprenda los puntos débiles de su público: averigüe exactamente qué es lo que quita el sueño a sus compradores ideales. No solo hoy, sino que tenga en cuenta los próximos 6-12 meses en su averigüe exactamente qué es lo que quita el sueño a sus compradores ideales. No solo hoy, sino que tenga en cuenta los próximos 6-12 meses en su calendario de contenido B2B . A continuación, cree contenido que les ayude a afrontar estos retos con confianza.

Ofrezca información original: realice sus propias encuestas, publique investigaciones propias, realice sus propias encuestas, publique investigaciones propias, redacte casos prácticos o analice los datos de sus clientes para obtener nueva información. Y si no puede realizar investigaciones originales, utilice los complejos informes del sector ya publicados y conviértalos en conclusiones fáciles de entender.

Muestre, no venda: demuestre su experiencia explicando cómo resolver el problema utilizando su producto. Respalde esto con datos del mundo real, como resultados de ROI, testimonios de clientes y casos prácticos.

Aquí tienes un ejemplo rápido de cómo aparece el director ejecutivo de ClickUp, Zeb Evans, en LinkedIn:

3. LinkedIn y las redes profesionales

LinkedIn es la plataforma más eficaz para desarrollar autoridad profesional. Para utilizar este canal de forma eficaz, céntrese en los tres pilares siguientes:

Crear presencia de marca: optimice la página de su empresa con una posición clara, todas las palabras clave adecuadas del sector y imágenes de marca actualizadas. Pero no se detenga ahí. Anime a todo su equipo, especialmente a los directivos, a participar y realizar el uso compartido de sus publicaciones.

Interactúa de forma estratégica: publicar ayuda, pero lo más importante es la interacción. Participa en conversaciones en grupos del sector, comenta de forma significativa en hilos relevantes y responde a las interacciones en tus propias publicaciones.

Uso de campañas de marketing dirigidas: para lograr el máximo impacto, combine el contenido patrocinado y las campañas de InMail con su actividad orgánica habitual. Así es como se impulsa toda la parte superior del embudo de mercado.

⭐ Bonus: ¿Alguna vez se le ha ocurrido una idea brillante para una campaña creativa en el momento menos oportuno? Por ejemplo, mientras paseaba a su perro o estaba en una exposición. ¿Y temía que se le olvidara? Con Talk to Text de ClickUp Brain MAX, no tendrás que hacerlo. Solo tienes que hablar en voz alta con naturalidad y la IA transcribirá al instante tu discurso con una precisión impresionante. Puedes elegir entre diferentes estilos (minimalista para notas breves, pulido para contenido listo para el uso compartido). De hecho, la IA también reconoció el contexto del entorno de trabajo, como las menciones y los nombres de las campañas. Es perfecto para capturar ideas sobre la marcha, de modo que tu chispa creativa nunca se pierda en el ajetreo.

4. Fomento de relaciones a largo plazo

Anteriormente, hemos hablado de cómo el marketing B2B se nutre de contratos a largo plazo. Pero, ¿cómo se crea uno? Aquí tienes algunos consejos:

La educación precede a la venta: comparta recursos que resuelvan un problema específico e inmediato, aunque todavía no tenga nada que ver con su producto. Su meta principal es convertirse en una fuente fiable de conocimientos sobre el sector, no en un vendedor agresivo.

Diríjase a todos los presentes: La unidad de toma de decisiones (DMU) es compleja. Por lo tanto, su contenido debe dirigirse directamente a las diferentes prioridades de todas las personas involucradas en la decisión de compra. Por ejemplo, el director técnico necesita documentos técnicos que demuestren que su plataforma reduce el riesgo, mientras que el director financiero quiere ver el último modelo de ROI. En resumen: adapte ese mensaje al máximo.

Personalización de la interacción: no basta con enviar correos electrónicos automatizados y personalizados. Es necesario crear demostraciones personalizadas e invitaciones exclusivas a seminarios web para grupos reducidos. Trate a sus clientes potenciales de alto valor con el respeto que se merecen para que sientan que ya son sus socios valiosos.

Mantener la comunicación después de la venta: su trabajo consiste en ayudar constantemente a sus compradores a sacar más valor de su solución a lo largo del tiempo. Por lo tanto, manténgase en contacto regularmente con su cliente, pídale opiniones sobre el éxito y comparta las actualizaciones del producto.

💡 Ejemplo: Adobe lanzó la campaña «Creativity for All» (Creatividad para todos) con el fin de reinventarse como proveedor de soluciones B2B en lugar de como empresa de herramientas de diseño. El equipo utilizó anuncios personalizados, una serie de contenidos en profundidad y seminarios web para atraer a los líderes de alto nivel. Como resultado, las consultas de ventas B2B para Adobe Experience Cloud se dispararon un 33 % en los primeros tres meses.

⚡ Archivo de plantillas: Plantillas gratuitas de calendarios de contenido para redes sociales

Estrategias de marketing B2C

Es hora de analizar cuatro estrategias populares de marketing B2C:

1. Redes sociales y marketing de influencers

Las redes sociales son el principal motor de descubrimiento para las marcas B2C. Para sacarle el máximo partido:

Elige la plataforma adecuada: si vendes productos de lujo de alta gama y visualmente atractivos, Instagram y Pinterest son tus mejores opciones. Si tienes como objetivo la generación Z, es mejor que domines TikTok. Averigua dónde pasa más tiempo tu público y dedica tus recursos allí.

Céntrate en el contenido auténtico: la gente quiere conocer el «detrás de las cámaras» de una marca de ropa pequeña y sostenible. O los vídeos sinceros y ligeramente caóticos de la cocina de un servicio de restauración. Así que apóyate en tu marca en lugar de intentar recrear lo que hacen todos los demás.

Empieza a utilizar contenido generado por los usuarios (UGC) si aún no lo haces: cuando compartes la reseña sincera de un cliente sobre el desembalaje de un producto o una publicación sobre su día a día en la que aparece utilizando tu producto, lo que estás diciendo en esencia es: «¡Mira! Nuestro producto funciona para personas como tú». » Gymshark es un experto en esto. Su feed de Instagram está lleno de contenido compartido de clientes que proporciona una sólida prueba social de su ropa deportiva.

vía Gymshark

Aprovecha el marketing de influencers: sé estratégico a la hora de elegir con quién colaboras. Elige influencers cuyos valores y público coincidan con los tuyos. En lugar de publicaciones puntuales, establece colaboraciones más duraderas centradas en la promoción constante y genuina del producto; en resumen, sé estratégico a la hora de elegir con quién colaboras. Elige influencers cuyos valores y público coincidan con los tuyos. En lugar de publicaciones puntuales, establece colaboraciones más duraderas centradas en la promoción constante y genuina del producto; en resumen, crea una campaña de marketing de influencers en lugar de lanzar mensajes al azar sin saber muy bien a quién van dirigidos.

Combina estrategias orgánicas y de pago: utiliza contenido orgánico para crear utiliza contenido orgánico para crear la voz de tu marca y amplíala con anuncios de pago.

Participa activamente: fideliza a tus clientes respondiendo a sus comentarios y mensajes directos, haciendo preguntas divertidas, realizando encuestas y destacando con frecuencia a tus seguidores.

🧠 Dato curioso: ¿Necesita una lección de historia sobre el marketing de influencers? Conozca a Josiah Wedgwood. En la década de 1760, envió un juego de su fina porcelana a la reina Charlotte como parte de un concurso. Él ganó, y a la reina le gustó tanto la vajilla que lo nombró «Alfarero de Su Majestad». Consciente del gran valor comercial de este hecho, Wedgwood publicó inmediatamente anuncios locales promocionando su cerámica como «Queensware». ¡Esta fue la primera colaboración real, siglos antes de Instagram! 📸

📚 Más información: Las mejores herramientas de flujo de trabajo de marketing

2. Narrativa emocional e identidad de marca

Todas las marcas B2C necesitan una gran historia. Es lo que hace que un cliente se sienta tan atraído que saque su cartera y pulse el botón «comprar» inmediatamente.

Para crear una historia y una identidad de marca sólidas:

Piensa más allá de la utilidad física del producto: si observas detenidamente marcas como Nike o Apple, te darás cuenta de que te atraen por el atractivo de usar el producto. Las especificaciones vienen después. Piénsalo de esta manera: no estás vendiendo un café de 5 dólares, estás vendiendo el estado y un agradable ritual matutino.

Basar la narración en la verdad cultural: profundice en los temas que le interesan a su público. Por ejemplo, Fenty Beauty lanzó más de 40 tonos de base de maquillaje para demostrar su compromiso con la inclusión. ¿Lo mejor de todo? No se trataba de una maniobra publicitaria. En realidad, resolvió un problema real, ya que la mayoría de las marcas de belleza habían ignorado los tonos de piel más oscuros durante años.

Vía The Modern Muse Magazine

Utiliza la emoción como sistema de diseño: ¿Quieres transmitir calidez y empatía como Coca-Cola? ¿O elegancia y vanguardia como Apple? Las imágenes, la tipografía y el tono que elijas deben reflejar el núcleo emocional de tu marca.

⚠️ Advertencia: su campaña de marketing no debe parecer insensible. El famoso anuncio navideño de Peloton de 2019 es un ejemplo notable, en el que un marido le regala a su mujer una bicicleta Peloton por Navidad. El anuncio fue muy criticado por sexista e insensible, lo que tuvo como resultado una caída del 9 % en el precio de las acciones de la empresa en un solo día.

3. Descuentos, ofertas y conversiones rápidas

Nada llama más la atención que un buen descuento. Pero ten cuidado: abusar de ellos erosionará el valor de tu marca. La gente solo comprará cuando haya rebajas.

⚒️ Truco rápido: Anuncia la venta con antelación en tu sitio web (y a través de otros canales, como boletines informativos o redes sociales). Por ejemplo, Target ofrece una venta anticipada del Black Friday con descuentos del 40 % o más en la mayoría de los artículos.

Entonces, ¿cómo encontrar el punto óptimo? Todo es cuestión de estrategia:

Aprovecha los desencadenantes psicológicos: los descuentos no son solo económicos. Debes crear urgencia y exclusividad. Utiliza ofertas por tiempo limitado («¡Finaliza en 3 horas!»), envía alertas de existencias limitadas y ofrece descuentos exclusivos para miembros.

Alinea tu oferta con el ciclo de vida del cliente: imagina que un nuevo visitante de tu sitio web obtiene un 10 % de descuento en su primer pedido. Alguien que abandonó su tarjeta hace 48 horas obtiene un 5 % de descuento si finaliza la compra en la próxima hora. De esta manera, puedes impulsar conversiones más altas y proteger tus márgenes al mismo tiempo.

Equilibre la frecuencia con la percepción de la marca: si ofrece demasiados descuentos, sus clientes simplemente esperarán a la próxima oferta. Lo mejor es alternar los descuentos con incentivos de valor añadido, como envíos gratis, devoluciones gratis o muestras premium gratis.

👀 ¿Sabías que? A finales de los años 90, Hotmail alcanzó los 12 millones de usuarios en solo 18 meses gracias al marketing gratuito. En aquella época, solo los estudiantes o los profesionales tenían acceso al correo electrónico. Hotmail vio la oportunidad y ofreció al público en general 2 MB de almacenamiento de correo electrónico ¡GRATIS! En los primeros 20 días desde el lanzamiento de esta oferta, consiguieron 20 000 usuarios. Pero aquí está la parte genial: añadieron una línea en cada correo electrónico saliente: «PD: Te quiero. Consigue tu correo electrónico gratis en Hotmail». Esa única medida convirtió a cada usuario en un representante de ventas gratuito, lo que condujo a una de las explosiones de crecimiento más rápidas que jamás haya visto Internet. 🤯

4. Campañas multicanal para ganar visibilidad

No puede confiar en una sola publicación de Instagram para hacer todo el trabajo, ya que no hay garantía de que su público la vea cuando se publique. La mayoría de los consumidores no siguen un camino recto hacia la compra. Se mueven con fluidez entre las plataformas de redes sociales, los correos electrónicos, los motores de búsqueda, las aplicaciones y las experiencias en las tiendas.

Su marca debe atraer y captar la atención de los clientes a través de múltiples canales, tanto físicos como digitales.

⭐ Bonus: Veamos las diferencias entre la comunicación multicanal y la omnicanal: La comunicación multicanal significa que su marca está presente en varios canales (como las redes sociales, el correo electrónico y su app, aplicación), pero cada uno funciona de forma independiente.

En el marketing omnicanal, todos tus canales están interconectados entre sí. Así, cuando un cliente obtiene una recompensa por una compra en la tienda, esto también se refleja en la app, aplicación.

Similitudes entre el marketing B2B y el B2C

Aunque el marketing B2B y el B2C son mundos aparte, hay un uso compartido de algunos aspectos fundamentales, como:

Enfoque centrado en el cliente: tanto si vendes una compleja plataforma SaaS a una gran corporación como si vendes una chaqueta nueva a un consumidor individual, el éxito siempre se reduce a una cosa: un profundo conocimiento de tu público. Tanto el B2B como el B2C requieren perfiles basados en la investigación y mensajes personalizados que respondan a las necesidades reales.

Céntrese en generar confianza: los compradores de ambos espacios buscan credibilidad antes de comprometerse. Las empresas quieren proveedores de confianza que puedan ofrecer un retorno de la inversión verificable y seguridad. Los consumidores buscan marcas de confianza con una sólida reputación social y opiniones/valoraciones positivas.

El contenido como estrategia fundamental: el B2B se basa en contenidos educativos de gran valor para cultivar clientes potenciales a lo largo de meses. El B2C se basa en contenidos amenos para captar decisiones de compra impulsivas en cuestión de segundos. ¿Ve la constante? El contenido es fundamental en ambas estrategias.

Una identidad de marca sólida es clave: no importa si vendes a un director ejecutivo o a un estudiante universitario. Si no te reconocen, no te comprarán. Una identidad de marca clara y coherente es esencial para que te recuerden y te tengan presente, tanto en el marketing B2B como en el B2C.

👀 ¿Sabías que: Según Forrester Research , en un periodo de tres años, las organizaciones que utilizaron ClickUp lograron un rendimiento de la inversión (ROI) estimado del 384 %. Estas organizaciones generaron alrededor de 3,9 millones de dólares estadounidenses en ingresos incrementales a través de proyectos habilitados o mejorados por ClickUp.

Ejemplos de marketing B2B y B2C en acción

Ahora, veamos algunos ejemplos reales de estrategias de marketing B2B y B2C:

B2B: la campaña «Smarter Planet» de IBM + liderazgo intelectual

Pocas marcas B2B han conseguido convertir una tecnología compleja en algo que realmente interese a la gente. IBM es una de ellas.

En 2008, lanzó la campaña «Smarter Planet», que replanteó la imagen de IBM como algo más que un gigante tecnológico. Posicionó a la empresa como una visionaria que ayuda a ciudades, empresas y gobiernos a utilizar datos y sistemas conectados para resolver problemas del mundo real. Por ejemplo, la eficiencia energética, la gestión del tráfico y la innovación en el ámbito sanitario.

Se convirtió en todo un movimiento con una idea central: la tecnología podía hacer que el mundo funcionara mejor. Pero eso fue solo el principio. Desde entonces, IBM también se ha centrado en enseñar en lugar de vender. A través de investigaciones exhaustivas, informes técnicos y blogs ejecutivos, IBM simplifica temas complejos para los líderes de la empresa.

B2C: el marketing viral de Duolingo en las redes sociales

Duolingo se ha convertido en uno de los ejemplos más exitosos de marketing moderno impulsado por la personalidad.

¿Su secreto? Convertir a una mascota en el carácter principal. Duo the Owl, la mascota verde de la marca, se convirtió en la voz de la marca en TikTok e IG. Lo verás bailando en la oficina, bromeando sobre perseguir a los usuarios que se saltan las lecciones y reaccionando a momentos de la cultura pop (como el estreno de la temporada 2 de Squid Game en Netflix).

Aunque es un poco desquiciado y caótico, eso es precisamente lo que lo hace funcionar. Su tono atrevido y juguetón y su humor autoconsciente conectan muy bien con el público de la generación Z y los millennials, que buscan autenticidad por encima de la perfección.

A continuación, le mostramos una breve comparación entre el enfoque de IBM y el de Duolingo en estas campañas:

Aspecto IBM «Smarter Planet» (B2B) Marketing viral de Duolingo (B2C) Público Empresas, ciudades, gobiernos, responsables de la toma de decisiones Consumidores individuales, especialmente la generación Z y los millennials. Enfoque Liderazgo intelectual, educación, contenido extenso. Contenido social entretenido, divertido y breve. Posición de marca Visionario, solucionador de problemas, experto en el sector. Divertido, cercano, con personalidad propia. Canales Artículos de investigación, libros blancos, blogs ejecutivos, campañas TikTok, Instagram, vídeos virales Tono Profesional, perspicaz, autoritario. Atrevido, divertido, consciente de sí mismo. Meta Genere confianza, eduque e influya en decisiones a gran escala. Impulsa el compromiso, el amor por la marca y el alcance viral. Mascota/Carácter Ninguno (centrarse en la experiencia y las soluciones) Duo the Owl, una mascota de marca divertida

📮 ClickUp Insight: 1 de cada 4 empleados utiliza cuatro o más herramientas solo para crear contexto en el trabajo. Un detalle clave puede estar oculto en un correo electrónico, ampliado en un hilo de Slack y documentado en una herramienta independiente, lo que obliga a los equipos a perder tiempo buscando información en lugar de realizar su trabajo.

Cómo ClickUp ofrece soporte a los equipos de marketing B2B y B2C

Los equipos de marketing B2B y B2C operan con ritmos y requisitos fundamentalmente diferentes.

Además, la mayoría de las herramientas de marketing le obligan a elegir. Las plataformas creadas para B2B resultan demasiado rígidas para la velocidad y la creatividad que exige el B2C. Las herramientas centradas en el B2C carecen de la estructura y la integración del equipo de ventas que necesitan los equipos B2B. Los equipos acaban improvisando múltiples sistemas o renunciando a funcionalidades importantes para su modelo específico.

ClickUp funciona para ambos, ya que es el primer entorno de trabajo con IA convergente del mundo, que reúne todas las aplicaciones, datos y flujos de trabajo.

Tanto si estás planificando un programa de marketing basado en cuentas de seis meses como si vas a lanzar una venta flash mañana, ClickUp se adapta a tu cronograma, flujo de trabajo y estructura de equipo sin obligarte a seguir la idea de otra persona sobre cómo debe funcionar el marketing.

Así, el software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp elimina la dispersión del trabajo al proporcionar un contexto completo y un único lugar para que las personas y los agentes trabajen juntos. A continuación, te mostramos cómo los profesionales del marketing B2B y B2C utilizan ClickUp para crear campañas de marketing exitosas:

Genere ideas creativas con ClickUp Brain.

Utiliza ClickUp Brain para generar ideas y redactar contenido para tu próxima campaña de marketing.

¿Le cuesta encontrar ideas nuevas para su campaña de marketing B2B o B2C?

ClickUp Brain, nuestro potente asistente de IA, acelera las sesiones de brainstorming de forma exponencial. En lugar de pasar horas mirando una pantalla en blanco, puedes chatear con Brain y encontrar nuevas ideas de contenido:

Solo tienes que describir tu meta (por ejemplo, planear una nueva campaña en redes sociales para tu software) y Brain te sugerirá temas para la campaña, estrategias de contenido e ideas creativas adaptadas a tu meta.

Además, puede solicitar que la estrategia sugerida se convierta en un mapa mental visual para facilitar su comprensión.

En lugar de escribir instrucciones detalladas, simplemente puedes pedirle a la IA que consulte un documento de ClickUp que contenga el resumen y cree contenido basado en él.

Incluya Brain en los documentos de ClickUp y pídale que resuma, realice la edición o reescriba un fragmento de texto.

Además, Brain también te ayuda a convertir tu texto en imágenes.

✨ Prueba estas indicaciones: Indicación 2: Convierte el texto de LinkedIn IA en una infografía con un tema futurista.

Indicación 1: Convierte este texto en una publicación para LinkedIn. Dame dos variantes: una para el texto publicitario y otra que mi directora general pueda publicar en su LinkedIn. Tanto si está creando una campaña de marketing B2B como B2C, solicite a Brain una indicación para que cree imágenes personalizadas para acompañar el mensaje.

Y si gestionas varias campañas, canales y perfiles, considera la posibilidad de pasarte a ClickUp Brain MAX. A diferencia de los asistentes de IA estándar, Brain MAX se conecta a todas tus herramientas, como Google Drive, OneDrive, SharePoint y muchas más.

Captura ideas, comparte instrucciones y termina las tareas cuatro veces más rápido con Talk to Text en ClickUp Brain MAX.

Puede extraer al instante documentos de productos, scripts de soporte técnico o entradas de blog anteriores y convertirlos en mensajes listos para WhatsApp sin cambiar de pestaña. Además, puede utilizar comandos de voz con Talk to Text para redactar o actualizar secuencias de mensajes, resumir documentos largos para campañas de goteo.

Y, por último, Brain Max te permite acceder a modelos LLM premium como ChatGPT, Gemini y Claude en un solo lugar. Así podrás utilizar cada LLM en función de sus superpoderes y tu caso de uso, todo bajo un mismo techo.

Para saber más sobre Brain MAX, ¡mira este vídeo!

Planifica y colabora sin problemas con ClickUp Docs.

ClickUp Docs es el espacio colaborativo de tu equipo para planificar, redactar y perfeccionar cada elemento de una campaña de marketing. Así es como lo hemos hecho posible:

Organice documentos con subpáginas y cree fácilmente guías de campaña o manuales de marketing.

Crea documentos ClickUp editables y con uso compartido para que tu equipo de marketing pueda colaborar y aportar ideas.

Utilice formato de texto enriquecido (títulos, estilos de fuente, resaltados, tiras personalizadas, etc.) para crear documentos visualmente atractivos y fáciles de navegar.

Incluye imágenes, vídeos o enlaza directamente las tareas y las metas de la campaña en tu documento de ClickUp.

Deja tus comentarios en línea y etiqueta a tus compañeros de equipo justo donde sea necesario realizar ediciones.

Colabora en tiempo real, ya sea para perfeccionar el texto de un anuncio, ajustar el resumen de una página de destino o finalizar el mensaje de una campaña.

Realice un seguimiento de todos los cambios en los borradores y revierta cuando sea necesario.

Establece permisos de vista/edición para cada documento para garantizar la seguridad del acceso.

Bonificación: activa el modo de concentración para escribir textos publicitarios sin distracciones en los documentos de ClickUp.

Elabora estrategias de forma visual con las pizarras y los mapas mentales de ClickUp.

¿Necesita un espacio dedicado para elaborar estrategias de forma visual? ¡Tenemos lo que necesita! Las pizarras de ClickUp sirven como un lienzo interactivo donde los equipos B2B y B2C pueden planificar sus campañas. Le ayudan a pasar de la ideación a la ejecución. Veamos cómo:

Haga una lluvia de ideas, elabore estrategias o planifique flujos de trabajo con las pizarras blancas de ClickUp, que permiten la colaboración visual.

Añade notas adhesivas, figuras, conectores, texto e imágenes para esbozar embudos de campaña, recorridos de clientes o estrategias de canal.

Explora las relaciones entre los perfiles de los clientes y los temas de contenido a través de mapas mentales fáciles de editar.

Convierte las ideas en tareas viables directamente en el tablero con tarjetas de tareas integradas.

Navega fácilmente por grandes planes visuales con Zoom, arrastrar y soltar o gestos táctiles.

Utilice herramientas de IA integradas para generar imágenes o recursos creativos al instante.

Invita a varios miembros a trabajar juntos en la pizarra. Los cambios se muestran al instante a todos los participantes.

Realice sus tareas sin problemas con ClickUp Automatizaciones y Agents.

Elimine el trabajo repetitivo y concéntrese en actividades creativas y estratégicas de gran impacto con ClickUp Automatizaciones. Aumente la eficiencia de su equipo y no se preocupe nunca más por cambiar manualmente el estado o enviar actualizaciones:

Avance automáticamente en el flujo de trabajo de marketing cuando las tareas de la campaña estén completadas, como mover un recurso creativo de «En diseño» a «En revisión».

Establece reglas para automatizar las asignaciones en función del tipo o la fase de la campaña. Por ejemplo, tan pronto como el editor apruebe el resumen del contenido, la tarea de redacción se asignará automáticamente al redactor correspondiente.

Activa la automatización que necesites o personaliza las reglas mediante IA en función de tus flujos de trabajo.

Restablece los plazos a medida que las tareas avanzan automáticamente a las siguientes fases.

Defina las dependencias de las tareas para que las tareas de seguimiento solo se activen cuando las tareas anteriores estén completadas.

Aplica automáticamente listas de control de tareas a diferentes activos de campaña y optimiza los controles de calidad.

⭐ Bonificación: Utiliza ClickUp Agents para automatizar las tareas rutinarias y que tus especialistas en marketing puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: promocionar tu marca. Estas automatizaciones de marketing listas para usar pueden ayudarte a gestionar las tareas diarias, como generar y enviar resúmenes de campañas a las partes interesadas o recopilar las actualizaciones del equipo al final del día. Y si quieres automatizar una tarea o un flujo de trabajo específico para el que no encuentras un agente de IA preconfigurado, ¡no te preocupes! Siempre puedes configurar un agente de IA personalizado en ClickUp sin necesidad de escribir código. Por ejemplo, puedes asignar automáticamente tareas de creación de contenido a los respectivos miembros del equipo con fechas límite alineadas con el cronograma de la campaña.

Supervise el rendimiento de las campañas con los paneles de ClickUp.

Los paneles de ClickUp proporcionan a los equipos de marketing una vista centralizada y en tiempo real del estado de la campaña:

Cree su panel utilizando una variedad de widgets, como gráficos, listas de tareas, control de tiempo, metas e informes personalizados.

Visualice el progreso del marketing y los KPI con los paneles de ClickUp.

Sincroniza automáticamente las tareas de la campaña y los datos de las metas para visualizar el progreso con barras, gráficos circulares o gráficos actualizados.

Supervise el flujo de trabajo de su equipo en múltiples campañas para garantizar una asignación equilibrada de los recursos.

Utiliza los filtros de tarjetas para ver el progreso por personas asignadas, estado, fecha límite, prioridad, etc.

Revisa cuánto tiempo se dedica a tareas como la creación de contenido o el diseño para identificar áreas de mejora.

Realiza el uso compartido de paneles de control con clientes o con la dirección interna para que todos estén alineados.

📚 Más información: Cómo utiliza el equipo de marketing las herramientas de gestión de proyectos

¿Cómo elegir la estrategia adecuada?

Aquí tienes cinco consejos prácticos para descubrir la estrategia de marketing más eficaz para tu empresa:

Identifique su público objetivo: si sus clientes potenciales son organizaciones o equipos (por ejemplo, vender software a un departamento financiero), lo más adecuado es el B2B. Si vende un producto a un consumidor individual, entonces una estrategia B2C es más adecuada.

Conozca a su público objetivo: A continuación, analice los datos demográficos de su público objetivo identificado. Para el público B2B, tenga en cuenta su sector, el tamaño de la empresa, los roles y el presupuesto. Para el B2C, céntrese más en la edad, la ubicación, el estilo de vida y los factores emocionales que motivan las compras.

Defina su propuesta de valor única : pregúntese qué valor ofrece su producto en esencia. Si promete eficiencia, escalabilidad o un retorno de la inversión claro, se trata de B2B. Si el atractivo es más emocional (por ejemplo, estatus, disfrute, pertenencia), se dirige a un público B2C. : pregúntese qué valor ofrece su producto en esencia. Si promete eficiencia, escalabilidad o un retorno de la inversión claro, se trata de B2B. Si el atractivo es más emocional (por ejemplo, estatus, disfrute, pertenencia), se dirige a un público B2C.

Elija los canales adecuados: vaya donde esté su público. Las marcas de empresas deben apostar por LinkedIn, seminarios web, eventos del sector, comunidades de networking, etc. Las marcas B2C, por su parte, obtienen mejores resultados en las plataformas de redes sociales, los anuncios de pago, los SMS y vaya donde esté su público. Las marcas de empresas deben apostar por LinkedIn, seminarios web, eventos del sector, comunidades de networking, etc. Las marcas B2C, por su parte, obtienen mejores resultados en las plataformas de redes sociales, los anuncios de pago, los SMS y el marketing de WhatsApp Business

Perfecciona y adapta continuamente: Sea cual sea la estrategia que elijas, pruébala. Realiza pequeñas campañas piloto con métricas de éxito claras para evaluar el compromiso, la conversión y el retorno de la inversión. Sigue perfeccionando en función de lo que realmente funciona.

Mejora tus esfuerzos de marketing B2B y B2C con ClickUp.

La diferencia entre el marketing B2B y el B2C va más allá de a quién le vendes. Determina cómo te comunicas con tu público y le guía hacia una decisión de compra.

Pero, independientemente del tipo de marketing que elijas, hay algo que no cambia: necesitas una plataforma potente que te ayude a llevar a cabo estas campañas con éxito.

Entra en ClickUp. Planifica campañas, crea contenido, gestiona diferentes activos de marketing, realiza el seguimiento del rendimiento y mide el progreso sin perder nada. Tanto si estás llevando a cabo un lanzamiento B2B como una promoción B2C, ClickUp te ayuda a mantenerte organizado y a avanzar más rápido.

¿Está listo para ejecutar sus campañas con precisión? ¡Regístrese hoy mismo en ClickUp!

Preguntas frecuentes (FAQ)

La mayor diferencia entre el marketing business-to-business y el business-to-consumer es su público objetivo. En el B2B, se dirige a empresas, mientras que en el B2C, son personas individuales las que le compran.

El marketing entre empresas parece difícil porque los ciclos de compra son más largos, lo que retrasa las conversiones. Además, hay que tratar con múltiples partes interesadas y convencerlas para cerrar un solo acuerdo. Por el contrario, el marketing business-to-consumer ofrece ganancias rápidas y compras impulsivas. Pero hay que tener en cuenta que es muy competitivo y exige creatividad, por lo que hay que adaptarse rápidamente al comportamiento de los consumidores. Así pues, aunque el B2B es más complejo, no es más difícil que el B2C. Ambas estrategias tienen sus propios retos y ventajas.

¡Sí! Muchas empresas prestan servicio a ambos mercados al mismo tiempo. Por ejemplo, fíjese en nosotros (ClickUp). Tenemos planes para corporaciones (B2B) y ofrecemos suscripciones individuales para la productividad personal (B2C). ¿Cómo lo hacemos? La clave está en segmentar claramente el público para poder crear propuestas de valor diferenciadas.

En lo que respecta al B2B, LinkedIn, los correos electrónicos y los eventos del sector son ideales para establecer relaciones duraderas y liderazgo intelectual. Las plataformas de redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube, etc., funcionan mejor para interactuar con el público B2C.

