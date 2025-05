los 15 mejores ejemplos de campañas de marketing de influencers y conclusiones clave

Un influencer bebe una lata de refresco ante la cámara. Al día siguiente, se agota.

No es magia, es una sólida campaña de marketing de influencers en marcha.

Lo que comenzó con selfies patrocinados se ha convertido en campañas de influencers en toda regla que generan resultados importantes. Piensa en los feeds inundados de contenido generado por los usuarios, los influencers de las redes sociales que dan forma a las decisiones de compra y las marcas que realizan un seguimiento de cada clic, comentario y conversión.

✅ Dato: Se prevé que la industria global del marketing de influencers alcance los 24 000 millones de dólares a finales de 2025, lo que supone más del doble de su tamaño hace solo cuatro años.

Pero nada de esto ocurre por casualidad. Los mejores esfuerzos de marketing de influencers se basan en decisiones inteligentes, como elegir al influencer adecuado, conocer a tu público objetivo y crear contenido que realmente se adapte al scroll.

Desde marcas de belleza independientes hasta gigantes tecnológicos mundiales, todo el mundo participa en el juego. ¿Y las reglas del juego? Están en constante evolución.

Crea campañas más inteligentes desde el primer día: elige a los influencers adecuados, establece metas claras y crea contenidos que parezcan naturales, no artificiales

Ve más allá de las colaboraciones puntuales: con asociaciones a largo plazo, contenido generado por los usuarios y narrativas dirigidas por los creadores en las que el público realmente confía

Mantén tu estrategia preparada para el futuro: apúntate a tendencias como los nanoinfluencers, el contenido generado por la comunidad y el comportamiento de búsqueda nativo de las plataformas

Gestiona todo en un solo lugar: con las tareas, la vista Tabla, las metas, las automatizaciones, los paneles y Brain de ClickUp, diseñados para dar compatibilidad a cada parte del flujo de tu campaña Planifica, realiza el seguimiento y amplía las campañas de influencers que causan más impacto y perduran más tiempo.

¿Qué es una campaña de marketing de influencers?

Una campaña de marketing de influencers sólida es una colaboración cuidadosamente planificada entre una marca y un influencer. Está diseñada para cumplir metas de marketing específicas.

Las campañas de marketing de influencers son la forma en que las marcas de belleza consiguen que sus tutoriales en tiempo real se conviertan en tendencia, cómo las empresas de SaaS aprovechan las plataformas de redes sociales con explicaciones de expertos y cómo las startups de fitness se asocian con microinfluencers para generar expectación antes de un lanzamiento.

Esto es lo que suele incluir una campaña típica:

Un público objetivo claramente definido : a quién intentas llegar y dónde es más activo

El tipo adecuado de creador : ya sean macroinfluencers para alcanzar un gran alcance o influencers de nicho para generar confianza

Una estrategia de contenido centrada en las plataformas: ¿Qué tipo de contenido de influencers funciona en cada canal de redes sociales?

Una estructura de campaña real : no se trata de una sola publicación, sino de una serie de colaboraciones con influencers, publicaciones patrocinadas e integraciones en historias

Objetivos de marketing medibles: desde impulsar las ventas hasta aumentar la participación en las redes sociales

Las campañas de marketing de influencers más eficaces no intentan secuestrar un feed, sino que se integran y convierten.

Cuando el contenido de un creador se siente auténtico con su estilo y alineado con los valores de tu marca, estás promocionando tu marca y generando confianza. Eso es lo que hace que una campaña funcione.

Los mejores ejemplos de campañas de marketing de influencers

Algunas campañas de influencers se vuelven virales. Otras pasan desapercibidas. ¿Qué diferencia a unas de otras? Una estrategia inteligente, el creador adecuado y un contenido que no parece un anuncio. Aquí tienes algunas campañas de marketing de influencers de gran éxito que lograron lo que se propusieron

1. Dunkin' x Charli D'Amelio

Cuando Charli D'Amelio publicó su bebida favorita de Dunkin' en TikTok, no solo acumuló vistas. También provocó un aumento del 57 % en las descargas de la app, aplicación, el día de su lanzamiento y un aumento del 20 % en las ventas de café frío. La bebida pasó a llamarse The Charli y sus fans la adoptaron.

¿Por qué funcionó?

Los seguidores de Charli confiaron en su amor por la bebida, no parecía un anuncio

Dunkin' se apoyó en el contenido generado por los usuarios, animando a los fans a compartir sus propios pedidos

Conclusión clave: Encuentre un influencer en las redes sociales (o una celebridad auténtica) cuya audiencia sea propensa a seguir sus acciones y comprar los productos que promociona. A continuación, deje que el influencer lidere la narrativa.

2. 66 días de Gymshark: el reto para cambiar tu vida

Gymshark no solo patrocinó a influencers del fitness, sino que les propuso un reto estructurado al que podían unirse sus comunidades. Los participantes se comprometieron a 66 días de transformación, hicieron un seguimiento de sus progresos y compartieron actualizaciones en varias plataformas de redes sociales.

¿Por qué funcionó?

No se trataba solo de equipamiento, sino de un estilo de vida

El aspecto comunitario generó un alto nivel de interacción en las redes sociales y fidelidad hacia la marca

Conclusión clave: Las campañas con interacción con la comunidad incorporada impulsan el compromiso a largo plazo, no solo un clic puntual. Y aquí, el trabajo y la imagen pública de los participantes/influencers de esta campaña se alinearon muy fuertemente con la oferta de Gymshark.

💡Consejo profesional: ¿Buscas ideas para el marketing de influencers? Prueba ClickUp Brain. Los usuarios de Clickup Brin pueden elegir entre varios modelos de IA, como Claude, ChatGPT y muchos más. Obtén ideas para campañas al instante con ClickUp Brain

3. #DWPickoftheDay de Daniel Wellington: de cero a icono mundial de la moda

Daniel Wellington no tenía presupuesto para contratar a famosos en sus inicios, pero tuvo una idea ingeniosa. En lugar de perseguir a los famosos, regaló relojes minimalistas a microinfluencers con una estética elegante en Instagram.

¿Lo único que tienes que hacer? Publicar una foto con estilo con el hashtag #DWPickoftheDay y etiquetar a la marca.

En cuestión de meses, las redes sociales se inundaron de contenido de DW, no de anuncios, sino de instantáneas auténticas que parecían inspiración de moda.

¿Por qué funcionó?

Creó una prueba social a gran escala : miles de personas reales llevando el reloj hicieron que pareciera el reloj que todos querían tener

La iniciativa invitaba a la creatividad: los influencers podían convertir el producto en parte de su propia historia, no en el guion de otra persona

Gamificó la visibilidad: los seguidores aspiraban a aparecer en la página de DW, lo que impulsó el alcance orgánico

Conclusión clave: Una campaña de marketing de influencers sólida no necesita una cara famosa. Necesita una estética clara, un alcance escalable y una razón para que los creadores (y el público) se interesen por ella.

4. La campaña inclusiva de lanzamiento de Fenty Beauty

Fenty no lanzó anuncios. Entregó toda su línea de productos a un intervalo diverso de influencers con diferentes tonos de piel y estilos de contenido. Estos creadores publicaron de todo, desde tutoriales hasta reseñas sin filtros, especialmente en sus propios términos.

¿Por qué funcionó?

El contenido auténtico acabó con cualquier percepción de parcialidad

Rápidamente posicionó a Fenty como una marca inclusiva y real

Conclusión clave: si tu marca valora la inclusión, refleja eso en los creadores con los que colaboras.

5. Las asociaciones a largo plazo de HelloFresh con creadores

HelloFresh no persiguió momentos virales. En su lugar, construyó asociaciones consistentes con YouTubers y creadores de Instagram que encajaban naturalmente con el espíritu de la marca. Sus nombres y códigos de descuento se hicieron familiares con el tiempo, lo que aumentó la confianza y las conversiones.

¿Por qué funcionó?

La repetición crea recuerdo

El público se ha acostumbrado a ver la marca en contextos cotidianos con los que se identifica

Conclusión clave: Las colaboraciones a largo plazo con influencers se perciben como más auténticas y suelen ser más eficaces que las campañas puntuales.

6. Glossier: convertir a los clientes en influencers

Glossier creó una marca de belleza y un movimiento. Aprovechando su blog, Into the Gloss, la marca invitó a los usuarios habituales a ayudar a dar forma a los productos incluso antes de su lanzamiento. Luego, cedió el protagonismo en las redes sociales a clientes reales, no solo a influencers.

Los fans no solo compraban maquillaje. Lo creaban y se lo contaban a todo el mundo.

¿Por qué funcionó?

Los comentarios de los clientes dieron forma a la línea de productos, lo que generó lealtad y expectación incluso antes del lanzamiento

Usuarios reales crearon grandes volúmenes de contenido auténtico, lo que impulsó el alcance orgánico

El boca a boca se percibía como auténtico porque eran los propios clientes quienes se convertían en defensores de la marca

Conclusión clave: Es posible que tus influencers más poderosos ya sean tus clientes. Dales una plataforma y déjales liderar.

7. Campaña «Share a Coke» de Coca-Cola

Coca-Cola cambió su icónico logotipo por algo aún más personal: tu nombre. La campaña «Share a Coke» imprimió nombres populares en las botellas, animando a los fans a encontrarlos, compartirlos y publicarlos. Rápidamente se convirtió en una sensación viral, convirtiendo un producto clásico en contenido personalizado.

¿Por qué funcionó?

La personalización hizo que el producto resultara emocionalmente relevante

Los fans compartieron botellas de forma orgánica en Instagram y Facebook, ampliando el alcance

La campaña creó momentos dignos de ser capturados y etiquetados

Conclusión clave: La personalización convierte los productos en experiencias que se pueden compartir. Si las personas se ven reflejadas en ellos, los compartirán.

8. Campaña «Live There» de Airbnb

Airbnb quería que los viajeros se alejaran de las trampas para turistas y «vivieran como los locales». Por eso, se asoció con creadores de contenido sobre viajes e influencers locales para destacar joyas ocultas y experiencias auténticas. ¿El mensaje? No te limites a alojarte en un lugar, siéntete como en casa.

¿Por qué funcionó?

Los influencers mostraron la cultura local en lugar de promociones pulidas

La campaña generó confianza al alinear el contenido con los valores, la autenticidad y la conexión (a internet) de los viajeros

Despertó la curiosidad por destinos menos explorados, ampliando el atractivo de Airbnb

Conclusión clave: El marketing de influencers se basa en el estilo de vida que estos desbloquean.

9. ASOS Insiders: influencers internos

En lugar de perseguir a influencers externos, ASOS creó los ASOS Insiders. Se trataba de empleados reales y microinfluencers que publicaban sus outfits diarios, consejos de estilo y enlaces a productos en Instagram, creando un feed comprensible y con el que era fácil identificarse.

¿Por qué funcionó?

ASOS estableció relaciones a largo plazo con creadores, convirtiendo a sus empleados en auténticas voces de la marca

Cada insider tenía su propio nicho y público, ampliando el alcance a través de diferentes grupos demográficos

Los enlaces de compra impulsaron las conversiones directamente desde el contenido

Conclusión clave: Crear programas de influencers internos te proporciona contenido coherente y personalizado que sigue transmitiendo una sensación de cercanía.

10. Campaña #MeetAnOwner de Subaru

Subaru dio un giro al guion al convertir a los propietarios de sus coches en protagonistas. A través de #MeetAnOwner, se asociaron con influencers y creativos amantes de la aventura que conducían Subarus de verdad. Capturaron viajes por carretera, ascensiones a montañas y momentos de la vida real al volante.

¿Por qué funcionó?

Los influencers eran auténticos fans de Subaru, no solo promotores pagados

El contenido centrado en el estilo de vida resonó en la audiencia de Subaru, amante de las actividades al aire libre y orientada a los valores

El contenido generado por los usuarios (UGC) aumentó la cercanía y la confianza en las plataformas sociales

Conclusión clave: No te limites a vender el producto, vende el estilo de vida que conlleva, utilizando a personas que ya lo viven.

11. La estrategia desquiciada de Duolingo en TikTok

Duolingo no se anduvo con rodeos en TikTok. En lugar de eso, su mascota, un búho verde , se decantó por contenidos caóticos y autoconscientes que se burlaban del comportamiento de la marca y que encantaron a los seguidores. Duolingo combinó a sus gestores de redes sociales internos con audios virales, humor de Internet y respuestas ingeniosas que difuminaban la línea entre el marketing y los memes.

¿Por qué funcionó?

No parecía marketing, sino más bien entretenimiento

El contenido de Duolingo jugó a favor de la plataforma, no en su contra

Su mascota se convirtió en una personalidad de TikTok, no solo en un logotipo

Conclusión clave: A veces, el mejor influencer es la propia personalidad de tu marca, si le das una voz fuerte y llamativa.

12. El reto #GuacDance de Chipotle

Para celebrar el Día Nacional del Aguacate, Chipotle lanzó una campaña en TikTok en la que invitaba a sus seguidores a mostrar su mejor «GuacDance» utilizando un sonido que estaba de moda. Con creadores populares como Brent Rivera y Loren Gray dando el pistoletazo de salida, el hashtag se hizo viral y los pedidos online se dispararon.

¿Por qué funcionó?

El reto era fácil, divertido y diseñado para ser viral

Los principales creadores sembraron la tendencia, impulsando una gran tracción inicial

Se vinculó directamente a una promoción: guacamole gratis para todos los pedidos digitales

Conclusión clave: Combina el impulso de los influencers con los retos propios de la plataforma para crear bucles virales y picos de ventas.

13. El enfoque minimalista y basado en contenido generado por los usuarios de Zara en Instagram

Zara no confió en los influencers tradicionales ni publicó mucho por sí misma. En su lugar, creó un ecosistema en Instagram donde las publicaciones mínimas de la marca dejaban brillar el contenido generado por los usuarios.

Sus campañas con hashtags como #DearZara y #ZaraStyle fomentaron la publicación de contenidos estéticos, con un estilo editorial, que encajaban con el aire lujoso pero accesible de la marca.

¿Por qué funcionó?

Una estrategia de baja frecuencia y alta curación hizo que cada publicación se sintiera premium

Su feed se convirtió en una fuente de inspiración y en un objetivo alcanzable, lo cual es una combinación poco habitual

El contenido generado por los usuarios se convirtió en el principal motor de descubrimiento a través de las réplicas de estilos

Conclusión clave: No siempre necesitas influencers con muchos seguidores, a veces la campaña más potente es la que se basa en cómo seleccionas lo que ya existe.

14. Campaña #ShotOniPhone de Apple

Apple convirtió a todos sus clientes en embajadores con su campaña #ShotOniPhone. En lugar de destacar las especificaciones técnicas, la marca mostró fotos y vídeos reales tomados por usuarios de todo el mundo. Luego los presentó en vallas publicitarias globales, carretes de Instagram y lanzamientos de productos.

Hasta la fecha, se han etiquetado más de 27 millones de fotos con #ShotOniPhone.

¿Por qué funcionó?

Celebró lo que podían hacer los usuarios, no solo lo que podía hacer el teléfono

El uso de contenido real hizo que la campaña resultara inspiradora, no artificial

Esto dio lugar a una comunidad de creadores que elevaron el producto por su cuenta

Conclusión clave: El contenido generado por los usuarios a gran escala se convierte en una influencia cuando tu producto ofrece resultados que la gente quiere mostrar.

15. Sephora Squad: un colectivo de creadores bien hecho

En lugar de asociaciones rápidas, Sephora creó el Sephora Squad. Un programa de influencers de un año de duración que mezclaba a creadores consagrados con talentos emergentes. Los miembros obtenían acceso anticipado a los productos, invitaciones a eventos y la posibilidad de dar forma a las campañas, creando un ecosistema de influencers más colaborativo.

¿Por qué funcionó?

Se priorizó la colaboración a largo plazo frente al contenido transaccional

Los creadores se involucraron emocionalmente en la evolución de la marca

La combinación de microinfluencers y macroinfluencers generó alcance y credibilidad en nichos específicos

Conclusión clave: Construye relaciones, no solo campañas. Los equipos a largo plazo pueden generar lealtad, narrativas más profundas y un flywheel de contenido.

Cómo planificar tu propia campaña de marketing de influencers

Las grandes campañas no surgen por casualidad. Se construyen, desde el primer mensaje directo hasta el informe final del panel. Y si acabas de ver lo que funciona en el mundo real, aquí es donde puedes hacer que funcione para ti.

Vamos a dividirlo en cuatro partes, empezando por lo que la mayoría de las marcas hacen mal desde el principio: elegir al creador equivocado.

Paso 1: Identificar a los influencers adecuados para tu marca

No persigas el número de seguidores, busca más bien la adecuación. Un creador puede tener un millón de seguidores y aún así no llegar a tu público. El influencer adecuado es aquel cuyo contenido, tono y valores coinciden con lo que representa tu marca y en quien realmente confía tu público objetivo.

Así es como puedes acertar con la elección:

Define tus perfiles de influencers : piensa en microinfluencers para generar confianza en nichos específicos, megainfluencers para ampliar el alcance y empleados o clientes para generar cercanía

Analiza la audiencia del influencer : ¿Quién le sigue? ¿Qué contenido genera más interacción? ¿Sus seguidores son compradores potenciales o solo fans pasivos?

Comprueba la alineación de la marca : ¿Sus publicaciones ya reflejan los valores, la estética o el tono de tu marca?

Guarda tus datos en una base de datos adecuada: La vista Tabla de ClickUp te ayudará a crear y ordenar listas de influencers por categoría, tamaño de la audiencia, tasa de interacción y sector

💡 Consejo profesional: Utiliza los campos personalizados de ClickUp para clasificar a los influencers relevantes por tipo de audiencia, colaboraciones anteriores con marcas o estado de divulgación.

Paso 2: Establecer las metas de la campaña y las métricas de rendimiento

Antes de lanzar una campaña, debes saber qué es un intento correcto. ¿Estás intentando impulsar las ventas, aumentar el tráfico del sitio web o mejorar la visibilidad de la marca? Si tu respuesta es «todo lo anterior», es hora de reducir el enfoque.

Las mejores campañas de marketing de influencers se guían por metas claras. Eso comienza por definir qué se está midiendo y por qué.

A continuación te explicamos cómo establecer puntos de referencia inteligentes:

Empieza con objetivos de marketing claros: Concienciación, compromiso, conversiones: elige una prioridad principal y construye el resto en torno a ella

Identifica las métricas de rendimiento adecuadas : vistas, guardados, clics, deslizamientos hacia arriba, canjeos de códigos, lo que sea que se alinee con las metas de tu campaña

Utiliza datos históricos para establecer puntos de referencia realistas: campañas anteriores, medias de la competencia o tendencias específicas de la plataforma

Para poder realizar un seguimiento de todo en tiempo real, los equipos suelen crear paneles de campaña utilizando ClickUp Goals para establecer objetivos medibles y ClickUp Dashboards para supervisar las métricas de los influencers y las plataformas. Incluso puedes automatizar recordatorios y actualizaciones con ClickUp Automatization, para que el progreso nunca se pierda.

Establece, realiza un seguimiento y alcanza todos tus objetivos de marketing con ClickUp Goals

No quieres tener que mantener alineadas docenas de hojas de cálculo engorrosas. Solo necesitas la estructura adecuada, metas que se ajusten a la empresa y herramientas que muestren los números cuando importan

Si quieres obtener más información sobre cómo utilizar la IA para la automatización, echa un vistazo a esto 👇

Paso 3: Crear colaboraciones de contenido atractivas y auténticas

No se puede fingir una conexión (a internet). Y no se pueden esperar resultados de pies de foto copiados y pegados. El mejor contenido de influencers se siente real porque está arraigado en la voz del creador, se figura en torno a su producto y se transmite con el tipo de energía que hace que los usuarios dejen de desplazarse.

Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Prioriza el contenido auténtico : Deja que los creadores hablen en su propio idioma. Los guiones dan seguridad, pero rara vez funcionan

Fomenta el contenido generado por los usuarios : reseñas, reacciones, tutoriales, todos los formatos que parezcan orgánicos y se integren en los feeds

Utiliza varios formatos : combina publicaciones en redes sociales, contenido patrocinado e incluso adquisiciones para cubrir todos los ángulos

Mantén la colaboración abierta: pon límites, pero no restricciones. Ofrece libertad creativa con una estructura clara para la campaña

Antes de que nada se publique, la idea debe concretarse. ClickUp Brain te ayuda a construir esa base muy rápidamente. Es tu copiloto creativo para cada resumen, publicación y presentación, desde la generación de ideas de contenido y la reescritura de pies de foto hasta la optimización del tono y la estructura.

Una vez que hayas definido el concepto, es hora de concretar el plan. La plantilla de calendario de contenido de ClickUp ayuda a los equipos de marketing a programar las publicaciones de los influencers, realizar un seguimiento de los plazos y alinear las campañas en todas las plataformas, sin perder el impulso.

Obtenga la plantilla gratis, gratuita/o Realiza un seguimiento, organiza y asigna tareas con la plantilla de calendario de contenido de ClickUp

Por qué funciona:

Centraliza los calendarios de publicación de todos los creadores en un solo lugar

Ofrece un cronograma visual para un seguimiento rápido de los plazos

Ayuda a los equipos a asignar la propiedad y agilizar las aprobaciones

¿Necesitas informar a tus influencers o estructurar el flujo editorial? La plantilla de calendario editorial de ClickUp y la plantilla de redacción de contenidos de ClickUp ayudan a los equipos a ponerse de acuerdo sobre los temas, el tono y los mensajes sin necesidad de ir y venir. Para comprobaciones rápidas, bucles de retroalimentación o cambios de última hora, el chat de ClickUp mantiene a tu equipo y a tus colaboradores sincronizados.

Paso 4: Seguimiento y análisis de los intentos correctos de la campaña

Si solo mides los «me gusta» y los comentarios, te estás perdiendo el panorama completo. Una campaña que parece exitosa a simple vista podría estar rindiendo por debajo de lo esperado en las etapas más avanzadas del embudo.

Para comprender realmente qué funcionó y qué no, necesitas un seguimiento estructurado de los datos y un ciclo de retroalimentación estrecho.

Así es como puedes hacer que el análisis posterior a la campaña sea realmente útil:

Ve más allá de las métricas vanidosas : realiza un seguimiento de métricas más profundas, como guardados, compartidos, tiempo de visualización, deslizamientos hacia arriba y mensajes directos, para evaluar la interacción real en las redes sociales

Compáralo con las metas iniciales de la campaña : ¿Alcanzaste los KPI objetivo? ¿Hubo alguna sorpresa que valga la pena replicar?

Captura información al nivel de los creadores: ¿Quién obtuvo mejores resultados por plataforma, formato de publicación o respuesta de la audiencia? ¿Qué tipo de contenido de influencers se convirtió realmente?

ClickUp simplifica el proceso de revisión al centralizar todo en una sola vista. Los equipos utilizan los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento del rendimiento de las publicaciones en todas las plataformas y creadores sin necesidad de cambiar de herramienta.

Prioriza tareas, realiza un seguimiento del progreso y céntrate en lo que más importa con los paneles de ClickUp

También puedes desglosar las tareas de revisión y asignar los siguientes pasos a través de las tareas de ClickUp, manteniendo a tu equipo alineado en los seguimientos o cambios de rumbo. Y si estás ampliando o planificando tus futuras campañas, estos conocimientos no solo son útiles, sino imprescindibles.

¿La conclusión? No basta con lanzar una campaña. Hay que aprender de ella. Y luego, construir algo mejor la próxima vez

Tendencias y predicciones futuras del marketing de influencers

Las mejores campañas ya no parecen campañas. Parecen cultura. Y ahí es exactamente hacia donde se dirige el marketing de influencers: fuera de lo convencional, hacia el chat en grupo y liderado por creadores que nunca se llamarían a sí mismos influencers.

Aquí es donde las marcas inteligentes ya están jugando:

Creadores pequeños, impacto enorme: Los nano y microinfluencers están triunfando en espacios donde los grandes nombres fracasan. Su contenido parece real, sus mensajes directos reciben respuestas y sus seguidores se preocupan por ellos. Las marcas que buscan ROI y no métricas vanidosas están apostando por lo pequeño, no por lo grande

Se acabaron las colaboraciones puntuales: Las publicaciones patrocinadas de golpe y por todos están pasando de moda. ¿Qué funciona? Las series de creadores, los equipos de embajadores y las colaboraciones a largo plazo que parecen más una amistad pública que una estrategia de marketing

De lo pulido a lo personal: Las ediciones brillantes están pasadas de moda. ¿Historias crudas, memes caóticos y creadores que comparten demasiado en un vídeo de 2 minutos? Eso es lo que se guarda, se comparte y se compra. La gente compra a personas con las que se identifica, no a marcas que parecen perfectas

Los creadores como resultados de búsqueda: TikTok está a punto de sustituir a Google en el descubrimiento de productos. Eso significa que el contenido de los influencers no es solo para el feed, sino que forma parte de tu estrategia de SEO. Educa, revisa, explica, repite

Lo realmente importante ocurre en los mensajes directos: Reddit, Telegram, Discord e incluso los chats grupales: ahí es donde reside ahora la influencia. No todo es rastreable. Pero es donde se genera la confianza (y las compras) sin que nadie pulse «Me gusta»

El marketing de influencers no está muriendo. Simplemente está madurando. Y las marcas que estén dispuestas a seguir a la audiencia en lugar del algoritmo ganarán lo que realmente importa: atención, confianza y lealtad.

Es tu turno de crear algo que llame la atención

Las campañas de marketing de influencers más exitosas lideran la conversación. Ya sea que te asocies con un microinfluencer o crees un programa de creadores siempre activo, la meta sigue siendo la misma: una conexión real que amplifique los esfuerzos de marketing de tu marca e impulse los resultados.

Ahora que ya sabes qué es lo que impulsa las campañas de marketing de influencers eficaces, es hora de poner en práctica esos conocimientos. Con el respaldo de los embajadores de marca adecuados, un mensaje claro y una estrategia de marketing de influencers eficaz, tu próxima campaña no solo funcionará, sino que perdurará en el tiempo.

