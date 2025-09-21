¿Qué es la personalización del marketing? Estrategias, ejemplos y herramientas

Las recomendaciones de películas de Netflix, las sugerencias de productos de Amazon, las recomendaciones de tamaños de H&M basadas en compras anteriores, los nombres impresos en las latas de Coca-Cola y los informes Wrapped de fin de año de Spotify. ¿Qué tienen todos ellos en común?

Todos ellos son ejemplos excelentes de cómo la personalización del marketing convierte las interacciones cotidianas en momentos memorables para la marca.

El marketing es sin duda uno de los factores más importantes para el intento correcto de una empresa. Pero dado que todas las marcas conocen la receta secreta, la competencia es intensa. Para mantenerse a la vanguardia, las marcas deben ofrecer una experiencia personalizada que se adapte a los puntos débiles y al recorrido de cada cliente.

En este artículo, analizaremos cómo puede empezar a implementar la personalización del marketing en sus esfuerzos diarios para atraer a su público objetivo.

👀 Dato curioso: la marca de productos para mascotas Chewy se toma muy en serio el marketing personalizado. Cuando un cliente deja de volver a pedir comida para mascotas, el equipo a veces se pone en contacto con él y descubre que la mascota ha fallecido. En respuesta a ello, Chewy es conocida por enviar notas de condolencia escritas a mano o incluso flores.

¿Qué es la personalización del marketing?

La personalización del marketing es una estrategia que utiliza los datos personalizados de los clientes y la tecnología adecuada para establecer el objetivo o volver a dirigirse a los clientes potenciales. Garantiza que el contenido, la oferta o la experiencia sean directamente relevantes para el individuo.

Una estrategia de marketing personalizada de intento correcto hace que los clientes sientan que el mensaje de la marca ha sido creado especialmente para ellos, lo que aumenta su fidelidad.

Por eso, el marketing personalizado también se conoce como marketing individualizado o entrega de contenido individualizado.

💡 Consejo útil: ¿Quiere establecer relaciones más sólidas y duraderas con sus clientes? El marketing del ciclo de vida del cliente le muestra cómo interactuar en cada fase del recorrido utilizando estrategias respaldadas por datos que realmente se adaptan.

Por qué es importante la personalización del marketing

a través de Indigo Digital

Hace unos años, Starbucks se propuso aumentar sus ingresos apostando por la hiperpersonalización.

En lugar de limitarse a crear una app, aplicación móvil para realizar pedidos, Starbucks creó lo que parecía un barista personal en tu bolsillo. Utilizando el historial de compras, las preferencias de bebidas y los datos de los clientes, la app sugería bebidas que probablemente te gustarían justo cuando las querías.

Luego gamificaron la experiencia con «Star Challenges», convirtiendo la fidelidad en un juego gratificante. Esta combinación de experiencia personalizada y gamificación hizo que los clientes volvieran a por más.

Los esfuerzos dieron sus frutos. La app, aplicación, ahora genera el 31 % de las ventas de Starbucks en EE. UU., lo que demuestra que una estrategia de marketing personalizada exitosa puede influir directamente en el comportamiento de compra.

La personalización del marketing también reduce la presión de buscar constantemente nuevos clientes potenciales. Cuando ofreces un marketing relevante y personalizado a los clientes existentes, también se crea una atracción natural para los clientes potenciales.

De hecho, McKinsey elabora informes indicando que la personalización puede aportar los siguientes beneficios:

Reduzca los costes de adquisición de clientes hasta en un 50 %

Aumente los ingresos entre un 5 % y un 15 %

Aumente el ROI de marketing entre un 10 % y un 30 %

💡Consejo útil: Empieza a crear campañas más inteligentes definiendo a quién te diriges realmente. Dominar el ICP de marketing: una guía para completar, B2B te muestra cómo crear perfiles de clientes específicos y de gran impacto que generen resultados reales.

Ventajas del marketing personalizado

La fidelidad a largo plazo de los clientes es una consecuencia de la personalización, que también puede aumentar el compromiso. Estas son algunas de las ventajas de experimentar con el marketing personalizado:

✅ Reduzca el gasto innecesario al establecer como objetivo solo a las audiencias más relevantes, mejorando el ROI (retorno de la inversión) del marketing

✅ Aumente la participación de los clientes en las redes sociales, los sitios web y el correo electrónico ofreciendo contenido que se ajuste a sus intereses en tiempo real

✅ Reduzca los costes de adquisición de clientes centrándose en experiencias personalizadas para los clientes existentes, que son más propensos a volver a comprar

✅ Mejore la retención de clientes y impulse las compras repetidas a través de interacciones personalizadas

📖 Lea también: Estrategias de gestión de clientes

Tipos de personalización de marketing (con ejemplos)

El 88 % de los compradores afirma que la experiencia es tan importante como el producto en sí. La personalización le ayuda a reunir esa expectativa al hacer que cada interacción resulte más útil mediante la entrega de contenido relevante.

A continuación, le presentamos los diferentes tipos de marketing que promocionarán su marca de forma significativa:

1. Personalización del correo electrónico

El correo electrónico sigue siendo uno de los canales más eficaces para aplicar la personalización. Al utilizar los datos de los clientes, como los nombres, el historial de compras o la actividad de navegación, puede enviar mensajes que parezcan adaptados a cada destinatario.

📌 Ejemplo: una marca de bienestar segmenta a sus usuarios en función de sus metas de fitness. Las personas con interés en el yoga reciben una lista seleccionada de equipamiento y contenido, mientras que los nuevos suscriptores que aún no han comprado nada reciben un correo electrónico de bienvenida con una oferta por tiempo limitado. En sus cumpleaños, los clientes fieles reciben descuentos personalizados junto con recomendaciones de productos basadas en sus pedidos anteriores. Esto hace que el marketing por correo electrónico personalizado sea eficaz para dirigirse a grupos de clientes específicos como objetivo.

¿Sabías que solo con personalizar el asunto del correo electrónico se ha demostrado que las tasas de apertura mejoran en más de un 20 %, mientras que las tasas de clics pueden aumentar en más de un 140 % cuando también el cuerpo del correo electrónico está personalizado?

2. Personalización de sitios web

Su sitio web suele ser el primer lugar donde los clientes experimentan su marca, lo que hace que la personalización aquí sea increíblemente poderosa. Implica personalizar lo que ven los usuarios en función de factores como la ubicación, el tipo de dispositivo, el comportamiento y la interacción anterior

📌 Ejemplo: una plataforma de viajes detecta que un usuario navega desde Boston en un día nevado. En lugar de mostrar todos los destinos, promociona escapadas a la playa con descuentos locales. Otro visitante que utiliza un smartphone ve un diseño sencillo con botones grandes y una llamada a la acción para reservar rápidamente su destino preferido.

Las marcas pueden utilizar estos datos para mostrar diferentes llamadas a la acción, contenido relevante u ofertas a diferentes usuarios. Un usuario habitual puede ver un cupón de fidelidad especial, mientras que un nuevo usuario puede ser invitado a registrarse para obtener una versión de prueba gratuita.

👀 Dato curioso: tu nombre es un desencadenante del cerebro. Las personas están psicológicamente programadas para responder de forma positiva cuando oyen o leen su nombre, por eso los asuntos personalizados son un trabajo tan bien hecho.

💡 Consejo profesional: La IA ha cambiado las reglas del juego en el marketing. Descubra cómo ClickUp utiliza la IA para ejecutar campañas de marketing de principio a fin y a gran escala. Y si desea una demostración, escuche a Mike, uno de nuestros ingenieros de soluciones estratégicas. 👇🏼

3. Recomendaciones de productos

Recomendar los productos adecuados es uno de los usos más conocidos y eficaces de la personalización. Este enfoque analiza el comportamiento pasado de cada usuario para sugerirle los elementos que más probablemente comprará. Puede basarse en el historial de compras, los patrones de vista, las preferencias o incluso los comentarios de los clientes

📌 Ejemplo: una página web de ropa observa que un usuario compra con frecuencia ropa de trabajo y le muestra las novedades en ropa formal, completando su tamaño habitual. Mientras tanto, un cliente habitual que dejó un abrigo de invierno en su carrito recibe un correo electrónico con sugerencias de accesorios a juego. Una plataforma de streaming recomienda thrillers policíacos a alguien que recientemente ha visto una serie de detectives.

📖 Lea también: Cómo implementar el marketing basado en cuentas

4. Personalización de anuncios

La personalización de anuncios ayuda a las marcas a ofrecer publicidad más relevante al utilizar la información sobre los clientes para personalizar los mensajes. Este método se basa en datos como la actividad de navegación, las compras anteriores, los datos demográficos e incluso la ubicación para que figure qué anuncio ve una persona.

En lugar de mostrar el mismo anuncio genérico a todo el mundo, las marcas crean contenido que se ajusta a los intereses y el comportamiento del usuario. Estos anuncios resultan menos intrusivos porque se relacionan con algo en lo que el usuario ya ha mostrado interés.

Además, plataformas como Google y Meta también permiten la personalización en tiempo real con formatos publicitarios dinámicos. Los equipos de marketing en redes sociales suelen utilizar estas plataformas para publicar anuncios con objetivo altamente segmentado.

📌 Ejemplo: un comprador busca botas de montaña y más tarde ve anuncios en Instagram de ese mismo par con una oferta de envío gratuito. Un usuario que descargó un informe técnico de una marca de software recibe un anuncio de seguimiento que le invita a reservar una demostración. A alguien que busca vacaciones en España se le muestra una oferta de vuelos desde su aeropuerto más cercano.

Descargo de responsabilidad: aunque la personalización es fundamental para establecer una conexión con sus usuarios principales, asegúrese de no violar su privacidad. Los usuarios son cada vez más cautelosos con el uso que se hace de sus datos, así que asegúrese de informarles de que sus datos están seguros en su sitio web. Cumpla siempre con todas las normativas, directrices y leyes locales aplicables.

5. Chatbots e IA

Los chatbots con tecnología de IA se han convertido en algo más que simples respondedores con guiones. Ahora analizan el comportamiento, el contexto y los patrones de interacción para recomendar contenido, responder a preguntas y guiar a los usuarios hacia la conversión.

Además, están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que las convierte en una herramienta eficaz tanto para el soporte al cliente como para el marketing automatizado.

📌 Ejemplo: un chatbot en un sitio web de fitness hace seguimiento al interés de un usuario en el yoga matutino y le envía recordatorios de clases todos los Monday, junto con artículos sobre rutinas de mindfulness. Otro usuario que prefiere las sesiones de HIIT recibe ofertas por la tarde sobre clases y equipamiento relevantes. En el comercio electrónico, un chatbot ayuda a los usuarios que vuelven a visitar la página a elegir la talla adecuada o a reponer pedidos anteriores al instante.

💡 Consejo profesional: ¿Cansado de que las tareas repetitivas de marketing acaben con su tiempo creativo? «Cómo utilizar la IA para la automatización del marketing » le muestra cómo optimizar las campañas y centrarse en lo que realmente importa.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere superar a los presupuestos publicitarios más grandes con un objetivo más preciso y creatividades más rápidas? Cómo utilizar la IA en la publicidad muestra cómo la IA puede ayudarle a lanzar campañas más inteligentes y personalizadas que realmente convierten.

Estrategia de personalización: cómo empezar

Ahora que ya conoce las diferentes formas de llegar a su objetivo a través de la comunicación personalizada, le indicamos cómo empezar: recopile los datos adecuados y cree un repositorio de contenido fiable que pueda personalizar a gran escala.

Paso 1: Recopile y centralice los datos de los clientes (CRM/CDP)

Para crear una estrategia de marketing personalizada sólida, empieza por recopilar datos significativos de múltiples fuentes, como:

Ajustes de preferencias de correo electrónico que muestran cómo quieren los clientes que se les contacte y qué temas despiertan su interés

Cuestionarios o encuestas in situ que ayudan a descubrir necesidades, preferencias o retos

Seguimiento basado en cookies que supervisa el comportamiento de navegación y las vistas de productos populares

Conversaciones de chat en vivo o chatbot que revelan la intención o la fase de compra

Tickets de compatibilidad y comentarios que destacan los puntos débiles o las preguntas repetidas

Respete la privacidad y comuníquese con claridad mientras recopila datos. Informe a los personalizados sobre la información que recopila y cómo se utilizará, y ofrézcales control a través de opciones de suscripción o ajustes de cuenta.

Una vez recopilados, introduzca todos estos datos en un sistema central. Una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) ayuda a organizar la información de los usuarios procedente de diversos canales, como el correo electrónico, las llamadas de ventas y el chat en vivo.

ClickUp ofrece una solución integral y robusta: el software CRM ClickUp. Con un completo sistema de gestión de tareas, recursos y bases de datos de clientes, ClickUp CRM facilita y optimiza la gestión de la capacidad del equipo y los procesos de equipos de ventas.

Vea las relaciones con los clientes de un vistazo con el software CRM de ClickUp

Ofrece más de 1000 integraciones nativas y de terceros, incluida la API de ClickUp, para que puedas crear tu propio CRM en ClickUp.

Los equipos de CRM que utilizan las vistas personalizables de ClickUp pueden realizar el seguimiento de los puntos de contacto de los clientes potenciales junto con las tareas y los flujos de trabajo de las campañas. Por ejemplo, cree una vista Lista filtrada por fuente de clientes potenciales y, a continuación, enlazado cada contacto a las tareas de correo electrónico pertinentes o a las secuencias de nurturing.

Paso 2: Segmente su público

Una vez que haya recopilado los datos correctos de los clientes, el siguiente paso es convertir esa información en acción.

La segmentación de la audiencia le permite dividir sus contactos en grupos más pequeños y específicos en función de rasgos, comportamientos o preferencias que se utilizan de forma compartida.

Hay varias formas de segmentar su público: Utilice el historial de compras para agrupar a los usuarios y aprovechar las oportunidades de venta cruzada o venta adicional

Segmente en función del historial de navegación, como las vistas de productos o los intereses por categorías

Cree grupos de audiencia a partir de las respuestas a encuestas o las puntuaciones de satisfacción de los clientes

Agrupa a los usuarios por fase del ciclo de vida, como nuevos clientes potenciales, compradores activos o clientes inactivos

Personaliza la comunicación en función del estado de fidelidad, la ubicación o el tipo de dispositivo

La segmentación también le ayuda a establecer prioridades. Un cliente fiel puede apreciar el acceso anticipado o las recompensas exclusivas, mientras que uno insatisfecho puede responder mejor a un enfoque centrado en la asistencia.

La plantilla ClickUp Simple CRM proporciona a equipos de todos los tamaños las herramientas esenciales para gestionar de forma eficiente las relaciones con los clientes.

Obtenga una plantilla gratis Gestione las relaciones con los clientes y realice un seguimiento del progreso con la plantilla CRM sencilla de ClickUp

Simplifica la gestión de clientes al centralizar los datos, automatizar los flujos de trabajo y ofrecer información valiosa a partir de los comentarios de los clientes para impulsar las ventas, mejorar las relaciones y respaldar una toma de decisiones más inteligente.

💡 Consejo profesional: ¿Quiere superar a los presupuestos publicitarios más grandes con un objetivo más preciso y creatividades más rápidas? Cómo utilizar la IA en la publicidad muestra cómo la IA puede ayudarle a lanzar campañas más inteligentes y personalizadas que realmente convierten.

Paso 3: Elija los canales y defina el contenido personalizado

Una vez que sus segmentos estén listos, el siguiente paso es elegir dónde y cómo llegar a cada público con contenido que se adapte a su forma de consumir información.

Así es como puede hacerlo:

Revise sus datos para comprender dónde es más activo cada segmento de audiencia, ya sea por correo electrónico, Instagram, SMS o su sitio web

Céntrese en los canales con mejor rendimiento para cada grupo en lugar de dispersar su esfuerzo en todas las plataformas

Adapta los formatos de contenido a la plataforma. Utiliza carretes o historias en las redes sociales, explicaciones detalladas en entradas de blog y breves actualizaciones para SMS o notificaciones push

Conecte el mensaje con desencadenantes de datos específicos. Utilice los datos de abandono del carrito para enviar correos electrónicos de seguimiento o los datos meteorológicos para ajustar el contenido de los banners con ofertas basadas en la ubicación

Relacione el contenido con la intención del cliente. Pregúntese qué quiere ver el cliente y por qué este formato le ayuda a actuar en consecuencia

📌 Ejemplo: una marca de viajes descubre que los viajeros individuales interactúan más con Pinterest y las búsquedas móviles, mientras que las familias prefieren los boletines informativos por correo electrónico en ordenadores de escritorio. Crean contenido personalizado enviando por correo electrónico paquetes de viajes familiares seleccionados y creando pines de Pinterest con guías locales y consejos para hacer las maletas para viajeros individuales, basándose en búsquedas recientes y en el comportamiento de navegación.

Paso 4: Utilice la IA y la automatización para escalar

Pruebe ClickUp Brain gratis, gratuito/a Automatice el contenido personalizado del correo electrónico en función del comportamiento del usuario y el historial de compras con ClickUp Brain

El asistente personal de IA de ClickUp, ClickUp Brain, puede ayudarle a responder al comportamiento de los clientes en tiempo real. Puede enviar un mensaje de cumpleaños, recomendar productos basándose en el historial de navegación o ajustar los mensajes en función de las interacciones anteriores del cliente. Muchas herramientas también cuentan con funciones de automatización que envían estos mensajes cuando se activan determinados desencadenantes de los clientes.

Una vez realizado el ajuste, estas acciones automatizadas se ejecutan en segundo plano, manteniendo cada punto de contacto relevante y oportuno.

💡 Bonificación: Si quieres dar vida a tus flujos de trabajo de marketing

Utilice Talk to Text para preguntar, dictar y ejecutar trabajo con la voz, sin necesidad de usar las manos y desde cualquier lugar

Aproveche herramientas de IA como ChatGPT, Claude y DeepSeek directamente desde Brain MAX, con todo el contexto de su trabajo, para crear contenido y estrategias de marketing personalizados.. Pruebe ClickUp Brain MAX, un compañero de escritorio con IA superpotente que realmente le entiende, porque conoce su trabajo. Deshágase de la proliferación de herramientas de IA y utilice su voz para crear flujos de trabajo personalizados, elaborar documentación, asignar tareas a los miembros del equipo y mucho más. Cambie entre los mejores modelos de /IA desde ClickUp utilizando Brain MAX

Paso 5: Prueba y optimización

La personalización debe ser una estrategia continua. Una vez que sus campañas estén en marcha, es esencial realizar un seguimiento de lo que funciona y de lo que hay que mejorar

Empieza por medir el rendimiento de tu contenido personalizado. Analiza las tasas de apertura, los clics, las conversiones o el tiempo dedicado a las páginas de destino personalizadas

Si está ajustando las imágenes principales según la ubicación, observe qué versiones reciben más interacción y comprenda las razones detrás de ello

Utilice pruebas A/B para comparar diferentes versiones del mismo mensaje. Esto podría ser algo tan simple como probar dos líneas de asunto o tan específico como personalizar la llamada a la acción en una página

Incluso pequeños ajustes pueden generar grandes ganancias en cuanto a compromiso 🏆.

🧠 ¿Sabías que... el 73 % de los clientes utilizan varios canales antes de realizar una compra? «Herramientas y estrategias de automatización del marketing de corporación » desglosa cómo mantener y ampliar las experiencias personalizadas en todos los puntos de contacto.

📖 Lea también: Plantillas gratuitas de planes de marketing para crear una estrategia de marketing

💜 Así es como ClickUp puede ayudarte

Visualice el éxito de su campaña de marketing en tiempo real con los paneles de ClickUp. Puede añadir widgets para realizar el seguimiento de los KPI, como el compromiso, el CTR y las conversiones.

Supervise y evalúe su progreso con campañas de marketing y tareas con los paneles de ClickUp

Estas son algunas de las mejores plataformas que le ayudarán a crear experiencias que realmente interesan a sus clientes.

1. ClickUp

Planificar una campaña multicanal es una cosa. ¿Gestionarla manteniendo cada mensaje personalizado y cada recurso a tiempo? Suena complicado.

ClickUp ayuda a los equipos de marketing a centralizar la planificación de campañas, la gestión de tareas y la creación de contenidos para evitar el caos.

Empiece por planear la campaña. Tanto si la lanza por correo electrónico, redes sociales de pago, vídeo o dentro de la aplicación, puede correlacionar cada parte de la campaña en ClickUp tareas, cronogramas y calendarios de contenido.

Divida las campañas multicanal en tareas claras y viables con ClickUp Tasks

cree tareas para campañas, asigne equipos y actível como desencadenante los flujos de trabajo con ClickUp Brain*

ClickUp Brain toma ese flujo de trabajo y le añade asistencia de IA en tiempo real. Puedes pedirle que redacte correos electrónicos personalizados, resuma los comentarios de una campaña anterior o sugiera asuntos para los clientes habituales.

Aquí tiene un breve vídeo sobre cómo puede utilizar la ClickUp AI para mejorar sus esfuerzos de marketing:

ClickUp Brain incluso genera conceptos visuales para los activos de la campaña: solo tienes que darle una indicación como «crea cinco imágenes publicitarias para una venta de ropa de abrigo de otoño con objetivo en la generación Z» y obtendrás opciones listas para la campaña sin salir de tu entorno de trabajo.

Además, ClickUp Brain entiende su configuración. Esta herramienta puede ayudarle a usted y a su equipo a elegir las mejores vistas personalizadas si está llevando a cabo una campaña multicanal.

Vea sus campañas con las vistas personalizadas de ClickUp

Los equipos de marketing que utilizan ClickUp pueden cambiar entre diferentes vistas según sus necesidades, de modo que solo ven lo que necesitan para trabajar.

Puede utilizar la vista Tablero para acceder a sus activos creativos, la vista de cronograma para su secuencia de lanzamiento y la vista de calendario para programar llamadas de seguimiento con su equipo. ¡Hablamos de un panel de marketing multiuso!

Utilice las vistas de tablero, calendario o Gantt para adaptarse a su ritmo de sprint y mantenerse sincronizado con las vistas personalizadas

asegúrese de que se notifique al miembro adecuado del equipo en el momento oportuno con ClickUp Automatización*

Las campañas de marketing personalizadas suelen tener muchas variables variables que pueden resultar difíciles de seguir manualmente. Aquí es donde entra en juego la automatización. Cuando una tarea alcanza una determinada fase, ClickUp Automatización puede actualizar automáticamente los estados, notificar a los miembros del equipo pertinentes y aplicar plantillas de lista de control para mantener el flujo de trabajo en marcha.

Sincronizar las actualizaciones entre listas y equipos al instante cuando se complete una fase de la campaña con ClickUp Automatización

Por ejemplo, una vez que se aprueba un borrador de contenido, ClickUp puede alertar instantáneamente al responsable de redes sociales para que programe las publicaciones, lo que reduce los retrasos y la confusión.

💡 Consejo profesional: utilice los agentes de ClickUp AI para mantener sus campañas al día sin tener que realizar comprobaciones constantes. Configure un agente para supervisar las carpetas de la campaña y señalar las tareas atrasadas, las aprobaciones pendientes o los cuellos de botella. El agente también puede enviar resúmenes diarios al chat de su equipo y asignar automáticamente los seguimientos. ¡Así de sencillo!

2. HubSpot

a través de HubSpot

Los equipos de marketing suelen utilizar HubSpot para crear recorridos personalizados para los clientes potenciales basados en cómo interactúan los usuarios con el contenido. Por ejemplo, una empresa de software, en el ejemplo, podría enviar una serie de correos electrónicos específicos a alguien que haya descargado un informe técnico sobre estrategia de precios.

En lugar de enviar un seguimiento genérico, HubSpot proporciona al contacto casos prácticos, herramientas de ROI y comparativas de productos adaptadas a su fase específica en el proceso de decisión.

HubSpot combina los datos de CRM con la actividad del usuario para personalizar la comunicación a través del correo electrónico, los formularios y las páginas de destino. Puede actuar mediante desencadenantes basados en formularios rellenados, clics en correos electrónicos o páginas visitadas, lo que facilita guiar a cada cliente potencial hacia la conversión con contenido que se ajusta a su interés.

3. ActiveCampaign

a través de ActiveCampaign

ActiveCampaign ayuda a las empresas a personalizar su alcance basándose en el comportamiento detallado de los usuarios. Una marca de muebles podría observar que un usuario ha visto conjuntos de dormitorio, pero no ha completado la compra.

A continuación, el sistema puede enviar un correo electrónico de seguimiento con elementos similares, una oferta de envío gratuito y un recordatorio para volver a su carrito.

Con herramientas para el seguimiento del comportamiento, la estrategia CRM, la automatización y el contenido dinámico, ActiveCampaign permite a los equipos de marketing adaptar los mensajes a las preferencias individuales.

Las campañas pueden ser desencadenadas por vistas al producto, inactividad o interacción con el correo electrónico, lo que facilita mantener la relevancia a lo largo del recorrido del cliente.

📖 Lea también: El mejor software de flujo de trabajo de marketing

Retos de la personalización del marketing

Según un estudio de McKinsey, el 65 % de los clientes considera que las promociones con objetivo personalizado son uno de los principales motivos para realizar una compra.

Pero para alcanzar ese nivel de impacto es necesario superar algunos obstáculos importantes: Los datos de clientes inconsistentes o aislados dificultan la creación de una vista clara y unificada del cliente

Las preocupaciones sobre la privacidad y las prácticas de consentimiento poco claras pueden generar desconfianza, incluso cuando la personalización tiene buenas intenciones

Muchos equipos tienen dificultades para integrar la personalización en los sistemas existentes o ampliarla sin sacrificar la relevancia

Los mensajes inoportunos o demasiado específicos pueden resultar intrusivos y provocar desinterés

Sin el talento o las herramientas adecuadas, resulta difícil ejecutar y medir de forma eficaz los esfuerzos de marketing personalizado

📖 Lea también: Las mejores herramientas de software de automatización de marketing

ClickUp hace que la personalización del marketing sea fácil y divertida

El marketing personalizado es lo que diferencia las campañas olvidables de aquellas en las que la gente realmente hace clic, lee y recuerda.

Sin embargo, lograr un marketing personalizado no es sencillo. La mayoría de los equipos tienen dificultades para personalizar sus campañas debido a la dispersión de los datos, los cambios en el comportamiento de los clientes y la creciente presión para lograr más con menos recursos.

ahí es donde entra en juego ClickUp.

ClickUp le ofrece un único lugar para planear, gestionar y optimizar campañas multicanal con su IA, automatización y función de vistas personalizadas.

