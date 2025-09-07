Ejemplos de marketing B2B del mundo real: ejemplos inspiradores para el crecimiento de la empresa

El marketing B2B tiene fama de ser árido, predecible y, bueno... un poco aburrido. ¿Pero cuál es la verdad? Los mejores profesionales del marketing B2B están haciendo trabajo con tanta audacia y creatividad como cualquiera en el ámbito B2C.

Atrás quedaron los días en los que una página web elegante y un apretón de manos bastaban para cerrar un trato. Hoy en día, vender a empresas significa comprender los complejos comités de compra, crear casos de uso detallados para correlacionar el recorrido del cliente y sus puntos débiles, y utilizar canales digitales para destacar entre la multitud. 📣

En esta entrada del blog, nos sumergiremos en ejemplos convincentes de marketing B2B que muestran cómo las empresas afrontan estos retos para impulsar el crecimiento. 📊

Comprender el marketing B2B

el marketing B2B, o marketing entre empresas, consiste en la promoción de productos o servicios de una empresa a otra. *

A diferencia del marketing de empresa a consumidor (B2C), que tiene como objetivo consumidores individuales, el marketing B2B se centra en establecer relaciones y resolver problemas organizativos. Implica ciclos de venta más largos, múltiples responsables de la toma de decisiones y transacciones de mayor valor.

En lugar de anuncios llamativos o compras impulsivas, el marketing B2B da prioridad a las conexiones profesionales, las soluciones personalizadas y la alineación estratégica.

Entre los ejemplos se incluyen plataformas SaaS, servicios de consultoría o asociaciones de cadena de suministro que ayudan a las empresas a funcionar de forma más eficiente.

🔍 ¿Sabías que...? De media, las organizaciones B2B dedican el 8,7 % de su presupuesto total al marketing, lo que pone de relieve su importancia para impulsar el crecimiento empresarial y la fidelización de los clientes.

Tipos de marketing B2B

Las estrategias de marketing B2B varían en función de las metas, los sectores y los públicos objetivo. Estos son algunos de los enfoques más eficaces:

*marketing de contenido: Uso compartido de blogs, informes técnicos y vídeos ayuda a educar a los clientes potenciales y a acompañarlos a lo largo del proceso de toma de decisiones. Posicióna su Business como líder intelectual y genera confianza

marketing de referencia: *Fomentar las referencias crea un efecto dominó, ya que los clientes potenciales tienden a confiar más en las recomendaciones de fuentes creíbles

*marketing de eventos: participar en ferias comerciales, organizar seminarios web o asistir a conferencias brinda oportunidades para interactuar directamente con clientes potenciales

marketing de influencers:* colaborar con expertos respetados del sector aumenta la credibilidad y amplía su alcance dentro de un mercado específico. Su respaldo puede aportar autor a su marca y atraer al público adecuado

*marketing basado en cuentas (ABM): Adaptar el esfuerzo de marketing a las cuentas de alto valor ayuda a abordar los retos y metas específicas de los clientes objetivo para crear relaciones más sólidas y generar mayores rendimientos

*marketing por correo electrónico: atraer clientes potenciales y clientes mediante mensajes personalizados, boletines informativos y campañas es una forma rentable de fomentar relaciones a largo plazo

marketing en redes sociales: *Conectar con profesionales, uso compartido de contenido de liderazgo intelectual y crear una presencia online a través de plataformas como LinkedIn y Twitter ayuda a los Business a crecer

optimización de motores de búsqueda (SEO): *Optimizar el contenido y los sitios web para mejorar el posicionamiento en los motores de búsqueda garantiza que su empresa llegue a los clientes potenciales cuando estos buscan activamente soluciones

Publicidad de pago por clic (PPC): La publicación de anuncios de pago en motores de búsqueda y canales de redes sociales ayuda a establecer el objetivo de dirigirse a sectores específicos o a responsables de la toma de decisiones, lo que ofrece resultados rápidos con un retorno de la inversión (ROI) cuantificable

🤖⚡ Desde la plan de campañas hasta la elaboración de informes, la IA está cambiando la forma de trabajar de los profesionales del marketing. El vídeo anterior muestra cómo ayuda a los equipos B2B a hacer más con menos.

🔍 ¿Sabías que...? Alrededor del 35 % de las empresas B2B gestionan sus actividades de marketing internamente, lo que demuestra su preferencia por mantener el control y aprovechar la experiencia interna.

*8 ejemplos inspiradores de marketing B2B

Echemos un vistazo más de cerca a ocho campañas de marketing B2B destacadas y a lo que las ha hecho un intento correcto. 👀

recursos personalizados y específicos para cada sector de ClickUp*

Acceda al amplio repositorio de blogs de ClickUp sobre diversos temas

Olvídese del estereotipo de los anuncios B2B formales. ClickUp ha adoptado un enfoque centrado en los creadores, tomando prestado lo mejor de las estrategias B2C (vídeos cortos de TikTok e Instagram, narraciones basadas en memes y sketches muy compartibles sobre «dificultades de trabajo») para irrumpir en feeds y conversaciones que la mayoría de las empresas SaaS no pueden alcanzar.

Estas campañas no solo entretenían, sino que también fomentaban el reconocimiento de la marca y creaban oportunidades de negocio al reunirse con el público allí donde realmente pasaba su tiempo. Lo que más destacaba era cómo ClickUp combinaba tácticas sociales virales con una narrativa de producto sólida: todos los vídeos se vinculaban con la promesa de la plataforma de acabar con el caos laboral.

¿Y lo mejor de todo? El equipo utilizó ClickUp para gestionar todo el motor de contenido. Los guiones se guardaban en documentos, los calendarios de contenido en ClickUp Calendar, las dependencias se seguían en tareas de ClickUp y el rendimiento se medía en paneles. Con ClickUp Brain, los especialistas en marketing redactan pies de foto, prueban variaciones de titulares e incluso generan hashtags directamente en el flujo. Estas capacidades reflejan un cambio más amplio en la forma en que las herramientas de escritura con IA se están integrando en los flujos de trabajo de marketing, lo que permite a Teams acelerar la creación de contenido y mantener la coherencia de los mensajes.

Este metaenfoque —llevar a cabo el marketing dentro del producto— lo hizo auténtico e increíblemente eficiente.

📌 Elementos clave:

Campañas al estilo de los creadores en TikTok e Instagram que humanizaron el marketing B2B

El enfoque en los puntos débiles del trabajo con los que es fácil identificarse se convirtió en sketches virales y fáciles de compartir

Flujo de trabajo entre bastidores impulsado íntegramente por ClickUp (documento, panel, automatización, Brain AI)

🧐 Qué funcionó: ClickUp hizo que el marketing B2B fuera adictivo al recurrir al humor identificable y a la narración al estilo del creador. En lugar de promocionar directamente las funciones, el equipo aprovechó momentos universales del trabajo que acumulan vistas y uso compartido, al tiempo que los vinculaba sutilmente con el caos de la productividad (el problema exacto que resuelve ClickUp).

Hablan, pero no dicen nada #projectmanager #corporate #corporatelife #9to5 #manager #management #leadership

Esta parodia sobre el caos de los gestores de proyectos muestra cómo 30 segundos de risas pueden generar millones de impresiones y dar lugar a conversaciones que un informe técnico nunca podría provocar.

Reunión de RR. HH. Nunca podré olvidar #humorcorporativo #humoroficial

Reunión de RR. HH. Nunca podré olvidar #humorcorporativo #humorofim

Al parodiar la cultura de la oficina, este vídeo demuestra que el B2B puede jugar en los mismos espacios sociales que el B2C y triunfar con un humor que se puede compartir al instante.

🎯 Conclusión: Aporte creatividad a su marketing B2B inspirándose en las estrategias de consumo. Combine contenidos entretenidos con descripciones claras de los productos y lleve a cabo sus campañas utilizando las mismas herramientas que promociona para que la historia resulte real.

📖 Lea también: Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

2. El movimiento de marketing entrante de HubSpot

a través de HubSpot Academy

HubSpot introdujo la metodología inbound centrándose en el contenido educativo. La campaña atrajo a los Business al ofrecer recursos gratuitos, como cursos, guías, seminarios web y entradas de blog que abordaban retos comunes de marketing.

📌 Elementos clave:

Recursos de gran valor que resolvieron problemas del mundo real

Herramientas prácticas, incluyendo plantillas y análisis, para profesionales del marketing

Un enfoque constante en las necesidades del público por encima de la promoción del producto

🧐 Qué trabajo: HubSpot demostró su experiencia resolviendo los problemas de su público antes de la promoción de su plataforma. Este enfoque hizo que las empresas vieran a HubSpot como un socio valioso para su crecimiento.

🎯 Conclusión: Crear contenido educativo que aborde los puntos débiles de la audiencia puede generar confianza y ser un autor de autoridad duradera.

*campaña «Experience Empresa» de Adobe

vía The Rolling Notes

Adobe lanzó una campaña publicitaria programática para mostrar el poder de la automatización y la IA e e en la publicidad digital. La campaña utilizó datos en tiempo real para ofrecer anuncios personalizados adaptados al comportamiento de la audiencia. Las creatividades dinámicas ajustaron los mensajes en función de las interacciones de los usuarios, lo que demostró la capacidad de Adobe para optimizar el rendimiento de los anuncios a gran escala.

📌 Elementos clave:

Anuncios programáticos impulsados por /IA que se adaptan al comportamiento de la audiencia

Un enfoque basado en los datos para mejorar el objetivo y el compromiso de los anuncios

Integración perfecta de la automatización y la creatividad en el marketing

qué fue el trabajo: *Adobe demostró que la publicidad basada en la automatización y en datos mejora la personalización y la eficiencia sin sacrificar la creatividad.

🎯 Conclusión: Aprovechar la automatización del marketing basada en IA ( ) puede refinar el objetivo de los anuncios, mejorar la interacción y maximizar el impacto del marketing.

🧠 Dato curioso: Los podcasts no son solo para entretenimiento. Cada vez más empresas B2B (como Slack) se están subiendo al carro de los podcasts para conectar con su público de una forma más personal y en conversación.

📖 Lea también: Las mejores herramientas de software de automatización de marketing

4. Campaña «Trailblazer» de Salesforce

a través de Salesforce

Salesforce homenajeó a sus usuarios como innovadores a través de la campaña «Trailblazer». Esta iniciativa destacó los intentos correctos de los clientes, haciendo hincapié en cómo impulsaron la transformación del sector utilizando la plataforma de Salesforce.

📌 Elementos clave:

Historias de clientes personalizados que humanizaron la marca

Un enfoque en cómo Salesforce habilitó la innovación

Contenido visual y escrito que destaca los logros de los usuarios

qué fue trabajo: *Salesforce puso el foco en sus clientes, creando una comunidad de fieles defensores y reforzando su reputación como herramienta para el crecimiento.

🎯 Conclusión: Celebrar el intento correcto de los clientes humaniza su marca e inspira a los usuarios potenciales a confiar en su producto.

🧠 Dato curioso: El uso más antiguo registrado de los libros blancos en el marketing B2B se remonta a principios del siglo XX, cuando el gobierno británico los popularizó como documentos informativos para persuadir a los responsables políticos.

5. Casos prácticos de Shopify

vía Shopify

Shopify atrajo a empresas de alto crecimiento mediante casos prácticos detallados. Estas historias demostraron cómo ayudó a las marcas a ampliar sus operaciones sin perder eficiencia ni rentabilidad.

📌 Elementos clave:

Intentos correctos de empresas ambiciosas y reconocidas en su función de historia de éxito

Prueba borrada de escalabilidad a través de resultados medibles

Mensajes alineados con las metas de las empresas orientadas al crecimiento

🧐 Qué fue trabajo: El enfoque de la campaña en resultados probados la hizo muy identificable y persuasiva para las empresas que buscaban resultados similares.

🎯 Conclusión: Destacar los resultados reales a través de casos prácticos genera credibilidad y motiva a las empresas a pasar a la acción.

6. Campaña «The Network. Intuitive» de Cisco

vía Cisco

Cisco presentó las redes basadas en la intención a través de la campaña «The Network. Intuitive. », en la que destacaba soluciones basadas en la inteligencia artificial que aprenden, se adaptan y garantizan la seguridad de las redes en tiempo real. La campaña utilizó imágenes interactivas en 3D de los productos, tablas comparativas con la competencia y un asesor de preparación del ADN para atraer a las empresas y demostrar las capacidades de la red.

📌 Elementos clave:

Demostraciones interactivas que aclararon conceptos complejos

Casos prácticos reales que muestran cómo las empresas lograron una mayor eficiencia

Mensajes alineados con la creciente demanda de herramientas de IA

qué fue trabajo: *Cisco simplificó los conceptos técnicos, haciéndolos accesibles y atractivos, al tiempo que reforzó su posición como líder en innovación.

🎯 Conclusión: Crear contenido interactivo con mensajes simplificados desmitifica las soluciones complejas y fomenta el compromiso.

🔍 ¿Sabías que...? Según el Instituto de Contenido Marketing: *el 50 % de los Teams B2B externalizan al menos una tarea de marketing de contenido

En el caso de las empresas con más de 1000 empleados , esa cifra se eleva al 75 %

*el 84 % de quienes externalizan confían en ayuda externa para la creación de contenido

Las empresas de tamaño mediano externalizan en un 54 %, mientras que las pequeñas lo hacen en un 37 %

7. Campaña «In It Together» de LinkedIn

a través de LinkedIn

LinkedIn rinde homenaje a los profesionales que están haciendo crecer sus empresas a través de su plataforma. La campaña incluyó historias que combinaban el atractivo emocional con ejemplos prácticos de intento correcto.

📌 Elementos clave:

Historias de profesionales que han logrado crecer y colaborar

Mensajes que reforzaron el valor de LinkedIn para el desarrollo profesional

Enfoque en la comunidad y el progreso compartido

🧐 Qué funcionó: La campaña inspiró confianza al mostrar historias de intento correcto con las que el público podía identificarse, al tiempo que destacaba el rol de LinkedIn en el fomento de las conexiones.

🎯 Conclusión: Combinar una narrativa emocional con un valor práctico ayuda a establecer una conexión profunda con su público.

🔍 ¿Sabías que...? El 65 % de los compradores B2B consideran que el contenido a corto plazo, como las entradas de blog y las infografías, es el más atractivo, lo que pone de relieve el valor de la información concisa y fácil de digerir.

8. Campaña «Second Act» de Mailchimp

a través de Mailchimp

Mailchimp lanzó «Second Act», una serie de contenido que rinde homenaje a los emprendedores que iniciaron nuevos proyectos en una etapa tardía de su vida. En colaboración con VICE Media, la campaña destacó historias inspiradoras de resiliencia y reinvención. Cada episodio seguía a un propietario diferente, mostrando los retos a los que se enfrentaban y las estrategias que utilizaban para construir algo nuevo.

📌 Elementos clave:

Historias reales que han resonado entre los aspirantes a emprendedores

Una alianza mediática que amplió el alcance y la credibilidad

Mensajes alineados con los valores y la misión de la marca Mailchimp

🧐 Qué funcionó: Mailchimp estableció una conexión personal con los propietarios de empresas, utilizando la narración de historias para inspirar y atraer su interés.

🎯 Conclusión: El uso compartido de historias de intento correcto real refuerza la credibilidad de la marca y fomenta conexiones más profundas con su público.

💡 Consejo profesional: Personalice las plantillas de planes de marketing para las metas de su marca. Estas plantillas se pueden ajustar fácilmente para adaptarse a las metas, presupuestos y público de su empresa, lo que garantiza un enfoque relevante.

Cómo aplicar estos ejemplos a sus campañas B2B

Un buen marketing B2B requiere algo más que ideas audaces: requiere una ejecución impecable. Ahí es donde entra en juego ClickUp . Como app, aplicación integral para el trabajo, ayuda a los equipos a reducir la proliferación de herramientas al unificar la plan de campañas, la creación de contenido, los lanzamientos y el seguimiento del rendimiento en una sola plataforma. Con ClickUp para marketing, los equipos líderes (incluido el nuestro) convierten la estrategia en resultados medibles con rapidez y precisión. 📈

1. Comience con un resumen claro y metas alineadas

Todas las grandes campañas comienzan con la coordinación. Recopile las solicitudes de campaña a través de los formularios de ClickUp y, a continuación, conviértalas en tareas de ClickUp con propietarios, presupuestos y plazos.

Organice campañas con tareas de ClickUp

Utilice ClickUp Metas para definir resultados, como 1000 clientes potenciales cualificados en un trimestre, y divídalos en hitos que todo su equipo pueda seguir en tiempo real.

Crea metas en ClickUp para alinearlas con tu plan de marketing

📌 Por qué es importante: Las metas convierten las ideas vagas en métricas que realmente le importan a su equipo ejecutivo: cartera de clientes potenciales, ingresos y retorno de la inversión.

➡️ Respalde sus afirmaciones con pruebas: comparta uso compartido de casos prácticos, testimonios o imágenes del antes y el después que muestren cómo su producto reduce los tiempos de respuesta, aumenta las conversiones o recorta los costes.

🔍 ¿Sabías que...? En Estados Unidos, el 66 % de los compradores B2B descubren productos a través de los resultados de búsqueda en Internet, lo que pone de relieve el rol fundamental que desempeñan una fuerte visibilidad online y el SEO en las estrategias de marketing.

2. Cree un calendario de contenido que funcione como una sala de redacción y que produzca trabajo

La coherencia genera confianza. Utilice el calendario de ClickUp o la plantilla de calendario de contenido de LinkedIn de ClickUp para planificar campañas con semanas de antelación. Los calendarios sólidos funcionan mejor cuando se combinan con plantillas de planes de comunicación estructurados, que garantizan que los mensajes estén alineados en todos los canales y entre todas las partes interesadas desde el primer día.

Asigna escritores, diseñadores y gestores de redes sociales directamente desde el Calendario y realiza el seguimiento de las actualizaciones de estado sin interminables cadenas de correo electrónico.

📌 Por qué es importante: un calendario al estilo de una sala de redacción garantiza que su marca aparezca con contenido regular y de gran valor, ya sea en LinkedIn, TikTok o Reddit. Las plantillas de calendario de contenido bien diseñadas hacen que esta estructura sea repetible, lo que ayuda a los Teams a asignar propiedad, realizar un seguimiento de los formatos y mantener la cadencia de publicación a gran escala. Reddit.

➡️ Añada valor: combine su calendario con recursos interactivos, como calculadoras de ROI, listas de control o plantillas que su público pueda personalizar. Estos activos generan confianza y hacen que los clientes potenciales avancen en el embudo de ventas.

🧠 Dato curioso: La revista de John Deere de 1895, The Furrow , es uno de los primeros ejemplos de marketing de contenido B2B.

3. Cree contenido de forma colaborativa y más rápido con la IA

La colaboración impulsa la ejecución. ClickUp Chatear ofrece a su equipo un espacio para actualizaciones rápidas, lluvias de ideas y comentarios sobre las campañas. Utilice las publicaciones para fijar anuncios importantes, como directrices creativas o resúmenes de campañas, para que nada quede oculto al desplazarse por la pantalla.

ClickUp Chatear para colaborar e intercambiar ideas con su equipo

En ClickUp Documento, los compañeros de equipo pueden realizar edición de contenido conjuntamente en tiempo real, dejar comentarios asignados que se convierten instantáneamente en tareas y etiquetar a las partes interesadas para que aporten sus opiniones. Esto mantiene la colaboración estructurada sin interminables cadenas de correo electrónico o intercambios de mensajes en Slack.

Revise proyectos, añada comentarios y mantenga todos los comentarios en conexión (a internet) y organizados con ClickUp Documento

Durante las reuniones, ClickUp AI Notetaker captura automáticamente las conversaciones, las convierte en notas estructuradas y asigna tareas de seguimiento. Nadie se va sin saber qué se ha decidido.

📌 Por qué es importante: cuando la comunicación, los comentarios y las decisiones se gestionan desde tu entorno de trabajo, tu equipo dedica menos tiempo a buscar actualizaciones y más tiempo a impulsar las campañas.

➡️ Amplíe su liderazgo intelectual: utilice documentos para coescribir libros blancos, (elaboración de) informes o series de blogs con pymes internas o socios externos, posicionando su marca como una voz de confianza en el sector.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza la IA para la creación de contenido, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar cambiar entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenido y su entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia para la redacción basada en IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y mucho más, todo ello manteniendo el contexto de todo tu entorno de trabajo.

Una vez que el equipo esté alineado, pasa a la fase de creación. Redacta los activos en ClickUp Documento, donde ya se encuentran los borradores aprobados. Potencia la producción con ClickUp Brain, que puede generar textos publicitarios, borradores de blogs o pies de foto en cuestión de segundos.

ClickUp Brain puede crear ideas atractivas para campañas B2B y ayudar a generar contenido

Con ClickUp Brain Max, puede capturar ideas en bruto sobre la marcha con la función de conversión de voz a texto y convertirlas instantáneamente en tareas o borradores de contenido. Y con ClickUp Clips, puede grabar tutoriales rápidos o diseñar vídeos de comentarios para acelerar las revisiones.

Los profesionales del marketing también se basan en las prioridades de las tareas para asegurarse de que los entregables urgentes (como un TikTok de última hora o una presentación ejecutiva) no se pierdan entre las tareas rutinarias. Con los Campos personalizados, puede realizar un seguimiento de los presupuestos de las campañas, los tipos de contenido, los perfiles objetivo o las fases del embudo directamente en cada tarea, de modo que cada activo tenga el contexto que necesita.

➡️ Amplíe su presencia en las redes sociales: utilice Brain para sugerir pies de foto para TikTok, variaciones de anuncios para LinkedIn o respuestas para AMA en Reddit que mantengan un tono coherente con su marca.

📌 Por qué es importante: Brain, Brain Max y Clip ayudan a tu equipo a crear más rápido sin perder el contexto, convirtiendo las ideas en campañas pulidas en menos tiempo.

💡 Consejo profesional: Mejora el SEO utilizando la IA en el marketing de contenidos. Deja que estas herramientas optimicen tu contenido para los motores de búsqueda sugiriendo mejoras en las palabras clave, metadescripciones y una mejor estructura del contenido.

5. Lance campañas y atraiga a las comunidades allí donde se encuentren

La ejecución es lo que determina el éxito o el fracaso de las campañas. Planifique grandes lanzamientos de forma visual con ClickUp Pizarra y luego traslade las ideas directamente a tareas. Utilice las dependencias de tarea para asegurarse de que nada se publique demasiado pronto, por ejemplo, bloqueando el correo electrónico de invitación al seminario web hasta que se apruebe la página de destino.

Planifique estrategias de campaña y flujo de trabajo de forma visual con ClickUp Pizarra

Las automatizaciones de ClickUp mantienen el flujo de trabajo: actualiza el estado de las tareas cuando se cargan los activos, actúa como desencadenante de los seguimientos cuando los clientes potenciales responden o avisa al equipo cuando se alcanzan los hitos. En las campañas B2B modernas, la automatización eficaz es la columna vertebral de la ejecución a escala, y el mejor software de automatización de marketing extiende esa eficiencia a todo el embudo, desde la captación de clientes potenciales hasta la elaboración de informes de resultados.

📌 Por qué es importante: Las comunidades como LinkedIn o Reddit esperan una interacción auténtica. Al liberar a su equipo de tareas de administrador repetitivas, les da más tiempo para participar en conversaciones, organizar sesiones de preguntas y respuestas y responder en tiempo real.

🧠 Dato curioso: a diferencia de los anuncios pagados de Google, que dejan de trabajar una vez finalizada la campaña, el contenido B2B puede perdurar para siempre, atrayendo continuamente clientes potenciales y generando confianza.

6. Mida el impacto y reutilice los éxitos

Utilice los paneles de ClickUp para realizar un seguimiento en tiempo real de los KPI en todos los canales: CTR, registros, clientes potenciales o coste por adquisición. Comparta los paneles con las partes interesadas en lugar de dedicar horas a preparar presentaciones.

Obtenga información en tiempo real sobre el rendimiento de las campañas a través de los paneles de ClickUp

A continuación, reutiliza los activos de mejor rendimiento: convierte un seminario web en clips de LinkedIn, una sesión AMA de Reddit en un blog o un sketch de TikTok en un encabezado de correo electrónico. Correlaciona este proceso de reutilización dentro de ClickUp para que cada campaña genere múltiples activos.

📌 Por qué es importante: Medir el ROI mantiene el interés de los directivos. La reutilización prolonga la vida útil (y el ROI) de cada idea.

💡 Consejo profesional: Aprovecha los datos para asignar los recursos de forma más inteligente. Utiliza la información basada en datos para asignar tus recursos a campañas que históricamente han demostrado un fuerte retorno de la inversión, lo que hará que tu gasto en marketing sea más eficiente.

