Marketing en WhatsApp Business: cómo llegar a los clientes y convertirlos en compradores

El mundo se está volviendo ruidoso, con todo el mundo queriendo captar la atención de su cliente personalizado. Para colmo, la capacidad de atención se está reduciendo más rápido de lo que se puede imaginar.

Si el reto número uno de tu marca es que tus clientes te vean, el marketing de WhatsApp para empresa puede ayudarte a destacar entre la multitud.

Con una tasa de apertura del 98 % y tiempos de respuesta ultrarrápidos, ofrece lo que el correo electrónico y las redes sociales no pueden: atención, inmediatez e intimidad.

En esta guía, compartimos todo lo que necesitas saber sobre el uso del marketing de WhatsApp para tu empresa. Además, te mostraremos cómo ClickUp te ayuda a coordinar todo tu flujo de trabajo de marketing de WhatsApp en un solo lugar.

¿Qué es el marketing en WhatsApp Business?

El marketing empresarial de WhatsApp consiste en utilizar WhatsApp para promocionar sus productos, hablar directamente con los clientes e impulsar las ventas a través de una comunicación personalizada y bidireccional.

Este formulario de marketing conversacional te permite enviar mensajes de marketing como ofertas especiales, anuncios de lanzamiento de productos, recordatorios de carritos abandonados, actualizaciones de pedidos y consejos o guías útiles.

Las pequeñas empresas suelen utilizar la aplicación gratuita WhatsApp Business, mientras que las marcas más grandes utilizan la plataforma WhatsApp Business (API) para automatizar y ampliar su alcance.

Recuerda: Según la Política comercial y la Política de empresa de WhatsApp, solo puedes enviar mensajes de marketing o de promoción a personas que hayan dado su consentimiento, es decir, que te hayan dado permiso explícito para contactar con ellas a través de WhatsApp.

nota: * Las cuentas de empresa de WhatsApp y las cuentas personales tienen fines distintos. WhatsApp personal está diseñado para el intercambio diario de mensajes privados entre amigos y familiares. Por el contrario, WhatsApp Business está diseñado específicamente para la comunicación comercial. Incluye funciones como perfiles empresariales, respuestas rápidas, rótulos y catálogos. Además, está sujeto a las políticas de comunicación empresarial de WhatsApp.

¿Por qué utilizar WhatsApp para el marketing?

Para empezar, WhatsApp tiene casi 3000 millones de usuarios mensuales en 180 países y 60 idiomas. Pero su verdadero valor va más allá del simple alcance.

He aquí por qué WhatsApp Empresa merece un lugar en tu estrategia de comunicación de marketing:

*alto nivel de interacción: los mensajes de WhatsApp tienen una tasa de apertura del 98 % , en comparación con el 20 % de media de los correos electrónicos. Y lo que es aún mejor, el 90 % se lee en menos de 3 minutos. Esta inmediatez es muy valiosa para las ventas flash y los recordatorios de eventos

Funciones multimedia e interactivas avanzadas: WhatsApp admite imágenes de productos, vídeos, archivos PDF, mensajes de audio y stickers. Con la API de WhatsApp Business, también puedes añadir botones para que los mensajes sean interactivos, como encuestas de «Sí/No» o enlaces para comprar con un solo toque

Comunicación bidireccional en tiempo real: la comunicación a través de WhatsApp agiliza las ventas y elimina fricciones. Por ejemplo, si alguien ve tu producto y pregunta: «¿Está disponible en tamaño M en azul?», una respuesta rápida puede convertir el interés en una compra inmediata

Alta confianza y seguridad: los mensajes de marketing de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo y vinculados a números de teléfono reales. Además, las insignias de empresa verificadas añaden otra capa de credibilidad

*marketing rentable: la aplicación WhatsApp Business es gratuita, e incluso los costes de la API son más bajos que los de los SMS o los anuncios de pago. Tus mensajes de marketing no necesitan creatividades ni espacios publicitarios caros

Se adapta a una estrategia omnicanal: puedes utilizar el correo electrónico para enviar actualizaciones detalladas, las redes sociales para atraer clientes potenciales y, a continuación, invitarlos a WhatsApp para realizar seguimientos rápidos y personales. Muchos CRM también integran WhatsApp, por lo que puedes gestionar el chatear junto con el correo electrónico en un solo lugar

👀 ¿Sabías que WhatsApp se creó originalmente para mostrar actualizaciones de estado como «en el trabajo» o «batería baja»? La mensajería se añadió más tarde, pero rápidamente se convirtió en la función principal.

Cómo utilizar WhatsApp para el marketing de empresa: estrategias y ejemplos reales

Desde conseguir tus primeras suscripciones hasta automatizar el envío de contenido personalizado, aquí te explicamos cómo utilizar la plataforma WhatsApp Business en tu estrategia de marketing como un profesional. También hemos incluido ejemplos reales de campañas de marketing exitosas en WhatsApp para inspirarte.

1. Crea listas de suscripción voluntaria

A diferencia de canales pasivos como Instagram o la televisión, la aplicación de mensajería WhatsApp te obliga a ganarte la atención. Tu marca no puede simplemente enviar mensajes a cualquier usuario de WhatsApp; necesitas permiso. La suscripción es obligatoria.

Dado que todos los suscriptores de WhatsApp han solicitado explícitamente recibir tus comunicaciones, esta es una de las listas más intencionadas y con mayor señal que puedes crear. En un mundo que se aleja de los datos de terceros, este tipo de acceso directo y basado en el consentimiento es una mina de oro para el marketing.

Algunas formas de crear tus listas de suscripción para fidelizar a los clientes son:

*indicaciones posteriores a la compra: Añade una casilla de selección durante el proceso de pago para preguntar a los clientes si desean recibir actualizaciones sobre su pedido o acceso anticipado a través de WhatsApp

Ventanas emergentes en el sitio web: Ofrece un incentivo, como un descuento o una guía gratuita, a cambio de que el cliente se suscriba a WhatsApp

Instagram/Meta CTA: Utiliza las historias destacadas o los enlaces de la biografía para dirigir el tráfico hacia un formulario de registro de WhatsApp o un enlace para chatear

Códigos QR: en la tienda o en el embalaje, utiliza códigos QR que enlacen directamente con tu flujo de suscripción a WhatsApp

Inscripción en eventos o seminarios web: Pide a los usuarios que se suscriban a los recordatorios o al contenido adicional a través de tu cuenta empresarial de WhatsApp durante el proceso de inscripción

Especifica siempre lo que los usuarios pueden esperar de tu marca. En este caso, la marca utiliza el uso compartido de actualizaciones a través de la aplicación de mensajería.

2. Personaliza las promociones

Teniendo en cuenta que la tasa de apertura de WhatsApp supera el 98 % (frente a solo el 20 % de los correos electrónicos ), es más probable que tus clientes hagan clic en tu mensaje de WhatsApp y lo lean.

Pero ese tipo de acceso implica un mayor riesgo. La barra de la relevancia es mucho más alto.

Empieza por segmentar tu lista de suscriptores en grupos más pequeños basándote en los datos demográficos del cliente, su historial de compras, sus intereses, su ubicación o la fecha de su última interacción.

A continuación, utiliza la función Etiquetas para etiquetar cada contacto con categorías, como «Cliente nuevo», «VIP» o «Comprador estacional». También puedes asignar diferentes color a las etiquetas para distinguirlas visualmente.

Simplifica la gestión del chat con la función Rótulo de WhatsApp Business

Basándote en estos rótulos, podrás personalizar tus campañas de marketing en WhatsApp de forma más eficaz:

Personaliza las sugerencias de productos basándote en el historial de compras

Envía ofertas de cumpleaños o recordatorios de renovación vinculados a las últimas compras

Dirige tus mensajes geográficamente en función de la disponibilidad de entrega o las promociones locales.

Crea etiquetas en tu CRM para los tipos de clientes (por ejemplo, de alto valor, devoluciones frecuentes, amantes de los cupones) y correlaciona las etiquetas a los flujos de campaña

👀 Ejemplo La tienda de moda y estilo de vida 6thStreet adoptó la plataforma WhatsApp Business para mejorar la disminución del compromiso en los canales de marketing tradicionales, como el correo electrónico, las notificaciones push y los SMS. La marca envió a los usuarios que se habían suscrito los siguientes mensajes: Mensaje de bienvenida personalizado para nuevos usuarios

Recomendaciones personalizadas de productos para mantener el interés de los clientes

Campañas de mensajes de promoción enviadas a clientes personalizados en función de la actualidad, la frecuencia y el valor

Mensajes de carritos abandonados

Mensajes de marketing de seguimiento enviados en las 24 horas posteriores a la compra

Campañas en curso, incluidas alertas de rebajas Resultado: Aumento de 10 veces en las conversiones de compradores nuevos en comparación con otros canales

Aumento de 6 veces en las conversiones de carritos abandonados en comparación con el correo electrónico y las notificaciones push

💡 Consejo profesional: Las plantillas CRM de ClickUp te ofrecen un marco predefinido para gestionar cada paso de tu relación, desde la primera suscripción hasta los seguimientos posteriores a la compra. En lugar de crear manualmente recordatorios de carrito, actualizaciones de envío o solicitudes de reseñas, las plantillas te ayudan a estandarizar y automatizar estos flujos de trabajo recurrentes.

3. Envía mensajes masivos sobre el lanzamiento de productos

Cuando anuncias un producto en las redes sociales, este compite con algoritmos, memes y anuncios. Pero en WhatsApp, aparece junto al mensaje de un amigo, lo que significa más atención y una acción más rápida.

La función de difusión de la aplicación WhatsApp Business te permite enviar el lanzamiento del producto directamente al chat del usuario.

Esto es lo que debe incluir en su mensaje de lanzamiento personalizado para los clientes:

Un mensaje breve y contundente: «Acabamos de lanzar algo nuevo 👀»

Una llamada a la acción clara: «Pulsa aquí para ser el primero en la fila» o «Responde SÍ para obtener un adelanto»

Una imagen o un vídeo: Las imágenes siempre aumentan los clics

Exclusividad: «Solo disponible para nuestra familia de WhatsApp durante las próximas 24 horas»

Un adelanto previo al lanzamiento: « 🤫 Mañana a las 10:00 a. m.: ¡algo nuevo llegará a [tu marca]! Prepárate...»

💡 Consejo profesional: Combina las etiquetas con las listas de difusión para enviar mensajes personalizados a grupos de clientes específicos. Por ejemplo, si una etiqueta dice: Primera compra: Envía un mensaje de agradecimiento y un descuento para fomentar un segundo pedido

Compradores habituales: Recompense la fidelidad con acceso anticipado u ofertas VIP

4. Automatiza los seguimientos y las secuencias de fidelización

Más del 74 % de los consumidores han renunciado a realizar una compra simplemente porque se sentían abrumados. No es de extrañar. Tus consumidores se ven bombardeados con mensajes, anuncios, distracciones, reclamaciones y ruido.

Pero la buena noticia es que los mensajes de WhatsApp te ayudan a destacar entre el ruido. Y puedes automatizar este proceso utilizando el software CRM de ClickUp. Piensa en la hiperpersonalización a gran escala. Así es como se hace:

recordatorios de carritos abandonados: *Si un comprador deja elementos en su carrito, envía un mensaje de WhatsApp dentro de un plazo determinado. Utiliza ClickUp CRM para etiquetar el estado del cliente potencial y establecer reglas de automatización para recordatorios basados en el tiempo, personalizados por categoría de producto o valor del carrito

actualizaciones de envío: *Una vez que se haya enviado un pedido o se haya salido para su entrega, mantenga informado al cliente. Para ello, conecte su sistema de gestión de pedidos con ClickUp CRM

solicitudes de reseñas: *Después de la entrega, ClickUp puede asignar automáticamente una tarea para enviar una indicación de reseña a través de WhatsApp. Una vez enviada la reseña, activa un mensaje de agradecimiento con un cupón para su próxima compra

Secuencias de captación de clientes potenciales: Utiliza ClickUp CRM para segmentar y etiquetar a los clientes potenciales interesados, y luego realiza el ajuste de una serie de mensajes de WhatsApp que les informe

Respuestas automáticas inteligentes: Utiliza la función de mensajes de ausencia de WhatsApp para Utiliza la función de mensajes de ausencia de WhatsApp para enviar respuestas automáticas fuera del horario laboral y dirigir a los usuarios a tus preguntas frecuentes o chatbot. ClickUp puede realizar el seguimiento de estas respuestas automáticas y crear tareas de seguimiento cuando se necesita una respuesta manual. Configura las automatizaciones de ClickUp para cambiar el estado de una tarea y activar un recordatorio cuando sea el momento de enviar manualmente el siguiente mensaje

¡Mira este vídeo para descubrir cómo ClickUp Automatización hace que los procesos de empresa sean más eficientes!

💡 Consejo profesional: Indique a los agentes del piloto automático de ClickUp que realicen comprobaciones diarias o semanales en su entorno de trabajo y señalen los retrasos. Un agente puede comprobar, por ejemplo, qué contactos no han recibido un seguimiento después de abandonar su carrito o qué solicitudes de opiniones de clientes no han recibido respuesta. Añade automáticamente un comentario, actualiza un campo personalizado o reasigna la tarea al compañero de equipo adecuado, para que tu equipo sepa exactamente qué medidas hay que tomar. Obtenga contexto de tareas y documentos a través de ClickUp Autopilot Agents

5. Atraiga a los clientes con marketing de contenido a través de WhatsApp

No tienes que esperar a que el cliente se ponga en contacto contigo para interactuar con él mediante contenido útil. Configura un flujo de trabajo en el que, tan pronto como el cliente se registre en tu plataforma, interactúes con él a través de contenido preescrito.

Piensa en guías prácticas para funciones específicas, un blog que responda a las preguntas más frecuentes o consejos rápidos sobre productos enviados en días concretos de la semana.

👀 Ejemplo La marca francesa de cuidado de la piel Clarins llevó a cabo una campaña con motivo del Día Nacional del Pintalabios en la que envió mensajes personalizados por WhatsApp a sus clientes actuales. El objetivo de la campaña era fomentar una relación de conversación con la base de clientes que se habían suscrito a Clarins. Los clientes tenían que seleccionar el tipo de pintalabios que preferían, luego se les mostraba un vídeo de su selección y se les redirigía al sitio web de la marca para recibir asesoramiento personalizado sobre cómo encontrar el tono adecuado para ellos. Resultado: 4. Tasa de apertura 5 veces mayor que la del correo electrónico

Tasa de conversión 7 veces mayor que la del correo electrónico

Tu marca también puede adoptar un enfoque similar. Pero si eres propietario de una pequeña empresa o un emprendedor de comercio electrónico que gestiona múltiples tareas, redactar manualmente cada mensaje lleva mucho tiempo. Incluso si tienes contenido extenso, es necesario reutilizarlo en formatos más cortos.

ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, te ayuda a convertir tu contenido en mensajes listos para WhatsApp.

Por ejemplo, vea cómo ClickUp Brain crea textos que luego puede perfeccionar y enviar.

Utiliza ClickUp Brain para generar contenido práctico para el marketing en WhatsApp

También puedes utilizar ClickUp Brain para resumir las preguntas recurrentes de los chats de WhatsApp, como «¿Este producto es seguro para los niños?» o «¿Cuál es la política de devoluciones?». Conviértelas en indicaciones reutilizables, preguntas frecuentes o consejos educativos.

Además, Brain también te ayuda a convertir el texto en una imagen

✨ Prueba esta indicación indicación 1: *Escribe tres consejos para el cuidado de la piel para mis compradores que tienen piel grasa, sugiriendo lo que pueden hacer en verano para mantener su piel sana *indicación 2: ¿Puedes crear una publicación en redes sociales con estos consejos para Instagram? Conviértela en una imagen con estilo retro. Da una indicación a Brain para que cree imágenes que puedan acompañar a tu mensaje de WhatsApp

Bonificación: Si gestionas varias campañas, canales y perfiles, considera la posibilidad de pasarte a ClickUp Brain MAX. A diferencia de los asistentes de IA estándar, Brain MAX se conecta a todas tus herramientas, como Google Drive, OneDrive, SharePoint y muchas más. Extrae al instante documentos de productos, scripts de compatibilidad o entradas de blog anteriores y conviértelos en mensajes listos para WhatsApp sin cambiar de pestaña. Incluso puedes utilizar comandos de voz para pedirle a Brain MAX que redacte o actualice secuencias de mensajes, resumir documentos largos para campañas de goteo o encontrar el recurso adecuado en tu entorno de trabajo. Para saber más sobre Brain MAX, ¡ mira este vídeo!

🧠 Dato curioso: En junio de 2013, WhatsApp estableció un récord asombroso al procesar 27 000 millones de mensajes en solo 24 horas, lo que incluyó alrededor de 10 000 millones de mensajes entrantes y 17 000 millones de mensajes salientes.

La aplicación WhatsApp Business es el punto de partida más accesible. Es gratuita, fácil de configurar e ideal para propietarios de negocios individuales o equipos pequeños. Puede crear un perfil comercial, configurar saludos de automatización y organizar los contactos con etiquetas.

Pero a medida que tus necesidades de marketing crecen, esta configuración básica a menudo alcanza sus límites. En este caso, estas son las mejores herramientas de marketing de WhatsApp que deberías tener en cuenta.

1. Plataforma WhatsApp Business (API)

Se trata de una interfaz proporcionada por WhatsApp (Meta) y es más adecuada para empresas de tamaño medio a grande. Los profesionales del marketing pueden utilizarla para enviar y recibir mensajes de forma programada y a través de proveedores de soluciones empresariales (BSP) externos.

Lo que puedes hacer:

Envía mensajes a los usuarios que se hayan suscrito de una sola vez

Automatiza los flujos de trabajo mediante desencadenantes de mensajes de WhatsApp basados en las acciones de los usuarios (por ejemplo, carrito abandonado, formulario rellenado o estado de la entrega)

Gestiona las preguntas frecuentes, toma pedidos o califica clientes potenciales utilizando herramientas de chatbot con conexión (a internet) a la API

Utilice plantillas preaprobadas para mensajes salientes, como actualizaciones de envíos, recordatorios de reenganche o recordatorios de citas

Conéctese a su CRM, servicio de asistencia técnica o plataforma de comercio electrónico para disfrutar de un flujo de datos fluido y respuestas con mucho contexto

Accede a métricas detalladas de entrega, apertura y compromiso personalizado para optimizar tus campañas

La mayoría de los BSP cobran por mensaje o una cuota mensual. Pero el coste se amortiza con un mayor alcance, mejores tasas de respuesta y ahorro de tiempo. Además, si quieres obtener la insignia de verificación con el tick verde en tu cuenta de WhatsApp Business, la API es tu única opción.

A medida que evolucionen tus metas de marketing, elige entre un conjunto de herramientas especializadas diseñadas para complementar la plataforma WhatsApp Business.

Tipo de herramienta Ventaja clave Ideal para Brevo (Todo en uno) Campañas de WhatsApp, correo electrónico y SMS combinadas con automatización y análisis Corporaciones que desean unificar los canales de mensajería y ampliar su alcance sin una configuración compleja Respond.io ( CRM omnicanal) Mensajería centralizada en WhatsApp, Messenger, IG y más con lógica de automatización Equipos de soporte y equipo de ventas de tamaño medio que necesitan una vista única de todas las conversaciones con los clientes Bird (MessageBird) Creador de campañas visuales + coordinación omnicanal Corporaciones que realizan campañas multitoque con lógica de mensajería avanzada Gupshup (API con tecnología de IA) Plantillas basadas en IA, chatbots y automatización del recorrido del cliente Marcas DTC de rápido crecimiento o corporaciones que necesitan marketing de conversación a gran escala WANotifier (herramienta de campaña) Marketing por goteo, difusiones, sin marcas API, bandeja de entrada del equipo Equipos pequeños que llevan a cabo un marketing eficiente con una complejidad tecnológica mínima Zixflow, Wati, Interakt (herramientas de automatización) Automatización del embudo, etiquetas, preguntas frecuentes y configuración de bots Pequeñas y medianas empresas que establecen flujos de fidelización, series de incorporación y campañas repetidas ClickUp (capa de gestión de campañas) Planificación centralizada, creación de activos, colaboración en equipo y seguimiento del flujo de trabajo Equipos de marketing que gestionan campañas multicanal de WhatsApp de principio a fin, desde la idea hasta el lanzamiento

Consideraciones legales para el marketing de empresa en WhatsApp Independientemente de la herramienta que elijas para promocionar tu empresa a través de WhatsApp, aquí tienes algunas pautas legales esenciales que debes seguir: Obtenga permiso primero: Debe obtener el consentimiento claro y activo de los usuarios antes de enviarles mensajes. Deben aceptar voluntariamente recibir mensajes

Sigue las normas de WhatsApp: Cumple estrictamente las políticas comerciales y empresariales de WhatsApp para evitar que te marquen como spam, lo que puede provocar la suspensión de tu cuenta

*cumpla con las leyes de privacidad: si recopila datos de clientes, siga las normativas de protección de datos, como el RGPD (UE), la CCPA (California) y la PDPA

*conoce las reglas de mensajería: los mensajes de promoción no solicitados se consideran spam. El cliente debe ponerse en contacto contigo primero, o bien debes utilizar plantillas preaprobadas

*proteja los datos de los clientes: mantenga la información del usuario en seguridad mediante el cifrado y el almacenamiento seguro, y cumpla con las leyes locales sobre residencia de datos

Cómo medir el intento correcto de tus esfuerzos de marketing en WhatsApp Empresa

Al igual que con cualquier otra campaña de marketing, también tendrás que hacer un seguimiento de los resultados de tus campañas de WhatsApp Business para evaluar el retorno de la inversión y, lo que es más importante, saber qué es lo que más gusta a tus clientes.

Para ello, puedes utilizar una combinación de señales cuantitativas y cualitativas. A continuación te ofrecemos algunos consejos sobre qué medir.

Métricas cuantitativas

Tasa de entrega: El porcentaje de mensajes que se entregan de forma exitosa (es decir, con un intento correcto). Una tasa constantemente baja puede indicar problemas con su base de datos de contactos

*tasa de bloqueo y baja: La tasa a la que los usuarios bloquean tu número o se dan de baja. Un aumento en esta métrica es un indicador crítico de que tu contenido o frecuencia necesitan un ajuste inmediato

Tasa de apertura: La proporción de mensajes entregados que los destinatarios abren

Tasa de clics (CTR): en los mensajes que contienen enlaces, mide el porcentaje de usuarios que hacen clic en ellos. Es un indicador directo del poder de persuasión de tu mensaje

*tasa de respuesta: El porcentaje de usuarios que envían una respuesta a tu transmisión. Este KPI es vital para evaluar en qué medida tu mensaje genera una conversación bidireccional

tasa de conversión: *El porcentaje de usuarios que realizan una acción deseada (por ejemplo, completar una compra, reservar una demostración, utilizar un código de descuento) después de recibir tu mensaje

Clientes potenciales generados: El número total de nuevos clientes potenciales identificados a través de conversaciones y consultas en WhatsApp

*coste por conversión/adquisición: métrica financiera que divide el coste total de la campaña entre el número de conversiones exitosas, lo que ayuda a medir la eficiencia económica

Indicadores cualitativos

Los datos cuantitativos te dicen qué sucedió, pero el análisis cualitativo te dice por qué. Por ejemplo:

*extraiga información útil de las conversaciones: revise sistemáticamente los registros de chat para descubrir las preguntas recurrentes de los clientes, las objeciones comunes y los comentarios orgánicos sobre los productos

Evalúa la opinión de los clientes: Clasifica el tono de los mensajes entrantes (positivo, negativo, neutro) para conocer el pulso de tu percepción de marca y la acogida de tus campañas

Usa ClickUp para coordinar tu marketing en WhatsApp

Cada mensaje de WhatsApp que envías tiene una historia detrás: ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo aprobó? ¿A qué segmento va dirigido? ¿Cuándo debe enviarse?

La herramienta de gestión de proyectos de marketing de ClickUp mantiene todos tus esfuerzos de marketing en WhatsApp organizados y en un solo lugar. Tomaremos el ejemplo de una marca de productos para el cuidado de la piel DTC para mostrarte cómo hacerlo.

1. Plan y organiza campañas

Supongamos que eres el director de marketing de una marca de productos para el cuidado de la piel. Vas a lanzar un nuevo paquete de productos para pieles grasas durante la temporada húmeda. Necesitas enviar mensajes de WhatsApp con objetivo a compradores nuevos, usuarios actuales de tu gel facial para controlar la grasa y usuarios inactivos del último trimestre.

En tu entorno de trabajo de ClickUp, crea una lista llamada Paquete de cuidado de la piel Monsoon – Campaña de WhatsApp. Este será tu espacio central para realizar un seguimiento de todos los esfuerzos de marketing.

En la lista, añade una tarea para cada paso clave de tu campaña.

Realiza un seguimiento y gestiona las tareas de tu campaña de WhatsApp en una lista de ClickUp

Para cada tarea, añade:

Una breve descripción que resuma el objetivo de la tarea, incluyendo cualquier archivo adjunto para la imagen/vídeo que se vaya a incluir, etc.

Una fecha de vencimiento y una persona asignada para realizar un seguimiento de la propiedad y los plazos

Campos personalizados para organizar y filtrar tareas de manera eficiente. Por ejemplo:

Campo Propósito Segmento de audiencia Etiqueta las tareas con segmentos como: compradores nuevos, usuarios inactivos, compradores anteriores Tipo de mensaje Difusión, promoción, recordatorio, comentarios o carrito abandonado

Crea cada tarea y subtarea con plazos y campos personalizados

A continuación, utiliza subtareas para dividir cada tarea en pasos más pequeños y factibles. Esto facilita la asignación de responsabilidades específicas.

Por ejemplo, la tarea «Redactar un mensaje personalizado» puede implicar escribir un texto para compradores primerizos y revisarlo y finalizarlo con el equipo jurídico.

De esta manera, tu redactor publicitario, tu gestor de CRM y tu equipo de cumplimiento normativo estarán todos en la misma página.

Divida las tareas complejas en subtareas más pequeñas y fáciles de seguir para obtener una mayor visibilidad

También necesitas un lugar centralizado para definir la narrativa, los conocimientos sobre la audiencia y otra información. ClickUp Doc te sirve como fuente única de información veraz.

Por ejemplo, exponga aquí el resumen de la campaña (el motivo que hay detrás de la campaña). Además, añada las directrices legales y de marca para que el equipo creativo sepa lo que está permitido y lo que no.

Esboza el resumen de tu campaña y centraliza esta información en ClickUp Documento

📮ClickUp Insight: El 92 % de los trabajadores del conocimiento corren el riesgo de perder decisiones importantes dispersas en chat, correo electrónico y hojas de cálculo. Sin un sistema unificado para capturar y realizar un seguimiento de las decisiones, la información empresarial crítica se pierde en el ruido digital. Con las funciones de gestión de tareas de ClickUp, nunca tendrás que preocuparte por esto. Crea tareas a partir de chats, comentarios de tareas, documentos y correos electrónicos con un solo clic

2. Crea un calendario de contenido de marketing

A continuación, utiliza la vista de calendario de ClickUp para visualizar el cronograma de la campaña de WhatsApp para tu paquete de productos para el cuidado de la piel durante el monzón. Puedes:

Asegúrate de que el mensaje para los compradores primerizos se programe después de que el paquete esté disponible

Confirma que los seguimientos del día 3 y del día 7 no coincidan con otros envíos promocionales

Realice un seguimiento de los plazos de aprobación de creatividades para no tener que apresurarse en el último momento

Si la vista de Calendario muestra dos promociones que caen en el mismo día, o una semana sin nada programado, puedes arrastrar y soltar rápidamente para ajustar los horarios antes de que se publiquen.

Visualiza las tareas de la campaña de WhatsApp y mantén un flujo constante de mensajes a través de la vista de calendario de ClickUp

Para equilibrar tu calendario, también puedes utilizar diferentes códigos de color o etiquetas para los distintos tipos de mensajes (promociones, contenido, seguimientos). Compártelo con tu equipo o con tus superiores para que haya transparencia sobre «qué se va a publicar y cuándo»

👀 ¿Sabías que...? Según la psicología del color, el rojo llama naturalmente la atención, por lo que es ideal para etiquetar plazos de entrega vencidos, obstáculos de cumplimiento o aprobaciones críticas de campañas en tu vista de calendario de ClickUp. El verde evoca una sensación de progreso y completado, lo que lo hace perfecto para etiquetar mensajes completados, recursos de diseño o transmisiones programadas.

3. Colabora y comunícate

En lugar de interminables hilos de correo electrónico o mensajes de Slack, utiliza ClickUp Chat para centralizar las discusiones relacionadas con la campaña. Te permite:

Comuníquese en tiempo real directamente desde su entorno de trabajo mediante chats grupales o individuales, llamadas de voz o incluso videollamadas SyncUp

Mantén las conversaciones vinculadas a tareas específicas, para que todos puedan ver el historial y sepan exactamente de qué se trata

Acelera las aprobaciones y ediciones, ya que puedes debatir, revisar y actualizar dentro de la misma ventana

Inicie conversaciones, comparta actualizaciones y mantenga las decisiones de campaña en un solo lugar con ClickUp Chat

Puede adjuntar imágenes o vídeos en el chat y etiquetar al responsable de la toma de decisiones para que apruebe la versión final. Y cuando alguien diga «Necesitamos un seguimiento del día 7», cree instantáneamente una nueva tarea a partir de ese mensaje de chat.

Además, los miembros de tu equipo no tendrán que desplazarse por más de 60 mensajes para comprender las decisiones y las tareas pendientes. ClickUp Brain puede resumir los hilos de chat en puntos clave.

🧠 Dato curioso: WhatsApp fue la segunda app, aplicación, que no era de Google en alcanzar los mil millones de instalaciones en Android en 2015.

📚 Más información: Las mejores aplicaciones de chat grupal para equipos de empresa

4. Realice un seguimiento del estado de las campañas, las aprobaciones y las métricas

Una vez que tus tareas estén en marcha, configura los estados personalizados de ClickUp para reflejar cada fase del flujo de trabajo de tu campaña.

Ejemplo de flujo: Planificación → Creación de contenido → Pendiente de aprobación → Programado → Enviado → Seguimiento programado → Completada

Esto ayuda a que todos sepan exactamente en qué fase se encuentra cada mensaje dentro de su estrategia de comunicación de marketing. Si algo se queda atascado en «Pendiente de aprobación», un responsable o una parte interesada puede intervenir, revisar el texto y seguir adelante.

Visualiza cada fase de la campaña, desde el plan hasta el seguimiento, con la función de estado personalizado de ClickUp

Con el tiempo, puedes utilizar los paneles de ClickUp para agregar estos datos.

Supongamos que estás realizando un seguimiento de tres segmentos: compradores por primera vez, usuarios de productos para controlar la grasa y usuarios inactivos. Crea un panel con widgets como:

Tareas por estado : progreso visual para cada segmento: cuántas campañas están programadas, enviadas o pendientes de aprobación

*(Elaboración de) informes de campos personalizados: muestra los CTR o el uso de códigos de descuento registrados en las tareas (utiliza campos de número como «CTR %» o «Recuento de canje»)

Aprobaciones pendientes: una lista de tareas filtrada que muestra todos los mensajes que aún se encuentran en la fase «Pendiente de revisión»

Supervisa el progreso de la campaña para detectar cuellos de botella a través de los paneles de ClickUp

5. Ahorra tiempo con las plantillas de campaña

¿Cansado de crear las mismas campañas de marketing de WhatsApp desde cero? Las plantillas de campañas de marketing pueden ayudarte a evitar repetir la configuración y mantener la coherencia.

Por ejemplo, la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp te permite planear, ejecutar y supervisar tu campaña.

Obtenga una plantilla gratis Planifica tus campañas de lanzamiento de WhatsApp o promociones de temporada con la plantilla de gestión de campañas de marketing de ClickUp

Divida la campaña en tareas individuales con la Vista de fase de marketing y realice un seguimiento de los plazos con la Vista de calendario. Utilice atributos personalizados, como Contenido final, Borrador, Referencia, Aprobación y Equipo asignado, para guardar detalles importantes de la campaña.

También puede utilizar plantillas de planes de comunicación para establecer el objetivo de dirigirse a grupos específicos con mensajes personalizados y evitar el cansancio o la duplicación de mensajes programando los mensajes de WhatsApp con la frecuencia adecuada.

Buenas prácticas de marketing en WhatsApp Empresa

Ahora que está convencido de la eficacia del marketing empresarial de WhatsApp, aquí tiene algunas buenas prácticas que puede seguir.

1. Trata WhatsApp como un canal de relación

Las ventas agresivas no son trabajo aquí, a diferencia de lo que ocurre en las redes sociales. Esto significa:

Céntrate en los mensajes que priorizan el valor: educa, ayuda u orienta

Utiliza un tono de conversación que refleje la forma en que hablan los clientes, no el lenguaje corporativo

Ofrezca respuestas antes de que se soliciten: actualizaciones proactivas sobre envíos, consejos de uso o preguntas frecuentes después de la compra

💡 Consejo profesional: En lugar de anunciar un descuento genérico, prueba lo siguiente: «¡Hola! Según lo que compraste la última vez, es posible que te encante este protector solar ligero. ¿Quieres probarlo con un 10 % de descuento?»

2. Segmente su público

No todos los clientes personalizados deben recibir el mismo mensaje. La segmentación por objetivo y ciclo de vida te ayuda a lograr la personalización perfecta:

Etiqueta a los usuarios según su interés en los productos, la antigüedad de la compra, el comportamiento en el carrito o el valor de por vida en tu CRM

Utiliza los rótulos de WhatsApp Business o sincronízalos con herramientas como ClickUp CRM para actuar como desencadenante de diferentes flujos de mensajes

💡 Consejo profesional: Utiliza los Campos personalizados de ClickUp para asignar tipos de segmentos y activar flujos de trabajo desencadenantes para cada grupo.

3. Diseña mini embudos para los flujos de mensajes

Piensa en secuencias. Los microembudos pueden guiar a los usuarios desde el conocimiento hasta la acción. Por ejemplo:

Mensaje 1 (concienciación): Destaque el problema (por ejemplo, problemas de la piel durante el monzón)

Mensaje 2 (consideración): Eduque con un consejo sobre el producto

Mensaje 3 (conversión): Ofrece una oferta

💡 Consejo profesional: Utiliza ClickUp Docs para correlacionar esta lógica y estructura de mensajes antes de asignar la tarea a tu equipo de redacción/diseño.

4. Escala con la automatización

Combina las respuestas automáticas de WhatsApp con opciones alternativas, como dirigir a los usuarios a una persona o a una sección de preguntas frecuentes útil.

Qué no hacer: No envíes mensajes consecutivos, archivos multimedia grandes sin contexto o enlaces cortos sospechosos. Evita las MAYÚSCULAS y el uso excesivo de emojis. Y nunca envíes nada personal que los usuarios no hayan aceptado recibir.

💡 Consejo profesional: Utiliza plantillas prediseñadas para las campañas más comunes, como la plantilla de plan de comunicación de ClickUp o la plantilla de CRM de ClickUp para automatizar la recopilación de información.

5. Ten una llamada a la acción clara

Tu mensaje debe tener una meta clara, facilitando al cliente la realización de la acción.

Utiliza los botones de respuesta rápida de WhatsApp o los enlaces cortos a páginas de destino o catálogos de productos

Evita enviar mensajes que requieran desplazarse demasiado, leer mucho o tomar decisiones

Ejemplo: «¿Quieres probar el paquete? Toca aquí y te reservaremos uno». Con un botón de respuesta directa o un enlace CTA.

6. Facilita la opción de darse de baja

Incluye siempre una forma clara para que los usuarios dejen de recibir mensajes. Una simple frase como «Responde STOP para darte de baja» es suficiente. También puedes hacerles un recordatorio ocasional de que pueden darse de baja en cualquier momento.

💡 Consejo profesional: Configura una automatización que actúe como desencadenante de una tarea si las tasas de exclusión superan un umbral determinado para un tipo de mensaje específico.

Haz crecer tu empresa con el marketing de WhatsApp y ClickUp

El marketing de WhatsApp Business consiste en reunirse con los clientes en una interfaz de chat que les gusta y en la que confían. Pero si gestionas los mensajes, la creación de contenido y la colaboración del equipo a través de hojas de cálculo, es probable que pierdas la cordura.

ClickUp aporta estructura y rapidez a tu estrategia de marketing en WhatsApp. La vista de calendario muestra exactamente lo que hay programado, mientras que ClickUp Chat permite a tu equipo coordinarse, compartir comentarios y aprobar contenidos en un solo lugar.

ClickUp Brain acelera la planificación y creación de contenido para tus campañas, mientras que ClickUp Dashboards te ayuda a realizar un seguimiento del progreso de la campaña, el rendimiento y lo que hay que hacer.

¿Listo para empezar a organizar tu próxima campaña de WhatsApp con más claridad?

Regístrate en ClickUp para empezar.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. ¿Es eficaz el marketing en WhatsApp?

Sí. El marketing de WhatsApp tiene altas tasas de apertura (a menudo del 80 al 90 %) y respuestas rápidas porque llega a los usuarios donde ya chatean varias veces al día.

2. ¿Cómo promuevo mi empresa en WhatsApp?

Empieza por crear una cuenta de WhatsApp Business y establecer la conexión (a internet) con Meta Business Manager. Consigue suscripciones a través de tu sitio web, anuncios o códigos QR. A continuación, segmenta tu público y envía mensajes personalizados, como ofertas, actualizaciones o consejos.

3. ¿Se puede hacer marketing masivo en WhatsApp?

Sí, pero solo si los usuarios han dado su consentimiento. Utiliza la API de WhatsApp Business para gestionar mensajes a gran escala que cumplan con la normativa.

4. ¿Cuál es la diferencia entre WhatsApp y WhatsApp Business?

WhatsApp es para uso personal. WhatsApp Business incluye funciones como perfiles empresariales, respuestas rápidas, rótulos y automatización para facilitar la comunicación con los clientes y la compatibilidad.