las 11 mejores alternativas a Asana para agencias de marketing (2025)

Tu agencia está creciendo. Lo que funcionaba para un equipo de cinco personas no se adapta del todo a tu operación de 20 personas.

Asana te ha llevado hasta aquí, pero ahora necesitas algo diferente. Estas 11 alternativas a Asana para agencias de marketing están especializadas en los retos únicos a los que te enfrentas.

Encontremos algo que crezca con tu ambición. 🎯

Las mejores alternativas a Asana para agencias de marketing de un vistazo

Aquí tienes una breve comparación de las mejores alternativas a Asana para agencias de marketing. 👇

Herramienta Lo mejor para Mejores funciones Precios ClickUp Plataforma de gestión integral para agencias que permite alinear las tareas creativas y operativas. Tamaño del equipo: ideal para personas, startups y corporaciones Flujos de trabajo personalizados, asistencia de IA, paneles, documentos, control de tiempo, calendario de IA, herramientas de comentarios Gratis para siempre; personalizaciones disponibles para corporaciones Wrike Organización de activos creativos y flujos de trabajo del portal del cliente. Tamaño del equipo: ideal para equipos creativos medianos y grandes Formularios de solicitud, revisión, versiones en paralelo, entornos de trabajo para clientes, informes automatizados Gratis; planes de pago a partir de 10 $ al mes por usuario Jira Ejecución ágil de campañas y actualizaciones iterativas de proyectos. Tamaño del equipo: ideal para equipos de marketing técnico y agencias colaborativas de desarrollo Flujos de trabajo personalizados, tableros Kanban, automatización de campañas, más de 30 informes integrados Gratis; planes de pago a partir de 8 $ al mes por usuario Trello Gestión visual de tareas y mapeo de campañas Tamaño del equipo: Ideal para equipos editoriales, sociales y de contenido Calendarios de contenido, plantillas personalizables, sincronización con Google Drive, integraciones Power-Up Gratis; planes de pago a partir de 6 $ al mes por usuario ProofHub Revisiones creativas estructuradas y aprobaciones de las partes interesadas Tamaño del equipo: Ideal para equipos de diseño, contenido y branding Comentarios sobre el marcado, flujos de aprobación, formularios personalizados, controles de permisos (Versión de) prueba gratuita; planes de pago a partir de 50 $ al mes Trabajo en equipo Seguimiento de la rentabilidad y entrega centrada en el cliente Tamaño del equipo: Ideal para agencias que gestionan facturación, anticipos y entregables Control de tiempo/presupuesto, facturación QuickBooks, planificador de carga de trabajo, acceso a la vista de clientes Gratis; planes de pago a partir de 13,99 $ al mes por usuario Airtable Planificación de campañas con flujos de trabajo personalizables y vistas de datos. Tamaño del equipo: ideal para equipos de operaciones y planificación Campos de fórmula, portales de campaña, calendarios codificados por colores, lógica condicional.. Gratis; planes de pago a partir de 24 $ al mes por usuario ActiveCollab Supervisión de la rentabilidad de los proyectos y facturación basada en el tiempo. Tamaño del equipo: ideal para gestores de proyectos con conocimientos financieros y agencias de servicios Cronómetros en tareas, facturas periódicas, panorámica de la carga de trabajo, alertas de desviación del alcance Gratis; planes de pago a partir de 11 $ al mes por usuario Basecamp Comunicación simplificada y visibilidad centralizada de los proyectos Tamaño del equipo: Ideal para equipos reducidos y grupos de marketing multifuncionales Tableros de mensajes, registros automáticos, hub de documentos, simplicidad para los clientes Gratis; planes de pago a partir de 15 $ al mes por usuario Proyectos Zoho Operaciones de marketing vinculadas a flujos de trabajo de toda la empresa Tamaño del equipo: Ideal para equipos que utilizan el ecosistema Zoho Portales de proyectos, seguimiento de gastos, vistas de carga de trabajo, automatizaciones Blueprint Gratis; planes de pago a partir de 5 $ al mes por usuario

¿Por qué optar por alternativas a Asana para agencias de marketing?

El software de gestión de proyectos para agencias de Asana funciona para muchos, pero las agencias de marketing suelen necesitar soluciones más personalizadas. He aquí por qué podrías buscar otras opciones:

No específico para marketing: Asana carece de flujos de trabajo centrados en el marketing, lo que requiere una gran personalización y herramientas adicionales para los ciclos de vida de las campañas, lo que provoca operaciones fragmentadas

Cobertura incompleta de campañas : gestiona bien las tareas, pero omite pasos clave como la recepción de pedidos y la aprobación de activos, lo que requiere sistemas independientes

Dificultades para escalar: a medida que aumenta la complejidad de los clientes y las campañas, la estructura simple de Asana se vuelve confusa, lo que reduce la visibilidad

Sin control de tiempo ni facturación: Las agencias que realizan un seguimiento de las horas facturables deben utilizar herramientas de terceros u hojas de cálculo manuales, ya que Asana carece de estas funciones

Elaboración de informes limitada: los paneles básicos no ofrecen los paneles básicos no ofrecen KPI personalizables para campañas y agencias de marketing , lo que dificulta la obtención de información sobre múltiples proyectos

Faltan funciones de colaboración con los clientes: La ausencia de portales para clientes o permisos detallados crea fricciones en las comunicaciones

Jerarquía de tareas débil: Las subtareas inflexibles y Las subtareas inflexibles y la automatización limitada del marketing con IA dan lugar a soluciones manuales

🧠 Dato curioso: Volney B. Palmer fundó la primera agencia de publicidad conocida en los Estados Unidos. Su plan original era simplemente vender espacios publicitarios en los periódicos. La estrategia, los eslóganes y los departamentos creativos llegaron mucho más tarde.

Las mejores alternativas a Asana para agencias de marketing

Estas son nuestras mejores alternativas a Asana para agencias de marketing. 📝

1. ClickUp (la mejor para la gestión integral de agencias)

Crea tu primera tarea en ClickUp Realiza un seguimiento de cada activo de la campaña con las tareas de ClickUp

ClickUp te ofrece la estructura que le falta a Asana, sin dejar de ser lo suficientemente flexible como para adaptarse al modo de trabajo de tu agencia.

Para empezar, el software de gestión de proyectos de ClickUp sirve como columna vertebral operativa de tu agencia. Y cuando integras la solución de marketing de ClickUp y el software para agencias creativas de ClickUp, obtienes acceso a flujos de trabajo especializados diseñados específicamente para operaciones de marketing

Mantén tus campañas en marcha

Imagina que tu agencia está trabajando en una campaña de embudo completo para una marca de tecnología de consumo: publicaciones orgánicas, anuncios pagados, correos electrónicos por goteo y páginas de destino, todo ello durante seis semanas.

Empieza creando una carpeta para la campaña. Dentro de ella, utiliza las tareas de ClickUp para crear entregables detallados para cada activo: uno para el carrusel de Instagram, otro para el correo electrónico de lanzamiento y otro para el anuncio de vídeo.

Cada tarea se asigna al miembro adecuado del equipo junto con los plazos, los resúmenes creativos y las subtareas para los traspasos.

Para que todo el mundo esté al tanto del progreso, puedes definir tus propios estados de tareas personalizados de ClickUp: «Briefing», «Borrador en curso», «Revisión interna», «Revisión del cliente» y «Aprobación final». Estos reflejan las fases reales que sigue tu agencia.

Al mismo tiempo, puedes añadir campos personalizados de ClickUp a cada tarea para que tu equipo pueda dividir y filtrar el trabajo fácilmente. Especifica el canal de los entregables, el tipo de público, el formato de los activos y la prioridad de la campaña.

Así que si tu estratega quiere ver todos los activos de máxima prioridad para los medios de pago que se publicarán la semana que viene, puede filtrar la vista en cuestión de segundos.

Vea todo en tiempo real

Supervisa el progreso de las campañas con los paneles de ClickUp

Tus datos operativos se transforman en información estratégica gracias a los paneles de ClickUp. Estos centros de comandos visuales muestran información en tiempo real sobre la capacidad del equipo, los plazos de los proyectos y el rendimiento de las campañas de todos tus clientes.

También puedes crear paneles privados para los clientes que muestran el progreso en tiempo real de los entregables, los plazos y los obstáculos sin exponer notas internas ni detalles del nivel de producción.

Muévete más rápido con IA

Trabaja con ClickUp Brain para planificar campañas

ClickUp Brain es el motor de IA integrado en la plataforma que ayuda a tu equipo a planificar, escribir y resumir sin perder el impulso.

Supongamos que tu agencia está planificando una campaña para el Black Friday para un cliente de comercio electrónico. El estratega abre un documento de ClickUp para esbozar la estructura de la campaña. Escribe una breve indicación como «Plan promocional para el Black Friday para una marca de productos para el cuidado de la piel». ClickUp Brain sugiere un calendario de campaña desglosado por canales (correo electrónico, redes sociales de pago, páginas de destino y colaboraciones con influencers), junto con los ángulos clave de los mensajes y los formatos de entrega.

Luego, durante la fase de producción, si tu jefe creativo quiere saber qué tareas están pendientes de revisión o dónde se ha bloqueado el feedback, la herramienta de IA para marketing puede resumir los últimos comentarios de todas las tareas con un solo clic.

Automatiza el trabajo repetitivo

Establece desencadenantes para la automatización de ClickUp en tu entorno de trabajo

ClickUp Automatización se encarga de todas las tediosas actualizaciones del estado de los proyectos, los cambios de asignación y los recordatorios que consumen el tiempo de tu equipo durante las campañas.

Por ejemplo, cuando una tarea pasa a «Revisión del cliente», una automatización puede etiquetar automáticamente al gestor de cuentas, establecer un plazo para los comentarios y reasignar la tarea si se supera ese plazo.

Empieza con las plantillas para agencias

Obtener plantilla gratis Lanza y gestiona campañas creativas con la plantilla para agencias de marketing de ClickUp

La plantilla de ClickUp para agencias de marketing está diseñada para agencias que gestionan ciclos de campañas para varios clientes. Incluye listas para solicitudes creativas, estados de tareas personalizados predefinidos para flujos de revisión y campos personalizados para la plataforma y el formato.

La plantilla también incluye vistas como Cronogramas de contratos y Panorámicas de cuentas, lo que te brinda visibilidad instantánea.

Si además de la entrega creativa gestionas contratos de retención o operaciones de clientes, la plantilla de gestión de agencias de ClickUp te ayudará a ponerte en marcha más rápido.

Las mejores funciones de ClickUp

Limitaciones de ClickUp

Sin una configuración cuidadosa, es fácil perderse actualizaciones clave o verse inundado de avisos irrelevantes

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Esta reseña de Reddit lo dice todo:

Llevamos medio año utilizando ClickUp en nuestra agencia y, sinceramente, ha cambiado nuestra forma de trabajar de una manera que no esperaba. Al principio era escéptico con respecto a todas las funciones adicionales, pero me han acabado convenciendo. […] Su sistema de documentos ha sustituido discretamente a la mayor parte de nuestro trabajo en Documentos de Google. Todo fluye mejor cuando nuestra documentación está en el mismo lugar que nuestros proyectos. El equipo se adaptó más rápido de lo que pensaba. Al principio no estaba muy convencido de ClickUp Brain, parecía otro truco de IA. Pero me ha ahorrado algunas tareas de redacción tediosas, especialmente cuando tengo que resumir largos correos electrónicos de clientes o empezar un borrador. No es perfecto, pero es útil cuando estoy desbordado. […] Como todo, me costó un poco acostumbrarme y todavía hay momentos en los que las cosas parecen un poco torpes. Pero, mirando atrás y viendo cómo trabajábamos antes, no querría volver atrás. ​​​​​​​​​​​​​​​​

2. Wrike (la mejor para la gestión de activos creativos)

vía Wrike

¿Conoces esa sensación de desasosiego cuando un cliente te pide «el logotipo con el fondo azul» y te das cuenta de que hay 12 versiones repartidas en diferentes carpetas? Wrike lo entiende.

Esta alternativa a Asana para agencias de marketing destaca cuando tienes que lidiar con múltiples clientes exigentes, cada uno con su propia forma de hacer las cosas.

Tu mayor dolor de cabeza, poner a todo el mundo en la misma página sobre los requisitos del proyecto, se resuelve con plantillas de marketing. Se acabó empezar desde cero cada vez que incorporas un nuevo cliente o lanzas un tipo de campaña familiar.

Las mejores funciones de Wrike

Crea formularios de solicitud personalizados que convierten automáticamente los resúmenes de los clientes en tareas prácticas

Compara diferentes versiones de activos creativos en paralelo durante el proceso de aprobación

Configura informes de marketing digital automatizados que realizan un seguimiento de las métricas de las campañas y el estado de los proyectos sin trabajo manual

Comparte entornos de trabajo dedicados a clientes donde los colaboradores externos pueden revisar el progreso y proporcionar comentarios

Limitaciones de Wrike

Aunque Wrike ofrece herramientas de revisión, las agencias señalan que los ciclos de revisión repetidos requieren una configuración manual tediosa y pueden saturar el entorno de trabajo

La elaboración de informes y los paneles suelen describirse como inadecuados para presentaciones de alto nivel a clientes

El control de tiempo básico de Wrike es rudimentario, poco práctico e ineficaz para la elaboración de informes de horas facturables

Precios de Wrike

Free

Equipo: 10 $ al mes por usuario

Business: 25 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Pinnacle: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Wrike

G2: 4,2/5 (4400 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (2614 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?

Esta es la opinión de un usuario de Reddit sobre esta herramienta:

He utilizado un montón de sistemas de gestión de proyectos y me gusta mucho Wrike. No solo porque soy gestor de proyectos, sino porque los 30 miembros de mi equipo lo han aprendido fácilmente y lo utilizan a diario. El hecho de que hayamos adoptado al 100 % un software facilita mucho mi trabajo como gestor de proyectos. Sin embargo, es un sistema muy complejo desde el punto de vista del backend: configuración de campos personalizados, tipos de elementos personalizados, creación de formularios de envío, etc. Tiene una pequeña curva de aprendizaje desde el punto de vista de la gestión de proyectos, pero hace MUCHO.

🔍 ¿Sabías que...? David Ogilvy, a menudo considerado el padre de la publicidad moderna, no comenzó su carrera en el marketing. Después de dejar Oxford, se formó como chef en París y más tarde vendió estufas AGA puerta a puerta en Escocia. Era tan bueno en ello que escribió un manual de ventas en 1935, que más tarde fue elogiado por Fortune como uno de los mejores jamás escritos.

3. Jira (la mejor para flujos de trabajo de marketing ágiles)

vía Atlassian

Lo que pasa con las campañas de marketing es que cambian. Mucho. A veces, cada hora. Jira reconoce esta realidad porque fue diseñada para el desarrollo de software, donde los requisitos cambian más rápido que las tendencias de la moda.

Mientras tus competidores siguen intentando encajar el marketing en procesos en cascada, tú te adaptarás sobre la marcha. El alto nivel de personalización te permite modelar exactamente cómo trabaja tu equipo, en lugar de adaptarte a la idea que otra persona tiene de las «buenas prácticas»

Las mejores funciones de Jira

Crea flujos de trabajo personalizados que se adapten a tus procesos específicos de planificación de marketing y cadenas de aprobación

Visualiza el progreso de las campañas utilizando tableros Kanban o vistas de cronograma con seguimiento de dependencias

Automatiza tareas repetitivas como asignar trabajo o mover proyectos a través de fases de aprobación

Accede a más de 30 informes diferentes para realizar un seguimiento de todo, desde la duración del ciclo hasta la velocidad del equipo

Limitaciones de Jira

La complejidad técnica puede intimidar a los miembros del equipo de marketing que no tienen conocimientos técnicos

Los usuarios sin conocimientos técnicos encuentran tedioso y lento realizar actualizaciones básicas; los entornos suelen «hincharse» con campos, flujos de trabajo y clics adicionales

La colaboración con los clientes es engorrosa; no es fácil involucrar a las partes interesadas externas

Capacidades de revisión creativa limitadas en comparación con alternativas centradas en el diseño

Precios de Jira

Free

Estándar: 8 $ al mes por usuario

Premium: 14 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Jira

G2: 4,3/5 (más de 6425 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 15 155 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Jira?

Directamente de una reseña de G2:

Jira hace que sea increíblemente fácil dividir proyectos complejos en historias y tareas manejables. Me gusta mucho la posibilidad de crear flujos de trabajo personalizados, asignar tareas a los miembros del equipo y realizar un seguimiento del progreso en tiempo real. Las herramientas visuales como los tableros Kanban y Scrum son especialmente útiles para mantener la organización y la coordinación entre todos.

🧠 Dato curioso: El significado original de la palabra «marca» proviene del ganado. Los ganaderos quemaban marcas únicas en el ganado para indicar su propiedad. Los especialistas en marketing adoptaron el término para describir los productos que «se quedaban grabados» en la mente de los consumidores.

4. Trello (la mejor para el seguimiento visual de campañas)

vía Trello

Los proveedores de servicios de redacción de contenidos prosperan gracias a una organización visual que muestra el panorama general de un vistazo.

El enfoque basado en tarjetas de Trello refleja la forma en que los equipos editoriales piensan naturalmente sobre los canales de contenido y los flujos de las campañas. La alternativa a Asana funciona especialmente bien para las agencias que priorizan la simplicidad sobre la complejidad de las funciones.

*la automatización de Butler se encarga de las tareas mundanas que consumen el tiempo creativo, mientras que las múltiples opciones de vista permiten a los diferentes miembros del equipo ver los proyectos en su formato preferido.

Las mejores funciones de Trello

Crea calendarios de contenido visual que los clientes puedan entender sin necesidad de explicaciones

Configura plantillas de tarjetas para campañas recurrentes, de modo que los nuevos proyectos empiecen con buen pie

Conéctate directamente a las carpetas de Google Drive de los clientes para sincronizar los activos sin necesidad de descargarlos y volver a subirlos

Conecta cientos de apps de terceros a través de Power-Ups para ampliar la funcionalidad de la plataforma de gestión de proyectos

Limitaciones de Trello

Carece de funciones avanzadas de gestión de proyectos, como gráficos de Gantt o planificación de recursos

Sin control de tiempo integrado ni funciones detalladas de elaboración de informes

Espacio de almacenamiento de archivos limitado en los planes gratuitos y de nivel inferior

Sin una jerarquía clara, lo que limita la supervisión de las campañas

Precios de Trello

Free

Estándar: 6 $ al mes por usuario

Premium: 12,50 $ al mes por usuario

Enterprise: 17,50 $ al mes por usuario (facturado anualmente)

Valoraciones y reseñas de Trello

G2: 4,4/5 (más de 13 695 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (23 620 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?

Un crítico de G2 compartió este comentario:

He usado Trello durante años y nunca me ha fallado: es muy fácil de usar, incluso para proyectos grandes que abarcan toda la empresa. Y es MUY fácil de aprender a usar. Me encanta que tenga tantas integraciones y automatizaciones: pudimos automatizar la asignación de tareas, los plazos, las entregas a los clientes y los ajustes operativos, todo dentro de Trello. Sinceramente, hizo que gestionar un equipo grande y múltiples proyectos fuera muy fácil.

➡️ Más información: Plantillas de propuestas de consultoría gratuitas para ganar clientes

5. ProofHub (la mejor para procesos de revisión creativa)

vía ProofHub

ProofHub reconoce que la mayor parte del trabajo de marketing implica elementos visuales que deben ser aprobados por las partes interesadas, y las cadenas de correos electrónicos son el lugar donde muere la creatividad. La alternativa a Asana para agencias de marketing pone orden en el caos de las revisiones creativas mediante procesos de aprobación estructurados que realmente funcionan.

Lo que lo hace especialmente inteligente es cómo gestiona los permisos de los clientes, dándoles exactamente lo que necesitan ver sin abrumarlos con funciones que nunca utilizarán.

Los formularios personalizados ayudan a capturar esos briefs iniciales desordenados que suelen llegar en forma de correos electrónicos improvisados.

Las mejores funciones de ProofHub

Sube imágenes y archivos PDF para marcarlos con comentarios y anotaciones directamente en los archivos

Dirige los activos creativos a través de flujos de trabajo de aprobación con notificaciones automáticas a las partes interesadas

Captura las solicitudes de los clientes a través de formularios personalizados que se convierten directamente en tareas del proyecto

Controla lo que los clientes pueden ver y hacer con ajustes de permisos detallados

Limitaciones de ProofHub

Opciones de integración limitadas en comparación con otro software para agencias de marketing

Sin herramientas avanzadas de gestión de recursos ni funciones de planificación de la capacidad

Las capacidades de elaboración de informes son básicas y pueden no satisfacer a las agencias de marketing de contenidos que necesitan análisis detallados

Precios de ProofHub

(Versión de) prueba gratis

Control total: 150 $ al mes

Imprescindible: 50 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ProofHub

G2: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ProofHub?

De una reseña de G2:

Lo que más me gusta de ProofHub es cómo simplifica la gestión de diversos aspectos del marketing de contenidos. Puedo gestionar todo, desde la creación de contenidos y la colaboración hasta la revisión, todo desde un solo lugar. Una vez que finalizamos los objetivos de la campaña, utilizo el tablero de «discusión» para documentar nuestro plan y hacer ajustes sobre la marcha. Me gusta mucho su capacidad para crear flujos de trabajo personalizados y gestionar tareas utilizando la vista «tablero». […] La capacidad de revisar y aprobar los activos creativos a tiempo, compartir comentarios y gestionar a los colaboradores externos con facilidad es una gran ventaja. Además, poder colaborar fuera de la organización sin pagar nada extra es una gran ventaja para nosotros.

Tu agencia no es un desastre, tu proceso sí. Gestiona tu agencia con la información de ClickUp's Big Book for Agency Project Management (El gran libro de ClickUp para la gestión de proyectos en agencias) Solucionarlo con The Big Book for Agency Project Management: un manual sin tonterías repleto de estrategias reales que utilizan las agencias para ejecutar proyectos con mayor fluidez, mantener contentos a los clientes y, de hecho, ganar dinero haciéndolo.

6. Teamwork (ideal para la entrega de proyectos centrados en el cliente)

vía Teamwork

Dirigir una agencia significa caminar por la cuerda floja entre mantener contentos a los clientes y mantener una empresa rentable. El trabajo en equipo no pretende que estas metas siempre estén alineadas, pero te ayuda a gestionar ambas simultáneamente.

La herramienta de gestión de proyectos considera la colaboración con los clientes como una función de primer orden, en lugar de un elemento secundario, lo que marca una gran diferencia cuando se trata de mantener relaciones profesionales y cumplir con los plazos.

Las mejores funciones para el trabajo en equipo

Realiza un seguimiento del tiempo y los presupuestos con información sobre la rentabilidad en tiempo real para mantener los proyectos al día desde el punto de vista financiero

Gestiona la capacidad y la carga de trabajo de tu equipo para evitar el agotamiento y el incumplimiento de los plazos

Genera facturas directamente a partir del tiempo registrado y los gastos con la integración de QuickBooks

Proporciona a los clientes acceso controlado para ver los hitos y aprobar los entregables

Limitaciones del trabajo en equipo

La automatización Kanban es básica y no se adapta fácilmente a flujos de trabajo de migración complejos

Las funciones avanzadas requieren planes de nivel superior que pueden resultar caros para las agencias más pequeñas

Curva de aprendizaje más pronunciada que otras alternativas a Asana más sencillas para agencias de marketing

Algunos usuarios informan de problemas ocasionales de rendimiento con proyectos grandes

Precios para equipos

Free

Entrega: 13,99 $ al mes por usuario

Grow: 25,99 $ al mes por usuario

Escala: Precios personalizados

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas sobre el trabajo en equipo

G2: 4,4/5 (más de 1170 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 915 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork?

Esto viene directamente de un hilo de Reddit:

Mi empresa lo utiliza, me gusta bastante y me gustaría trabajar con él en el futuro. Mi experiencia con Jira es limitada, pero si tuviera que elegir entre los dos, preferiría Teamwork. Muchas funciones funcionan en función de las fechas de inicio y límite del calendario y de las estimaciones, por lo que si tu organización puede gestionar ambas cosas, le sacarás el máximo partido. Las estimaciones funcionan por horas (no estoy seguro de si esto se puede configurar para Fibonacci u otra cosa)

💡 Consejo profesional: Para hacer crecer tu agencia de marketing digital, crea un «archivo de información sobre conversiones». Después de cada campaña, documenta lo que ha funcionado, lo que no, las tendencias de comportamiento de la audiencia y los ángulos creativos. Con el tiempo, esto se convertirá en una hoja de ruta de marketing con estrategias probadas que agudizarán tu ventaja y acelerarán los resultados para futuros clientes.

7. Airtable (la mejor para planificar campañas flexibles)

vía Airtable

Airtable aporta el poder de las bases de datos a la gestión de proyectos de una forma que Asana simplemente no puede. Las agencias de marketing pueden crear flujos de trabajo personalizados que conectan los presupuestos de las campañas con los cronogramas, realizar un seguimiento de los activos creativos a través de campos adjuntos y configurar procesos de aprobación automatizados que tienen sentido para el trabajo de los clientes.

La belleza reside en cómo puedes dividir y analizar estos datos interconectados de innumerables maneras, revelando información que permanecería oculta en otras alternativas a Asana para agencias de marketing.

Las mejores funciones de Airtable

Sincroniza los presupuestos de las campañas con el seguimiento del gasto real utilizando campos de fórmula y formatos de moneda

Crea formatos condicionales que resaltan automáticamente los entregables vencidos o los excesos presupuestarios

Crea portales para clientes mediante el uso compartido de vistas filtradas que solo muestran los datos relevantes del proyecto

Correlacione calendarios de contenido con fases de campaña codificadas por colores y recordatorios de publicación automáticos

Limitaciones de Airtable

El acceso basado en roles es rudimentario; cualquier editor puede modificar las vistas o la estructura, y otros pueden desbloquear fácilmente las vistas bloqueadas

Las bases funcionan como silos separados: los comentarios, las automatizaciones y los usuarios no pueden abarcar todas ellas

Airtable tiene dificultades con grandes conjuntos de datos; las bases que superan los 50 000 registros pueden ralentizarse considerablemente

Precios de Airtable

Gratis (limitado a dos usuarios)

Equipo: 24 $ al mes por usuario

Business: 54 $ al mes por usuario

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Airtable

G2: 4,6/5 (más de 2985 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (2185 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Airtable?

Esta es la opinión de un crítico de G2:

Una vez que comprendí cómo Airtable es capaz de tomar datos simples y filtrarlos en vistas de información que pueden proporcionarte datos reveladores, como cuántos proyectos tiene un diseñador en un momento dado, cuánto tiempo se pierde en ediciones o cuántos proyectos nos ayudan realmente a alcanzar nuestra meta, se convirtió en un punto de inflexión. Personalizar los datos para que te muestren lo que necesitas saber es bastante fácil una vez que le coges el truco.

⚙️ Bonus: ¿Quieres aumentar la calidad de tu producción sin agotar a tu equipo? Empieza a utilizar plantillas de redacción de contenidos adaptadas a cada fase del recorrido del comprador.

📮ClickUp Insight: El 37 % de nuestros encuestados utiliza IA para la creación de contenidos, incluyendo la redacción, la edición y los correos electrónicos. Sin embargo, este proceso suele implicar el cambio entre diferentes herramientas, como una herramienta de generación de contenidos y tu entorno de trabajo. Con ClickUp, obtienes asistencia de escritura impulsada por IA en todo el entorno de trabajo, incluyendo correos electrónicos, comentarios, chats, documentos y más, todo ello mientras mantienes el contexto de todo tu entorno de trabajo.

8. ActiveCollab (la mejor para el seguimiento de la rentabilidad de los proyectos)

vía ActiveCollab

ActiveCollab soluciona la molesta brecha entre hacer el trabajo y cobrar por él.

Tu equipo registra el tiempo directamente en las tareas del proyecto mientras colabora a través de herramientas de revisión visual, y ese tiempo registrado se transforma en facturas profesionales sin las habituales acrobacias con hojas de cálculo (¡ya sabes a qué nos referimos!).

Observa cómo los presupuestos de los proyectos pasan de verde a rojo en tiempo real a medida que se acumulan las horas, detectando los cambios de alcance antes de que acaben con la rentabilidad.

Las mejores funciones de ActiveCollab

Inicia cronómetros directamente en las tareas para registrar las horas facturables sin interrumpir el flujo de trabajo

Supervisa la rentabilidad de los proyectos en tiempo real para detectar los excesos presupuestarios antes de que causen daños

Visualiza la carga de trabajo del equipo para equilibrar las tareas y evitar el agotamiento

Configura facturas recurrentes para clientes fijos con ciclos de facturación automáticos

Limitaciones de ActiveCollab

Algunas agencias encuentran el diseño poco inspirador o poco intuitivo

Las funciones de elaboración de informes son básicas y pueden no satisfacer a quienes necesitan análisis detallados

Las subtareas se gestionan mal; hay falta de claridad con las dependencias y los adjuntos que se pierden frustran a los usuarios

Precios de ActiveCollab

(Versión de) prueba gratis

Más: 15 $ al mes (para tres usuarios)

Pro: 11 $ al mes por usuario

Pro + Cobro: 17 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ActiveCollab

G2: 4,2/5 (más de 90 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 405 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ActiveCollab?

Esto es lo que dice una reseña de G2 sobre esta alternativa a Asana para agencias de marketing:

La vista Carga de trabajo fue muy útil para la gestión de recursos, y la posibilidad de cambiar entre la vista Kanban y la vista Lista fue muy útil. La parte más útil de todo el producto fueron los horarios y la posibilidad de que los usuarios pudieran realizar un seguimiento fácil y rápido del tiempo dedicado a tareas similares o repetitivas.

La vida de un propietario de agencia en una foto. ¿Te suena familiar? Si esto te suena familiar, compartimos más conversaciones reales sobre operaciones de agencias en nuestro LinkedIn.

9. Basecamp (la mejor para simplificar la comunicación en equipo)

vía Basecamp

Mientras que la mayoría de las alternativas a Asana para agencias de marketing se acumulan en funciones de gestión de proyectos, Basecamp las elimina para centrarse en mantener a todos informados y responsables. La plataforma funciona bien para agencias que se ahogan en el caos de la comunicación a través de múltiples canales.

A tus clientes les encantará porque podrán participar de forma significativa sin necesidad de un manual de formación, y tu equipo agradecerá no tener que aprender otro sistema complicado.

Las mejores funciones de Basecamp

Mantén toda la comunicación del proyecto en tableros de mensajes organizados en lugar de correos electrónicos dispersos

Programa registros automáticos que indican a los miembros del equipo que compartan actualizaciones sobre el progreso

Almacena todos los archivos y documentos del proyecto en una ubicación con control de versiones y función de búsqueda

Limitaciones de Basecamp

Precios de Basecamp

Free

Más: 15 $ al mes por usuario

Pro Unlimited: 299 $/mes (facturado anualmente, usuarios ilimitados)

Valoraciones y reseñas de Basecamp

G2: 4,1/5 (5340 opiniones)

Capterra: 4,3/5 (más de 14 520 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Basecamp?

Según una publicación de Reddit:

Hace un tiempo cambiamos a Basecamp para gestionar los proyectos de nuestro equipo de marketing (5 personas). Nos convenció su simplicidad y su interfaz limpia. Es perfecto para la gestión básica de tareas y para realizar un seguimiento de las conversaciones. Pero aquí está el problema: a medida que nuestro equipo crecía y los proyectos se volvían más complejos, Basecamp empezó a parecernos limitado.

💡 Consejo profesional: Deja de adivinar quién está listo para comprar. El uso de IA para la generación de clientes potenciales te permite centrarte en los clientes potenciales con mayor intención de compra mediante el análisis de patrones de comportamiento en tiempo real. Piensa en menos clientes potenciales fríos, un alcance más preciso y un seguimiento más inteligente que realmente se convierte en ventas.

10. Zoho Projects (lo mejor para flujos de trabajo empresariales integrados)

vía Zoho

El marketing no se desarrolla en el vacío, sino que está conectado con los canales de ventas, los problemas de atención al cliente y las operaciones generales de la empresa. Zoho Projects entiende esta realidad interconectada y funciona muy bien con todo el ecosistema de Zoho.

La alternativa a Asana brilla cuando necesitas coordinar los esfuerzos de marketing con otras funciones de la empresa sin tener que cambiar constantemente de herramienta. Los flujos de trabajo Blueprint ayudan a estandarizar esos procesos repetitivos que todas las agencias tienen, pero que rara vez documentan adecuadamente.

Las mejores funciones de Zoho Projects

Consulta la capacidad y la carga de trabajo del equipo para evitar la asignación excesiva de recursos y el incumplimiento de los plazos

Realiza un seguimiento del presupuesto frente al gasto real utilizando las funciones integradas de seguimiento de gastos y elaboración de informes financieros

Genera hojas de horas detalladas que se integran con Zoho Invoice para procesos de facturación sin problemas

Crea portales de proyectos orientados al cliente donde las partes interesadas puedan ver el progreso sin necesidad de acceder al backend

Limitaciones de Zoho Projects

El portal para clientes requiere configuración y puede confundir a las partes interesadas sin conocimientos técnicos

Capacidades de revisión creativa limitadas en comparación con las alternativas a Asana centradas en el diseño para agencias de marketing

Las funciones de elaboración de informes son básicas y no se pueden personalizar fácilmente para la gestión de datos

Precios de Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ al mes por usuario

Enterprise: 10 $ al mes por usuario

Proyectos Plus: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Zoho Projects

G2: 4,3/5 (más de 475 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 810 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Zoho Projects?

Esto es lo que dijo un usuario de Reddit:

Es bastante bueno. La interfaz podría mejorarse. La rediseñaron el año pasado y algunos de los cambios me dejaron perplejo. En general, está bien y, si tienes Zoho, es una elección obvia.

📽️ Entre bastidores: Descubre cómo el equipo de marketing de ClickUp utiliza ClickUp para escalar contenidos, campañas y conversiones.

ClickUp es la actualización que tu agencia necesita

No es difícil encontrar alternativas a Asana para agencias de marketing, pero la mayoría solo resuelven parte del problema.

ClickUp lo cubre todo. Es la app, aplicación, para todo el trabajo, lo que significa que tu equipo no tiene que saltar de una herramienta a otra solo para lanzar una campaña.

Puedes crear flujos de trabajo personalizados que se adapten al proceso de cada cliente, realizar un seguimiento de todos los plazos sin necesidad de coordinación adicional y pasar del briefing a la revisión sin perder el impulso.

