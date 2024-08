15 de las mejores herramientas de gestión de requisitos

¿No sería estupendo poder leer la mente de los clientes para comprender todos los detalles de un proyecto y ofrecerles un producto excelente que se ajuste exactamente a sus necesidades?

Aunque no tenemos mucha suerte en lo que respecta a leer la mente, por suerte existen varias herramientas de gestión de requisitos que te ayudarán a cumplir el resto de este sueño

Las herramientas de gestión de requisitos permiten a los equipos de proyecto hacer un seguimiento de todos los requisitos del proyecto del cliente, incluidos los cambios y actualizaciones. Esto ayuda a los equipos de proyecto a cumplir y superar las expectativas de sus clientes, lo que se traduce en menos cambios durante el proyecto y clientes más satisfechos en general. 🙌🏼

Si está buscando una herramienta de gestión de requisitos, ha llegado al lugar adecuado.

Esta guía en profundidad revisa 15 de las principales herramientas de gestión de requisitos para ayudarle a encontrar una que se adapte perfectamente a nuestro equipo.

¿Qué debe buscar en las herramientas de gestión de requisitos?

Antes de sumergirnos en cada herramienta, cubramos primero nuestras bases. ¿Qué aspecto tiene para usted la herramienta de marketing ideal?

En términos generales, una herramienta de gestión de requisitos debería proporcionar una referencia de cómo debería ser el producto final en función de las necesidades del cliente.

A continuación se indican 3 funciones vitales que debe poseer la herramienta que elija.

1. Capacidad de gestión de tareas

Agrupe las tareas en su Tablero Kanban por estado, Campos personalizados, Prioridad y más en la vista Tablero de ClickUp

La herramienta de gestión de proyectos debe permitirle definir, personalizar y editar los requisitos del proyecto con funciones como la descripción de tareas y la importación y exportación de datos, editor de documentos s, herramientas digitales para tomar notas, etc. Todos los miembros del equipo deben poder acceder fácilmente a la información almacenada en el software que hayan elegido.

¿Qué otros funciones de gestión de proyectos pueden ayudarle a estar al tanto de los requisitos del proyecto ?

Múltiples personas asignadas a las tareas, detección colaborativa, observadores, relaciones y dependencias entre tareas, estados personalizables de las tareas y edición en tiempo real son otras de las funciones comunes que pueden hacer que una herramienta de gestión de requisitos pase de buena a excelente. Estas funciones clave añaden una capa adicional de visibilidad al trabajo de su equipo y dan paso a una experiencia más colaborativa utilizando el software.

2. Análisis de requisitos

Vea su carga de trabajo en función de las tareas que le quedan por hacer ruta crítica con un solo interruptor en ClickUp

Abróchese el cinturón, porque este tipo de función de gestión de requisitos tiene capas. ✨

Profundice en los requisitos de su cliente para definir claramente cada detalle. Esto te mostrará qué requisitos están relacionados con otros y te ayudará a identificar posibles cuellos de botella antes de que se produzcan Eso sí que es ser proactivo 🙂

Además, sabrás con suficiente antelación cuándo y si te encontrarás con alguna dependencia que pueda obstaculizar el progreso del proyecto.

Paneles de control y herramientas de (elaboración de) informes son una forma estupenda de controlar estas complicadas tareas, así como los hitos que marcan el paso de un proyecto de una fase a la siguiente. Más que una forma de comprobar tu progreso, estas funciones también te revelarán información importante para compartir con tu cliente sobre cómo va el proyecto, si va por buen camino y una lectura precisa de los recursos que está utilizando.

3. Colaboración

Edición colaborativa, opciones de tipografía y mucho más en ClickUp Docs

¡El trabajo en equipo hace que el sueño funcione! Su software de gestión de requisitos debe ser colaborativo.

La colaboración es un esfuerzo continuo que debe reflejarse en todas las funciones de la nueva herramienta. Entre ellas se incluyen:

@Menciones para llamar la atención de otros, hacer preguntas y obtener aprobación

Comentarios asignados y/o hilos para delegarelementos de acción y mantener unidas las conversaciones clave

Chat o mensajería instantánea dentro de la aplicación

Notificaciones cuando cambia el estado de una tarea, se menciona tu nombre o se incumplen los plazos

Toneladas de integraciones Tu próximo software de gestión de requisitos debería funcionar bien con otras herramientas para ampliar su función y agilizar tus procesos

Las 15 mejores herramientas de gestión de requisitos

Estos son algunos de nuestros programas de gestión de requisitos favoritos y más potentes, con sus principales funciones, ventajas e inconvenientes, información sobre precios y valoraciones de los usuarios.

1. ClickUp

Convierta comentarios en tareas de ClickUp o asígnelos al equipo para convertir instantáneamente sus pensamientos en elementos de acción ClickUp es una plataforma de productividad todo en uno para conectar tu trabajo a través de aplicaciones, en un solo lugar. Con cientos de aplicaciones intuitivas y funciones personalizables clickUp es lo suficientemente flexible como para que equipos de todo tipo y tamaño puedan entregar productos de la forma más eficiente posible, llevando la productividad a un nivel completamente nuevo.

ClickUp se integra con más de 1.000 otras herramientas de trabajo para agilizar sus procesos y reunir cualquier tipo de datos en un hub central para que los desarrolladores planifiquen, organicen y trabajen juntos en proyectos utilizando herramientas de colaboración como tareas, Documentos, vista Chat, Pizarras ClickUp, y mucho más.

En otras palabras, no necesita cientos de herramientas para que la gestión de requisitos funcione para cada proyecto, sólo necesita ClickUp. Éstas son algunas de las funciones más potentes de ClickUp para la gestión de requisitos:

Funciones de ClickUp

Más de 15 funciones personalizablesVistas de ClickUpincluyendo Calendario, Tablero, Gantt, Lista, y más para planificar, seguir y revisar los requisitos

para planificar, seguir y revisar los requisitos /ref/ https://clickup.com/features/assign-comments Comentarios asignados /%href/ para convertir al instante cualquier idea en un elemento de acción, delegar tareas rápidas y @mencionar a los miembros del equipo para notificar actualizaciones, completadas o cambios en los requisitos

Cientos deplantillas prediseñadas personalizables para construir su flujo de trabajo sobre la marcha y automatizar procesos, incluida esta colaboración deplantilla de requisitos del producto para partes interesadas y desarrolladores

Documentos de ClickUp para definir requisitos en un editor de documentos dinámico con páginas anidadas, edición en tiempo real, numerosas opciones de estilo y enlaces compartibles para crear POE y wikis detallados

Prioridades de tareas para ajustar un orden claro de las operaciones

Pizarras ClickUp para concretar ideas, realizar lluvias de ideas con el equipo, planificar procesos y proporcionar una fuente fiable de la verdad para todos los requisitos del proyecto

Metas de ClickUp con objetivos cuantificables y seguimiento automático del progreso para alinear a todo el equipo

Ventajas de ClickUp

ClickUp ofrece un amplio conjunto de gestión de requisitosfunciones en todos los planes-incluso de forma gratuita en su plan Free Forever

Altamente personalizable yjerarquía escalable para planificar cada proyecto en función de las necesidades específicas de cada cliente

Múltiples formas de seguir su progreso, incluidos los paneles de control,control de tiempohitos y el exclusivo sistema de ClickUp /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/12212/gestion-de-la-carga-de-trabajo/ Vista Carga de trabajo /%href/

Más de 1.000 potentes integraciones para consolidar todo tu trabajo en un hub de trabajo centralizado

Contras de ClickUp

No todas las vistas de los proyectos están disponibles en la app, aplicación móvil de ClickUp

Cientos de funciones de gran alcance puede causar un poco de una curva de aprendizaje para algunos usuarios, pero ClickUp ofrece soporte al cliente 24 / 7 para ayudarle a través de él 🙂

Precios de ClickUp

Añade miembros y tareas ilimitadas y obtén 100 MB de almacenamiento con el plan Free Forever de ClickUp, y accede a funciones de gestión de requisitos más avanzadas con planes de pago a partir de 7 €.

P.D. ClickUp también ofrece un plan Enterprise. 😎

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (4.500+ reseñas)

: 4.7/5 (4.500+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (3.000+ opiniones) Comience Gratis/a ### 2. SpiraTeam

A través de SpiraTeam SpiraTeam es una aplicación completa herramienta de gestión del ciclo de vida . Todo se gestiona con esta robusta app, desde los requisitos hasta los casos de prueba, los códigos y la implementación. Su equipo trabajará desde un panel central en el que podrá crear historias de usuario, recibir asignaciones de tareas y seguir el progreso del proyecto.

Funciones de SpiraTeam

Funciones de chatear en tiempo real para facilitar la colaboración

Proyecto documentos para definir, seguir y actualizar los requisitos * Integraciones con las principales plataformas de desarrollo y gestión de proyectos

Panel ALM personalizado

Flujos de trabajo personalizados que se adaptan a sus proyectos

Profesionales de SpiraTeam

Interfaz de usuario fácil de usar

Versátil para adaptarse a múltiples tipos de proyectos

Soporte al cliente atento

Contras de SpiraTeam

No tiene un backlog ordenable

Versión on-premise cara

Precios de SpiraTeam

SpiraTeam ofrece una versión en la nube y una versión local. La versión en la nube tiene un precio de 34,69 dólares al mes por usuario concurrente, mientras que el plan SpiraTeam local se personaliza en función del número de usuarios concurrentes.

Valoraciones y reseñas de Spira Team

G2 : 4.0/5 (20+ opiniones)

: 4.0/5 (20+ opiniones) Capterra: 4.1/5 (90+ opiniones)

3. Requisitos modernos

A través de Requisitos modernos Si ya está utilizando Azure DevOps, Modern Requirements es una opción natural para la gestión de requisitos. Esta herramienta está integrada directamente en la plataforma Azure DevOps para una captura de requisitos automática y sin problemas.

Funciones de Modern Requirements

Documentos de requisitos inteligentes que se actualizan con sus historias de usuario

Casos de uso que se pueden convertir en requisitos con un solo clic

Preguntas frecuentes predefinidas para acelerar la recopilación de requisitos

Trazabilidadmatrices para simplificar la trazabilidad de requisitos de principio a fin

Colaboración mediante flujos de trabajo y revisiones para la aprobación de requisitos

Modern Requirements pros

Informes normativos y de auditabilidad avanzados

Flujos de trabajo de aprobación con firma electrónica

Curso de formación guiado gratuito/a

Práctica función de referencia para comparar los requisitos antes y después de revisarlos o completarlos

Requisitos modernos cons

Integración limitada con otras herramientas de desarrollo

Carece de plantillas avanzadas

Precios de Modern Requirements

Modern Requirements cuenta con una versión de) prueba gratuita. El precio sólo está disponible previa solicitud.

Valoraciones y reseñas de Modern Requirements

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Visure

A través de Visure Si buscas una herramienta de gestión de requisitos que puedas configurar de forma específica, Visure puede ser una de tus mejores opciones. Esta herramienta de gestión de requisitos permite mucha personalización y flexibilidad.

Pero con Visure no sólo obtendrá gestión de requisitos, sino también gestión de cambios gestión de pruebas, gestión de riesgos y seguimiento de problemas y defectos.

Funciones de Visure

Recopilación de requisitos mediante captura automática desde MS Excel, MS Word y ReqIF

Seguimiento de requisitos a través del historial de requisitos

Control de versiones de documentos y elementos

Trazabilidad de principio a fin de requisitos, pruebas, riesgos, código fuente, etc,

Verificación de requisitos

Uso compartido de requisitos y pruebas entre proyectos

Generación de informes para matrices de trazabilidad, especificaciones personalizadas y paneles de control

Ventajas de Visure

Se integra con los mejores programas de desarrollo e ingeniería, como IBM DOORS, JIRA, MATLAB y VectorCAST

Soporta múltiples metodologías de proyecto como Agile, modelo V y cascada

Varias plantillas específicas del sector

Contras de Visure

Tedioso y complicado crear plantillas de informes

Instalación y configuración difíciles

Precios de Visure

Una prueba gratuita/a de 30 días y un precio personalizado para la versión premium.

Valoraciones y reseñas de Visure

G2 : 4.5/5 (5+ opiniones)

: 4.5/5 (5+ opiniones) Capterra: 4.9/5 (10+ críticas)

5. Software Jama

A través de Software Jama El software Jama está diseñado para proyectos complejos con requisitos igualmente complejos.

Esta herramienta de gestión de requisitos ofrece un espacio para definir requisitos, ejecutar pruebas y prever riesgos tras el análisis de requisitos.

Con Jama, puede capturar las interdependencias del proyecto, hacer un seguimiento de su progreso y definir claramente las metas del proyecto.

Funciones del software Jama

Interfaz basada en navegador

Soporta múltiplesdisciplinas y metodologías de ingeniería* Trazabilidad en tiempo real de requisitos y procesos

Soporta la importación y exportación de datos de requisitos

Soporta Open Rest API paraampliar la usabilidad* Visibilidad y elaboración de) informes de conformidad

Colaboración en forma de revisiones virtuales y seguimiento de conversaciones

Ventajas del software Jama

Soporta importaciones y exportaciones

Se integra con variosherramientas de desarrollo como Jira, Ansys y Azure DevOps

Ofrece modelos tanto locales como basados en la nube para adaptarse a las necesidades de su organización

Contras del software Jama

Carece de plantillas

Herramientas nativas de (elaboración de) informes limitadas

A veces se retrasa y es lento

Difícil de ajustar

Precios del software Jama

Los precios de Jama Software sólo están disponibles previa solicitud.

Valoraciones y reseñas de Jama Software

G2 : 4.2/5 (más de 100 opiniones)

: 4.2/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.5/5 (10+ opiniones)

6. Xebrio

A través de Xebrio Una de las principales funciones que hay que buscar en las herramientas de gestión de requisitos es la trazabilidad de extremo a extremo: Xebrio ofrece esto y mucho más. Con Xebrio, la colaboración durante la recopilación, el seguimiento y el análisis de los requisitos es muy sencilla, gracias a los intuitivos flujos de trabajo de aprobación. Combínalo con seguimiento de errores y ya tienes un completo herramienta de gestión de proyectos con excelentes capacidades de gestión de requisitos.

Funciones de Xebrio

Plantillas de gestión de proyectos y gestión de requisitos

Plantillas de aprobación de requisitos

Versionado de requisitos y cambios de versión

Control de tiempo del proyecto

Colaboración documental

Ventajas de Xebrio

Toneladas de opciones de personalización

Reúne múltiples funciones en una, incluyendo gestión de tareas, cobertura de pruebas, gestión de requisitos y gestión de proyectos

Proyectos ilimitados en todos los planes

Contras de Xebrio

Herramienta bastante nueva en comparación con la mayoría de las de esta lista

La gestión de tareas y la gestión de requisitos se facturan por separado

Precios de Xebrio

El plan de gestión de requisitos comienza en $25 por mes, por usuario. Xebrio también ofrece una versión de) prueba gratuita de 14 días.

Valoraciones y reseñas de Xebrio

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Wrike

A través de WrikeWrike es una popular herramienta de gestión del trabajo que combina la automatización del flujo de trabajo, la gestión de proyectos y la colaboración en equipo. Pero a pesar de sus muchas funciones de colaboración, Wrike tiene sus inconvenientes .

Funciones de Wrike

Actualizaciones en tiempo real de cualquier cambio y comprobación de requisitos

Techo visual y formularios de aprobación automatizados

Seguimiento de la actividad y panel de actividades

Categorización de requisitos

Ventajas de Wrike

Toneladas de plantillas para simplificar la creación de flujos de trabajo, definir requisitos, elaboración de informes, etc

Paneles personalizables, formularios de solicitud y flujos de trabajo

Gráficos de Gantt interactivos y Tableros Kanban compartibles para planificar proyectos y establecer requisitos detallados

Calendarios de equipo compartidos para estar al tanto de las tareas

Contras de Wrike

Curva de aprendizaje pronunciada, ya que esta herramienta se diseñó para usuarios técnicos

Plan gratuito/a limitado

Los flujos de trabajo no son tan intuitivos como cabría esperar

Es difícil priorizar los requisitos con Wrike

Precios de Wrike

El plan profesional de Wrike comienza en $ 9.80 por usuario, por mes. Wrike también tiene un plan gratuito, gratuito/a.

Valoraciones y reseñas de Wrike

G2 : 4.2/5 (2.500+ opiniones)

: 4.2/5 (2.500+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (1700+ opiniones)

8. IBM PUERTAS Siguiente

A través de IBM PUERTAS Con un buen nombre que lo respalda, IBM Engineering Requirements Management DOORS Next es una herramienta fiable de gestión de requisitos para proyectos de ingeniería. IBM DOORS Next es especialmente adecuado para grandes corporaciones con proyectos complejos que necesitan granularidad en cada detalle. Con IBM DOORS Next, puede crear, seguir y analizar fácilmente los requisitos cumpliendo las normas y reglamentos de su sector.

Echemos un vistazo a las funciones de gestión de requisitos de IBM.

Funciones de IBM

Watson IA y un Asistente de Calidad de Requisitos para proporcionar recomendaciones de requisitos

Cree, analice y rastree requisitos en todos los dominios de ingeniería, incluidos SaFe, Agile, lean e ingeniería continua

Trazabilidad dinámica de requisitos

Informes y paneles personalizados para ver el estado del proyecto

Profesionales de IBM

Disponible en las instalaciones y en la nube para ofrecer más flexibilidad

Flexible y altamente personalizable para adaptarse a las necesidades del proyecto

Multitud de funciones para la gestión de requisitos en un proyecto complejo

Contras de IBM

La configuración es engorrosa

Puede ser bastante caro para pequeñas corporaciones

La interfaz a veces puede parecer anticuada y poco intuitiva.

Precios de IBM

Como la mayoría de otras herramientas, IBM DOORS Next viene con una versión de (de) prueba gratuita y precio disponible bajo petición para el plan premium. Sin embargo, los planes empiezan en 164 dólares al mes.

Valoraciones y reseñas de IBM

G2 : 3.9/5 (más de 100 opiniones)

: 3.9/5 (más de 100 opiniones) Capterra: 4.5/5 (2 reseñas)

9. Accompa

A través de Acompa Puede que Accompa no tenga la mayoría de las funciones de gestión de requisitos que existen, pero esta herramienta lo compensa con una interfaz de usuario fácil e intuitiva y uno de los mejores soportes al cliente. Si su equipo es pequeño, encontrará todas las funciones esenciales para que la gestión de requisitos funcione a la perfección.

Accompa funciones

Seguimiento automático de interdependencias y cambios en los requisitos

Un repositorio central para la gestión de requisitos

Acceso a Accompa mediante navegador web

Seguimiento del historial de cambios y definición de líneas de base

Alertas automáticas por correo electrónico y Tableros de debate integrados

Ventajas de Accompa

Fácil de utilizar

Buena función de personalización

Funciones intuitivas de búsqueda y vista

Contras de Accompa

Es caro teniendo en cuenta el número de funciones que ofrece

Le faltan funciones complementarias comoseguimiento de problemas y la gestión de tareas

Sin plantillas que le ayuden a ajustar su flujo de trabajo

Precios de Accompa

El paquete Estándar comienza en $199 y tiene compatibilidad para 5 usuarios. Cualquier usuario adicional le costará 29 $ al mes, por usuario

Valoraciones y reseñas de Accompa

G2 : 4.0/5 (1 opinión)

: 4.0/5 (1 opinión) Capterra: 4.0/5 (1 reseña)

10. GatherSpace

A través de GatherSpace GatherSpace se fundó en 2006 para ayudar a agencias y nuevas empresas a optimizar la gestión de requisitos. Esta herramienta de gestión de requisitos viene con funciones de gestión de proyectos, a portal del cliente y gestión de requisitos.

Funciones de GatherSpace

Seguimiento del estado de los requisitos

Priorización de requisitos

Portal del cliente que se integra perfectamente con la plataforma de gestión de requisitos

Dispositivo móvil para el seguimiento y la actualización de los requisitos

Ventajas de GatherSpace

Adaptado a equipos más pequeños

Facilita la gestión de requisitos al incorporar funciones de gestión de proyectos

Basado en la nube, lo que facilita el acceso y la sincronización entre dispositivos

Contras de GatherSpace

Interfaz de usuario anticuada

Materiales de soporte al cliente limitados

Funciones de (elaboración de) informes limitadas

Trazabilidad de extremo a extremo limitada

Precios de GatherSpace

GatherSpace tiene una versión gratuita, de prueba, y planes de pago a partir de 15 $ por usuario y mes.

Valoraciones y reseñas de GatherSpace

G2 : 4.7/5 (2.000+ opiniones)

: 4.7/5 (2.000+ opiniones) Capterra: 4.0/5 (3 reseñas)

11. Iris Inteligencia

A través de Iris Inteligencia Iris Intelligence es una proyecto de corporaciónsoftware de gestión de riesgos que ayuda a nuestra organización a identificar y planificar la mitigación de riesgos para que los proyectos tengan más éxito. Iris es una plataforma escalable hasta el punto de que puede funcionar para pequeñas proyectos de construcción o complejas misiones interplanetarias. 🪐

Iris es idóneo para empresas de defensa, gubernamentales, financieras, aeroespaciales y de construcción.

Funciones de Iris

Informes personalizados que se pueden personalizar con plantillas para su reutilización

Portfolio slices para ver los datos de la cartera, como los requisitos por geografía y función

Recordatorios automatizados por correo electrónico sobre cambios y actualizaciones de requisitos

Ventajas de Iris

Escalable y flexible para adaptarse a diferentes proyectos y Teams

Múltiples funciones, como gestión de proyectos, gestión de riesgos y gestión de requisitos

Interfaz de usuario moderna, intuitiva y robusta

Contras de Iris

Funciones de gestión de requisitos limitadas en comparación con la mayoría de herramientas de esta lista

Funciones básicas de colaboración

Precios de Iris

Los precios de Iris sólo están disponibles previa solicitud

Valoraciones y reseñas de Iris

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

12. Aqua ALM

A través de Nube Aqua Aqua ALM es principalmente una plataforma de gestión de pruebas que incluye la gestión de requisitos. Esta herramienta le permite definir los requisitos al inicio del proyecto, actualizarlos a medida que se producen los cambios y realizar un seguimiento de los requisitos a medida que avanza el proyecto cronograma del proyecto progresa.

Funciones de Aqua ALM

Dependencias personalizadas

Límites de flujo de trabajo y aprobaciones para agilizar la gestión de requisitos

Notificaciones sobre el estado de los requisitos, actualizaciones, etc

Campos personalizados y flujos de trabajo

Profesionales de Aqua ALM

Puede adjuntar varios formatos de archivo, como PDF, documentos, texto e imágenes

Importación y exportación con un solo clic

Plantillas personalizables

Trazabilidad mejorada gracias a su historial de cambios e informes

Extensión de Chrome para capturar datos y registrar interacciones

Aqua ALM contras

Un diseño más tradicional

Carece de informes predefinidos

La configuración y personalización de Aqua ALM puede resultar abrumadora

Precios de Aqua ALM

Aqua ALM es bastante caro, a partir de $ 39 por usuario, por mes. Pero puede probar esta herramienta de gestión de requisitos con una versión de) prueba gratuita/a de 30 días.

Valoraciones y reseñas de Aqua ALM

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.7/5 (10+ opiniones)

13. Jira

A través de JiraJira es un potente y conocido producto de desarrollo de software para equipos ágiles. Jira es visual, gracias a Tableros de estilo Kanban en los que se pueden planificar y seguir tareas, historias de usuario y problemas. La interfaz de Jira también es moderna y relativamente intuitiva. Sin embargo, Jira puede resultar abrumador para proyectos pequeños. En ese caso, puede que encuentres una solución en estas herramientas Alternativas a Jira .

Funciones de Jira

Plantillas preparadas para Agile, Scrum, seguimiento de errores, etc

Tablero para facilitar el seguimientoplanificación de la gestión de requisitosseguimiento y análisis de requisitos

Flujos de trabajo personalizables

Ventajas de Jira

Más de 3.000 integraciones de apps, incluida la aplicaciónIntegración Jira-Zendesk* Excelente función de clonación y priorización de requisitos

Permite múltiples adjuntos como imágenes, vídeos, registros y enlaces

Contras de Jira

Difícil de configurar y aprender

Ocupa una cantidad significativa de ancho de banda y requiere disponibilidad de red over-the-top

Los filtros de búsqueda no son fáciles de usar

Precios de Jira

Jira viene con un plan gratuito/a para hasta 10 usuarios. Si quieres más funciones y compatibilidad con el usuario, los planes premium empiezan en 7,50 $ por usuario y mes.

Valoraciones y reseñas de Jira

G2 : 4.2/5 (4.000+ opiniones)

: 4.2/5 (4.000+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (12.000+ opiniones)

14. Valispace

A través de Valispace Este software basado en navegador es el mejor amigo de un equipo de ingenieros cuando se trata de la gestión de requisitos. Valispace está dedicado sobre todo a equipos que desarrollan productos de hardware como satélites, aviones y cohetes.

Con Valispace, los equipos de ingenieros pueden gestionar estos complejos proyectos desde la definición de los requisitos hasta que se completan las pruebas. Aquí tienes más funciones que debes conocer:

Funciones de Valispace

Colaboración en tiempo real con equipos, proveedores y clientes

Trazabilidad completa de los requisitos

Diseño detallado y simulaciones

Seguimiento del historial de cambios en los requisitos

Métodos de verificación de requisitos personalizados

Ventajas de Valispace

Permisos de usuario detallados y flujos de trabajo de aprobación automatizados

Plantillas para facilitar el proceso de configuración de los requisitos de nuevos proyectos

Funciones de comentarios y chatear paracomunicación entre equipos en la aplicación

Contras de Valispace

Algunas funciones pueden retrasarse o no funcionar con la rapidez necesaria

Información limitada eninformes de proyectos #### Precios de Valispace

Los planes de pago de Valispace cuestan a partir de 250 ¤.

Valoraciones y reseñas de Vailspace

G2 : N/A

: N/A Capterra: 5.0/5 (1+ opiniones)

15. Aha

A través de Aha Aha es principalmente un software de desarrollo de productos con funciones especializadas de gestión de requisitos. Esta herramienta le permite priorizar las funciones del producto mediante planificar sprints tableros y cuadros de mando. Al definir requisitos con Aha, puede insertar listas de control y tablas, enlazar requisitos con otros documentos existentes y crear maquetas.

Funciones de Aha

A tablero de planificación para gestionar los requisitos y planificar las próximas versiones

Tableros Kanban para ver el estado de sus requisitos

Puertas de aprobación de requisitos para garantizar la seguridad a medida que avanza el proyecto

Mapas de historias para visualizar las necesidades del cliente

Ventajas de Aha

Se integra con más de 30 apps de gestión de proyectos, CRM y análisis

Funciones completas que se adaptan a las necesidades de cualquier equipo

Fácil personalización para adaptarse a su equipo y empresa

Contras de Aha

Aunque la exhaustividad es una ventaja, el exceso de funciones y (elaboración de) informes hace que esta herramienta resulte abrumadora

Material de formación limitado para aprovechar al máximo las funciones de Aha

Un poco caro

Curva de aprendizaje pronunciada

Precios de Aha

Los paquetes de pago de Aha cuestan a partir de 59 dólares al mes por usuario. También hay una versión de) prueba gratuita de 30 días para ayudarle a determinar si Aha le conviene.

Valoraciones y reseñas de Aha

G2 : 4.3/5 (más de 200 opiniones)

: 4.3/5 (más de 200 opiniones) Capterra: 4.7/5 (más de 400 críticas) ¡Compare Aha! Vs. Jira !

Simplifique la gestión de requisitos con ClickUp

Sin un plan adecuado y una potente herramienta de gestión de requisitos, la gestión de los requisitos de un proyecto es, cuando menos, frenética.

Además, corre el riesgo de decepcionar a sus clientes o de entregar un producto del que no se sienta orgulloso

Estas herramientas de gestión de requisitos pueden ayudarle a planificar, definir y hacer un seguimiento de los requisitos para que sus proyectos tengan más éxito. Y como tu nuevo software puede aligerar la carga en lo que respecta a la gestión de requisitos, podrás dedicar más tiempo a las tareas que realmente importan: trabajar con tu equipo, crear productos de alta calidad y establecer nuevas conexiones a través de clientes satisfechos.

Invierta en una herramienta que consiga un equilibrio entre las principales funciones de gestión de requisitos que debe tener y un precio asequible, como ClickUp. 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Usted no sólo obtiene una herramienta para gestionar requisitos: obtiene la plataforma de productividad definitiva para centralizar su trabajo y agilizar sus procesos con automatización avanzada de flujos de trabajo, gestión de proyectos y colaboración, apta para equipos modernos de cualquier tamaño, en todos los sectores. Regístrate gratis, gratuito/a en ClickUp para empezar a simplificar y automatizar la gestión de requisitos CUANTO ANTES. 💯