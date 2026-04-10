Die besten Slack-KI-Agenten zur Automatisierung von Workflows und Chats

Jeden Tag melden sich schätzungsweise 42 Millionen Menschen bei Slack an, um Projekte zu koordinieren, Neuigkeiten auszutauschen und teamübergreifend zusammenzuarbeiten.

Doch genau die Slack-Kanäle, die die Verbindung zwischen Teams herstellen, können auch zu einer Informationsflut führen.

Slack-KI-Agenten bewältigen diese Herausforderung, indem sie als intelligente Assistenten in Ihrem Workspace fungieren – sie übernehmen Routineaufgaben, liefern Antworten aus dem Unternehmenswissen und helfen Teams dabei, sich auf sinnvolle Arbeit zu konzentrieren, anstatt sich mit repetitiver Koordination zu beschäftigen.

In diesem Blogbeitrag werden wir die 11 besten Slack-Agenten zur Automatisierung von Workflows und dem Chatten im Detail besprechen und erläutern, warum sich ClickUp im Vergleich zu Slack und anderen Agenten hervorhebt. 🎯

Worauf sollten Sie bei Slack-KI-Agenten achten?

Nicht alle Slack-KI-Agenten sind gleich. Die besten beantworten nicht nur Fragen – sie helfen Ihrem Team dabei, Arbeitsabläufe zu automatisieren, Unterhaltungen zu verwalten und direkt in Ihrem Slack-Workspace auf Informationen zu reagieren.

Bei richtiger Auswahl wird ein KI-Agent zu einem zuverlässigen KI-Assistenten, der Ihre Workflows versteht, Erkenntnisse aus Unternehmensdaten gewinnt und Ihrem Team hilft, schneller voranzukommen, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen.

Für Teamleiter und Betriebsleiter ist das Ziel klar: den manuellen Aufwand reduzieren und gleichzeitig den Slack-Benutzern schnellen Zugriff auf die richtigen Informationen ermöglichen.

Hier sind einige Funktionen, die Sie priorisieren sollten:

✅ Die Möglichkeit zur Automatisierung von Routineaufgaben wie der Beantwortung von Kundenfragen, der Weiterleitung von Support-Tickets oder der Unterstützung des Vertriebsteams durch schnelle Updates

✅ Zugriff auf Unternehmensinformationen, Inhalte der Wissensdatenbank und frühere Unterhaltungen, damit der Slack-Agent präzise und relevante Antworten geben kann

✅ Kompatibilität mit dem Slack-Marktplatz, Slack-Apps und anderen vorhandenen Tools, um Workflows zu verbinden und eine reibungslose Automatisierung zu ermöglichen

✅ Unterstützung für generative KI und große Sprachmodelle, die Benutzerabfragen analysieren, Muster erkennen und Erkenntnisse über Slack-Kanäle hinweg aufzeigen können

Wenn diese Funktionen zusammenkommen, sind KI-Agenten in Slack mehr als nur Bots – sie werden zu Motoren der Produktivität, die Teams dabei helfen, mit besserem Kontext und höherer Geschwindigkeit zu arbeiten.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Agentic-KI-Tools zur Automatisierung komplexer Workflows

Slack-KI-Agenten auf einen Blick

Hier finden Sie eine Vergleichstabelle, die Ihnen hilft, die Slack-KI-Agenten auf einen Blick zu verstehen. Im Folgenden gehen wir näher darauf ein.

Tool Am besten geeignet für Wichtigste Features Preise* ClickUp Native KI-Unterstützung innerhalb eines Slack-Workspaces AI Super Agents , Converged AI Workspace, ClickUp Brain, Wissensmanagement, AI Notetaker Free Forever; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Slack KI Native KI-Unterstützung direkt im Slack-Workspace Unterhaltungen, KI-Suche, Kanalrückblicke, mehrsprachige Übersetzungen, kontextbezogene Antworten aus Slack-Daten Free; Pro 4,38 $/Benutzer/Monat; Business+ 9 $/Benutzer/Monat; Enterprise (benutzerdefiniert) Polly KI Sammeln Sie Team-Feedback und Erkenntnisse zum Engagement in Slack Slack-Umfragen und -Abstimmungen, Pulse-Messungen, Engagement-Analysen, anonymes Feedback, Integration des Slack-Marktplatzes Free; Basic 12 $/Monat; Pro 24 $/Monat; Enterprise benutzerdefiniert Zapier KI Verschiedene Tools durch KI-gestützte Automatisierung miteinander verbinden KI-Workflow-Automatisierung, über 8.000 Integrationen, Verzweigungslogik, automatisierte Auslöser und Aktionen, KI-„Teamkollegen“ für Workflows Kostenlos; Professional 29,99 $/Monat; Team 103,50 $/Monat; Enterprise (benutzerdefiniert) Agentforce Entwicklung autonomer KI-Agenten, die eine Verbindung zu Unternehmensdaten haben Benutzerdefinierte KI-Agenten, Salesforce-Datenintegration, dialogorientierte Benutzeroberfläche, Slack-Aktionen, mehrstufige Automatisierung Salesforce Foundations kostenlos; Flex Guthaben 500 $/100.000 Guthaben; 2 $ pro Unterhaltung n8n KI-Workflow-Automatisierung mit erweiterten Steuerungsmöglichkeiten Visueller Workflow-Builder, KI-Knoten und Integrationen, Selbsthosting-Option, Skript-Support, über 500 Integrationen Starter 24 $/Monat; Pro 60 $/Monat; Business 960 $/Monat; Enterprise (benutzerdefiniert) ClearFeed Slack-Unterhaltungen in strukturierte Support-Tickets umwandeln KI-gestützte Ticketerstellung, Integration von Wissensdatenbanken, Automatisierung von Support-Workflows, Weiterleitung von Anfragen, Slack-Helpdesk-Management Professional 50 $/Monat; Enterprise benutzerdefiniert Zendesk KI Automatisierung von Workflows im Kundensupport KI-gestützte Ticketweiterleitung, automatisierte Antworten, Gesprächszusammenfassungen, Empfehlungen aus der Wissensdatenbank, Support-Analysen Support-Team 25 $/Monat; Suite-Team 69 $/Monat; Suite Professional 149 $/Monat; Suite Enterprise 219 $/Monat Wonderchat Erstellen von KI-Chatbots auf Basis von Wissensdatenbanken Erstellung von KI-Chatbots, Einbindung von Wissensdatenbanken, kontextbezogene Antworten, generative KI-Antworten, Automatisierung des Kundensupports Starter 29 $/Monat; Basic 99 $/Monat; Turbo 299 $/Monat; benutzerdefinierte Enterprise-Version Guru KI Internes Wissensmanagement und KI-gestützte Unterstützung der Teams Integration von Wissensdatenbanken, Slack-Antworten, kontextbezogene Antworten, Workflow-Automatisierung, Zugriff auf Informationen in Echtzeit Benutzerdefinierte Preisgestaltung Cohere Unterstützung von Sprachmodellen für Unternehmen für benutzerdefinierte KI-Agenten Große Sprachmodelle, semantische Suche, KI-Infrastruktur für Unternehmen, benutzerdefinierte KI-Agenten, Abruf externer Daten Benutzerdefinierte Preisgestaltung

📖 Lesen Sie auch: So meistern Sie die KI-Orchestrierung für intelligentere Automatisierung

Die besten Slack-KI-Agenten

Hier sind die besten KI-Agenten, die Sie in Betracht ziehen sollten, einschließlich der besten Anwendungsfälle, Beispiele, benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, der Kollaborations-Flow, der KI-Features, Integrationen, Preise und wichtiger Vor- und Nachteile.

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerunabhängigen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Die besten KI-Agenten, die nicht nur Fragen beantworten, sondern Chats in strukturierte Arbeit umwandeln)

Probieren Sie Super Agents aus Delegieren Sie Ihre Projekte, Aufgaben, Dokumentation und Kommunikation an ClickUp Super Agents

Anstatt KI als separate Ebene zu behandeln, fungiert ClickUp als konvergierter KI-Arbeitsbereich, der Ihre Aufgaben, Diskussionen und die Nachverfolgung von Ergebnissen an einem Ort zusammenführt – unterstützt durch kontextbezogene KI.

ClickUp reduziert Work Sprawl (die Verteilung der Arbeit auf zu viele Apps) und AI Sprawl (zu viele isolierte KI-Tools mit unvollständigem Kontext), sodass Ihr Team weniger Zeit damit verbringt, der neuesten Entscheidung hinterherzujagen, und mehr Zeit für die Umsetzung hat.

Ersetzen Sie Slack durch ClickUp Chat + Super Agents

Warum nur chatten, wenn Sie auch handeln können? Indem Sie Ihre Unterhaltungen in dasselbe Ökosystem wie Ihre Arbeit integrieren, vermeiden Sie den Kontextverlust, der beim Wechseln zwischen Apps entsteht. Wenn Sie ClickUp Chat mit Super Agents kombinieren, werden Ihre Nachrichten zum Treibstoff für Ihren gesamten Projektmotor.

Unterhaltungen mit Kontext: Im Gegensatz zu Slack, wo Chats losgelöst von Aufgaben stattfinden, ist ClickUp Chat direkt in Ihre Projekte eingebunden. Super-Agenten greifen auf diesen gemeinsamen Verlauf zurück und liefern Antworten sowie führen Aktionen durch, die auf dem gesamten Umfang Ihrer Arbeit basieren – nicht nur auf den letzten paar Nachrichten.

Von der Diskussion bis zur Erledigung: Super-Agenten „benachrichtigen“ Sie nicht nur, sie erledigen die Arbeit. Sie können einen Brainstorming-Thread in einen detaillierten Projektplan umwandeln, Unteraufgaben mit Fristen zuweisen und Statusberichte selbstständig auf der Grundlage der Stimmung im Chat Ihres Teams aktualisieren.

Kommunizieren Sie mit Super-Agenten über natürliche Sprachbefehle im ClickUp-Chat, um Ihre Arbeit zu erledigen

Ein KI-Teamkollege, der nichts vergisst: Während Slack-Threads irgendwann in der Masse untergehen, verfügen Super Agents über ein dauerhaftes Gedächtnis. Sie lernen die Vorlieben Ihres Teams kennen, erinnern sich an Entscheidungen, die vor Wochen getroffen wurden, und sorgen dafür, dass keine Erkenntnis und kein Element jemals unter den Tisch fällt.

Sehen Sie sich Super Agents in Aktion an:

Durch die Zusammenführung von Kommunikation und Ausführung machen Sie komplexe Integrationen überflüssig. Ihre KI-Agenten müssen sich nicht erst an Ihren Aufgabenmanager „wenden“ – sie sind bereits vor Ort und bieten Ihnen einen einheitlichen, hochdynamischen Workspace, der genauso schnell ist wie Sie.

💡 Profi-Tipp: Diese fortgeschrittenen Implementierungen bedeuten nicht, dass Sie Agenten in ClickUp nicht genauso nutzen können wie Slack-KI-Agenten! KI-gestützte Autopilot-Agenten in ClickUp-Chat-Kanälen können häufig gestellte Fragen beantworten, Probleme einordnen oder sogar bestimmte Aufgaben erledigen! Beantworten Sie wiederkehrende Fragen in ClickUp-Chat-Kanälen, implementieren Sie Automatisierungen für tägliche und wöchentliche Berichte, sortieren und weisen Sie Nachrichten zu, fügen Sie Erinnerungen hinzu und vieles mehr mit ClickUp Autopilot Agents

🤝 Fallstudie: Wie Bell Direct mit ClickUp Super Agents die betriebliche Effizienz um 20 % gesteigert hat 🤯 Das Betriebsteam von Bell Direct verbrachte zu viel Zeit mit „Arbeit über Arbeit“. Bei über 800 Clients-E-Mails täglich musste jede Nachricht manuell gelesen, kategorisiert, priorisiert und weitergeleitet werden – was die Teams ausbremste und die Servicequalität beeinträchtigte. ✅ Anstatt eine weitere Einzellösung hinzuzufügen, zentralisierte Bell Direct seine Abläufe in ClickUp und setzte einen KI-Super-Agenten ein, den sie Delegator nennen. Der Agent agiert wie ein autonomer Teamkollege: Er liest jede eingehende E-Mail, stuft Dringlichkeit und Kontext ein und leitet die Arbeit in Echtzeit an die richtige Person weiter – ganz ohne menschliches Eingreifen. Automatisieren Sie Workflows durchgängig mit No-Code-KI-Superagenten in ClickUp 🌟 Das Ergebnis: Eine Steigerung der betrieblichen Effizienz um 20 %, die Freisetzung von Kapazitäten im Umfang von zwei Vollzeitmitarbeitern sowie ein schnellerer und konsistenterer Kundenservice in großem Maßstab. 👉🏼 Möchten Sie diese Ergebnisse für Ihr Geschäft erzielen?

Verwandeln Sie verstreute Informationen mit ClickUp Brain in klare nächste Schritte

Erfahren Sie in einfachen Schritten, wie Sie mit ClickUp Brain Ihre verstreuten Informationen bündeln können, um bessere Ergebnisse zu erzielen

ClickUp Brain ist die kontextbezogene KI-Ebene, die Ihre Unterhaltungen mit Ihren Projekten verknüpft. Im Gegensatz zu generischen KI-Slack-Agenten nutzt ClickUp Brain Ihre Workspace-Daten, um den Chat umsetzbar zu machen.

Fassen Sie lange Aufgaben- und Chat-Threads zu einer kurzen Zusammenfassung („Was hat sich geändert, warum hat es sich geändert, was steht im Weg?“) für StandUp-Meetings und asynchrone Updates zusammen

Nutzen Sie den KI-CatchUp im ClickUp-Chat, um eine stichpunktartige Zusammenfassung der verpassten Unterhaltung zu erstellen, sodass Sie sich das Durchlesen von Hunderten von Nachrichten sparen können

Anhand einer Chat-Nachricht kann ClickUp Brain sofort Pläne für Projekte entwerfen, relevante Dateien im gesamten Workspace finden oder die beste Person für die Zuweisung einer Aufgabe vorschlagen.

Entwerfen Sie Nachrichten, Antworten oder sogar Code-Schnipsel direkt in der Chat-Box mithilfe von Befehlen in natürlicher Sprache

Führen Sie die Arbeit direkt im Chat aus – mit ClickUp Brain

Sie können @Brain in jedem Chat-Thread oder Kommentar erwähnen, um Fragen zu stellen oder Anweisungen zu geben (z. B. „@Brain, erstelle aus dieser Nachricht eine Aufgabe und weise sie Sarah zu“).

Erwähne Brain, um kontextbezogene Antworten direkt dort zu erhalten, wo Sie in ClickUp arbeiten

Sorgen Sie für einen sicheren Einsatz von KI bei der Einführung im Team dank der Kontrollen für Sicherheit und Datenschutz von ClickUp, einschließlich SOC 2-Konformität, keinem Training durch Dritte mit Ihren Daten und keiner Speicherung durch Dritte.

Nutzen Sie die Unterstützung mehrerer Modelle unter einer einzigen Reihe von Berechtigungen und Kontrollen, damit Teams sensible Informationen nicht über verschiedene KI-Tools verstreuen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Agentic-Tools für die Automatisierung von Workflows

Steigern Sie die Produktivität mit der integrierten Slack-Integration von ClickUp

Mit der Slack-Integration von ClickUp können Sie Aufgaben direkt in Slack erstellen, die Kommunikation optimieren und die Zusammenarbeit im Team verbessern.

Erstellen Sie Aufgaben direkt in Slack : Verwandeln Sie jede Unterhaltung schnell in eine Aufgabe, indem Sie /clickup new eingeben. Erfassen Sie Details sofort, ohne Slack zu verlassen.

Bleiben Sie in Echtzeit auf dem Laufenden : Erhalten Sie Benachrichtigungen zu Aktualisierungen von Aufgaben direkt in Ihren Slack-Kanälen, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Vereinfachen Sie die Zusammenarbeit im Team: Besprechen Sie Aufgaben in Slack und verknüpfen Sie sie mit ClickUp, damit die gesamte Teamkommunikation an einem Ort bleibt

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie ClickUp Brain MAX für schnellere Updates und einen schnelleren Zugriff auf frühere Entscheidungen. Verwandeln Sie Aufgaben-Updates mit ClickUp Brain MAX in übersichtliche Zusammenfassungen, die sofort zur Überprüfung bereit sind ClickUp Brain MAX hilft Ihnen dabei, Workflows mit dem ursprünglichen Kontext zu verbinden, damit Aktualisierungen nicht zwischen den tools verloren gehen. Fortschritt schneller protokollieren mit Talk to Text : Diktieren Sie ein klares Update wie „Status, Hindernis, nächster Schritt, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“. Talk to Text wandelt dies in ein strukturiertes Update für Aufgaben um, sodass Sie den Schwung beibehalten, ohne lange Notizen manuell eingeben zu müssen. Diktieren Sie ein klares Update wie „Status, Hindernis, nächster Schritt, Eigentümer, Fälligkeitsdatum“. Talk to Text wandelt dies in ein strukturiertes Update für Aufgaben um, sodass Sie den Schwung beibehalten, ohne lange Notizen manuell eingeben zu müssen.

Schaffen Sie Klarheit in Ihrem Arbeitsablauf: Stellen Sie ClickUp Brain MAX Fragen wie „Welche Aufgaben sind gefährdet und warum?“ Sie erhalten eine klare Ansicht, ohne jede Liste durchsehen zu müssen.

Finden Sie die Grundlage einer Entscheidung mit ClickUp Enterprise Search : Wenn jemand fragt: „Warum ändern wir das?“, nutzen Sie Enterprise Search, um die ursprüngliche Spezifikation, den Kommentar-Thread oder das Dokument aufzurufen, das zu dieser Arbeit geführt hat. So vermeiden Sie Spekulationen und beschleunigen die Überprüfung. Wenn jemand fragt: „Warum ändern wir das?“, nutzen Sie Enterprise Search, um die ursprüngliche Spezifikation, den Kommentar-Thread oder das Dokument aufzurufen, das zu dieser Arbeit geführt hat. So vermeiden Sie Spekulationen und beschleunigen die Überprüfung.

Wählen Sie das richtige KI-Modell für die jeweilige Aufgabe: Wechseln Sie zwischen den Modellen und wählen Sie je nach Anforderungen zwischen ChatGPT, Gemini oder Claude. Verwenden Sie eines für prägnante Statusübersichten, eines für tiefgehende Analysen und eines zum Umschreiben von Notizen der Prüfer.

Die besten Features von ClickUp

Limitierungen von ClickUp

Die Nutzung kann aufgrund der Vielzahl an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten anfangs etwas überwältigend wirken

Preise für ClickUp:

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp:

G2: 4,7/5 (über 11.030 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.530 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt eigentlich schon alles:

Ich schätze die Super-Agenten in ClickUp wirklich sehr. Durch sie habe ich das Gefühl, nicht mehr alleine zu arbeiten, da ich so viele Aufgaben an sie abgeben kann. Es ist, als würde ich in einem echten Team arbeiten, das mir hilft, Projekte abzuschließen und großartige Lösungen zu entwickeln.

Ich schätze die Super-Agenten in ClickUp wirklich sehr. Durch sie habe ich das Gefühl, nicht mehr alleine zu arbeiten, da ich so viele Aufgaben an sie abgeben kann. Es ist, als würde ich in einem echten Team arbeiten, das mir hilft, Projekte abzuschließen und großartige Lösungen zu entwickeln.

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung

2. Slack-KI (Die besten nativen Slack-KI-Agenten zum Zusammenfassen von Unterhaltungen und zum Finden von Antworten in Ihrem gesamten Workspace)

Wenn Ihr Slack-Workspace zur zentralen Drehscheibe für Diskussionen, Projekte und Updates wird, kann es schnell zu einer Informationsflut kommen. Nachrichten stapeln sich in den Slack-Kanälen, Dateien gehen in den Threads unter, und Ihr Team verbringt Zeit mit Suchen statt mit der eigentlichen Arbeit. Hier kommt Slack KI als native Intelligenzebene der Plattform ins Spiel.

Im Gegensatz zu KI-Tools von Drittanbietern arbeitet Slack AI direkt in der Messaging-Umgebung, auf die sich Ihre Slack-Benutzer bereits täglich verlassen. Es nutzt generative KI-Funktionen, um Unterhaltungen zu analysieren, relevante Zusammenhänge aufzudecken und Antworten zu liefern, die auf Ihren Unternehmensdaten und gemeinsam genutzten Dateien basieren.

Für Teams, die bereits intensiv mit Slack arbeiten, hilft dieser integrierte KI-Assistent dabei, Unruhe zu reduzieren und gleichzeitig die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Die besten Features von Slack-KI

Fassen Sie Unterhaltungen aus Slack-Kanälen, Threads und Direktnachrichten zusammen, damit Teams sich schnell über verpasste Diskussionen informieren können

Nutzen Sie eine KI-gestützte Suche, die Benutzerabfragen anhand von Nachrichten und Dateien beantwortet, die bereits im Slack-Workspace vorhanden sind

Erstellen Sie Kanalzusammenfassungen und heben Sie wichtige Updates hervor, damit Teams projektübergreifend mit vollständigem Kontext arbeiten können

Fassen Sie gemeinsam freigegebene Dateien wie Dokumente oder Präsentationen zusammen, damit Teams schneller Erkenntnisse gewinnen können

Unterstützen Sie die mehrsprachige Zusammenarbeit, indem Sie Unterhaltungen übersetzen und globale Teams dabei helfen, aufeinander abgestimmt zu bleiben

Einschränkungen von Slack-KI

Funktioniert hauptsächlich innerhalb von Slack-Unterhaltungen und erfordert für eine erweiterte Workflow-Automatisierung möglicherweise zusätzliche Slack-Apps oder andere Tools

Die Funktionen hängen vom Kontext innerhalb des Slack-Workspaces ab, was bedeutet, dass die Einblicke auf zugängliche Nachrichten und Dateien beschränkt sind

Oft als Premium-Add-On positioniert, was die Kosten für Unternehmen erhöhen kann, die KI-Slack-Agenten auf mehrere Teams ausweiten

Preise für Slack

Free

Pro: 4,38 $ pro Benutzer/Monat

Business+: 9 $ pro Benutzer/Monat

Enterprise+: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notiz: KI- und Automatisierungs-Features variieren je nach Plan.

Slack-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,5/5 (über 38.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 24.000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Slack?

Direkt aus einer Capterra-Bewertung:

Es gibt viele Features, die ich an Slack liebe, wie zum Beispiel die Thread-Funktion zum Kategorisieren von Unterhaltungen, die Huddle-Funktion, um schnell mit Kollegen zu telefonieren, und die Registerkarte „Aktivität“, um die neuesten Aktivitäten zu sehen, nachzufassen und auf dem Laufenden zu bleiben.

Es gibt viele Features, die ich an Slack liebe, wie zum Beispiel die Thread-Funktion zum Kategorisieren von Unterhaltungen, die Huddle-Funktion, um schnell mit Kollegen zu telefonieren, und die Registerkarte „Aktivität“, um die neuesten Aktivitäten zu sehen, nachzufassen und auf dem Laufenden zu bleiben.

📮ClickUp Insight: Leistungsschwache Teams nutzen mit viermal höherer Wahrscheinlichkeit mehr als 15 Tools, während leistungsstarke Teams ihre Effizienz aufrechterhalten, indem sie ihr Toolkit auf neun oder weniger Plattformen beschränken. Aber wie wäre es, wenn man nur eine Plattform nutzen würde? Als All-in-One-App für die Arbeit vereint ClickUp Ihre Aufgaben, Projekte, Dokumente, Wikis, Chats und Anrufe auf einer einzigen Plattform – komplett mit KI-gestützten Workflows. Sind Sie bereit, smarter zu arbeiten? ClickUp eignet sich für jedes Team, macht Ihre Arbeit sichtbar und ermöglicht es Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, während die KI den Rest erledigt.

📖 Lesen Sie auch: Wie man KI zur Automatisierung von Aufgaben nutzt

3. Polly AI (Bester Slack-KI-Agent zum Sammeln von Team-Feedback und Einblicken in das Engagement)

Einige der wertvollsten Erkenntnisse in einem Slack-Workspace stammen direkt von Ihrem Team. Ob es um schnelle Entscheidungen, die Stimmung unter den Mitarbeitern oder Anregungen zu neuen Marketingkampagnen geht – das Sammeln von Feedback kann schwierig sein, wenn die Unterhaltungen über verschiedene Slack-Kanäle verstreut sind.

Polly KI verwandelt Slack in eine Echtzeit-Feedback-Plattform. Anstatt externe Umfragen oder Formulare durchzuführen, können Sie mithilfe von Abstimmungen, Umfragen und Pulsmessungen direkt in Ihrer Messaging-Umgebung Erkenntnisse sammeln.

Für Teamleiter und Betriebsleiter fungiert Polly als kompakter KI-Assistent, der dabei hilft, Feedback zu erfassen, Muster in Antworten zu erkennen und die Zusammenarbeit im Team zu stärken.

Die besten Features von Polly KI

Ermöglichen Sie schnelle Umfragen und Befragungen direkt in Slack-Kanälen, sodass Teams Feedback einholen können, ohne den Slack-Workspace verlassen zu müssen

Erstellen Sie verschiedene Umfrageformate, darunter numerische Skalen, Multiple-Choice-Fragen und offene Antworten, um umfassendere Abfragen der Benutzer und Erkenntnisse zu erhalten

Automatisieren Sie Stimmungsumfragen und wiederkehrende Engagement-Umfragen zur Nachverfolgung der Stimmung im Team und zur Erkennung von Mustern im Zeitverlauf

Machen Sie Antworten mithilfe spezieller Einstellungen für den Datenschutz anonym, um ehrliches Feedback von Slack-Benutzern zu fördern

Integrieren Sie diese in das Slack-Marketplace-Ökosystem und andere KI-Tools, um eine umfassendere Workflow-Automatisierung zu unterstützen

Einschränkungen von Polly KI

In erster Linie für die Erfassung von Feedback konzipiert, nicht als fortschrittliche autonome KI-Agenten oder zur Automatisierung von Aufgaben

Einblicke hängen von der Beteiligung und dem Engagement des Teams in den verschiedenen Slack-Kanälen ab

Eingeschränkte Funktionen für die Abwicklung operativer Workflows, wie z. B. Support-Tickets oder komplexe Vertriebsvorgänge

Preise für Polly KI

Free

Basic: 12 $/Monat

Pro: 24 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Polly KI

G2: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 90 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Polly KI?

So äußert sich ein G2-Benutzer über die App:

Ich finde es toll, dass es sich so nahtlos in Slack integrieren lässt. Ich kann eine Fragenbank erstellen und diese mit bestimmten Kanälen freigeben. Die Auswahl an Fragen ist großartig, sodass Umfragen so umfassend wie möglich abgeschlossen werden können, um möglichst viel Feedback zu erhalten. Super einfach zu bedienen und lässt sich hervorragend implementieren.

Ich finde es toll, dass es sich so nahtlos in Slack integrieren lässt. Ich kann eine Fragenbank erstellen und diese mit bestimmten Kanälen freigeben. Die Auswahl an Fragen ist großartig, sodass Umfragen so umfassend wie möglich abgeschlossen werden können, um möglichst viel Feedback zu erhalten. Super einfach zu bedienen und lässt sich hervorragend implementieren.

📖 Lesen Sie auch: Die besten KI-Tools für die Teamzusammenarbeit

Mit Zapier KI können Benutzer künstliche Intelligenz in ihre automatisierten Workflows integrieren und Apps miteinander verbinden, um komplexe Aufgaben auszuführen.

Damit können Benutzer KI-gestützte „Agenten“ erstellen, die den Kontext verstehen, Entscheidungen treffen und anhand von Daten aus Tausenden von Anwendungen autonom handeln können.

Zapier-KI-Agenten bringen die Leistungsfähigkeit autonomer Entscheidungsfindung direkt in Slack. Ob Sie nun einen rund um die Uhr verfügbaren Kundensupport-Bot oder einen benutzerdefinierten Helpdesk erstellen möchten – Sie können jetzt ausgefeilte KI-Systeme einsetzen, die Slack-Nachrichten analysieren und komplexe Aktionen in Ihrem gesamten Tech-Stack als Auslöser nutzen – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Die besten Features von Zapier

Greifen Sie auf über 8.000 App-Verbindungen mit schneller Setup-Konfiguration für Auslöser und Aktionen sowie auf über 30.000 Aktionen über MCP zu

Erstellen Sie „Teammitglieder“, die über Ihren gesamten Stack hinweg arbeiten, mithilfe intuitiver KI-Workflow- und Agenten-Setups

Nutzen Sie Pfade, Filter und mehrstufige Zaps für Verzweigungslogik und umfangreichere Automatisierungen

Verwenden Sie Zapier Tabellen, um Betriebsdaten zu speichern und Automatisierungen direkt aus Ihrer Datenebene als Auslöser zu verwenden

Erstellen Sie einfache Formulare, Portale oder Dashboards, die über Zapier-Schnittstellen auf Ihren Automatisierungen aufsetzen.

Limit von Zapier

Erweiterte Funktionen für Zusammenarbeit und Governance sind in den höherwertigen Plänen enthalten, sodass die Kosten mit steigender Nutzung, zunehmendem Volumen an Aufgaben und mehr Kontrollmöglichkeiten steigen

Einige Kernfunktionen (wie mehrstufige Zaps, Filter und Verzweigungen) sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Einzelne Zaps haben Limitierungen für Schritte; komplexe Flows müssen möglicherweise aus Gründen der Zuverlässigkeit und Wartbarkeit in mehrere Zaps aufgeteilt werden.

Preise für Zapier

Free

Professional: 29,99 $/Monat

Team: 103,50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Zapier

G2 : 4,5/5 (über 1700 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 3000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zapier?

In einer Capterra-Rezension heißt es:

Es lässt sich anscheinend mit den meisten beliebten Apps wie Slack, Fieldd, Google und Keep verbinden. Es ist super nützlich und macht das Leben so einfach. Ich würde es zu 100 % weiterempfehlen, wenn Sie eine Automatisierung Ihrer Abläufe durchführen möchten und sich nicht darum kümmern müssen, jede App zu überprüfen, da Sie einfach Benachrichtigungen erhalten können.

Es lässt sich anscheinend mit den meisten beliebten Apps wie Slack, Fieldd, Google und Keep verbinden. Es ist super nützlich und macht das Leben so einfach. Ich würde es zu 100 % weiterempfehlen, wenn Sie Ihre Abläufe durch Automatisierung vereinfachen möchten und sich nicht darum kümmern müssen, jede App zu überprüfen, da Sie einfach Benachrichtigungen erhalten können.

📖 Lesen Sie auch: Die besten All-in-One-Messenger-Apps

5. Agentforce (Bester Slack-KI-Agent zum Erstellen autonomer KI-Agenten, die mit Daten des Unternehmens verbunden sind)

Wenn Ihr Slack-Workspace der Ort ist, an dem Unterhaltungen stattfinden, bringt Agentforce die Intelligenz mit, darauf zu reagieren. Anstatt Sie zu zwingen, zwischen Dashboards oder CRM-Tools hin- und herzuwechseln, ermöglicht Agentforce in Slack Ihrem Team die Interaktion mit KI-Agenten, die Fragen beantworten, Informationen abrufen und Aufgaben direkt innerhalb der Unterhaltungen ausführen können.

Was Agentforce besonders leistungsstark macht, ist seine Fähigkeit, eine Verbindung zu Unternehmensdaten, Kundendaten und anderen Datenquellen in Salesforce-Systemen herzustellen. Das bedeutet, dass Ihre Vertriebs-, Support- und Marketingteams über eine einfache dialogorientierte Oberfläche Fragen stellen, Erkenntnisse gewinnen oder Aktionen auslösen können.

Die besten Features von Agentforce

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten, die Workflows automatisieren und Kundenfragen direkt im Slack-Workspace beantworten

Entwickeln Sie fortschrittliche autonome KI-Agenten, die mehrstufige Aufgaben ausführen und in Echtzeit Schlussfolgerungen ziehen können

Erwähne Agenten in Slack-Kanälen oder Direktnachrichten, um Unternehmensinformationen abzurufen und Aufgaben sofort abzuschließen

Verbinden Sie sich mit Salesforce-Datenquellen, damit das Vertriebsteam und das Support-Team schnell auf Kundeninformationen zugreifen können

Erhalten Sie Support für integrierte Slack-Aktionen wie das Erstellen von Kanälen, das Senden von Nachrichten oder das Auslösen von Automatisierungen

Limitierungen von Agentforce

Eignet sich am besten für Unternehmen, die bereits Salesforce-Ökosysteme und zugehörige KI-Tools nutzen

Die Implementierung erfordert möglicherweise eine Konfiguration und Integration mit bestehenden Tools und Enterprise-Systemen.

Erweiterte Funktionen haben eine Abhängigkeit von der Verfügbarkeit strukturierter Unternehmensdaten und vernetzter Datenquellen im gesamten Geschäft

Preise für Agentforce

Salesforce Foundations: Kostenlos

Flex-Guthaben: 500 $ für 100.000 Guthaben

Unterhaltungen: 2 $ pro Unterhaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Agentforce

G2 : 4,4/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Agentforce?

Eine positive Bewertung auf G2 lautet:

Salesforce Agentforce ist nicht nur ein Chatbot, sondern hilft tatsächlich bei der Ausführung von Aktionen wie dem Anlegen von Datensätzen, dem Erstellen von E-Mails und vielem mehr. Darüber hinaus kann ich es in Slack und andere Systeme integrieren, was es noch nützlicher macht. Außerdem bietet es hohe Sicherheit, da es Einstein Trust Layer nutzt und eine Null-Aufbewahrungsrichtlinie bietet, was Vertrauen in die Nutzung schafft.

Salesforce Agentforce ist nicht nur ein Chatbot, sondern hilft tatsächlich bei der Ausführung von Aktionen wie dem Anlegen von Datensätzen, dem Erstellen von E-Mails und vielem mehr. Darüber hinaus kann ich es in Slack und andere Systeme integrieren, was es noch nützlicher macht. Außerdem bietet es hohe Sicherheit, da es Einstein Trust Layer nutzt und eine Null-Aufbewahrungsrichtlinie bietet, was Vertrauen in die Nutzung schafft.

6. n8n (Am besten geeignet für die KI-Workflow-Automatisierung mit detaillierter Steuerung)

n8n verwandelt Slack in eine hochentwickelte Engine für autonome KI-Agenten, die über einfache App-Trigger hinausgehen und komplexe, verzweigte Logik verarbeiten können. Da es ein node-basiertes, Fair-Code-Framework mit offenem Quellcode bietet, können Sie fortschrittliche Slack-Systeme – wie ressourcenintensive IT-Orchestratoren, datensichere Support-Bots oder benutzerdefinierte CRM-Synchronisierungen – mit einer Präzision und einem Niveau des Datenschutzes bereitstellen, das herkömmliche Automatisierungstools nicht erreichen können.

Es verbindet die Benutzerfreundlichkeit visueller Tools mit der Leistungsfähigkeit von Code und unterstützt benutzerdefinierte Skripte mit JavaScript. Es kann für mehr Kontrolle über die Daten selbst gehostet oder über einen Cloud-Dienst genutzt werden. Sie können APIs, Datenbanken und KI-Agenten im selben Flow kombinieren, Sicherheitsvorkehrungen hinzufügen und Automatisierungen in Produktionsqualität bereitstellen.

Die besten Features von n8n

Nutzen Sie einen visuellen Workflow-Builder mit nativen Knoten und benutzerdefiniertem Code für komplexe Logik und KI-Agentenmuster

Kombinieren Sie Modelle mit vordefinierter Logik, Sicherheitsvorkehrungen und Überwachung für zuverlässige Ergebnisse

Nutzen Sie über 500 Integrationen und „KI-Tools“-Knoten, darunter HTTP-Anfragen, Code und die Möglichkeit, andere Workflows als Tools aufzurufen

Nutzen Sie die Self-Hosting-Option mit Dokumenten, Starter-Kits und Features wie verschlüsselte Übertragungen, sichere Anmeldedaten und RBAC (SOC 2 bei gehosteten Lösungen)

Limitierungen von n8n

Für das Self-Hosting sind echte DevOps-Kenntnisse im Bereich Setup, Skalierung und Sicherheit erforderlich. Planen Sie daher entsprechende Entwicklungszeit ein.

Die leistungsabhängige Preisgestaltung in der Cloud kann bei Automatisierungen mit hohem Volumen stark ansteigen; Sie benötigen daher Nutzungslimits und Überwachungsfunktionen

Der Integrationsumfang variiert je nach App; komplexe Anwendungsfälle erfordern möglicherweise weiterhin benutzerdefinierte Knoten oder HTTP-Aufrufe

Preise für n8n

Starter: 24 $/Monat

Pro: 60 $/Monat

Geschäft: 960 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu n8n

G2 : 4,8/5 (über 240 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 40 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über n8n?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Mir gefällt, wie flexibel n8n ist – damit kann ich fast alles miteinander verbinden und Workflows ohne großen Aufwand automatisieren, habe aber dennoch die Freiheit, benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen, wenn ich möchte … Anstatt Leads manuell in unser Zoho CRM einzugeben oder mehrere Dienste im Auge behalten zu müssen, erstellt n8n automatisch Verbindungen zwischen verschiedenen Apps (Kalender, Slack und viele mehr), sodass Informationen reibungslos fließen und nichts unter den Tisch fällt.

Mir gefällt, wie flexibel n8n ist – damit kann ich fast alles miteinander verbinden und Workflows ohne großen Aufwand automatisieren, habe aber dennoch die Freiheit, benutzerdefinierte Anpassungen vorzunehmen, wenn ich möchte … Anstatt Leads manuell in unser Zoho CRM einzugeben oder mehrere Dienste im Auge behalten zu müssen, verbindet n8n automatisch verschiedene Apps (Kalender, Slack und viele mehr), sodass Informationen reibungslos fließen und nichts unter den Tisch fällt.

7. ClearFeed (Bester Agent, um Slack-Unterhaltungen in strukturierte Support-Tickets umzuwandeln)

Viele Support-Teams nutzen bereits Slack-Kanäle, um interne und Kundenanfragen zu beantworten. Wenn sich jedoch Anfragen in Chat-Threads häufen, wird es schwierig, Probleme zu verfolgen, sie an die richtige Person weiterzuleiten oder die Sichtbarkeit im gesamten Team aufrechtzuerhalten.

ClearFeed löst diese Herausforderung, indem es Slack in einen strukturierten hub für Support und Servicemanagement verwandelt. Anstatt Informationen manuell in Helpdesk-Systeme zu kopieren, nutzt ClearFeed KI-Agenten, um Slack-Nachrichten in übersichtliche Support-Tickets umzuwandeln.

Für Betriebsteams sorgt dies für einen reibungsloseren Workflow zwischen Messaging und Servicemanagement. Durch die Verbindung von Slack-Apps, Wissensdatenbanken und Helpdesk-Tools hilft ClearFeed Teams dabei, Kundenfragen zu beantworten, Kontext aus früheren Unterhaltungen abzurufen und Anfragen skalierbarer zu verwalten.

Die besten Features von ClearFeed

Wandeln Sie Unterhaltungen in Slack-Kanälen in strukturierte Support-Tickets um, damit Anfragen nicht im Chat untergehen

Nutzen Sie generative KI, um Benutzerabfragen zu analysieren und mithilfe von Informationen aus einer verbundenen Wissensdatenbank relevante Antworten zu liefern.

Leiten Sie Anfragen je nach Kontext an die richtige Person oder das richtige Team weiter und helfen Sie so den Support-Mitarbeitern, Probleme schneller zu lösen

Integrieren Sie sie in gängige Support-Plattformen und vorhandene tools, um Workflows systemübergreifend zu vernetzen und eine Verbindung zu schaffen

Verfolgen Sie Unterhaltungen, Antworten und Lösungen in einer zentralen Ansicht innerhalb Ihres Slack-Workspaces

Limitierungen von ClearFeed

In erster Linie für Support-Workflows konzipiert, weniger für umfassendere Marketingkampagnen oder Vertriebsabläufe

Eine fortschrittliche Automatisierung hat eine Abhängigkeit von der Integration mit externen Datenquellen und Helpdesk-Plattformen

Teams müssen möglicherweise Workflows konfigurieren, um sie an interne Unternehmensrichtlinien und Prozesse zum Unterstützen zu anpassen

Preise für ClearFeed

Professional: 50 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

ClearFeed-Bewertungen und Rezensionen

G2-Bewertung : 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über ClearFeed?

Ein G2-Benutzer gibt an:

Wir haben ClearFeed intensiv genutzt, um die Nachverfolgung offener Tickets aus verschiedenen Support-Kanälen zu gewährleisten. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen, und die aktive Integration mit verschiedenen Slack-Kanälen macht den gesamten Prozess reibungsloser, effizienter und leichter zu verwalten.

Wir haben ClearFeed intensiv genutzt, um offene Tickets aus verschiedenen Support-Kanälen zu verfolgen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und einfach zu bedienen, und die aktive Integration mit verschiedenen Slack-Kanälen macht den gesamten Prozess reibungsloser, effizienter und leichter zu verwalten.

📖 Lesen Sie auch: So nutzen Sie Slack-KI für eine bessere Zusammenarbeit im Team

8. Zendesk AI (Die besten Slack-KI-Agenten zur Automatisierung von Support-Workflows und zur Lösung von Problemen der Kunden in großem Umfang)

Support-Unterhaltungen finden selten an einem einzigen Ort statt. Kundenanfragen kommen über Chat, E-Mail und Helpdesk-Plattformen, während interne Diskussionen oft über Slack-Kanäle geführt werden. Ohne die richtige Automatisierung verbringen Support-Teams Stunden damit, zwischen verschiedenen Tools hin und her zu wechseln, nur um einfache Anfragen zu beantworten.

Zendesk AI führt intelligente KI-Agenten ein, die Kundenservice-Workflows automatisieren und Teams dabei helfen, schneller zu reagieren. Diese in die Zendesk-Serviceplattform integrierten Agenten nutzen generative KI und maschinelles Lernen, um Abfragen von Benutzern zu analysieren, Support-Tickets weiterzuleiten und präzise Antworten auf der Grundlage Ihrer Wissensdatenbank und Unternehmensdokumentation zu liefern.

Für Unternehmen, die Slack zusammen mit Zendesk nutzen, hilft diese Kombination dabei, Support-Unterhaltungen mit der internen Zusammenarbeit zu verbinden. Teams können Erkenntnisse gewinnen, Unternehmensdaten abrufen und Kundenanfragen mit besserem Kontext beantworten.

Die besten Features von Zendesk KI

Automatisieren Sie Antworten auf Kundenanfragen und routinemäßige Support-Tickets, damit Teams Probleme schneller lösen und den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren können

Nutzen Sie große Sprachmodelle und generative KI, um Antworten zu entwerfen und Vorschläge auf der Grundlage des Inhalts Ihrer Wissensdatenbank zu unterbreiten

Nutzen Sie intelligente Ticketweiterleitung und Priorisierung, damit Anfragen schnell die richtige Person oder Abteilung erreichen

Fassen Sie lange Unterhaltungen und Ticketverläufe zusammen, damit Support-Mitarbeiter den vollständigen Kontext früherer Interaktionen erhalten.

Einschränkungen von Zendesk KI

Der Schwerpunkt liegt in erster Linie auf Workflows im Kundensupport und weniger auf breiter angelegten Marketingteams, Vertriebsabläufen oder internen Aufgaben der Produktivität

Für erweiterte Features der Automatisierung sind möglicherweise Zendesk-Pläne höherer Stufen oder zusätzliche Konfigurationen erforderlich.

Teams, die Slack-KI-Agenten nutzen, sind möglicherweise weiterhin auf Integrationen mit Drittanbieter-Agenten oder anderen KI-Tools angewiesen, um Workflows systemübergreifend zu verbinden

Preise für Zendesk

Support-Team: 25 $/Monat

Suite Team: 69 $/Monat

Suite Professional : 149 $/Monat

Suite Enterprise: 219 $/Monat

Zendesk-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,3/5 (über 7000 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Zendesk KI?

Eine Bewertung auf G2 lautet:

Wenn Sie KI-gestützten Support und strukturierte Ticket-Workflows statt nur eines Posteingangs wünschen, ist dies ebenfalls eine gute Wahl. Zentralisiertes Ticketing, Omnichannel-Support, Automatisierung und Berichterstellung sind die größten Vorteile des Kundenservices von Zendesk.

Wenn Sie KI-gestützten Support und strukturierte Ticket-Workflows statt nur eines Posteingangs wünschen, ist dies ebenfalls eine gute Wahl. Zentralisiertes Ticketing, Omnichannel-Support, Automatisierung und Berichterstellung sind die größten Vorteile des Kundenservices von Zendesk.

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ClickUp Brain MAX, um verstreute Daten in einer Ansicht zusammenzuführen

ClickUp-Agenten, um Probleme anzugehen, bevor sie sich zu einem Schneeball entwickeln Dies ist eine kurze, praktische Einführung in die Möglichkeiten moderner KI-gestützter Support-Funktionen in ClickUp – weit über einfache Chatbots hinaus.

9. Wonderchat (Die besten KI-Slack-Agenten zum Erstellen von KI-gestützten Chatbots auf Basis Ihrer Wissensdatenbank)

Kunden erwarten schnelle Antworten, egal ob sie nach Produktdetails, Dokumentation oder Onboarding-Ressourcen fragen. Die manuelle Beantwortung jeder einzelnen Frage kann Ihr Team jedoch ausbremsen, insbesondere wenn sich ähnliche Kundenfragen in verschiedenen Unterhaltungen wiederholen.

Wonderchat hilft Ihnen dabei, indem es Ihre Wissensdatenbank, Website-Inhalte und interne Dokumentation in einen intelligenten KI-Assistenten verwandelt. Anstatt jede Anfrage manuell zu beantworten, liefert Wonderchat relevante Antworten auf der Grundlage Ihrer Unternehmensinformationen und vorhandenen Ressourcen.

Für Teams, die Slack neben Tools für den Kundensupport und die interne Kommunikation nutzen, fungiert Wonderchat als intelligenter Slack-Agent, der bei der Beantwortung von Fragen, dem Abrufen von Dokumenteninhalten und der schnellen Informationssuche für Mitarbeiter oder Kunden helfen kann.

Die besten Features von Wonderchat

Verwandeln Sie Ihre Wissensdatenbank, Hilfecenter-Artikel und Dokumentinhalte in einen intelligenten KI-Assistenten, der Kundenfragen beantworten kann

Nutzen Sie generative KI und große Sprachmodelle, um Benutzerabfragen zu analysieren und kontextbezogene Antworten auf Basis von Unternehmensdaten zu liefern

Integrieren Sie sie in Websites und Messaging-Umgebungen, damit Teams KI-Agenten mit kundenorientierten Workflows verknüpfen können

Liefern Sie mit der Zeit immer genauere Antworten, da das Tool aus früheren Unterhaltungen und Unternehmensdokumenten lernt

Limit von Wonderchat

In erster Linie für Chatbot- und Support-Erlebnisse konzipiert, weniger für eine umfassendere Workflow-Automatisierung innerhalb eines Slack-Workspaces

Die Effektivität hängt von der Qualität und Vollständigkeit Ihrer Wissensdatenbank sowie den verfügbaren Unternehmensinformationen ab.

Unternehmen benötigen möglicherweise weiterhin zusätzliche KI-Tools oder Agenten von Drittanbietern für komplexe operative Aufgaben, die mehrere Tools umfassen.

Preise für Wonderchat

Starter: 29 $/Monat

Basic: 99 $/Monat

Turbo : 299 $/Monat

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Wonderchat

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

10. Guru AI (Am besten geeignet für die Bereitstellung von vertrauenswürdigem Wissen innerhalb von Slack-KI-Agenten)

Guru KI verwandelt das Wissen Ihres Unternehmens in sofort verfügbare Antworten in Ihrem Slack-Workspace.

Anstatt manuell zwischen Dokumenten, Tools und Threads hin- und herzuwechseln, um Antworten zu finden, stellt Guru verifizierte Informationen direkt dort bereit, wo Ihr Team arbeitet. Es fungiert als KI-Assistent, der die Daten, Tools und Unterhaltungen Ihres Unternehmens zu einer einzigen, zuverlässigen Informationsquelle verbindet.

Für Teams, die Slack-KI-Agenten entwickeln oder nutzen, bedeutet dies schnellere Antworten, weniger Unterbrechungen und eine konsistentere Entscheidungsfindung über alle Workflows hinweg.

Die besten Features von Guru KI

Liefern Sie relevante Antworten aus Ihrer Wissensdatenbank direkt in Slack-Kanälen

Verbinden Sie sich mit mehreren Datenquellen, um kontextbezogene Antworten auf Abfragen von Benutzern zu liefern

Unterstützen Sie die Automatisierung von Workflows, indem Sie KI-Agenten ermöglichen, auf vertrauenswürdige Unternehmensinformationen zu reagieren

Support-Mitarbeiter und das Vertriebsteam können während der Interaktionen in Echtzeit auf genaue Informationen zugreifen

Halten Sie das Unternehmenswissen auf dem neuesten Stand und verifiziert, um Konsistenz bei der Zusammenarbeit im Team zu gewährleisten

Einschränkungen von Guru KI

Erfordert ein Setup und die Strukturierung von Inhalten, um den vollen Wert aus benutzerdefinierten Agenten zu ziehen

Am besten geeignet für interne Wissens-Workflows statt für Anwendungsfälle der Automatisierung mit externen Kontakten

Für einen erweiterten Funktionsumfang, der über den Zugriff auf Wissen hinausgeht, besteht möglicherweise eine Abhängigkeit von Integrationen mit bestehenden tools.

Preise für Guru KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Guru KI

G2-Bewertung : 4,7/5 (über 2300 Bewertungen)

Capterra-Bewertung: 4,8/5 (über 630 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Guru KI?

Eine Bewertung auf Capterra lautet:

Wir nutzen Guru als interne Wissensdatenbank – von Produktanleitungen und Prozessbeschreibungen bis hin zu Unternehmensrichtlinien und Teamankündigungen. Es ist sehr einfach zu organisieren und zu aktualisieren, und das „VerifizierungsFeature“ hilft uns zu erkennen, was auf dem neuesten Stand ist… Mir gefällt, dass Guru in Slack integriert ist. Wenn jemand in Slack eine Frage stellt, antwortet Guru mit einem Antwortvorschlag.

Wir nutzen Guru als interne Wissensdatenbank – von Produktanleitungen und Prozessbeschreibungen bis hin zu Unternehmensrichtlinien und Teamankündigungen. Es ist sehr einfach zu organisieren und zu aktualisieren, und das „VerifizierungsFeature“ hilft uns zu erkennen, was auf dem neuesten Stand ist… Mir gefällt, dass Guru in Slack integriert ist. Wenn jemand in Slack eine Frage stellt, antwortet Guru mit einem Antwortvorschlag.

11. Cohere (Die besten Agenten für Sprachintelligenz auf Niveau der Unternehmen und benutzerdefinierte KI-Agenten)

Viele moderne KI-Agenten stützen sich auf leistungsstarke Sprachmodelle, um Unterhaltungen zu verstehen, Informationen zu analysieren und Antworten zu generieren. Wenn Ihr Unternehmen fortschrittliche, benutzerdefinierte Agenten entwickeln möchte, die mit Benutzern innerhalb von Kommunikationsplattformen wie Slack interagieren, ist die Technologie hinter den Modellen genauso wichtig wie die Benutzeroberfläche.

Cohere konzentriert sich genau auf diese Ebene. Bekannt für seine großen Sprachmodelle auf Unternehmensniveau, unterstützt Cohere Unternehmen dabei, intelligente KI-Tools zu entwickeln, die Benutzerabfragen verstehen, Wissen aus externen Daten abrufen und relevante Antworten mit ausgeprägtem Kontextbewusstsein generieren.

Für Teams, die sich mit Slack-KI-Agenten beschäftigen, kann Cohere als die zugrunde liegende Intelligenz dienen, die diese antreibt. Durch die Verbindung von Modellen mit Unternehmensdaten, Dokumenten und internen Systemen können Unternehmen ihren eigenen KI-Agenten entwickeln, der Unterhaltungen über Slack-Kanäle hinweg versteht und Erkenntnisse im vollständigen Kontext liefert.

Die besten Features von Cohere

Nutzen Sie unternehmensgerechte große Sprachmodelle, die intelligente KI-Agenten und fortschrittliche generative KI-Anwendungen antreiben

Erstellen Sie benutzerdefinierte Agenten, die auf Unternehmensdaten, Ressourcen aus der Wissensdatenbank und internen Dokumentationen trainiert sind

Nutzen Sie semantische Such- und Abrufsysteme, die relevante Antworten aus komplexen Datenquellen liefern

Analysieren Sie Benutzerabfragen, erkennen Sie Muster und gewinnen Sie Erkenntnisse aus früheren Unterhaltungen

Entwickelt für skalierbare Implementierungen im Enterprise-Bereich, damit Teams mit einer zuverlässigen KI-Infrastruktur produkt- und workflowübergreifend arbeiten können

Einschränkungen von Cohere

Es handelt sich in erster Linie um eine Modellplattform und nicht um eine fertige Slack-App, was bedeutet, dass Unternehmen möglicherweise zusätzliche Tools benötigen, um Agenten in einem Slack-Workspace einzusetzen.

Die Implementierung erfordert oft Entwicklungsressourcen, um Modelle mit bestehenden Tools und Betriebssystemen zu verbinden

Teams, die nach einer schnellen, programmierfreien Automatisierung suchen, bevorzugen möglicherweise einfachere Lösungen aus dem Slack-Marktplatz oder vorgefertigte Agenten von Drittanbietern

Preise für Cohere

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Cohere

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

📖 Lesen Sie auch: Die besten Apps für die Teamkommunikation

Warum ClickUp der intelligentere Weg ist, Slack-KI-Agenten einzusetzen

Von der Zusammenfassung von Unterhaltungen und der Automatisierung von Routineaufgaben bis hin zur Verwaltung von Support-Tickets und der Beantwortung von Kundenfragen – Slack-KI-Agenten helfen Teams dabei, schneller zu arbeiten und dabei den Kontext innerhalb ihres Slack-Workspaces besser zu verstehen.

Der eigentliche Vorteil bei der Produktivität entsteht jedoch erst dann, wenn die KI nicht nur im Chat antwortet, sondern Teams dabei unterstützt, Informationen projekt-, unterhaltungs- und workflowübergreifend zu nutzen.

Genau hier hebt sich ClickUp von anderen ab. Anstatt Erkenntnisse über Slack-Kanäle und verschiedene Tools verstreut zu lassen, vereint ClickUp KI-Agenten, Arbeitsmanagement und Zusammenarbeit in einer einheitlichen Umgebung, in der Aufgaben, Diskussionen und Entscheidungen miteinander verknüpft bleiben. Für Teams, die operative Reibungsverluste reduzieren und die Arbeit klar und übersichtlich gestalten möchten, verwandelt ClickUp KI-gestützte Zusammenarbeit in echten Fortschritt.

Testen Sie ClickUp kostenlos und verwandeln Sie Unterhaltungen in koordinierte Arbeit in Ihrem Team.

Häufig gestellte Fragen zu Slack-KI-Agenten

Können KI-Agenten manuelle Slack-Aufgaben ersetzen?

Ja, viele Slack-KI-Agenten können repetitive Routineaufgaben wie das Zusammenfassen von Unterhaltungen, das Beantworten von Kundenfragen, das Weiterleiten von Support-Tickets und das Erstellen von Updates übernehmen. Dennoch spielen Teams weiterhin eine wichtige Rolle bei der Überprüfung der Ergebnisse und beim Treffen strategischer Entscheidungen.

Benötigen Slack-KI-Agenten Programmierkenntnisse?

Nicht unbedingt. Viele KI-Slack-Agenten, die über den Slack-Marktplatz verfügbar sind, bieten ein Setup ohne oder mit nur wenig Code. Teams können Slack-Apps installieren, Automatisierungen konfigurieren und einen KI-Assistenten in ihrem Slack-Workspace nutzen, ohne dass technische Entwicklungskenntnisse erforderlich sind.

Wie füge ich einen KI-Agenten zu Slack hinzu?

Die meisten Slack-KI-Agenten werden über den Slack-Marktplatz als Slack-Apps hinzugefügt. Nach der Installation können sie in Slack-Kanäle eingeladen werden, auf Abfragen von Benutzern reagieren, eine Verbindung zu vorhandenen Tools herstellen und damit beginnen, Workflows in Ihrem Workspace zu unterstützen.

Sind Slack-KI-Agenten sicher für Geschäftsdaten?

Die Sicherheit hängt von der Plattform und der Konfiguration ab. Viele KI-Agenten nutzen Unternehmenssicherheitsmaßnahmen, Zugriffskontrollen und verschlüsselte Verbindungen, um Unternehmensdaten zu schützen. Teams sollten Berechtigungen und Integrationen überprüfen, um sicherzustellen, dass KI-Tools den internen Sicherheits- und Compliance-Standards entsprechen.