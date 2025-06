die 50 besten Slack-Alternativen für Team-Chats im Jahr 2025 (kostenlos und kostenpflichtig)

Als Remote-First-Team ist effektive Kommunikation das, was uns zusammenhält und produktiv macht.

Wir verlassen uns auf eine Mischung aus Echtzeit- und asynchroner Kommunikation, um über verschiedene Zeitzonen und Arbeitszeiten hinweg in Verbindung zu bleiben.

Slack hätte ein großartiges Tool zur Vereinheitlichung unserer Unterhaltungen sein können, aber es fehlt ihm an den robusten Features für die Zusammenarbeit im Team, die unser Workflow erfordert. Die überwältigende Anzahl an Kanälen und die ständigen Benachrichtigungen sind auch nicht gerade hilfreich.

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen haben wir verschiedene Slack-Alternativen getestet, die die Kommunikation in unserem Team besser unterstützen könnten.

Basierend auf den Recherchen unseres Teams und meiner Erfahrung haben wir eine Liste der 50 besten Tools zusammengestellt. Egal, ob Sie ein Tool zur Unterstützung von Videokonferenzen, Bildschirmaufnahmen, Chatten, Medienfreigabe oder etwas suchen, das all das kann, wir haben das Richtige für Sie. Entdecken Sie es!

Lesen Sie auch: Die Vor- und Nachteile von Slack bei der Arbeit

Limits von Slack

Bevor wir zur Liste der Tools kommen, wollen wir einige der Probleme durchgehen, die wir mit Slack hatten:

1. Kommunikation und Aufgabenmanagement/Projektmanagement sind nicht miteinander verbunden

Slack ist in erster Linie für den Nachrichtenaustausch konzipiert und bietet keine integrierten Tools für das Aufgaben- und Projektmanagement.

Sie können zwar in Echtzeit mit Ihrem Team kommunizieren, aber für die Verwaltung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Fortschritten müssen oft Apps von Drittanbietern wie ClickUp, Asana oder Monday.com integriert werden.

2. Nachrichten können aufgrund der Informationsflut verloren gehen

Die kanalbasierte Struktur von Slack kann schnell überwältigend werden, insbesondere für große Teams.

Bei mehreren Kanälen, Direktnachrichten und unerbittlichen Benachrichtigungen gehen wichtige Nachrichten leicht unter.

3. Es handelt sich dabei nicht um eine budgetfreundliche Option

Da es sich um ein reines Kommunikations-Tool handelt, ist Slack teuer. Sie benötigen weitere Tools, um Ihre Arbeit zu verwalten.

Slack bietet einen kostenlosen Plan, aber damit können Sie nicht auf Nachrichten und Dateien zugreifen, die älter als 90 Tage sind. Wenn Ihr Geschäft den fortlaufenden Zugriff auf vergangene Unterhaltungen und Dokumente erfordert (wie es bei uns der Fall ist), ist die kostenlose Version zu einschränkend.

Obwohl wir Zeit investiert haben, um Slack zu lernen, und die besten Slack-Hacks eingesetzt haben, konnten wir keinen Ausweg finden.

Die Nachteile haben uns dazu veranlasst, nach einer Alternative zu Slack zu suchen. Die Tools, die wir hier aufgelistet haben, beheben diese Probleme und fördern eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit im Team.

Lesen Sie auch: Die beste Software und Apps für die Teamkommunikation

Slack-Alternativen auf einen Blick

Beste Slack-Alternative insgesamt Herausragendes Feature Preise 1. ClickUp ClickUp Chat, ClickUp Clips, ClickUp Brain (KI) Free ForeverUnlimited: 7 $/Monat pro Benutzer Business: 12 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Für 7 $ pro Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen Am besten für Team-Chats geeignet 2. Microsoft Teams Beiträge für Chats in großen Gruppen Microsoft Teams Essentials: 4 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Basic: 6 $/Monat pro Benutzer Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer 3. Google Chat Entdeckbare Spaces, Gruppenaufgaben Business Starter: 7,20 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace) Business Standard: 14,40 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace) Business-Plan: 21,60 $/Benutzer pro Monat (Google Workspace) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Google Workspace) 4. Mattermost Umfangreiche Markdown-Formatierung, Hervorhebung der Code-Syntax in mehreren Sprachen Professional: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 5. Rocket. Chatten Sichere Plattform für die Verbindung mit externen Stakeholdern Starter: Kostenlos Pro: 4,60 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 6. Flock Alle Kanäle, um alle neuen Nachrichten auf einmal anzuzeigen Pro: 6 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer 7. Twist Hyperfokussierte Threads Kostenloser Tarif Unbegrenzt: 8 $/Monat pro Benutzer 8. Ryver Foren, Gruppen und Personenkanäle Starter: 34,50 $/Monat (bis zu 12 Benutzer) Standard: 64,50 $/Monat (bis zu 30 Benutzer) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 9. Zoho Cliq Anpassbare Domain, Markenelemente und Designs Professional: 2 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 4 $/Monat pro Benutzer Standard: 18 $/Monat für 25 Benutzer 10. Chanty WhatsApp-ähnliche Benutzeroberfläche Free 11. Discord Geringe Latenz, hochwertige Streaming-Option FreeBasic: 9,99 $/Monat pro Benutzer Am besten für Videokonferenzen geeignet 12. Zoom Hochwertige Videos, Meeting-Analysen Basic: Kostenlos Pro: 14,99 $/Monat pro Benutzer Business: 21,99 $/Monat pro Benutzer Business Plus: 26,99 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 13. Google Meet Q&A-Sitzung, Brainstorming mit einem Whiteboard Kostenlos Business Starter: 6 $/Monat pro Benutzer Business Standard: 12 $/Monat pro Benutzer Business Plus: 18 $/Monat pro Benutzer 14. Lifesize Videokonferenzen in 4K-Qualität mit bis zu 500 Teilnehmern Preise für Meeting-Lösungen Plus: Ab 14,95 $/Monat pro Host (mindestens 10 Hosts)Enterprise: Ab 14,95 $/Monat pro Host (mindestens 50 Hosts)Organisation: Benutzerdefinierte Preise 15. Cisco Webex Gitteransicht, Automatisierungen Webex FreeWebex Meet: 14,50 $/Monat pro BenutzerWebex Suite: 25 $/Monat pro Benutzer Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 16. GoToMeeting Passwortgeschützte Meetings Professional: 12 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung) Business: 16 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 17. RingCentral Video Team Huddle für laufende Meetings Video Pro: Kostenlos Video Pro+: 10 $/Monat pro Benutzer Webinar: 40 $/Monat pro Organisator Räume: 49 $/Monat pro Raum 18. Jitsi Meet Senden Sie Nachrichten und Emojis nahtlos während eines Videoanrufs Free 19. Whereby Benutzerdefinierter Meetingraum FreePro: 8,99 $/Monat pro Host Business: 11,99 $/Monat pro Host 20. BigBlueButton Dashboard für Lernanalysen Free 21. Skype Einladungslinks, die nicht ablaufen Skype ist für alle Skype-zu-Skype-Kommunikationen kostenlos. Für internationale Anrufe ins Mobil- und Festnetz benötigen Sie ein Abonnement oder Skype-Guthaben Am besten für Anrufe 22. RingCentral Integrierte Stimmungsanalyse Core: 30 $/Monat pro Benutzer Advanced: 35 $/Monat pro Benutzer Ultra: 45 $/Monat pro Benutzer 23. Fuze Automatische Anrufannahme Fuze Meetings: 15 $/Monat pro Benutzer Fuze Calling: 25 $/Monat pro Benutzer Fuze Pro: 35 $/Monat pro Benutzer Fuze International: 45 $/Monat pro Benutzer Fuze Unlimited Global: 65 $/Monat pro Benutzer 24. 8×8 DND-Modus zum automatischen Weiterleiten eingehender Anrufe an die Voicemail Benutzerdefinierte Preise 25. Aircall Warm Transfer von Kundenanrufen Essentials: 40 $/Lizenz pro Monat Professional: 70 $/Lizenz pro Monat 26. Dialpad Benutzerdefinierte Weiterleitungsregeln Business Communication Standard: 27 $/Monat pro Benutzer Pro: 35 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise Ai MeetingsFreeBusiness: 20 $/Monat pro Benutzer 27. Grasshopper Analyse und Berichterstellung für Geschäftsanrufe True Solo: 14 $/Monat Solo Plus: 25 $/Monat Small Business: 55 $/Monat 28. Vonage Anrufaufzeichnung von eingehenden und ausgehenden Unterhaltungen Mobil: 19,99 $/Monat pro Erweiterung Premium: 29,99 $/Monat pro Erweiterung Advanced: 39,99 $/Monat pro Erweiterung 29. Nextiva Nahtlose Fernverwaltung Kleine Unternehmen Digital: 25 $/Monat pro Benutzer Core: 35 $/Monat pro Benutzer Engage: 50 $/Monat pro Benutzer Power Suite: 75 $/Monat pro Benutzer Enterprise Essential: 129 $/Monat pro Agent Professional: 159 $/Monat pro Agent Premium: 199 $/Monat pro Agent 30. Zoom Phone KI-generierte Zusammenfassung nach dem Anruf USA und Kanada mit Volumenbegrenzung: Benutzerdefinierte Preise USA und Kanada Unlimited: Benutzerdefinierte Preise Global Select: Benutzerdefinierte Preise 31. Ooma Office Ring-Gruppen Ooma Office Essentials: 19,95 $/Monat pro Benutzer Ooma Office Pro: 24,95 $/Monat pro Benutzer Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/Monat pro Benutzer Am besten für Bildschirmaufnahmen geeignet 32. Loom Live-Rücklauf, Erfassen von Reaktionen in Ansichten Starter: Kostenlos Business: 15 $/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 33. Camtasia Nehmen Sie Systemaudio, Mausdaten und Mikrofonaudio auf Camtasia Essentials: 179 $/Jahr Camtasia Create: 249 $/Jahr Camtasia Pro: 499 $/Jahr Unbefristete Lizenz: 299,99 $/Jahr 34. ScreenPal Zeichnen, markieren, Rich Text und Formen hinzufügen oder auf dem Bildschirm kritzeln ScreenPal bietet einen kostenlosen Bildschirmrekorder mit eingeschränkten Funktionen. Für zusätzliche Features gelten folgende Preise: Solo Deluxe: 3 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Solo Premier: 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Solo Max: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Team Business: 8 $/Monat pro Benutzer für 3+ Benutzer (jährliche Abrechnung) 35. Snagit Scrolling-Capture Einzelnes Abonnement: 39 $/Jahr Unbefristete Lizenz: 62,99 $/Jahr 36. OBS Studio Nehmen Sie Live-Streams von Webinaren und Konferenzen auf Benutzerdefinierte Preise 37. ScreenFlow Erweiterte Bearbeitungs-Features ScreenFlow 7: 129 $ 38. Bandicam Minimalistische Benutzeroberfläche, Export in 4K Business-Lizenz Jährlich: 49,46 $ (1 PC) Jährlich: 95,92 $ (2 PCs) Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC) 39. Zight (früher CloudApp) Geplanter Screenshot Pro: 7,95 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Team: 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise 40. Vimeo Record KI-Drehbuchautor und Teleprompter Starter: 20 $/Monat Standard: 33 $/Monat Advanced: 108 $/Monat 41. Movavi Screen Recorder Vollbild oder benutzerdefinierten Bereich aufzeichnen Persönliche Lizenz: 39,95 $ (lebenslang, 1 PC) Business-Lizenz: 49,95 $ (jährliches Abonnement) Am besten für einheitliche Kommunikation 42. Zoho Connect Internes Intranet Starter: 0,40 $/Monat pro Benutzer Enterprise: 1 $/Monat pro Benutzer Ultimate: 3 $/Monat pro Benutzer 43. Bitrix 24 Arbeitsgruppen für die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Projekte Basic: 61 $/Monat pro Organisation Standard: 124 $/Monat pro Organisation Professional: 249 $/Monat pro Organisation Enterprise: 499 $/Monat pro Organisation 44. Troop Messenger Benachrichtigungen senden (Nachrichten an eine bestimmte Gruppe von Personen senden, ohne eine separate Gruppe/einen separaten Kanal zu erstellen) Premium: 1 $ (unbegrenzte Anzahl von Benutzern) Enterprise: 5 $ (unbegrenzte Anzahl von Benutzern) Selbst gehostet: Benutzerdefinierte Preise 45. Front Legen Sie automatisierte Workflows fest, um Nachrichten in großem Umfang zuzuweisen und mit Tags zu versehen Starter: 29 $/Monat pro Benutzer Wachstum: 79 $/Monat pro Benutzer Scale: Nur im Jahresplan verfügbar Premier: Nur im Jahresplan verfügbar 46. Basecamp Themenspezifische Unterhaltungen Basecamp: 15 $/Monat pro Benutzer Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (Flatrate) 47. Missive Team-Chat, Automatisierung Starter: 18 $/Benutzer pro Monat Produktiv: 30 $/Benutzer pro Monat Business: 45 $/Benutzer pro Monat 48. Wire End-to-End-verschlüsselte Nachrichten und Video-Chats, sicheres Dateiverwaltungssystem Wire Cloud: Benutzerdefinierte Preise Wire On-Premises: Benutzerdefinierte Preise 49. Spike Konversations-E-Mail Spike TeamspaceStarter: KostenlosTeam: 5 $/Monat pro Benutzer Business: 10 $/Monat pro Benutzer 50. Workplace von Meta Facebook-ähnliche Kollaborationssoftware für Teams Workplace Core: 4 $/Monat pro Benutzer Enterprise Live: 2 $/Monat pro Benutzer Erweiterter Administrator- und Support: 2 $/Monat pro Benutzer

Die 50 besten Slack-Alternativen

Wir haben unsere ausgewählten Slack-Konkurrenten in sechs Kategorien unterteilt: beste Slack-Alternative insgesamt, beste für Team-Chats, beste für Videokonferenzen, beste für Anrufe, beste für Bildschirmaufzeichnungen und beste für einheitliche Kommunikation.

Beste Slack-Alternative insgesamt

Auf unserer Suche nach dem besten Slack-Konkurrenten haben wir vor allem nach einem Tool gesucht, das im Gegensatz zu Slack unsere Unterhaltungen und unsere Arbeit auf derselben Plattform zusammenhält.

Nachdem wir Hunderte von Tools für die Zusammenarbeit im Team ausprobiert haben, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es nur eines gibt, das alle Kriterien erfüllt und sogar noch darüber hinausgeht: ClickUp.

Von der Verwaltung synchroner und asynchroner Kommunikation über die Umwandlung von Ideen/Unterhaltungen in Aufgaben bis hin zur Reduzierung des Aufwands durch ein übersichtliches Toolkit – ClickUp hat die Arbeit unserer Remote- und Hybrid-Teams grundlegend verändert, insbesondere seit der Einführung von ClickUp Chat.

1. ClickUp

Mit ClickUp gehen Ideen und Maßnahmen Hand in Hand. Dank ClickUp Chat sind unsere Projekte und Unterhaltungen nicht nur miteinander verbunden, sondern jetzt auch auf einer einzigen Plattform zusammengeführt.

Mit dieser All-in-One-Messaging-App müssen Sie nicht mehr zwischen einem Messaging-Tool und einem Aufgabenmanagement-Tool hin- und herwechseln.

Mit ClickUp starten Chatten Nutzen Sie den ClickUp-Chat, um mit Ihren Kollegen Unterhaltungen zu führen, ohne den Kontext wechseln zu müssen

Die Integration von ClickUp Chat in unseren Workspace hat uns geholfen:

1. Optimieren Sie die Kommunikation in Ihrem Team

Der brandneue ClickUp Chat bietet alle Features, die eine Chat-App zu bieten hat, und noch mehr. Damit können wir:

Nehmen Sie an 1:1-Audio- und Videoanrufen oder Gruppenunterhaltungen mit bestimmten Personen über Echtzeit-Chat-Kanäle teil

Erstellen Sie direkt in ClickUp Raum für Unterhaltungen in jedem Space, Ordner oder jeder Liste oder erstellen Sie einen neuen Space für Chats, die mit nichts anderem verknüpft sind

Fügen Sie mit @Erwähnungen und zugewiesenen Kommentaren beliebige Personen zu Arbeitsunterhaltungen hinzu

Mit Threads (verschachtelten Unterhaltungen) können Sie Chats organisieren und Informationen schnell finden

Auf der Seite "FollowUps" erhalten Sie eine Übersicht über alle Nachrichten, die derzeit jedem von uns zugewiesen sind

Überprüfen Sie die Ihnen zugewiesenen Nachrichten und die bereits mit FollowUps im ClickUp-Chat

2. Behalten Sie den Überblick mit asynchroner Kommunikation

In großen Teams wie unserem laufen Unterhaltungen parallel über verschiedene Kanäle hinweg. Bei so viel Trubel ist es schwierig, den Kontext von Nachrichten/Aufgaben im Blick zu behalten. So löst ClickUp Chat dieses Problem:

Verknüpfen Sie Nachrichten mit Aufgaben und behalten Sie den Kontext im Blick

Zeigen Sie die mit einer Nachricht verbundenen Aufgaben im ClickUp-Chat an

Betten Sie Webseiten, Tabellen, Videos und andere Assets in Chats ein, um schnell darauf zugreifen zu können. Alle Links und Anhänge sind übersichtlich gruppiert und können schnell aufgerufen werden

Teilen Sie Unternehmensneuigkeiten und Ankündigungen, indem Sie mit Posts (als Teil von Chat-Threads) lange, asynchrone Inhalte erstellen

Teilen Sie unternehmensweite Updates mit Beiträgen im ClickUp-Chat

Die Mitglieder unseres Teams wissen, dass sie von einem zentralen Ort aus auf wichtige Unterhaltungen zugreifen können und auch dann den Kontext einer Unterhaltung/Aufgabe verstehen, wenn sie nicht in Echtzeit an der Diskussion teilnehmen.

Ein stabiles asynchrones Kommunikationssystem wie dieses ermöglicht es uns, langsamer zu werden und uns auf die anstehende Aufgabe zu konzentrieren, anstatt in Angst zu leben, wichtige Unterhaltungen im Team zu verpassen.

3. Sparen Sie Zeit mit ClickUp Brain

Das Sortieren von Chats und das manuelle Ergreifen von Maßnahmen nahmen früher einen großen Teil unserer Zeit in Anspruch. ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, hat es geschafft, eine Reihe mühsamer Aufgaben zu beschleunigen. Er hilft uns dabei:

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick eine Aufgabe aus einer Nachricht – schreiben Sie den Namen der Aufgabe, die Beschreibung und den Link zum Chat-Kontext automatisch (die manuelle Erstellung von Aufgaben ist ebenfalls möglich, aber ich finde das KI-gestützte Feature praktischer)

Verwandeln Sie Nachrichten mit ClickUp Brain in Aufgaben

Erhalten Sie sofort Antworten auf Abfragen zu einem bestimmten Chat-Kanal oder unserem gesamten Workspace und den verbundenen Apps

Nach meiner Rückkehr aus der Pause hole ich mich über die neuesten Entwicklungen bei der Arbeit auf dem Laufenden. ClickUp Brain bietet mir eine Übersicht über wichtige Themen oder zu erledigende Aufgaben (über das Feature "AI CatchUp")

Mit AI CatchUp in ClickUp erhalten Sie nach einer Arbeitspause Updates zu den wichtigsten Details Ihres Workspace

Für Video- und Audioanrufe mit meinem Team ist SyncUps die Rettung. Damit kann ich direkt aus meinem Workspace heraus Anrufe tätigen, meinen Bildschirm freigeben, im SyncUps-Chat auf Aufgaben verlinken und Team-Mitgliedern Kommentare zuweisen.

ClickUp hat die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort verlagert. So wissen Sie immer, wo Sie die benötigten Infos finden.

ClickUp hat die gesamte Kommunikation aus verschiedenen Kanälen wie E-Mails, Chats und WhatsApp an einen Ort verlagert. So wissen Sie immer, wo Sie die benötigten Infos finden.

Außerdem spare ich Zeit beim Notieren. ClickUp veröffentlicht eine KI-generierte Zusammenfassung und erstellt aus unserer Diskussion Aktionselemente.

Erstellen Sie mit SyncUps auf ClickUp Chat Audio-/Video-Meetings und erhalten Sie automatisierte Meeting-Zusammenfassungen

Neben ClickUp Chats sind auch ClickUp Clips nützlich, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Wenn ich etwas klären oder einem Team-Mitglied Feedback geben muss, tippe ich keinen langen Text, sondern mache mit Clips einfach einen Screenshot und nehme den Ton auf. Ich muss nicht mehr in "Schnellgespräche" springen, es sei denn, es ist wirklich notwendig.

Mit ClickUp Brain können wir Clips transkribieren, Clips kommentieren, um eine Unterhaltung zu beginnen, und einen Clip in eine Aufgabe umwandeln. Jeder Clip, den wir in einem Kommentar, einer ClickUp-Aufgabe oder einem ClickUp-Dokument aufzeichnen, wird im Clips Hub gespeichert.

Loslegen Kommunizieren Sie asynchron über erweiterte Bildschirmaufzeichnungen mit ClickUp Clips

Die besten Features von ClickUp

Passen Sie die Chats an, die in Ihrer Seitenleiste angezeigt werden, und folgen Sie Chats nach Bedarf oder heben Sie das Folgen auf

Wählen Sie zwischen globalen Chat-Benachrichtigungen oder individuellen Chat-Benachrichtigungen

Legen Sie Status fest, um Ihre Verfügbarkeit im Workspace anzuzeigen, und teilen Sie Ihren Teamkollegen mit, ob Sie nicht im Büro, in einem Meeting oder verfügbar sind

Überprüfen Sie den Chat-Verlauf, zuvor hochgeladene Dateien, den Kalender und zugewiesene Aufgaben über die Kopfzeilen der Direktnachrichten (DMs mit Team-Mitgliedern)

Speichern Sie Nachrichten, die Sie erstellen, aber nicht senden, als Entwürfe und greifen Sie über die Registerkarte "Entwürfe" darauf zu

Limits von ClickUp

Die mobile App bietet noch nicht alle Features, die in der Desktop-App verfügbar sind

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2 : 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Am besten für Team-Chats geeignet

2. Microsoft Teams

via Microsoft Teams

Jeder Microsoft Teams-Kanal verfügt über eine Registerkarte "Beiträge". Als ich das Tool ausprobierte, habe ich mehrere Kanäle für unsere Abteilungen erstellt, z. B. Vertrieb, Marketing, Inhalte usw. Das Feature "Beiträge" funktioniert wie ein großer Gruppenchat – eine einfache Möglichkeit, Nachrichten mit allen Personen im Kanal zu teilen.

Antworten auf eine Channel-Nachricht blieben an den ursprünglichen Beitrag angehängt. So konnte jeder, der die Unterhaltung mitverfolgte, den gesamten Thread leicht nachvollziehen.

Die besten Features von Microsoft Teams

Markieren Sie Nachrichten mit Formatierungsoptionen wie Fettdruck, Kursivschrift und Unterstreichung

Filtern Sie Unterhaltungen nach ungelesenen Nachrichten oder @Erwähnungen

Chat/Chat-Thread ausblenden, stummschalten oder löschen

Schneller Zugriff auf Dateien (die über Chats freigegeben wurden) über OneDrive

Limits von Microsoft Teams

Die Benutzeroberfläche wirkt auf Anfänger einschüchternd

Preise für Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/Monat pro Benutzer

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 9.000 Bewertungen)

3. Google Chat

via Google Chat

Für Teams, die Google Workspace für die Kommunikation nutzen, ist Google Chat eine gute Option für Gruppenunterhaltungen und Einzelgespräche.

Das Tool half mir beim Austausch von Dateien, beim Freigeben von Video-Links, beim Versenden von animierten GIFs und vielem mehr. Wenn ich in einer Gruppenunterhaltung oder einem Space Input von jemandem aus der Gruppe haben wollte, konnte ich diese Person ganz einfach zur Mitgliederliste hinzufügen.

die besten Features von Google Chat

Erstellen Sie auffindbare Spaces (z. B. Wassercooler, Firmensportteam, Space für neue Mitarbeiter usw.), denen Teammitglieder je nach ihren Zinsen beitreten können

Erstellen Sie Gruppenaufgaben innerhalb eines Spaces und weisen Sie diese den Mitgliedern des Spaces zu

Über Chats in Google Docs und Google Tabellen zusammenarbeiten

Starten Sie Video-Meetings über Google Meet direkt aus dem Chat heraus

Limits von Google Chat

Stark abhängig vom Google-Ökosystem

Preise für Google Chat

Business Starter : 7,20 $ pro Benutzer und Monat (Google Workspace)

Business Standard : 14,40 $ pro Benutzer und Monat (Google Workspace)

Business-Plan : 21,60 $ pro Benutzer und Monat (Google Workspace)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise (Google Workspace)

Bewertungen und Rezensionen zu Google Chat

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,4/5 (über 2.000 Bewertungen)

4. Mattermost

via Mattermost

Neben allgemeinen Features wie Messaging und Anrufen innerhalb von Kanälen dient Mattermost als Collaboration-Hub. Es hat unserem Entwicklerteam geholfen, die interne Kommunikation zu verbessern.

Von umfangreichen Markdown-Formatierungen und der Hervorhebung von Code-Syntax in mehreren Sprachen bis hin zu nahtlosen Code-Schnipseln und der Freigabe von Dateien – unsere Entwickler fanden das Tool äußerst praktisch für den gesamten Entwicklungslebenszyklus.

Die besten Features von Mattermost

Erhalten Sie Zugriff auf einen unbegrenzten und durchsuchbaren Nachrichtenverlauf

Genießen Sie native Audioanrufe und Bildschirmfreigabe in Chat-Kanälen

Synchronisierung über Web, Desktop und Mobilgeräte

Wählen Sie zwischen selbst gehosteten oder sicheren Cloud-Bereitstellungsoptionen

Einschränkungen von Mattermost

Benachrichtigungen in der mobilen App sind verbesserungswürdig

Preise für Mattermost

Free

Professional : 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Mattermost

G2 : 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

Vergleichen Sie Slack mit Mattermost!

Lesen Sie auch: Die größten Herausforderungen in der Kommunikation am Arbeitsplatz und wie man sie bewältigt

5. Rocket. Chatten

Zwei Dinge haben mich bei Rocket. Chat besonders beeindruckt.

Erstens handelt es sich um ein Open-Source-Tool, das ständig verbessert wird. Es kommen immer wieder neue Plugins und Integrationen hinzu.

Zweitens erleichterte das Tool meinem Team die Kommunikation mit externen Auftragnehmern und Clients. Sie hatten nur eingeschränkten Zugriff auf unseren Workspace, aber die Kommunikation verlief reibungslos. Eine großartige Möglichkeit, den Datenschutz zu wahren, ohne die Benutzererfahrung zu beeinträchtigen.

Rocket. Die besten Features zum Chatten

Verbinden Sie sich über Einzelchats oder Chats mit mehreren Teilnehmern

Unterhaltungen mithilfe von Threads organisieren

Erhalten Sie Lesebestätigungen für zeitkritische Nachrichten

Rocket. Chat-Limits

Das anfängliche Setup ist komplex

Rocket. Preise für Chatten

Starter : Kostenlos

Pro : 4,60 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Rocket. Chat-Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

6. Flock

via Flock

Wenn ich mehrere zeitkritische Aufgaben in meinem Kalender habe, wird es schwierig, den Überblick zu behalten. Beim Testen von Flock habe ich das Tool verwendet, um Erinnerungen für mich selbst einzurichten. Es gab mir auch die Möglichkeit, Erinnerungen für Teamkollegen oder das gesamte Team einzurichten – ein einfaches, aber effektives Feature, um das Team über anstehende Termine auf dem Laufenden zu halten.

Ein weiteres herausragendes Feature war "All Channel" von Flock – damit wurden alle meine neuen Nachrichten auf einmal angezeigt, unabhängig davon, zu welchem Kanal sie gehörten. So konnte ich schnell alle ausstehenden Nachrichten sehen, die ich erhalten hatte, während ich nicht im Büro war.

Die besten Features von Flock

Erstellen Sie öffentliche und private Kanäle

Starten Sie einen Video-Anruf direkt aus dem Chat

Durchsuchen Sie Chats mit den erweiterten Suchfunktionen von Flock

Finden und öffnen Sie Google Drive-Dateien/Ordner direkt in Flock

Einschränkungen von Flock

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen fehlen

Flock-Preise

Pro : 6 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Flock

G2 : 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 300 Bewertungen)

7. Twist

via Twist

Slack-Kanäle lenken mich oft ab und behindern meine konzentrierten Sitzungen.

Die ausschließlich asynchrone Kommunikations-App Twist ist hier eine echte Alternative zu Slack. Ja, das Tool unterstützt keine Echtzeit-Nachrichten!

Die hyperfokussierten Threads sorgen dafür, dass die Diskussionen unseres Teams themenbezogen und übersichtlich bleiben. Beim Durchsehen meiner Nachrichten habe ich mich nie überfordert gefühlt. Mir hat auch die Flexibilität gefallen, die Kanäle nach meinen Vorlieben zu organisieren – nach Thema, Projekt oder Client.

Die besten Features von Twist

Wichtige Nachrichten anheften

Unterhaltungen mit einem einzigen Klick umbenennen oder verlassen

Teilen Sie Code-Schnipsel mit dem entwicklerfreundlichen Format des Tools

Limits von Twist

Nicht geeignet für Teams, die Echtzeitkommunikation benötigen

Preise für Twist

Free-Plan

Unbegrenzt: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Twist

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,3/5 (über 30 Bewertungen)

8. Ryver

via Ryver

Auf Ryver konnte ich drei Arten von Kanälen erstellen: Foren für die unternehmensweite Kommunikation, Gruppen für private Unterhaltungen mit Teamkollegen und Personen für Einzelgespräche.

Mir haben auch die grundlegenden Features des Tools zur Aufgabenverwaltung gefallen, beispielsweise die Möglichkeit, Unterhaltungen in Aktionen umzuwandeln.

Die besten Features von Ryver

Genießen Sie unbegrenztes Freigeben von Dateien

Erstellen Sie so viele Aufgaben, wie Sie möchten

Nehmen Sie an Sprach- und Videoanrufen teil und geben Sie Ihren Bildschirm frei

Dateien direkt aus Google Drive oder Dropbox freigeben

Einschränkungen von Ryver

Die Benutzeroberfläche muss benutzerfreundlicher sein

Preise für Ryver

Starter : 34,50 $/Monat (bis zu 12 Benutzer)

Standard : 64,50 $/Monat (bis zu 30 Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Ryver

G2 : 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

9. Zoho Cliq

via Zoho Cliq

Als Teil der Zoho Suite ermöglichte uns Zoho Cliq die Verbindung mit internen Teams und die Verwaltung der externen Kommunikation mit Lieferanten und Agenturen.

Mit dem Administrator-Panel von Cliq konnte ich die gesamte Benutzererfahrung anpassen, beispielsweise durch die Einrichtung einer eigenen Domain, von Markenelementen und Designs.

Die besten Features von Zoho Cliq

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern ein Repository für Informationen

Erstellen Sie anpassbare Messaging-Kanäle

Verbinden Sie sich mit Menschen in verschiedenen Zeitzonen über asynchrone Sprach- und Video-Nachrichten

Einschränkungen von Zoho Cliq

Gelegentliche Verzögerungen bei der Verarbeitung großer Dateien

Preise für Zoho Cliq

Professional : 2 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 4 $/Monat pro Benutzer

Standard: 18 $/Monat für 25 Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Cliq

G2 : 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 80 Bewertungen)

Lesen Sie auch: 15 kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne: Excel, Word und ClickUp

10. Chanty

via Chanty

Chanty ist ein Mobile-First-Tool, das ich besonders nützlich für die interne Kommunikation finde. Es ähnelt WhatsApp, ist aber auch offline verfügbar, was es für Mitarbeiter mit Kundenkontakt oder in Gebieten mit schlechter Internetverbindung einfacher macht.

Während unserer Tests habe ich jedes Mal, wenn ich eine neue Idee mit meinem Team besprechen wollte, eine Umfrage oder Abstimmung in Echtzeit gepostet, um Feedback zu erhalten. Dieses Feature eignet sich hervorragend für zeitkritische Projekte oder Branchen, in denen schnelle Genehmigungen/Feedback erforderlich sind.

Die besten Features von Chanty

Teilen Sie sofortige Arbeitsupdates und andere wichtige Informationen über den Newsfeed

Synchronisieren Sie die App auf Smartphones, Tablets und Kiosksystemen im Geschäft

Befähigen Sie das Team im Feld, sich über das Mitarbeiterverzeichnis direkt mit der Zentrale zu verbinden

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben mit einem Aufgabenmanager im Kanban-Stil

Einschränkungen von Chanty

Eingeschränkte Integrationen

Preise für Chanty

Free

Business: 4 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Chanty

G2 : 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

11. Discord

via Discord

Discord wurde ursprünglich für Gamer entwickelt, eignet sich aber dank seiner einfachen Benutzeroberfläche und Anpassungsmöglichkeiten auch gut für die Kommunikation in Teams oder Communities.

Die Slack-Alternative kombiniert Text, Anrufe, Video-Chat und Gaming in einem einzigen Gruppenchat. Anstatt sie für die Arbeit zu nutzen, habe ich sie als Plattform getestet, auf der sich Teammitglieder nach der Arbeit entspannen, Spiele spielen und mit ihren Arbeitskollegen chatten können, und alle waren von der Erfahrung begeistert.

Dank der geringen Latenz und der hochwertigen Streaming-Option hatte ich das Gefühl, mit meinen Teamkollegen im selben Raum zu sein. Es ist eine großartige Möglichkeit, gemeinsam einen Film anzusehen, ein Spiel zu spielen oder mit Team-Mitgliedern aus aller Welt in Echtzeit Ideen für ein Ereignis zu sammeln.

Die besten Features von Discord

Verwenden Sie benutzerdefinierte Emojis, Sticker und Soundboard-Effekte beim Chatten

Sehen Sie, welche Teammitglieder gerade online sind oder Spiele spielen

Wechseln Sie zwischen Smartphone, PC oder Spielekonsole

Legen Sie einen einzigartigen Avatar für Chats fest

Einschränkungen von Discord

Möglicherweise nicht geeignet für

Preise für Discord

Free

Basis: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Discord

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Vergleichen Sie Slack und Discord!

Am besten für Videokonferenzen geeignet

12. Zoom

via Zoom

Zoom ist für uns die erste Wahl für Videokonferenzen. Die hohe Videoqualität und Benutzerfreundlichkeit haben mich zunächst überzeugt, aber ich bin wegen der Feature für Meeting-Analysen geblieben.

Das Rooms Dashboard ist eine großartige Ergänzung für unseren Workflow. Von der minutengenauen Nachverfolgung der Raumnutzung bis hin zur Überwachung des Feedbacks von Zoom Rooms-Benutzern verwaltet es nahtlos das gesamte Video-Meeting-Erlebnis für uns.

Die besten Features von Zoom

Fügen Sie Vorab-Lesematerial und Tagesordnungen zu Meeting-Einladungen in Zoom Workplace hinzu

Mit der mobilen App von Zoom, die Apple CarPlay und Android Auto unterstützt, können Sie Meetings auch unterwegs fortsetzen

Arbeiten Sie mit Team-Mitgliedern vor, während und nach Meetings mit Zoom Team Chat zusammen

Erstellen Sie Untertitel für Meetings in mehreren Sprachen

Limits von Zoom

Die Preise steigen mit zunehmender Nutzung

Preise für Zoom

Basic : Kostenlos

Pro : 14,99 $/Monat pro Benutzer

Business : 21,99 $/Monat pro Benutzer

Business Plus : 26,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom

G2 : 4,6/5 (über 55.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 13.000 Bewertungen)

13. Google Meet

via Google Meet

Google Meet ist ideal für Benutzer von Google Workspace und hat mich aufgrund seiner Features für die Zusammenarbeit während eines Anrufs überzeugt.

Ich konnte eine Umfrage oder eine Frage-und-Antwort-Sitzung starten, mit einem Whiteboard Brainstorming betreiben oder aus einem laufenden Meeting in separate Räume ausbrechen.

Die besten Features von Google Meet

Erstellen Sie Meetings direkt aus Google Docs, Tabellen und Präsentationen

Verwenden Sie "Notizen für mich", um mit Gemini, dem KI-Assistenten von Google, Details zu Meetings zu notieren

Tragen Sie das Ereignis in die Kalender der Gäste ein, damit diese schnell am Meeting teilnehmen können

Legen Sie fest, wann Gäste beitreten können, und geben Sie an, wer ohne Wartezeit beitreten darf

Limits von Google Meet

Manchmal sinkt die Audio- und Videoqualität, wenn eine große Anzahl von Personen am Meeting teilnimmt

Preise für Google Meet

Free

Business Starter : 6 $/Monat pro Benutzer

Business Standard : 12 $/Monat pro Benutzer

Business Plus: 18 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Google Meet

G2 : 4,6/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 11.000 Bewertungen)

14. Lifesize

via Lifesize

Lifesize ist eine Cloud-basierte Meeting-Lösung für Unternehmen. Ich habe sie bei einem unserer jährlichen Team-Meetings mit rund 200 Teilnehmern getestet. Die Gesprächsqualität war trotz der großen Anzahl von Teilnehmern zweifellos hervorragend, allerdings war dafür eine schnelle Verbindung erforderlich.

Unsere Teammitglieder konnten von verschiedenen Browsern (insbesondere Chrome, Edge und Safari) aus an der Telefonkonferenz teilnehmen, ohne die App herunterladen zu müssen.

Die besten Features von Lifesize

Führen Sie Videokonferenzen in 4K-Qualität durch

Integrieren Sie das Tool in Microsoft Teams oder Skype for Business

Hosten Sie bis zu 500 Gäste pro Anruf

Holen Sie sich native Apps für iOS, Android, Mac und PC

Lifesize-Limits

Gelegentliche Störungen bei der Bildschirmfreigabe

Preise für Lifesize

Preise für Meeting-Lösungen

Plus: Ab 14,95 $/Monat pro Host (mindestens 10 Hosts)

Enterprise: Ab 14,95 $/Monat pro Host (mindestens 50 Hosts)

Organisation: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Lifesize

G2: 4,6/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 50 Bewertungen)

15. Cisco Webex

via Cisco Webex

Beim Testen von WebEx habe ich verschiedene Ansichten für das Layout von Videos entdeckt. Diese haben mir (und anderen Meeting-Teilnehmern) geholfen, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Ich habe hauptsächlich die Rasteransicht verwendet – sie ist nützlich in großen Meetings, in denen ich meine Aufmerksamkeit auf mehrere Sprecher verteilen muss. Ich konnte auch benutzerdefiniert festlegen, wie viele Teilnehmer gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden, und zwar zwischen einem und 25.

Die besten Features von Cisco Webex

Wechseln Sie mit dem Feature "Move to Mobile QR Code" und der Apple CarPlay-Integration vom Desktop zum Smartphone und ins Auto

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben (wie Notizen und das Erstellen von Aktionselementen) mit Webex Assistant

Stärken Sie Ihre Mitarbeiter an vorderster Front, indem Sie Webex mit Wearables verbinden

Reaktionen während Meetings mit Fingern/Gesten senden

Einschränkungen von Cisco Webex

Funktioniert nicht gut ohne eine schnelle Internetverbindung

Preise für Cisco Webex

Webex Free

Webex Meet : 14,50 $/Monat pro Benutzer

Webex Suite : 25 $/Monat pro Benutzer

Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Cisco Webex

G2 : 4,3/5 (über 19.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 7.000 Bewertungen)

16. GoToMeeting

via GoToMeeting

Mir hat besonders gefallen, dass GoTo Meeting unsere vertraulichen Meetings mit einem Passwort geschützt hat. Mit dem Feature "Meeting sperren" konnte ich Gäste in einen virtuellen Warteraum schicken, bis ich bereit war, sie hereinzulassen.

Außerdem hat mich die Flexibilität des Tools überzeugt. Die mobile App ist voll funktionsfähig und hat mir dabei geholfen, Meetings auch unterwegs abzuhalten.

Die besten Features von GoToMeeting

Automatisierte Meeting-Protokolle erstellen

Passen Sie Meetingräume an, um virtuellen Meetings eine persönliche Note zu verleihen

Lassen Sie Gäste an Meetings teilnehmen, ohne die App herunterzuladen

Einschränkungen von GoToMeeting

Gelegentliche Verzögerungen bei Audio und Störungen der Videoqualität

Preise für GoToMeeting

Professional : 12 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung)

Business : 16 $/Organisator pro Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GoToMeeting

G2 : 4,3/5 (über 13.000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 11.000 Bewertungen)

17. RingCentral Video

via RingCentral Video

RingCentral Video ist ein weiteres Tool für Video-Meetings, das ich ausprobiert habe und das keine Downloads erfordert. Die Erfahrung war reibungslos.

Mein bevorzugtes Feature ist das Team Huddle – damit kann ich laufende Meetings veranstalten, bei denen Kollegen kommen und gehen können, wie sie möchten, und so einen virtuellen Teamraum simulieren.

Mit dem Tool konnte ich auch direkt im Meeting Notizen machen, sodass ich nicht auf eine separate Notiz-App angewiesen war.

Die besten Features von RingCentral Video

Wechseln Sie mit einem einzigen Klick vom Desktop zum Mobilgerät und umgekehrt

Erstellen Sie mit KI Zusammenfassungen und Highlights nach Meetings

Arbeiten Sie gemeinsam an Meeting-Agenden und Notizen

Geben Sie Inhalte live über die Rückkamera Ihres Mobiltelefons frei

Einschränkungen von RingCentral Video

Ohne eine schnelle Internetverbindung sinkt die Qualität erheblich

Preise für RingCentral Video

Video Pro : Kostenlos

Video Pro+ : 10 $/Monat pro Benutzer

Webinar : 40 $/Monat pro Organisator

Räume: 49 $/Monat pro Raum

Bewertungen und Rezensionen zu RingCentral Video

G2 : 4,1/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 300 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Alternativen zu RingCentral an!

18. Jitsi Meet

via Jitsi Meet

Jitsi Meet ist eine vollständig verschlüsselte Open-Source-Lösung für Videokonferenzen. Das Einrichten eines Meetings war unkompliziert, und ich fand es toll, dass man lustige URLs für Meetings auswählen konnte, was unseren täglichen Standups eine persönliche Note verlieh.

Es verfügt über eine integrierte Chat-Funktion. Die Teilnehmer können während eines Video-Anrufs nahtlos Nachrichten und Emojis senden, was die Interaktion unterhaltsam und ansprechend macht.

Die besten Features von Jitsi Meet

Arbeiten Sie gemeinsam an Textdokumenten mit Etherpad

Laden Sie Personen mit einfachen, benutzerdefinierten URLs zu Meetings ein

Genießen Sie HD-Audio mit Opus

Einschränkungen von Jitsi Meet

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet

Preise für Jitsi Meet

Free

Bewertungen und Rezensionen zu Jitsi Meet

G2 : 4,3/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 70 Bewertungen)

19. Whereby

via Whereby

Whereby ist eine einfache Lösung für browserbasierte Meetings, für die kein Download erforderlich ist. Während meiner Testversion konnte ich meinen Meetingraum ganz nach meinen Wünschen personalisieren – ich habe einen benutzerdefinierten Namen, eine eindeutige URL und mein eigenes Branding hinzugefügt.

Mir haben auch die Sicherheits-Features gefallen. Die Räume waren standardmäßig gesperrt, sodass ich die volle Kontrolle darüber hatte, wer das Meeting betreten und daran teilnehmen konnte.

Die besten Features

Sorgen Sie mit Live-Emoji-Reaktionen für interessante Anrufe/Sitzungen

Organisieren Sie virtuelle Brainstorming-Sitzungen durch die Integration mit Miro

Bilden Sie Breakout-Gruppen und führen Sie Schulungssitzungen effektiver durch

Verwenden Sie das Bild-in-Bild-Feature, um Teilnehmer im Blick zu behalten, während Sie andere Registerkarten betrachten

Wo liegen die Einschränkungen?

Gelegentliche Verbindungsprobleme

Preise

Free

Pro : 8,99 $/Monat pro Host

Business: 11,99 $/Monat pro Host

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

20. BigBlueButton

via BigBlueButton

BigBlueButton ist eine virtuelle Lernsoftware für Mitarbeiterschulungen. Mir hat besonders gut gefallen, wie die Multi-User-Whiteboard-Funktion kreatives Denken fördert – Trainer und Teilnehmer können nahtlos zusammenarbeiten.

Das Learning Analytics Dashboard war ebenfalls hilfreich und ermöglichte es mir, schnell drei wichtige Fragen zu beantworten: Wer nahm an meinen Sitzungen teil, wer beteiligte sich aktiv und wer lernte (basierend auf den Antworten auf Umfragen)?

Die besten Features von BigBlueButton

Erstellen Sie KI-gestützte intelligente Folien

Kommunizieren Sie mit Auszubildenden über öffentliche und private Chats

Laden Sie Materialien in verschiedenen Formaten hoch, z. B. PowerPoint, Word, PDF und Bilder

Lassen Sie die Teilnehmer während der Schulung Feedback geben, indem sie virtuell ihre Hand heben

Einschränkungen von BigBlueButton

Es ist eher ein Lerntool als ein Tool für die Teamkommunikation

Preise für BigBlueButton

Free

Bewertungen und Rezensionen zu BigBlueButton

G2 : 4,1/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 60 Bewertungen)

21. Skype

via Skype

Mit Skype konnte ich schnell einen Meeting-Link erstellen und ihn mit meinen Teamkollegen teilen – ganz ohne Anmeldung. Selbst wenn jemand Skype nicht installiert hatte, konnte er über Google Chrome oder Microsoft Edge teilnehmen. Ich konnte bis zu 99 Personen plus mich selbst zu kostenlosen Videoanrufen einladen.

Das Beste daran war, dass meine persönlichen Einladungslinks nie abgelaufen sind, sodass ich sie im Voraus erstellen konnte. Das funktioniert gut für die Planung von Arbeitsereignissen oder die Terminierung wiederkehrender Meetings.

Die besten Features von Skype

Speichern Sie Anrufe bis zu 30 Tage lang

Verwischen Sie den Hintergrund, um Ablenkungen während Meetings zu minimieren

Präsentationen und Arbeitsmaterialien während Meetings freigeben und per Chat zusammenarbeiten

Genießen Sie ein Nutzungslimit von 24 Stunden pro Tag

Einschränkungen von Skype

Gelegentliche Verzögerungen und Verbindungsabbrüche

Skype-Preise

Skype ist für alle Skype-zu-Skype-Kommunikationen kostenlos.

Für internationale Anrufe ins Mobil- und Festnetz benötigen Sie entweder ein Skype-Abonnement oder Skype-Guthaben, das je nach Land oder Region, in das Sie anrufen, variiert.

Bewertungen und Rezensionen zu Skype

G2 : 4,3/5 (über 23.000 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 460 Bewertungen)

Am besten für Anrufe

22. RingCentral

via RingCentral

RingCentral vereint Anrufe, Video-Meetings, Messaging, SMS und sogar Faxe auf einer Plattform (und einer Telefonnummer). Mit all diesen Tools an einem Ort ist es viel einfacher, die Kommunikation auf breiter Front zu verwalten.

Beim Testen des Tools war ich von der integrierten Feature zur Sentimentanalyse beeindruckt. Sie hat mir geholfen, den Ton meiner Unterhaltungen besser zu verstehen und zu erkennen, wo ich mich verbessern kann. Das Beobachten der Metriken und die entsprechende Anpassung haben meine Kommunikation mit Clients und Kollegen deutlich verbessert.

Die besten Features von RingCentral

Benutzerdefinierte Geschäftszeiten für Anrufe und Work-Life-Balance

Optimieren Sie die Kommunikation über mehrere Kanäle mit minimalen bis gar keinen IT-Ressourcen

Mit KI Informationen in Chats schnell finden

Integrieren Sie eingebettete Anrufe in MS Teams

Einschränkungen von RingCentral

Die Lernkurve ist steil

Preise für RingCentral

Kern : 30 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 35 $/Monat pro Benutzer

Ultra: 45 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu RingCentral

G2 : 4/5 (über 900 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 1.100 Bewertungen)

23. Fuze

via Fuze

Fuze (jetzt Teil von 8×8) ist ein Cloud-Kommunikationstool, mit dem Sie von überall und von jedem Gerät Ihrer Wahl aus Telefonanrufe tätigen können.

Die Audioqualität der Anrufe hat mir gut gefallen. Internationale Anrufe verliefen reibungslos. Ich konnte eine automatische Anrufannahme einrichten.

Die besten Features von Fuze

Telefonieren Sie von Schreibtisch zu Schreibtisch

Holen Sie sich eine VoIP-Lösung, die Sie von überall aus anrufen können

Spielen Sie Musik für Kontakte ab, die in der Warteschleife sind

Einschränkungen von Fuze

Manchmal verzögern sich Benachrichtigungen

Preise für Fuze

Fuze Meetings : 15 $/Monat pro Benutzer

Fuze Calling : 25 $/Monat pro Benutzer

Fuze Pro : 35 $/Monat pro Benutzer

Fuze International : 45 $/Monat pro Benutzer

Fuze Unlimited Global: 65 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Fuze

G2 : 3,5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 70 Bewertungen)

24. 8×8

8×8 bietet unbegrenzte Anrufe, SMS und Fax über die Cloud.

Besonders gut hat mir das Feature "Visual Voicemail" dieses Tools gefallen. Damit konnte ich über 8×8 Work sowohl von meinem Telefonsystem als auch über einen Desktop oder ein mobiles Gerät auf Voicemails zugreifen.

Mit dem Nicht-stören-Modus konnte ich eingehende Anrufe automatisch an die Voicemail weiterleiten.

die 8 besten Features

Behalten Sie Ihre Nummer, wenn Sie den Telefonanbieter wechseln

Verfolgen Sie den Aufwand für Marketingmaßnahmen, indem Sie jeder Kampagne eine eindeutige virtuelle Telefonnummer zuweisen

Transkripte von Audiodateien erhalten

8×8-Limits

Es gibt eine steile Lernkurve

preise für 8×8

Benutzerdefinierte Preise

8×8 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,1/5 (über 600 Bewertungen) (8×8 Work)

Capterra: 4/5 (über 300 Bewertungen) (8×8 Work)

25. Aircall

via Aircall

Das VoIP-System von Aircall ermöglichte uns eine reibungslose Weiterleitung. Wenn ein Agent einen Kundenanruf an einen anderen Teamkollegen weiterleitet, kann der erste den zweiten über die Unterhaltung informieren. So wird sichergestellt, dass der zweite Agent genau weiß, wie er dem potenziellen Kunden/Kunden helfen kann, was zu einem reibungslosen Übergang führt.

Um dieses Feature zu nutzen, musste ich lediglich die Option "Zuerst sprechen" auswählen, bevor ich auf "Jetzt übertragen" getippt habe

Die besten Features von Aircall

Erhalten Sie Sichtbarkeit in Anrufmetriken und verbessern Sie die Kundenerfahrung

Beanspruchen Sie lokale und internationale Nummern für Ihr Geschäft in über 100 Ländern

Richten Sie ein intelligentes IVR ein, um Anrufer auf Anhieb an das richtige Team weiterzuleiten

Limits von Aircall

Gelegentliche Verbindungsabbrüche

Preise für Aircall

Essentials : 40 $/Lizenz pro Monat

Professional: 70 $/Lizenz pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Aircall

G2 : 4,3/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

26. Dialpad

via Dialpad

Ich habe Dialpad für die externe Kommunikation (Anrufe von Leads/bestehenden Kunden) ausprobiert und bin sehr zufrieden damit.

Mit Dialpad AI Voice konnte ich benutzerdefinierte Weiterleitungsregeln einrichten und Anrufe an mein Smartphone oder ein bestimmtes Team weiterleiten, sodass Kunden jedes Mal den richtigen Ansprechpartner erreichen.

Die besten Features von Dialpad

Live-Transkriptionen von Anrufen mit KI erstellen

Verwenden Sie Voicemails, um Anrufe nach Feierabend zu bearbeiten

Kostenlose unbegrenzte Video-Meetings auf jedem Gerät

Einschränkungen von Dialpad

Der Preis liegt eher im höheren Bereich

Preise für Dialpad

Geschäftskommunikation

Standard : 27 $/Monat pro Benutzer

Pro : 35 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

KI-Meetings

Free

Business: 20 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Dialpad

G2 : 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen) (Dialpad Ai Voice)

Capterra: 4,2/5 (über 500 Bewertungen)

27. Grasshopper

via Grasshopper

Die Funktionen von Grasshopper für die Analyse und Berichterstellung von Geschäftsanrufen haben unserem Vertriebsteam geholfen, zu verstehen, wie unser Geschäft läuft, ob die Kundendienstteams bei Abfragen helfen können und wie die Kundenerfahrung insgesamt war.

Detailberichte lieferten uns Informationen zu Anrufen während eines bestimmten Zeitraums, einschließlich Anrufer-IDs, Erweiterungen und Zielnummern, während Aktivitätsberichte eine Übersicht über Anrufe nach Typ, wie Voicemails, Anrufe, die aufgelegt wurden, oder Faxe, boten.

Die besten Features von Grasshopper

Senden und empfangen Sie Textnachrichten über Ihre Geschäftsnummer

Verwalten Sie Ihre Kommunikation über die Desktop- oder Smartphone-App

Empfangen Sie Anrufe von mehreren Personen gleichzeitig (und stellen Sie sicher, dass niemand ein Besetztzeichen hört)

Einschränkungen von Grasshopper

Schwierige Einrichtung

Preise für Grasshopper

True Solo : 14 $/Monat

Solo Plus : 25 $/Monat

Kleine Unternehmen: 55 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Grasshopper

G2 : 4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 300 Bewertungen)

28. Vonage

via Vonage

Als integrierte Lösung für die Geschäftskommunikation hilft Ihnen Vonage dabei, über eine Desktop-App, eine mobile App oder sogar über Ihr Festnetztelefon in Verbindung zu bleiben.

Während ich das Tool ausprobierte, konnte ich die Aufzeichnung aller eingehenden und ausgehenden Unterhaltungen zur Referenz aktivieren. Diese Aufzeichnungen bieten Einblicke in wiederkehrende Probleme/Anfragen von Kunden, Möglichkeiten zur Verbesserung von Verkaufsgesprächen und zur Optimierung des Kundenservice.

Die besten Features von Vonage

Machen Sie es internen Kunden einfach, Sie anzurufen

Erhalten Sie Verfügbarkeit auf Unternehmensniveau

Nutzen Sie SMS, MMS und Facebook Messenger, um mit Kunden über ihre bevorzugten Kanäle zu kommunizieren

Einschränkungen von Vonage

Teure Preisstufen

Preise von Vonage

Mobil : 19,99 $/Monat pro Erweiterung

Premium : 29,99 $/Monat pro Erweiterung

Erweitert: 39,99 $/Monat pro Erweiterung

Bewertungen und Rezensionen zu Vonage

G2 : 4,3/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,1/5 (über 300 Bewertungen)

29. Nextiva

via Nextiva

Die Kommunikationslösungen von Nextiva kümmern sich um Kundenanfragen und verbessern die Produktivität und Kundenbindung für Teams mit Kundenkontakt.

Das nahtlose Remote-Management-Feature des Tools hat mich besonders überzeugt. Selbst als Erstnutzer konnte ich Berechtigungen, Benutzer und Call Flows schnell einrichten und bearbeiten.

Die besten Features von Nextiva

Verfügbarkeit über verschiedene Speicherorte hinweg mit der Team-Anwesenheitsanzeige anzeigen

Richten Sie Anrufpfade ohne Code ein und ändern Sie sie

Wechseln Sie sofort zwischen Geräten, ohne die Anrufqualität zu beeinträchtigen

Einschränkungen von Nextiva

Lange Wartezeiten für Support-Anrufe

Preise für Nextiva

Kleine Unternehmen

Digital : 25 $/Monat pro Benutzer

Kern : 35 $/Monat pro Benutzer

*engage: 50 $/Monat pro Benutzer

Power Suite: 75 $/Monat pro Benutzer

Enterprise

Unverzichtbar : 129 $/Monat pro Agent

Professional : 159 $/Monat pro Agent

Premium: 199 $/Monat pro Agent

Bewertungen und Rezensionen zu Nextiva

G2 : 4,5/5 (über 3.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 800 Bewertungen)

30. Zoom Phone

über Zoom Phone

Zoom Phone, die VoIP-Lösung von Zoom, ist einfach einzurichten. Während ich das Tool nutzte, habe ich den KI-Assistenten von Zoom um eine Zusammenfassung nach dem Anruf gebeten, und das hat hervorragend funktioniert. Dank dieses Features konnte ich mich auf die Unterhaltung konzentrieren, anstatt Notizen zu machen.

Ein weiteres Feature hat mich beeindruckt. Mit dem Tool konnte ich Aufgaben aus Voicemails extrahieren, ohne jede einzelne manuell durchgehen zu müssen.

Die besten Features von Zoom Phone

Verwalten Sie Telefonate, Chats und Meetings auf Desktops und Mobilgeräten

Verschaffen Sie sich eine kurze Übersicht über Team-SMS-Threads in PowerPack und holen Sie ungelesene Nachrichten schnell nach

Integrierbar mit Suiten von Drittanbietern wie Microsoft, Google und Salesforce

Limits von Zoom Phone

Teuer, insbesondere für größere Unternehmen, die mehrere Leitungen benötigen

Preise für Zoom Phone

USA und Kanada nach Verbrauch : Benutzerdefinierte Preise

USA und Kanada Unlimited : Benutzerdefinierte Preise

Global Select: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Zoom Phone

G2 : Nicht genügend Bewertungen

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

31. Ooma Office

via Ooma Office

Ooma Office ist ein VoIP-System für Unternehmen und bietet kostengünstige Geschäftstelefonate im In- und Ausland.

Als ich das Tool ausprobierte, hat mir das Feature "Ring Groups" besonders gut gefallen. Die Idee dahinter ist, dass Mitglieder meines Teams, die Anrufe entgegennehmen können, Teil der Ring Group werden. Wenn ein Kunde anruft, erhalten alle Mitglieder der Gruppe den Anruf auf ihren Geräten, und wer den Anruf annimmt, kann die Unterhaltung fortsetzen.

So konnten wir sicherstellen, dass keine Anrufe von Kunden oder Interessenten unbeantwortet bleiben.

Die besten Features von Ooma Office

Erhalten Sie kostenlose lokale Nummern und gebührenfreie Nummern

Anrufe und Text über die mobile App

Verwenden Sie die Desktop-App mit Softphone, um Anrufe zu tätigen

Zugriff auf Ooma Meetings für Videokonferenzen

Limits von Ooma Office

Im Gegensatz zu normalen Telefonanrufen benötigen Anrufe über Ooma Office eine Internetverbindung

Preise für Ooma Office

Ooma Office Essentials : 19,95 $/Monat pro Benutzer

Ooma Office Pro : 24,95 $/Monat pro Benutzer

Ooma Office Pro Plus: 29,95 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Ooma Office

G2 : 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 200 Bewertungen)

Am besten für Bildschirmaufnahmen

32. Loom

via Loom

Während wir für das Freigeben von Bildschirmaufzeichnungen auf ClickUp Clips schwören, hat sich Loom für denselben Anwendungsfall ebenfalls als großartig erwiesen. Dank des Live-Rückspulfunktions-Features konnte ich bei Aufzeichnungen ganz einfach zurückspringen und Teile wiederholen (anstatt die gesamte Aufzeichnung neu zu erstellen), wenn dies erforderlich war.

Mit diesem Tool konnte ich die Reaktionen der Zuschauer erfassen. Mein Team konnte während der Aufzeichnung Kommentare abgeben und mit Emojis reagieren, was das Ganze interaktiv und spannend machte.

Die besten Features von Loom

Fügen Sie alle aufgezeichneten Videos zu Loom HQ hinzu und greifen Sie jederzeit darauf zu – bearbeiten Sie sie, schauen Sie sie später an oder ändern Sie die Berechtigungen nach Bedarf

Füllwörter und unnötige Pausen entfernen, um Klarheit zu bewahren

Mit Loom AI Videos in schriftliche Dokumente umwandeln

Fügen Sie Links zu Ressourcen innerhalb des Videos als Referenz für die Zuschauer hinzu

Limits von Loom

Die Bearbeitungsoberfläche könnte intuitiver sein

Preise für Loom

Starter : Kostenlos

Business : 15 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Loom

G2 : 4,7/5 (über 2.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Loom-Alternativen an!

33. Camtasia

via Camtasia

Sie kennen Camtasia vielleicht als professionelle Software zur Bearbeitung von Videos, aber es verfügt auch über ein Tool zur Bildschirmaufzeichnung und -bearbeitung.

Ich fand es selbst als Erstbenutzer recht einfach zu bedienen. Es hat nicht nur meinen Bildschirm aufgezeichnet, sondern auch die System-Audio, Mausdaten und Mikrofon-Audio.

Ich habe mein aufgenommenes Video auf Screencast hochgeladen, um Feedback von meinen Kollegen zu sammeln und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Die besten Features von Camtasia

Erstellen Sie eine Playlist aus Videosammlungen

Hintergründe aus Videos mit KI entfernen

Fügen Sie KI-generierte, lebensechte Voice-Overs für Videos hinzu

Untertitel in jeder Sprache hinzufügen

Einschränkungen von Camtasia

Kann das Gerät bei komplexen Bearbeitungen verlangsamen

Preise für Camtasia

Camtasia Essentials : 179 $ pro Jahr

Camtasia Create : 249 $/Jahr

Camtasia Pro : 499 $/Jahr

Dauerlizenz: 299,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Camtasia

G2 : 4,6/5 (über 1.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Camtasia-Alternativen an!

34. ScreenPal (ehemals Screencast-O-Matic)

via ScreenPal

Am besten hat mir an ScreenPal gefallen, dass ich zeichnen, Text markieren, Rich Text und Formen hinzufügen und auf dem Bildschirm kritzeln konnte, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mit dem Tool konnte ich ganz einfach Tutorials, Demos und personalisiertes Feedback für mein Team aufzeichnen.

Was mir außerdem aufgefallen ist, war, wie schnell ich den Recorder mit dem integrierten Video-Editor verbinden konnte. So konnte ich die Geschwindigkeit bestimmter Abschnitte meines Videos anpassen – das Video sah klar und professionell aus.

Die besten Features von ScreenPal

Speichern Sie alle Bildschirmaufzeichnungen mit dem kostenlosen Hosting-Konto von ScreenPal und geben Sie sie für Mitglieder Ihres Teams frei

Fügen Sie Videos kostenlose Hintergrundmusik und Soundeffekte hinzu

Nehmen Sie Ihren Bildschirm und Ihre Webcam gleichzeitig auf

Nehmen Sie einen bestimmten Bereich des Bildschirms, ein Fenster oder den gesamten Bildschirm auf

Einschränkungen von ScreenPal

Die Bearbeitungsoberfläche wirkt klobig

Preise für ScreenPal

ScreenPal bietet einen kostenlosen Bildschirmrekorder mit eingeschränkten Funktionen. Für zusätzliche Features gelten folgende Preisstufen:

Solo Deluxe : 3 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Solo Premier : 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Solo Max : 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Team Business: 8 $/Monat pro Benutzer für 3+ Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu ScreenPal

G2 : 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)

35. Snagit

via Snagit

Mit Snagit konnte ich meine Screenshots übersichtlicher gestalten und in Grafiken für die Benutzeroberfläche (SUI) umwandeln.

Das Feature "Scrolling Capture" ist ebenfalls eine hilfreiche Ergänzung. Anstatt mehrere Screenshots zu machen, konnte ich mit diesem Tool mühelos eine ganze Webseite auf einmal erfassen.

Die besten Features von Snagit

Bearbeiten Sie den Text in einem Bild oder gescannten Dokument

Passen Sie die Schriftart, Größe und Farbe des Textes an

Screenshots organisieren und auf allen Geräten synchronisieren

Einschränkungen von Snagit

Das Tool ist ressourcenintensiv und kann die CPU-Leistung verlangsamen

Preise für Snagit

Einzelnes Abonnement : 39 $/Jahr

Dauerlizenz: 62,99 $/Jahr

Bewertungen und Rezensionen zu Snagit

G2 : 4,7/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 470 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Snagit-Alternativen an!

36. OBS Studio

via OBS Studio

OBS Studio wurde ursprünglich für Gamer entwickelt, aber ich habe festgestellt, dass es auch für andere Zwecke vielseitig einsetzbar ist. Damit konnte ich Live-Streams von Webinaren und Konferenzen aufzeichnen. Ich habe hochwertige Videos und Audiodateien aufgenommen und diese Aufnahmen anschließend bearbeitet, um ansprechende Inhalte für soziale Medien zu erstellen.

Außerdem habe ich die fertigen Videos für Team-Mitglieder freigegeben, die nicht an der Live-Sitzung teilnehmen konnten.

Die besten Features von OBS Studio

Vorschau von Szenen mit dem Studio-Modus vor der Veröffentlichung

Wählen Sie aus mehreren anpassbaren Übergängen

Erhalten Sie Zugriff auf den intuitiven Audio-Mixer mit Filtern für einzelne Quellen wie Noise Gate, Rauschunterdrückung und Verstärkung

Einschränkungen von OBS Studio

Für Anfänger schwer zu bedienen

Preise für OBS Studio

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu OBS Studio

G2 : 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Alternativen zu OBS Studio an!

37. ScreenFlow

via ScreenFlow

Ich war auf der Suche nach einer professionellen Lösung für unsere umfangreichen Overlays, und ScreenFlow war genau das Richtige. Es nahm Videos in hoher Qualität auf, der Ton war klar und die Benutzeroberfläche war nicht zu komplex. Die Tatsache, dass es seit 20 Jahren erfolgreich ist, hat mir Vertrauen in seine Leistungsfähigkeit gegeben.

Am meisten überrascht haben mich jedoch die Features von ScreenFlow für die Bearbeitung von Videos. Bald konnte ich nicht nur Overlays zu unseren Bildschirmaufnahmen hinzufügen, sondern auch Kanten korrigieren, Farben anpassen und Animationen hinzufügen!

Die besten Features von ScreenFlow

Fügen Sie Ihren Inhalten Stock-Footage hinzu, indem Sie die integrierte Medienbibliothek von ScreenFlow verwenden

Erhöhen oder verringern Sie die Hintergrundlautstärke mit dem Feature "Audio Ducking"

Starten Sie die Bildschirmaufnahme und -bearbeitung schnell in einer eleganten und übersichtlichen Benutzeroberfläche

IPhone- und iPad-Bildschirme aufzeichnen und Inhalte in ProRes-Qualität exportieren

Einschränkungen von ScreenFlow

Es ist auf macOS beschränkt, was es für jemanden, der nicht im Apple-Ökosystem ist, unbrauchbar macht

Die Preise für ScreenFlow mögen recht hoch erscheinen, wenn Sie keine umfangreichen Workflows haben

Preise für ScreenFlow

ScreenFlow 7: 129 $

Bewertungen und Rezensionen zu ScreenFlow

G2 : 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

38. Bandicam

via Bandicam

Bevor ich Bandicam verwendet habe, war ich skeptisch, da es sich um ein Legacy-Tool zur Bildschirmaufzeichnung handelt, das bei erfahrenen Editoren sehr beliebt ist. Da ich nicht zu dieser Kategorie gehöre, war ich mir nicht sicher, ob ich es für allgemeine Aufgaben empfehlen kann. Und ich habe mich geirrt.

Bandicam hat eine minimalistische Benutzeroberfläche und ist ein recht schlankes Programm. Ich konnte Vollbildaufnahmen machen, ohne den Hintergrund mit aufzunehmen – etwas, womit viele Bildschirmrekorder Probleme haben. Die Videos waren super scharf und ich konnte sie in 4K exportieren, ohne dass die Qualität darunter litt.

Die besten Features von Bandicam

Nehmen Sie mit der Vollbild-Aufnahmeeinstellung von Bandicam mehrere Monitore gleichzeitig auf

Zeichnen Sie während der Aufzeichnung auf dem Bildschirm, um Punkte schneller zu veranschaulichen

Nutzen Sie die große Auswahl an Codec-Support, um auf verschiedenen Plattformen zu exportieren und zu veröffentlichen

Einschränkungen von Bandicam

Unterstützt kein Live-Streaming

Preise für Bandicam

Business-Lizenz

Jährlich : 49,46 $ (1 PC)

Jährlich : 95,92 $ (2 PCs)

Bandicam+Bandicut: 79,74 $ (1 PC)

Bewertungen und Rezensionen zu Bandicam

G2 : 4,4/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)

39. Zight (früher CloudApp)

via Zight

Im Gegensatz zu den beiden vorherigen Tools sieht Zight dank seiner modernen Farben und der flüssigen Benutzeroberfläche sehr ähnlich aus wie Loom. CloudApp hat sich in Zight umbenannt, dabei aber alle Kernfeatures beibehalten, die Sie von einer modernen App zur Bildschirmaufzeichnung erwarten.

Es ist sehr einfach, Screenshots und Bearbeitungen im selben Workflow zu erfassen, und es lässt sich in Google Drive, Onedrive und Dropbox integrieren. Außerdem ist es plattformübergreifend verfügbar.

Aber Zight sticht mit seinem Feature für geplante Screenshots hervor. Eines Tages habe ich automatische Aufnahmen in regelmäßigen Abständen eingestellt und mich an meine Arbeit gemacht. Als ich am Ende des Tages zurückkam, hatte Zight alles organisiert.

Die besten Features von Zight

Greifen Sie mit den Screenshot-Protokollen ganz einfach auf alte Screenshots zu und verfolgen Sie Änderungen

Bildschirmaufzeichnungen sofort mit benutzerdefinierten Freigabelinks von Zight freigeben

Fügen Sie Links Ablaufdaten hinzu und schützen Sie aufgezeichnete Dateien mit einem Passwort, um sensible Informationen zu schützen

Zight-Einschränkungen

Die Entwicklung verläuft recht langsam, und häufige Systemabstürze sind keine Seltenheit

Preise für Zight

Free

Pro : 7,95 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Team : 8 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen von Zight

G2 : 4,6/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 180 Bewertungen)

40. Vimeo Record

via Vimeo Record

Der KI-Drehbuchautor und der integrierte Teleprompter von Vimeo Record haben meine Videos viel professioneller und ausgefeilter aussehen lassen. Der Teleprompter scrollte automatisch weiter, während ich sprach, sodass ich das Skript in einem Durchgang ohne Fehler lesen konnte.

Nach der Aufnahme hatte ich auch die Möglichkeit, unerwünschte Ausdrücke und Pausen aus dem automatisch generierten Transkript zu entfernen, ähnlich wie bei der Bearbeitung eines Textdokuments.

Die besten Features von Vimeo Record

Organisieren Sie Bildschirmaufzeichnungen in Ordnern und legen Sie detaillierte Berechtigungen für Teamkollegen, Clients oder Stakeholder fest

Benutzer mit @mentions in bestimmten Kapiteln eines Videos taggen

Benachrichtigungen erhalten, wenn jemand ein Video ansieht oder einen Kommentar im Video hinterlässt

Limits von Vimeo Record

Eingeschränkte kostenlose Features; übersetzte Untertitel sind kostenpflichtig

Preise für Vimeo Record

Free

Starter : 20 $/Monat

Standard : 33 $/Monat

Erweitert: 108 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Vimeo Record

G2 : 4,3/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Vimeo-Alternativen an!

41. Movavi Screen Recorder

via Movavi Screen Recorder

Mit Movavi Screen Recorder konnte ich mühelos Screencasts erstellen. Ich hatte die Möglichkeit, meinen gesamten Bildschirm aufzuzeichnen oder einen benutzerdefinierten Bereich auszuwählen.

Dieses Feature ist hilfreich, weil ich während der Aufzeichnung meines Bildschirms den Datenschutz wahren und nicht alle auf meinem Gerät geöffneten Registerkarten anzeigen konnte.

Die besten Features von Movavi Screen Recorder

Markieren Sie den Mauszeiger und Tastenanschläge

Überlagern Sie Ihren Screencast mit einem Webcam-Video

Zeigen Sie mit Zeigern in Videos auf wichtige Elemente

Limits von Movavi Screen Recorder

Teuer für kleine Teams mit begrenztem Budget

Preise für Movavi Screen Recorder

Persönliche Lizenz : 39,95 $ (lebenslang, 1 PC)

Business-Lizenz: 49,95 $ (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Movavi Screen Recorder

G2 : 4,5/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 20 Bewertungen)

Am besten für einheitliche Kommunikation geeignet

42. Zoho Connect

via Zoho Connect

Mir hat besonders gefallen, wie ZohoConnect ein internes Intranet für mein Unternehmen eingerichtet hat. Auf der Unternehmenswand wurden alle unternehmensweiten Ankündigungen und Erfolge zusammengefasst, sodass alle auf dem Laufenden waren.

Mir hat auch die nahtlose Übersetzung von Beiträgen und Kommentaren gefallen, die es allen, unabhängig von ihrer Muttersprache, leicht gemacht hat, sich an Beiträgen zu beteiligen und diese zu kommentieren.

Die besten Features von Zoho Connect

Gestalten Sie die interne Kommunikation spielerisch, um das Engagement Ihrer Mitarbeiter zu steigern

Personalisieren Sie das Dashboard mit benutzerdefinierten Widgets wie Umfragen, Geburtstagen, Arbeitsjubiläen und vielem mehr

Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, Ideen freizugeben, und ermöglichen Sie ihnen, den Status dieser Ideen nachzuverfolgen

Organisieren Sie virtuelle Ereignisse oder große Meetings mit Live Broadcast

Einschränkungen von Zoho Connect

Funktioniert gut mit Tools innerhalb des Zoho-Ökosystems, aber die Integration mit anderen Software-Suiten ist schwierig

Preise für Zoho Connect

Starter : 0,40 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : 1 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 3 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Zoho Connect

G2 : 4,4/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 70 Bewertungen)

43. Bitrix24

via Bitrix24

Die Arbeitsgruppen von Bitrix24 sind perfekt für Teams wie unseres, die mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten.

Obwohl wir ClickUp aufgrund seiner umfangreichen Features und Anpassungsmöglichkeiten immer noch bevorzugen, bietet die Plattform auch mehrere Tools für den Workspace, sei es ein Kanban-Board, ein Gantt-Diagramm oder eine einfache Aufgabenliste. Der Kalender für Arbeitsgruppen hat mich über alle Termine auf dem Laufenden gehalten, während der Drive und die Wissensdatenbank das Speichern und Abrufen wichtiger Dokumente vereinfacht haben.

Die besten Features von Bitrix24

Dokumente online erstellen und gemeinsam bearbeiten

Verwalten und geben Sie Dateien in einem sicheren Cloud-Speicher innerhalb der Plattform frei

Erstellen Sie gemeinsame Kalender und optimieren Sie Ihre Zeitpläne und die Ihres Teams

Greifen Sie über die mobile App auf Ihren Workspace zu, einschließlich Aufgaben, Chats, Video-Meetings und Kommentaren

Einschränkungen von Bitrix24

Eingeschränkter Zugriff auf Anpassungsoptionen für normale Benutzer – die meisten benutzerdefinierten Features sind dem Super-Administrator vorbehalten

Preise für Bitrix24

Basis : 61 $/Monat pro Organisation

Standard : 124 $/Monat pro Organisation

Professional : 249 $/Monat pro Organisation

Enterprise: 499 $/Monat pro Organisation

Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24

G2 : 4,1/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 800 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Bitrix24-Alternativen an!

44. Troop Messenger

via Troop Messenger

Die erweiterten Messaging-Features von Troop Messenger haben mich überzeugt. Mit den Benachrichtigungen konnte ich Nachrichten an eine bestimmte Gruppe von Personen innerhalb meines Teams senden (anstatt eine separate Gruppe oder einen separaten Kanal zu erstellen oder die Nachricht öffentlich zu machen) und sie als regulär, zeitkritisch oder dringend markieren.

Außerdem können Sie Nachrichten innerhalb von fünf Minuten nach dem Klicken auf die Schaltfläche "Senden" bearbeiten. Eine großartige Möglichkeit, um unbeabsichtigte Tippfehler zu vermeiden.

Die besten Features von Troop Messenger

Zeichnen Sie Arbeitsunterhaltungen per Video auf und geben Sie sie für Ihre Teamkollegen frei

Teilen/bearbeiten Sie Code-Schnipsel in 1:1-Chats oder Gruppenchats

Verwenden Sie die Selbstnachrichten-Feature, um To-dos im Blick zu behalten – eine separate App für Notizen ist nicht erforderlich

Genießen Sie sichere Kommunikation per Chat, Anruf und Konferenz mit End-to-End-Verschlüsselung

Limits von Troop Messenger

Eingeschränkte Integrationen

Preise für Troop Messenger

Premium : 1 $ (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Enterprise : 5 $ (unbegrenzte Anzahl von Benutzern)

Selbst gehostet: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Troop Messenger

G2 : 4,6/5 (über 70 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

45. Front

via Front

Front wurde für Kundenservice-Teams entwickelt und erweist sich als nützlich für die Zusammenarbeit in Echtzeit und den Zugriff auf unsere Unternehmens-Wissensdatenbank. Während ich das Tool getestet habe, konnte ich alle Kundenunterhaltungen aus verschiedenen Kanälen auf einer Plattform zusammenfassen, wodurch Probleme schneller gelöst werden konnten.

Außerdem konnte ich automatisierte Workflows einrichten, um Nachrichten in großem Umfang zuzuweisen und mit Tags zu versehen – kein Umschalten zwischen Kanälen oder hin und her springende E-Mail-Threads mehr.

Die besten Features von Front

Erhalten Sie Daten zu Antwortzeiten, Kundenzufriedenheit, Spitzenzeiten und mehr

Erstellen Sie mit KI Chat-Entwürfe und Zusammenfassungen

Überprüfen Sie Kundenhistorie und Daten neben Chats und optimieren Sie Übergaben

Legen Sie klare Eskalationswege fest, um Manager automatisch zu benachrichtigen

Limits von Front

Die Einrichtung von Regeln ist komplex

Preise auf der Front

Starter : 29 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 79 $/Monat pro Benutzer

Scale : Nur im Jahresplan verfügbar

Premier: Nur im Jahresplan verfügbar

Bewertungen und Rezensionen von Front

G2 : 4,7/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

46. Basecamp

via Basecamp

Ich mochte Basecamp, weil es die Kommunikation zu einem bestimmten Thema vereinfacht hat. Wenn ich beispielsweise eine Teamankündigung zu einem anstehenden Projekt gemacht habe und ein Teamkollege eine wichtige Frage dazu stellt, kann jeder sehen, wenn ich auf diese Nachricht antworte.

Jedes Team-Mitglied erhält Zugriff auf dieselbe Version der gesamten Unterhaltung. Sie müssen keine Zeit mehr mit der Suche in langen E-Mail-Threads verschwenden!

Die besten Features von Basecamp

Kommunizieren Sie in Echtzeit mit Gruppen-Chats

Starten Sie Ad-hoc-Chats 1:1 mit Pings

Loben Sie Nachrichten und Kommentare, die Ihnen gefallen

Dateien und Bilder in Nachrichten einbetten

Limits von Basecamp

Schwierigkeiten bei der Verwaltung komplexer Projekte, die mehrere Ressourcen erfordern

Preise für Basecamp

Basecamp : 15 $/Monat pro Benutzer

Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (Flatrate)

Bewertungen und Rezensionen zu Basecamp

G2 : 4,1/5 (über 5.000 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 14.000 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Basecamp-Alternativen an!

47. Missive

via Missive

Missive vereint mehrere Kommunikationskanäle unter einem Dach, darunter E-Mails, SMS, WhatsApp, Messenger, Instagram und mehr.

Das Feature "Interner Team-Chat" ermöglichte es mir, mit meinem internen Team in Echtzeit zusammenzuarbeiten, direkt neben unserer externen Kommunikation.

Ein weiteres Feature, das mir besonders aufgefallen ist, war die Automatisierung. Ich konnte benutzerdefinierte Regeln festlegen, um sich wiederholende Aufgaben automatisch auszuführen, z. B. das Versenden von Follow-up-E-Mails, das Weiterleiten von Belegen oder das Verwalten von Abwesenheitsnotizen.

Die besten Features von Missive

Unterhaltungen/Aufgaben direkt in E-Mails oder im Chat zuweisen

Mit vordefinierten Antworten (vorformulierte Nachrichten und Vorlagen) schneller antworten

Schreiben und überprüfen Sie E-Mails in Echtzeit mit Ihren Teamkollegen

Verwalten Sie Ereignisse und reagieren Sie auf Einladungen innerhalb der App

Missive-Einschränkungen

Das Tool hat eine steile Lernkurve

Preise für Missive

Starter : 18 $ pro Benutzer und Monat

Produktiv : 30 $ pro Benutzer und Monat

Business: 45 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Missive

G2 : 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 90 Bewertungen)

48. Wire

via Wire

Wire verschlüsselt alle Unterhaltungen im Team durchgehend, sowohl für Nachrichten als auch für Video-Chats. Es unterstützt Audio- und Videokonferenzen mit bis zu 150 Personen gleichzeitig. Die Qualität der Anrufe war zwar hervorragend, allerdings habe ich festgestellt, dass die App etwas instabil wurde, als mehr Personen hinzukamen.

Mir hat das sichere Dateiverwaltungssystem von Wire gefallen. Damit konnte ich ganz einfach verwalten, wer sensible Informationen anzeigen, verwenden und freigeben darf.

Die besten Features

Überprüfen Sie Personen und Geräte automatisch mit ID Shield

Stellen Sie Timer ein, um die Sichtbarkeit zeitkritischer Informationen (wie Anmeldedaten oder Einmalpasswörter) zu steuern

Verwenden Sie bis zu drei verschiedene Wire-Konten gleichzeitig auf einem einzigen Gerät, ohne sich an- und abmelden zu müssen

Gästen die Verbindung über einen Web-Browser ermöglichen, auch ohne ein Wire-Konto

Wire-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche könnte besser sein

Preise für Wire

Wire Cloud : Benutzerdefinierte Preise

Wire On-Premises: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,2/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

49. Spike

via Spike

Das Feature "Conversational E-Mail" von Spike hat meine E-Mails in eine chatähnliche Erfahrung verwandelt.

Ich konnte alle meine Kommunikationen (alte und neue) bequem unter jedem Kontakt organisieren, einschließlich E-Mails, Threads, Dateien, sozialen Profilen und Anhängen.

Über Kanäle konnte ich öffentlich mit meinen Teamkollegen zusammenarbeiten, während Gruppen eine praktische Möglichkeit boten, mit kleinen Kreisen in Verbindung zu bleiben und Vertraulichkeit zu wahren.

Die besten Features im Überblick

E-Mails verfassen und Inhalte mit Magic AI zusammenfassen

Finden Sie mit Super Search (dem globalen Suchfeature des Tools) schnell die Informationen, die Sie in Ihrem Workspace suchen

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Posteingang für Teams

Anhänge mit erweiterter Dateivorschau überprüfen, auch ohne die Medien herunterzuladen

Limits

Die Desktop-Benutzererfahrung ist nicht so intuitiv wie die mobile App

Spike-Preise

Spike Teamspace

Starter : Kostenlos

Team : 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 40 Bewertungen)

50. Workplace von Meta

via Workplace von Meta auf G2

Workplace wurde im Stil von Facebook (jetzt Meta) entwickelt und ist eine benutzerfreundliche Software für die Zusammenarbeit im Team. Beim Testen des Tools haben mich die Features "Live-Video" und "Gruppen" besonders überzeugt – sie vereinfachen den Informationsaustausch und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter engagiert bleiben.

Allerdings wird das Tool 2026 eingestellt, daher empfehlen wir Ihnen, sich nach anderen Optionen umzusehen.

Die besten Features von Workplace by Meta

Verwalten Sie große Gruppenchats ohne Probleme

Erhalten Sie personalisierte Beiträge und Updates

Erhalten und zeigen Sie Wertschätzung von und gegenüber Ihren Teamkollegen

Verbinden Sie sich über die Website oder die mobile App

Workplace by Meta – Einschränkungen

Die übermäßige Konzentration auf interaktive Elemente (Likes, Kommentare usw.) lenkt ab und verringert die Produktivität

Preise für Workplace by Meta

Workplace Core : 4 $/Monat pro Benutzer

Enterprise Live : 2 $/Monat pro Benutzer

Erweiterte Administrator- und Supportfunktionen: 2 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Workplace by Meta

G2 : 4,5/5 (über 1.700 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 1.300 Bewertungen)

Verschlanken Sie Ihren Tech-Stack und verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Team mit ClickUp

Die Tools, die wir vorgestellt haben, decken verschiedene Aspekte der Teamkommunikation ab und helfen Ihnen, die Probleme zu lösen, mit denen Sie bei Slack möglicherweise konfrontiert sind. Einige bieten hervorragende Features für geschäftliche Telefonate, andere eignen sich hervorragend für Videoanrufe, wieder andere zeichnen sich als Chat-Apps aus, während einige mehrere Kanäle in einem vereinen.

Aber um unser großes Team und unsere komplexen Workflows zu verwalten, reicht ein einfaches Kommunikationstool nicht aus. Wir brauchen ein Tool, das uns auch dazu anspornt, schnell zu handeln.

Ständig zwischen verschiedenen Apps hin und her zu springen und Daten zu importieren/exportieren ist zeitaufwändig und umständlich und führt zu einem aufgeblähten Tech-Stack. Daher ist die Verwendung von zwei separaten Programmen für Kommunikation und Arbeitsmanagement für uns keine praktikable Lösung.

Mit ClickUp können wir dieses Problem effektiv lösen. Es bietet alles, was wir für reibungsloses Arbeiten benötigen – sei es die Synchronisierung und asynchrone Kommunikation, Projektmanagement-Tools, KI-Tools und vieles mehr. Alle diese beweglichen Teile sind miteinander verbunden, sodass die Arbeit zum Kinderspiel wird!

Starten Sie noch heute mit ClickUp!