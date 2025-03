Wie man die KI in Slack für eine bessere Zusammenarbeit im Team nutzt (Tipps & Beispiele)

Ganz gleich, ob Sie von zu Hause aus oder in einem hybriden Setup arbeiten, Sie haben das fröhliche (oder vielleicht auch schreckliche) Klingeln der Benachrichtigungen von Slack wahrscheinlich schon öfter gehört, als Sie zählen können.

Slack ist eine beliebte App für Teams überall, insbesondere für die interne Kommunikation. Seine KI-Funktionen machen die Zusammenarbeit und Kommunikation effektiver.

Slack KI bietet hilfreiche Tools für Teams, um effizienter zu arbeiten, indem Workflows erstellt werden, um Aufgaben zu rationalisieren und die Kommunikation zu verbessern.

Möchten Sie das Beste aus Slack KI herausholen? Fangen wir an!

Einführung in Slack KI

Slack AI ist ein KI-Assistent, der in die Slack App integriert ist, um die kommunikation am Arbeitsplatz und Zusammenarbeit. Es kann Unterhaltungen zusammenfassen, Routineaufgaben automatisieren, tägliche Zusammenfassungen liefern, und intelligente Einblicke in Kundendaten liefern.

Slack KI-Features wie anpassbare Benachrichtigungen und intelligente KI-Suche helfen Benutzern, relevante Dateien und Diskussionen schnell zu finden. Einfach ausgedrückt: Slack KI macht es für Teams einfacher, in Verbindung zu bleiben und sich zu konzentrieren.

Schauen wir uns an, wie Sie es nutzen können.

Einstellung von Slack AI

Das Hinzufügen von Slack KI zu Ihrem Workflow ist ganz einfach. Allerdings müssen Sie je nach Ihrem Slack Plan unterschiedliche Setup-Prozesse befolgen.

Für Pro und Business+ Abonnements:

➡️ Schritt 1: Klicken Sie auf den Namen des Slack Workspace in der Seitenleiste auf Ihrem Desktop.

über Slack ➡️ Schritt 2: Bewegen Sie den Mauszeiger über 'Tools & Einstellungen' und wählen Sie 'Workspace Einstellungen'

www.slack.com /%img/ Schlaff ➡️ Schritt 3: Gehen Sie zur Registerkarte "Berechtigungen".

via Schlaff ➡️ Schritt 4: Suchen Sie den Abschnitt Slack KI und klicken Sie auf "Erweitern"

➡️ Schritt 5: Um den Zugriff zuzulassen oder zu entfernen, aktivieren oder deaktivieren Sie die Box neben "Zugriff auf Slack KI zulassen" innerhalb Ihrer Organisation

➡️ Schritt 6: Klicken Sie auf "Speichern", um Zugang zu Slack AI zu erhalten.

Für Enterprise Grid-Abonnements

➡️ Schritt 1: Klicken Sie in der Seitenleiste der Slack App auf den Namen Ihrer Organisation.

via Schlaff ➡️ Schritt 2: Bewegen Sie den Mauszeiger über "Einstellungen" und wählen Sie "Einstellungen der Organisation"

über Slack ➡️ Schritt 3: Suchen Sie Slack KI und klicken Sie dann auf Bearbeiten.

➡️ Schritt 4: Aktivieren oder deaktivieren Sie je nach Bedarf das Kästchen neben Zugriff auf Slack KI innerhalb Ihrer Organisation zulassen.

➡️ Schritt 5: Speichern Sie Ihre Änderungen, und Sie sind bereit, Slack AI zu verwenden.

Jetzt sollte Slack KI für Ihren Workspace oder Ihr Unternehmen eingerichtet sein, sodass Sie Folgendes optimieren können KI-Kommunikation und Aufgabenmanagement!

Die Verbindung Ihrer bevorzugten Tools mit Slack ist super einfach. Mit dem Workflow Builder, der ohne Code auskommt, können Sie die Apps, die Sie täglich nutzen, mühelos miteinander verbinden.

So integrieren Sie Slack AI mit anderen Apps:

✅ Öffne den Workflow Builder in Slack. Er ist benutzerfreundlich, sodass du keine Code-Kenntnisse brauchst, um deine benutzerdefinierten Workflows zu erstellen

✅ Wählen Sie aus einer Vielzahl von beliebten Integrationstools, wie ClickUp, Jira, Google Tabellen, Asana und Zoom. Mit diesen Apps können Sie direkt von Slack aus Aufgaben verwalten, Dokumente aktualisieren und Genehmigungen rationalisieren

✅ Entscheiden Sie sich für Auslöser, um Ihre Workflows in Gang zu setzen, z. B. den Erhalt einer neuen Nachricht oder das Abschließen einer Aufgabe. Legen Sie dann die Aktionen fest, die automatisch ausgeführt werden sollen

Führen Sie einen kurzen Test durch, sobald alles im Workflow eingestellt ist, um sicherzustellen, dass er wie erwartet funktioniert. Dann können Sie Ihren Workflow starten und Ihr Team von sich wiederholenden Aufgaben befreien

So nutzen Sie Slack KI für eine bessere Kommunikation im Team

Slack KI wurde entwickelt, um die Kommunikation und die Verwaltung von Aufgaben zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team einfacher und effizienter zu gestalten. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie das Beste aus diesen Funktionen herausholen können features in Slack .

Kommunikation automatisieren

Nutzen Sie die KI in Slack, um Unterhaltungen schnell nachzuvollziehen, ohne durch alle Nachrichten scrollen zu müssen. So funktioniert es:

Nachrichtenzusammenfassungen: Slack KI kann Kanal- und Thread-Zusammenfassungen für einen bestimmten Zeitraum oder ungelesene Nachrichten (z. B. die letzten sieben Tage) erstellen und so einen schnellen Überblick über Ihre Elemente und Projektdiskussionen geben

Slack KI kann Kanal- und Thread-Zusammenfassungen für einen bestimmten Zeitraum oder ungelesene Nachrichten (z. B. die letzten sieben Tage) erstellen und so einen schnellen Überblick über Ihre Elemente und Projektdiskussionen geben Meeting-Notizen in Huddles: Es werden auch Meeting-Notizen für Huddles erstellt. Klicken Sie einfach auf das Symbol für die KI-Notizen, und die KI erfasst automatisch die besprochenen Schlüsselpunkte

über Slack

Automatisierung von Aufgaben und Optimierung von Workflows aktivieren

Slack KI dient nicht nur der Zusammenfassung von Nachrichten, sondern kann auch das Aufgabenmanagement und die täglichen Arbeitsabläufe rationalisieren und ist damit ein praktisches Tool zur Steigerung der Produktivität von Teams:

📌 Aufgabenerinnerungen: Stellen Sie Erinnerungen für Fristen, Aufgaben und Aktions-Elemente ein, damit niemand wichtige Aktualisierungen verpasst. Dies hilft, Projekte im Zeitplan zu halten, ohne dass man ständig nachfragen muss

📌 Genehmigungsprozesse: Slack KI kann Teammitglieder benachrichtigen, wenn es Zeit für ihre Beiträge ist, wenn Ihr Team Genehmigungen für Projekte oder Dokumente bearbeitet. So wird sichergestellt, dass alles reibungslos und ohne unnötige Verzögerungen abläuft

📌 Kanalaufgabenmanagement: Es kann Sie auch über ausstehende Aufgaben in bestimmten Kanälen benachrichtigen, so dass Sie über die ausstehenden Aufgaben Bescheid wissen und sie leicht nachverfolgen können

über Slack

Die KI in Slack kann Managern und Teamleitern wertvolle Einblicke gewähren und ein klareres Bild der Teamdynamik vermitteln. Das hilft:

📌 Erstellen von Berichten: Slack KI hilft bei projektmanagement indem Sie schnelle Berichterstellungen erstellen, die die Leistung, Reaktionsfähigkeit und das Engagement des Teams hervorheben. So können Sie den Fortschritt des Projekts in Echtzeit verfolgen und die Effizienz des Teams insgesamt verbessern

📌 Kommunikationsmuster analysieren: Sie können Slack KI auch nutzen, um Kommunikationsmuster innerhalb von Teams zu erkennen, damit Sie Probleme frühzeitig angehen können. Zum Beispiel können verzögerte Antwortzeiten auf Blockierer hinweisen

Konfigurieren Sie tägliche Zusammenfassungen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Es ist nicht einfach, Unterhaltungen in mehreren Kanälen nachzuverfolgen...

Slack KI bietet tägliche Zusammenfassungen der Kanäle, um Sie auf dem Laufenden zu halten und sicherzustellen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Jeden Morgen erhalten Sie eine Zusammenfassung mit den Schlüssel-Highlights des Vortags, damit Sie bei wichtigen Unterhaltungen auf dem Laufenden bleiben.

Anpassbare Auswahl von Kanälen: Die KI von Slack schlägt auf der Grundlage Ihrer Aktivitäten Kanäle für Ihre Zusammenfassung vor, aber Sie haben die Kontrolle - Sie können auswählen, welche Kanäle Sie einbeziehen möchten. Auf diese Weise erhalten Sie Updates zu den Diskussionen, die für Sie am wichtigsten sind, ohne die ständigen Benachrichtigungen

über Slack

Aufräumen der Slack-Kanäle : Sobald Sie Kanäle zu Ihrer täglichen Zusammenfassung hinzugefügt haben, können Sie sie in Ihrer Seitenleiste stummschalten und so für mehr Ordnung sorgen. So bleiben Sie organisiert und sind trotzdem auf dem Laufenden

Sprachunterstützung benutzerdefiniert

Slack KI ist in den Sprachen Englisch, Spanisch und Japanisch verfügbar, so dass Sie es so einstellen können, dass es in der Sprache antwortet, mit der Sie am besten vertraut sind.

Passen Sie Ihre Präferenz an, und Slack KI wird Suchergebnisse, wie Zusammenfassungen und Notizen, sowie Suchantworten in dieser Sprache bereitstellen. Dies ist eine großartige Möglichkeit zur Förderung von Inklusion und Vielfalt in globalen Teams.

Verbessern Sie die Zusammenarbeit mit KI

Slack KI fördert auch die Zusammenarbeit im Team, indem es schnelle, automatische Antworten auf Suchanfragen liefert. Dies ist besonders nützlich für sich wiederholende oder allgemeine Fragen, die häufig in Team-Umgebungen auftreten.

Sie können Slack KI so konfigurieren, dass sie automatisch auf häufig gestellte Fragen oder häufige Anfragen antwortet.

Wenn Teammitglieder zum Beispiel häufig nach Zeitleisten oder Zielen von Projekten fragen, kann Slack KI so programmiert werden, dass sie einen Link mit allen Projektdetails bereitstellt. Dies erleichtert die asynchrone Kommunikation für Teams.

Mit der KI-gestützten Suche sofort Antworten finden

Die Suchfunktion der Slack KI eignet sich hervorragend für die Suche nach Informationen, die auf Ihren Slack-Nachrichten basieren. Zum Beispiel kann sie Ihnen die Metriken der neuesten Marketingkampagnen anzeigen, indem sie die Diskussionen in den Kanälen durchsucht.

Jede Antwort enthält Links zu den Originalnachrichten oder -dateien, wenn Sie also mehr Kontext benötigen, klicken Sie sich einfach durch.

Limitierungen der Slack KI

Während Slack KI die Kommunikation im Team verbessern und sich wiederholende Aufgaben automatisieren kann, fehlen fortgeschrittene Features für komplexes Projektmanagement. Sehen wir uns einige der häufigsten limits von Slack KI.

🚫 Fehlender Kontext: Slack KI bietet Zusammenfassungen und Wiederholungen von Slack Threads und Kanälen. Sie können keine Updates für Diskussionen in integrierten Apps erhalten

🚫 Preisgestaltung: Das Feature der Slack KI ist in den kostenpflichtigen Plänen für bis zu 10 US-Dollar pro Benutzer verfügbar, was für große Teams teuer sein kann

🚫 Vage Zusammenfassungen: Einige Benutzer berichten, dass den Zusammenfassungen der Slack KI relevante Informationen fehlen und sie langatmig sein können

ClickUp: Eine KI-gestützte Alternative zu Slack ClickUp ist Ihr allumfassender Workspace für die Automatisierung von Arbeitsabläufen, Projektmanagement, Teamkommunikation, Aufgabenmanagement und Leistungsverfolgung, damit Ihr Team intelligenter arbeiten kann.

Jetzt, mit ClickUp AI -oder ClickUp Brain- setzt die Plattform neue Maßstäbe.

Dieses KI-gestützte Feature funktioniert wie ein intelligenter Assistent, der Ihre Aufgaben, Dokumente und Mitglieder Ihres Teams auf einer Plattform verbindet, damit alles reibungslos funktioniert.

erhalten Sie sofortige Einblicke in Aufgaben, Dokumente und Inhalte mit ClickUp Brain_

Sehen wir uns an, wie ClickUp Brain die Kommunikation im Team und das Projektmanagement vereinfacht.

Erweiterte Workflow-Automatisierung und Kommunikation im Team

Was ClickUp Brain wirklich auszeichnet, ist seine Fähigkeit, Folgendes zu kombinieren projektmanagement mit KI-gestützter Zusammenarbeit .

Es erzeugt Status-Zusammenfassungen, bietet Fortschritts-Updates und gibt sogar tägliche StandUp-Updates frei, ohne dass Sie sich durch endlose E-Mails oder Nachrichten wühlen müssen. Stellen Sie einfach eine Frage zum Status eines Projekts und schon erhalten Sie sofortige, klare Antworten, die Verwirrung vermeiden und alle auf dieselbe Seite bringen.

Klingt gut, oder? Dieses Feature reduziert den manuellen Aufwand erheblich und hilft Teams, sich aufeinander abzustimmen. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs!

Mit ClickUp können Sie KI nutzen, um automatisch Meeting-Agenden auf der Grundlage laufender Projekte und Aufgaben zu generieren. Das ist richtig! ClickUp Brain ermöglicht es Ihnen, gut vorbereitet in Ihre Meetings zu gehen. Sie müssen sich nicht mehr in letzter Minute überlegen, was Sie besprechen wollen!

Nach dem Meeting fasst ClickUp Brain die Diskussionen zusammen und skizziert die Elemente, die zu erledigen sind, damit jeder seine Aufgaben versteht.

verwenden Sie ClickUp Brain, um eine übersichtliche Zusammenfassung des Fortschritts einer Aufgabe über einen bestimmten Zeitraum zu erstellen

Erhöhte benutzerdefinierte Anpassbarkeit und Flexibilität

ClickUp Brain ist ein vielseitiges Tool für die erweiterte Automatisierung von Workflows. Es ermöglicht Teams, sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, die täglichen Abläufe zu vereinfachen und Teammitgliedern die Möglichkeit zu geben, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist - die Schaffung von Werten.

Sie können einen benutzerdefinierten Workflow mit Auslösern und Aktionen erstellen mit ClickUp Automatisierungen . Sagen Sie ClickUp Brain einfach, was Sie automatisieren möchten, und es richtet den Prozess für Sie ein.

Nehmen wir an, Sie müssen an einer neuen Marketingkampagne arbeiten. Hier ist, wie Ihr benutzerdefinierter Workflow mit ClickUp AI aussehen kann:

🎯 Auslöser: Weisen Sie die Aufgabe "Marktforschung" einem Mitglied des Teams zu

⚙️ Aktion: Benachrichtigen Sie den Mitarbeiter und setzen Sie eine Frist basierend auf der Zeitleiste der Kampagne

🎯 Auslöser: Aufgabe "Marktforschung" abschließen

⚙️ Aktion: Automatische Zuweisung der Aufgabe "Erstellung von Inhalten" an das nächste Mitglied des Teams und Benachrichtigung dieses Mitglieds

🎯 Auslöser: Hochladen der endgültigen 'Content Assets'

⚙️ Aktion: Benachrichtigen Sie das Design-Team, um Anzeigen zu erstellen und den Status des Projekts auf 'In Bearbeitung' zu aktualisieren

ClickUp Brain kann Sie auch bei der Einstellung automatischer Erinnerungen an Fristen, Aufgaben oder sogar Meilensteine des Projekts unterstützen. Auf diese Weise verpassen Sie keine wichtigen Aktualisierungen oder Blockierungen, die Ihren Fortschritt zum Erliegen bringen könnten.

Sie können auch intelligente Vorlagen für die Erstellung von Aufgaben erstellen, die auf der Art des Projekts basieren, an dem Sie gerade arbeiten.

automatisieren und benutzerdefinieren Sie Ihre Projekt-Updates in ClickUp, um sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren

Darüber hinaus bietet ClickUp Brain tiefere Dateneinblicke, die Ihnen helfen, die Produktivität Ihres Teams zu verstehen. So können Sie Workloads und Prioritäten in Echtzeit anpassen und sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite stehen und effizient arbeiten.

Einheitliches Projektmanagement und KI-gestützte Zusammenarbeit

Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie mit mehreren Apps jonglieren mussten, um Ihre Projekte zu verwalten. Die KI-Features von ClickUp für das Projektmanagement machen es einfacher denn je, die Nachverfolgung von Aufgaben und die Überwachung des Fortschritts zu gewährleisten.

Sie können mühelos Aufgaben an einem zentralen Speicherort erstellen, zuweisen und verwalten. ClickUp Brain analysiert Ihre Aufgaben und bietet eine klare Übersicht darüber, was dringend ist, was warten kann und was auf dem richtigen Weg ist. Diese Klarheit ermöglicht es Ihnen, Ihren Aufwand auf die Bereiche zu lenken, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, was Ihre Produktivität erheblich steigert.

Darüber hinaus verringert ClickUp Brain die Notwendigkeit ständiger Aktualisierungen und Hin- und Her-Kommunikation bezüglich des Status von Projekten. Sie erhalten sofortige Projekt-Updates und werden daran erinnert, wann es an der Zeit ist, sich um bestimmte Aufgaben zu kümmern.

Das Ergebnis: Ihr Team verbringt weniger Zeit damit, darüber zu diskutieren, was zu erledigen ist, und mehr Zeit damit, die Aufgaben tatsächlich abzuschließen.

Echtzeit-Kommunikation im Team Erfolgreiche Kommunikation im Team ist alles, wenn es um den Erfolg von Projekten geht. Mit

ClickUp Chat können Sie mühelos die gesamte Kommunikation Ihres Teams in einem zentralen Space zusammenfassen.

Verabschieden Sie sich von dem Chaos, in dem Sie mit E-Mails, Messaging-Apps und Projektmanagement-Tools jonglieren müssen! Mit ClickUp Chat können Sie Chats ganz einfach mit Aufgaben verknüpfen, Dateien anhängen und vieles mehr, damit Ihr Team im Kontext Ihrer Projekte und Aufgaben kommunizieren kann.

mit ClickUp Chat und KI CatchUp sind Sie immer auf dem Laufenden, was wichtige Themen und Elemente angeht

Darüber hinaus können Sie mit dem @mention Feature bestimmte Mitglieder Ihres Teams erwähnen, um sicherzustellen, dass alle über Aktualisierungen und Änderungen auf dem Laufenden sind, sobald diese eintreten. So bleiben Diskussionen auf dem Punkt und organisiert.

Mit der KI-Aufgabenerstellung können Sie außerdem Nachrichten mit einem Klick in Aufgaben verwandeln, wobei automatisch Aufgabennamen und -beschreibungen erstellt werden, die mit relevanten Chat-Kontexten verknüpft sind. Und wenn Sie Beziehungen erforschen möchten, können Sie mit Beziehungen ganz einfach verwandte Aufgaben, Dokumente oder Chats finden, die mit der gerade angezeigten Nachricht verknüpft sind.

Und schließlich bietet ClickUp einfach zu bedienende

Kommunikationsvorlagen

die Sie für verschiedene Szenarien benutzerdefiniert anpassen können. Ganz gleich, ob Sie Tagesordnungen für Meetings, Status-Updates oder Projektunterlagen erstellen, diese Vorlagen sparen Zeit und gewährleisten eine einheitliche Kommunikation.

ClickUp Clips für visuelle Kommunikation

Manchmal reichen Worte einfach nicht aus, um zu vermitteln, was Sie meinen, und ClickUp versteht das.

Mit ClickUp Clips können Sie Ihren Bildschirm aufzeichnen und für Ihr Team freigeben, was die Klärung von Zweifeln oder die Aktualisierung des Status von Projekten erleichtert.

Anstatt lange Erklärungen zu schreiben oder einen Videoanruf zu tätigen, können Sie einen ClickUp Clip erstellen und ihn als öffentlichen Link freigeben. So sparen Sie Zeit und stellen sicher, dass Ihre Botschaft klar und deutlich ist. Außerdem können Sie den Clip leicht wieder aufrufen, wenn Sie auf eine frühere Erklärung zurückgreifen müssen.

verwenden Sie ClickUp Brain, um Antworten aus einem Clip-Transkript abzurufen

ClickUp Clips beschränken sich nicht auf die Aufnahme. Sie kommen mit dem zusätzlichen Bonus der Transkription!

ClickUp Brain kann Clips transkribieren, abschließend mit Zeitstempeln und Schlüssel-Snippets. Das bedeutet, dass jeder, der den Clip verpasst oder sich die Details noch einmal ansehen möchte, schnell auf die Abschrift zugreifen kann, die in Zusammenfassungen oder umsetzbare Listen zum Zu erledigen umgewandelt werden kann.

Slack-Integration für verbesserte Zusammenarbeit

Wer sagt, dass Sie zwischen verschiedenen Plattformen wechseln müssen, um Ihr Team in Verbindung zu halten? ClickUp Slack-Integration zentralisiert die Kommunikation und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite sind.

integrieren Sie die Features von ClickUp und Slack, um Ihren Workflow zu optimieren

Erstellen Sie Aufgaben direkt aus Slack, indem Sie '/ClickUp new' in einem beliebigen Kanal eingeben. Ihre Aufgabe wird dann zu Ihrem ClickUpspace hinzugefügt, ohne dass Sie mühsam die App wechseln müssen.

Wenn ein Mitglied des Teams eine Aufgabe in Slack freigibt, wird diese automatisch in ClickUp mit allen erforderlichen Details verknüpft. Darüber hinaus ist die Verwaltung von Aufgaben ganz einfach: Über ein benutzerfreundliches Dropdown-Menü können Sie Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Status mühelos einstellen.

Und das Beste daran? Sie erhalten in Slack Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn eine neue Aufgabe erstellt wird oder jemand in ClickUp einen Kommentar abgibt. Auf diese Weise sind Sie immer auf dem neuesten Stand und verpassen keine wichtigen Informationen, was Ihren Workflow rationalisiert und alle Beteiligten in Einklang bringt!

Mit ClickUp eine neue Ebene der Team-Zusammenarbeit erschließen

Slack KI ist ein gutes Tool für die Optimierung von Kommunikation und Zusammenarbeit.

Die anpassbaren Benachrichtigungen und intelligenten Suchfunktionen machen es Teams leicht, synchronisiert zu bleiben und auf die benötigten Informationen zuzugreifen, ohne dass es zu Problemen kommt. Wir hoffen, dass Sie diesen Artikel hilfreich fanden, um dieses vielseitige Tool optimal zu nutzen!

Wenn Sie jedoch daran denken, Slack zu verlassen und Slack mit umfassenderen KI-Tools zu integrieren, die über das reine Chatten hinausgehen, ist ClickUp einen Versuch wert. Es kombiniert nahtlos Projektmanagement mit Kommunikationstools, sodass Sie nicht zwischen mehreren Plattformen wechseln müssen.

Mit ClickUp können Sie Aufgaben verwalten, mit Ihrem Team zusammenarbeiten und alles an einem Ort organisiert halten. Für ClickUp anmelden und erfinden Sie die Art und Weise, wie Sie zusammenarbeiten, neu!