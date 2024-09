Wie man einen Slack-Bot von Grund auf neu erstellt

Virtuelle Workspaces wie Slack sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeitskultur geworden.

Sie müssen mit Ihren Teamkollegen kommunizieren? Senden Sie ihnen einfach eine direkte Nachricht auf Slack. Sie möchten gemeinsam an einem Projekt arbeiten? Slack unterstützt Sie mit Kanälen, Integrationen und einfachem Freigeben von Dateien.

Eine der besten Funktionen von Slack sind die automatisierten Bots, die drei wichtige Rollen übernehmen, wenn sie in eine Slack-Gruppe oder einen Kanal integriert sind: Aufgaben automatisieren, Benachrichtigungen senden und Fragen beantworten.

Klingt wie ein Lebensretter, oder? In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie den perfekten Slack-Bot für die Bedürfnisse Ihres Teams erstellen können.

❗Notiz: Bevor Sie beginnen, müssen Sie die Slack CLI installieren und Ihren neuen Workspace autorisieren. Führen Sie die Slack-Auth-Liste aus, um dies zu überprüfen.

Wie Sie Ihren eigenen Slack-Chatbot erstellen Gehen wir nun die Schritte durch, die zum Erstellen und

einen Slack-Bot zu integrieren .

Zu erledigen Zu Ihrer Erleichterung führen wir mit einem Beispiel an, wie man einen Slack-Bot schreibt, der neuen Benutzern einen Begrüßungstext sendet. Beachten Sie, dass der Prozess mehr oder weniger ähnlich wie bei anderen Bot-Funktionen ist.

Jeder Schritt erfordert etwas Code. Aber keine Sorge - dieser Leitfaden wird Sie durch jedes Detail führen, damit Sie Ihren Chatbot ohne Probleme erstellen können.

Schritt 1: Erstellen Sie eine Slack App mit der CLI

Bevor du mit der Erstellung deines Slack-Bots beginnst, brauchst du die richtigen Tools. Der erste Schritt besteht darin, Ihre Slack App über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) zu erstellen.

Beginnen Sie mit der Einstellung einer leeren App mit der Slack CLI unter Verwendung dieses Befehls:

slack create welcome-bot-app -template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Wenn Sie diesen Befehl ausführen, wird ein App-Ordner erstellt, der mit Ihrem Slack-Konto verknüpft ist. Erstellen Sie in Ihrem neuen App-Ordner drei Schlüsselverzeichnisse, die als Grundlage für Ihren Slack-Bot dienen werden:

funktionen

workflows

auslöser

Mit diesen Ordnern und Berechtigungen können Sie mit der Erstellung Ihrer Slack App beginnen!

Anstatt den gesamten Code selbst zu schreiben, können Sie auch den folgenden Befehl verwenden, um die Welcome Bot App direkt zu erstellen:

slack create welcome-bot-app --template https://github.com/slack-samples/deno-welcome-bot

Sobald Ihr Projekt erstellt ist, navigieren Sie zu Ihrem Projektverzeichnis, um Ihren Slack-Bot zu benutzerdefinieren.

Schritt 2: Erstellen des App-Mandats

Das App-Manifest ist die Blaupause für den Slack-Bot. Für einen Welcome Bot wird Ihr Manifest Folgendes enthalten:

Workflows:

MessageSetupWorkflow

SendWelcomeMessageWorkflow

Datenspeicher:

WelcomeMessageDatastore

Scopes:

chat:write

chat:write.public

datenspeicher:lesen

datenspeicher:schreiben

kanäle:lesen

auslöser:schreiben

auslöser:lesen

Wenn Sie all diese Komponenten zusammenbringen, wird Ihre manifest.ts-Datei in etwa so aussehen:

// /manifest.ts

importiere { Manifest } aus "deno-slack-sdk/mod.ts";

importieren { WelcomeMessageDatastore } aus "./datastores/messages.ts";

import { MessageSetupWorkflow } from "./workflows/create_welcome_message.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "./workflows/send_welcome_message.ts";

export Standard Manifest({

name: "Begrüßungsnachricht Bot",

description:

"Schnelle Möglichkeit zum Setup von automatisierten Willkommensnachrichten für Kanäle in Ihrem Workspace",

icon: "assets/default_new_app_icon.png",

workflows: [MessageSetupWorkflow, SendWelcomeMessageWorkflow],

outgoingDomains: [],

datastores: [WelcomeMessageDatastore],

botScopes: [

"chat:write", "chat:write.public", "datastore:read", "datenspeicher:schreiben", "Kanäle:lesen", "auslöser:schreiben", "auslöser:lesen",

],

});

Schritt 3: Erstellen eines Workflows zur Einstellung der Begrüßungsnachricht

Zunächst definieren wir den Workflow:

Datei erstellen : Fügen Sie eine neue Datei namens create_welcome_message.ts im Ordner workflows hinzu

: Fügen Sie eine neue Datei namens create_welcome_message.ts im Ordner workflows hinzu Workflow definieren: Definieren Sie in dieser Datei den MessageSetupWorkflow, damit ein Benutzer des Bots eine Willkommensnachricht über ein Formular einrichten kann

So sieht die Definition des Workflows aus:

// /workflows/create_welcome_message.ts

importiere { DefineWorkflow, Schema } aus "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { WelcomeMessageSetupFunction } from "../functions/create_welcome_message.ts";

/

Der MessageSetupWorkflow öffnet ein Formular, in dem der Benutzer eine

willkommensnachricht erstellt. Der Auslöser für diesen Workflow befindet sich in

/triggers/welcome_message_trigger.ts */

export const MessageSetupWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "message_setup_workflow",

title: "Willkommensnachricht erstellen",

description: "Erstellt eine Nachricht, um neue Benutzer im Channel willkommen zu heißen.",

input_parameters: {

properties: { interaktivität: { type: Schema.slack.types.interactivity, }, channel: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, }, erforderlich: ["Interaktivität"],

},

});

Als nächstes fügen wir ein Formular hinzu:

Verwenden Sie OpenForm: Fügen Sie ein Formular mit der Funktion OpenForm hinzu, um die Eingaben des Benutzers zu erfassen

So fügen Sie die Funktion OpenForm zu Ihrem Workflow create_welcome_message.ts hinzu:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

Dieser Schritt verwendet die OpenForm Slack Funktion. Das Formular hat zwei

eingaben - eine Willkommensnachricht und eine Channel ID für diese Nachricht an

gepostet werden soll. */

const SetupWorkflowForm = MessageSetupWorkflow.addStep(

Schema.Slack.Funktionen.OpenForm,

{

titel: "Welcome Message Formular", submit_label: "Abschicken", description: ":wave: Erstelle eine Willkommensnachricht für einen Kanal!", interactivity: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity, felder: { required: ["Kanal", "messageInput"], elements: [ { name: "messageInput", title: "Ihre Willkommensnachricht", type: Schema.types.string, long: true, }, { name: "Kanal", title: "Wählen Sie einen Kanal, um diese Nachricht zu posten", type: Schema.Slack.types.channel_id, standard: MessageSetupWorkflow.inputs.channel, }, ], },

},

);

Dann fügen wir eine Bestätigung hinzu.

Fügen Sie den folgenden Schritt zu Ihrem Workflow create_welcome_message.ts hinzu:

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

In diesem Schritt wird die Ausgabe des Formulars an ein benutzerdefiniertes

funktion weiter, die die Willkommensnachricht einrichtet.

Siehe /functions/setup_function.ts für weitere Informationen. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

verfasser: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

/

Dieser Schritt verwendet die Slack-Funktion SendEphemeralMessage.

Es wird eine flüchtige Bestätigungsnachricht an den Benutzer gesendet

der die Willkommensnachricht erstellt, nachdem der Benutzer die obige

formulars. */

MessageSetupWorkflow.addStep(Schema.slack.functions.SendEphemeralMessage, {

channel_id: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

user_id: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

message:

`Ihre Willkommensnachricht für diesen Kanal wurde erfolgreich erstellt! :white_check_mark:`,

});

export default MessageSetupWorkflow;

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Datenspeichers.

Datei erstellen : Erstellen Sie in Ihrem Ordner datastores eine Datei namens messages.ts

: Erstellen Sie in Ihrem Ordner datastores eine Datei namens messages.ts Struktur definieren: Legen Sie die Struktur des Datenspeichers für die Speicherung der Willkommensnachrichten fest

In dieser Datei definieren Sie die Struktur des Datenspeichers, in dem die Begrüßungsnachrichten des Textfeldes gespeichert werden:

// /datastores/messages.ts

importiere { DefineDatastore, Schema } aus "deno-slack-sdk/mod.ts";

/

Datastores sind ein von Slack gehosteter Speicherort zum Speichern von

und Abrufen von Daten für Ihre App.

https://api.slack.com/automation/datastores */

export const WelcomeMessageDatastore = DefineDatastore({

name: "Nachrichten",

primary_key: "ID",

attributes: {

id: { type: Schema.types.Zeichenfolge, }, kanal: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, nachricht: { type: Schema.types.Zeichenfolge, }, verfasser: { type: Schema.Slack.types.user_id, },

},

});

Definieren Sie zunächst die benutzerdefinierte Funktion.

Datei erstellen : Erstellen Sie im Ordner functions eine Datei namens create_welcome_message.ts

: Erstellen Sie im Ordner functions eine Datei namens create_welcome_message.ts Funktion definieren: Fügen Sie den folgenden Code hinzu, um die Funktion zum Speichern der Begrüßungsnachricht zu definieren

Hier ist der Code, um die benutzerdefinierte Funktion zu definieren:

// /functions/create_welcome_message.ts

importiere { DefineFunction, Schema, SlackFunction } aus "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SlackAPIClient } from "deno-slack-sdk/types.ts";

import { SendWelcomeMessageWorkflow } from "../workflows/send_welcome_message.ts";

importieren { WelcomeMessageDatastore } aus "../datastores/messages.ts";

/

Diese benutzerdefinierte Funktion nimmt die anfänglichen Eingaben des Formulars entgegen und speichert sie

im Datenspeicher und erstellt einen Auslöser für ein Ereignis, um auf

user_joined_channel Ereignissen im angegebenen Kanal. */

export const WelcomeMessageSetupFunction = DefineFunction({

callback_id: "welcome_message_setup_function",

title: "Welcome Message Setup",

description: "Nimmt eine Willkommensnachricht auf und speichert sie im Datenspeicher",

source_file: "functions/create_welcome_message.ts",

input_parameters: {

properties: { nachricht: { type: Schema.types.Zeichenfolge, description: "Die Willkommensnachricht", }, kanal: { type: Schema.slack.types.channel_id, description: "Kanal, in dem gepostet werden soll", }, verfasser: { type: Schema.Slack.types.user_id, description: "Die ID des Benutzers, der die Begrüßungsnachricht erstellt hat", }, }, erforderlich: ["Nachricht", "Kanal"],

},

});

Fügen Sie nun die gewünschte Funktion hinzu.

Daten speichern: Fügen Sie einen Code ein, um die Details der Willkommensnachricht in Ihrem Datenspeicher zu speichern und die Auslöser für Bot-Ereignisse einzurichten

// /functions/create_welcome_message.ts

exportiere Standard SlackFunction(

WelcomeMessageSetupFunction,

async ({ inputs, client }) => {

const { channel, message, author } = inputs; const uuid = crypto.randomUUID(); // Speichern von Informationen über die Willkommensnachricht im Datenspeicher const putResponse = await client.apps.datastore.put< typeof WelcomeMessageDatastore.definition >({ datastore: WelcomeMessageDatastore.name, element: { id: uuid, channel, message, author }, }); if (!putResponse.ok) { return { error: `Failed to save welcome message: ${putResponse.error}` }; } // Suche nach vorhandenen Auslösern für den Welcome Workflow const triggers = await findUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (triggers.error) { return { error: `Failed to lookup existing triggers: ${triggers.error}` }; } // Erstellen eines neuen user_joined_channel Auslösers, wenn keiner existiert if (!auslöser.existiert) { const newTrigger = await saveUserJoinedChannelTrigger(client, channel); if (!newTrigger.ok) { return { error: `Failed to create welcome trigger: ${newTrigger.error}`, }; } } return { outputs: {} };

},

);

Integrieren Sie dann den Slack-Bot in Ihren Workflow.

Workflow aktualisieren: Fügen Sie in Ihrer Datei create_welcome_message.ts einen Schritt zum Aufrufen der benutzerdefinierten Funktion hinzu

// /workflows/create_welcome_message.ts

/

In diesem Schritt wird die Ausgabe des Formulars an ein benutzerdefiniertes

funktion weiter, die die Willkommensnachricht einrichtet.

Siehe /functions/setup_function.ts für weitere Informationen. */

MessageSetupWorkflow.addStep(WelcomeMessageSetupFunction, {

message: SetupWorkflowForm.outputs.fields.messageInput,

channel: SetupWorkflowForm.outputs.fields.channel,

verfasser: MessageSetupWorkflow.inputs.interactivity.interactor.id,

});

export default MessageSetupWorkflow;

Mit diesem Schritt ist Ihr Workflow nun fähig:

Einem Benutzer des Bots die Eingabe und Übermittlung einer Begrüßungsnachricht über ein Formular zu ermöglichen

Speichern der Informationen zur Begrüßungsnachricht in einem Datenspeicher

Einstellung von Auslösern, um sicherzustellen, dass die Willkommensnachricht zugestellt wird, wenn ein neuer Benutzer dem angegebenen Kanal beitritt

Schritt 6: Auslöser erstellen, um Workflows zu aktivieren

Erstellen Sie zunächst einen verknüpften Auslöser.

Datei erstellen : Erstellen Sie im Ordner triggers die Datei create_welcome_message_shortcut.ts

: Erstellen Sie im Ordner triggers die Datei create_welcome_message_shortcut.ts Code hinzufügen: Definieren Sie den Link-Auslöser, um den MessageSetupWorkflow zu starten, wenn ein Bot-Benutzer auf einen bestimmten Link klickt

Ihr Code wird in etwa so aussehen.

// triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

importiere { Auslöser } aus "deno-slack-api/types.ts";

import MessageSetupWorkflow from "../workflows/create_welcome_message.ts";

import { TriggerContextData, TriggerTypes } from "deno-slack-api/mod.ts";

/

Dieser verknüpfte Auslöser veranlasst den MessageSetupWorkflow Workflow. */

const welcomeMessageTrigger: Trigger = {

type: TriggerTypes.Verknüpfung,

name: "Setup einer Willkommensnachricht",

description: "Erstellt eine automatisierte Willkommensnachricht für einen bestimmten Kanal.",

workflow: #/workflows/${MessageSetupWorkflow.definition.callback_id} ,

inputs: {

interaktivität: { wert: TriggerContextData.Verknüpfung.Interaktivität, }, channel: { wert: TriggerContextData.Verknüpfung.channel_id, },

},

};

export default welcomeMessageTrigger;

Erstellen Sie nun den Auslöser für das Ereignis. Hier aktivieren Sie im Wesentlichen Ereignisse, die den Bot aktivieren. In diesem Beispiel ist der Auslöser für das Ereignis des Bot-Benutzers ein neuer Benutzer, der einem Kanal beitritt.

Datei aktualisieren: Fügen Sie den Ereignisauslöser zu create_welcome_message.ts hinzu, um die Willkommensnachricht zu senden, wenn ein neuer Benutzer einem Kanal beitritt

Hier ist der Code zum Hinzufügen.

// /functions/create_welcome_message.ts

/

findUserJoinedChannelTrigger gibt zurück, ob der Auslöser user_joined_channel

für den Workflow "Willkommensnachricht senden" in einem Channel existiert. */

export async Funktion findUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

channel: Zeichenfolge,

): Promise<{ error?: Zeichenfolge; exists?: boolesch }> {

// Sammeln aller vorhandenen Auslöser, die von der App erstellt wurden

const allTriggers = await client.workflows.triggers.list({ is_owner: true });

if (!allTriggers.ok) {

return { error: allTriggers.error };

// Finde user_joined_channel Auslöser für die "Send Welcome Message"

// Workflow im angegebenen Kanal

const joinedTriggers = allTriggers.triggers.filter((Auslöser) => (

trigger.workflow.callback_id === SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id && trigger.event_type === "slack#/events/user_joined_channel" && trigger.channel_ids.includes(channel)

));

// Rückgabe, wenn passende Auslöser gefunden wurden

const exists = joinedTriggers.length > 0;

return { exists };

}

/

saveUserJoinedChannelTrigger erstellt einen neuen user_joined_channel Auslöser

für den Workflow "Willkommensnachricht senden" in einem Channel. */

export async function saveUserJoinedChannelTrigger(

client: SlackAPIClient,

channel: Zeichenfolge,

): Promise<{ ok: boolesch; error?: Zeichenfolge }> {

const triggerResponse = await client.workflows.triggers.create<

typeof SendWelcomeMessageWorkflow.definition

({

type: "event", name: "Benutzer hat Kanal betreten", description: "Sende eine Nachricht, wenn ein Benutzer dem Kanal beitritt", workflow: `#/workflows/${SendWelcomeMessageWorkflow.definition.callback_id}`, event: { event_type: "slack#/events/user_joined_channel", channel_ids: [channel], }, inputs: { channel: { Wert: Kanal }, triggered_user: { value: "{{data.user_id}}" }, },

});

if (!triggerResponse.ok) {

return { ok: false, error: triggerResponse.error };

return { ok: true };

}

Ergebnis:

Verknüpfter Auslöser : Ermöglicht Bot-Benutzern, eine Willkommensnachricht einzurichten, indem sie auf einen Link klicken, der den MessageSetupWorkflow auslöst

: Ermöglicht Bot-Benutzern, eine Willkommensnachricht einzurichten, indem sie auf einen Link klicken, der den MessageSetupWorkflow auslöst Ereignis-Auslöser: Sendet die automatisierten Nachrichten, wenn ein neuer Benutzer dem angegebenen Kanal beitritt, unter Verwendung der gespeicherten Nachrichten- und Kanaldetails

Schritt 7: Erstellen Sie einen Workflow für den Versand der Willkommensnachricht

Navigieren Sie zum Ordner : Wechseln Sie in den Ordner "Workflows"

: Wechseln Sie in den Ordner "Workflows" Datei erstellen : Erstellen Sie eine neue Datei mit dem Namen send_welcome_message.ts

: Erstellen Sie eine neue Datei mit dem Namen send_welcome_message.ts Code hinzufügen: Definieren Sie den Workflow zum Abrufen und Senden der Willkommensnachricht aus dem Datenspeicher

// /workflows/send_welcome_message.ts

import { DefineWorkflow, Schema } from "deno-slack-sdk/mod.ts";

import { SendWelcomeMessageFunction } from "../functions/send_welcome_message.ts";

/

Der SendWelcomeMessageWorkFlow ruft die Willkommensnachricht ab

aus dem Datenspeicher ab und sendet sie an den angegebenen Kanal, wenn

ein neuer Benutzer dem Kanal beitritt. */

export const SendWelcomeMessageWorkflow = DefineWorkflow({

callback_id: "send_welcome_message",

title: "Willkommensnachricht senden",

description:

"Sendet eine flüchtige Willkommensnachricht, wenn ein neuer Benutzer einem Channel beitritt.",

properties: { kanal: { type: Schema.slack.types.channel_id, }, triggered_user: { type: Schema.slack.types.user_id, }, }, erforderlich: ["channel", "triggered_user"],

input_parameters: {},

});

Dieser Workflow ruft die gespeicherte Begrüßungsnachricht ab und sendet sie an den entsprechenden Kanal, wenn sich ein neuer Benutzer anmeldet. Dadurch wird das Engagement erhöht und der Onboarding-Prozess automatisiert.

Schritt 8: Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Funktion zum Senden der Willkommensnachricht

1. Definieren Sie die benutzerdefinierte Funktion:

Navigieren Sie zum Ordner: Gehen Sie zum Ordner "Funktionen"

Gehen Sie zum Ordner "Funktionen" Datei erstellen: Erstellen Sie eine neue Datei namens send_welcome_message.ts

2. Fügen Sie die Definition der Funktion hinzu:

// /functions/send_welcome_message.ts

importiere { DefineFunction, Schema, SlackFunction } aus "deno-slack-sdk/mod.ts";

importiere { WelcomeMessageDatastore } from "../datastores/messages.ts";

/

Diese benutzerdefinierte Funktion holt die gespeicherte Nachricht aus dem Datenspeicher

und sendet sie an den beitretenden Benutzer als ephemere Nachricht in der

angegebenen Kanal. */

export const SendWelcomeMessageFunction = DefineFunction({

callback_id: "send_welcome_message_function",

title: "Senden der Willkommensnachricht",

description: "Ziehen Sie die Willkommensnachricht und senden Sie sie an den neuen Benutzer",

source_file: "functions/send_welcome_message.ts",

input_parameters: {

properties: { kanal: { type: Schema.slack.types.channel_id, description: "Kanal, in dem das Ereignis ausgelöst wurde", }, trigger_user: { type: Schema.slack.types.user_id, description: "Benutzer, der das Ereignis ausgelöst hat", }, }, erforderlich: ["channel", "triggered_user"],

},

});

3. Funktion hinzufügen:

Implementieren Sie Code: Fügen Sie den folgenden Code unterhalb der Funktionsdefinition in send_welcome_message.ts hinzu:

// /functions/send_welcome_message.ts

exportiere Standard SlackFunction(SendWelcomeMessageFunction, async (

{ inputs, client },

) => {

// Abfrage des Datenspeichers für gespeicherte Nachrichten

const messages = await client.apps.datastore.query<

typeof WelcomeMessageDatastore.definition

({

datastore: WelcomeMessageDatastore.name, expression: "#channel = :mychannel", expression_attributes: { "#channel": "channel" }, expression_values: { ":meinKanal": inputs.kanal },

});

if (!messages.ok) {

return { error: `Failed to gather welcome messages: ${messages.error}` };

// Die gespeicherten Nachrichten ephemer versenden

for (const item of messages["items"]) {

const message = await client.chat.postEphemeral({ kanal: Element["Kanal"], text: Element["Nachricht"], benutzer: inputs.triggered_user, }); if (!message.ok) { return { error: `Failed to send welcome message: ${message.error}` }; }

return {

ausgaben: {},

};

});

4. Benutzerdefinierte Funktion einbinden:

Zu dem Workflow hinzufügen: Gehen Sie zurück zu Ihrer Workflow-Datei send_welcome_message.ts und fügen Sie die benutzerdefinierte Funktion als Schritt hinzu:

// /workflows/send_welcome_message.ts

SendWelcomeMessageWorkflow.addStep(SendWelcomeMessageFunction, {

channel: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.channel,

triggered_user: SendWelcomeMessageWorkflow.inputs.triggered_user,

});

Mit dieser benutzerdefinierten Funktion werden in den Einstellungen Ihrer Slack App nun Nachrichten an jeden Benutzer gesendet, der einem privaten oder öffentlichen Kanal mit einem bestimmten Kanal beitritt.

Schritt 9: Verwenden Sie Ihre Slack App

1. Führen Sie Ihre Slack App lokal aus

*Lokal installieren: Öffnen Sie Ihr Terminal und navigieren Sie zum Stammordner Ihrer App

Ausführen: slack run

Folgen Sie den Anweisungen des Terminals, um Ihren lokalen Server einzurichten Auslöser für den Link aufrufen: Öffnen Sie eine neue Registerkarte im Terminal

Erstellen Sie den Link-Auslöser: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

Installieren Sie den Auslöser in Ihrem Workspace und wählen Sie die lokale Umgebung

Kopieren Sie die bereitgestellte URL der Verknüpfung

Posten Sie diese URL in einem Slack-Kanal, um den Workflow zu starten und die Willkommensnachricht zu erstellen

📚 App-Manifest App-Manifest für "welcomebot (local)" im Workspace "myworkspace" erstellt

⚠️ Ausgehende Domänen Es sind keine erlaubten ausgehenden Domänen konfiguriert Wenn Ihre Funktion Netzwerkanfragen stellt, müssen Sie die ausgehenden Domänen zulassen Weitere Informationen über bevorstehende Änderungen an ausgehenden Domänen: https://api.slack.com/changelog

🏠 Workspace installieren App "welcomebot (local)" in Workspace "myworkspace" installiert Beendet in 1.5s

⚡ Auslöser erstellt Auslöser ID: Ft0123ABC456 Auslöser Typ: Verknüpfung Auslöser Name: Setup einer Willkommensnachricht Verknüpfung URL: https://slack.com/shortcuts/Ft0123ABC456/XYZ123 ...

2. Starten Sie Ihre Slack App

Slack einrichten: Ausführen: slack deploy Erstellen Sie den Auslöser: Erstellen Sie den Auslöser für die bereitgestellte App: slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts

slack trigger create -trigger-def triggers/create_welcome_message_shortcut.ts Wählen Sie die Option deployed Verwenden in einer bereitgestellten Umgebung: Kopieren Sie die neue URL der Verknüpfung

Verwenden Sie sie in Ihrem Slack Workspace

Schritt 10: Ihr Slack-Bot ist fertig!

Herzlichen Glückwunsch zum letzten Schritt bei der Erstellung Ihres Slack-Bots! Ihr Bot wird nun automatisch Nachrichten an neue Benutzer senden. Testen Sie ihn, um sicherzustellen, dass er in einem öffentlichen Kanal richtig funktioniert.

Einschränkungen bei der Verwendung von Slack-Bots für die Kommunikation

Inzwischen haben Sie sicher erkannt, welchen Komfort Slack Bots für kommunikation am Arbeitsplatz . Denn wer liebt nicht ein wenig Hilfe bei der Automatisierung?

Aber es gibt ein paar Limits, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie diese Grenzen kennen, können Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welche kommunikationsplattform für den Arbeitsplatz für Sie am effizientesten ist.

1. Slack-Bots können ablenkend sein

Slack-Bots können ein zweischneidiges Schwert sein, wenn es um die Konzentration geht.

Sicher, sie liefern schnelle Informationen und helfen bei Aufgaben mit einer einfachen Abfrage. Aber er bringt auch eine Flut von Benachrichtigungen mit sich, von Token-Updates des Bots bis hin zu Team-Nachrichten.

Diese ständige Ablenkung kann die Arbeit erschweren. Für Ihre Mitarbeiter ist es oft schwierig, durch den zusätzlichen Bot-Lärm Prioritäten bei der Arbeit zu setzen.

2. Slack kann teuer sein, und seine Bots auch

Dies ist wahrscheinlich das größte Problem, wenn es um kommunikationstools wie Slack : Sie können schnell sehr teuer werden.

Slack bietet verschiedene Pläne an, jeder mit seinen eigenen Features, aber wenn Ihr Team wächst, steigen auch die Gesamtkosten der Eigentümerschaft für ein SaaS-Produkt.

Zum Beispiel kostet der Pro Plan 7,25 $ pro Benutzer pro Monat, was zunächst vernünftig erscheinen mag. Wenn Sie jedoch ein großes Team haben, können diese Kosten schnell eskalieren und zu erheblichen monatlichen Ausgaben führen. Zu diesem Preis können Sie Folgendes finden Slack-Alternativen die bessere Features bieten.

3. Slack-Bots müssen gewartet werden

Slack-Bots sind, wie jeder andere Chatbot auch, auf die Daten angewiesen, mit denen sie trainiert wurden. Wenn ein Benutzer des Bots nach Informationen fragt, die nicht in das System des Bots integriert wurden, wird er wahrscheinlich keine zufriedenstellende Antwort geben können.

Das bedeutet, dass Ihr Slack-Bot ständig aktualisiert werden muss, um relevant und nützlich zu bleiben.

Sie müssen die am häufigsten gestellten Fragen verfolgen und Ihren Slack-Bot regelmäßig mit neuen, relevanten Informationen füttern. Diese kontinuierliche Wartung kann zu einem erheblichen Workload werden, insbesondere wenn Ihr Slack Workspace wächst.

4. Bots können Space verbrauchen

Slack verfügt über eine minimale Kapazität an Speicher, und wenn diese Limits erreicht sind, löscht Slack automatisch ältere Dateien und Nachrichten, um Platz für neue zu schaffen.

Dieser Prozess kann zum unbeabsichtigten Verlust wichtiger Dokumente oder des Kommunikationsverlaufs führen, insbesondere wenn Sie Bots zur Automatisierung von Aufgaben einsetzen, die viele Daten erzeugen.

5. Slack-Bots sind nicht kreativ

Bots sind in der Regel nicht das intelligenteste tool im Schuppen. Es fehlt ihnen an kritischem Denken und der Fähigkeit, eine Situation aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Daher können Sie sich in einer heiklen Situation, in der eine Problemlösung erforderlich ist, nicht darauf verlassen, dass Ihr Slack-Bot einzigartige Lösungen bietet.

Verbesserung der Kommunikation im Team mit ClickUp und Slack

Wenn Sie glauben, dass Slack ein effizientes Kommunikationstool ist, dann warten Sie, bis Sie es mit ClickUp integrieren ClickUp .

Gemeinsam, Slack und ClickUp bilden das ultimative Dream Team in einer kollaborativen Umgebung.

Lassen Sie uns untersuchen, wie verschiedene Teams von dieser Integration profitieren können, ohne die Slack-Etikette zu vernachlässigen.

ClickUp-Aktivitätssynchronisierung mit Slack aktivieren

Sobald Sie die clickUp mit Slack integriert haben können Sie alle Ihre ClickUp-Aktivitäten mit Ihrem Slack Workspace für bestimmte Spaces, Ordner und Listen synchronisieren.

Ihre ClickUp-Aktivitäten werden automatisch als Nachrichten an Ihren Slack-Kanal gesendet. Sie können öffentliche oder private Kanäle auswählen, in denen ClickUp auf diese Benachrichtigungen zugreifen kann.

synchronisieren Sie ClickUp mit Ihrem Slack-Kanal und wählen Sie aus, welche Art von Texten Sie erhalten möchten

Um ClickUp Zugriff auf einen privaten Kanal zu gewähren, verwenden Sie den Befehl /invite @ClickUp.

suchen Sie ClickUp im Abschnitt "App hinzufügen" auf der Seite für Integrationen von Slack, um Zugang zu privaten Kanälen zu erhalten_

Wie lässt sich das erledigen?

Stellen Sie sich vor, Sie sind Teil eines Marketing-Teams, das an einer wichtigen Kampagne mit einem engen Zeitplan arbeitet. Mit dieser Integration müssen Sie nicht mehr ihre Mitglieder im Team zu aktualisieren manuell über Ihre Fortschritte.

Stattdessen sendet ClickUp automatisch Updates an Ihren Slack-Kanal, sodass jeder eine 360-Grad-Ansicht des aktuellen Stands des Projekts erhält.

Ebenso werden kritische Updates von den technischen Teams - wie Fehlerbehebungen, die Bereitstellung von Features oder Aufgaben zur Server-Wartung - sofort und in Echtzeit für das Team freigegeben.

Aufgaben, Kommentare und Dokumente - alles auf Ihrem Slack-Bildschirm

Wenn Sie Aufgaben, Kommentare oder Dokumente in Slack verknüpfen, sehen Sie eine Vorschau der einzelnen Elemente, ein Prozess, der als "Entfaltung" bezeichnet wird Mit diesem Feature kann Ihr Team Details wie den Status der Aufgabe, Mitarbeiter, Prioritäten und mehr direkt in Slack ansehen.

beschreibung, Thema und zugewiesene Mitglieder auf einen Blick mit ClickUp auf Slack anzeigen

Instanz, sagen wir, ein Vertriebsteam hat einen Slack-Kanal eingerichtet, um einen wichtigen Schlüssel-Konto zu besprechen. Wenn eine Aufgabe, die sich auf dieses Konto bezieht, auf Slack freigegeben wird, kann jeder sofort sehen, wer zugewiesen ist, wie hoch die Priorität ist und wie der aktuelle Status ist.

Jetzt können die Vertriebsmitarbeiter (oder jedes andere Team) schnell auf die Anforderungen des Clients reagieren, ohne sich durch mehrere Apps wühlen zu müssen.

Nachrichten in Aufgaben verwandeln

geben Sie /clickup new in einen Slack-Kanal ein, um eine Aufgabe zu erstellen und zu speichern_

Sie können ClickUp Aufgaben direkt aus Slack erstellen, indem Sie einen /Slash-Befehl wie /clickup new verwenden oder eine Slack-Nachricht als Kommentar zu einer bestehenden Aufgabe hinzufügen.

Dies ist besonders hilfreich beim Delegieren von Aufgaben. Stellen Sie sich vor, dem Marketingleiter gefällt eine kreative Idee, die im Slack-Chat freigegeben wurde; er kann diese Nachricht sofort in eine Aufgabe in ClickUp verwandeln, ohne Slack zu verlassen.

*Auch gelesen: Die DOs und DON'Ts der Verwendung von Slack bei der Arbeit

ClickUp tut, was Slack kann, und mehr

Letzten Endes verwenden Sie Slack, um effektiv mit Ihrem Team zu kommunizieren und abteilungsübergreifend. Aber mit ClickUp ist die Kommunikation noch effizienter, effektiver und intuitiver. Lassen Sie uns mehr darüber erfahren.

Unterhaltungen in Echtzeit mit Chat-Ansicht

ClickUp's Chat-Ansicht ermöglicht Ihrem Team die Teilnahme an echtzeit-Unterhaltungen ohne die Plattform zu verlassen.

Ganz gleich, ob ein IT-Team ein dringendes Problem behebt oder ein Vertriebsteam einen neuen Lead bespricht - in der Chat-Ansicht ist Ihre gesamte Kommunikation zentralisiert.

Vor allem Marketing-Teams haben mit verstreuten Unterhaltungen in verschiedenen Apps zu kämpfen. Mit ClickUp können Sie Ideen brainstormen, kreative Briefings freigeben und schnelle Entscheidungen treffen - und das alles innerhalb desselben Workspace.

Und wenn es an der Zeit ist, diese Ideen in die Tat umzusetzen, können Sie dies mit ClickUp direkt vom Chat aus erledigen. Weisen Sie Aufgaben zu, legen Sie Fristen fest, und treiben Sie Projekte voran, ohne die Unterhaltung zu verlassen.

Kollaboration, Brainstorming und Whiteboards

visualisieren Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp's Whiteboard_

Sie brauchen ein Brainstorming oder einen Plan für ein Projekt? ClickUp's Whiteboards bieten einen virtuellen Space, in dem Teams visuell zusammenarbeiten können.

Während Sie mit Slack ein Brainstorming mit Ihren Teams in Form von textbasierten Diskussionen durchführen können, bringen ClickUp Whiteboards Ihre Projekte auf die nächste Stufe, indem sie Ihrem Team die Möglichkeit geben, zu zeichnen, zu kommentieren und Ideen in umsetzbare Aufgaben auf dem Board zu verwandeln.

Wenn Sie zu einem technischen Team gehören, das Karten für Workflows erstellen muss, oder ein Projektmanager sind, der eine komplexe Zeitleiste für ein Projekt verwaltet, wird dies Ihr neues bevorzugtes Tool werden.

Aufgabenmanagement mit zugewiesenen Kommentaren

probleme sofort angehen, indem man Aufgaben in Kommentaren auf ClickUp Chat View zuweist

Eines der herausragenden Features von ClickUp ist die Möglichkeit, Kommentare mit @mentions bestimmten Mitgliedern des Teams zuzuweisen. Wenn Sie in der Chat-Ansicht eine kritische Aktualisierung besprechen, können Sie ein Mitglied des Teams sofort taggen und diesen Kommentar in eine Aufgabe umwandeln.

Zum Beispiel kann ein technischer Leiter während eines Meetings zur Produktentwicklung eine Fehlerbehebung direkt vom Chat aus zuweisen und so sicherstellen, dass nichts verloren geht.

Visuelle Kommunikation mit ClickUp Clips

wichtige Ereignisse aufzeichnen und in Ressourcen verwandeln mit ClickUp Clips_

Sind Sie ein visueller Lerner? Wenn ja, ClickUp Clips wird Ihr Erlebnis um das Zehnfache verbessern, indem es Ihnen die Möglichkeit gibt, Aufnahmen und bildschirmaufnahmen freizugeben .

Stellen Sie sich ein IT-Team vor, das eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Behebung eines häufigen Problems aufzeichnet - die Mitglieder des Teams können jederzeit auf diesen Clip zugreifen, was ihnen das Verständnis und die Umsetzung von Änderungen erleichtert.

Strategische Maßnahmen mit Vorlagen

ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan

Am Ende des Tages sind Tools wie ClickUp und Slack Kommunikationsmittel. Damit diese Tools nützlich sind und tatsächlich eine Reihenfolge in Ihre interne Kommunikation bringen, brauchen Sie eine Strategie. Und das ist der Punkt ClickUp's Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan kann sich als nützlich erweisen.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre bestehende Kommunikationsstrategie bewerten, ein Diagramm für einen neuen Ansatz und die damit verbundenen Ziele erstellen, Ziele und Vorgaben für Ihre Strategie festlegen und einen kohärenten Plan erstellen.

*Bonus: 15 kostenlose Vorlagen für Projektkommunikationspläne

Mit ClickUp sind Sie nur einen Klick von einer besseren Kommunikation entfernt

Slack ist ein großartiges tool, das durch die Integration von ClickUp noch besser wird.

Anstatt jedoch mit Slack-Nachrichten und ClickUp-Texten gleichzeitig zu jonglieren, ist es sinnvoller, eine Plattform zu haben, die alles erledigen kann.

ClickUps Unterhaltungen in Echtzeit, die Bequemlichkeit, eine Direktnachricht in eine detaillierte Aufgabe zu verwandeln, und die Möglichkeit, Diskussionen zu visualisieren - all das macht ClickUp zu einer ganzheitlichen Projektmanagement App im Vergleich zu Slacks Projektmanagement fähigkeiten.

Probieren Sie es selbst aus, um den Unterschied zu sehen. Erstellen Sie Ihr kostenloses ClickUp Konto und vereinfachen Sie Ihre Arbeitsabläufe!