10 beste Software zur Bildschirmfreigabe für Remote-Meetings im Jahr 2024

Wir alle wissen, dass sich die Fernarbeit durchsetzen wird. Aber das ist kein Grund, dass Ihr besprechungen mit Kunden und Kollegen durch puffernde Videoanrufe, abgehackte Bildschirme und verpixelte Folien leiden müssen.

Da Technologieunternehmen ihre Unterstützung für die Fernarbeit ständig verbessern, ist es an der Zeit, Ihre Kollegen und Kunden mit kristallklaren Bildschirmen und einer engeren, ununterbrochenen Zusammenarbeit zu beeindrucken. Machen Sie sich bereit für die Verbesserung Ihrer Remote-Meetings!

Es gibt viele Software-Optionen für die Bildschirmfreigabe, die alle reibungslose Verbindungen und effiziente Tools für die Zusammenarbeit versprechen - wo fangen Sie an?

Wir haben uns die Mühe gemacht, die digitale Landschaft zu durchforsten und Ihnen die 10 besten Bildschirmfreigabeprogramme für Remote-Meetings im Jahr 2024\ vorzustellen. Von kostenlosen bis hin zu funktionsreichen Tools haben wir für jeden etwas dabei.

Worauf sollten Sie bei Software für die Bildschirmfreigabe achten?

Verzögerungen sind zweifellos der größte Feind, aber was macht ein Screen-Sharing-Tool sympathisch? Wir suchen Tools mit blitzschnellen Verbindungen, die selbst die intensivsten Präsentationen bewältigen.

Hier ist der Spickzettel:

Kristallklare Darstellung: Präsentationen verdienen es, zu glänzen! Suchen Sie sich eine Software mit hochwertiger Bildschirmfreigabe, die dafür sorgt, dass Ihre Bilder gestochen scharf sind und Ihre Ideen sprudeln

Kollaborationschampion: Wählen Sie eine Software mit integrierten Tools für die Zusammenarbeit wie Anmerkungen, Dateifreigabe und Co-Browsing. Es ist, als hätte man einenvirtuelles Whiteboard an dem alle gemeinsam brainstormen und kreativ werden können

Robuste Sicherheit: Achten Sie darauf, dass Ihre Software über robuste Sicherheitsfunktionen wie Verschlüsselung, Passwortschutz und Fernzugriffskontrolle verfügt, um Ihre Daten vor neugierigen Blicken zu schützen

Benutzerfreundlichkeit: Die gemeinsame Nutzung Ihres Bildschirms sollte keinen Anruf beim IT-Helpdesk erfordern. Suchen Sie nach einer Software, die intuitiv ist und mit der jeder in Sekundenschnelle loslegen kann

Budgetfreundlich: Achten Sie auf Ihren Geldbeutel! Sie können hervorragende Bildschirmfreigabeoptionen haben underweiterungen für Video-Bildschirmaufnahmen für jedes Budget, von kostenlosen Plänen bis hin zu Lösungen auf Unternehmensebene. Finden Sie die Lösung, die am besten zu Ihrem Geldbeutel passt

Über die Grundlagen hinaus gibt es Funktionen wie Videokonferenzen, optionen zur Bildschirmaufzeichnung , mobile Kompatibilität und KI-basierte Notizen und Zusammenfassungen. Diese Sprungbretter verbessern die Interaktion mit Ihren Kunden und Projekten und Level-10-Meetings !

Es ist an der Zeit, sich von technischen Wutausbrüchen zu verabschieden und eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen! Wir stellen Ihnen die 10 besten Softwarelösungen für die Bildschirmfreigabe im Jahr 2024 vor.

1. Screenleap

über Screenleap Mit Screenleap können Sie Ihren Bildschirm oder Ihre Kamera freigeben, ohne eine Software installieren zu müssen. Sie können Ihren Bildschirm auch auf Tablets und Smartphones teilen, indem Sie die nativen Apps des Tools verwenden.

Eine einzigartige Funktion ist der Rechteckmodus. In diesem Modus können Sie Ihren gesamten Bildschirm, ein bestimmtes Fenster oder sogar ein benutzerdefiniertes Rechteck freigeben, wobei vertrauliche Informationen verborgen bleiben.

Sie können auch Ihr Logo und Ihr Farbschema auf der Seite des Betrachters einbinden und so die Wahrnehmung der Marke Ihres Unternehmens durch die Betrachter erhöhen.

Screenleap beste Eigenschaften

Teilen Sie Ihren Bildschirm direkt von Ihrem Browser aus, ohne Downloads oder Installationen

Erlauben Sie den Zuschauern, ihre Bildschirme zu teilen, so dass die Zusammenarbeit in beide Richtungen geht

Anmerkungen auf freigegebenen Bildschirmen, gemeinsame Nutzung von Dateien und gemeinsames Durchsuchen von Websites

Screenleap Einschränkungen

Höherer Preis als die meisten Alternativen

Die kostenlose Version der Bildschirmfreigabe ist auf eine Stunde pro Tag beschränkt

Die Integration mit anderen Produktivitäts-Tools ist möglicherweise nicht einfach

Preise für Screenleap

Kostenlos

Basic: $19/Monat pro Benutzer

$19/Monat pro Benutzer Pro: 39$/Monat pro Benutzer

39$/Monat pro Benutzer Enterprise: $19 bis $49/Monat pro Benutzer

Screenleap Bewertungen und Rezensionen

G2: 4/5 (15+ Bewertungen)

4/5 (15+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (1 Bewertung)

2. Google Meet (früher Google Hangouts genannt)

über Google Treffen Google Meet ist Teil des erweiterten Google Workspace, der eine einfache Integration mit allen anderen Google-Tools ermöglicht. Sie können Dateien direkt aus Ihrem Google Drive freigeben, Einladungen zu Meetings und Notizen über Google Mail teilen und alles mit Ihrem Google-Kalender synchronisieren.

Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von Google Meet als offizielles Meeting-Tool verspricht Google auch eine umfassende Überarbeitung, um die Sicherheit Ihrer Konversationen zu gewährleisten.

Die besten Funktionen von Google Meet

Anmerkungen auf freigegebenen Bildschirmen, gemeinsame Nutzung von Dateien und gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Veranstalten Sie Meetings mit bis zu 100 Personen, selbst in der kostenlosen Version

Geräte- und nutzerfreundliche Plattform, die auch die Fernfreigabe über Ihr Telefon oder Tablet ermöglicht

Einschränkungen von Google Meet

Erlaubt nur die Freigabe eines Bildschirms oder Fensters zur gleichen Zeit, was Ihre Multitasking-Fähigkeiten einschränkt

Höhere CPU- und RAM-Auslastung im Vergleich zu anderen Alternativen

Die Qualität von Video und Audio ist bei Anrufen mit mehr als 10 Teilnehmern möglicherweise nicht optimal

Google Meet Preise

Kostenlose Testversion

Google Workspace - Business starter: $7/Monat pro Nutzer

$7/Monat pro Nutzer Google Workspace - Business standard: $12/Monat pro Nutzer

$12/Monat pro Nutzer Google Workspace - Business Plus: $18/Monat pro Nutzer

Google Meet Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (1900+ Bewertungen)

4.6/5 (1900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

3. Diskurs

über Diskurs Discord ist mehr als nur eine Software zur Bildschirmfreigabe. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, Servern für alle Arten von Gemeinschaften beizutreten oder diese zu erstellen - Buchclubs, Tanzkurse, Studiengruppen, Freunde, mit denen Sie Zeit verbringen möchten. Es ist wie ein virtuelles Remote-Büro, nur viel cooler.

Die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen auf Discord ist eine großartige Möglichkeit, ein Gefühl der Gemeinschaft zu schaffen. So können Benutzer Lernvideos ansehen oder gemeinsam an entfernten Projekten arbeiten.

Die besten Funktionen von Discord

Erstellen Sie eigene Server für Ihr Team, komplett mit Sprachkanälen und Textchats

Passen Sie das Erlebnis mit Bots an, die Aufgaben automatisieren, Musik abspielen und sogar Ihren Server moderieren können

Organisieren Sie Ihre Unterhaltungen effizient mit separaten Nachrichten- und Server-Registerkarten für Ihre DMs und Server-Chats

Discord-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann sich für formelle Präsentationen etwas zu lässig anfühlen, im Vergleich zu einigen derAlternativen zu Discord* Die maximale Teilnehmerzahl bei der Bildschirmfreigabe ist auf 50 Personen begrenzt, was für ein größeres Publikum eine Einschränkung darstellen kann

Die Funktion zur Bildschirmfreigabe erlaubt möglicherweise keine Integration mit Tools von Drittanbietern zur Aufzeichnung von Sitzungen

Preise für Discord

Discord Free

Discord Nitro Classic: $4,99/Monat pro Nutzer

$4,99/Monat pro Nutzer Discord Nitro: $9.99/Monat pro Benutzer

Discord Bewertungen und Rezensionen

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

4. Skype

über Skype Skype gehört zu den ältesten Konkurrenten in diesem Bereich und verfügt über eine Benutzeroberfläche, die den Nutzern weltweit vertraut ist.

Wie Google und Meet lässt sich auch Skype nahtlos in andere Microsoft-Produkte wie Office 365 integrieren, was die gemeinsame Nutzung von Dateien und die Zusammenarbeit zum Kinderspiel macht.

Die besten Funktionen von Skype

Zeichnen Sie Ihre Bildschirmfreigaben für spätere Referenz- oder Schulungszwecke auf. Halten Sie diese brillanten Ideen fest, bevor sie verschwinden

Grundlegende Videoanrufe, Funktionen für die gemeinsame Bildschirmnutzung und Sofortnachrichten sind alle kostenlos

Leicht zu navigierende Bildschirmfreigabefunktion, die die Nutzung bei Anrufen und Besprechungen vereinfacht

Skype-Beschränkungen

Es lässt sich nicht nahtlos in andere Produktivitätswerkzeuge wie ClickUp und Slack integrieren

Es kann zu häufigen Verzögerungen kommen, die den Prozess der Bildschirmfreigabe stören und Ihre Besprechungen unterbrechen können

Es fehlt eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, was Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes aufwirft

Skype-Preise

Skype zu Skype: Kostenlos

Kostenlos Skype ins Telefon: Unbegrenzt US+Kanada: $2,99/Monat pro Nutzer

Unbegrenzt US+Kanada: $2,99/Monat pro Nutzer Skype an das Telefon: Unbegrenzt Nordamerika: $6,99/Monat pro Nutzer

Unbegrenzt Nordamerika: $6,99/Monat pro Nutzer Skype zum Telefon: Unbegrenzt weltweit: $13.99/Monat pro Nutzer

Skype-Bewertungen und -Kritiken

G2: 4.3/5 (23.000+ Bewertungen)

4.3/5 (23.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (über 400 Bewertungen)

5. Zoom

über Zoomen Während der COVID-19-Pandemie entwickelte sich Zoom zu einem bedeutenden sozialen Verbindungselement, das häufig von Fernarbeitern, im Fernunterricht und sogar bei Online-Unterhaltungsveranstaltungen genutzt wurde.

Die neue Immersive View von Zoom ist eine unterhaltsame Möglichkeit für Teilnehmer, sich in einer einheitlichen virtuellen Umgebung zu treffen. Es verspricht auch eine integrierte KI-Engine zur Steigerung der Produktivität, zur Verbesserung der Teameffizienz und zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten. Sie können den AI Companion nutzen, um E-Mails und DMs zu verfassen, Meetings zusammenzufassen und kreativere Brainstormings durchzuführen.

Zoom beste Eigenschaften

Gleichzeitige Freigabe mehrerer Bildschirme während Meetings

Virtuelle Hintergrundfunktion, mit der Benutzer ihren Hintergrund während der Bildschirmfreigabe anpassen können

Robuste Tools für Anmerkungen und Zusammenarbeit ermöglichen den Teilnehmern die Interaktion mit freigegebenen Inhalten in Echtzeit

Zoom-Einschränkungen

Dem kostenlosen Plan fehlen einige fortgeschrittene Funktionen wie Aufzeichnung, Planung und Breakout-Räume

Kostenpflichtige Angebote können teuer sein, insbesondere für größere Organisationen. Wägen Sie die Funktionen gegen Ihr Budget ab, bevor Sie ein Upgrade durchführen

Die mobile Bildschirmfreigabe kann im Vergleich zur Desktop-Version weniger intuitiv sein

Preise für Zoom

Basic: Kostenlos

Kostenlos Pro: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Business: $21/Monat pro Benutzer

$21/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Zoom Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (54,000+ Bewertungen)

4.6/5 (54,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (5,800+ Bewertungen)

6. AnyDesk

über AnyDesk AnyDesk ist eine Fernzugriffssoftware mit einer integrierten Cloud-Lösung. Sie können die unternehmenseigene Infrastruktur und den Service nutzen oder das Tool auf Ihren Servern installieren und unabhängig arbeiten.

Mit AnyDesk können Sie auch über Smartphones oder Tablets auf Geräte zugreifen und diese steuern, was es zu einer kompatiblen und plattformunabhängigen Wahl macht.

Senden Sie einmalig eine Zugriffsanfrage aus. Wenn die andere Person Ihre Sitzungseinladung annimmt, wird der Fernzugriff auf Ihr Gerät hergestellt, ohne dass Sie die eingehende Verbindung erneut annehmen müssen.

AnyDesk beste Eigenschaften

Militärische Verschlüsselungsstandards gewährleisten, dass die gemeinsame Bildschirmnutzung sicher und geschützt ist

Funktioniert nahtlos mit den meisten Betriebssystemen, einschließlich Windows, Mac, Linux, iOS und Android, unabhängig vom jeweiligen Gerät

Blitzschnelle Remote-Desktop-Steuerung, auch für anspruchsvolle Aufgaben wie Grafikdesign oder Videobearbeitung

AnyDesk-Einschränkungen

Es ist auf Remote-Screen-Sharing-Sitzungen beschränkt und bietet keine zusätzlichen Funktionen wie Video- oder Sprachanrufe

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten, was es schwierig macht, die Bildschirmfreigabe zu personalisieren

Die Schnittstelle ist im Vergleich zu anderen benutzerfreundlichen Bildschirmfreigabeoptionen etwas technischer

Preise für AnyDesk

Solo: $14.90/Monat pro Benutzer

$14.90/Monat pro Benutzer Standard: 29,90 $/Monat pro Benutzer

29,90 $/Monat pro Benutzer Erweitert: $79.90/Monat pro Benutzer

$79.90/Monat pro Benutzer Ultimate: Benutzerdefinierte Preise

AnyDesk Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (950+ Bewertungen)

4.5/5 (950+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (1650+ Bewertungen)

7. TeamViewer

über TeamViewer TeamViewer funktioniert auf den meisten Betriebssystemen, darunter Windows, Mac, Linux, Android und iOS, und ist damit ein echter plattformunabhängiger Held. Es unterstützt alle Geräte und Maschinen in Ihrem Unternehmen und behebt Kundenprobleme weltweit von Ihrem Gerät aus.

TeamViewer verfügt über eine robuste Sicherheitsarchitektur. Das Tool schützt Ihre Verbindungen mit Zugangskontrollen, 2FA und SSO.

TeamViewer beste Eigenschaften

Ermöglicht die Aufzeichnung von Sitzungen, so dass Nutzer ihre Remote-Screen-Sharing-Sitzungen für spätere Zwecke aufzeichnen und speichern können

Individuelle Gestaltung des Bildschirmbereichs durch Branding-Optionen, Remote-Desktop-Software-Management-Tools und Integrationen

Ermöglicht die sofortige Fernsteuerung von Geräten und bietet nahtlosen technischen Support oder gemeinsame Sitzungen

TeamViewer-Einschränkungen

Die kostenlose Version ist auf die private Nutzung beschränkt, nicht auf kommerzielle Zwecke

Beschränkt sich auf die Bildschirmfreigabe aus der Ferne und bietet keine zusätzlichen Funktionen wie Video- oder Sprachanrufe

Es bietet keine Funktionen wie Kollaborationstools oder virtuelle Hintergründe

TeamViewer Preise

Fernzugriff: Ab $24,90/Monat pro Nutzer

Ab $24,90/Monat pro Nutzer Business: 50,90 $/Monat pro Nutzer

50,90 $/Monat pro Nutzer Premium: 112,90 $/Monat pro Nutzer

112,90 $/Monat pro Nutzer Unternehmen: $229,80/Monat pro Nutzer

TeamViewer Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (3.200+ Bewertungen)

4.4/5 (3.200+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (11,300+ Bewertungen)

8. Dialpad

über Wähltastatur Dialpad ist ein Kommunikationstool für Unternehmen und eine Produktivitäts-App, die eine All-in-One-Lösung für die Kundenerfahrung mit Echtzeit-Synchronisierung über verschiedene Geräte hinweg bietet.

Dialpad bietet Desktop-Clients für Windows und Mac, kann aber auch über den Webbrowser genutzt werden, wenn Sie die App nicht installieren möchten. Das bedeutet, dass Sie von überall und mit jedem Gerät mit Internetanschluss auf das Tool zugreifen können.

Wenn Sie einen Bildschirm freigeben, wird in der oberen rechten Ecke eine Warnung angezeigt, die auf eine aktive Bildschirmfreigabe hinweist. Die App funktioniert dann eher wie ein Kommunikationszentrum, mit Slack-ähnlichen Chat-Kanälen und dem Starten eines Sprachchats mit einem oder mehreren Kontakten.

Dialpad beste Eigenschaften

Kombiniert Sprachanrufe, Videokonferenzen, Messaging und eine App zur Bildschirmfreigabe

Integrierter KI-Assistent, der bei der Erstellung von Notizen, Anrufzusammenfassungen und sogar Transkriptionen hilft, macht die Zusammenarbeit zum Kinderspiel

Robuste Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung und anpassbare Richtlinien zur Datenspeicherung, sorgen für die Einhaltung von Datenschutz- und Datensicherheitsbestimmungen

Dialpad-Einschränkungen

Im Vergleich zu einfacheren Tools für die Bildschirmfreigabe ist die Lernkurve möglicherweise steiler

Der Schwerpunkt liegt auf der geschäftlichen Kommunikation, so dass die Funktionen zur Bildschirmfreigabe möglicherweise weniger anpassbar sind als bei einer speziellen Software zur Bildschirmfreigabe

Die Integrationsmöglichkeiten sind möglicherweise nicht so umfangreich wie bei einigen Mitbewerbern

Dialpad Preise für AI Meetings

Kostenlos: Kostenlos

Kostenlos Geschäftskunden: $20/Monat pro Benutzer

Dialpad Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (2.000+ Bewertungen)

4.4/5 (2.000+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (500+ Bewertungen)

9. Webex App

über Webex Webex von Cisco ist eine Videokonferenz- und Kollaborationssuite, die die Funktionen der bestehenden Webkonferenzplattform und der App für Teamzusammenarbeit zentralisiert.

Diese Cloud-basierte Plattform ermöglicht Online-Meetings, Team-Messaging und Dateifreigabe und wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit in kleinen Gruppen für KMUs und in großen Gruppen für Großunternehmen zu erleichtern.

Sie können an Videokonferenzen und -besprechungen über eine Desktop- oder mobile App teilnehmen. Es ist auch eine Webversion verfügbar, die jedoch weniger Funktionen bietet.

Webex App beste Funktionen

Videokonferenzen mit bis zu 250 Teilnehmern (kostenpflichtige Tarife)

Spezieller KI-Assistent zum Transkribieren von Videomeetings, Notizen machen und sogar Erinnerungen setzen

Ermöglicht Anmerkungen auf gemeinsam genutzten Fernbildschirmen, die gemeinsame Nutzung von Dateien und die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit

Einschränkungen der Webex App

Der kostenlose Tarif ermöglicht nur 1:1-Videokonferenzen und bietet keine erweiterten Funktionen wie Aufzeichnung und Kommentierung

Die funktionsreiche Oberfläche kann im Vergleich zu einfacheren Tools für die Bildschirmfreigabe eine steilere Lernkurve aufweisen

Unterstützt nicht die Sichtbarkeit von Whiteboards oder die gemeinsame Nutzung von Bildschirmen während der Besprechungen

Preise der Webex App

Webex Free: Kostenlos

Kostenlos Webex Meet: $14,50/Monat pro Benutzer

$14,50/Monat pro Benutzer Webex Suite: $25/Monat pro Benutzer

$25/Monat pro Benutzer Webex Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Webex App Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (6,200+ Bewertungen)

4.2/5 (6,200+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (6,800+ Bewertungen)

10. CoScreen

über CoScreen Mit CoScreen können mehrere Benutzer gleichzeitig ihre Bildschirme freigeben und miteinander interagieren - viel schneller als mit Zoom.

Mit dem gemeinsam genutzten Terminal von CoScreen können Sie Befehle ausführen, Debugging durchführen und Code gemeinsam und sicher mit nahezu null Latenzzeit schreiben.

CoScreen lässt sich nahtlos in die meisten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs) integrieren und ermöglicht so die Zusammenarbeit und Bearbeitung von Code in Echtzeit. Es ist ein Segen beim Debugging oder bei gemeinsamen Codierungsprojekten.

CoScreen beste Eigenschaften

Teilen Sie Fenster oder Anwendungsbildschirme durch Ziehen und Ablegen auf das CoScreen-Fenster. Eliminieren Sie jegliches Herumfummeln in der Hitze eines Meetings

Kommunizieren Sie mit Ihren Gesprächspartnern in einer sicheren Umgebung. Mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung stellt CoScreen sicher, dass Ihre Daten und Ihr geistiges Eigentum während der Übertragung geschützt bleiben

Nutzen Sie verschiedene Betriebssysteme für eine reibungslose Zusammenarbeit - egal, ob Sie mit einem Mac-, Windows- oder Linux-System arbeiten, CoScreen ist für Sie da

Einschränkungen von CoScreen

Die interaktive, funktionsreiche Oberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Die erweiterten Funktionen und die gleichzeitige Bildschirmfreigabe können die Systemressourcen beanspruchen, und bei älterer Hardware kann es zu Leistungseinbußen kommen

CoScreen bietet zwar einen kostenlosen Plan an, hat aber Einschränkungen bei den Funktionen und der Nutzung, und die meisten Unternehmen müssen möglicherweise ein Upgrade durchführen, um den Nutzen zu erhöhen

CoScreen Preise

CoScreen Standard: Kostenlos

Kostenlos CoScreen Enterprise: Ab $20/Monat pro Benutzer

CoScreen Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.8/5 (20+ Bewertungen)

Es bietet eine umfassende Reihe von KI-gestützten Funktionen zur Verbesserung online-Zusammenarbeit und steigern die Produktivität.

Die Produktivitätssuite revolutioniert die Kommunikation und fördert die Zusammenarbeit im Team. Funktionen wie die gemeinsame Nutzung entfernter Bildschirme, Bildschirmaufzeichnungen, Notizen und Zusammenfassungen von Besprechungen sind nur die Spitze des Eisbergs.

Machen Sie asynchrone Kommunikation weniger eintönig und interaktiver mit gemeinsam nutzbaren Videoclips durch ClickUp Clips

ClickUp bietet zwar keine direkte Bildschirmfreigabe auf seiner Plattform an, lässt sich aber mit beliebten Tools wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams integrieren. Erstellen kollaborative Docs innerhalb von ClickUp und teilen Sie Ihren Bildschirm während Meetings direkt von der Plattform aus. Nutzen Sie ClickUp-Whiteboard für Brainstorming und visuelle Zusammenarbeit mit Echtzeit-Anmerkungen. Sie können verschiedene whiteboard-Vorlagen und vorlagen für Projektkommunikationspläne um Ihre Projektplanung zu verbessern, auch wenn Sie teamübergreifend zusammenarbeiten.

Halten Sie außerdem Schlüsselmomente Ihrer Bildschirmfreigabe mit ClickUp-Clip . Zeichnen Sie bestimmte Fenster auf, fügen Sie Sprachkommentare hinzu und teilen Sie Clips direkt von der Plattform aus, um den Fernzugriff und die Referenz zu erleichtern.

Speichern Sie Ihre Aufnahmen mit ClickUp Clip und senden Sie sie mit einem öffentlichen Link an jeden

Schließlich haben Sie ClickUp Gehirn um die schwere Arbeit zu erledigen! ClickUp transkribiert automatisch Ihre Besprechungen und erstellt intelligente Zusammenfassungen, in denen die wichtigsten Punkte und Aktionspunkte hervorgehoben werden.

ClickUp beste Eigenschaften

Sparen Sie Zeit und Mühe mit automatisierten Funktionen wie der KI-Transkription und der Erstellung von Notizen

Verwandeln Sie ClickUp Brain-Zusammenfassungen und Notizen in umsetzbare Aufgaben und weisen Sie diese den Teammitgliedern zu, damit jeder weiß, was er als Nächstes tun muss

Bewahren Sie alle Ihre Bildschirmaufzeichnungen, Notizen und Meeting-Zusammenfassungen an einem zentralen Ort in ClickUp auf - kein Suchen in verschiedenen Tools oder E-Mails mehr

ClickUp-Einschränkungen

Leistungsstarke Reporting-Funktionen erfordern höhere Tarife, wodurch die Dateneinsicht für kostenlose Nutzer eingeschränkt ist

Einige Funktionen in der mobilen App können sich im Vergleich zur Desktop-Version eingeschränkt anfühlen

Die Beherrschung der zahlreichen produktivitätssteigernden Funktionen von ClickUp kann für Anfänger mit einer Lernkurve verbunden sein

ClickUp-Preise

Für immer kostenlos

Unbegrenzt: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäftskunden: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Unternehmen: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Erhältlich für $5 pro Benutzer und Monat bei allen bezahlten Tarifen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,300+ Bewertungen)

4.7/5 (9,300+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

ClickUp + Screen Share: Das Dream Team für Remote Meetings

Indem Sie die Projektmanagement-Fähigkeiten von ClickUp zusammen mit der von Ihnen gewählten Screen-Sharing-Software nutzen, können Sie einen nahtlosen und effizienten Workflow für Remote-Meetings schaffen. Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten engagiert, informiert und produktiv bleiben.

Denken Sie daran, dass die besten Tools nicht nur Probleme lösen, sondern auch Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. Durch den Einsatz von KI-gestützter Zusammenarbeit haben Sie nicht nur eine Lösung für die Bildschirmfreigabe. Sie können jetzt eine neue Ebene der Teamarbeit, der Effizienz und des kreativen Potenzials erschließen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um die Möglichkeiten zu erkunden!