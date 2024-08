Wie man Slack für das Projektmanagement nutzt

Als Projektmanager sind Sie wahrscheinlich schon mit einer Reihe komplexer Tools in Berührung gekommen, von denen jedes mehr Features bietet, als Sie vielleicht brauchen.

Die Wahrheit ist, dass Sie kein Vermögen für ein ausgefallenes Projektmanagement tool mit Features ausgeben müssen, die Sie nie benutzen werden. Einfache tools, darunter kostenlose Tools für das Projektmanagement können oft die Bedürfnisse Ihres Geschäfts abdecken.

Wenn Sie zum Beispiel bereits Slack für kommunikation im Team können Sie sich auch beim Projektmanagement darauf verlassen. Das ist richtig. Dieselbe Plattform, die Sie für tägliche Check-Ins und GIFs nutzen, kann Ihnen auch helfen, Ihre Projekte zu organisieren und auf Kurs zu halten.

In diesem Blog zeigen wir Ihnen, wie Sie Slack für Ihr Projektmanagement nutzen können. Und wir sagen Ihnen, wie Sie noch einen draufsetzen können!

Slack für das Projektmanagement nutzen: Eine Kurzanleitung

Slack ist eine business Messaging App die zwar kein vollwertiges Projektmanagement-Tool ist, aber Ihre Aufgaben im Projektmanagement erheblich vereinfachen kann.

Hier erfahren Sie, wie Sie Slack für das Projektmanagement nutzen können:

1. Verwalten Sie Aufgaben mit speziellen Projektkanälen

Slack ist eine dynamische software zur Verwaltung von Aufgaben die es Ihnen ermöglicht, separate Kommunikationskanäle für verschiedene Projekte zu erstellen. Jedes Projekt kann seinen eigenen Kanal haben, in dem die Mitglieder des Teams Dateien freigeben und speichern, wichtige Aufgaben kommunizieren und den Status aktualisieren können.

Dieses Setup stellt sicher, dass alle projektbezogenen Informationen an einem Ort aufbewahrt werden, so dass es für die Mitglieder des Teams einfacher ist, bestimmte Aufgaben zu finden und gemeinsam daran zu arbeiten.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie diese projektspezifischen Slack-Kanäle mithilfe des Menüs für Verknüpfungen in Gang bringen:

via Slack

Öffnen Sie Slack: Wechseln Sie in Ihren Workspace

Wechseln Sie in Ihren Workspace Erstelle einen Channel: Klicke auf das Plus-Symbol neben "Channels" in deiner Seitenleiste

Klicke auf das Plus-Symbol neben "Channels" in deiner Seitenleiste Benennen Sie Ihren Kanal: Geben Sie ihm einen projektspezifischen Namen, damit klar ist, wofür er da ist

Geben Sie ihm einen projektspezifischen Namen, damit klar ist, wofür er da ist Teammitglieder einladen: Fügen Sie alle an dem Projekt beteiligten Personen hinzu, um die gesamte Kommunikation an einem Ort zu halten. Dieses Setup hilft Ihnen, alle Diskussionen, Dateien und Aktualisierungen zu organisieren, so wie Sie Tools in einem Werkzeugkasten aufbewahren würden

2. Legen Sie den persönlichen Status des Projekts für mehr Transparenz fest

In Slack können Benutzer persönliche Status einstellen, um Teammitglieder über ihre Verfügbarkeit zu informieren.

{vom_ Slack Slack bietet zwar keine spezifischen Projektstatus, aber die Aktualisierung Ihres persönlichen Status hilft, das gesamte Team darüber zu informieren, wer an was arbeitet. Auf diese Weise bleibt jeder über die Rollen und Fortschritte der anderen informiert.

Hier ist, wie Sie vorgehen können:

Öffnen Sie Slack und klicken Sie auf Ihr Profilbild in der oberen rechten Ecke

Wählen Sie aus dem ausklappbaren Menü die Option "Einen Status festlegen"

Wählen Sie einen voreingestellten Status oder geben Sie einen benutzerdefinierten Status ein, z. B. "Arbeitet an Aufgabe X"

Fügen Sie ein Emoji hinzu, um Ihren Status visuell darzustellen

Legen Sie optional eine Ablaufzeit für Ihren Status fest

Klicken Sie auf "Speichern", um Ihren Status zu aktualisieren und Ihr Team über Ihre aktuelle Verfügbarkeit zu informieren

3. Arbeiten Sie in Echtzeit über Kanäle und Anrufe zusammen

via Slack Als kommunikations-App slack sorgt für reibungslose und organisierte Unterhaltung im Team.

Teammitglieder können über das native Post-System von Slack problemlos Dateien freigeben, Besprechungen abhalten, Videoanrufe führen und zusammenarbeiten. Durch diese Echtzeit-Interaktion sind alle auf der gleichen Seite, was eine effiziente Kommunikation und schnelle Entscheidungsfindung fördert.

4. Nutze die Suchfunktion von Slack, um Informationen zu finden

Die Suchfunktion von Slack hilft Ihnen, Nachrichten und Dateien mithilfe von Modifikatoren und Slash-Befehlen schnell zu finden. Dies ist besonders nützlich, um bestimmte Informationen aus früheren Unterhaltungen abzurufen und sicherzustellen, dass keine wichtigen Details verloren gehen.

Durch das Durchsuchen aller Nachrichten und Dateien können Teammitglieder effizient die benötigten Informationen finden, wodurch der Workflow gestrafft wird und Projekte auf Kurs bleiben.

{vom} Slack So können Sie effektiv suchen:

Öffnen Sie Slack und klicken Sie auf die Leiste am oberen Rand

Verwenden Sie den Modifikator "von:", um Nachrichten von einer bestimmten Person zu finden

Verwende den Modifikator "in:", um innerhalb eines bestimmten Channels zu suchen

Kombinieren Sie Modifikatoren wie "vor:" und "nach:", um die Ergebnisse nach Datum einzugrenzen

Geben Sie relevante Schlüsselwörter oder Phrasen ein, die sich auf die gesuchten Informationen beziehen

Drücken Sie die Eingabetaste, um die Ansicht der Suchergebnisse zu öffnen und die gewünschten Nachrichten oder Dateien schnell zu finden

5. Automatisieren Sie Erinnerungen, um Fristen einzuhalten

In Slack können Sie automatische Erinnerungen für Meetings, Fristen und wichtige Aufgaben einstellen und so sicherstellen, dass nichts vergessen wird. Dieses Feature hilft dabei, dass alle auf dem Laufenden bleiben und sich der anstehenden Aufgaben bewusst sind.

Mithilfe der Erinnerungen von Slack können Sie einen reibungslosen Workflow aufrechterhalten und sicherstellen, dass Ihr Team seine Fristen und Aufgaben im Auge behält.

via Slack So können Sie Erinnerungen in Ihrem Slack-Konto automatisieren:

Öffnen Sie Slack : Navigieren Sie zu Ihrem Workspace

: Navigieren Sie zu Ihrem Workspace Eine Erinnerung einstellen : Geben Sie /remind in die Message Box ein

: Geben Sie /remind in die Message Box ein Details hinzufügen : Geben Sie an, an wen Sie erinnern wollen, die Aufgabe und die Zeit

: Geben Sie an, an wen Sie erinnern wollen, die Aufgabe und die Zeit Bestätigen: Drücken Sie die Eingabetaste, und Slack wird die Erinnerung planen

Mit Slack können Sie Ihre bevorzugten Tools wie ClickUp, Zoom, Google Drive oder andere verbinden, um Updates zu erhalten, Aufgaben zu verwalten und Aktionen innerhalb Ihres Kommunikations-Hubs abzuschließen. Diese Integration spart Zeit und sorgt dafür, dass Ihre Workflows flüssig und zentralisiert ablaufen.

Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Tools in Slack integrieren:

Suchen Sie das Slack App-Verzeichnis in Ihrem Workspace

Geben Sie den Namen des Tools ein, das Sie verwenden, z. B. Asana oder Trello

Wählen Sie das Tool aus und klicken Sie auf "Zu Slack hinzufügen", um es zu integrieren

Folgen Sie den Anweisungen, um Ihr Projektmanagement-Konto mit Slack zu verknüpfen. Mit dieser Integration sind Ihre Tools genau dort, wo Sie chatten, und Sie können alles einfach verwalten, ohne Slack zu verlassen

Sie können wichtige Informationen immer zur Hand haben, indem Sie wichtige Nachrichten und Dateien in Ihren Slack-Kanälen anheften.

Durch das Anheften wird sichergestellt, dass wichtige Dokumente und Notizen für alle im Kanal leicht zugänglich sind, sodass sich niemand durch unzählige Nachrichten wühlen muss, um das zu finden, was er braucht. Dieses Feature steigert die Effizienz und hilft Ihrem Team, schnell auf wichtige Materialien zuzugreifen.

Zu erledigen ist das Anheften von Nachrichten und Dateien wie folgt:

Suchen Sie die Nachricht oder Datei: Suchen Sie das Element in Ihrem Slack-Kanal

Suchen Sie das Element in Ihrem Slack-Kanal Anheften: Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Nachricht oder Datei

Klicken Sie auf die drei Punkte neben der Nachricht oder Datei Wählen Sie "An Kanal anheften": Diese Aktion wird das Element an den Kanal anheften

Diese Aktion wird das Element an den Kanal anheften Zugriff auf Pins: Klicken Sie auf das Pinsymbol oben im Kanal, um alle angehefteten Elemente anzuzeigen

Sie sind sich nicht sicher, ob Slack Ihren Anforderungen an das Projektmanagement gerecht wird? Erkunden Sie einige Slack-Alternativen um eine zu finden, die Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

lesen Sie auch:_ *10 Tools für die Zusammenarbeit im Projektmanagement für Teams*

Einschränkungen bei der Verwendung von Slack für das Projektmanagement

Slack ist ein effektives Kommunikationstool mit grundlegenden Features für das Aufgabenmanagement, aber aufgrund seiner Einschränkungen ist es für umfassende Projektmanagement-Anforderungen nicht geeignet.

Hier sind ein paar Bereiche, in denen Slack möglicherweise nicht ausreicht:

Fehlende fortgeschrittene Funktionen für das Projektmanagement: Slack unterstützt von Haus aus keine kritischen Funktionen für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten von Aufgaben und Ressourcenmanagement. Diese Features sind für eine detaillierte Planung und Nachverfolgung von Projekten unerlässlich, insbesondere bei komplexen Projekten

Slack unterstützt von Haus aus keine kritischen Funktionen für das Projektmanagement wie Gantt-Diagramme, Abhängigkeiten von Aufgaben und Ressourcenmanagement. Diese Features sind für eine detaillierte Planung und Nachverfolgung von Projekten unerlässlich, insbesondere bei komplexen Projekten Nicht spezialisiertes Projektmanagement-Design: Slack ist in erster Linie für die Kommunikation und nicht für das Projektmanagement konzipiert. Sie können keine Aufgaben zuweisen oder nachverfolgen, Fristen verwalten und über den Fortschritt des Projekts berichten. Ohne diese Funktionen könnten Teams verwirrt sein und möglicherweise wichtige Termine verpassen

Slack ist in erster Linie für die Kommunikation und nicht für das Projektmanagement konzipiert. Sie können keine Aufgaben zuweisen oder nachverfolgen, Fristen verwalten und über den Fortschritt des Projekts berichten. Ohne diese Funktionen könnten Teams verwirrt sein und möglicherweise wichtige Termine verpassen Beschränkte Berichterstellung und Analytik : Slack bietet keine umfangreichen Features zur Berichterstellung oder Analyse für das Projektmanagement, was die Erstellung detaillierter Projektberichte oder die Nachverfolgung von Leistungsmetriken im Laufe der Zeit zu einer Herausforderung macht. Dies kann ein erheblicher Nachteil für Projektmanager sein, die den Beteiligten umfassende Einblicke in das Projekt geben müssen

: Slack bietet keine umfangreichen Features zur Berichterstellung oder Analyse für das Projektmanagement, was die Erstellung detaillierter Projektberichte oder die Nachverfolgung von Leistungsmetriken im Laufe der Zeit zu einer Herausforderung macht. Dies kann ein erheblicher Nachteil für Projektmanager sein, die den Beteiligten umfassende Einblicke in das Projekt geben müssen Keine native Zeiterfassung: Slack verfügt nicht über integrierte Features zur Zeiterfassung, die für die Überwachung der für bestimmte Aufgaben oder Projekte aufgewendeten Zeit entscheidend sind. Teams sind oft auf Integrationen von Drittanbietern angewiesen, die sich möglicherweise nicht nahtlos in den Workflow von Slack einfügen

Slack verfügt nicht über integrierte Features zur Zeiterfassung, die für die Überwachung der für bestimmte Aufgaben oder Projekte aufgewendeten Zeit entscheidend sind. Teams sind oft auf Integrationen von Drittanbietern angewiesen, die sich möglicherweise nicht nahtlos in den Workflow von Slack einfügen Fragmentierte Dateiverwaltung: Slack ermöglicht das Freigeben von Dateien, bietet aber kein umfassendes Dateiverwaltungssystem. Dateien können über verschiedene Nachrichten und Kanäle verstreut werden, was es schwierig macht, bestimmte Dokumente ohne großen Suchaufwand zu finden, selbst wenn Slacks KI im Spiel ist

Slack ermöglicht das Freigeben von Dateien, bietet aber kein umfassendes Dateiverwaltungssystem. Dateien können über verschiedene Nachrichten und Kanäle verstreut werden, was es schwierig macht, bestimmte Dokumente ohne großen Suchaufwand zu finden, selbst wenn Slacks KI im Spiel ist Fehlende Visualisierung von Aufgaben : Visuelle Hilfsmittel sind für Teams entscheidend, um den Fortschritt von Aufgaben und den Status von Workflows schnell zu verstehen. Slack enthält keine visuellen Tools wie Kanban-Boards oder Dashboards für Projekte

: Visuelle Hilfsmittel sind für Teams entscheidend, um den Fortschritt von Aufgaben und den Status von Workflows schnell zu verstehen. Slack enthält keine visuellen Tools wie Kanban-Boards oder Dashboards für Projekte Minimale Prioritätseinstellung: Der Plattform fehlen erweiterte Optionen für die Einstellung der Prioritäten von Aufgaben im Kontext eines Projekts. Diese Limitierung kann es schwierig machen, Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit zu verwalten

**Mit ClickUp, einer leistungsstarken Alternative, können Sie diese Limitierungen (und mehr) beheben. ClickUp bietet einen Bereich von fortschrittlichen Projektmanagement-Features, die speziell auf die Lücken von Slack zugeschnitten sind. ClickUp wurde von Grund auf als spezielles Projektmanagement tool entwickelt und gewährleistet eine präzise und effiziente Nachverfolgung und Verwaltung von Projekten.

Wie ClickUp es besser macht

Im Gegensatz zu Slack, das in erster Linie auf die Kommunikation ausgerichtet ist, wurde ClickUp speziell als App für das Projektmanagement entwickelt. Das macht ClickUp zu einer ausgezeichneten Wahl für Teams, die ihre Projektabläufe rationalisieren möchten.

Mit seinen umfangreichen benutzerdefinierten Optionen passt sich ClickUp an verschiedene Arbeitsabläufe an, ganz gleich, ob Sie Projekte für ein kleines Team verwalten oder große Unternehmensprojekte koordinieren.

ClickUp integriert Aufgabenmanagement, Dokumentation, Zusammenarbeit, Zeiterfassung und Berichterstellung in einer einzigen Plattform, sodass Sie nicht mit mehreren Tools jonglieren müssen. Im Gegensatz zu Slack bietet es umfassende Features für das Projektmanagement.

Im Folgenden sehen wir uns genauer an, wie ClickUp einige gängige Limits von Slack für das Projektmanagement aufhebt:

1. Erweiterte Features für die Zusammenarbeit

ClickUp ist die am meisten effektives Tool für Kommunikation und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz zur Verbesserung der Produktivität und Kommunikation im Team auf einer einzigen Plattform.

Von Chats in Echtzeit bis hin zu dynamischen Whiteboards erleichtert ClickUp die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Teams und stellt sicher, dass alle Aspekte eines Projekts von Anfang bis Ende abgedeckt sind. Die integrierte Umgebung unterstützt die unterschiedlichsten Anforderungen an die Zusammenarbeit, ganz gleich, ob es darum geht, schnelle Updates für Clients freizugeben oder ein Brainstorming für komplexe Projekte durchzuführen.

Mit ClickUp Assign Comments können Sie Elemente erstellen und sie einem bestimmten Mitglied des Teams zuweisen

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Arbeiten Sie gemeinsam mit Kollegen anClickUp Dokumente mit Versionskontrolle und Echtzeit-Updates

Hinterlassen Sie Kommentare direkt zu Aufgaben oder Dokumenten und geben Sie sofortiges Feedback mitZugewiesene Kommentare in ClickUp* Verwenden SieClickUp Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen und kollaborative Planung

Organisieren Sie Aufgaben visuell mitClickUp Kanban Boards für eine klare Übersicht über den Fortschritt des Projekts

2. Intelligentes Projektmanagement

ClickUp optimiert jede Phase Ihrer Projekte mit einer robusten Suite von Tools, die für mehr Effizienz und Transparenz sorgen.

Mit der Plattform können Teams Projekte präzise planen, durchführen und nachverfolgen, indem sie Aufgaben, Zeitleisten und Zusammenarbeit in einem einheitlichen Space integrieren.

Mit Features wie Gantt-Diagrammen, benutzerdefinierten Status und Zeiterfassung stellt ClickUp sicher, dass die Meilensteine eines Projekts eingehalten, die Ressourcen effektiv verwaltet und die Mitglieder des Teams an den Zielen und Terminen ausgerichtet werden.

Hier sind einige herausragende Features:

Erstellen von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben, um das sequentielle Abschließen von Projektaktivitäten sicherzustellen mitClickUp Aufgaben* Hinzufügenbenutzerdefinierte Felder und Status für eine mühelose Organisation und Analyse von Aufgaben

Visualisieren und analysieren Sie Ihre Arbeit auf 15 verschiedene Arten mitClickUp Ansichten* Verfolgen Sie Zeitleisten und Abhängigkeiten von Projekten mitClickUp Gantt Diagramme für einen umfassenden Überblick über den Flow des Projekts

beziehungen zwischen zwei Aufgaben in der Gantt-Ansicht von ClickUp zeichnen

Benutzerdefinierte Dashboards mit Widgets zur Überwachung der Fertigstellungsraten von Aufgaben und der Zeitzuweisung für einen besseren Einblick in das Projekt mitClickUp Dashboards Verwalten Sie Zeitleisten und Workloads von Teams effektiv mit nativenZeiterfassung in ClickUp Richten Sie eine Automatisierung ein, um Routineaufgaben wie das Versenden von Erinnerungen an Termine, die Aktualisierung des Status von Aufgaben oder sogar die Neuzuweisung von Aufgaben aufgrund von Änderungen im Projekt zu erledigenClickUp Automatisierung

erstellen Sie KI Vorlagen innerhalb von Sekunden mit ClickUp Brain

Profitieren Sie von einem zentralen Hub für Informationen, der Workflows automatisiert und sofortige Antworten auf arbeitsbezogene Abfragen bietet mitClickUp Brain, dem KI-Assistenten. Er kann die Produktivität und Entscheidungsfähigkeit Ihres Teams erheblich steigern

3. Optimierte interne Kommunikation

ClickUp sorgt für eine klare und effektive Kommunikation, damit alle Mitglieder des Teams auf dem Laufenden bleiben und sich abstimmen können. Dies verringert die Gefahr von Fehlkommunikation und verbessert die Gesamtkoordination des Projekts.

chatten Sie mit Ihrem Team und geben Sie wertvolle Ressourcen frei mit ClickUp Chat View

ClickUp unterstützt die Kommunikation im Team auf verschiedene Weise:

Halten Sie alle Beteiligten durch Aufgabenkommentare auf dem Laufenden, fügen Sie sie als Beobachter hinzu, erwähnen Sie sie mit @ und weisen Sie Aufgaben als Kommentare zu

Schnelles Finden und Freigeben von wichtigen Dateien, Aufgaben und mehr von überall in ClickUp und verbundenen Apps mit derVerbundene Suche erfahrung

Schreiben Sie mit ClickUp Brain fehlerfreie E-Mails und andere interne Kommunikation in Ihrem bevorzugten Ton und Stil

Chatten Sie in Echtzeit, um Klarheit und Kontinuität zu verbessern mitClickUp Chat Ansicht* Aufnehmen und Freigeben von Bildschirmclips mitClickUp Clips um Ideen visuell zu vermitteln und komplexe Punkte zu verdeutlichen

ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan

ClickUp's Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan trägt dazu bei, die Klarheit und Abstimmung in Ihrem Unternehmen zu verbessern. Sie verbindet die verschiedenen Hierarchieebenen und Abteilungen und gewährleistet die Abstimmung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern.

Diese vorlage für einen Kommunikationsplan ist wertvoll für die Einstellung klarer Kommunikationsziele, die Rationalisierung von Strategien und die Bewertung ihrer Effektivität, was letztendlich zu einer besser informierten und engagierten Belegschaft führt.

So hilft die Vorlage:

Identifizieren von Kommunikationszielen und -vorgaben, um den Aufwand des Teams zu koordinieren

Entwicklung messbarer Pläne zur Nachverfolgung von Fortschritten und Ergebnissen

Organisieren und Visualisieren von Aufgaben und Fortschritten an einem zentralen Speicherort

Sicherstellung der strategischen Ausrichtung auf die Vision und die operativen Ziele des Unternehmens

Schaffung eines offenen Umfelds für Feedback zur Verbesserung der Kommunikationspraktiken

Umzug von Slack zu ClickUp

Der Wechsel von Slack zu ClickUp ist einfacher, als Sie vielleicht denken. ClickUp's Integration mit Slack stellt sicher, dass Aufgaben, Dokumente, Ziele und Chats miteinander verbunden bleiben, sodass der Übergang für Teams, die mit der Kommunikationsumgebung von Slack vertraut sind, reibungslos verläuft.

Hier erfahren Sie, wie Sie nahtlos umstellen können:

Geben Sie Ihre E-Mail für die Arbeit ein: Melden Sie sich zunächst mit Ihrer E-Mail für die Arbeit auf der ClickUp-Plattform an, um auf den großen Bereich der Produktivitätstools zuzugreifen

Melden Sie sich zunächst mit Ihrer E-Mail für die Arbeit auf der ClickUp-Plattform an, um auf den großen Bereich der Produktivitätstools zuzugreifen Integrieren Sie Slack mit ClickUp: Verbinden Sie Ihr Slack Konto mit ClickUp, um flüssige Kommunikationskanäle zu erhalten. Mit dieser Integration können Sie Aufgaben verwalten und direkt von Slack aus zusammenarbeiten

Verbinden Sie Ihr Slack Konto mit ClickUp, um flüssige Kommunikationskanäle zu erhalten. Mit dieser Integration können Sie Aufgaben verwalten und direkt von Slack aus zusammenarbeiten Erstellen von Aufgaben aus Slack: Verwenden Sie den Befehl /ClickUp new in jedem Slack-Kanal, um schnell neue Aufgaben zu erstellen, ohne Slack zu verlassen

Verwenden Sie den Befehl /ClickUp new in jedem Slack-Kanal, um schnell neue Aufgaben zu erstellen, ohne Slack zu verlassen Aufgaben auf Slack entrollen : Aktivieren Sie in Slack gepostete Aufgabenverknüpfungen, um automatisch umfangreiche Details anzuzeigen, die Kontext und direkten Zugriff auf Aufgabenaktionen bieten und so die Klarheit des Workflows verbessern

: Aktivieren Sie in Slack gepostete Aufgabenverknüpfungen, um automatisch umfangreiche Details anzuzeigen, die Kontext und direkten Zugriff auf Aufgabenaktionen bieten und so die Klarheit des Workflows verbessern Effizientes Verwalten von Aufgaben: Verwenden Sie ausklappbare Aktionen in Slack, um Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Status und mehr anzupassen, und verwalten Sie Ihre ClickUp Aufgaben direkt in Slack-Kanälen

Verwenden Sie ausklappbare Aktionen in Slack, um Fälligkeitsdaten, Prioritäten, Status und mehr anzupassen, und verwalten Sie Ihre ClickUp Aufgaben direkt in Slack-Kanälen Konvertieren Sie Slack-Nachrichten in ClickUp Aufgaben und Kommentare : Rationalisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, indem Sie Slack-Nachrichten in Aufgaben oder Kommentare mit ClickUp umwandeln, indem Sie in jeder Nachricht die Option "Weitere Aktionen" auswählen

: Rationalisieren Sie die Erstellung von Aufgaben, indem Sie Slack-Nachrichten in Aufgaben oder Kommentare mit ClickUp umwandeln, indem Sie in jeder Nachricht die Option "Weitere Aktionen" auswählen Einstellen von Benachrichtigungen: Konfigurieren Sie ClickUp so, dass es Echtzeit-Benachrichtigungen an Ihre Slack-Kanäle für Updates wie neue Aufgaben, Kommentare und Statusänderungen sendet

Auch zu lesen:_

**ClickUp vs. Slack: Welches Team-Kommunikationstool ist am besten?_

Projekte und Prozesse mit ClickUp verwalten

ClickUp fasst alle wichtigen tools in einem Tool zusammen und erleichtert so die Verwaltung und Nachverfolgung von Projekten. ClickUp's Lösung für das Projektmanagement verbindet alle Projektelemente - Aufgaben, Dokumente, Unterhaltungen und Dashboards - in einer einfach zu bedienenden Plattform und hilft Teams, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Mit über 1.000 Vorlagen und zahlreichen effizienzsteigernden Features optimiert ClickUp die Nachverfolgung von Aufgaben, die Berichterstellung und die Zusammenarbeit im Team und erleichtert Teams so die effektive Planung, Durchführung und Überwachung von Projekten.

ClickUp Vorlage für Projektmanagement

ClickUp's Vorlage für das Projektmanagement hilft Ihnen dabei, die Herausforderungen der Projektplanung mit einem gut organisierten Rahmen effektiv zu bewältigen. Diese Vorlage wurde für die Verwaltung von Arbeiten in verschiedenen Projektphasen entwickelt und bietet einen strukturierten Ansatz durch festgelegte Spaces und Ordner.

Selbst wenn Sie neu im Projektmanagement sind, vereinfacht diese Vorlage komplexe Aufgaben, so dass Sie sie bewältigen können:

Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre Projektressourcen, um sie effektiv zu verwalten

Mehrere Ansichten des Workflows verwenden, um Aufgaben effizient zuzuweisen, zu verwalten und nach Prioritäten zu ordnen

Nahtlos mit Ihrem Team zusammenarbeiten und alle Beteiligten mühelos auf dem Laufenden halten

Sparen Sie sich etwas Slack mit ClickUp für Projektmanagement

Slack ist eine App für die Kommunikation im Team, die hilft bei zusammenarbeit in Echtzeit so dass alle Beteiligten miteinander verbunden und informiert bleiben.

Wenn Sie jedoch Fristen nachverfolgen, komplexe Arbeitsabläufe verwalten, Wissensdatenbanken aufbauen und mehrere Projekte koordinieren möchten, benötigen Sie Tools für das Projektmanagement. Die aktuellen Features von Slack können Ihnen dabei nicht helfen.

ClickUp überbrückt diese Lücken, indem es eine robuste Projektmanagement-Plattform anbietet, die sich nahtlos in Slack integrieren lässt. Sie bietet fortschrittliche Tools für die Verwaltung von Aufgaben, die Nachverfolgung des Projektfortschritts und die Verbesserung der Kommunikation im Team - alles in einem einheitlichen System.

Ganz gleich, ob Sie Arbeitsabläufe rationalisieren, die Zusammenarbeit fördern oder Projekte effektiver verwalten möchten, ClickUp bietet die Tools und die Flexibilität, die moderne Teams benötigen.

Starten Sie noch heute mit ClickUp, um Ihre Arbeitsabläufe besser zu organisieren, produktiver zu gestalten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Anmelden jetzt!